10 أدوات برمجية لاستطلاع آراء الموظفين لفرق الموارد البشرية في عام 2025

تُعد أدوات الاستبيانات وسيلة رائعة لجمع المعلومات والملاحظات حول ثقافة مكان العمل، وصافي نقاط ترويج الموظفين، ورضا الموظفين بشكل عام. تساعد الاستبيانات أيضاً أقسام الموارد البشرية على تحديد الاتجاهات وفهم مشاعر الموظفين للمساعدة في تحسين ثقافة الشركة.

تتيح لك أدوات الاستبيانات هذه جمع ملاحظات الموظفين بشكل منهجي واكتساب رؤى قيّمة حول رضا الموظفين عن عملهم.

بصفتك قائدًا للموارد البشرية مكرسًا للتجارب الشخصية، وقيادة القرارات المستندة إلى البيانات، وتشجيع التعليقات الصادقة، كيف تختار أفضل أداة لاستطلاع آراء الموظفين من بين أفضل برامج الموارد البشرية واستطلاعات آراء الموظفين؟

لمساعدتك في اتخاذ قرار مستنير، قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 أدوات لاستطلاع آراء الموظفين التي ستكون مفيدة في عام 2024، بالإضافة إلى ميزاتها وأسعارها وسلبياتها وتصنيفاتها.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج استبيان الموظفين؟

للتأكد من اختيار أداة استبيان الموظفين المناسبة، ضع في اعتبارك هذه الميزات:

أنواع متعددة من الأسئلة: تتيح لك أفضل أدوات استبيان الموظفين اختيار تصنيف الأسئلة من بين أسئلة الاختيار من متعدد، ومقياس التصنيف، وأسئلة المصفوفة، والأسئلة المفتوحة، والأسئلة المنطقية المشروطة

تتيح لك أفضل أدوات استبيان الموظفين اختيار تصنيف الأسئلة من بين أسئلة الاختيار من متعدد، ومقياس التصنيف، وأسئلة المصفوفة، والأسئلة المفتوحة، والأسئلة المنطقية المشروطة قوالب الاستبيان: يجب أن يحتوي برنامج استبيان الموظفين على قوالب معدة مسبقًا قوالب استبيان مع أسئلة تهدف إلى جمع رؤى من موظفيك مع تخطيطات قابلة للتخصيص للأسئلة وخيارات الإجابة والتعليمات لتشجيع التعليقات الصادقة

يجب أن يحتوي برنامج استبيان الموظفين على قوالب معدة مسبقًا قوالب استبيان مع أسئلة تهدف إلى جمع رؤى من موظفيك مع تخطيطات قابلة للتخصيص للأسئلة وخيارات الإجابة والتعليمات لتشجيع التعليقات الصادقة التكاملات : ما فائدة أداة استبيان الموظفين إذا لم تتكامل مع أداة استبيان الموظفين الخاصة بك برنامج الموارد البشرية وقنوات التواصل في مكان العمل؟ اختر أداة استبيان المشاركة التي تتيح لك إنشاء وتنفيذ وقياس فعالية استبيان الموظفين من لوحة تحكم واحدة بدلاً من التبديل بين عدة منصات

: ما فائدة أداة استبيان الموظفين إذا لم تتكامل مع أداة استبيان الموظفين الخاصة بك برنامج الموارد البشرية وقنوات التواصل في مكان العمل؟ اختر أداة استبيان المشاركة التي تتيح لك إنشاء وتنفيذ وقياس فعالية استبيان الموظفين من لوحة تحكم واحدة بدلاً من التبديل بين عدة منصات واجهة سهلة الاستخدام: تعد الواجهة سهلة الاستخدام أمرًا بالغ الأهمية عند اختيار أي أداة، خاصةً برنامج استطلاع رأي الموظفين. فالبرنامج سهل التعلم والاستخدام والتنقل سيساعدك على تحقيق أهداف استبيان المشاركة بكفاءة أكبر

