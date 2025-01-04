11 نموذج نموذج تسجيل مجاني لجمع البيانات مجانًا

تتفوق المؤسسات التي تستفيد من رؤى البيانات على نظيراتها من خلال 85% في نمو المبيعات وأكثر من 25% في الهامش الإجمالي.

ولكن كيف تضمن أنك تجمع البيانات بشكل صحيح؟ يبدأ الأمر بـ _كيفية جمع المعلومات.

لنفترض أن عميلاً محتملاً ينقر على موقعك الإلكتروني، متحمساً للاشتراك في خدمتك. ثم يقابله نموذج تسجيل مربك ومربك يبدو وكأنه لم يتم تحديثه منذ دهور. ماذا يحدث بعد ذلك؟ ينسحبون.

الآن، فكر في الجانب الآخر. تقدم نموذج تسجيل أنيق وبديهي يبدو سهل الملء. في غضون ثوانٍ، يكملونه، وها أنت تحصل على البيانات التي تحتاجها مع ترك انطباع إيجابي.

إذا كنت تتساءل عن كيفية تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة، فإن الإجابة بسيطة: استخدم قوالب نماذج التسجيل المجانية. دعنا نستكشف بعض الخيارات!

ما هي قوالب نماذج التسجيل؟

قالب نموذج التسجيل هو إطار عمل مصمم مسبقاً يساعدك على جمع البيانات من المستخدمين الجدد بسرعة وكفاءة، فكر في الأمر على أنه اختصار: بدلاً من تصميم نموذج على الإنترنت من الصفر، تبدأ بتخطيط احترافي يسهل تخصيصه لاحتياجاتك.

تأتي هذه القوالب ذات الشكل الحر في جميع الأشكال والأحجام - سواء كنت تدير تسجيلات الأحداث، أو تجمع تفاصيل الاتصال، أو تجمع طلبات التوظيف.

أفضل جزء من استخدام نموذج التسجيل؟ فهي لا توفر الوقت فحسب، بل تضمن أن تبدو نماذجك على الإنترنت مصقولة وتعمل بسلاسة.

ما الذي يجعل قالب نموذج التسجيل جيداً؟

ليست كل القوالب متساوية. يجب أن يضع قالب نموذج الاشتراك الرائع علامة على بعض المربعات الأساسية:

الميزات التي تحركها الأغراض: القالب الجيد مصمم خصيصاً لحالة استخدام محددة - سواء كان ذلك التسجيل أو الاشتراكات أو تأهيل العملاء

القالب الجيد مصمم خصيصاً لحالة استخدام محددة - سواء كان ذلك التسجيل أو الاشتراكات أو تأهيل العملاء قابلية التخصيص: يجب أن تكون قادرًا على تعديله ليتناسب مع أسلوب علامتك التجارية ومتطلباتك الخاصة

يجب أن تكون قادرًا على تعديله ليتناسب مع أسلوب علامتك التجارية ومتطلباتك الخاصة سهولة الاستخدام: يجب أن يكون النموذج سهل التصفح، مع تسميات واضحة وتدفق منطقي

يجب أن يكون النموذج سهل التصفح، مع تسميات واضحة وتدفق منطقي الاستجابة: يجب أن تعمل النماذج بشكل جيد على أجهزة الكمبيوتر المكتبية ولكن يجب أن تكون متوافقة مع الأجهزة المحمولة أيضًا

11 نموذج نموذج تسجيل

الآن بعد أن عرفنا ما الذي يجب أن نبحث عنه، دعنا نستكشف بعض قوالب نماذج الاشتراك المجانية من الدرجة الأولى لتبدأ:

1. قالب نموذج التسجيل في Click on

قالب تسجيل الضيف ClickUp

ال قالب نموذج تسجيل Click on هو وسيلة الانتقال الخاصة بك لجمع جميع تسجيلات الفعاليات، بدءًا من الندوات التي تعقدها الشركة عبر الإنترنت إلى ورش العمل المحلية وإطلاق المنتجات الحصرية.

إحدى الميزات البارزة في نماذج التسجيل هي خيارات التخصيص الديناميكية، التي تتيح لك تخصيص الحقول حسب احتياجات الحدث الخاص بك، حيث يتكيف هذا القالب بسلاسة بدءًا من جمع تفاصيل الاتصال بالمشاركين وعناوين البريد الإلكتروني إلى التفضيلات أو تفاصيل الدفع.

