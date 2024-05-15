10 بدائل ومنافسين لبرنامج SurveyMonkey في عام 2025

مجد لـ SurveyMonkey - أداة الاستطلاع عبر الإنترنت التي مهدت الطريق لاستطلاعات الرأي وجمع الاستمارات، واكتسبت سمعة باعتبارها أحد أفضل خيارات برامج الاستطلاع في السوق.

لكن العديد من الشركات تحتاج إلى منصات أكثر قوة لالتقاط بياناتها وإدارتها وتحليلها. سواء كان الأمر يتعلق بجمع بيانات أبحاث السوق حول اتجاهات العملاء أو استخدام ClickUp لفرق البرمجيات لتتبع الأخطاء والمشكلات، يعد جمع الرؤى القابلة للتنفيذ أمرًا ضروريًا للبقاء على رأس اللعبة.

وبغض النظر عن التطبيق، فإن المشهد الرقمي يعج ببدائل SurveyMonkey الجديدة والمثيرة التي تقوم بأكثر من مجرد إنشاء الاستبيانات.

في هذه المقالة، نستكشف أفضل بدائل SurveyMonkey التي يمكن أن توفر ميزة إضافية لبيانات الاستطلاع وجمع إدارة ملاحظات العملاء في 2024. ابق معنا بينما نقوم بتشريح خيارات برامج الاستطلاعات القوية هذه مع أفضل الميزات والإيجابيات والسلبيات والأسعار والمزيد لمساعدتك في اكتشاف الخيار الأمثل لعملك.

## أفضل 10 بدائل لبرنامج SurveyMonkey لاستخدامها في عام 2024

الآن، دعنا نتعمق في أفضل بدائل SurveyMonkey التي تحدد كل هذه المربعات. لا تقبل بأقل من ذلك - أداة الاستطلاع المثالية الخاصة بك موجودة هناك!

1. انقر فوق

تبسيط الطلبات الداخلية لفرق التصميم أو فرق تكنولوجيا المعلومات لجمع المعلومات الدقيقة المطلوبة في النماذج الخاصة بك

كواحد من برنامج الإنتاجية والتعاون الأعلى تقييمًا , نماذج ClickUp يعمل كأداة استطلاع ديناميكية تبسّط عملية جمع البيانات وتبسّط سير العمل.

تتيح لك واجهته سهلة الاستخدام إنشاء نماذج مخصصة لأغراض مختلفة - سواء كان ذلك لاستبيانات رضا العملاء أو تتبع الأخطاء أو ملاحظات الموظفين أو طلبات المشاريع. تعمل نماذج ClickUp Forms الآن على تسخير قوة المنطق الشرطي لتبسيط عملية الإنشاء لجمع الردود وإطلاق الاستبيانات بشكل أسرع.

يمكنك بسهولة تحويل هذه النماذج إلى مهام وتعيينها إلى فريقك، مما يضمن الانتقال السلس من جمع البيانات إلى العمل. تدعم طريقة عرض النماذج في ClickUp الحقول المخصصة وتوفر رابط مشاركة عام لسهولة التوزيع. كما تحتفظ النماذج أيضًا بعلامتك التجارية، مما يمنحك مظهرًا احترافيًا ومتسقًا.

إنشاء حقل مخصص في خانة اختيار في نموذج ClickUp الحالي

من خلال دمج النماذج مباشرةً في نظام إدارة المشروع الخاص بك، يعمل ClickUp على تعزيز الكفاءة وتقليل مخاطر الطلبات المفقودة أو غير المراقبة.

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

تصميم نموذج السحب والإفلات

خيارات حقول مهام مصممة مسبقًا أو حقول مخصصة

أدوات مبيعات أو برامج أو خدمة عملاء أو تسويق مرنة وقوالب ذكاء اصطناعي مدمجة لتبسيط عمليات جمع البيانات

قوالب علامات تجارية قابلة للتخصيص

سهولة مشاركة النماذج عبر رابط أو تضمينها في موقع ويب

جمع الردود على الاستطلاع تلقائيًا في عرض قائمة النقرات

التشغيل التلقائي ومنطق التخطي لتجنب الإفراط في جمع نتائج الاستطلاع أو التقليل منها

مكتبة واسعة من نماذج جمع بيانات العملاء وقوالب الاستطلاع

قيود ClickUp

يحتوي حاليًا على طرق عرض محدودة في تطبيق الجوال

يمكن أن يكون صعباً بسبب خيارات التخصيص الهائلة التي يقدمها

عرض النموذج غير متاح في الإصدار المجاني

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

2. كوالتريكس

عبر كوالتريكس تعمل Qualtrics على تبسيط عملية إنشاء وتحليل واستخلاص الرؤى من البيانات. تُعد Qualtrics، التي يثق بها الملايين، الحل الأمثل للشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم. تعمل منصتها البحثية متعددة الاستخدامات القائمة على الويب على تمكين المؤسسات من جمع معلومات قيمة.

