أفضل 10 بدائل ومنافسين لجداول بيانات جوجل 2025

تعد جداول البيانات أداة أساسية في الأعمال التجارية والمحاسبة التي تنظم بياناتك وتصنفها في تنسيقات منطقية. بالإضافة إلى ذلك، لن تجد الكثير من القرارات التجارية في هذه الأيام دون ثروة من البيانات القادمة من جدول بيانات مفصّل في جداول بيانات Excel أو جداول بيانات Google.

ولكن ربما تبحث عن جوجل بدائل الجداول لتناسب احتياجات فريقك بشكل أفضل.

ما المتاح غير الخيارين الأكثر شيوعًا؟ لقد غطينا بالفعل أفضل بدائل Excel ولكن ماذا يوجد غير ذلك؟

باستخدام الأداة المناسبة، يجب أن تكون قادرًا على إدخال بياناتك وتتبعها وتحليلها وتخزينها. في نهاية المطاف، تعد جداول البيانات جزءًا لا يتجزأ من عملياتك بغض النظر عن حجم عملك أو مجموعة البيانات التي تتعامل معها.

تعتمد العديد من المؤسسات على جداول بيانات جوجل كمنصة لجداول البيانات. تم تصميم هذه المنصة المستندة إلى السحابة لمساعدة الشركات من جميع الأحجام على التعاون والشراكة في إنشاء البيانات وتحريرها والاستفادة منها في جداول البيانات.

لسوء الحظ، تعاني جداول بيانات Google Sheets من بطء شديد، خاصةً عند العمل مع صفوف كبيرة من البيانات. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الوصول المستمر إلى الإنترنت، وهو ما يجعلنا نبحث على الأرجح عن بديل.

لحسن الحظ، لديك الكثير من الخيارات الرائعة لإنشاء جداول بيانات مفصلة ومعقدة تنافس جداول بيانات جوجل بسهولة. إليك أفضل 10 بدائل لجداول بيانات جوجل المتاحة في السوق اليوم.

أفضل 10 بدائل لجوجل شيت

1. كليك أب

حدد البيانات من جدولك في ClickUp لنسخها ولصقها في برامج أخرى

الأفضل لإدارة المشروع الكل في واحد ClickUp هو الحل الأمثل لإدارة المشاريع. يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الأداة لإدارة المشاريع، مما يضمن المزيد من التعاون المدروس ومركزية العمل، خاصةً في بيئات العمل اللامركزية.

من العناصر الأنيقة في ClickUp مدى قدرة المنصة على التخصيص لاستيعاب أي حجم من الفرق بشكل أساسي. وبالنظر إلى أنك مهتم على الأرجح ببدائل جداول بيانات جوجل سهلة الاستخدام، نقترح عليك استخدام المفكرة والخرائط الذهنية واللوحات البيضاء والمستندات لتحقيق الإنتاجية القصوى.

عرض جدول ClickUp's Table View شريط الأدوات متعدد المهام

إيجابيات ClickUp

يتم تنظيم المهام حسب الحالة، ويتم إعطاء كل منها عدة أعمدة للعمل ضمنها

أداة تتبُّع الوقت التي تُقدِّر بدقة تواريخ إنجاز المشروع

مركز محادثة مركزي

مدعومة على الهاتف المحمول

يمكن للمستخدمين حفظ قوالب مخصصة لسير العمل المتكرر

فريق دعم العملاء المتجاوب

سلبيات ### سلبيات ClickUp

لا تتوفر جميع ميزات ClickUp حاليًا على تطبيق الجوال

قد يكون تخصيص CickUp معقدًا بالنسبة لبعض المبتدئين، ولكنه قوي لتشغيل/إنشاء أي شيء تقريبًا

تسعير ### ClickUp

يحتوي ClickUp على خطط تسعير متنوعة لجعله أحد أفضل بدائل جداول بيانات جوجل.

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم للأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات عملاء ClickUp

4.7 من أصل 5 من أكثر من 3880 تقييم تم تسجيله على G2

4.7 من أصل 5 من 2480 تقييم تم تسجيله على Capterra

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2. ورقة ذكية

سمارتشيت تحتوي لوحة التحكم على الكثير من طرق العرض لتتبع المشاريع والموارد

الأفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم Smartsheet هي منصة رائدة قائمة على السحابة مصممة للعمل الديناميكي. باستخدام Smartsheet، يمكن للفرق والمؤسسات التخطيط والتنفيذ والإبلاغ عن البيانات والعمل على نطاق واسع بشكل ديناميكي. والنتيجة هي عمليات أكثر كفاءة وطرح حلول مبتكرة تحقق نتائج أعمال أفضل.

