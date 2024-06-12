أفضل 10 بدائل لنماذج جوجل في 2025 (مجانية ومدفوعة)

_هل تبحث عن بدائل ممتازة لنماذج جوجل؟

نماذج جوجل هو منشئ نماذج سهل الاستخدام يساعدك على إنشاء استبيانات واختبارات واستطلاعات رأي عبر الإنترنت بسرعة.

ومع ذلك، فإن بساطته تأتي على حساب الوظائف، ولا يمكنه التعامل مع معظم احتياجات بناء النماذج المتقدمة التي نحتاجها جميعًا.

ولكن لا تقلق.

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على بعض القيود الهامة لنماذج Google، ثم سنغطي عشرة بدائل رائعة، ونستكشف ميزاتها الرئيسية وإيجابياتها وسلبياتها وأسعارها وتقييماتها.

ما هي نماذج جوجل؟

نماذج جوجل هي نموذج أداة تساعدك على إنشاء ومشاركة الاستبيانات والنماذج عبر الإنترنت.

وهي متاحة مجانًا وتأتي مع:

قوالب متنوعة

خيارات نوع الحقل

أقسام النموذج

المنطق الشرطي

علامة تبويب الإجابات

أنواع الأسئلة المختلفة (مثل أسئلة الاختيار من متعدد)

عبر نماذج جوجل

يمكنك استخدام نموذج جوجل لـ تسجيل الفعاليات _مقال لمزيد من المعلومات

3. ووفو

عبر Wufoo

Wufoo هو منشئ نماذج السحب والإفلات عبر الإنترنت يمكنه إنشاء نموذج اتصال أو نموذج استطلاع رأي أو نموذج تسجيل حدث.

ولكن هل سيجعلك هذا بديل نماذج جوجل تجعلك تشعر بالبهجة Wufoooo _بكل سرور؟

Wufoo الميزات الرئيسية

مصمم القالب لإنشاء قالب نموذج مخصص يعكس علامتك التجارية

يسمح لك تصدير البيانات بنقل بيانات النموذج إلى تطبيق جداول بيانات للتحليل

يمكن للأتمتة الخاصة بهم نقل بيانات النموذج الخاص بك مباشرةً إلى نظام إدارة علاقات العملاء، أو نظام أتمتة التسويق، إلخ.

إيجابيات #### Wufoo

يتيح لك جمع المدفوعات مباشرةً من خلال النموذج

يسمح لجمهورك بتحميل الملفات بأي تنسيق إلى نموذج ويب

النماذج آمنة نظرًا لأنها مشفرة بتشفير SSL 256 بت

سلبيات Wufoo

تتطلب بعض الوظائف مثل إنشاء نموذج باستخدام أعمدة متعددة معرفة الترميز

قد تواجه صعوبة في تضمين النماذج الخاصة بك على صفحة ويب

نسخة مجانية محدودة

تسعير #### تسعير Wufoo

مجاني خمسة نماذج 100 إدخال عشرة حقول 100 طلب واجهة برمجة تطبيقات، والمزيد

بداية 14.08$/شهرًا عشرة نماذج 1,000 إدخال حقول غير محدودة 10,000 طلب واجهة برمجة التطبيقات، والمزيد

14.08$/شهرًا احترافي $29.08$/شهرًا نماذج غير محدودة 5,000 إدخال خمسة مستخدمين 25,000 طلب من واجهة برمجة التطبيقات تخزين 5 جيجابايت، والمزيد

$29.08$/شهرًا متقدم $74.08 دولارًا أمريكيًا/شهريًا 25,000 إدخال عشرة مستخدمين 50,000 طلب من واجهة برمجة التطبيقات تخزين ملفات بسعة 10 جيجابايت دعم ذو أولوية، والمزيد

$74.08 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الأقصى: 183.25 دولارًا أمريكيًا/شهريًا 100,000 إدخال 20 مستخدم 100,000 طلب من واجهة برمجة التطبيقات تخزين 20 جيجابايت، والمزيد

183.25 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

مراجعات Wufoo:

"بشكل عام أنا أستمتع باستخدام هذا النموذج، ولدي حاليًا 6 نماذج أستخدمها سنويًا، والتي يسهل تحديثها كل عام. أقترح فقط طريقة أفضل لجزء التخصيص مع الروابط وإدراج الحقول." - مراجعة تم التحقق من Capterra "على الرغم من أن هذا البرنامج رائع لجعل النماذج البسيطة تبدو رائعة داخل صفحات الويب الحالية، إلا أنه لا يتمتع بالقوة اللازمة للنماذج الأكثر تعقيدًا التي تتضمن الكثير من المنطق والخيارات. لهذا السبب، لا يمكن أن يكون Wufoo هو الحل الوحيد لاحتياجاتنا من نماذج الويب وما زلنا بحاجة إلى منتجات أخرى لإنجاز المهام الأكثر تعقيدًا." - مراجعة التحقق من Capterra