علاوة على ذلك، فإن تكامله مع مهام Click on يجعلها أكثر إثارة للإعجاب. يقوم كل إرسال نموذج تلقائيًا بإنشاء مهمة مع جميع بيانات التسجيل، بحيث يمكنك تعيين المتابعة، وتتبع الحضور، وإدارة أعباء العمل دون عناء.

هل تحتاج إلى تكرار الحدث؟ ما عليك سوى تكرار النموذج، وتعديل بعض التفاصيل، وستكون جاهزاً.

✨ ✨مثالي ل: مديري الفعاليات، أو الشركات الصغيرة، أو أي شخص يريد عملية تسجيل تبدو مصقولة مثل فعاليته

💡اختراق سريع: استخدم منطق ClickUp الشرطي الخاص بـ ClickUp لإنشاء نماذج ديناميكية. على سبيل المثال، إذا قام المسجل بتحديد خيار معين، يمكن أن تظهر حقول إضافية لجمع معلومات أكثر تفصيلاً. هذا يضمن لك جمع التفاصيل الضرورية فقط لكل مسجل.

2. قالب نموذج عضوية ClickUp

قالب نموذج عضوية ClickUp

ال قالب نموذج نموذج عضوية Click on مصمم لإدارة العضوية وهو مثالي للأندية أو المنظمات أو خدمات الاشتراك.

يسمح لك هذا القالب بما يلي:

تخصيصه وفقًا لاحتياجاتك: تخصيص النموذج لالتقاط تفاصيل محددة مثل فئات العضوية وخيارات التجديد وتفضيلات النظام الغذائي

تخصيص النموذج لالتقاط تفاصيل محددة مثل فئات العضوية وخيارات التجديد وتفضيلات النظام الغذائي تقديم الطلبات المتكررة: التعامل بسهولة مع العضويات المتكررة مع تذكيرات التجديد التلقائي

التعامل بسهولة مع العضويات المتكررة مع تذكيرات التجديد التلقائي الاستفادة من التكامل السلس: قم بتشغيل عمليات سير العمل التلقائية وإرسال رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية وتعيين المهام لتبسيط عملية الانضمام

قم بتشغيل عمليات سير العمل التلقائية وإرسال رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية وتعيين المهام لتبسيط عملية الانضمام امتلاك وصول عالمي: دعم لغات متعددة لتلبية احتياجات جمهور متنوع

هذا إدارة الأعضاء يمكن تخصيص النموذج لجمع رؤى حول تفضيلات الأعضاء أو اهتماماتهم، والتي يمكنك استخدامها لاحقًا لتوفير تجربة مخصصة.

✨ ✨مثالي ل: المؤسسات التي تقدر السلاسة في التسجيل وحفظ السجلات التفصيلية لأعضائها

3. قالب نموذج ClickUp

قالب نموذج ClickUp

فكر في قالب نموذج Click on كأداة شاملة لجميع الأغراض، أداة OG لقوالب النماذج. ويضمن تصميمها أقصى قدر من المرونة، مما يجعلها مثالية لجمع الملاحظات أو إجراء الاستبيانات أو إدارة الاشتراكات لمبادرة فريق داخلي.

يمكنك إضافة الحقول أو إزالتها لتناسب احتياجاتك، أو إعادة ترتيب الأقسام من أجل الوضوح، أو تمييزها بشعارات وألوان شركتك. يمكنك تحويل كل عملية إرسال إلى مهمة، مع استكمالها بالمكلفين والمواعيد النهائية، مما يضمن عدم ضياع أي بيانات عند جمع الاشتراكات.

قم بإقرانه بأدوات مثل Google Analytics؛ يقدم هذا القالب رؤى حول معدلات الاستجابة وأنماطها، مما يساعد الفرق على تحسين نماذجهم بمرور الوقت.

✨مثالي ل:الفرق التي تتنقل بين احتياجات متعددة لجمع البيانات وتبحث عن حل واحد وفعال

4. قالب نموذج تسجيل فعالية ClickUp

قالب نموذج تسجيل فعالية ClickUp

الكفاءة هي المفتاح عند تنظيم الفعاليات. إن قالب نموذج تسجيل فعالية Click on يبسط عملية تسجيل تفاصيل الحضور مع توفير أدوات لمساعدتك في تخطيط وتنفيذ الفعالية بسلاسة.

