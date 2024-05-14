14 أفضل برامج إنشاء النماذج (الميزات والإيجابيات والسلبيات والتسعير)

تبحث عن أفضل برنامج أفضل برامج إنشاء النماذج؟

يعد نموذج الويب طريقة سهلة وسريعة لجمع المعلومات من الموظفين والعملاء والعملاء.

باستخدام برنامج إنشاء النماذج الصحيح عبر الإنترنت، يمكنك إنشاء نموذج متجاوب بشكل لا يصدق يجمع البيانات ويخزنها على الفور. يمكنك استخدام النتائج لتحسين عمليات عملك، والحصول على نظرة ثاقبة لآراء الموظفين، وتطوير أفكار جديدة ومجنونة.

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على ماهية برنامج إنشاء النماذج، وسنغطي أفضل 13 أداة يمكنك استخدامها، بالإضافة إلى ميزاتها الرئيسية وإيجابياتها وسلبياتها وأسعارها وتقييمات المستخدمين.

ما هو برنامج إنشاء النماذج؟

برنامج منشئ النماذج هو أداة تستخدم لإنشاء وإدارة النماذج والاستطلاعات والاختبارات. يسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج مخصصة من مجموعة متنوعة من القوالب، وتخصيص الحقول وإضافة منطق للأسئلة.

غالبًا ما تتكامل أدوات إنشاء النماذج مع خدمات أخرى مثل معالجات الدفع وأنظمة أتمتة التسويق وتطبيقات إدارة علاقات العملاء. وهذا يسمح للمستخدمين بجمع البيانات من العملاء بسهولة، وتتبع الردود واتخاذ إجراءات بناءً على النتائج.

حقيقة ممتعة: كشفت دراسة استقصائية أجريت عام 1995 أن سبعة من كل عشرة كلاب بريطانية تحصل على هدايا عيد الميلاد من أصحابها المخلصين. 🐶

يوفر لك برنامج إنشاء النماذج عبر الإنترنت طريقة سهلة لجمع كل هذه البيانات بطريقة متسقة و آلية، كما يمكن أيضًا تحليل بيانات النماذج التي تم جمعها على الفور وتخزينها

لمساعدتك في مساعدة عملائك وموظفيك وأي شخص آخر على تجنب معاناة النموذج الورقي، إليك أفضل برنامج لإنشاء النماذج في السوق:

أفضل 14 برنامج لإنشاء النماذج

1. انقر فوق

ClickUp هو الأداة الرائدة عالميًا في إدارة المشاريع وإنشاء النماذج .

من مساعدتك في إنشاء النماذج إلى امتلاك كل الميزات الرئيسية الأخرى التي قد تحتاجها، ClickUp هو الإجابة على دعواتك لبناء النماذج! 🙌

الميزات الرئيسية لـ ClickUp

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل ClickUp أداة إنشاء النماذج الخاتمة:

1. عرض النموذج عرض نموذج ClickUp يتيح لك إنشاء نماذج جميلة لجمع أي معلومات. ويمكنك إنشاء مهام من استجابات النماذج لاتخاذ إجراء بشأنها متى كنت مستعدًا.

يحتوي عرض نموذج ClickUp على المنطق الشرطي الذي يسمح لك بإنشاء نموذج ديناميكي يدعم حالات استخدام متعددة، مما يوفر الوقت لك وللشخص الذي يملأ النموذج!

علاوةً على ذلك، يتيح لك ClickUp تهيئة النموذج الخاص بك بعدة طرق مختلفة.

هل أنت معلم؟ تعلّم كيف_ نماذجClickUp يمكن أن تساعد المعلمين توفير ساعات على الأعمال الورقية. ﷽

فيما يلي بعض الأشياء الرائعة التي يمكنك تخصيصها باستخدام طريقة عرض النماذج:

المُعيّن : اختر المعينين الافتراضيين لكل تقديم للنموذج

: اختر المعينين الافتراضيين لكل تقديم للنموذج رسالة الرد : إنشاء رسالة مخصصة للمستخدمين الذين يكملون النموذج

: إنشاء رسالة مخصصة للمستخدمين الذين يكملون النموذج الصورة الرمزية : اختر الصورة التي تريد أن تظهر في أعلى النموذج الخاص بك

: اختر الصورة التي تريد أن تظهر في أعلى النموذج الخاص بك السمة : قم بتخصيص النموذج الخاص بك لإظهار علامتك التجارية: خصص نموذجك لتجعل علامتك التجارية تتألق! 🤩

: قم بتخصيص النموذج الخاص بك لإظهار علامتك التجارية: خصص نموذجك لتجعل علامتك التجارية تتألق! 🤩 الألوان: اختر لون أزرارك 🌈

إنشاء نموذج مخصص في ClickUp

هل تريد معرفة كل شيء عن عرض النموذج؟ تحقق من بعض نصائح لبناء النموذج .