باستخدام بديل SurveyMonkey، يمكنك بسهولة تصميم استطلاعات الرأي باستخدام واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة كبيرة من أنواع الأسئلة. اختر من بين قوالب الاستبيانات المعدة مسبقًا أو ابدأ من الصفر على لوحة فارغة. يمكنك توزيع الاستبيانات بسهولة من خلال قنوات مختلفة مثل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

أفضل ميزات Qualtrics

مجموعة ميزات قوية تسهل تصميم استبيانات سريعة وفعالة وإعداد تقارير ثاقبة

تساعد قوالب الاستطلاعات الجاهزة في جمع نتائج مثمرةملاحظات العملاء يعمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على تعزيز الوظائف، بما في ذلك ميزات مثل Stats iQ للتحليل الإحصائي المعقد و Text iQ لتحليل الملاحظات

تدابير أمنية متطورة لحماية البيانات - مفيدة لإجراء استبيانات رضا الموظفين بشكل مجهول الهوية

التكامل في Google Analytics للنماذج والاستبيانات عبر الإنترنت

قيود Qualtrics

يفتقر إلى طريقة فعالة لنقل البيانات من الاستطلاعات السابقة للمتابعة

النسخة المجانية محدودة وبعض المستويات لا تتضمن ميزات أساسية مثل تحميل الملفات

يمكن أن تكون التقارير معقدة للغاية وتستغرق وقتًا طويلاً

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد

تسعير Qualtrics

لا تقدم Qualtrics خطط تسعير نموذجية. بدلاً من ذلك، يبدأ استخدام منصتهم من 1,500 دولار في السنة.

تقييمات ومراجعات Qualtrics

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

3. كراودسجنال

عبر CrowdSignal Crowdsignal (المعروف سابقًا باسم Polldaddy) هو إضافة ووردبريس التي تمكّنك من إنشاء استطلاعات الرأي واستطلاعات الرأي والاختبارات المخصصة وإجرائها دون عناء. سواء كنت تجمع ملاحظات العملاء, إجراء تحليل تنافسي أو إشراك جمهورك، يوفر Crowdsignal أدوات سهلة الاستخدام لتصميم استطلاعات الرأي واستطلاعات الرأي التفاعلية.

يمكنك بسهولة تخصيص أنواع متعددة من الاستطلاعات، وتوزيعها عبر قنوات مختلفة، وجمع الردود في الوقت الفعلي. تساعدك هذه الواجهة البديلة لـ Survey Monkey البديهية وميزات التحليلات القوية في الحصول على رؤى قيمة من البيانات.

أفضل ميزات Crowdsignal

إمكانية تطبيق الفلاتر لتحليل أصول الردود في الوقت الفعلي

خيارات تصدير متنوعة، بما في ذلك ملفات PDF أو Excel أو CSV أو محرر مستندات Google أو XML

يمكن تثبيته وتفعيله بسرعة على موقعك لتخصيص الاستبيانات

قيود Crowdsignal

يمكن أن تكون واجهة المستخدم الأقل دقة مربكة

يمكن أن يؤدي عدم وجود قيود على تنسيق ملف التحميل إلى مخاطر أمنية محتملة

لا توجد عمليات تكامل خارجية مع موفري البريد الإلكتروني، مما قد يحد من مزامنة حملات البريد الإلكتروني

تسعير Crowdsignal

مجاني

القسط: 25 دولارًا في الشهر

25 دولارًا في الشهر الشركات: 59 دولارًا في الشهر

59 دولارًا في الشهر الفريق: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Crowdsignal

G2: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4. كوالارو

عبر كوالارو Qualaroo هو خيار برنامج استطلاع رأي سهل الاستخدام عبر الإنترنت يتيح لك إجراء استطلاع رأي لمستخدمين محددين في الوقت الفعلي، مباشرةً عند تفاعلهم مع منتجك أو علامتك التجارية. من خلال التقاط الرؤى استنادًا إلى سلوك المستخدم والتركيبة السكانية وسجل الزيارات، يوفر برنامج Qualaroo بيانات مجمعة قابلة للتنفيذ لتعزيز فهمك لـ رحلة العميل .

يوفر هذا البديل ل SurveyMonkey قوالب مصممة باحتراف، وخيارات قابلة للتخصيص، و التنبيهات المخصصة التي تمتزج بسلاسة مع علامتك التجارية. تسفر استطلاعاتهم المستهدفة عن استجابات أكثر قيمة من استطلاعات البريد الإلكتروني، حيث إنها تجذب المستخدمين في الوقت الحالي. يمكنك التحكم الكامل في الوقت الذي يستهدفه الاستطلاع ومن يستهدفه الاستطلاع، مما يسمح بجمع الملاحظات في نقاط الاتصال الحاسمة.

