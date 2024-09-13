أفضل 11 أداة بناء نماذج الذكاء الاصطناعي لعام 2025

إذا كنت تتساءل كثيرًا: "كيف يمكنني جمع البيانات بفعالية وتحسين العمليات التجارية؟

يساعد إنشاء النماذج عبر الإنترنت وتحليل الردود في تحسين المنتجات، وتوليد العملاء المحتملين، وأتمتة المهام، وتبسيط العمليات.

التحدي الحقيقي؟ إنشاء نماذج تفاعلية وسهلة الاستخدام ومخصصة عبر الإنترنت لزيادة استجابات المستخدمين.

لقد بحثت أنا وفريقي طويلاً عن أداة إنشاء نماذج موثوقة وقابلة للتخصيص.

لقد أمضينا الكثير من الوقت في اختبار مولدات نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة لإنشاء نماذج تفاعلية وتحليل البيانات واستخلاص الرؤى. بناءً على بحثي، قمتُ بتجميع قائمة بأفضل أدوات إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي في هذه المدونة.

سواء كنت تتطلع إلى إنشاء نماذج فردية أو متعددة الصفحات لأغراض البحث والتسويق والتعليقات، سيساعدك هذا الدليل على تحسين العمليات وتوفير ساعات العمل.

دعنا نستكشف أفضل مولدات نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكنك استخدامها لإنشاء نماذج جميلة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في منشئ نماذج الذكاء الاصطناعي؟

بينما يمكنك

إنشاء نموذج في Excel

، يتطلب إنشاء نماذج جذابة وديناميكية وبديهية قدرات متقدمة.

فيما يلي بعض الميزات الهامة التي يجب أن تبحث عنها في

برنامج إنشاء النماذج

:

سهولة الاستخدام: تحقق مما إذا كانت أداة إنشاء النماذج بديهية وسهلة الاستخدام. يجب ألا تتطلب الأداة معرفة البرمجة بحيث يمكن حتى للمستخدمين غير التقنيين إنشاء النماذج بسهولة

تحقق مما إذا كانت أداة إنشاء النماذج بديهية وسهلة الاستخدام. يجب ألا تتطلب الأداة معرفة البرمجة بحيث يمكن حتى للمستخدمين غير التقنيين إنشاء النماذج بسهولة إمكانيات التخصيص: يجب أن تتيح لك الأداة تخصيص النموذج وفقًا للاحتياجات الخاصة بالعمل، مما يجعله تفاعليًا للجمهور ويحثهم على إكماله قبل تركه

يجب أن تتيح لك الأداة تخصيص النموذج وفقًا للاحتياجات الخاصة بالعمل، مما يجعله تفاعليًا للجمهور ويحثهم على إكماله قبل تركه المنطق الشرطي : هل تبحث عن جمع بيانات شديدة الصلة من المستخدمين؟ يعد اختيار أداة ذات إمكانات منطقية شرطية متقدمة أمرًا بالغ الأهمية لتخصيص الأسئلة في الوقت الفعلي بناءً على ردود المستخدمين

: هل تبحث عن جمع بيانات شديدة الصلة من المستخدمين؟ يعد اختيار أداة ذات إمكانات منطقية شرطية متقدمة أمرًا بالغ الأهمية لتخصيص الأسئلة في الوقت الفعلي بناءً على ردود المستخدمين دعم متعدد الصفحات : احصل على أداة تدعم صفحات متعددة في النماذج لجمع معلومات مفصلة

: احصل على أداة تدعم صفحات متعددة في النماذج لجمع معلومات مفصلة متوافقة مع الأجهزة المحمولة : اختر أداة إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تتكيف مع واجهة الهاتف المحمول لتوفير تجربة سلسة للمستخدمين

: اختر أداة إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تتكيف مع واجهة الهاتف المحمول لتوفير تجربة سلسة للمستخدمين الاندماج: تأكد من تكامل الأداة مع مجموعة التقنيات الحالية مثل إدارة علاقات العملاء والتسويق وتحليل البيانات والاتصالات ومنصات التسويق عبر البريد الإلكتروني

أفضل 11 أداة لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عام 2024

1.ClickUp (الأفضل للنماذج القابلة للتخصيص وجمع البيانات)

ClickUp هو برنامج شامل لإدارة المشاريع مع برنامج مدمج في

أتمتة النماذج

ميزة تساعد في إنشاء نماذج سهلة الاستخدام عبر الإنترنت.