2. الحقول المخصصة

أنواع الحقول هي المساحات التي يملأ فيها المستجيبون معلوماتهم.

ولحسن حظك، تقدم ClickUp الكثير منها، مثل:

نص

نص طويل

موقع إلكتروني

قائمة منسدلة

البريد الإلكتروني

الهاتف

التاريخ

الموقع

التقييمات، وغير ذلك الكثير. الحقول المخصصة تساعدك على التقاط البيانات من أنواع مختلفة من الأسئلة.

على سبيل المثال، تحتاج أسئلة الرأي إلى حقول نصية كبيرة عادية، بينما تحتاج أسئلة الاختيار من متعدد إلى قوائم منسدلة.

من خلال تخصيص الحقول التي يجيب فيها المستجيبون عن الأسئلة، فإنك تجعل النموذج أكثر سهولة بالنسبة لهم لملئه.

وباستخدام ClickUp، يمكنك حتى إضافة الحقول المخفية إلى نماذجك للحصول على تجربة أكثر كفاءة.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تعرف بالفعل اسم عميلك وعنوان بريده الإلكترونيّ بما أنه قد اشترك بالفعل في حملات البريد الإلكترونيّ الخاصة بك. تقوم الحقول المخفية بتعبئة هذه المعلومات تلقائيًا في النموذج الخاص بك مباشرةً حتى يتمكن المستجيبون من تخطي ملء هذه المعلومات.

3. إنشاء المهام

يمكنك استخدام ClickUp لـ إنشاء المهام تلقائيًا من استجابات النموذج.

ويمكنك تعيين المهام لشخص واحد, عدة مكلفين أو مجموعة . 👥

إذا كانت المساحة الخاصة بك ممكّنة لتعدد المعينين، يمكنك الفرز و مرشح مهامك من قبل هؤلاء المعينين في قائمة , اللوحة و التقويم المشاهدات.

تحديد عدة مكلفين لمهمة في ClickUp

يمكنك إضافة معلومات النموذج الخاص بك إلى وصف المهمة .

بهذه الطريقة، يمكنك العثور على المهام المناسبة بسرعة ودمج الطلبات المتشابهة معًا.

4. قوالب المهام

قم بإنشاء قالب المهمة لأي شيء تعرف أنك ستحتاج إلى القيام به مرة أخرى.

بهذه الطريقة، يمكنك إعادة استخدامها لنماذج مماثلة في المستقبل.

استخدام القوالب في ClickUp

5. سهولة المشاركة

من السهل جداً أيضاً مشاركة النماذج الخاصة بك. كل ما عليك فعله هو نسخ الرابط المباشر للنموذج ومشاركته مع من تريد (حرفياً، هذا كل ما في الأمر!)

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك اختيار إضافة نموذج HTML إلى صفحتك المقصودة عبر قسم تضمين الكود.

إيجابيات #### ClickUp

نسخة مجانية قوية مع عدد غير محدود من المستخدمين

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام مع واجهة مستخدم متصلة بالإنترنت و وضع غير متصل بالإنترنت الخرائط الذهنية لمساعدتك على العصف الذهني لنموذج الأسئلة وسير عمل المشروع

طرق عرض متعددة للتكيف مع رشيق , سكروم , كانبان ، أو أي نمط مشروع

إنشاء وتتبع شركتك الأهداف إنشاء قوالب المهام لتسريع إنشاء المهام

حالات المهام المخصصة لاحتياجات مشروعك

تعاون في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق باستخدام المستندات قويقوالب المشروع 50+ أتمتة المهام لتبسيط سير عمل أي مشروع

تبعيات المهام مساعدة الفرق على إكمال المهام بالترتيب الصحيح

يتكامل مع العديد من برامج الجهات الخارجية مثل إيفرنوت , تايم دكتور , فريق المبيعات و المزيد إضافة المهام وإدارتها باستخدام تطبيقات الجوال (متوفر على أجهزة iPad وiPhone وAndroid)



كليك أب سلبيات

لا يمكن تصدير لوحات المعلومات

اطلع على خارطة طريق ClickUp هنا لمعرفة كيف نصلح هذه العيوب الطفيفة.

