أفضل 10 برامج مساعدة افتراضية للعمل بشكل أسرع في 2025

في الماضي، كانت الاستعانة بمصادر خارجية للمهام الإدارية تعني توظيف مساعد شخصي أو مساعد إداري بتكلفة أعلى. أما الآن، فيمكنك توظيف مساعد افتراضي من أي مكان في العالم وضمه إلى فريقك لتمكينك من العمل بفعالية أكبر.

بالطبع، مثل أي عضو رائع في الفريق، يحتاج المساعد الافتراضي إلى الأدوات المناسبة لجعل عمله أسهل وأكثر كفاءة. وهنا يأتي دور أفضل برامج المساعد الافتراضي.

سواء كنت تقوم بتوظيف مساعدين افتراضيين أو كنت مساعداً افتراضياً تبحث عن بعض التقنيات الجديدة، لدينا أفضل الخيارات هنا. اكتشف أفضل برامج المساعد الافتراضي لإضافتها إلى مجموعة أدواتك في عام 2024.

ما هو برنامج المساعد الافتراضي؟

برنامج المساعد الافتراضي هو أي أداة أو برنامج يستخدمه المساعدون الافتراضيون (VAs) لتبسيط عملهم والتواصل مع أعضاء الفريق. في حين أن صاحب العمل عادةً ما يقرر صاحب العمل عادةً البرنامج الذي يجب استخدامه، إذا كنت مساعدًا افتراضيًا بنفسك، فيمكنك التواصل مع المتعاونين معك لتقديم اقتراحات الأدوات.

تتضمن معظم برامج المساعد الافتراضي ما يلي أدوات التعاون عن بُعد ، الفريق أداة التواصل s, تطبيقات التذكير وأدوات إدارة المستندات. يمكنك أيضًا الاستثمار في برامج الذكاء الاصطناعي (AI) مثل أدوات الذكاء الاصطناعي للاجتماعات , تقويمات الذكاء الاصطناعي و أدوات إدارة مشاريع الذكاء الاصطناعي .

يستخدم المساعدون الافتراضيون هذه الأدوات للبقاء على اتصال، والتواصل بفعالية، وإدارة المشاريع والمهام، وإنشاء علاقات عمل أفضل مع عملائهم. إن امتلاك الأدوات المناسبة يجعل العمل أسهل وأسرع وأكثر جاذبية لجميع المعنيين. ☀️

كيفية اختيار أفضل برامج المساعد الافتراضي لعملك

هناك الآلاف من الأدوات التي يمكن أن يستخدمها المساعد الافتراضي من أجل العمل بشكل أكثر إنتاجية مما يجعل من الصعب تضييق نطاق الخيارات. لست متأكداً من أين تبدأ؟ إليك ما يجب البحث عنه عند تقييم أدوات برامج المساعد الافتراضي المختلفة:

التخصص: ما هو تخصص هذا التطبيق، وهل يتناسب مع احتياجاتك، مثل المراسلة الفورية والفوترة, الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المشاريع أو التصميم الجرافيكي؟

ما هو تخصص هذا التطبيق، وهل يتناسب مع احتياجاتك، مثل المراسلة الفورية والفوترة, الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المشاريع أو التصميم الجرافيكي؟ الميزات: هل يحتوي التطبيق على جميع الميزات التي تحتاجها؟

هل يحتوي التطبيق على جميع الميزات التي تحتاجها؟ الإلمام : هل تعرف أنت والمساعد الخاص بك بالفعل كيفية استخدام هذا التطبيق أو هذا النوع من البرامج؟

: هل تعرف أنت والمساعد الخاص بك بالفعل كيفية استخدام هذا التطبيق أو هذا النوع من البرامج؟ السعر : هل الأداة أو التطبيق ميسور التكلفة؟ هل لديه نسخة مجانية؟