عرض النماذج في ClickUp

يتيح لك جمع المعلومات من فريقك أو عملائك أو عملائك دون عناء.

تضيف ميزة إنشاء النماذج العديد من الحقول إلى النموذج عبر الإنترنت، بما في ذلك نص، ونص طويل، ورقم، وبريد إلكتروني، وهاتف، وتاريخ، وقوائم منسدلة، ومربعات اختيار. يساعد ذلك على تأطير الأسئلة بناءً على الغرض، مثل الأسئلة ذات النهايات المفتوحة، والأسئلة ذات النهايات المغلقة، ونعم/لا، والاستطلاع النبضي، وأسئلة المصفوفة.

إنشاء نماذج بديهية باستخدام المنطق الشرطي والقواعد في طريقة عرض نموذج ClickUp

يخفي أسئلة مثل اسم ورقم هاتف المستجيبين الذين تم جمع معلوماتهم بالفعل، حتى لا يضطروا إلى ملء هذه الحقول مرة أخرى. يؤدي ذلك إلى تبسيط تجربة المستخدم، وتحسين الاستجابات ومعدلات التحويل.

أتمتة ClickUp

تعزيز التجربة من خلال أتمتة مهام سير العمل بعد الإرسال، مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى المستخدمين والشركاء لإبقائهم على اطلاع. يمكنك أيضًا تشغيل البيانات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي وتحليل مشاعر العملاء للكشف عن الرؤى واتخاذ قرارات استراتيجية.

أتمتة مهام سير عمل النماذج وتحسين العمليات باستخدام أتمتة ClickUp Automation

إليك كيفية استخدام الأتمتة المبنية مسبقاً لتحسين إنتاجية الفريق:

استفد من أكثر من 100 قالب تم إنشاؤها مسبقًا لأتمتة عمليات إنشاء النماذج المتكررة مثل تعيين المهام ونشر التعليقات وتغيير الحالات

إضافة مهام جديدة إلى المُعينين والمراقبين تلقائياً وتوفير الوقت

الاتصال بالتطبيقات الحالية لتسهيل التشغيل التلقائي عبر المجموعة التقنية بأكملها

بالإضافة إلى ذلك، باستخدام مهام النقر فوق المهام يمكنك إنشاء المهام وتعيينها تلقائيًا من استجابات النماذج عبر الإنترنت. أضف التسميات ومعلومات النموذج والإجابات إلى وصف المهمة لإضافة سياق إضافي إلى مهامك.

اجمع المتطلبات باستخدام نماذج ClickUp ووجهها إلى المكلفين المناسبين كمهام قابلة للتتبع في ClickUp

استفد من قوة نماذج ClickUp من أجل تبسيط العمل لفرق البرمجيات :

تبسيط الإبلاغ عن الأخطاء من خلال جمع المعلومات الهامة مثل وصف الخطأ، ومواصفات الجهاز ونظام التشغيل، ورسالة الخطأ، والتأثير، وما إلى ذلك.

من خلال جمع المعلومات الهامة مثل وصف الخطأ، ومواصفات الجهاز ونظام التشغيل، ورسالة الخطأ، والتأثير، وما إلى ذلك. جمع طلبات لإضافات الميزات الجديدة من أعضاء الفريق والمستخدمين النهائيين

من أعضاء الفريق والمستخدمين النهائيين تعزيز التعاون بين فريقي التطوير والاختبار من خلال تجميع تفاصيل حالات الاختبار، وتقارير تنفيذ الاختبار، والمشكلات التي تم تحديدها، ومدى أهمية المشكلات، وما إلى ذلك.

