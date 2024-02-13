10 قوالب قواعد بيانات مجانية في Word وWord و ClickUp و Access

سواء كنت تعمل في الموارد البشرية ومسؤولاً عن متابعة ملاحظات الاجتماع لشركتك أو تدير مدونة شخصية حيث تنشر بانتظام قوائم ومراجعات ، فأنت تعلم كم مرة يتعين عليك إنتاج محتوى مماثل بنفس البنية.

كل أسبوع تجد نفسك تقوم بصياغة نفس الوثائق مراراً وتكراراً - سواء كانت مواد تأهيل الموظفين الجدد أو إجراءات التشغيل الموحدة للمهام الشائعة . ليس الأمر صعبًا، ولكن وضع كل منها يستغرق وقتًا طويلاً مما يبعدك عن المهام الأخرى التي تحتاج إلى اهتمامك.

بدلاً من قضاء الوقت في كتابة المعلومات نفسها، استخدم قالب قاعدة بيانات لأتمتة العملية. اختر قالبًا وخصصه لقاعدة البيانات الخاصة بك، سواء كنت تقوم بإنشاء سجل موظف جديد لموظف حديث التعيين أو إعداد قاعدة بيانات معرفية جديدة لمشروع ما.

سنشرح هنا ما هو قالب قاعدة البيانات وكيف يمكنك الاستفادة منه لتلبية احتياجات عملك أو احتياجاتك الشخصية. سنستعرض ما الذي يجب البحث عنه عند اختيار قالب قاعدة بيانات ومشاركة 10 من الأمثلة المفضلة لدينا والتي يمكنك تجربتها اليوم. ✨

ما هو قالب قاعدة البيانات؟

ستجد داخل قواعد البيانات محتوى يتم إنشاؤه وتكراره مراراً وتكراراً. تتضمن بعض الأمثلة على ذلك ملاحظات الاجتماعات، وإجراءات المشروع، وسجلات الموظفين، ومخططات التصميم. قالب قاعدة البيانات هو أداة تكرر الصفحات والهياكل الشائعة داخل مساحة العمل.

هذه القوالب هي عنصر أساسي في الأتمتة. فبدلاً من قضاء ساعات لا تحصى في إعادة كتابة نفس البنية وتكرار نفس المحتوى، استخدم قالبًا للقيام بالعمل نيابةً عنك.

تحتوي قوالب قواعد البيانات على مئات من حالات الاستخدام المختلفة. في إدارة المشاريع، يمكنك تكرار إجراءات الشركة وإرشادات المشروع في ثوانٍ معدودة. بالنسبة للشركات الصغيرة التي تحتاج إلى مساعدة في مجال الموارد البشرية، يمكن لقالب قاعدة البيانات أن توفير الوقت والمال من خلال إنشاء سجلات الموظفين ومواد التأهيل وسياسات الشركة لمشاركتها مع الموظفين الجدد.

سحب المهام وإفلاتها على جدول النقر فوق طريقة عرض جدول النقر لتنظيم بسيط

يمكن للمسوقين استخدام قوالب قاعدة البيانات للتعامل مع إدارة المهام، أو تبسيط سير عمل إنشاء المدونة، أو تحسين التعاون في مكان العمل عبر فرق الكتابة والتحرير ✍️

باستخدام قالب قاعدة البيانات، لا يستغرق الأمر سوى بضع نقرات لإنشاء هيكل أو تنسيق أساسي للمحتوى المستخدم بانتظام. بمجرد حصولك على الهيكل والتخطيط الجديد، يمكنك القفز وملء أي تفاصيل ذات صلة حسب الحاجة. ثم شارك المستند أو جدول البيانات الجديد مع أعضاء الفريق الآخرين.