: هل الأداة أو التطبيق ميسور التكلفة؟ هل لديه نسخة مجانية؟ سهولة الاستخدام: هل تطبيق البرنامج سهل الاستخدام؟ هل يمكن أن يتعلم مساعدك المحارب القديم كيفية استخدامه بسرعة؟

هل تطبيق البرنامج سهل الاستخدام؟ هل يمكن أن يتعلم مساعدك المحارب القديم كيفية استخدامه بسرعة؟ التقييمات والمراجعات: ما رأي المستخدمين الآخرين في البرنامج؟ كيف يبدو دعم العملاء؟

استخدم هذه الأسئلة لتقرر ما هو الأكثر أهمية حتى تحدد الأدوات التي يجب أن تستثمر فيها والأدوات التي يجب أن تتخطاها. إذا كنت تعمل مع أحد المساعدين المساعدين المساعدين بالفعل، فاحصل على آرائهم ورؤاهم الشخصية أيضًا.

أفضل 10 أدوات برمجية للمساعد الافتراضي في عام 2024

تعمل أدوات برامج المساعد الافتراضي المناسبة على تبسيط سير عملك وتساعدك على إنجاز المهمة بشكل أسرع وأكثر فعالية. إذا كنت ترغب في العمل بشكل أكثر إنتاجية هذا العام، ففكر في ما يلي أدوات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات البرمجية للمساعدين الافتراضيين

1. ClickUp

تسمح ميزة "المهام في قوائم متعددة" (TIML) في برنامج ClickUp للمطورين بربط المهام مع فرق أخرى في المؤسسة

سواء كنت تريد منصة تجعل تعاون فريق العمل مع مساعدك الافتراضي أسهل أو كنت مساعدًا افتراضيًا تبحث عن أداة لمساعدتك في إدارة عمل العميل، فإن ClickUp هو الخيار الأفضل.

تتفوق ClickUp في إدارة المشاريع ويمكن استخدامها لتبسيط العملية بأكملها بدءًا من وضع فكرة المشروع وحتى إكماله. قم بتعهيد المهام إلى مساعدك الافتراضي واطلع بسهولة على التقدم المحرز فيها، أو اطلب من مساعدك الافتراضي أن يعمل كمدير للمشروع نيابةً عنك.

نظِّم المشاريع والمهام، واطلع على التقدم المحرز في لمحة سريعة وتتبع نشاطك مع تقدم المشروع. أنشئ إعدادك المخصص، أو استخدم خطة مهام إدارة مشروع ClickUp لإدارة المشاريع لبدء العملية.

يمكن أن يصبح ClickUp وجهتك الشاملة لكل ما يتعلق بالمشروع والمهام والإنتاجية. يمكنك تنظيم المشاريع، وإنشاء قوائم المهام، وتعيين المهام، ومراقبة أعباء العمل، والتعاون في مستندات ClickUp والمزيد-كل ذلك في مكان واحد.

إذا لم تكن قد استأجرت مساعدًا افتراضيًا بعد، فراجع ما يلي ClickUp AI يمكن أن يعمل كمساعدك الشخصي بدلاً من ذلك. استخدم خاصية الذكاء الاصطناعي الجديدة والمثيرة لتلخيص المستندات، وإنشاء عناصر العمل، وتحسين كتابتك، وتنسيق المحتوى، والعصف الذهني، وغير ذلك الكثير.

استخدم برنامج ClickUp AI لإنشاء منشور مدونة في ClickUp Docs من مطالبة بسيطة لإضافة التفاصيل والجوانب المهمة الأخرى أتمتة ClickUp تعيد أيضًا تجربة وجود مساعد شخصي. توفير الوقت في المهام اليدوية المتكررة، ودع الأتمتة تتولى الأتمتة القيام بها بدلاً من ذلك. استخدم الأتمتة المُنشأة مسبقًا لدينا أو قم بتخصيصها باستخدام المشغلات والقواعد الخاصة بك. ⚒️