وفوق ذلك كله، يمكنك تقديم مدخلات والجلوس والاسترخاء أثناء ClickUp Brain ينظم الأسئلة الأكثر ملاءمة ومثالية للاستطلاع نيابةً عنك. لقد جربنا بعض المطالبات لإنشاء استبيانات باستخدام ClickUp Brain.

أمثلة على مطالبات الذكاء الاصطناعي لاستطلاعات الرأي والاستطلاعات:

المطالبة 1: أنشئ أسئلة استبيانات جذابة لجمع رؤى قيمة من جمهورك. [حدد الجمهور المستهدف والغرض من الاستطلاع]

المقترح 2: قم بصياغة سؤال استطلاع مقنع لإشراك جمهورك وتشجيعهم على المشاركة. [حدد موضوع أو موضوع الاستطلاع ]

المقترح 3: قم بإنشاء سلسلة من أسئلة الاستطلاع لقياس رضا العملاء وتحديد مجالات التحسين. [حدد الصناعة أو نوع العمل ]

استخدم ClickUp Brain لتوليد أسئلة وثيقة الصلة باستطلاعات الرأي والاستطلاعات

بمجرد جمع البيانات، يمكنك الاستفادة من ClickUp Brain لإجراء تحليل للبيانات والحصول على:

رؤى قابلة للتنفيذ من خلال الكشف عن الاتجاهات والأنماط التي قد لا يتم الإبلاغ عنها

زيادة قابلية توسيع نطاق الاستطلاع من خلال التوزيع الآلي وجمع البيانات وتحليلها

نتائج محسّنة للاستطلاع من خلال تصميمات بديهية وتحليل المشاعر القائم على الذكاء الاصطناعي

يمكنك أيضًا استخدام الشبكات العصبية القوية في ClickUp Brain لتحليل البيانات بسرعة باستخدام جداول المقارنة، وبناء استراتيجيات التسويق وإطلاقها، ومشاركة النتائج مع أصحاب المصلحة لتلقي الاقتراحات وتحديد مجالات التحسين.

وأخيراً، تتيح لك إمكانيات التخصيص تخصيص العديد من العوامل، مثل السمات والألوان والصور والتخزين والقوالب والرسائل.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تجمع تعليقات حول ميزات منتجك ودعم العملاء وخطط التسعير. يمكنك استخدام

قالب نموذج الملاحظات الخاص ب ClickUp

وتخصيص الحقول وطرق العرض والمهام لجمع المعلومات والوصول إليها وتنظيمها بسهولة. يوفر ذلك موقعًا مركزيًا لتحليل البيانات وتبسيط عملية جمع الملاحظات.

قالب نموذج التغذية الراجعة الخاص بـ ClickUp

يسمح لك هذا القالب بما يلي:

إنشاء استبيانات تستهدف الاحتياجات الفردية لعملائك

تزويد العملاء بمنصة للتعبير عن أفكارهم ومخاوفهم

جمع الرؤى المهمة لتحسين المنتجات والخدمات

تقييم مجالات التحسين وتطوير استراتيجيات مصممة خصيصًا لمعالجتها

تم تصميمه لمساعدتك في جمع جميع البيانات ذات الصلة في مكان واحد و الاستفادة من ملاحظات المستخدمين في تحديد أولويات المشروع . وهذا يوفر تحليلاً قيماً للقرارات المتعلقة بالمنتج ويحسن من مشاركة العملاء وولائهم.

