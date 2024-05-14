أفضل 10 بدائل ومنافسين لكتابيسونيك في عام 2025

يمكن أن يكون برنامج Writesonic أداة مفيدة للفرق التي ترغب في زيادة إنشاء المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي (AI)، ولكنه ليس البرنامج الوحيد من نوعه المتاح. في عام 2024، أنت في حيرة من أمرك عندما يتعلق الأمر بالأدوات والتطبيقات المصممة لجعل كتابة المحتوى وتحريره وتحسينه أسهل.

في هذه المقالة، سنغطي أفضل بدائل Writesonic المتاحة اليوم. سنشارك ميزاتها وفوائدها وقيودها وأسعارها وتقييمات المنتجات، حتى تتمكن من اكتشاف الخيار الأفضل لاحتياجاتك.

دعنا نستكشف أفضل منافسي Writesonic في السوق الآن.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Writesonic؟

قبل أن تقفز إلى أداة أخرى للكتابة بالذكاء الاصطناعي، عليك أولاً التفكير فيما تبحث عنه.

يقدم Writesonic ميزات كتابة المحتوى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل إعادة الصياغة، وتلخيص المقالات، وتوسيع النص، وأوصاف المنتجات. اكتشف أي من هذه الميزات ضرورية بالنسبة لك، وقم ببناء قائمتك المختصرة حولها.

فكر في ما يعجبك في Writesonic وما لا يعجبك. يستمتع بعض الأشخاص بالنظام القائم على الأرصدة، بينما يفضل البعض الآخر أداة بكلمات غير محدودة متاحة. قد تروق لك ميزات Writesonic الإضافية مثل مولدات الصور ومنشئي روبوتات الدردشة الآلية، أو قد تفضل التخلي عنها والتحول إلى أداة تركز كل تركيزها على الكتابة والتعاون بدلاً من ذلك.

ضع في اعتبارك ما تريده من أداة كتابة الذكاء الاصطناعي من أجلك، وابحث عن خيارات بناءً على ذلك.

## أفضل 10 بدائل للكتابة في عام 2024

تجعل وظائف الذكاء الاصطناعي في ClickUp من السهل على فرق التسويق إنتاج مستندات مهمة بسرعة مثل دراسة الحالة

في هذه الأيام نحن بحاجة دائمًا إلى المزيد من المحتوى لملء تقويمات المحتوى و أدوات الكتابة هي واحدة من أفضل الطرق لتوسيع نطاق العمل. يوفر لك ClickUp طريقة لتسريع عملية الكتابة من خلال وجود جميع مستنداتك ومواقع الويكي والملفات في مكان واحد - حتى تتمكن من تبسيط سير العمل والعمل بشكل أكثر فعالية.

تمنحك واجهة ClickUp المبسطة وأدواته المدمجة مكانًا خاليًا من المتاعب وغنيًا بالميزات للعمل على محتوى عالي الجودة. سواء كنت تضع الخطوط العريضة لمنشور مدونة جديدة أو تكتب عملية إطلاق منتج، فإن ClickUp برنامج معالجة النصوص يبدو بديهيًا وسهل الاستخدام.

استخدم القوالب للتخلص من ذلك الشعور بالصفحة الفارغة، وأضف خيارات التنسيق والنمط، واطلع على عدد الكلمات ووقت القراءة. تعاون مع أعضاء الفريق في عمليات التحرير في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن، ثم شارك المحتوى الخاص بك مع أصحاب المصلحة والعاملين المستقلين باستخدام روابط سهلة وقابلة للمشاركة.

مع كون ClickUp أداة مذهلة ومتعددة الأبعاد للإنتاجية والتعاون، فهي بالتأكيد تستحق الاستكشاف كحل لاحتياجات فريقك الأوسع نطاقاً. بالإضافة إلى ذلك, ClickUp AI سيغير طريقة عملك على المحتوى في ClickUp إلى الأبد.

أفضل ميزات ClickUp:

خيارات متقدمة للتصميم والتنسيق - تضمين الإشارات المرجعية وإضافة الجداول والمزيد

قوالب سهلة الاستخدام تساعدك على التخلص من عائق الكاتب

الاطلاع على عدد الكلمات وعدد الأحرف ووقت القراءة داخل مستنداتك

ربط مستنداتك بسير عملك لتسهيل التنفيذ

أضف صفحات متداخلة لإنشاء قواعد معرفية ومواقع ويكي بسهولة

استمتع بالتحرير والتعاون في الوقت الفعلي

تصنيف المستندات وتنظيم الموارد

إنشاء روابط قابلة للمشاركة وإدارة الأذونات لمستويات وصول مختلفة

استخدمها إلى جانب ميزات ClickUp الأخرى لتعزيزعملية إنشاء المحتوى التكامل مع أكثر من 1,000 من أفضل أدوات العمل المتاحة اليوم