ClickUp أفضل الميزات

أنشئ المهام، وأسندها إلى مساعدك المساعد، وراقب التقدم المحرز باستخدام مهام ClickUp نظِّم جميع بيانات جهات الاتصال الخاصة بك لسهولة الوصول إليها باستخدام إدارة علاقات العملاء المدمجة اربط أهدافك باستراتيجيتك الشاملة مع أهداف ClickUp تعاون مع أعضاء فريقك مع أعضاء فريقك من خلال محادثة ClickUp وفِّر الوقت وسهِّل سير عملك باستخدامقوالب ClickUp قم بتبسيط عملية إدارة الموظفين لديك باستخدام ClickUp ميزات الموارد البشرية احصل على نظرة عامة على ما يحدث مع خاصية ClickUp Dashboards استخدم تكامل ClickUp للاتصال بأكثر من 1,000 أداة أخرى



قيود ClickUp

قد يجد بعض المستخدمين أن مجموعة الميزات وخيارات التخصيص المتنوعة مربكة للوهلة الأولى

على الرغم من أن ClickUp AI يمكن أن يعمل بالفعل كمساعد شخصي خاص بك، إلا أنه إصدار جديد، لذلك سيتم الكشف عن المزيد من الوظائف بمرور الوقت

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp AI: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8900 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. سلاك

عبر SlackSlack عبارة عن منصة إنتاجية وأداة تواصل جماعي تسهل عليك البقاء على اتصال بأعضاء فريقك وإنجاز المهام، على غرار مايكروسوفت تيمز .

استخدم Slack لإنشاء مكان مركزي للدردشة المباشرة أو غير المتزامنة، واستخدم الأتمتة لتبسيط سير عملك وتوفير الوقت في المهام المتكررة. 💬

أفضل ميزات سلاك

تواصل مع أعضاء فريقك في القنوات

ابقَ على تواصل مع العاملين المستقلين والمتعاقدين مع Slack Connect

أتمتة الإجراءات الروتينية باستخدام أداة إنشاء سير العمل

استضافة مكالمات صوتية ومكالمات فيديو مباشرة مع Huddle

قيود Slack

يمكن أن تصبح كمية الإشعارات مربكة إذا لم تتم إدارتها بعناية

لن يتمكن المساعدون المساعدون الذين لديهم عدة عملاء من رؤية جميع مجتمعات Slack الخاصة بهم في نافذة واحدة، وقد يكون التبديل بينها أو فتحها في نوافذ منفصلة مرهقًا

تسعير Slack

مجاني

المحترف: 7.25 دولار شهرياً لكل مستخدم

7.25 دولار شهرياً لكل مستخدم الشركة+: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شبكة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سلاك

G2: 4.5/5 (أكثر من 31,900 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 31,900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

3. زووم

عبر ZoomZoom هو أداة برمجية للتعاون عن بُعد ومؤتمرات الفيديو تربطك بأعضاء فريقك لإجراء مكالمات الفيديو والاجتماعات الافتراضية والدردشة الجماعية واللوحات البيضاء الرقمية. وبالإضافة إلى برنامج الاجتماعات الافتراضية، يمكنك أيضًا استخدام Zoom لجدولة المواعيد والفعاليات الافتراضية والندوات عبر الإنترنت. 💻

أفضل ميزات #### Zoom

اطلب من مساعدك الافتراضي جدولة المكالمات والاجتماعات مع العملاء

تسجيل مكالمات الفيديو حتى تتمكن من استخدامها للتدريب والرجوع إليها

استخدم ذكاء المحادثة لتحسين استراتيجية مكالمات المبيعات الخاصة بك

قم بزيادة إنتاجيتك باستخدام رفيق الذكاء الاصطناعي من Zoom

قيود Zoom

تتميز بعض الخطط بوجود حد زمني للاجتماعات

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في وقت التعطل والاستقرار

تسعير زووم

مجاني

المحترف: 15.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة بلس: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات زووم

G2: 4.5/5 (أكثر من 53,600 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 53,600 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13,600 تقييم)

4. كويك بوكس

عبر QuickBooks QuickBooks عبارة عن مجموعة من أدوات برامج المحاسبة عبر الإنترنت مصممة لجعل المحاسبة ومسك الدفاتر وكشوف المرتبات وتتبع الوقت أسهل للشركات الصغيرة ورواد الأعمال.