تعد الواجهة سهلة الاستخدام أمرًا بالغ الأهمية عند اختيار أي أداة، خاصةً برنامج استطلاع رأي الموظفين. فالبرنامج سهل التعلم والاستخدام والتنقل سيساعدك على تحقيق أهداف استبيان المشاركة بكفاءة أكبر جمع البيانات القابلة للتنفيذ: اختر أدوات الاستبيان مع ميزات التحليلات وإعداد التقارير. ستساعدك البيانات من الاستبيانات على تحديد مجالات التحسين واتخاذ قرارات مستنيرة

اختر أدوات الاستبيان مع ميزات التحليلات وإعداد التقارير. ستساعدك البيانات من الاستبيانات على تحديد مجالات التحسين واتخاذ قرارات مستنيرة قنوات التوزيع: يجب أن تكون قادرًا على إرسال الاستبيان لجمع بيانات الموظفين عبر قنوات توزيع متعددة، بما في ذلك البريد الإلكتروني، ومنصة قائمة على الويب يمكن الوصول إليها من خلال تطبيق الهاتف المحمول، وحتى جدولة التذكيرات وتتبع معدل الاستجابة

أفضل 10 أدوات برمجية لاستبيان الموظفين لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي أفضل 10 أدوات لاستطلاع آراء الموظفين لإنشاء الاستبيانات وتوزيعها وجمع الملاحظات منها وتحليل بيانات استبيانات الموظفين.

1. ClickUp

إنشاء استطلاعات أكثر ذكاءً في ClickUp باستخدام المنطق الشرطي لتبسيط العملية - بغض النظر عن مدى تعقيدها

ClickUp

هي منصة صديقة للمبتدئين وقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لإجراء استبيانات الموظفين. تلبي هذه الأداة الشاملة لإدارة المشاريع احتياجات كل قسم داخل المؤسسة، ولكنها الأداة المفضلة لدى

فرق الموارد البشرية

.

وهو يوفر سير عمل مبسط لاستطلاعات الرأي يسمح لك بجمع وتحليل ملاحظات الموظفين الشاملة، وإرسال استطلاعات الرأي السنوية، وقياس مدى الرضا، وفهم ثقافة الشركة بشكل أفضل.

يمكنك إنشاء وإدارة مهام الموارد البشرية والمشاريع وسير العمل بدءاً من التوظيف إلى التأهيل ومراجعة الأداء ورضا الموظفين.

أدوات تخطيط العمليات في ClickUp

بإضافة قفزات منطقية وحقول شرطية وحقول مطلوبة إلى نماذجك.

قم بتخصيص قوالب ClickUp الموجودة مسبقًا أو قم بإنشاء نماذجك المخصصة بأسئلة استبيانات متنوعة، مثل النص والرقم والقائمة المنسدلة وخانة الاختيار والتصنيف وغير ذلك، لإنشاء نظام الموارد البشرية المثالي مع

منصة ClickUp لإدارة الموارد البشرية

.

يمكنك توزيع استبيانات الموظفين الخاصة بك عبر البريد الإلكتروني أو الرابط أو الرمز المضمّن وجمع ملاحظات الموظفين في الوقت الفعلي. اعرض بيانات النموذج الخاص بك وحللها في ClickUp أو قم بتصديرها إلى أدوات أخرى، بما في ذلك جداول بيانات Google أو Excel أو PDF.

طوّر النظام المثالي لتتبع مشاركة الموظفين مع منصة إدارة الموارد البشرية من ClickUp.

يمكنك توزيع استبيانات موظفيك عبر البريد الإلكتروني أو الرابط أو الرمز المضمّن وجمع ملاحظات الموظفين في الوقت الفعلي. يمكنك عرض وتحليل بيانات الاستمارات في ClickUp أو تصديرها إلى أدوات أخرى، بما في ذلك جداول بيانات Google أو Excel أو PDF.