تحقق أيضًا من كل ما هو مثير الميزات التي يوفرها لك برنامج إنشاء النماذج الرائع هذا!

تسعير #### ClickUp

خطة مجانية للأبد : الأفضل للاستخدام الشخصي

: الأفضل للاستخدام الشخصي خطة غير محدودة : الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات للعضو شهرياً)

: الأفضل للفرق الصغيرة (7 دولارات للعضو شهرياً) خطة الأعمال : الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولار/عضو شهرياً)

: الأفضل للفرق متوسطة الحجم (12 دولار/عضو شهرياً) خطة المؤسسات: اتصل ب ClickUp للحصول على أسعار مخصصة

ClickUp تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

كابيترا: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

2. جوتفورم

عبر جوتفورم جوتفورم هو أداة إنشاء نماذج كاملة الميزات عبر الإنترنت تتيح لمستخدميها جمع البيانات من خلال إنشاء نماذج قوية. يتميز بالعديد من القوالب وخيارات التخصيص التي تجعل من السهل إنشاء نماذج قوية لأي غرض.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الوصول إلى التحليلات في الوقت الفعلي لتحسين أداء النماذج الخاصة بهم. بفضل مجموعة الميزات الشاملة وواجهة المستخدم البسيطة,

ميزات جوتفورم الرئيسية

إنشاء تطبيقات مخصصة بالكامل بدون تعليمات برمجية مع تطبيقات Jotform

جمع البيانات وتنظيمها باستخدام جداول جوتفورم

تحويل البيانات المجمعة إلى ملفات PDF باستخدام محرر Jotform PDF

اجمع طلبات التوظيف وطلبات الموارد البشرية والمزيد، وحوّلها إلى مهام باستخدام موافقات Jotform

إيجابيات جوتفورم

يمكن تنزيل التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام Jotform على أي جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي

اقبل المدفوعات من خلال مدفوعات بطاقات الخصم أو الائتمان، ومدفوعات الشيكات الإلكترونية، ومدفوعات غرفة المقاصة الآلية والمزيد مع تكاملات معالج الدفع

مجموعة كبيرة من عمليات تكامل النماذج

سلبيات Jotform

الاشتراكات لها بعض القيود

ليست بالضرورة بديهية لبعض المستخدمين

تسعير #### تسعير جوتفورم

تقدم Jotform خطة مجانية، ولكن بالنسبة للاشتراكات الأكثر شمولاً، تبدأ أسعار خطتها المدفوعة من 29 دولاراً شهرياً.

تقييمات عملاء جوتفورم

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم)

تحقق من المزيد

_مراجع/ https://clickup.com/blog/jotform-alternatives// بدائل جوتفورم %/%href/_

!

3. نماذج جوجل

عبر نماذج جوجل

نماذج جوجل هو برنامج مجاني لإنشاء النماذج يقوم تلقائيًا بحفظ نتائج النموذج الخاص بك في جدول بيانات جداول بيانات جداول بيانات جوجل من أجل تحليل متقدم.

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/jotform-vs-google-forms// _مقارنة بين Jotform مقابل نماذج Google %/%href/

!

بالحديث عن ... ها هو تحليلنا المتقدم_ لنماذج جوجل:

الميزات الرئيسية لنماذج Google

قوالب النماذج الجاهزة

اختر من بين خيارات عناصر النموذج مثل مربعات النص القصيرة والطويلة الإجابة، ومربعات الاختيار، والاختيارات متعددة الخيارات، والقوائم المنسدلة، وخيارات تحميل الملفات

مشاركة النموذج الخاص بك على الإنترنت مع زملائك في الفريق لسهولة التعاون

محترفو نماذج Google

الأداة مجانية؛ كل ما تحتاج إليه هو حساب Google

لديها منطق شرطي أساسي يضبط الأسئلة التي يراها الأشخاص بناءً على الإجابات التي يقدمونها