إيجابيات Smartsheet

لوحة معلومات ذكية توفر رؤية في الوقت الفعلي لمؤشرات الأداء الرئيسية المهمة

القدرة على تبسيط العمل حيث يمكنك تعيين طلبات التحديث التلقائي

سلبيات Smartsheet

من الصعب تحديد أين تساهم أخطاء المستخدم في الأخطاء الحسابية الإجمالية

محدود من حيث أنه لا يمكنه دعم المستندات والتنسيقات المحددة للغاية

راجع هذهبدائل Smartsheet ### تسعير سمارتشيت

هناك ثلاثة مستويات للأسعار، بما في ذلك الإصدار التجريبي المجاني.

محترف : 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا الشركات : 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات عملاء Smartsheet

4.4 من أصل 5 من 8213 تقييم على G2

4.5 من أصل 5 من أصل 2330 تقييمًا على Capterra

3. مايكروسوفت إكسل أونلاين

مثال على قالب مخطط مايكروسوفت إكسل جانت البياني

الأفضل لفرق المحاسبة التي تدير مجموعات بيانات طويلة ومرهقة

لسنوات مايكروسوفت إكسل هو الأداة الرئيسية لجداول البيانات. تقدم الأداة للمستخدمين العديد من الميزات المتطورة التي يمكن استخدامها لتنظيم البيانات وفرزها.

كمستخدم، لديك خيار Excel، الذي يتوفر كمستخدم متاح كتثبيت للأجهزة وبديل سحابي. هذا أداة إنتاجية يمكن استخدامها لإنشاء جداول البيانات وإجراء الإحصائيات والتحليلات. تحتوي على أكثر من 100 وظيفة وأكثر من 235 صيغة مدمجة. وبشكل عام، يتميز البرنامج بمجموعة قوية من الأدوات التي من شأنها أن تساعدك في إنشاء جداول البيانات وتنسيقها ومشاركتها دون عناء.

فكّر في Excel على أنه تتويج لمجد مايكروسوفت لأنه يتجاوز المستوى الأساسي إلى إجراء حسابات سريعة وإنشاء مخططات تفصيلية بشكل لا يصدق. ولكن على الرغم من عراقة هذا البرنامج في مجال جداول البيانات، إلا أنه لا يزال خيارًا رائعًا في قائمة بدائل جداول بيانات جوجل.

إيجابيات مايكروسوفت إكسل

يدعم التعاون حيث أنه سريع وسهل الاستخدام

يُعد Excel معيارًا في مجال التمويل

سلبيات Microsoft Excel

خطط أغلى من غيرها في هذه القائمة

عدد أقل من القوالب مع اقتصار المستخدمين على التقرير المالي السنوي، ومخطط جانت للمشروع، وتقارير المبيعات الفصلية

بعض القوالب المعقدة

تسعير Microsoft Excel

يُقدَّم Excel كجزء من اشتراكات Microsoft 365 ولديه خطتا عمل.

الأساسية للأعمال : 6 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 6 دولارات لكل مستخدم شهرياً الأعمال القياسية: 12.50 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات عملاء Microsoft Excel

4.8 من أصل 5 من 16995 تقييمًا على Capterra

4.7 من أصل 5 من 2230 تقييم من G2

4. ورقة زوهو

مثال على ورقة زوهو التقويم

الأفضل لمحللي البيانات أو المحاسبين أو المسؤولين الماليين

لنفترض أنك في السوق للحصول على تقويم مجاني عبر الإنترنت برنامج إدارة المشاريع التي تمكنك من تنظيم البيانات وتصنيفها بتنسيق منطقي. في هذه الحالة Zoho هو بديل جداول البيانات الذي تبحث عنه.

يمكن للمستخدمين استخدام Zoho Sheet لإنشاء جداول البيانات المستندة إلى السحابة وتحريرها ومشاركتها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستفادة من التواصل التفاعلي. علاوةً على ذلك، يمكنك بسهولة تطبيق التحقق من صحة البيانات على الخلايا، بما في ذلك القوائم المنسدلة المُعدّة مسبقًا، وتتبع تقدم المشروع من خلال قوائم المراجعة.