تنزيل هذا القالب

ClickUp أفضل الميزات

اختر من بين الحقول المختلفة واجمع البيانات ذات الصلة فقط باستخدام حقول ClickUp المخصصة تحديث الحقول ديناميكيًا بناءً على الإجابات وتبسيط تجربة ملء النماذج للمستخدمين

استخدم ClickUp Brain لإنشاء الأسئلة الأكثر جاذبية لنماذجك

مراجعة النماذج في الوقت الحقيقي وتحليل الردود لفتح الرؤى

تحويل ردود النماذج إلى مهام قابلة للتنفيذ تلقائيًا باستخدام مهام ClickUp Tasks

استخدم علامات مهام ClickUp لإضافة معلومات إلى أوصاف المهام والعثور عليها بسهولة

قيود ClickUp

ClickUp Brain غير متوفر في الإصدار المجاني

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9700 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9700 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

اقرأ المزيد: 11 نموذجًا مجانيًا لنماذج الملاحظات لجمع المعلومات

2. Forms.app (الأفضل لبوابات الدفع)

عبر تطبيق النماذج يساعد مُنشئ نماذج الذكاء الاصطناعي المجاني للاستخدام في Forms.app على إنشاء نماذج مخصصة باستخدام قوالب معدة مسبقًا. باستخدام المنصة، يمكنك تضمين نموذج عبر الإنترنت على موقعك الإلكتروني. يمكنك أيضًا ضبط إعدادات الخصوصية للوصول إلى الجمهور المستهدف ومنع الآخرين من مشاهدته.

يتكامل مُنشئ الذكاء الاصطناعي هذا مع جداول بيانات Google وMailChimp وStripe وPayPal وZapier لمساعدتك على أتمتة سير العمل وتبسيط العمليات.

Forms.app أفضل الميزات

تغيير ترتيب الأسئلة بسهولة عن طريق سحبها وإفلاتها

التحكم في من يمكنه الوصول إلى النماذج الخاصة بك من خلال 4 حالات خصوصية مختلفة: خاص، ومحدود، وغير مدرج، وعام

تعيين شروط لإظهار أو إخفاء الحقول بناءً على إجابات المستخدم

قيود تطبيق Forms.app

عدد محدود من تصميمات/قوالب النماذج وخيارات التخصيص من حيث الألوان والخطوط

أفاد بعض المستخدمين أن المنصة يجب أن تقدم المزيد من أنواع الأسئلة لفهم نبض الجمهور المستهدف

Forms.app التسعير

مجاني

أساسي : 25 دولارًا شهريًا

: 25 دولارًا شهريًا محترف : 35$/شهرياً

: 35$/شهرياً القسط: 99 دولارًا/شهريًا

Forms.app التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 450 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 450 تقييم) Capterra: (240+ تقييمات)

3. SurveySparrow (الأفضل للاستطلاعات التحادثية)

عبر SurveySparrow SurveySparrow، واحد من أفضل بدائل JotForm لاستطلاعات المحادثة، يساعد في إنشاء نماذج تفاعلية بميزات تشبه الدردشة لجمع المعلومات ذات الصلة وتحسين العمليات التجارية.

يوفر أكثر من 1500 عملية تكامل لتصدير البيانات بسهولة إلى الأدوات الخارجية والأنظمة الحالية.

تساعد لوحات المعلومات التنفيذية في عرض بيانات الاستبيانات من خلال المخططات والرسوم البيانية الشريطية واستخراج رؤى مفيدة من النماذج التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي. يمكنك أيضًا تشغيل مهام سير العمل تلقائيًا استنادًا إلى استجابات الاستبيان من خلال تحديد الشروط وتشغيل إجراءات مثل رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة وتحديثات الفريق.