استخدام تكامل جداول بيانات جوجل لعرض وتحليل إجابات النماذج عبر الإنترنت

سلبيات نماذج جوجل

لا يحتوي التطبيق على خاصية تحصيل مدفوعات العملاء

تحتاج إلى الوصول إلى الإنترنت لاستخدام أداة إنشاء النماذج عبر الإنترنت

قوالب وخيارات تخصيص محدودة

هل تبحث عن خيارات أفضل؟ تحقق من هذه هذه

/مرجع/ https://clickup.com/blog/google-forms-alternative// بدائل نماذج جوجل //%href/

.

تسعير نماذج Google

منشئ النماذج هذا متاح مجانًا. وإذا كنت تحصل عليه كجزء من G-Suite (الذي يوفر ميزات أمان إضافية) تبدأ الأسعار من 6 دولارات/مستخدم شهريًا.

تقييمات عملاء نماذج Google

G2 : 4.6/5 (أكثر من 9000 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

هل تبحث عن المزيد من برامج النماذج؟ تحقق من هذه بدائل فورمستاك !

4. نماذج مايكروسوفت

عبر نماذج مايكروسوفت

نماذج مايكروسوفت عبارة عن منشئ نماذج عبر الإنترنت يقوم بتخزين جميع استجابات النماذج الخاصة بك في مايكروسوفت إكسل لك

ولكن ما مدى إكسل هذا التطبيق؟

دعنا نكتشف ذلك:

الميزات الرئيسية لنماذج MS

يساعدك الذكاء الاصطناعي المدمج والتوصيات الذكية في جمع الملاحظات الصحيحة

اجعل نماذجك خاصة بك مع السمات القابلة للتخصيص

إرسال رابط مباشر للمستخدمين للرد بمجرد الانتهاء من إنشاء النموذج الخاص بك على الإنترنت

إيجابيات نماذج MS

استخدم تكامل مايكروسوفت إكسل للحصول على رؤى مفصلة عن بياناتك المجمعة

تكامل Outlook يجعل من السهل مشاركة النماذج عبر البريد الإلكتروني

يمكن استخدامها على أي متصفح على أي جهاز

إنشاء النماذج في Microsoft Word

سلبيات نماذج مايكروسوفت وورد

لا يوفر مجلدات، مما يجعل تنظيم النماذج أمرًا صعبًا

الافتقار إلى ميزات تحرير النص المنسق مثل الخطوط العريضة، والخطوط العريضة، والخط المائل، والنصوص المنخفضة، والنصوص المرتفعة، والألوان، ووظائف الرياضيات

لا يمكن للمستخدمين حفظ نموذج عبر الإنترنت لاستخدامه لاحقًا أو تحديث الرد المقدم

تسعير نماذج MS

منشئ النماذج هذا مجاني للاستخدام الشخصي إذا كان لديك حساب مايكروسوفت. تقدم خطته المدفوعة المزيد من القوالب وتبدأ من 5 دولارات/مستخدم شهرياً (تُدفع سنوياً).

تقييمات عملاء MS Forms

G2 : 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: غير متاح

_/مرجع/ https://clickup.com/blog/google-forms-vs-microsoft-forms// _مقارنة نماذج جوجل ونماذج مايكروسوفت* %/%href/

!

5. منشئ نماذج Elementor

عبر Elementor

Elementor هو أداة ووردبريس قوية منشئ مواقع الويب . يستخدمه أكثر من 6% من جميع المواقع الإلكترونية في العالم, يقدم Elementor أداة إنشاء النماذج المرئية مثالي لمواقع ووردبريس.

_ما هي بعض العناصر التي تجعل منشئ النماذج Elementor رائعًا جدًا؟

الميزات الرئيسية لمنشئ نماذج Elementor

عملية إنشاء خالية من التعليمات البرمجية وسهلة السحب والإفلات

جمع أي نوع من البيانات باستخدام أكثر من 10 حقول مختلفة

الألوان والطباعة التي تتناسب مع علامتك التجارية وأسلوبك

إيجابيات منشئ نماذج Elementor

يمكنك إنشاء نماذج جذابة ومبسطة متعددة الخطوات

متعددة الخطوات يمكنك الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بيانات إرسال النماذج وإدارتها في Elementor

يتضمن مُنشئ النماذج جميع الحقول التي قد تحتاجها (مثل حقول تحميل الملفات، والقبول، والبيانات، والوقت، وHTML، وكلمة المرور)

سلبيات منشئ نماذج Elementor

غير متوفر في الإصدار المجاني

لا يوجد منطق شرطي حتى الآن

أسعار أداة إنشاء نماذج Elementor

أداة إنشاء النماذج المرئية القوية من Elementor متاحة لمستخدمي Elementor Pro. تبدأ الباقات من 49 دولاراً أمريكياً في السنة.