الميزات الرئيسية لـ ClickUp

استخدام قوالب نماذج ملاحظات الموظفين لجمع الملاحظات المتعلقة بالإدارة وثقافة الشركة والرواتب والامتيازات وبيئة العمل

باستخدام قالب نموذج نموذج ملاحظات الموظف ClickUp كنقطة بداية، قم بالبناء على استبيانات ملاحظات الموظفين لديك، واستخدم نموذج عرض لوحة ClickUp Board لهيكلة الأسئلة بتنسيق سهل الفهم والقراءة

أتمتة توزيع الاستطلاع، ورؤى الاستطلاع والتحليلات، وإنشاء النماذج باستخدام أتمتة ClickUp الخيارات

قم بإدارة المشاريع، وتتبع المهام، ومشاركة المستندات، وتسهيل العمل الجماعي متعدد الوظائف والتعاون - كل ذلك في أداة إدارة المشاريع ClickUp. لا مزيد من التنقل بين التطبيقات، ولا مزيد من الثغرات في المعلومات. باستخدام ClickUp، يمكنك جمع كل شيء معًا بسلاسة والتركيز على إنجاز المهام بشكل أسرع

استخدم ClickUp Brain كمساعدك الإبداعي لتبادل الأفكار الإبداعية لاستطلاع الرأي، وتسهيل فهم أسئلة الاستطلاع، وإضافة النسخ الصوتي والفيديو. دمج نتائج الاستطلاع لاستخلاص الرؤى باستخدام الذكاء الاصطناعي

قيود ClickUp

هناك منحنى تعليمي للمستخدمين لأول مرة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp AI: متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. تينيبولس

عبر

TINYpulse

TINYpulse هي أداة استطلاع رأي للموظفين قائمة على الحوسبة السحابية توفر رؤى مخصصة وقابلة للتنفيذ حول مشاركة الموظفين وملاحظاتهم وفرص التدريب لمساعدتك على إجراء تغييرات قائمة على البيانات في ثقافتك المؤسسية.

باستخدام عمليات مدعومة بالعلوم مستمدة من الخبراء والتصور المتقدم للكشف عن الفرص، يمكنك تحديد مجالات التحسين قبل أن تصبح مشكلة.

أفضل ميزات TINYpulse

أكثر من 300 سؤال مدعومة علميًا ونماذج مصممة مسبقًا مثل استبيان صافي نقاط المروجين للموظفين (eNPS) لتحسين مشاركة الموظفين

جمع ردود مجهولة الهوية بنسبة 100٪ على الاستبيان مع خيار التواصل بشكل خاص للحصول على توضيحات

اكتشف رؤى وتوصيات قابلة للتنفيذ واستخدم البيانات لتتبع تقدير الموظفين والإبلاغ عنه

قيود TINYpulse

التكامل مع البرامج الأخرى يتطلب عملاً يدويًا

خيارات محدودة لتخصيص الاستبيان والعلامات التجارية

تسعير TINYpulse

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات TINYpulse

G2: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

3. SurveyLab

عبر

مختبر المسح

يتيح لك SurveyLab الوصول إلى جمهورك عبر الأجهزة من خلال تجربته متعددة القنوات.

قم بإرسال الاستبيانات وجمع ملاحظات الموظفين عبر روابط URL، ودعوات البريد الإلكتروني/الرسائل النصية القصيرة، والنوافذ المنبثقة، ورموز الاستجابة السريعة، وأدوات الموقع الإلكتروني,

ملاحظات 360 درجة

أو من خلال تطبيق مخصص للهاتف المحمول.

يمكنك تصميم الاستبيانات بلغات متعددة، وإضافة منطق ومتغيرات مخصصة لنتائج الاستبيانات والمستجيبين، ودمج نتائج الاستبيانات مع منصات مثل Zapier وMailChimp وGoogle Analytics.