أفضل ميزات SurveySparrow

إضافة مقاطع فيديو إلى خلفية استطلاعاتك

تلقي تقارير تحليل الاستطلاع مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك في الجدول الزمني المفضل لديك

تذكير غير المستجيبين والمستجيبين الجزئيين عبر رسائل البريد الإلكتروني وحثهم على إكمال الاستبيانات

قيود SurveySparrow

يفتقر إلى ميزات تحليلية لحساب الفروق ذات الدلالة الإحصائية والإشارة إليها

يحتاج تمثيل البيانات إلى الكثير من التدخل اليدوي لاستخلاص الرؤى المطلوبة

تسعير #### تسعير SurveySparrow

أساسي : 39 دولارًا شهريًا يتم دفعها كل ثلاثة أشهر

: 39 دولارًا شهريًا يتم دفعها كل ثلاثة أشهر أساسي : 59 دولارًا شهريًا تُدفع كل ثلاثة أشهر

: 59 دولارًا شهريًا تُدفع كل ثلاثة أشهر الأعمال : 149$/شهرًا تُدفع كل ثلاثة أشهر

: 149$/شهرًا تُدفع كل ثلاثة أشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

SurveySparrow التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 1900 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. Typeform (الأفضل للتخصيص القائم على النموذج)

عبر نموذج الكتابة ينشئ Typeform نماذج جذابة بصريًا وجذابة عبر الإنترنت. يُعرف بواجهته سهلة الاستخدام، يعرض سؤالاً واحداً فقط في كل صفحة لتجنب إرباك الجمهور وجذب المزيد من الإجابات.

باستخدام Typeform، يمكنك تخصيص النماذج بشعارات وعناصر وألوان وخطوط وصور خلفية ومقاطع فيديو فريدة من نوعها. هناك أكثر من 28 صيغة سؤال قابلة للتحرير لجمع البيانات مثل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني والترتيب والتقييم والملاحظات المكتوبة.

أفضل ميزات #### Typeform

أخبر الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Typeform بمتطلباتك، وسيقوم تلقائيًا بإنشاء النماذج لك

توفير خيارات إجابة ذات صلة للأسئلة متعددة الخيارات باستخدام الذكاء الاصطناعي

إنشاء اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحويل الأسئلة الطويلة إلى أسئلة بسيطة وجذابة

قيود Typeform

يفتقر إلى ميزات التحليل والتفسير من خلال لوحات المعلومات والتقارير

لا يحفظ الإجابات الجزئية من المستخدمين

خيارات تخصيص محدودة للقوالب والأسئلة

تسعير #### تسعير Typeform

أساسي : 29 دولارًا شهريًا

: 29 دولارًا شهريًا زائد : 59 دولارًا شهريًا

: 59 دولارًا شهريًا الأعمال : 99 دولارًا/شهريًا

: 99 دولارًا/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Typeform

G2: 4.5/5 (أكثر من 750 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 750 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 860 تقييم)

5. Involve.me (الأفضل للاستطلاعات المتعمقة)

عبر Involve.me باستخدام مُنشئ نماذج الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Involve، يمكنك لصق عنوان URL الخاص بالموقع الإلكتروني في أداة إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي. يقوم المنشئ بالتقاط عناصر علامتك التجارية لإنشاء نماذج واستطلاعات متعمقة. يمكنك بعد ذلك إضافة عناصر، وتخصيص هذه النماذج وضبطها وفقًا لمتطلبات العمل.

تساعدنا إمكانيات تحليلات الذكاء الاصطناعي في Involve على تحليل البيانات المجمّعة لإنشاء تقارير ولوحات معلومات مفصّلة، مما يساعدنا على استخلاص رؤى قوية للعملاء وتحسين مسارات التحويلات واتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

إشراك أفضل الميزات

معاينة النماذج وتحسينها للأجهزة المختلفة، مثل الهاتف المحمول وسطح المكتب

إنشاء نماذج آمنة لقبول المدفوعات من خلال التكامل مع حسابات Stripe وPayPal

دعوة الفرق إلى مساحات عمل محددة وتعيين حقوق التحرير والعرض لهم

تضمين القيود

ميزات التصميم أساسية وتفتقر إلى المزيد من الخيارات لضبط مواضع القوالب وأحجامها

تخصيص عناصر العلامة التجارية، مثل الخطوط، محدودة

تتضمن التسعير

أساسي : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا محترف : 99 دولارًا شهريًا