قيود ClickUp:

لا يحتوي ClickUp حتى الآن علىالكتابة بالذكاء الاصطناعي ولكن هذا سيأتي قريبًا جدًا مع ClickUp 3.0 قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعرف بشكل كامل على جميع ميزات ClickUp وفهم كيفية استخدامها في أفضل حالاتها



تسعير #### ClickUp:

مجاني للأبد

غير محدود: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp:

G2: 4.7/5 (أكثر من 6700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3600 تقييم)

2. Copy.ai

عبر Copy.ai كان Copy.ai واحدًا من أوائل مولدات محتوى الذكاء الاصطناعي في السوق، وتستمر أداة الكتابة هذه في إضافة ميزات جديدة مع تطور التكنولوجيا. هذه مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد المسوّقين والمدوّنين ومنشئي المحتوى على كتابة محتوى عالي الجودة لمدوناتهم، ونسخ إعلانات فيسبوك وجوجل، وأوصاف المنتجات، والصفحات المقصودة، وبسرعة أكبر، وذلك بفضل مساعدة الذكاء الاصطناعي.

أفضل ميزات #### Copy.ai:

واجهة بديهية وسهلة الاستخدام

كلمات غير محدودة بدلاً من النظام القائم على الرصيد

الوصول إلى أكثر من 25 لغة مع اشتراك مدفوع

قيود #### قيود Copy.ai:

كما هو الحال مع معظم أدوات الذكاء الاصطناعي، يجد بعض المستخدمين أن المخرجات تفتقر إلى الإبداع في بعض الأحيان

يتمنى بعض المستخدمين وجود طريقة أفضل لتوثيق المشاريع والملفات Copy.ai التسعير:

خطة مجانية

المحترفين: 49 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

49 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

Copy.ai التقييمات والمراجعات:

G2: 4.8/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

3. مبسط

عبر مبسط التالي في قائمتنا لبدائل Writesonic هو Simplified. تم تصميم Simplified ليكون وجهة شاملة للفرق التي ترغب في تبني الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاقها. لا يقدم التطبيق كاتبًا يعمل بالذكاء الاصطناعي لعملية إنشاء المحتوى فحسب، بل يقدم أيضًا الرسومات وتحرير الفيديو و ميزات الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي -كل ذلك ضمن خطة واحدة. هذا مفيد للفرق التي ترغب في تبسيط تجربتها.

أفضل الميزات المبسطة:

نظام واجهة سحب وإفلات مفيد

يقترح الصور ذات الصلة التي تطابق المحتوى الخاص بك

موافقات مدمجة لسير عمل مبسط

قيود مبسطة:

أفاد بعض المستخدمين أن المحتوى الطويل من المحتوى يمكن أن يبدو متكررًا

قد تكون إدارة التنسيق صعبة في بعض الأحيان

تسعير مبسط:

مجاني للأبد

الفريق الصغير: 30 دولارًا شهريًا ل 5 أعضاء

30 دولارًا شهريًا ل 5 أعضاء الشركة: 50 دولارًا شهريًا ل 5 أعضاء

50 دولارًا شهريًا ل 5 أعضاء النمو: 125 دولارًا/شهرًا ل 5 أعضاء

التقييمات والمراجعات المبسطة:

G2: 4.7/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)

4. جاسبر

عبر جاسبر إلى جانب Copy.ai, Jasper AI (المعروف سابقًا باسم Jarvis) ازدادت شعبيته على أنه بدأت فرق التسويق ورواد الأعمال في الاهتمام بالذكاء الاصطناعي أدوات الكتابة. ينصب تركيز جاسبر على صوت العلامة التجارية والتطبيق مصمم لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة منه من خلال إنشاء محتوى يتماشى مع نبرة صوتك وأسلوبك في الكتابة.