يعمل هذا القالب متعدد الاستخدامات على تبسيط عملية جمع المعلومات الأساسية، والتي عادةً ما يتم تسجيلها في صفحة تسجيل الدخول، وإدارة لوجستيات الحدث المعقدة. سواء كنت تنظم ورشة عمل صغيرة أو مؤتمراً واسع النطاق، فإن هذا القالب يلبي احتياجاتك.

تتضمن بعض الميزات الرئيسية لهذا القالب ما يلي:

التقاط شامل للبيانات: جمع التفاصيل الأساسية مثل تفضيلات الجلسات والقيود الغذائية ومعلومات الدفع

جمع التفاصيل الأساسية مثل تفضيلات الجلسات والقيود الغذائية ومعلومات الدفع تتبع القدرة الاستيعابية في الوقت الفعلي: ابقَ على اطلاع بأرقام التسجيل وعدّل الخطط وفقاً لذلك

ابقَ على اطلاع بأرقام التسجيل وعدّل الخطط وفقاً لذلك التواصل الآلي: إرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة لتأكيد التسجيل ورسائل تذكير بالفعالية لإشراك الحضور

إرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة لتأكيد التسجيل ورسائل تذكير بالفعالية لإشراك الحضور تكامل مرن: التكامل بسلاسة مع أدوات الدفع لمبيعات التذاكر دون عناء

✨مثالي ل: منظمي الأحداث أو أعضاء الفريق المكلفين بإدارة ندوة عبر الإنترنت أو ندوة أو مؤتمر شخصي

💡 اختراق سريع: لتوجيه المسجلين، استخدم عناوين واضحة وتسميات موجزة وتدفق منطقي. ضع في اعتبارك استخدام سمة جذابة بصريًا لتحسين الشكل والمظهر العام للنموذج.

5. قالب نموذج طلب وظيفة ClickUp

قالب نموذج طلب وظيفة ClickUp

ال قالب نموذج طلب وظيفة Click on يبسِّط عملية التوظيف لفرق الموارد البشرية ومديري التوظيف من خلال تنظيم تقديمات المرشحين إلى مهام قابلة للتنفيذ. إنه يلتقط أكثر من الأساسيات، مثل الأسماء وتفاصيل الاتصال؛ فهو يسمح للمتقدمين بتحميل السير الذاتية أو الملفات الشخصية أو الشهادات مباشرةً داخل النموذج.

يمكنك تخصيص هذا النموذج لتضمين أسئلة الفرز حول التوافر أو الراتب المتوقع أو مهارات معينة.

بمجرد أن يتقدم المرشحون، يتم تحويل تفاصيلهم إلى مهمة داخل خط التعيين الخاص بك. وهذا يجعل من السهل تتبع تقدمهم - من مراجعة السيرة الذاتية إلى المقابلات واتخاذ القرار النهائي.

بالإضافة إلى التنظيم، يدعم هذا القالب نظام تتبع مقدم الطلب تدفقات العمل التي تخطر أعضاء الفريق المعنيين عند ورود طلبات جديدة.

✨مثالي ل: المؤسسات التي تقوم بتوسيع نطاق فريق العمل بسرعة أو لملء وظيفة متخصصة

6. قالب نموذج الاتصال ClickUp

قالب نموذج الاتصال ClickUp

يحتاج كل عمل تجاري إلى طريقة للتواصل مع جمهوره، و قالب نموذج الاتصال ClickUp يوفر الاحترافية والقدرة على التكيف.

يضمن هذا النموذج توجيه أسئلة العملاء أو ملاحظاتهم أو شكاواهم إلى الفريق المناسب على الفور.

تم تصميمه ليكون بديهيًا، حيث يوفر خيارات منسدلة أو مربعات اختيار بحيث يمكنك بسهولة جمع المعلومات وتحديد طبيعة استفسارك، سواء كان متعلقًا بالمبيعات أو الدعم أو الملاحظات العامة.

بمجرد إرسال الاستفسارات، يقوم ClickUp تلقائياً بفرز الاستفسارات، حيث يمكن أن يؤدي وضع علامات على الأولويات إلى تحديد المشكلات العاجلة لاتخاذ إجراء فوري. لإبقاء العملاء على اطلاع، فإن قالب الدليل يدعم رسائل الإقرار التلقائية التي تطمئنهم باستلام رسالتهم.