💬💬 تقييمات عملاء ووفو

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 170 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 170 تقييم) G2: 4.2/5 (أكثر من 260+ تقييم)

4. فورمستاك

عبر فورمستاك

Formstack هو في المقام الأول منصة إنتاجية في مكان العمل تتيح لك إنشاء نماذج الطلبات ونماذج الاستبيان والاختبارات.

ومع ذلك، هل ميزاته ستاك في صالحك؟

فورمستاك الميزات الرئيسية

منشئ نماذج السحب والإفلات عبر الإنترنت لإنشاء نماذج جميلة بدون رموز

المنطق الشرطي الذي يظهر أو يخفي حقل النموذج بناءً على مدخلات المستخدم

يمكن استخدام عناوين URL مخصصة للنماذج لزيادة الوعي بالعلامة التجارية

إيجابيات #### Formstack

إمكانية استيراد النماذج بسهولة من منصات أخرى إلى أداة إنشاء النماذج عبر الإنترنت

النماذج المتوافقة التي تتكيف مع أي جهاز مكتبي أو محمول

رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين معدلات توليد العملاء المحتملين وتحسين استراتيجية التسويق الخاصة بك

سلبيات Formstack

قد يكون من الصعب استخدام أداة إنشاء النماذج لمعظم المستخدمين المبتدئين

لا توجد خطة مجانية متاحة، وهناك فقط نسخة تجريبية مجانية تنتهي بعد 14 يومًا

الخطط المدفوعة لا تقدم عددًا غير محدود من النماذج

Formstack التسعير

يقدم Formstack أربع خطط تسعير:

المبتدئين 50 دولاراً شهرياً مستخدم واحد 20 نموذجًا 1,000 عملية إرسال دعم تحميل النماذج والملفات دون اتصال بالإنترنت، والمزيد

50 دولاراً شهرياً الفرق 83 دولارًا/شهريًا خمسة مستخدمين 100 نموذج 10,000 عملية إرسال تخزين 2 جيجابايت، والمزيد

83 دولارًا/شهريًا محترف 208 دولار/شهرياً عشرة مستخدمين 1,000 نموذج 100,000 عملية إرسال تخزين 10 جيجابايت، والمزيد

208 دولار/شهرياً المؤسسة: _طلب عرض أسعار مخصص يدعم عدد مخصص من المستخدمين، والنماذج، والواجبات المرسلة، والسمات، والتخزين دعم الأولوية دعم تسجيل دخول واحد، والمزيد

_طلب عرض أسعار مخصص

مراجعات Formstack:

"أحببت العمل مع Formstack. خدمة العملاء الممتازة وأوقات الاستجابة للمساعدة أيضًا - مما جعل حل المشكلات القليلة التي واجهتنا خالية من المتاعب." - مراجعة تم التحقق منها من Capterra "فورمستاك سهل الاستخدام إلى حد ما. مثل جميع المنتجات، لديه منحنى تعليمي حاد جدًا، ولكن بمجرد أن تتعلمه لن يكون سيئًا للغاية." - مراجعة التحقق من Capterra

💬💬تقييمات عملاء فورمستاك

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 90 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 230 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/68446/undefined/ بدائل فورمستاك* %/%href/_

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5. جوتفورم

عبر جوتفورمجوتفورم هو منشئ نماذج عبر الإنترنت يسمح لك بإنشاء نماذج متوافقة مع الأجهزة المحمولة وسريعة الاستجابة. يساعدك على جمع المعلومات والوصول إليها بسرعة من خلال الاستبيانات, نماذج الملاحظات ونماذج الطلبات والمزيد.