ما يجعل Zoho Sheet بديلاً قابلاً للتطبيق لجداول بيانات Google هو ميزة الأتمتة. فبحسب التصميم، تتضمن الأداة مساعدًا للذكاء الاصطناعي، يُطلق عليه اسم Zia، والذي يعمل كدعم مدمج لتحليل البيانات.

وبصفتك مستخدمًا، يتوفر لديك أكثر من 350 وظيفة، وكلها توفر حلولاً سهلة الاستخدام يمكنك استخدامها لتجميع البيانات ومن ثم إنشاء مخططات التقارير.

إيجابيات Zoho Sheet

سهولة إدارة وتخطيط المشاريع

رؤى متعمقة مع مخططات جانت البيانية

يتكامل مع التطبيقات بما في ذلك Dropbox وZapier وSlack، وغيرها من التطبيقات

تعاون سلس

سلبيات Zoho Sheet

هناك الكثير من علامات التبويب التي يمكن أن تكون مربكة

غالبًا ما يتطلب منحنى تعليمي حاد

متاح فقط عبر الإنترنت

تسعير Zoho Sheet

لا يقدم Zoho Sheet تفاصيل التسعير على موقعه الإلكتروني. المستخدمون المحتملون مدعوون للاستفسار عن تكلفة الخطط المختلفة.

ومن الضروري الإشارة إلى أن Zoho Sheet لديه فترة تجريبية مجانية وإصدار مجاني متاح من خلال موقعه الإلكتروني الرئيسي.

تقييمات عملاء Zoho Sheet

4.5 من أصل 5 من 104 تقييمات على G2

4.5 من 5 من أصل 5 استنادًا إلى 882 تقييمًا على Capterra

5. جوتفورم

جدول إدارة علاقات العملاء للمبيعات عبر جوتفورم الأفضل لتصور البيانات Jotform مثل جداول بيانات جوجل ولكنها أقرب إلى أداة مختلطة بين جداول البيانات وقاعدة البيانات تعمل على تبسيط سير العمل. يتم بعد ذلك ملء المعلومات التي يتم جمعها عبر هذه النماذج في الجداول المرتبطة التي يمكن للمستخدمين الوصول إليها. من خلال العمل مع Jotform، يمكنك الوصول إلى مكتبة متنوعة من قوالب الجداول وميزات التعاون والإدارة الجماعية التي يمكنك الاستفادة منها لإنشاء مساحة عمل مركزية.

لا يمكنك فقط إكمال العمليات الحسابية المعقدة باستخدام Jotform، ولكن يمكنك أيضًا تحليل المعلومات وتصورها بتنسيقات مختلفة. هذا يأخذ إدخال البيانات إلى مستوى جديد. إحدى الميزات الرئيسية الأخرى هي تكامل جداول بيانات Google Sheets من Jotform، والتي من المفترض أن تجعل دمج جمع البيانات والتحليل اللاحق أمرًا سهلاً.

إيجابيات جوتفورم

يدمج النماذج بالكامل

تحليل البيانات

أتمتة سير العمل

سلبيات ### سلبيات Jotform

يستغرق إعداد الوظائف العالية وقتًا طويلاً

لا يتم ملء أدوات الجداول بشكل جيد في أوراق Google

تسعير ### جوتفورم

يقدم Jotform بعض خيارات التسعير المختلفة بالإضافة إلى إصدار مجاني.

مجاني : مساحة تخزين 100 ميغابايت، 5 نماذج

: مساحة تخزين 100 ميغابايت، 5 نماذج برونزي : 24 دولارًا شهريًا، مساحة تخزين 1 جيجابايت، 25 نموذجًا

: 24 دولارًا شهريًا، مساحة تخزين 1 جيجابايت، 25 نموذجًا فضي : 29 دولارًا شهريًا، سعة تخزين 10 جيجابايت، 50 نموذجًا

: 29 دولارًا شهريًا، سعة تخزين 10 جيجابايت، 50 نموذجًا ذهبي : 79 دولارًا شهريًا، سعة تخزين 100 جيجابايت، 100 نموذج

: 79 دولارًا شهريًا، سعة تخزين 100 جيجابايت، 100 نموذج المؤسسات: أسعار مخصصة، تخزين ونماذج غير محدودة

تقييمات عملاء Jotform

4.7 من 5 بناءً على 1051 تقييم على G2

4.6 من 5 استناداً إلى 832 تقييم على Capterra

6. أوبن أوفيس كالك

عبر OpenOffice Calc الأفضل للشركات الناشئة ذات الميزانية المحدودة

إذا كنت تبحث عن تطبيق برمجيات مفتوح المصدر كبديل لجداول بيانات جوجل، ففكر في OpenOffice Calc. يستخدم برنامج جداول البيانات هذا للبيانات وحساباتها اللاحقة. وهو يعمل على جميع أجهزة الكمبيوتر القياسية ويوفر بعض الميزات التي ستجدها في Excel وجداول بيانات جوجل.