: 99 دولارًا شهريًا الأعمال : 199 دولاراً شهرياً

: 199 دولاراً شهرياً الوكالة : 399 دولاراً في الشهر

: 399 دولاراً في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

إشراك التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييم);

6. ملء (الأفضل لإنشاء نماذج متعددة الصفحات)

عبر ملء Fillout عبارة عن أداة إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي بسيطة بدون رموز تساعدك على إنشاء نماذج واختبارات واستطلاعات قوية. تقدم المنصة وظائف متطورة، مثل تحصيل المدفوعات، وإنشاء نماذج متعددة الصفحات، وتسجيل الدخول، والجدولة للمساعدة في إنشاء النماذج الأكثر تقدمًا.

تتكامل ميزة Fillout مع أدواتك الحالية دون عناء، مما يساعدك على أتمتة سير العمل وتوسيع نطاق العمليات التجارية.

Fillout أفضل الميزات

إضافة رموز خصم وتحصيل المدفوعات من المستخدمين باستخدام Stripe بدون رسوم إضافية

إضافة صفحة جدولة إلى نماذجك والسماح للمستخدمين بحجز اجتماع معك

قيود ملء الاستمارات

لا يوجد خيار لتنظيم النماذج والمنطق والحسابات في مجلدات ومساحات عمل

لا يمكن اتخاذ إجراء بشأن التقديمات وإخطار المستخدمين بشأن التغييرات التي تم إجراؤها

تسعير تعبئة الطلبات

مجاني للأبد

بداية 19 دولارًا شهريًا

19 دولارًا شهريًا محترف : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا شركة: 89 دولارًا شهريًا

ملء التقييمات والمراجعات

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

7. فيري (الأفضل لأتمتة سير العمل)

عبر فيري Feathery هي أداة إنشاء نماذج ذكاء اصطناعي بدون تعليمات برمجية تساعدك على أتمتة أي سير عمل للنماذج وتوفير الوقت.

ينشئ Feathery النماذج باستخدام الذكاء الاصطناعي و يساعد في ترحيل قوالب النماذج عالية الأداء من علامات تجارية أخرى (Typeform). يمكنك أيضًا استخدامه لـ أتمتة مهام سير العمل بعد التقديم عن طريق استخراج معلومات المستخدمين وفحص الطلبات وتوجيهها إلى الموظفين المعنيين لعمليات الموافقة.

أيضًا، يضمن Feathery الامتثال لـ SOC-2 و HIPAA لحماية بيانات العملاء الحساسة من التهديدات الإلكترونية.

أفضل ميزات Feathery

تحديد منطق مخصص بلغة طبيعية وإظهار الأسئلة بناءً على إجابات الحقول السابقة

يتكامل مع أكثر من 100 إدارة علاقات العملاء والبريد الإلكتروني والتحليلات والمدفوعات وأدوات إدارة المشاريع

قيود فيزيري

لا يسمح بالتضمين السهل مع المواقع الإلكترونية

التكامل مع منصات أتمتة التسويق ليس سلسًا

تسعير #### تسعير فيزري

مجاني للأبد

نمو : تسعير مخصص

: تسعير مخصص العمل: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات الريش

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

8. MakeForms (الأفضل للتصميمات البديهية)

عبر إنشاء النماذج من خلال واجهة MakeForms سهلة الاستخدام والتصاميم البديهية، يمكنك إنشاء نماذج عبر الإنترنت من صفحة واحدة أو متعددة الصفحات أو كلها مرة واحدة لعملك.

من خلال ميزات التحقق من الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني ، من السهل التحقق من هويات المستخدمين، والتخلص من العملاء المحتملين المزيفين، وجمع بيانات دقيقة عن المستخدمين.

تساعد الأداة على إنشاء روابط متعددة لنموذج واحد، مثل وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وقنوات التسويق المؤثر، مما يساعد على تحليل معدلات استجابة الجمهور ونجاح كل رابط تم إنشاؤه.