هل يمكننا تدوينه باعتباره البديل المثالي لنماذج جوجل؟

جوتفورم الميزات الرئيسية

منشئ التقارير لتصور وتحليل بيانات استجابة النموذج الخاص بك

بوابات آمنة لقبول المدفوعات الائتمانية بأمان على نماذجك

نماذج PDF الذكية لتحويل نماذج PDF إلى نماذج جوال على الفور

إيجابيات #### Jotform

أكثر من 10,000 نموذج لإنشاء نماذجك بسرعة

إمكانية ترحيل نماذج Google إلى JotForm بسهولة، حتى لا يضطر المستخدمون إلى القلق بشأن إنشاء نماذج الويب الخاصة بهم من الصفر

التكامل مع تطبيقات Google Workspace، وبرامج إدارة علاقات العملاء، وقوائم التسويق عبر البريد الإلكتروني، وأنظمة التخزين السحابي

سلبيات جوتفورم

واجهة المستخدم ليست بديهية للغاية ويمكن أن تكون صعبة الاستخدام

يمكن أن تؤدي البرامج النصية للنماذج إلى إبطاء مواقع الويب الخاصة بك في بعض الأحيان

نسخة مجانية محدودة

تسعير JotForm #### تسعير JotForm

تقدم JotForm أربع خطط تسعير:

مجاني خمسة نماذج 100 عملية إرسال شهرية مساحة تخزين 100 ميغابايت 1,000 مشاهدة شهرية للنموذج، والمزيد

برونزي 24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا 25 نموذجًا 1,000 عملية إرسال شهرية مساحة تخزين 10 جيجابايت 10,000 مشاهدة شهرية للنموذج، والمزيد

24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الفضي 29$/شهريًا 100 نموذج 10,000 عملية إرسال شهرية مساحة تخزين 100 جيجابايت مشاهدات شهرية غير محدودة للنماذج، والمزيد

29$/شهريًا الذهبي 79 دولارًا شهريًا نماذج غير محدودة 100,000 عملية إرسال شهرية مساحة تخزين 1 تيرابايت مشاهدات شهرية غير محدودة للنماذج إزالة العلامة التجارية ل Jotform، والمزيد

79 دولارًا شهريًا المؤسسات: _طلب عرض أسعار مخصص جميع ميزات الباقة الذهبية اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) نطاق مخصص أولوية الدعم في الوقت الفعلي، والمزيد

_طلب عرض أسعار مخصص

مراجعات Jotform:

"تعجبني مجموعة الميزات الواسعة المقترنة بسهولة الاستخدام. يمكن أن يصبح منتج SaaS ذو درجة عالية من التخصيص والعديد من الميزات وعشرات عمليات التكامل غير عملي وصعب الاستخدام بسرعة. Jotform قوي ولكنه يظل بديهيًا وسهل الاستخدام." - مراجعة تم التحقق منها "كانت تجربتي مع Jotform جيدة جدًا! فباستثناء العوائق التي واجهتها في البداية، فهو تطبيق نموذج قوي. ولا داعي للقلق بشأنه بعد الآن! يمكنني فقط ترك البرنامج يقوم بعمله ولا أحتاج إلى تغيير الأشياء باستمرار." - مراجعة التحقق من Capterra

💬💬 تقييمات العملاء

Capterra: 4.6/5 (510+ تقييمات)

4.6/5 (510+ تقييمات) G2: 4.6/5 (360+ تقييم)

_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/70167/undefined/ مقارنة Jotform بنماذج Google %/%href/

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6. نماذج HubSpot

عبر نماذج Hubspot

HubSpot عبارة عن منصة CRM كاملة المكدس تأتي مع مجموعة من الأدوات المجانية القوية لمساعدتك على تنمية أعمالك، ومن بينها أيضًا منشئ النماذج عبر الإنترنت . يمكنك إنشاء خمسة أنواع مختلفة من النماذج باستخدام HubSpot: النماذج المستقلة، والنماذج المضمنة، والنوافذ المنبثقة، والمربعات المنزلقة، واللافتات المنسدلة.

تمامًا مثل نماذج Google، فإن HubSpot Forms مجاني للاستخدام، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين إنشاء العديد من النماذج كما يريدون مع العديد من الحقول التي يريدونها دون أي تكاليف إضافية.

الميزات الرئيسية لنماذج HubSpot

الوصول إلى CRM المجاني من HubSpot حيث يمكنك تخزين المعلومات من أولئك الذين يملأون نماذجك.

منشئ الصفحة المقصودة (متوفر في الباقة المجانية).

منشئ السحب والإفلات.

نماذج Hubspot الإيجابيات

التكامل الأصلي مع أدوات HubSpot المجانية الأخرى: CRM، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والدردشة المباشرة، إلخ.

تخزين ما يصل إلى مليون جهة اتصال وشركة في CRM مجانًا.

تتوفر خطة مجانية للأبد.

نماذج Hubspot السلبيات

لا يوجد دعم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني للخطط المجانية.

يجب أن تكون مستخدمًا مدفوعًا لإزالة علامة HubSpot التجارية.