ما الذي يجعل قالب قاعدة البيانات جيداً؟

هل أنت مستعد للبدء في توفير الوقت والطاقة في تكرار المعلومات المهمة؟ اختيار قالب قاعدة البيانات هو الخطوة الأولى. لكنك لا تريد أي قالب قديم، بل تريد قالباً يناسب عملك أو يلبي احتياجاتك الشخصية المحددة. 🛠️

إليك ما الذي تبحث عنه في قالب قاعدة بيانات جيد:

الهيكل التنظيمي: يجب أن يوفر قالب قاعدة البيانات أدوات لتحديد وتنظيم المحتوى أو العناصر المعرفية. أشياء مثل العناوين والقوائم المنسدلة والأقسام تجعل من السهل تكرار معلومات قاعدة البيانات وتسهيل قراءتها

يجب أن يوفر قالب قاعدة البيانات أدوات لتحديد وتنظيم المحتوى أو العناصر المعرفية. أشياء مثل العناوين والقوائم المنسدلة والأقسام تجعل من السهل تكرار معلومات قاعدة البيانات وتسهيل قراءتها التحكم في الأذونات: ربما لا تريد مشاركة قاعدة بياناتك مع الجميع. وهنا يأتي دور أذونات قالب قاعدة بيانات الوصول. ابحث عن أداة توفر مشاركة الملفات وعرض التراخيص. وبهذه الطريقة، يمكنك مشاركة قوالب قاعدة البيانات مع قسم معين أو عدد قليل من الأفراد فقط

ربما لا تريد مشاركة قاعدة بياناتك مع الجميع. وهنا يأتي دور أذونات قالب قاعدة بيانات الوصول. ابحث عن أداة توفر مشاركة الملفات وعرض التراخيص. وبهذه الطريقة، يمكنك مشاركة قوالب قاعدة البيانات مع قسم معين أو عدد قليل من الأفراد فقط تكامل مساحة العمل: يمكن استخدام بعض القوالب المجانية في مساحة عمل واحدة فقط، بينما يمكن دمج قوالب أخرى في مناطق وتطبيقات مختلفة. إذا كنت بحاجة إلى قالب يمكن استخدامه من قبل أقسام مختلفة، فاختر قالبًا يوفر التكامل في مساحات عمل متعددة

10 قوالب لقاعدة البيانات لاستخدامها في عام 2024

قم بإنشاء وإعادة إنتاج المحتوى الأكثر قيمة في قواعد البيانات في دقائق باستخدام القوالب. من خلال أتمتة العملية، يمكنك تركيز طاقتك في مكان آخر لتكون أكثر كفاءة وفعالية.

سواءً كنت تبحث عن طريقة لتبسيط حياتك الشخصية أو أدوات لجعل عملك أكثر فعالية، فهناك قالب قاعدة بيانات يناسبك. إليك 10 من أفضل قوالب قواعد البيانات التي يمكنك تجربتها اليوم. 👀

1. قالب قاعدة بيانات مدونة ClickUp

قالب قاعدة بيانات مدونة ClickUp

بناء قاعدة بيانات المحتوى وتتبع كل ما قمت بنشره وما هو قادم باستخدام قالب قاعدة بيانات مدونة ClickUp . يحتفظ هذا القالب بجميع أعمال المحتوى الخاص بك في مساحة واحدة. استخدمه كقالب تتبع لمراقبة المقاييس ومعرفة أين وصلت في عملية النشر.

قم بتخصيص القالب عن طريق إضافة فئات لأنواع مختلفة من المحتوى وتضمين علامات الأولوية للقطع التي تحتاج إلى اهتمام فوري. انتقل إلى طريقة عرض مركز قاعدة البيانات للحصول على نظرة عامة خطوة بخطوة على كل محتوى المدونة أو تعمق أكثر باستخدام طريقة عرض قائمة قاعدة البيانات واللوحة للحصول على مزيد من المعلومات عن كل مهمة قيد التنفيذ. 📚 تنزيل هذا القالب

2. قالب قاعدة بيانات صفحة الهبوط ClickUp

قالب قاعدة بيانات صفحة الهبوط ClickUp

هل تريد طريقة لتبسيط وتتبع إنشاء الصفحات المقصودة؟ استخدم قالب قاعدة بيانات الصفحات المقصودة في ClickUp لإنجاز المهمة. باستخدام هذا القالب، يمكنك معرفة الصفحات المقصودة قيد التنفيذ، والصفحات المقصودة التي تحتاج إلى تحسين والصفحات التي لا تزال بحاجة إلى إنشاء. هذا يجعل الأمر أسهل من أي وقت مضى تحديد أولويات عملك .