تتوافق أداة Makeforms مع HIPAA وGDPR وSOC-2 وISO، وتوفر ميزات تشفير البيانات والنسخ الاحتياطي لحماية البيانات الحساسة.

أفضل ميزات MakeForms

استخدام تخطيطات واضحة ومنظمة لتوجيه المستخدمين من خلال نماذج متعددة الصفحات

نشر النماذج على موقعك الإلكتروني وتقديم تجربة مستخدم أكثر احترافية

قيود MakeForms

يفتقر إلى الميزات المتقدمة مثل الشروط المنطقية وإمكانيات التكامل السلس من خلال واجهات برمجة التطبيقات وخطافات الويب

قوالب النماذج محدودة وتفتقر إلى المزيد من الأنواع

تسعير #### تسعير MakeForms

الأساسيات : 29 دولارًا في الشهر

: 29 دولارًا في الشهر محترف : 69 دولارًا في الشهر

: 69 دولارًا في الشهر الوكالة : 149 دولارًا في الشهر

: 149 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

MakeForms التقييمات والمراجعات

G2 : مراجعات غير كافية

: مراجعات غير كافية Capterra: مراجعات غير كافية

9. نعم! النماذج (الأفضل للوظائف السلسة عبر الأجهزة)

عبر نعم! النماذج Yay! نماذج تقدم تصميمات جذابة بصريًا وسريعة الاستجابة لتجربة ملء النماذج بسلاسة عبر الأجهزة.

تعمل هذه المنصة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على تحليل سلوك المستخدم في النماذج عبر الإنترنت لاقتراح خيارات إجابة ذات صلة، وزيادة معدلات الاستجابة، وجمع التعليقات القيّمة. يساعد ذلك في فهم العملاء بشكل أفضل وتخصيص استراتيجيات التسويق والمنتجات.

ياي! أفضل ميزات النماذج

تخصيص القوالب والقوالب الجاهزة لتتناسب مع شكل ومظهر علامتك التجارية

التحقق من أماكن نزول المستخدمين وتحسينها لزيادة التحويلات

قسّم المستخدمين لديك باستخدامالمنطق الشرطي وزيادة دقة البيانات المجمعة

قيود النماذج

فهرسة النماذج وتصديرها كملفات PDF غير ممكنة

ياي! تسعير النماذج

بداية : 19 دولارًا شهريًا

: 19 دولارًا شهريًا بالإضافة : 39 دولارًا في الشهر

: 39 دولارًا في الشهر محترف: 79 دولارًا شهريًا

تقييمات النماذج والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

10. نماذج زوهو (الأفضل للفرق وسير عمل الموافقة)

عبر نماذج زوهو Zoho Forms هي أداة مجانية لإنشاء النماذج للفرق التي ليس لديها خبرة في البرمجة.

يمكنك إنشاء النماذج عبر الإنترنت وتضمينها على موقعك على الويب، ومنصات التواصل الاجتماعي، وحملات البريد الإلكتروني لتحسين المشاركة.

تشمل وظائفها المتقدمة الحقول المخصصة، وأمن البيانات، والتحقق من صحة الحقول، والمنطق الشرطي. كما يتمتع المستجيبون بميزة حفظ النماذج المملوءة جزئيًا والتي يمكنهم العودة إليها في الوقت الذي يناسبهم.

