أفضل 10 برامج لإدخال البيانات (مراجعات &؛ الأسعار) 2025

دون فشل، هناك دائمًا شيء واحد يمكن أن يتفق عليه الجميع - تنظيف البيانات هو الأسوأ على الإطلاق.

لهذا السبب من المهم جدًا أن تعيين قاعدة البيانات الخاصة بك للنجاح في اللحظة التي تنشئها، ولماذا من الضروري الاستثمار في برنامج إدخال بيانات سهل الاستخدام وفعال للمساعدة في الحفاظ على المعلومات لسنوات قادمة!

سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن جداول البيانات جزء كبير من يومياتنا. وعلى الرغم من أننا لن نعترف بذلك أبدًا لرئيسنا (وربما حتى لأنفسنا)، إلا أننا لا نعرف أين سنكون بدون تلك الصيغ والجداول المحورية!

ولكن الأمر يتطلب اهتمامًا يوميًا وعناية مدروسة للتأكد من أن مجموعات البيانات الخاصة بك محدثة ودقيقة تمامًا. خاصةً بالنظر إلى أهمية المعلومات التي نقوم بتخزينها! قد تكون إضافة إلى CRM الخاص بك أو الإشراف على ميزانية المشروع، أو إدارة عمليات إرسال الأخطاء - وكلها تتطلب أقصى درجات العناية.

ولكن كيف يمكنك العثور على برنامج جدير بالثقة وقوي في نفس الوقت؟ سوف نوضح لك 🙂

اقرأ وتعرّف على كل ما تحتاج إلى البحث عنه في أداة إدخال البيانات التالية و10 من أفضل البرامج لهذه المهمة! اعثر على مقارنات مفصلة للميزات والقيود ومعلومات التسعير والتقييمات والمزيد.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة إدخال البيانات؟

توفر أفضل أدوات إدخال البيانات أكثر من مجرد جداول بيانات لتنظيم المعلومات، فهي تتصل مباشرةً ب سير العمل لمساعدتك في إدارة المشاريع والأخطاء والعملاء وغير ذلك - كل ذلك من نفس الجدول أو المخطط.

ومع ذلك، فإن العديد من ميزات برنامج إدخال البيانات الرئيسية تختلف عن معظم برامج إدارة المشاريع قد تكون معتادًا عليه. بينما إدارة سير العمل والتعاون، وإنشاء المهام هي عناصر حيوية في كلا النوعين من البرامج، وتتضمن الميزات التي يجب البحث عنها في أداة إدخال البيانات التالية ما يلي

طرق عرض متعددة - بما في ذلك ClickUp Tables والقوائم والرسوم البيانية لفهم بياناتك من كل زاوية

لوحات المعلومات والرؤى والتقارير لإلقاء نظرة عالية المستوى على تحليل بياناتك

الأتمتة أو الصيغ إلى توفير الوقت على المتكرر عناصر العمل والحسابات

التصفية المتقدمة والتجميع والفرز المتقدم للوصول إلى معلومات محددة بسرعة

التكامل مع أدوات إدارة المشاريع وأدوات التعاون والمزيد، لجلب وظائف وسياق إضافي لقاعدة البيانات الخاصة بك

استيراد البيانات وتصديرها لبناء قواعد البيانات بسرعة ومشاركتها بسهولة

ميزات بناء النماذج لإرسال ملاحظات المستخدم مباشرة إلى قاعدة بياناتك

على الرغم من أن هذا يبدو كثيرًا، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من برامج إدخال البيانات الفعالة التي يمكن أن تفعل لك - هذه هي الأساسيات فقط! الخبر السار هو أن الكثير من الأدوات تلبي هذه المعايير، بل وتتجاوزها! ولحسن حظك، لقد بحثنا في الويب للعثور على أفضل 10 برامج تخدم هذه الوظيفة على أفضل وجه.

أفضل 10 برامج لإدخال البيانات في عام 2024

الآن بعد أن قمنا بتغطية الأساسيات، حان الوقت لاختبار هذه المعرفة! مع الأخذ في الاعتبار حجم فريقك وقاعدة عملائك وميزانيتك وأسلوب عملك بشكل عام، اختر أداة إدخال البيانات التي لن تلبي احتياجاتك فحسب، بل ستتوسع معك مع نمو عملك!