ضمن كل مهمة، يمكنك إنشاء أوصاف وإضافة حقول مخصصة لتسهيل المهمة على عضو الفريق. تضمين برامج تعليمية للإجراءات الشائعة التي تريد استخدامها عند إنشاء أو تحديث صفحات الهبوط. اربط بقواعد المعرفة لسرد الأساسيات وأفضل الممارسات لتهيئة صفحات الهبوط الجديدة. أضف تتبع الأخطاء أو تتبع الأصول للإبلاغ عن المشكلات عند ظهورها أو تحديد أي عناصر أساسية يجب تضمينها. تنزيل هذا القالب

3. ClickUp دفتر سجلات الأعمال التجارية

قالب دفتر أعمال ClickUp للسجل التجاري

دفتر السجلات هو مجموعة مهمة من المستندات التي تحتاج الشركات إلى تتبعها. مع قالب دفتر سجلات الأعمال التجارية من ClickUp يمكنك تخزين جميع الوثائق اللازمة في مساحة يسهل الوصول إليها.

يتضمن هذا القالب دفاتر المبيعات، ودفاتر المبيعات النقدية، ودفاتر المشتريات، ودفاتر المشتريات والمصروفات النقدية، وملخصات دفاتر النقدية. تحتوي كل صفحة على جدول لتوصيل جميع المعلومات ذات الصلة بسرعة حتى تتمكن من العودة إلى العمل على أشياء أكثر إلحاحًا. 👩‍💻 تنزيل هذا القالب

4. قالب سجل الموظف ClickUp

قالب سجل الموظف ClickUp

تعد قوالب قاعدة البيانات طريقة ممتازة للتعامل مع إدارة الموارد ، بما في ذلك المساعدة في توظيف وتدريب الموظفين الجدد، ومراجعة إجراءات كشوف المرتبات، وتتبع تقدم الموظفين.

إنشاء قاعدة بيانات جديدة لمعلومات الموظفين مع قالب سجل الموظف من ClickUp . يتضمن القالب سبع صفحات لإكمال ملفات الموظفين بسرعة وإضافة موظفين جدد. استخدم صفحات عقد الموظف والوصف الوظيفي لتوفير الوقت في صياغة وثائق التوظيف.

استخدم القالب لتتبع نجاح الموظف من خلال صفحات تتبع التقدم خلال 30 يوماً و60 يوماً و90 يوماً. توفر صفحة سجل الموظف الرئيسية رؤية واضحة لعمل الموظف بشكل عام في الشركة وهي مكان جيد لتضمين معلومات الاتصال الأساسية والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين. تنزيل هذا النموذج

5. قالب دليل الموظفين ClickUp

قالب دليل الموظف ClickUp

إذا كنت تدير مؤسسة أو شركة أكبر، فمن المفيد أن يكون لديك قاعدة بيانات لجهات الاتصال الخاصة بموظفيك. وبهذه الطريقة، يعرف الأشخاص من مختلف الفرق والأقسام الأدوار المختلفة ومن المسؤول عن كل منها. قم بإنشاء قاعدة بيانات للموظفين باستخدام قالب دليل الموظف ClickUp .

مع سبعة أنواع عرض في هذا إدارة جهات الاتصال نموذج، من السهل تصفية ومعرفة ما يحدث في الشركة في أي لحظة. استخدم طريقة عرض حالة العمل وطريقة عرض العمل الحالي لمعرفة الموظفين النشطين والمشاركين في مشاريع مختلفة. قم بالتبديل إلى عرض القسم للتركيز على فريق معين أو عرض تقويم الإجازات لمعرفة متى يأخذ الموظفون إجازة أو إجازة.