✨ ✨مثالي لـ: الفرق التي تتعامل مع أعداد كبيرة من استفسارات العملاء الذين يحتاجون إلى أداة توازن بين الكفاءة والاهتمام بالعملاء

7. قالب نموذج الاتصال بالعميل ClickUp

قالب نموذج الاتصال بالعملاء ClickUp

ال قالب نموذج الاتصال بالعميل ClickUp مصمم خصيصًا للفرق التي تتعامل مع العملاء الذين يرغبون في تسجيل الاستفسارات والملاحظات والمخاوف بطريقة منظمة.

سواء كان استفسارًا بسيطًا عن المنتج أو تقريرًا مفصلاً عن الملاحظات، فإن هذا قالب نموذج استلام العميل يضمن تسجيل كل تفاعل والتصرف بناءً عليه. إحدى أقوى ميزاته هي القدرة على إنشاء حقول مخصصة لالتقاط معلومات العميل المهمة، مثل تفاصيل الطلب أو فئات المشكلات.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يتزامن مع أدوات إدارة علاقات العملاء مما يسمح للفرق بتركيز تفاعلات العملاء وتتبع عمليات المتابعة بشكل أكثر فعالية.

يتضمن القالب أيضاً تذكيرات تلقائية تضمن متابعة أعضاء الفريق للعملاء على الفور ومنع أي استفسار من الانزلاق في الشقوق.

يمكنك تصور الرؤى التي تم جمعها في لوحات معلومات ClickUp لمساعدة الفرق على تتبع المشكلات المتكررة أو تقييم أوقات الاستجابة.

✨ ✨مثالي ل: محترفي خدمة العملاء أو مندوبي المبيعات

8. قالب نموذج طلب ClickUp

قالب نموذج طلب ClickUp

يمكن أن تكون إدارة طلبات الخدمة أو المشروع فوضوية، ولكن قالب نموذج طلب Click on هيكلة العملية. هذا النموذج مثالي لجمع طلبات الخدمة التفصيلية لـ دعم تكنولوجيا المعلومات أو المشاريع الإبداعية أو تخصيص الموارد

بعض ميزاته الرئيسية هي:

التصنيف الذكي: تنظيم الطلبات حسب درجة الاستعجال أو النوع أو التعقيد لتحديد الأولويات بفعالية

تنظيم الطلبات حسب درجة الاستعجال أو النوع أو التعقيد لتحديد الأولويات بفعالية موافقات سلسة: التكامل مع سير عمل الموافقة لضمان المراجعة واتخاذ القرار في الوقت المناسب

التكامل مع سير عمل الموافقة لضمان المراجعة واتخاذ القرار في الوقت المناسب تحميل المستندات المرنة: مشاركة الملفات ذات الصلة بسهولة لتوفير السياق ودعم الطلبات

مشاركة الملفات ذات الصلة بسهولة لتوفير السياق ودعم الطلبات التتبع في الوقت الفعلي: مراقبة تقدم كل طلب والحفاظ على الشفافية

✨ ✨مثالي ل: الفرق التي تتطلع إلى تبسيط عمليات الخدمة الداخلية أو الخارجية

9. قالب ClickUp لإعداد العملاء

نموذج ClickUp لإعداد العملاء

يمكن لتهيئة العميل على متن الطائرة أن يحدد مسار العلاقات طويلة الأمد، و نموذج ClickUp لإعداد العملاء يضمن سلاسة العملية قدر الإمكان.

هذا القالب مثالي للشركات التي تتطلب نهجًا منظمًا لإعداد العملاء، حيث يساعد هذا القالب على تسجيل جميع التفاصيل الأساسية مقدمًا مع أتمتة مهام سير العمل الأساسية. تمامًا مثل قوالب نماذج جوجل هذا النموذج قابل للتخصيص بالكامل. يمكنك تضمين حقول لأهداف المشروع أو الجداول الزمنية أو جهات الاتصال الرئيسية.

بمجرد إرسال البيانات، تتكامل البيانات بسلاسة مع مساحة عمل ClickUp الخاصة بك، مما يؤدي إلى تشغيل المهام التلقائية التي تحدد رحلة الإعداد - من إعداد الحسابات إلى جدولة مكالمات البدء.