أفضل ميزات نماذج Zoho

التحقق من صحة استجابات المستخدمين على النماذج المباشرة في الوقت الفعلي

إعادة توجيه المستخدمين إلى صفحة نجاح أو صفحة شكر أو نموذج آخر بعد إرسالهم للرد

إرسال إشعارات عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني إلى المستجيبين عند إكمالهم للنموذج

قيود نماذج Zoho

يمكن تضمين عدد محدود فقط من الحقول

تفتقر إلى إمكانات التكامل مع الأدوات والمنصات الشائعة الأخرى خارج Zoho

خيارات التخصيص مقيدة أثناء إنشاء النماذج باستخدام قوالب معدة مسبقًا

تسعير نماذج زوهو #### تسعير نماذج زوهو

مجاني

أساسي : 10 دولارات شهريًا

: 10 دولارات شهريًا عادي : 25 دولارًا شهريًا

: 25 دولارًا شهريًا احترافي: 50 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات نماذج زوهو

G2 : 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.5/5 (120+ تقييم)

11. منشئ نماذج Google Forms AI (الأفضل لإنشاء النماذج الأساسية مجانًا)

عبر نماذج جوجل Google Forms هو تطبيق يستخدم على نطاق واسع في إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي ويجعل من السهل إنشاء النماذج ومشاركتها عبر الإنترنت وجمع البيانات وتحليل الردود في الوقت الفعلي. يمكنك بسهولة اختيار الأسئلة من أنواع الأسئلة الموجودة، والسحب والإفلات لإعادة ترتيب الأسئلة، وتخصيص الألوان والصور والخطوط.

تتيح لك ميزة الذكاء المدمجة في أداة إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي من Google AI Builder تعيين قواعد التحقق من الصحة، واكتشاف أخطاء التنسيق، وجمع ردود المستخدمين النظيفة فقط. يمكن الوصول إليها من أي جهاز، ويمكنك إنشاء استطلاعات الرأي والرد عليها أثناء التنقل، مما يجعلها بديل SurveyMonkey .

أفضل ميزات منشئ نماذج Google Forms AI Form Builder

تصدير البيانات المجمّعة إلى جداول بيانات Google Sheets لتحليل أعمق وأتمتة أعمق

إضافة متعاونين لإنشاء النماذج وتحليل النتائج معًا في الوقت الفعلي

إنشاء النماذج وتحريرها أثناء التنقل، والسماح للمستخدمين أيضًا بالرد باستخدام أي جهاز مثل الجهاز اللوحي والكمبيوتر والهواتف المحمولة

قيود منشئ نماذج Google Forms AI Form Builder

عدد محدود من إمكانيات التخصيص فيما يتعلق بالعلامة التجارية، مثل نوع الخط والتخطيطات والحجم واللون

تعطُّل النظام الأساسي عند التعامل مع عدد كبير من عمليات التقديم

يفتقر إلى تحليلات البيانات وميزات إعداد التقارير

تسعير منشئ نماذج Google Forms AI Form Builder

مجاني

مبتدئ الأعمال : 7.20 دولار/مستخدم/شهر

: 7.20 دولار/مستخدم/شهر معيار الأعمال : 14.40 دولار/مستخدم/شهريًا

: 14.40 دولار/مستخدم/شهريًا شركة بلس: 21.60 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

تقييمات ومراجعات منشئ نماذج Google Forms AI Form Builder

G2 : لا توجد مراجعات كافية

: لا توجد مراجعات كافية Capterra: 4.7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

قراءة المزيد: نوع النموذج مقابل نماذج جوجل (الميزات والتسعير)

إنشاء نماذج جذابة باستخدام ClickUp

لقد ولت الأيام التي كنت تكافح فيها مع Excel لإنشاء النماذج.

يوفر برنامج منشئ النماذج بالذكاء الاصطناعي مجموعة واسعة من الميزات، مثل القوالب المبنية مسبقًا والحقول القابلة للتحرير والمنطق الشرطي وتحليلات البيانات ولوحات المعلومات. وهذا يجعل من السهل على الفرق إنشاء نماذج سهلة الاستخدام.

يوفر ClickUp ميزات متقدمة تحتاجها لإنشاء نماذج بسيطة ولكنها تعمل بكامل طاقتها.

إنه أداة مثالية للتكيف مع الاحتياجات الخاصة بالشركة وجمع المعلومات بكفاءة.

اشترك في ClickUp مجانًا

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