ابدأ هنا بقائمتنا المجربة والحقيقية لأفضل 10 برامج لإدخال البيانات لفرق العمل في مختلف المجالات. يمكنك الوصول إلى تفاصيل الميزات التفصيلية والعيوب ومعلومات التسعير والمزيد. حتى أننا أضفنا مورداً مجانياً وقابلاً للتخصيص بالكامل لبدء عملية بناء قاعدة البيانات الخاصة بك. 📈

1. ClickUp

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عرض الجدول الخاص ب ClickUp

يُعدّ إدخال البيانات جزءًا أساسيًا من سير عمل أي فريق، ولكنه غالبًا ما يكون عملية بطيئة ومملة. يمكن أن تتسبب مهام إدخال البيانات يدويًا في حدوث أخطاء قد تؤدي إلى تفويت المواعيد النهائية أو إهدار الموارد. أدخل ClickUp - منصة إنتاجية شاملة مصممة للفرق لتقليل وقت إعداد التقارير وبناء قاعدة بيانات مركزية!

من خلال واجهة ClickUp سهلة الاستخدام، يتم تبسيط وتبسيط عمليات إدخال البيانات. تتم مزامنة أي تغييرات أو تحديثات تجريها على عناصر المهام تلقائيًا للحصول على رؤية كاملة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أدوات الأتمتة مدمجة، حتى تتمكن من إعداد مشغلات وتذكيرات مخصصة لإبقاء الجميع على المسار الصحيح في المهام الحرجة.

في نهاية المطاف، تصبح مهام سير العمل لديك أسرع وأكثر سلاسة حتى تتمكن من العودة إلى القيام بما هو مهم - أي دفع أعمالك إلى الأمام!

جرّب قالب جدول البيانات القابل للتحرير من ClickUp وابدأ في إنشاء قواعد بيانات مرئية اليوم!

قالب جدول البيانات القابل للتحرير ClickUp

ClickUp أفضل الميزات

على 1,000 عملية تكامل لجلب جميع البيانات والمعلومات ذات الصلة إلى منصة واحدة

قم بإنشاء جداول زمنية وتقارير ورؤى مخصصة باستخدام أدوات تتبع الوقت على 15 طريقة عرض لسير العمل قابلة للتخصيص لإدارة المهام من كل زاوية

إعداد التقارير و لوحات المعلومات للحصول على نظرة عامة فورية عالية المستوى على عملك

شريط البحث ومركز الأوامر للعثور على أي شيء في مساحة العمل الخاصة بك

مجاني ويمكن الوصول إليه موارد المساعدة والندوات عبر الإنترنت والدعم عبر الإنترنت

50+ أتمتة المهام لتبسيط سير عمل أي مشروع

حالات المهام المخصصة لنقل التقدم المحرز بشكل مرئي

واسعمكتبة القوالب لكل حالة استخدام

قيود ClickUp

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الجوال - حتى الآن

يمكن أن تؤدي مجموعة ميزاته الغنية إلى إنشاء منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

تسعير #### ClickUp

خطة مجانية للأبد

خطة غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل عضو

7 دولارات شهريًا لكل عضو خطة الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل عضو

12 دولارًا شهريًا لكل عضو خطة المؤسسات: اتصل ب ClickUp للحصول على أسعار مخصصة ClickUp التقييمات والمراجعات

Capterra : 4.7/5 (أكثر من 3500 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 3500 تقييم) G2: 4.7/5 (أكثر من 5400 تقييم)

2. nTask

عبر ن مهمة nTask هو إدارة المهام منصة مصممة لمساعدة المديرين على التعامل مع عمليات إدخال البيانات اليدوية بكفاءة وأمان. من خلال منصة nTask، يمكن للمديرين إنشاء قوائم مهام وتعيين مهام محددة لأعضاء الفريق أو مجموعات من المستخدمين بسهولة. وهذا لا يساعد فقط في تبسيط عمليات إدخال البيانات، ولكنه يضمن أيضًا التعامل مع جميع المهام بشكل صحيح في الوقت المناسب.