ولمزيد من الراحة، يتضمن القالب خيارات لإرفاق مستندات التأهيل، مثل العقود أو مجموعات الترحيب أو الأسئلة الشائعة، بحيث يكون لدى العملاء كل ما يحتاجونه في مكان واحد.

✨مثالي ل: الشركات التي تعطي الأولوية لتقديم تجربة تأهيل احترافية وفعالة

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10. قالب نموذج تسجيل القائمة البريدية من فيسمي

عبر فيسمي تم تصميم قالب نموذج الاشتراك في القائمة البريدية من Visme للشركات والمبدعين الذين يتطلعون إلى زيادة قاعدة المشتركين في البريد الإلكتروني مع الحفاظ على مظهر احترافي أنيق.

يمكن تخصيص هذا القالب الجذاب بصريًا بسهولة ليتماشى مع ألوان علامتك التجارية وخطوطها وأسلوبها، مما يجعله مثاليًا لمواقع الويب أو الصفحات المقصودة أو حملات وسائل التواصل الاجتماعي.

ما يميز هذا القالب هو تصميمه البديهي وسهل الاستخدام. فهو يسمح لك بإضافة رسائل مخصصة، مثل الحث على اتخاذ إجراء يسلط الضوء على فوائد الانضمام إلى قائمتك البريدية.

يتضمن Visme أيضًا تتبع التحليلات لقياس عمليات إرسال النماذج وتحديد الاتجاهات. يتكامل بسلاسة مع منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني الشائعة مثل Mailchimp وConstant Contact، مما يتيح لك أتمتة رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية ورعاية المشتركين دون عناء.

✨مثالي ل: منشئو المحتوى أو المسوقون أو أصحاب الأعمال الصغيرة

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11. قالب نموذج تسجيل الاشتراك بواسطة 123 منشئ النماذج 123 Form Builder

عبر 123 منشئ النماذج قالب نموذج الاشتراك في الاشتراك من 123 Form Builder هو أداة متعددة الاستخدامات للشركات التي ترغب في زيادة قاعدة المشتركين لديها بسرعة وكفاءة.

أيًا كان ما تقدمه - رسالة إخبارية أو خدمة متميزة أو تسليم منتجات متكررة - فإن هذا القالب مُحسَّن لجمع وإدارة معلومات المشتركين بأقل جهد ممكن. يتضمن قالب نموذج الاشتراك هذا ميزات متقدمة من برنامج إنشاء النماذج مثل تكامل بوابة الدفع، والذي يسمح للشركات بتحصيل رسوم الاشتراك مباشرةً داخل النموذج.

ميزة أخرى بارزة هي قدرة النموذج على التكامل مع أدوات الطرف الثالث مثل PayPal أو Stripe أو منصات إدارة علاقات العملاء.

يتضمن نموذج الاشتراك البسيط هذا أيضًا تدابير لمكافحة البريد العشوائي، مثل CAPTCHA، لضمان إضافة المشتركين الشرعيين فقط إلى برنامج قاعدة البيانات .

✨مثالي لـ: شركات الخدمات كخدمة وخدمات صناديق الاشتراك ومنشئي المحتوى الرقمي

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جذب العملاء المحتملين وإشراك المستخدمين وتنمية أعمالك باستخدام ClickUp

قد تبدو نماذج الاشتراك بسيطة، لكنها أساسية لجذب العملاء المحتملين وإشراك العملاء المحتملين وتنمية أعمالك.

يمكن للقالب الصحيح أن يحول العملية المملة إلى تجربة سلسة لك وللمستخدمين. باستخدام واجهة ClickUp البديهية وهذه القوالب الجاهزة للاستخدام، ستوفر الوقت وتركز على ما هو مهم - التواصل مع جمهورك.

بدءًا من جمع الملاحظات إلى تأهيل العملاء وتوليد عملاء محتملين جدد، تمكّنك قوالب نماذج الاشتراك هذه من إنشاء نماذج عملية وجذابة بصريًا وسهلة الاستخدام.

لا تدع النماذج الرديئة تبطئك - ابدأ في صياغة نماذج أكثر ذكاءً وفعالية اليوم!

إذا كنت مستعدًا للبدء, اشترك مجانًا في ClickUp اليوم وأنشئ نماذج أفضل ببضع نقرات فقط.