استخدم QuickBooks للاستعانة بمصادر خارجية لهذه المهام لمساعد افتراضي أو محاسب افتراضي، أو استخدم البرنامج لتبسيط عملية الدفع للمقاولين - كما تفعل مع تطبيقات أخرى مشابهة مثل Freshbooks. 📚

أفضل ميزات QuickBooks

تتبع الدخل والمعاملات المصرفية والإيصالات والمزيد

إدارة الفواتير والمصروفات والخصومات الضريبية

إعداد كشوف المرتبات والضرائب والنماذج تلقائياً

العمل أثناء التنقل: اطلع على الجداول الزمنية واعتمدها واستخدم أدوات تتبع الوقت على الهاتف المحمول

قيود QuickBooks

يشير بعض المستخدمين إلى أن تطبيق الهاتف المحمول ليس سهل الاستخدام دائماً في أداء المهام

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في السرعة والثبات

تسعير كويك بوكس

القسط: 20 دولارًا شهريًا لمستخدم إداري واحد (8 دولارات شهريًا لكل مستخدم إضافي)

20 دولارًا شهريًا لمستخدم إداري واحد (8 دولارات شهريًا لكل مستخدم إضافي) الصفوة: 40 دولارًا شهريًا لمستخدم إداري واحد (10 دولارات شهريًا لكل مستخدم إضافي)

تقييمات ومراجعات QuickBooks

G2: 4.0/5 (3,100+ تقييم)

4.0/5 (3,100+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6300 تقييم)

5. تقويم جوجل

عبر Google CalendarGoogle Calendar هو تقويم عبر الإنترنت قابل للمشاركة يمكنك استخدامه للحفاظ على التنظيم والإنتاجية عند العمل بمفردك أو مع مساعدك الافتراضي. استخدم تقويم Google لتخطيط المهام، والاطلاع على نظرة عامة على مواعيدك، وجدولة الاجتماعات مع الآخرين. 📅

أفضل ميزات تقويم Google

مشاركة التقويم الخاص بك مع مساعدك الشخصي، مما يسهِّل عليه ترتيب المواعيد

بصفتك مساعدًا مساعدًا مساعدًا، يمكنك إضافة الاجتماعات والمواعيد والأحداث إلى تقويمات عملائك حتى يظلوا منظمين ومحدثين

ضع تقويمات متعددة في عرض واحد لمعرفة مدى التوافر بسرعة

تخصيص عرض التقويم الخاص بك بألوان مختلفة

متوفر كجزء أساسي من بقية مجموعة منتجات Google أو كجزء من خطط Google Workspace المدفوعة التي تركز على الأعمال التجارية

قيود تقويم Google

من السهل إغلاق نافذة "إنشاء اجتماع" عن طريق الخطأ، مما يعني أنك تفقد تقدمك وتضطر إلى البدء من جديد

أبلغ المستخدمون أنه لا يمكنك وضع علامة على المهام كأولوية منخفضة أو عالية كما هو الحال في الأدوات الأخرى، مثل ClickUp تسعير تقويم Google

مجانًا

الشركات المبتدئة: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعمال القياسية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال الإضافية: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات تقويم Google

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: 4.8/5 (أكثر من 3000 تقييم)

6. كاليندلي

عبر CalendlyCalendly هو أداة برمجية لتحديد المواعيد وجدولة المواعيد تعمل على تبسيط عملية الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المواعيد. امنح مساعدك الافتراضي إمكانية الوصول إلى Calendly لمشاركة مواعيدك مع الآخرين، وترتيب الاجتماعات، وإعداد أنظمة للعملاء المحتملين القادمين لجدولة المكالمات معك. 📞