تسمح منصة nTask للمديرين بتتبع حالة كل مهمة بسهولة، بدءاً من التعيين وحتى الانتهاء منها. وهذا يسهل على المديرين مراقبة تقدم فريقهم وضمان إدخال البيانات بدقة وفي الوقت المحدد. تمكّن الميزات المتكاملة مثل التتبع في الوقت الفعلي المديرين من تقييم أداء فريقهم بسرعة وإجراء التغييرات عند الحاجة.

nTask أفضل الميزات

مراقبة الجدول الزمني للتحقق من البيانات

مشاركة المستندات وإدارة الملفات

الملخصات المالية لمراقبة ميزانيات المشاريع

إعداد الميزانية

قيود المهام

يستغرق إرفاق ملفات كبيرة عند المشاركة وقتاً أطول من المعتاد

مناسب فقط للفرق التي تضم أقل من 50 عضوًا في الفريق

nتسعير nTask

بريميوم : يبدأ من 20 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

: يبدأ من 20 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين الأعمال : يبدأ من 60 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

: يبدأ من 60 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين المؤسسات: اتصل ب nTask للحصول على التفاصيل

تقييمات ومراجعات nTask

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

3. نماذج زوهو

عبر نماذج زوهو Zoho Forms هي أداة لبناء النماذج وجمع البيانات عبر الإنترنت مصممة لمساعدة الفرق على تقليل الأعمال الورقية غير الضرورية. باستخدام Zoho Forms، يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج إلكترونية مخصصة لاحتياجاتهم الخاصة ثم مشاركتها مع فريقهم أو مع الجمهور العام. يمكن استخدام النماذج لجمع المعلومات من العملاء أو الموظفين أو البائعين أو أي مجموعة أخرى تحتاج إلى جمع البيانات.

بمجرد إنشائها، يمكن إرسال النماذج وجمع المعلومات على منصة آمنة في الوقت الفعلي. يمكن الوصول إلى جميع البيانات التي تم جمعها بواسطة Zoho Forms في السحابة، بحيث يمكن للمستخدمين عرضها في أي وقت. مع ميزات متكاملة مثل automated documents والإشعارات والتحليلات والتقارير التعاون في الوقت الفعلي بين أعضاء الفريق، والتخزين الآمن للبيانات، فإن Zoho Forms يجعل أنظمة إدخال البيانات مركزية.

تعلم كيف إنشاء نموذج في Excel !

Zoho Forms أفضل الميزات

نماذج ويب متجاوبة للإرسال والوصول إليها من أي مكان

فهرسة الأعمدة الجدولية لتنفيذ إجراءات المهام

إمكانات معالجة اللغة الطبيعية

أكثر من 30 نوعًا من الحقول بخصائص قابلة للتخصيص

قيود نماذج زوهو

لا يوجد الكثير من خيارات قوالب النماذج

إذا أراد المستخدم العودة إلى نموذج ما لاحقًا، فعليه حفظ مقتطف رمز أولاً. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إبعاد المستخدم العادي

تسعير نماذج زوهو

أساسي : 10 دولارات شهريًا، تُدفع سنويًا

: 10 دولارات شهريًا، تُدفع سنويًا عادي : 25 دولارًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

: 25 دولارًا/شهريًا، تُدفع سنويًا احترافي : 50 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

: 50 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا قسط: 90$/شهرياً، تُدفع سنوياً

تقييمات ومراجعات نماذج زوهو #### تقييمات ومراجعات نماذج زوهو

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 90 تقييمًا) G2: 4.3/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

4. فلويكس

عبر فلويكس فلويكس هو إدارة سير العمل بدون رمز برنامج يساعد الفرق على تبسيط عملياتها التجارية. باستخدام هذه الأداة، يمكن للفرق نقل المعلومات بسهولة من المستندات الورقية إلى تنسيق رقمي، مما يقلل من وقت وتكاليف إدخال البيانات يدويًا. كما أنها تتيح للمستخدمين التقاط البيانات المهمة وإدارتها بفعالية وكفاءة أكبر، مما يوفر رؤية ورؤى محسّنة للبيانات.

ويتيح البرنامج للمستخدمين القدرة على تخصيص قواعد التحقق من صحة البيانات لكل حقل، مما يضمن أن البيانات الملتقطة تفي بمعاييرهم. يمكن للفرق دمج هذا البرنامج مع الأنظمة الخارجية، مما يسهل إنشاء تدفقات عمل مبسطة. كما يتيح Fluix للمستخدمين إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات الضرورية من موقع واحد، مما يمنحهم تحكمًا أكبر في بيانات أعمالهم.