تقييمات عملاء Elementor

G2 : 4.6/5 (أكثر من 120 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 120 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 450 تقييم)

6. ريش

عبر فيري فيزري هي أداة إنشاء نماذج قوية لفرق المنتجات. تُمكِّن هذه الأداة فرق المنتجات من إنشاء تدفقات داخل التطبيق لإعداد المستخدمين، والمدفوعات، والاشتراك، وغير ذلك - دون الحاجة إلى موارد المطورين.

يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج قابلة للتخصيص بالكامل باستخدام محرر مرئي يشبه Webflow، ومنشئ منطق قوي، وأكثر من 5000 عملية تكامل، بما في ذلك أدوات مثل Segment وStripe وFirebase.

الميزات الرئيسية #### فيري

إنشاء نماذج أصلية للعلامة التجارية

محرر السحب والإفلات

يدعم المنطق المتقدم

التكامل مع أكثر من 5,000 تطبيق

حزم تطوير برمجيات React وJavascript SDK سهلة الاستخدام للمطورين

إيجابيات الريشة

إنشاء وتحسين النماذج الرئيسية مثل تأهيل المستخدم، والمدفوعات، والاشتراك في جزء صغير من الوقت الذي يستغرقه المطورون

تخصيص نماذجك باستخدام أداة إنشاء منطق مشروط سهلة الاستخدام

اسمح لمستخدميك باختيار وشراء منتجات لمرة واحدة أو منتجات الاشتراك داخل تطبيقك باستخدام تكامل Stripe الأصلي من Feathery

قم بتوسيع النموذج الخاص بك باستخدام التعليمات البرمجية المخصصة باستخدام حزم تطوير البرمجيات الصديقة للمطورين من Feathery ل React وJavascript

سلبيات فيزري

يستغرق وقتًا أطول للبدء من منشئ النماذج البسيطة مثل نماذج جوجل

تتطلب عمليات التكامل المتقدمة خطة مدفوعة

تسعير #### تسعير فيزري

يقدم Feathery خطة مجانية. لإزالة علامة Feathery التجارية من النماذج، سيحتاج المستخدمون إلى الترقية إلى خطتها الأساسية (50 دولارًا شهريًا).

تقييمات عملاء فيزيري

المنتج هانت: 4.7/5 (22 صوتًا)

7. شكل الورق

عبر بيبرفورم بيبرفورم هو أداة إنشاء نماذج قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة تتيح للمستخدمين إنشاء نماذج عبر الإنترنت لأتمتة العمليات وإنجاز العمل.

الميزات الرئيسية لـ #### Paperform

أكثر من 600 نموذج مُعد مسبقًا

عمليات تكامل واتصالات أصلية مع أكثر من 3,000 تطبيق من خلال منصات خارجية (مثل Zapier)

يدعم التوقيعات الإلكترونية

إيجابيات نموذج الورق

بوابات الدفع مدعومة من Stripe وSquare وBraintree وPayPal Business

حل بدون رموز يمنح المستخدمين القدرة على إدارة أي مشروع - بدءًا من تلقي المدفوعات وجمع المعلومات وتنظيم الحجوزات.

محرر يتيح تخصيصاً غير محدود تقريباً وتدفقات عمل متقدمة

سلبيات نموذج الورق

لا يمكن عرض قوالب Paperform إلا من خلال التسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية

لا توجد خطة مجانية متاحة

تسعير #### تسعير Paperform

تبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولاراً شهرياً.

تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء Paperform

G2 : 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 70 تقييم)

8. نماذج الجاذبية

نماذج الجاذبية

Gravity Forms هي إضافة ووردبريس التي تم إنشاؤها في البداية لنماذج معلومات الاتصال الأساسية.