أفضل ميزات Calendly

تبسيط عملية جدولة الاجتماعات والمواعيد والمناسبات الخاصة بك

تضمين التقويم الخاص بك على موقعك الإلكتروني للسماح للآخرين بجدولة المكالمات معك

إضافة أسئلة الفرز إلى صفحة ما قبل الحجز لتأهيل المرشحين أو التحضير لاجتماعاتك معهم

إنشاء تسلسل يمكنك من خلاله إرسال تفاصيل ما قبل الاجتماع عبر البريد الإلكتروني

قيود Calendly

لا تتوفر جميع الميزات على الهاتف المحمول

جميع روابط Calendly تأتي من نطاق Calendly - لا يوجد خيار لوضع علامة بيضاء خاصة بك

تسعير #### تسعير Calendly

مجاني

قياسي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفرق: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات التقويمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (1,900+ تقييم)

4.7/5 (1,900+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,900+ تقييم)

7. لاست باس

عبر LastPass LastPass هو تطبيق برنامج لإدارة كلمات المرور وخزانة تسمح لك بمشاركة بيانات تسجيل الدخول وكلمات المرور بأمان مع مساعدك الافتراضي وأعضاء الفريق الآخرين. يلغي هذا البرنامج الحاجة إلى مشاركة تفاصيل تسجيل الدخول السرية، مما يمنح الطرفين شعوراً بالأمان. 🔏

أفضل ميزات برنامج LastPass

مشاركة كلمات المرور وتفاصيل تسجيل الدخول للأدوات بأمان مع مساعدك الافتراضي

الملء التلقائي لكلمات المرور عبر الأجهزة

حافظ على الأمان مع التشفير الأفضل في فئته وشهادات الأمان العالمية

تخزين تفاصيل آمنة للعديد من العملاء والمشاريع في مكان واحد

قيود LastPass

يمكنك الوصول إلى كلمات المرور وتعبئتها تلقائياً فقط إذا كنت متصلاً بالإنترنت

كغيره من برامج إدارة كلمات المرور الأخرى، تعامل التطبيق مع الاختراقات الأمنية في الماضي

تسعير #### تسعير LastPass

الفرق: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم (حتى 50 مستخدمًا)

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم (حتى 50 مستخدمًا) الشركات: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم (عدد غير محدود من المستخدمين)

تقييمات ومراجعات برنامج LastPass

G2: 4.4/5 (أكثر من 1,200 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1,200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,700 تقييم)

تحقق من هذه بدائل LastPass

8. جوجل درايف

عبر Google DriveGoogle Drive هو أداة قائمة على السحابة لمشاركة الملفات وإدارة المحتوى تمنحك الوصول إلى ملفاتك من أي مكان، على غرار Dropbox . استخدم Google Drive لتخزين أعمالك قيد التنفيذ، أو إنشاء ويكي لمشاركتها مع أعضاء الفريق الافتراضي، أو ببساطة لتخزين الملفات الرقمية. 📁

أفضل ميزات Google Drive

مشاركة الملفات والتعاون في العمل عليها من الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب

اعثر على ملفاتك بشكل أسرع مع وظيفة البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي

حافظ على أمانك مع الحماية المضمنة من البريد المزعج والبرامج الضارة وبرامج الفدية

التكامل مع محرّر مستندات Google وجداول بيانات Google والعروض التقديمية من Google للتعاون داخل التطبيق

قيود Google Drive

يجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم وتنظيم الملفات الافتراضي "فوضوي"

يرى بعض المستخدمين أن تحميل المستندات والوصول إليها قد يكون بطيئًا في بعض الأحيان

تسعير Google Drive

مجانًا

مبتدئ الأعمال: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعمال القياسية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال الإضافية: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Google Drive