أفضل ميزات فلويكس

تكامل Microsoft Power BI (ذكاء الأعمال) و Tableau لإنشاء التقارير

أتمتة المهام الروتينية لأتمتة العمليات اليدوية

الصور ذات العلامات الجغرافية

واجهة برمجة التطبيقات واستخراج البيانات

قيود فلويكس

الوظائف المتقدمة هي ميزات إضافية مدفوعة الأجر

قوالب وخيارات تخصيص محدودة

تسعير #### Fluix

يبدأ سعر Fluix من 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا بحد أدنى 10 مستخدمين

تقييمات ومراجعات فلويكس

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 40 تقييم) G2: 4.8/5 (أكثر من 10 مراجعات)

مكافأة:_

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5. فوكس تروت

عبر فوكس تروت FoxTrot هي عبارة عن منصة أتمتة مؤسسية مصممة لمساعدة فرق العمل على العمل بذكاء أكبر وتوفير الوقت وزيادة الإنتاجية الإجمالية. تساعد هذه المنصة القوية على أتمتة مهام المكاتب الخلفية المملة، مثل جدولة الاجتماعات وتخصيص الموارد وإدارة بيانات الموظفين وتتبع مشتريات العملاء والتنبؤ بالإيرادات.

تسهِّل FoxTrot على فرق العمل التعاون واتخاذ قرارات أفضل من خلال إنشاء لوحات معلومات وتقارير مخصصة، مما يمنح المستخدمين صورة كاملة للمؤسسة بأكملها في الوقت الفعلي. باستخدام أدوات FoxTrot الآلية، يمكنك مراقبة أداء العمليات والوصول إلى التحليلات التفصيلية وإنشاء توقعات مالية أكثر دقة. من تحليل سير العمل لتحسين الموارد، يساعد FoxTrot فرق العمل على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً تدفع عجلة التقدم وتزيد من الكفاءة.

أفضل ميزات FoxTrot

أتمتة الملفات والمجلدات لتنظيم البيانات غير المهيكلة

تنفيذ لغة الاستعلام المهيكلة (SQL)

إنشاء البرامج النصية وتحريرها

سجل النشاط والتدقيق المركزي

قيود FoxTrot

يفتقر إلى إدارة المهام المتقدمة مقارنة ببرامج إدخال البيانات الأخرى

خيارات تخصيص محدودة لتناسب التفضيلات الشخصية

تسعير برنامج FoxTrot

اتصل ب FoxTrot لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات FoxTrot

Capterra: غير متاح

غير متاح G2: غير متاح

6. الشكل الكتابي

عبر نموذج الكتابةTypeform عبارة عن منصة بديهية وسريعة لمعالجة البيانات تساعد الفرق من أي حجم على العمل مع البيانات بكفاءة أكبر. باستخدام Typeform، يمكن للمستخدمين إنشاء النماذج والاستطلاعات واستطلاعات الرأي واستطلاعات الرأي بسرعة، مما يوفر وقتًا ثمينًا وطاقةً كبيرةً عند جمع كمية كبيرة من البيانات.

يقضي Typeform على احتمالية حدوث أخطاء شائعة في إدخال البيانات من خلال أنظمته الآلية القوية. تسمح واجهته بوظيفة السحب والإفلات البسيطة، مما يسهل على المستخدمين إنشاء النماذج والاستطلاعات والمستندات بسرعة. كما توفر المنصة أيضًا تحليلات شاملة لتتبع الأداء واكتشاف أي تناقضات قد تكون موجودة.

أفضل الميزات #### Typeform

تكامل جداول بيانات Google وGoogle Analytics و HubSpot

تتبع التحويل

إدارة المستخدمين واستطلاعات الرأي

مدير إشارات جوجل

قيود #### قيود Typeform

خيارات تخصيص وتصميم النماذج المحدودة

يفتقر إلى ميزات إدارة المهام ( دمج Typeform مع ClickUp !)