_ولكن هل تستطيع Gravity "سحب" جميع المعلومات التي تحتاجها؟

دعنا نلقي نظرة على ذلك:

الميزات الرئيسية لـ Gravity Forms

أكثر من 30 حقل نموذج جاهز للاستخدام

إجراء حسابات متقدمة بناءً على قيم الحقول المرسلة

إرسال الردود التلقائية عبر البريد الإلكتروني لإبقائك على اطلاع دائم في كل مرة يتم فيها إرسال النموذج

إيجابيات نماذج الجاذبية

يمكن للمستخدمين حفظ نموذج مكتمل جزئيًا عبر الإنترنت والعودة لاحقًا لإنهائه

يسمح لك المنطق الشرطي باختيار الحقول والأقسام والأزرار والصفحات التي يتم إخفاؤها أو إظهارها

الوصول إلى نماذج الهاتف المحمول

يتيح لك الترخيص الأساسي إنشاء عدد غير محدود من النماذج

سلبيات نماذج الجاذبية

كل ميزة جديدة عبارة عن مكون إضافي منفصل، والذي يمكن أن يكون مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً في التثبيت

يكلف 249 دولارًا للوصول إلى أكثر من ثلاث مزايا، وهو أمر غير قابل للتطبيق للشركات الصغيرة والشركات الناشئة

لا تقدم خطة مجانية

تسعير نماذج الجاذبية

تبدأ الخطط المدفوعة من 59 دولاراً سنوياً.

تقييمات عملاء نماذج Gravity Forms

G2 : 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 16 تقييم)

9. منشئ نماذج بابلي

عبر بابلي

Pabbly هو منشئ نماذج عبر الإنترنت وهو جزء من مجموعة من الأدوات. بمجرد شراء تطبيق منشئ النماذج هذا، يمكنك الوصول إلى مجموعة من التطبيقات مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني والفوترة والأتمتة.

ولكن ما مدى ملاءمة منشئ النماذج هذا؟

دعنا نكتشف ذلك:

الميزات الرئيسية لـ #### منشئ النماذج Pabbly Form Builder

مجموعة متنوعة من القوالب المعدة مسبقًا

بوابة دفع مخصصة وميزات متعددة العملات تتيح لك تحصيل المدفوعات بسهولة من خلال نماذج الدفع عبر الإنترنت

يسمح لك محرر السحب والإفلات البسيط بإضافة أو إزالة أو تخصيص أي كتلة تريدها لإنشاء نموذج Pabbly الخاص بك

إيجابيات منشئ نماذج بابلي

دمج تطبيق منشئ النماذج هذا مع أكثر من 300 تطبيق آخر، بما في ذلك جداول بيانات جوجل ووردبريس

ميزة التحليلات لتتبع إدخالات النموذج

تشفير SSL يؤمن بياناتك ومعلوماتك من المخترقين

سلبيات منشئ نماذج بابلي

لا يدعم تطبيقات الجوال

يفتقر إلى حقل نموذج "الموقع

أغلى من برامج إنشاء النماذج الأخرى

تسعير أداة إنشاء النماذج من بابلي

يبدأ سعر أداة إنشاء نماذج الويب هذه من 15 دولارًا شهريًا لكل نموذج.

تقييمات عملاء Pabbly Form Builder

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

10. نماذج زوهو

عبر نماذج زوهو

Zoho Forms هو منشئ نماذج سهل الاستخدام عبر الإنترنت يُستخدم لإنشاء نماذج لأي غرض. سواء أكنت بحاجة إلى نموذج طلب أو دعوة زفاف، فإن صانع النماذج هذا يدعمك.