واحد وعشرون حقلاً مخصصاً تجعل من السهل جعل دليل الموظفين هذا فريداً حقاً. أضف حقول المنطقة الزمنية والبطاقات الزمنية والموقع ومجموعة المهارات، أو استمتع ببعض المرح مع حقول أعياد الميلاد وذكرى العمل والمكافآت التي تسهل الاحتفال بالمناسبات الهامة. 🥳 تنزيل هذا القالب

6. قالب دليل الصور ClickUp

قالب دليل الصور ClickUp Photo Directory Template

هل تحب الصور؟ قالب دليل الصور في ClickUp يأخذ قاعدة بيانات الموظفين الكلاسيكية إلى مستوى جديد. فهو يضم بطاقات صور لكل موظف ومعلومات أساسية، بما في ذلك تفاصيل الاتصال والمسميات الوظيفية. أضف مهمة إلى عملية التأهيل الخاصة بك لإنشاء قالب جديد لكل موظف عند تعيينه باستخدام هذه الأداة المفيدة. تنزيل هذا القالب

7. قالب دليل عضوية ClickUp مع الصور

قالب دليل عضوية ClickUp مع الصور قالب

مفصل برنامج قاعدة بيانات العملاء يمكن أن يكون باهظ الثمن، ولكن يمكنك الحصول على بعض المزايا نفسها دون ثمن باهظ بفضل برنامج قاعدة بيانات مجاني -مثل دليل عضوية ClickUp مع قالب الصور . يتيح لك هذا الدليل تتبع برامج العضوية، والاطلاع على علاقات العملاء، ومراقبة عمليات الاشتراك بسهولة.

استخدم أنواع العرض الخمسة المختلفة لتصفية قاعدة بيانات الوصول حسب نوع العضوية أو للحصول على نظرة عامة على جميع الأعضاء. من خلال طريقة عرض نموذج العضوية، من السهل إجراء تغييرات لجذب مستخدمين جدد والحصول على اشتراكات دون الحاجة إلى عمل إضافي. 💪 تنزيل هذا القالب

8. قالب قاعدة معرفة الموارد البشرية ClickUp

قالب قاعدة معارف ClickUp للموارد البشرية

قاعدة معارف الموظفين هي واحدة من أفضل الأدوات التي يمكن للموارد البشرية الاستفادة منها. تضم قواعد البيانات هذه جميع معلومات الشركة وإجراءاتها وسياساتها المهمة. وهذا يعني أن الموظفين الجدد والموظفين الحاليين يعرفون إلى أين يذهبون للحصول على المعلومات الأساسية للشركة، مما يوفر الوقت في الإجابة على الأسئلة الشائعة.

أنشئ قاعدة بيانات مفيدة للشركة باستخدام قالب قاعدة معارف الموارد البشرية في ClickUp . تحتوي قاعدة بيانات الوصول على أقسام لسياسات الإجازات، والمزايا الصحية والعافية، وإجراءات أخرى - مثل كيفية الاحتفال بالأحداث الهامة وعروض الموارد البشرية الفريدة.

هناك أيضًا قسم لفريق الموارد البشرية حيث يمكنك تضمين صور الرأس ومعلومات الاتصال والمسميات الوظيفية في حال احتاج الموظفون إلى التواصل معك.

والأفضل من ذلك كله، يوجد قسم للأسئلة الشائعة في القالب حيث يمكنك الإجابة عن الأسئلة الشائعة. استخدم هذه المنطقة للاستفسارات مثل ماذا تفعل إذا نفدت الإجازة المرضية المدفوعة الأجر، وكيفية الإبلاغ عن شكوى، والمزيد. تنزيل هذا النموذج

9. قالب خطة إدارة قاعدة البيانات Microsoft Word بواسطة Template.net

عبر Template.net

قالب خطة إدارة قاعدة البيانات هذا لبرنامج MS Word يجعل من السهل توثيق تفاصيل شركتك وإبراز معلومات الفريق. يعمل القالب كملف وورد، أو محرر مستندات جوجل، أو صفحات آبل، أو قاعدة بيانات Excel .