تسعير #### تسعير Typeform

أساسي : 25$/شهرًا، تُدفع سنويًا

: 25$/شهرًا، تُدفع سنويًا زائد : 50 دولارًا شهريًا، يتم دفعها سنويًا

: 50 دولارًا شهريًا، يتم دفعها سنويًا الأعمال: 83 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Typeform

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 600 تقييم) G2: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

7. إنفينيتي

عبر اللانهاية شركة Infinity BPO Services هي شركة تعهيد لخدمات تعهيد العمليات التجارية تقدم خدمات تطهير البيانات لمساعدة فرق العمل على تحسين إنتاجيتها ودقتها. تتضمن تنقية البيانات المراجعة الدقيقة لقواعد البيانات وجداول البيانات ومصادر البيانات الأخرى بحثًا عن التناقضات أو الأخطاء لضمان الدقة.

تنقية البيانات هي عملية أساسية يجب إكمالها بسرعة لضمان دقة بياناتك. وهي تنطوي على إزالة السجلات غير المكتملة أو غير الصالحة أو غير الدقيقة أو غير ذات الصلة من قاعدة بياناتك حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أكثر استنارة. هناك حاجة إلى حل سريع لأن قضاء الكثير من الوقت في تنظيف البيانات يمكن أن يؤدي إلى تكاليف وتأخيرات غير ضرورية، فضلاً عن الأخطاء والتناقضات في البيانات.

إنفينيتي أفضل الميزات

التقاط الصور وتحريرها

إدخال بيانات مطالبات التأمين

تنقية البيانات

معالجة Excel

قيود إنفينيتي

قد يكون الإعداد الأولي والإعداد الأولي عملية طويلة، اعتمادًا على الخدمات المطلوبة

أسعار إنفينيتي

اتصل ب Infinity لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات إنفينيتي #### تقييمات ومراجعات إنفينيتي

Capterra: غير متاح

غير متاح G2: غير متاح

8. محور زيد

عبر محور زيد Zed Axis هو أداة استيراد/تصدير بيانات لـ QuickBooks. تتيح المنصة القائمة على السحابة للمستخدمين تحميل المعلومات في وقت واحد وضمان الدقة في جميع معاملاتهم. تم تصميم أداة إدخال البيانات المجمعة الخاصة به خصيصًا لمساعدة الفرق التي لديها كميات كبيرة من إدخال البيانات في QuickBooks.

عند الاستيراد من خلال Axis، لديك ثلاثة خيارات: التكرار أو التخطي أو الكتابة فوق أي معاملات موجودة. لجعل الأمور أكثر بساطة، يمكنك بسهولة ضبط خيارات الاستيراد للقيام بذلك نيابةً عنك. يساعد Zed Axis على تبسيط العمليات، وتقليل التكاليف، وترك فريقك مع مزيد من الوقت للتركيز على أهداف العمل الأساسية.

أفضل ميزات #### Zed Axis

إمكانات إدارة البيانات، بما في ذلك تجميع المعاملات

تخطيط الوظائف لإدارة بيانات الأعمال

استيراد إدخالات دفتر يومية QuickBooks Desktop

مراقبة جودة البيانات والنسخ المتماثل

قيود محور Zed

دعم محدود للتعاون في الوقت الفعلي

يفتقر إلى خيارات التخصيص

تسعير #### تسعير Zed Axis

الاشتراك السنوي (ترخيص البرنامج فقط) استيراد : $145 الاستيراد والتصدير : 235 دولارًا أمريكيًا الاستيراد والتصدير والتلقائي : $325

بالإضافة إلى الاشتراك السنوي (ترخيص البرنامج وخيارات الدعم) الاستيراد : $285 الاستيراد والتصدير : $390 الاستيراد والتصدير والتلقائي : $495



Zed Axis التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.1/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.1/5 (أكثر من 10 تقييمات) G2: غير متاح

9. تابيدو

عبر تابيدو Tabidoo هو حل قائم على السحابة مصمم لمساعدة الفرق على إنشاء تطبيقات قواعد بيانات مخصصة. من خلال جمع جميع بياناتك في مكان واحد، فإنه يمكّن المستخدمين من العثور على ما يحتاجون إليه بسرعة مع تسهيل التعاون داخل الفرق وعبرها.