تسعير نماذج HubSpot

تقدم HubSpot خطة مجانية للأبد تتيح لك إنشاء نماذج غير محدودة وجمع عدد غير محدود من الطلبات. يمكنك أيضًا الوصول إلى CRM مجانًا والتسويق عبر البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة والدردشة المباشرة والمزيد من الأدوات المجانية

للوصول إلى أدوات HubSpot الأكثر تقدمًا وميزات الأتمتة الخاصة ب HubSpot، تبدأ الخطط المدفوعة من 50 دولارًا شهريًا

مراجعات HubSpot:

"مع Hubspot، كنا نحاول أن نجمع كل تسويقنا في مكان واحد للمساعدة في تجنب إنشاء شبكة عنكبوتية من الأدوات. استخدمنا Hubspot لتنظيم القوائم, حملات البريد الإلكتروني بالتنقيط ، وتتبع الإسناد، ونشر الإعلانات، وخدمة العملاء، وخط أنابيب المبيعات، وحملات البريد الإلكتروني، وتذاكر الخدمة، والمزيد." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها "من الصعب تخصيص النماذج التسويقية وما لا يمكن تخصيصه داخل أدوات محتوى Hubspot. إنها سهلة الاستخدام ولا تتطلب ترميزاً ولكن من الأفضل لك التفكير في خيارات أخرى." - G2Crowd

💬Hubspot نماذج تقييمات العملاء

Capterra: 4.5/5 ل HubSpot Marketing Hub (أكثر من 4,450 تقييم)

G2: 4.4/5 ل HubSpot Marketing Hub (أكثر من 6,650 تقييم)

ملاحظة: يتم عرض HubSpot Forms كجزء من HubSpot Marketing HubSpot على جميع منصات المراجعة.

7. موقع النماذج

عبر موقع النماذج

فورمسايت هو برنامج لإنشاء النماذج عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين عرض نتائج النماذج ذات الصلة في إطار ميزة سير العمل المتقدمة.

الميزات الرئيسية لموقع فورمسايت

نشر النماذج والاستبيانات باستخدام رمز الاستجابة السريعة أو الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد

تقسيم النماذج الطويلة إلى صفحات متعددة لتسهيل ملء الاستمارات على المستجيبين

يقدم منطقًا مشروطًا لإرسال إشعارات بالبريد الإلكتروني استنادًا إلى إجابات النماذج، والمزيد

إيجابيات موقع النماذج

إنشاء النموذج بمجموعة أدوات كاملة تضم أكثر من 40 نوعًا من العناصر

استخدم عناصر المسؤول فقط للإبلاغ عن القيم المخفية

إضافة مجموعات من العناصر بسرعة باستخدام كتل العناصر في فورمسايت

سلبيات فورمسايت

مستوى خدمة مجاني محدود: 5 نماذج، 10 نتائج/نموذج، ومساحة ملف 50 ميغابايت

واجهة مستخدم قديمة

ميزات تخصيص محدودة لبناء النماذج

تسعير موقع النماذج

فاخر 21 دولارًا شهريًا خمسة نماذج 500 نتيجة/استمارة مساحة الملف 500 ميغابايت دعم 24/7/365

21 دولارًا شهريًا المحترف 1 34 دولارًا شهريًا عشرة نماذج 1,000 نتيجة/النموذج مساحة ملف 1 جيجابايت العلامة التجارية مجانًا، والمزيد

34 دولارًا شهريًا الإصدار 2 59 دولارًا شهريًا 25 نموذجًا 2,500 نتيجة/النموذج مساحة الملف 2 جيجابايت 1 مستخدم فرعي والمزيد

59 دولارًا شهريًا الإصدار 3 84 دولارًا شهريًا 100 نموذج 10,000 نتيجة/النموذج مساحة الملف 4 جيجابايت 5 مستخدمين فرعيين، والمزيد

84 دولارًا شهريًا المؤسسة 209 دولار/شهرًا 209 دولار/شهرًا 1,000 نموذج 50,000 نتيجة/النموذج مساحة الملف 10 جيجابايت 20 مستخدمًا فرعيًا والمزيد

209 دولار/شهرًا 209 دولار/شهرًا

مراجعات موقع النماذج:

"لقد استمتعت ببناء النماذج باستخدام فورمسايت، وفي معظم الأحيان، يمكنني القيام بكل ما أحتاج إليه لدعم احتياجات عملائي بسرعة وبتكلفة أقل بكثير من تطوير البرامج المخصصة. أوصي به لأي شخص على الأقل لتقييمه مقارنة بالعديد من برامج بناء النماذج الأخرى كأنظمة من نوع الخدمة المتوفرة." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها "لقد كنت أستخدم Formsite في وظيفتين مختلفتين ولسنوات. من السهل تضمين النماذج وجعلها قريبة جدًا من الشكل الذي تريده. جعل النماذج المدفوعة بالمنطق يجعلنا نبدو كشركة أكبر مما نحن عليه. هناك الكثير من حالات الاستخدام للنماذج من العملاء المحتملين إلى الاستطلاعات إلى طلبات الوظائف التي نستخدمها من أجلها." - مراجعة التحقق من Capterra