أفضل ميزات جاسبر:

العمل بشكل تعاوني مع التعديلات في الوقت الفعلي وميزات إدارة الفريق

مسح موقع الويب الخاص بك لتحديد نبرة صوتك وإنشاء محتوى طويل ذي صلة

مدقق الانتحال المدمج

جاسبر آرت إلىإنشاء صور فنية بالذكاء الاصطناعي قيود جاسبر:

هناك رسوم شهرية إضافية إذا كنت ترغب في إضافة Jasper Art لاستكمال كتابتك

يجد بعض المستخدمين أن المصادقة ثلاثية العوامل غير مريحة

تسعير جاسبر:

المبدع: 49 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

49 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد الفرق: 125 دولاراً شهرياً ل 3 مستخدمين

125 دولاراً شهرياً ل 3 مستخدمين الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جاسبر:$1

G2: 4.7/5 (1,200+ تقييم)

4.7/5 (1,200+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,700+ تقييم)

5. ريتر

عبر ريتر Rytr هو مساعد كتابة يعمل بالذكاء الاصطناعي مصمم لتسريع عملية كتابة المحتوى. تحتوي هذه الأداة على أكثر من 40 نموذجًا لمساعدتك في كتابة نسخة التجارة الإلكترونية، ونسخة البريد الإلكتروني، ونسخة إعلانات فيسبوك، وأوصاف المنتجات، وغير ذلك الكثير - حتى لو لم تكن كاتب محتوى خبيرًا.

Rytr أفضل الميزات:

منصة وواجهة سهلة الاستخدام

إنشاء مهام استنادًا إلى قوالب أو مهامك الخاصةالأهداف و OKRs أطر عمل مدمجة لنبرة الصوت وكتابة الإعلانات من أجلالمحتوى الطويل والنشرات الإخبارية قيود ريتر:

في بعض الأحيان لا يتطابق موضوع القصة والمخرجات

أبلغ بعض المستخدمين أن الإخراج يمكن أن ينتهي في منتصف الفكرة، بدلاً من نهاية الجملة عندما تقومإنشاء محتوى تسعير ريتر:

مجانًا

التوفير: 9 دولارات شهريًا

9 دولارات شهريًا غير محدود: 29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات رايتر

G2: 4.7/5 (أكثر من 750 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 750 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 5 مراجعات)

6. وورد تون

عبر ضبط الكلمات Wordtune هو مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على قول ما تعنيه بأفضل طريقة ممكنة. يركز Wordtune على مساعدتك ككاتب يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه أيضًا العثور على الأخطاء الإملائية. إنه خيار رائع لكتّاب المحتوى لأنه لا ينتج نسخًا محسّنًا فحسب، بل يبدو شخصيًا وجذابًا، مما يجعله أحد أفضل بدائل Writesonic لدينا.

Wordtune أفضل الميزات:

أعد كتابة كلماتك الخاصة لتتناسب مع مقصدك أو أهدافك من منشور مدونتك

تحسين قواعد اللغة وتركيب الجمل

فرصة لإضافة الحقائق والاستشهاد بالمصادر بكل سهولة

قيود Wordtune:

لا توجد فرصة لتعيين نبرة صوت محددة، وهو ما توفره التطبيقات الأخرى

يتمنى بعض المستخدمين وجود واجهة برمجة تطبيقات والمزيد من التكامل مع البرامج الأخرى، مثل WordPress

أسعار Wordtune:

مجاني

القسط: 24.99 دولارًا شهريًا

24.99 دولارًا شهريًا قسط للفرق: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

Wordtune التقييمات والمراجعات:

G2: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)

_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/71532/undefined/ تحقق من بدائل Wordtune* %/%href/

!

7. أي كلمة

عبر أي كلمة Anyword هو برنامج مدعوم بالذكاء الاصطناعي برنامج كتابة الإعلانات أداة تركز على مساعدتك في كتابة أنواع مختلفة من المحتوى المصمم للتحويل. وتكمن قوة هذا التطبيق في استخدام التحليلات التنبؤية وتسجيل النسخ لتقديم كتابة الإعلانات مع وضع المبيعات في الاعتبار.

أفضل ميزات تطبيق Anyword:

إعادة كتابة المحتوى لجعله أكثر جاذبية وتركيزًا على التحويل

تحسين مدمج لتحسين محركات البحث لمحتوى المدونة

تحليل النسخ عبرموقعك الإلكتروني، وقنوات التواصل الاجتماعي، والتسويق عبر البريد الإلكتروني قيود أي كلمة:

يتمنى بعض المستخدمين لو كانت هناك خدمة أو ميزة اقتباس مضمنة

يمكن أن يكون هناك بعض التكرار داخلالمحتوى الذي تم إنشاؤهخاصة في الأطوال الأطول

تسعير أي كلمة:

مبتدئ : 29 دولارًا في الشهر

29 دولارًا في الشهر مدفوعة بالبيانات : 99 دولارًا/شهرًا

: 99 دولارًا/شهرًا أي كلمة للأعمال: اتصل للحصول على الأسعار

أي كلمة تقييمات ومراجعات:

G2: 4.8/5 (أكثر من 1150 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 1150 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 370+ تقييم)

8. معالج النصوص

عبر معالج النصوص تساعد أداة TextWizard فرق العمل على إنشاء نسخ تسويقية أفضل، وذلك بفضل الأدوات والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتيح الأداة للمسوقين توفير الوقت والتوسع بسرعة، مع محتوى مصمم ليحتل مرتبة جيدة في محركات البحث. الأداة جديدة نسبيًا، مع أداة سهلة القراءة خارطة طريق المنتج -جعلها قابلة للمشاركة وسهلة الاستخدام بمساعدة ClickUp.