يساعدك Tabidoo على تتبع المعلومات بسهولة أكبر من خلال تبسيط عناصر مثل وظائف البحث، والإصدارات، والإشعارات. وهو يدعم مجموعة واسعة من التنسيقات لكل من الملفات والبيانات المهيكلة، وتتيح محركاته القوية للمستخدمين إنشاء طرق عرض ديناميكية للبيانات والوصول السريع إلى المعلومات ذات الصلة. كما توفر المنصة أيضًا تجربة مستخدم بديهية مع واجهة سهلة الاستخدام للسحب والإفلات على الهاتف المحمول، مما يسمح للمستخدمين بالبدء في العمل بسرعة.

أفضل ميزات #### Tabidoo

وظيفة استيراد البيانات وتصديرها من جداول بيانات Excel

طرق عرض بيانات الجدول وكانبان والتقويم

أنواع بيانات قابلة للتخصيص

المستخدمون والأدوار وأذونات الحقوق

قيود تبيدو

خطة مجانية محدودة مع وظائف أساسية مقارنة ببرامج إدخال البيانات الأخرى

يفتقر إلى مجموعة متنوعة من طرق عرض إدارة البيانات

تسعير #### تسعير Tabidoo

اتصل ب Tabidoo لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات تابيدو #### تقييمات ومراجعات تابيدو

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 5 تقييمات)

4.8/5 (أكثر من 5 تقييمات) G2: غير متاح

تحقق من هذه

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10. كونيكسيوم

عبر كونيكسيوم Conexiom هو برنامج سحابي لفرق العمل لأتمتة عمليات المستندات التجارية. تعمل المنصة على تبسيط الأنشطة التي تستغرق وقتاً طويلاً، مما يسمح للشركات بالتركيز على المشاريع الاستراتيجية وبناء علاقات أفضل مع العملاء.

يمكن للفرق الوصول إلى المستندات من أي جهاز كمبيوتر أو جهاز في بيئة آمنة ومأمونة. كما تستفيد الشركات أيضاً من ميزات مثل التحقق التلقائي من صحة المستندات، وقواعد ومنطق العمل القابلة للتخصيص، وأوقات المعالجة القصيرة، وعمليات التكامل. تساعد هذه الميزات الرئيسية فرق العمل على توفير الوقت والمال من خلال تقليل الإدخال اليدوي للبيانات وزيادة إنتاجية الفريق. توفر Conexiom للفرق إمكانية الرؤية والتحكم الكامل في أدوات إدخال البيانات.

أفضل ميزات Conexiom

التقارير ولوحات المعلومات لمعرفة سرعة معالجة المستندات

أدوات إدارية لإدارة المستخدمين والإعدادات وعملية إدخال البيانات

استخراج البيانات من أي مستند

قواعد العمل والمنطق وعمليات البحث

قيود كونيكسيوم

يفتقر إلى ميزات التعاون الجماعي

خيارات التخصيص المحدودة

أسعار كونيكسيوم

اتصل ب Conexiom لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كونيكسيوم

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 30 تقييم) G2: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

إنشاء قواعد بيانات مفصلة بسهولة في ClickUp

تقدم كل أداة من هذه الأدوات الكثير من الميزات لتبسيط عملية إدخال البيانات وتنظيم المعلومات، ولكن هناك خيار واحد فقط يقوم بكل ذلك مع إنشاء حلول متكاملة للفرق والشركات في مختلف المجالات. وهذه الأداة هي ClickUp . 🙂

أنشئ جداول بيانات بسرعة وكفاءة باستخدام طريقة عرض الجدول لإدارة كل شيء بدءًا من قوائم الجرد وحتى معلومات العميل. حتى يمكنك نقل السياق المهم في لمحة واحدة باستخدام حقول ClickUp المخصصة لجلب مرفقات الملفات، والتقييمات، والنسب المئوية للتقدم في أعمدة المهام الخاصة بك.

سحب المهام وإفلاتها على جدول النقر فوق طريقة عرض جدول النقر لتنظيم بسيط

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لطريقة عرض النماذج في ClickUp تحويل إدخالات الأخطاء وتعليقات العملاء إلى مهام قابلة للتنفيذ. ثم تنظيم الإدخالات بناءً على الأولوية في جدول نظيف وعملي.

لكن الجزء الأفضل؟ كل هذا يأتي في بدون تكلفة على الإطلاق ! اشترك في ClickUp اليوم وابدأ في تحسين عمليات إدخال البيانات الخاصة بك في أسرع وقت.