الميزة الرئيسية لبرنامج OpenOffice Calc هي أنه مجاني. وهو تطبيق غير مكلف ومتوافق مع مجموعات البرامج المكتبية الرئيسية الأخرى ذات العلامات التجارية الرئيسية.

إيجابيات OpenOffice Calc

يعمل على أنظمة تشغيل ويندوز وماك ولينكس

وظيفة مساعد استثنائية

يمكن للبرنامج قراءة أنواع مختلفة من الملفات، على سبيل المثال، xls و xlsx و csv

البرنامج مجاني

سلبيات برنامج OpenOffice Calc

عدم وجود دعم العملاء

مشاكل أمنية محتملة بسبب الترميز المفتوح المصدر

تسعير برنامج OpenOffice Calc

مفتوح المصدر ومجاني

تقييمات عملاء OpenOffice Calc

4.3 من أصل 5 من 297 تقييم على G2

4.4 من أصل 5 من أصل 304 تقييمات على Capterra

7. باسيكامب

عبر Basecamp الأفضل للفرق البعيدة Basecamp يبيع نفسه على أنه "مجموعة أدوات شاملة للعمل عن بُعد" يبرز في قائمتنا لبدائل جداول بيانات جوجل في المقام الأول بسبب وفرة أدوات التعاون المدمجة. وتشمل هذه الأخيرة لوحات الرسائل وجداول الفريق والمحادثات الجماعية.

كأداة أساسية للأعمال والمحاسبة، يتجاوز Basecamp كونه أداة أساسية للأعمال والمحاسبة إدارة المهام وقوائم المهام. كمستخدم، تحصل كمستخدم على طرق عرض متعددة للمشروع وأولويات المهام مما يجعل العمل عن بُعد الذي يتضمن مجموعات البيانات أمرًا سهلاً.

إيجابيات Basecamp

التواصل في الوقت الفعلي بشأن المشروع والبيانات ذات الصلة

لدى المستخدمين قوائم مهام تجعل من السهل تقسيم المهام، وتعيين تواريخ الاستحقاق، والتعليق

إعدادات وصول مخصصة للعملاء حيث يتم منح الجميع وصولاً مباشراً إلى جميع البيانات

تسعير ثابت

سلبيات Basecamp

طرق عرض محدودة للمشروع

لا يمكن للمستخدمين تحديد أولويات المهام

تتبع البيانات المحدود

لا يدعم بالضرورة مجموعات البيانات المعقدة ويعمل بشكل أفضل مع البيانات الخطية

تحقق من هذهبدائل Basecamp ### تسعير Basecamp

تتوفر حزمتان فقط لهذه الأداة.

شخصي : مجانية

: مجانية شركة: 99 دولارًا شهريًا

تقييمات عملاء Basecamp

4.1 من 5 بناءً على 5031 تقييم على G2

4.3 من 5 استنادًا إلى 13673 تقييمًا على Capterra

8. إيرتابل

عبر الجدول الجوي الأفضل لمتابعة حالات المشاريع Airtable هو خيار بديهي وقوي في قائمة بدائل جداول بيانات جوجل. توفر منصته للمستخدمين المرونة اللازمة لتنظيم حلولهم الخاصة وتسريع سير العمل.

يوفر Airtable طرق عرض متعددة للمهام في متناول اليد، بما في ذلك Kanban والمعرض والنموذج والشبكة والتقويم. باستخدام هذه، يجب أن تكون قادرًا على عرض لوحات المشروع والجداول الزمنية في الوقت الفعلي. علاوة على ذلك، باستخدام Airtable، يمكنك التكامل بسهولة مع تطبيقات الطرف الثالث، بما في ذلك Dropbox و Google Drive، و أدوات إدارة إضافية مثل Asana و Github و Basecamp.