يمكنك الوصول إلى مجموعة متنوعة من أكثر من 100 مليون مستجيب في 150 دولة باستخدام لوحة SurveyLabs عبر الإنترنت. يمكن للموظفين إرسال ردودهم المجهولة دون تثبيت أي برنامج، ويمكنك إجراء استبيانات المشاركة دون قيود على عدد الأسئلة أو الردود.

أفضل ميزات SurveyLab

إنشاء استبيانات الموظفين باستخدام واجهة السحب والإفلات وأكثر من 200 قالب

تخصيص أدوات الاستطلاع بناءً على الإجابات باستخدام خيارات منطقية ومتفرعة متقدمة

الاستفادة من التقارير والتحليلات في الوقت الفعلي لتصور وتصدير بيانات استبيان الموظفين

قيود SurveyLab

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في ترقيم الأسئلة وسرعة تحميل الاستبيان

تقتصر الباقة المجانية على 100 رد على الاستبيان شهريًا و10 أسئلة لكل استبيان

تسعير SurveyLab

البداية: 49 دولاراً شهرياً

49 دولاراً شهرياً متقدم: 99 دولارًا شهريًا

99 دولارًا شهريًا المحترف: 249 دولارًا شهريًا

249 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SurveyLab

G2: 4.5/5 (90 تقييم)

4.5/5 (90 تقييم) Capterra: 4.9/5 نجوم (60 مراجعة)

4. أمب الثقافة

عبر

أمب الثقافة

الموظفون هم جوهر أي مؤسسة. وقد أظهرت الدراسات أن تعزيز بيئة العمل الإيجابية هي الطريقة الآمنة لجذب أفضل المواهب.

كيف يمكنك ضمان المشاركة الإيجابية للموظفين خلال هذه الأوقات المتقلبة والمعرضة للركود؟ هل معايير الصناعة كافية؟

يمكن لمنصة مشاركة الموظفين المتكاملة من Culture Amp أن تجعل الانتقال من مرحلة ما قبل التغيير إلى ما بعد التغيير أسهل.

اجمع الرؤى القيّمة المتعلقة بمشاركة الموظفين وإدارة الأداء وحلل التعليقات الواردة من موظفيك باستخدام استطلاعات الرأي واستطلاعات الرأي الإلكترونية. تسمح لك منصة Culture Amp بتتبع تحليل المشاعر، وتقدير الإنجازات ومكافأتها، وقياس رضا الموظفين، وجمع الملاحظات مجهولة المصدر.

حوِّل ملاحظات الموظفين إلى إجراءات عملية وتأكد من أن الأوقات المالية الصعبة لا تؤثر سلباً على بيئة عملك على المدى الطويل.

أفضل ميزات Culture Amp

قوالب استبيانات جاهزة وقابلة للتخصيص لمعالجة جميع جوانب مشاركة الموظفين، بدءاً من تأهيل الموظفين إلى الخروج، والاستبيانات القائمة على الأحداث، والمزيد

تسهيل التتبع الفعال للأهداف للأفراد والفرق من خلال استبيانات فردية ومراجعات ومعايرة وتقييمات وملاحظات مستمرة

تزويد الموظفين بفهم شامل لأدائهم من وجهات نظر مختلفة، بما في ذلك الأقران والمدير والذات

قيود ثقافة الأمب

صعوبات في تخصيص الاستبيان وتصدير البيانات

يوفر تطبيق الهاتف المحمول وظائف وميزات محدودة

تسعير #### تسعير أمبير الثقافة

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات أمبير الثقافة

G2: 4.5/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

5. 15five

عبر

15خامسًا

15five عبارة عن منصة لإدارة الأداء مع قوالب ووحدات استبيان مدعومة علميًا ومدعومة مسبقًا لقياس المشاركة وفعالية المديرين ومبادرات DEI و eNPS لقياس دوافع فريقك وإحباطاتهم.