💬 تقييمات عملاء فورمزات الموقع

G2: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/66202/undefined/ قوالب تطوير البرمجيات *% ! _

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10. نماذج زوهو

عبر نماذج زوهو آخر بديل لنماذج Google في قائمتنا هو Zoho Forms، وهو برنامج مخصص لإنشاء النماذج مع نظام جمع البيانات الأمامي ويمكن الوصول إليه على أي جهاز.

ميزات نماذج زوهو الرئيسية

تشغيل إشعارات مشروطة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة من نموذجك عبر الإنترنت كلما تم إرسال سجل جديد أو تحديثه

قياس أداء النموذج وتحسينه حسب الحاجة

تضمين النماذج على صفحات الويب أو المشاركة برابط عام

إيجابيات نماذج زوهو

إنشاء النماذج دون اتصال بالإنترنت

أتمتة تعيين المهام

إعداد سير عمل التوقيع الإلكتروني

سلبيات نماذج زوهو

خيارات محدودة لنماذج النماذج

تتطلب الميزات الأساسية الترقية إلى الخطط المدفوعة

دعم العملاء المحدود

تسعير نماذج زوهو

أساسي 12 دولارًا شهريًا 1 مستخدم نماذج غير محدودة 10,000 عملية إرسال/شهرية تقارير غير محدودة والمزيد

12 دولارًا شهريًا قياسي 30 دولارًا/شهريًا 25,000 إرسال/شهر 25,000 إرسال/شهر تقارير غير محدودة تكامل الدفع تخزين 2 جيجابايت، والمزيد

30 دولارًا/شهريًا احترافي 60 دولارًا/شهريًا 75,000 إرسال/شهرياً قوالب مدمجة ومخصصة الموافقات والمهام تخزين 5 جيجابايت، والمزيد

60 دولارًا/شهريًا القسط 110$/شهريًا 150,000 إرسال/شهرياً الموافقات والمهام تدقيق السجلات تخزين 10 جيجابايت، والمزيد

110$/شهريًا

مراجعات نماذج Zoho:

"لديه تكامل جيد مع منتجات Zoho الأخرى ولكن لديه تكامل محدود مع البرامج والخدمات خارج منتج Zoho. كما أن التصميم المقدم لقالب النموذج قديم جدًا ولم يتم تحديثه لتصميم جديد. لحسن الحظ، فإن عملية عمل تصميم التخصيص الخاص بي سهلة للغاية." - مراجعة Capterra التي تم التحقق منها "رائع للاستخدام السريع أثناء استخدام منصة Zoho. سهل الوصول إليه عند إرسال رسائل البريد الإلكتروني باستخدام Zoho Email." - مراجعة تم التحقق منها

💬 تقييمات عملاء نماذج زوهو

G2: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

## اختر أفضل بديل لنماذج Google لفريقك

بالتأكيد، نماذج جوجل رائعة أداة إدارة جوجل .

ومع ذلك، مثل نماذج Excel ، فإن تخصيصه المحدود وافتقاره إلى الميزات الحاسمة يجعله صعبًا عند اختيار أداة إنشاء النماذج الصحيحة عبر الإنترنت .

كل من الأدوات الست التي أدرجناها هنا لديها القدرة على تلبية جميع متطلبات إنشاء النماذج بسهولة وتساعدك على تجاوز نماذج Google.

وهذا ليس كل شيء.

لم نقم بتغطية كل بدائل نماذج Google أيضًا.

يمكنك أيضًا التحقق من منشئي النماذج عبر الإنترنت مثل نماذج Ninja Forms و Zoho Forms. يمكنك استخدامها لإنشاء نموذج ووردبريس أو إضافتها كإضافة ووردبريس لإنشاء نماذج مباشرة لموقع الويب الخاص بك على ووردبريس.

مع ما قيل، لا يوجد _حتى الآن شيء مثل ClickUp!

فهو يساعدك على إنشاء نماذج متقدمة في دقائق مع ميزات مثل الحقول المخصصة، وتحويل بيانات النموذج إلى مهام، ومشاركة النماذج على الفور مع الآخرين.

فلماذا لا الحصول على ClickUp f o ص مجانًا والعودة إلى الشكل على الفور؟