TextWizard أفضل الميزات:

إنشاء "وصفات التوليد" الخاصة بك القابلة للتكرار بناءً على أهدافك

إنشاء محتوى طويل,منشورات وسائل التواصل الاجتماعيوعروض المصعد والمزيد

إعادة توظيف المحتوى الحالي لتوسيع نطاقه بسرعة

قيود معالج النصوص:

بعض المستخدمين يتمنون لو كان هناك المزيد من المطالبات للمحتوى الطويل

ليست أداة TextWizard كاملة الميزات مثل أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي الأخرى المتاحة اليوم

تسعير معالج النصوص:

مجاني

المحترف: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات برنامج TextWizard:

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

9. زنجبيل

عبر زنجبيل Ginger هو مساعد كتابة مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدة الأفراد والفرق على الكتابة بثقة أكبر. تساعد هذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تصحيح القواعد النحوية، وتقدم اقتراحات بشأن لغة أكثر جاذبية، وتضيف أسلوباً وذوقاً إلى المحتوى اليومي.

أفضل ميزات Ginger:

إصلاح الأخطاء النحوية والإملائية بنقرة واحدة

إعادة صياغة المحتوى الموجود لديك لتقصير الجمل أو جعلها أكثر تشويقًا

التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Microsoft Word وGmail

قيود الزنجبيل:

أبلغ بعض المستخدمين عن التوافقتحديات مع مجموعة مايكروسوفت أوفيس قد تؤدي إعادة الصياغة في بعض الأحيان إلى تغيير معنى الجملة أو القصد منها



#

القسط: 13.99 دولارًا في الشهر

13.99 دولارًا في الشهر فرق الزنجبيل: 4.99 دولار شهريًا لكل عضو

تقييمات ومراجعات الزنجبيل

G2: 4.3/5 (أكثر من 30+ تقييم)

4.3/5 (أكثر من 30+ تقييم) Capterra: 4/5 (أكثر من 80 تقييم)

10. محتوى الفلفل

عبر محتوى الفلفل (نوع الفلفل سابقًا) محتوى الفلفل - نوع الفلفل سابقًا - هو محتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي منصة تسويق المحتوى التي تجمع فرق العمل والبيانات والمحتوى معًا لتصبح المكان المفضل للمسوقين لإنشاء المحتوى وتحسينه. كانت هذه الأداة تُعرَف باسم Peppertype AI، ولكن منذ ذلك الحين نمت المنصة وأضافت ميزات جديدة - وأصبح لها اسم جديد يتناسب معها.

أفضل ميزات محتوى Peppertype:

كتابة محتوى مُحسَّن باستخدام مساعد كتابة تحسين محركات البحث

تتبع الكلمات الرئيسية ودعم أهداف تحسين محركات البحث

تجربة سلسة مع Pepper AI و Pepper Docs للكتابة

قيود محتوى Pepper:

يشعر بعض المستخدمين بخيبة أمل إزاء التغيير في الاتجاه من أصول Peppertype

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة مربكة في بعض الأحيان

تسعير محتوى Pepper Content:

القسط: 399 دولارًا شهريًا ل 3 مستخدمين

399 دولارًا شهريًا ل 3 مستخدمين المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات محتوى Pepper Content:

G2: 4.6/5 (470+ تقييم)*

4.6/5 (470+ تقييم)* Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)*

* غالبية المراجعات المتاحة هي فقط لنوع الفلفل.

اعثر على المنافس المناسب لك من Writesonic

Writesonic أداة كتابة رائعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولكن هناك خيارات أخرى متاحة. استخدم هذا الدليل لمساعدتك في تحديد بدائل Writesonic التي يجب أن تضعها في قائمة مختصرة وتختبرها في سعيك للعثور على أداة الكتابة المثالية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لك.

إذا كنت تبحث عن أداة تقوم بأكثر من مجرد الكتابة، فجرّب ClickUp. تمزج منصتنا المتكاملة بين الكتابة والتعاون والإنتاجية وإدارة المهام وغير ذلك الكثير. تواصل مع فريقنا أو اشترك مجانًا وابدأ في استكشاف الميزات اليوم.