تساعدك لوحة التحكم، مقترنة بالرؤى الثرية، على تخطيط استراتيجيات المشاركة ومعالجة الجوانب التي تؤثر سلباً على معنويات الموظفين وأدائهم والاحتفاظ بهم.

يمكن للمدربين التنفيذيين في 15five مساعدتك في الجمع بين الرؤى والإجراءات وإنشاء استراتيجية مشاركة مخصصة. قم بإجراء استطلاعات الرأي بانتظام لتعزيز ثقافة إيجابية في مكان العمل مبنية على التغذية الراجعة والتحسين.

أفضل ميزات 15five

أدوات إدارة OKR والمواءمة مع تتبع التقدم وإعداد التقارير

استطلاعات مشاركة الموظفين مع استطلاعات eNPS، واستطلاعات النبض والأسئلة المخصصة

تحتوي منصة التدريب والتعلم على قوالب أسئلة، وتمارين المراجعة الذاتية، وأكاديمية 15five

قيود 15five

أبلغ المستخدمون عن مشاكل في تخصيص استبيانات الموظفين وتكاملها

ميزات إعداد التقارير والتحليلات ليست شاملة مثل أدوات الاستطلاع الأخرى

تسعير #### 15 خمسة عشر

التفاعل: 4 دولارات لكل مستخدم شهريًا

4 دولارات لكل مستخدم شهريًا الأداء: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا

10 دولارات لكل مستخدم شهريًا المنصة الإجمالية: 16 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

15 خمسة عشر دولارًا لكل مستخدم

G2: 4.6/5 (أكثر من 1700 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 800 تقييم)

6. ديل

عبر

ديل

يمكن أن تواجه أداة الاستطلاع المستقلة تحديات في التبني ومنحنى تعليمي للقوى العاملة لديك.

تتيح لك أداة المشاركة المدمجة في Deel تنظيم وجدولة المقابلات داخل Slack. سواءً كانت معالم أو مقابلات نهاية العام، حافظ على مشاركة الاستبيان الخاص بك دون عائق داخل Slack.

ابدأ باستخدام قالب المشاركة أو قالب ثقة الشركة. بعد ذلك، يمكن أتمتة تذكيرات Slack المخصصة لإكمال الاستبيان في الوقت المناسب، ويمكن تصفية عمليات الإرسال بناءً على الأقسام والمواقع والأدوار لتحديد مجالات التحسين.

أفضل الميزات

جدولة مقابلات الاستطلاع مباشرةً داخل Slack

استخدام قوالب استبيانات معدة مسبقاً وقابلة للتخصيص وأتمتة التذكيرات على Slack

قيود ديل

التغييرات المتكررة في واجهة المستخدم الخاصة بالموقع الإلكتروني ومشكلات الوظائف بناءً على الموقع

فرض رسوم إضافية على المستلم في حالة السحب المبكر للأموال قبل تاريخ استحقاق الفاتورة

تسعير #### تسعير ديل

Deel HR: مجاناً لما يصل إلى 200 شخص

مجاناً لما يصل إلى 200 شخص EOR: بدءًا من 599 دولارًا شهريًا

بدءًا من 599 دولارًا شهريًا المقاولون: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة كشوف الرواتب العالمية: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة الهجرة: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 2300 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 2300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

7. كوالتريكس

عبر

كوالتريكس

Qualtrics هو برنامج استبيان للموظفين تم تصميمه لتحقيق تحول استراتيجي قائم على نهج استبيان الموظفين المدعوم علميًا والذي أثبت جدواه، مما يساعد المؤسسات على توسيع نطاق عمليات الموارد البشرية لديها.

وهو يوفر ملاحظات حول ما يقوم به الموظفون (كمياً) ويربطها بأفكارهم ومشاعرهم (نوعياً). فهم فريقك بشكل أفضل، وتحسين مشاركة الموظفين، وإجراء تغييرات لتلبية احتياجات الموظفين بدلاً من ملاحقة المعايير التي تحددها الصناعة.