G2: غير متوفر

غير متوفر Capterra: 4.8/5 (أكثر من 27,200 تقييم)

9. هوتسويت

عبر HootsuiteHootsuite هي أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تبسّط عملية التعامل مع جميع ملفاتك الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي - على غرار Buffer ولكن بميزات أكثر. امنح مساعدك الافتراضي إمكانية الوصول إلى Hootsuite لجدولة محتوى الوسائط الاجتماعية، والتفاعل مع العملاء، ومراقبة الإشارات إلى العلامة التجارية، وتشغيل إعلانات الوسائط الاجتماعية. 📲

أفضل ميزات Hootsuite

تخطيط وجدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي لقنوات مختلفة في مكان واحد

إنشاء تدفقات مخصصة لمراقبة التوجهات والإشارات إلى العلامة التجارية

الحصول على رؤى حول أفضل الأوقات للنشر لحساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي

تفاعل مع جمهورك على وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الفعلي

قيود Hootsuite

يصعب أحيانًا وضع علامات على الحسابات عند استخدام أداة الجدولة هذه لمنصات مثل إنستغرام

أبلغ بعض المستخدمين أن المنشورات المجدولة لا يتم نشرها دائماً كما هو متوقع

أسعار هوتسويت

المحترف: 99 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد (حتى 10 حسابات اجتماعية)

99 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد (حتى 10 حسابات اجتماعية) الفريق: 249 دولارًا شهريًا ل 3 مستخدمين

249 دولارًا شهريًا ل 3 مستخدمين المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Hootsuite

G2: 4.1/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

10. شارع العملية

عبر Process Street شارع المعالجة هو إدارة العمليات أداة تبسط سير العمل والعمليات الخاصة بك. استخدم هذه الأداة لإنشاء قوائم تدقيق وسير عمل وإجراءات تشغيل قياسية (SOPs) لمساعدك الافتراضي وأعضاء الفريق الآخرين لاتباعها. 📝

عملية الشارع أفضل الميزات

إنشاء مهام سير العمل التي تتبع وأتمتة إنجاز المهام

جمع المعلومات بسهولة باستخدام النماذج والاستبيانات القابلة للتخصيص

إنشاء إجراءات التشغيل الموحدة ومشاركتها باستخدام محرر المستندات المدمج

استخدام Process AI لإنشاء مهام سير عمل مخصصة لزيادة الإنتاجية

قيود شارع العمليات

قد يكون إنشاء عملية معقدة للمستخدمين الجدد

يشير بعض المستخدمين إلى أنه ليس من السهل دائمًا رؤية المهام غير المكتملة

تسعير شارع العمليات

بدء التشغيل: 100 دولار شهريًا ل 5 مستخدمين

100 دولار شهريًا ل 5 مستخدمين المحترفين: بدءًا من 415 دولارًا شهريًا

بدءًا من 415 دولارًا شهريًا المؤسسات: بدءاً من 1,660 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات شارع العملية

G2: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

كن منظماً مع أدوات برامج المساعد الافتراضي هذه

هناك الآلاف من خيارات البرامج المتاحة، ولكن هذه البرامج هي الأفضل في فئتها حقًا للجدولة وتخزين الملفات وإدارة المشاريع وكل ما يحتاجه المساعد الافتراضي.

استخدم هذه القائمة للعثور على أدوات برمجيات المساعد الافتراضي المناسبة وتجهيز فريقك النجم بأفضل الموارد والمعدات الممكنة. ✨

إذا كنت مستعدًا لتجديد طريقة إدارتك للمشاريع والمهام وأعضاء فريقك, جرّب ClickUp مجانًا .

تحتوي منصتنا المتكاملة للإنتاجية على كل ما تحتاجه لإعداد مساعديك الافتراضيين ورعايتهم وإدارتهم وتمكينهم من العمل بأعلى مستوى.