إيجابيات Airtable

يتم إجراء النسخ الاحتياطية تلقائيًا ولن تأخذ مساحة كبيرة على الخادم

هناك خيار لتحويل بطاقات المهام إلى نماذج

سهولة التعاون، وبالتالي القدرة على إبقاء فريقك على نفس الصفحة

أدوات تصور وتنسيق قوية

سلبيات ### Airtable

تتطلب وظيفة واجهة Airtable بعض إعادة الصياغة

عدد محدود من الميزات

خيارات أقل للتخصيص، خاصة عندما يتعلق الأمر بالرسوم البيانية والمخططات

تحقق من هذهبدائل Airtable ### تسعير Airtable

لدى Airtable بعض الخطط المختلفة لتلبية احتياجات مختلف أحجام الفرق.

مجاني : حتى 5 مقاعد

: حتى 5 مقاعد بالإضافة : 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا محترف : 20 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

: 20 دولاراً لكل مستخدم شهرياً المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات عملاء Airtable

4.6 من 5 من 1329 من 1329 تقييم على G2

4.7 من أصل 5 من 1327 تقييم على Capterra

9. كودا

مثال لجدول OKR في Coda.io الأفضل لأماكن العمل المختلطة كودا هو بديل لجداول بيانات جوجل يوفر وظائف جداول البيانات لتوحيد سير العمل مع تطبيقات إدارة المستندات الأخرى. يمكن للمستخدمين الاستفادة من الصيغ والجداول والمخططات لإدارة المهام والمشاريع والفرق.

في الواقع، يوفر Coda اتصالاً سلسًا بين جداول البيانات والمستندات. وهذا مفيد لأنه يتيح أتمتة مهام سير العمل داخل منصة واحدة.

لاحظ أن Coda يوفر تطبيقًا لكل من نظامي Android و iOS ولكنه لا يوفر تطبيقًا لسطح المكتب لأجهزة الكمبيوتر الشخصي. علاوة على ذلك، يمكنك الوصول إليه من خلال متصفح الإنترنت.

إيجابيات كودا

قالب مدمج لإدارة المهام

سلبيات كودا

ميزات محدودة لإدارة المهام

لا توجد لوحة تحكم أو وظائف إعداد التقارير

لا يوجد تطبيق لسطح المكتب

أسعار كودا

مجاني :

: محترف : محترف : 10 دولارات شهريًا لكل صانع مستندات

: : 10 دولارات شهريًا لكل صانع مستندات الفريق : 30 دولارًا شهريًا لكل صانع مستندات

: 30 دولارًا شهريًا لكل صانع مستندات مؤسسة: مؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات عملاء كودا

4.7 من 5 على Capterra

10. أرقام أبل

عبر أرقام أبل \الأفضل لمستخدمي أجهزة Mac وiPad وiPhone

أرقام أبل تشبه إلى حد كبير جداول بيانات جوجل وهو جزء من iWork مجموعة الإنتاجية التي طورتها شركة آبل. في الواقع، يُنظر إلى Apple Numbers على أنه أحد أفضل بدائل جداول بيانات Google إذا كنت تستخدم جهاز Mac. النظام الأساسي هو أداة جداول بيانات قوية لأجهزة كمبيوتر Apple والأجهزة الأخرى، بما في ذلك تلك التي تستخدم نظامي macOS و iOS.

إيجابيات Apple Numbers

ينشئ مخططات بيانية رائعة المظهر

مجموعات الأدوات مصممة بشكل منطقي

منحنى التعلم ليس حادًا

سلبيات أرقام Apple Numbers

متوفرة فقط في نظام Apple البيئي

القوالب المدمجة ليست مفيدة مثل الأدوات الأخرى في هذه القائمة

تسعير أرقام أبل

مجاني لمستخدمي Apple وقد تتطلب بعض الميزات رسومًا إضافية

تقييمات عملاء Apple Numbers

4.3 من 5 على G2

4.3 من 5 على G2

بديل أفضل لجداول بيانات جوجل: طريقك في ClickUp

يقدم ClickUp أكثر بكثير من مجرد إدارة المهام وجداول البيانات. إنه أفضل أداة إدارة المشاريع التي تساعدك على تحليل البيانات من خلال ميزات جداول البيانات التي تعرفها من خلال تطبيقات جداول البيانات الأكثر شيوعًا.

وإذا كنت تريد حقًا العثور على بدائل لجداول بيانات Google، فعليك الحصول على ClickUp للتخصيص والتعاون والتكامل بسهولة.

ألا تصدقنا؟ قم بتجربة ClickUp لترى الفرق مع جميع الميزات في أداة مركزية واحدة.

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