أفضل ميزات كوالتريكس

تصميم ومنطق قوي ومرن لاستطلاع آراء الموظفين مع أكثر من 100 نوع وصيغة سؤال

أساليب وتقنيات بحثية متقدمة مثل التحليل المشترك، والفرق الأقصى، ونمذجة الاختيار، وغيرها

تحليل شامل للبيانات وإعداد تقارير شاملة مع لوحات معلومات ومخططات ورسوم بيانية وجداول لتقديم الملاحظات

قيود كوالتريكس

خرائط الحرارة معطلة في وحدة تجربة العملاء

يحتاج المستخدمون إلى تعيين حسابات العملاء عند إنشاء تنسيق استجابة البريد الإلكتروني

تسعير كوالتريكس

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات كوالتريكس

G2: 4.4/5 نجوم (أكثر من 2,800 تقييم)

4.4/5 نجوم (أكثر من 2,800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 70 تقييم)

8. استبيان زوهو

عبر

استبيان زوهو

يجعل Zoho Survey من السهل إنشاء استطلاعات الرأي وإرسالها وتحليلها لتحديد الاتجاهات في

ملاحظات الموظفين

الاستجابات. إن ميزة السحب والإفلات والواجهة سهلة الاستخدام تجعلها أداة استبيان سهلة الاستخدام للمبتدئين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

باستخدام Zoho Surveys، يمكنك تخصيص سمات الاستطلاع وإضافة شعار العلامة التجارية والمنطق والمتغيرات وتغيير أزرار الرأس والتنقل لتتناسب مع ألوان علامتك التجارية. من خلال تعيين منطق الصفحة النهائية، يمكنك تعيين صفحة مقصودة فريدة للمشاركين في الاستطلاع بناءً على إجاباتهم.

أفضل ميزات استطلاع زوهو

أكثر من 200 قالب مُصمَّم مسبقًا مع أكثر من 25 نوعًا من الأسئلة والميزات مثل منطق التخطي والتخطي

يتم تحسين الاستبيانات تلقائيًا لجميع الشاشات، بما في ذلك الأجهزة المحمولة

تقارير وتحليلات في الوقت الفعلي للاستطلاع لتصور البيانات وتصديرها

قيود استبيان زوهو

تعمل بشكل أفضل لمستخدمي Zoho One ولكنها تفتقر إلى التكامل مع برامج إدارة علاقات العملاء الأخرى

تقتصر الخطة المجانية على 100 إجابة شهريًا و10 أسئلة لكل استطلاع رأي

أسعار استبيان زوهو

خطة مجانية

بالإضافة: 35 دولارًا شهريًا

35 دولارًا شهريًا المحترفين: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا المؤسسات: 109 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات استبيان زوهو

G2: 4.4/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.6/5 نجوم (أكثر من 400 تقييم)

9. إمبولس

عبر

إمبولس

تقدم أداة استبيان مشاركة الموظفين البديهية "إمبلس" (Empuls) استبيانات قصيرة لمشاركة الموظفين لتقليل الإرهاق والتحيز، وتشجيع بيانات صادقة وغير مصفاة لملاحظات الموظفين.

أرسل استبيانات قصيرة في اللحظات الرئيسية خلال رحلة الموظف وحوّل ملاحظاته إلى أفعال. قم بتحليل البيانات وفهم ما يهم لخلق تجربة عمل منتجة وإيجابية للجميع.

تعزز أداة استطلاع آراء الموظفين هذه الشفافية وتشجع على تقدير الأقران من خلال تعزيز ثقافة الثقة والتعاون في المؤسسة بأكملها. وفقًا لـ

استبيان ClickUp

أن 46% من العاملين في مجال المعرفة ذوي الإنتاجية العالية أفادوا بأنهم راضون جدًا في العمل، كما أن استبيانات الموظفين هي الخطوة الأولى لفهم دوافع موظفيك وتوقعاتهم.