_ولكن هل يحتوي على كل ما تحتاج إليه؟

دعنا نرى:

الميزات الرئيسية لـ #### نماذج زوهو

إنشاء نماذج سريعة الاستجابة بدون ترميز

إرسال تحديثات فورية عبر البريد الإلكتروني إلى المستجيبين كلما أرسلوا نموذجًا عبر الإنترنت

تعيين إرسال أي نموذج إلى أعضاء فريقك حتى يتمكنوا من بدء العمل على مهمة ذات صلة

المدفوعات و نموذج الطلب الإدارة

إيجابيات نماذج Zoho Forms

تأمينبوابات الدفع لتلقي المدفوعات من خلال النموذج الخاص بك

إنشاء نموذج دون اتصال بالإنترنت من خلال تطبيق الهاتف المحمول

إنشاء قالب بألوان شركتك وشعارها وموضوعاتها

سلبيات نماذج Zoho

لا يوجد الكثير من خيارات قوالب النماذج

إذا أراد المستخدم العودة إلى نموذج ما لاحقًا، فعليه حفظ مقتطف رمز أولاً. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إبعاد المستخدم العادي

لا يوجد حقل نموذج "الموقع

تسعير نماذج زوهو

يحتوي منشئ النماذج هذا على خطة مجانية محدودة مع ثلاثة نماذج فقط. وتبدأ خططه المدفوعة من 10 دولارات لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات عملاء Zoho Forms

G2 : 4.3/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

11. نماذج النينجا

عبر نماذج نينجا

نماذج نينجا هو منشئ نماذج ووردبريس على الإنترنت.

تطبيق منشئ النماذج هذا مناسب للمبتدئين بنسبة 100% ويجعلك تشعر وكأنك مطور برامج أثناء إنشاء نموذج مفصل.

ولكن، هل يمكن أن تساعدك نماذج النينجا حقًا في أن تصبح أستاذًا في النماذج؟

دعنا نكتشف ذلك:

الميزات الرئيسية لنماذج نينجا

يمكن أن تساعدك على تصميم نماذج جميلة ومعقدة بسهولة

سهولة استخدام حقول السحب والإفلات وتخطيطات الصفوف والأعمدة البسيطة

يتكامل مع تطبيقات مثل Zoho و Salesforce

إيجابيات نماذج النينجا

يمكن إرسال عمليات إرسال النماذج أو تصديرها كملفات PDF، وملفات MS Excel، وحتى كجداول بيانات Google

قبول المدفوعات بشكل آمن من خلال PayPal أو بطاقة ائتمان من أي نموذج ووردبريس

فريق الدعم متجاوب للغاية ويحل المشكلات بسرعة

سلبيات نماذج نينجا

المكون الإضافي الأساسي له وظائف محدودة

يكلف أكثر إذا كنت تريد إضافات مثل السماح للمستخدمين بحفظ تقدمهم وميزات المنطق الشرطي

تسعير نماذج نينجا

تبدأ خطة تسعير برنامج النماذج هذا من 29 دولارًا عند احتسابها سنويًا.

تقييمات عملاء نماذج Ninja Forms

G2 : 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

: 4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: غير متاح

12. صانع نماذج HubSpot

عبر Hubspot

بينما تشتهر HubSpot بإدارة علاقات العملاء المتكاملة (CRM) الخاصة ب HubSpot، فإن أداة إنشاء النماذج المجانية يقدم نماذج لتشغيل حملات التسويق وخدمة العملاء والمبيعات المختلفة. توفر أداة إنشاء النماذج في HubSpot أيضًا رؤى وتحليلات عميقة حول استجابات العملاء.

قم بتحليل عمليات الإرسال لتحديد اتجاهات العملاء الشائعة وتقديم حلول فريدة لتحسين تجربة عملائك.

الميزات الرئيسية لمنشئ نماذج HubSpot

الأداة مجانية؛ كل ما تحتاج إليه هو HubSpot CRM المجاني

متزامنة مع CRM الخاص بك بحيث يمكنك تسجيل ردودهم بسهولة

المتابعة بسهولة مع العملاء من خلال عمليات متابعة تلقائية ومخصصة

إيجابيات صانع نماذج HubSpot

يمكن إرسال النماذج المرسلة أو تصديرها كملفات PDF، وملفات MS Excel، وحتى كجداول بيانات Google

قبول المدفوعات بأمان من خلال باي بال أو بطاقة ائتمان من أي نموذج ووردبريس

فريق الدعم متجاوب للغاية ويحل المشكلات بسرعة

سلبيات صانع نماذج HubSpot

يتم تضمين أداة إنشاء النماذج في مركز التسويق، ولكن لا يتم تقديمها بمفردها حسب الطلب

منحنى تعلُّم حاد للمستخدمين الجدد للاستفادة القصوى من أدوات الكل في واحد

تسعير #### HubSpot

يقدم HubSpot أداة مجانية لإنشاء النماذج تأتي مع إدارة علاقات العملاء المجانية. تتضمن أداة إنشاء النماذج هذه وظائف إضافية في الإصدارات المتميزة من HubSpot. راجع صفحة التسعير لمزيد من المعلومات.