قم بدمج علامتك التجارية في قاعدة بيانات الوصول عن طريق تغيير الخط واللون. أضف أصول علامتك التجارية مثل شعارك وصور شركتك لجعلها أكثر إرضاءً بصريًا. قم بتخصيص التخطيط عن طريق إضافة صفحات وأقسام للحفاظ على كل شيء منظم وسهل القراءة. ✅ قم بتنزيل هذا القالب

10. قالب قاعدة بيانات جدولة تقويم مايكروسوفت أكسيس بواسطة قوالب الوصول

قاعدة بيانات Access عبر شركة WSI Winning Solutions Inc.

هذا مايكروسوفت أكسس تم تصميم قالب قاعدة البيانات لجعل التحكم في الجدولة والتقويم أكثر بساطة. نظام الإدارة هذا عبارة عن قاعدة بيانات لسطح المكتب. قم بالتبديل إلى طرق العرض المختلفة في قالب MS Access للاطلاع على الجداول الزمنية بناءً على معلمات يومية أو أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية.

قم بالتصفية حسب عضو الفريق للاطلاع على جدول موظف معين أو اختر طريقة عرض أوسع للشركة للاطلاع على أعباء العمل المختلفة لمختلف الأقسام. استخدم التعليمات البرمجية لـ VBA أو وحدات الماكرو مثل وظائف خادم SQL Access بما في ذلك الجداول والنماذج لإنشاء مواعيد التقويم وعرض التقارير.

استخدم وظيفة البحث لتخصيص طريقة العرض في قالب قاعدة بيانات MS Access. أضف ما يصل إلى ما يصل إلى سبعة أفراد للحصول على عرض ليوم محدد. قم بتعيين لون لكل فرد حتى تتمكن من رؤية من هو مشغول ومتى. قم بتنزيل هذا القالب

كن أكثر فعالية مع قوالب قاعدة البيانات

يمكن لقوالب قواعد البيانات أن تجعل الحياة أسهل، سواء كنت تعمل في مجال الموارد البشرية أو التسويق، أو تدير عملاً تجاريًا بنفسك. باستخدام هذه القوالب، يمكنك إنشاء كل شيء من أدلة الشركة وقواعد المعرفة إلى قواعد بيانات المدونات وسجلات الأعمال.

بنقرات قليلة فقط، يمكنك تكرار المحتوى الذي تستخدمه كثيرًا، وبهذه الطريقة يمكنك تركيز طاقتك على مهام أكثر أهمية. قوالب قواعد البيانات ليست للشركات فقط.

هناك الكثير من الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام قوالب قواعد البيانات في حياتك الشخصية. استخدم قالبًا لإنشاء مخزون منزلي لأغراض التأمين أو إذا كنت تؤجر منزلك كإيجار لقضاء العطلات.

أو استخدم قالباً ل تتبع تقارير النفقات لمشاريع تجديد المنزل أو لتتبع الصيانة الدورية للمركبة. تُعد قوالب قاعدة بيانات التقويم طريقة رائعة للبقاء على اطلاع على جدول مواعيد عائلتك - من مباريات كرة القدم وتدريبات الفرقة الموسيقية إلى مواعيد تواجد شريكك أو جليسة الأطفال. 🏡

يوجد قالب قاعدة بيانات لكل حالة استخدام تقريبًا. جرّب ClickUp اليوم لترى كيف يمكن لهذه القوالب تبسيط الإنتاجية وجعل حياتك العملية أكثر متعة. تصفح معرض القوالب لدينا للعثور على المزيد من قوالب قواعد البيانات ووثائق مساحة العمل لجميع احتياجات عملك.