أفضل الميزات Empuls

تتبع مشاعر الموظفين من خلال استبيانات eNPS واستبيانات Pulse التي يتم إجراؤها مع خبراء الموارد البشرية

اكتساب رؤى حول العلاقة بين المشاركة والأداء والثقافة لتعزيز ثقافة مكان العمل بشكل أكبر

تساعد خطط العمل المستندة إلى البيانات في إصلاح المجالات التي تساهم في عدم انخراط الموظفين، ومعالجة الثغرات في تجربة الموظفين، وبناء ثقافات إيجابية في مكان العمل تساهم في تحقيق رضا الموظفين

تنفيذ القيود

لا يمكن للمستخدمين استرداد نقاط المكافآت نقداً أو على مواقع التسوق الشهيرة مثل Amazon

يتطلب إعداد إمبلس ودمجه مع أدوات الموارد البشرية الأخرى خبرة تقنية

أسعار إمبلس

المكافأة والتقدير: 3 دولارات لكل موظف شهريًا

3 دولارات لكل موظف شهريًا الاستبيانات: 3 دولارات لكل موظف شهرياً

3 دولارات لكل موظف شهرياً الإنترانت الاجتماعية: 1 دولار لكل موظف شهريًا

1 دولار لكل موظف شهريًا الامتيازات والمزايا: 2 دولار أمريكي لكل موظف شهرياً

2 دولار أمريكي لكل موظف شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييم)

10. تراكستار

عبر

تراكستار

Trakstar هي منصة لإدارة الأداء تتجاوز المقاييس التقليدية وتساعد مديري الموارد البشرية على تحسين العمليات.

تربط تراكستار بين المراحل المختلفة لدورة حياة الموظف، بدءًا من التوظيف إلى التأهيل والتدريب والتطوير. كما أنه يعزز التحسين المستمر للموظفين ويوائم بين الأهداف الفردية وأهداف العمل الاستراتيجية.

التصورات التفصيلية المكتسبة من منصات استبيانات الموظفين مثل مراجعات الأداء، واستبيانات المشاركة، وتحديد الأهداف وتتبعها، وملاحظات المراجعة الشاملة 360 درجة لمواءمة موظفيك وتحفيزهم وتمكينهم من تحقيق كامل إمكاناتهم.

أفضل ميزات Trakstar

تصفية بيانات الاستبيان حسب المجموعات والتواريخ لمقارنة ردود الفعل على التغييرات واتخاذ قرارات مستنيرة للمستقبل.

تقسيم الردود المجهولة لتحديد المجالات التي تنطوي على مشاكل والمجالات المزدهرة

قم بترقية عملية التوظيف لديك من خلال عمليات سير العمل القابلة للتخصيص والخطوات الآلية والتقارير الثاقبة

قيود تراكستار

يمكن تحسين ميزات إعداد التقارير

اشتكى المستخدمون لأول مرة من منحنى التعلم الحاد

تسعير تراكستار

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات تراكستار

G2: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

ما هو أفضل برنامج استبيان توظيف على الإطلاق؟

في حين أن كل خيار يجلب شيئًا فريدًا من نوعه، إلا أن أداة ClickUp الصديقة للمبتدئين تجمع بين إدارة المشروع وإنشاء الاستبيانات وإرسالها وتحليلها، وتتكامل مع سير العمل الحالي لديك، وتسهل التعاون السلس.

وتوفر لك قوالب الاستبيانات واستطلاعات الرأي والاستبيانات المبنية مسبقًا العمل الشاق المتمثل في إنشاء استطلاعات رأي جذابة من الصفر، بينما تساعدك خيارات الأتمتة على تخصيص سير عملك.

اشترك في ClickUp مجانًا

لقضاء وقت أقل في إنشاء استبيانات تفاعلية ووقت أطول في تحليل الردود وبناء مكان عمل متفاعل.