تقييمات عملاء HubSpot

G2 : 4.4/5 (أكثر من 7000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 7000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4000 تقييم)

13. نماذج الويب OnePageCRM

عبر OnePageCRM

OnePageCRM عبر نماذج الويب توفر وظيفة فريدة من نوعها، حيث يمكنك إضافة تذكيرات بجانب كل إرسال وجمع عدد غير محدود من الردود. وبمجرد جمعها، يتم تنظيم جميع التقديمات في قائمة مهام ديناميكية وفرزها حسب الحاجة الملحة.

وبهذه الطريقة، يمكنك التأكد من إرسال متابعة في الوقت المناسب وعدم نسيان أي عميل محتمل أو استفسار جديد.

الميزات الرئيسية لنماذج الويب OnePageCRM

تذكيرات تلقائية بجانب كل إرسال

واجهة سحب وإفلات بسيطة

تكامل سلس مع CRM

إيجابيات نماذج الويب الخاصة ب OnePageCRM

متابعة فعالة مع كل إرسال

عدد غير محدود من الردود

رمز تضمين فريد لكل نموذج

سلبيات نماذج الويب OnePageCRM على الإنترنت

خيارات تخصيص محدودة (مناسبة للشركات الصغيرة فقط، وليس الشركات الكبيرة)

لا توجد قوالب محفوظة مسبقاً

تسعير OnePageCRM

يبدأ الاشتراك في OnePageCRM من 9.95 دولار شهريًا لكل مستخدم ويتضمن أداة إنشاء النماذج عبر الإنترنت.

تقييمات عملاء OnePageCRM

G2 : 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

14. تطبيق LeadGen

عبر تطبيق LeadGen تطبيق LeadGen هو منشئ نماذج عبر الإنترنت يساعد في إنشاء نماذج جذابة لالتقاط العملاء المحتملين. تساعدك الأداة على تحويل المزيد من العملاء المحتملين وتعزز معدلات التحويل عبر الإنترنت. حتى أنها توفر ميزات اختبار A / B لتحسين النماذج الأكثر تحويلاً.

الميزات الرئيسية لتطبيق LeadGen App

إنشاء نماذج متعددة الخطوات مع تصميمات محسنة للتحويل.

قوالب نماذج ذات صناعات مختلفة.

نماذج منطقية مشروطة.

إيجابيات تطبيق LeadGen

سهولة إنشاء النماذج مع مجموعة واسعة من القوالب

تكامل مع أكثر من 3,00 تطبيق وبرنامج من خلال اتصال خطاف الويب

اختبار النماذج باستخدام ميزات اختبار A/B

سلبيات تطبيق LeadGen

النماذج لها بعض القيود

لا يقدم خطة مجانية

تسعير تطبيق LeadGen

هناك ثلاث خطط مدفوعة لتطبيق LeadGen App تبدأ من 39 دولارًا شهريًا مقابل 20 نموذجًا.

تقييمات عملاء تطبيق LeadGen App

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 5.0/5 (أكثر من 15 تقييم)

ClickUp: منشئ النماذج المناسب لفريقك

يعد استخدام برنامج إنشاء النماذج أحد أسهل الطرق لإنشاء نماذج لجمع البيانات.

تحتوي تطبيقات النماذج على ميزات مثل السحب السهل الاستخدام والميزات والمنطق الشرطي الذي يجعل النماذج الخاصة بك ممتعة للمستخدمين لملئها.

ولكن لجعل النماذج أكثر سهولة وجمالاً، تحتاج إلى أداة تجعل المستخدمين ينقرون (لأعلى) على الاستبيان في المقام الأول.

أتساءل ما هي الأداة التي يمكن أن تساعدك على القيام بذلك؟

مع ميزات تتراوح من لوحات المعلومات إلى إدارة المهام يوفر ClickUp للشركات كل ما تحتاجه لإنشاء نماذج قوية وتحليل فوري للبيانات. احصل على ClickUp مجاناً لإنشاء أجمل الأشكال وأكثرها تعقيدًا اليوم!