كوالارو #### أفضل الميزات

استطلاعات صافي نقاط المروجين في الوقت الحقيقي (NPS) المتاحة على لوحة التحكم الخاصة بها

ترجمة تلقائية للغة

تحليل المشاعر المتقدم المدعوم من IBM Watson

ميزات السحب والإسقاط للتخصيص وتخطي المنطق

تقدم الخطة المدفوعة الأقل مستوى استجابات غير محدودة

قيود كوالارو

تفتقر لوحة التحكم إلى المزيد من عوامل التصفية الدقيقة وخيارات الفرز

عدم وجود قوالب خاصة بالصناعة

محدودية خيارات تصدير البيانات

تسعير كوالارو

الأساسي: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الأقساط: 199 دولارًا في الشهر

199 دولارًا في الشهر الشركات: بدءاً من 299 دولاراً شهرياً، تُدفع سنوياً

تقييمات ومراجعات كوالارو

G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

5. جوتفورم

عبر جوتفورم يعد Jotform بديلاً بديهيًا لاستطلاعات الرأي من خلال منصته عبر الإنترنت التي تمكنك من إنشاء استطلاعات الرأي المخصصة وإدارتها دون عناء. وبفضل مكتبته الواسعة من أنواع الأسئلة والقوالب القابلة للتخصيص، يمكنك تصميم استطلاعات رأي احترافية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.

تساعدك أداة إنشاء النماذج سهلة الاستخدام في Jotform على إنشاء استبيانات معقدة ومتطورة دون الحاجة إلى ترميزها ودمجها مع أكثر من 150 تطبيقًا تجاريًا. يوفر ميزات متقدمة مثل منطق التفرع أو التخطي و المنطق الشرطي لتمكين تجارب أكثر تخصيصًا.

توفر أدوات إعداد التقارير والتحليلات رؤى قيمة، بينما يضمن تصدير البيانات التكامل السلس مع الأنظمة الأخرى. باستخدام Jotform، يمكنك إنشاء استبيان أو نموذج عبر الإنترنت لجمع البيانات والمدفوعات عبر الإنترنت بشكل آمن - مما سيساعدك على تبسيط عمليات إدارة البيانات الخاصة بك دون عناء.

أفضل ميزات Jotform

واجهة مستخدم بديهية مع ميزات السحب والإفلات سهلة الاستخدام مع الحد الأدنى من التدريب المطلوب

يتكامل بسلاسة مع العديد من الأدوات الأخرى عبر Zapier ويسمحإدخال البيانات في جداول البيانات أو ملفات PDF

مجموعة متنوعة من الأدوات ومحرر منطق تخطي قوي للتخصيص الشامل

قيود Jotform

يتم رفض رسائل البريد الإلكتروني أحيانًا أو يتم تمييزها كرسائل غير مرغوب فيها

الحاجة إلى إعادة إدخال معلومات معالج الدفع لكل نموذج

حالات التعطل وحاجة العملاء إلى ملء النماذج مرة أخرى

إنه بديل مجاني لبرنامج SurveyMonkey، لكن خطة المؤسسة هي الخيار الوحيد لإنشاء نماذج غير محدودة وجمع عدد غير محدود من الردود

تسعير Jotform

المبتدئين: مجاناً

مجاناً البرونزية: 39 دولارًا/شهرًا

39 دولارًا/شهرًا الفضي: 49 دولارًا/شهريًا

49 دولارًا/شهريًا الذهبي: 129 دولارًا شهريًا

129 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جوتفورم #### تقييمات ومراجعات جوتفورم

G2: 4.7/5 (1,700+ تقييم)

4.7/5 (1,700+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (1,400+ تقييم)

تحقق من هذه بدائل جوتفورم !

6. QuestionPro

عبر QuestionPro QuestionPro عبارة عن منصة استبيانات متعددة الاستخدامات تُمكِّنك من إجراء أبحاث السوق وجمع رؤى قيمة. مع أكثر من 20 سمة احترافية لاستطلاعات الرأي والقدرة على إضافة شعارك، يمكنك إنشاء استطلاعات رأي جذابة بصريًا تتماشى مع علامتك التجارية.

وباعتباره أحد أفضل بدائل SurveyMonkey، يوفر QuestionPro تفرعًا منطقيًا للتخطي وصفحات شكر قابلة للتخصيص، مما يعزز تجربة المستجيبين. يمكنك تصدير البيانات الأولية، ودمج جداول بيانات Google Sheets، والاستفادة من ميزات مثل تحليل المشاعر والخريطة الحرارية لتحليل أكثر تفصيلاً.

بفضل الخيارات متعددة اللغات والمنطق المتقدم، يمكنك الحصول على استجابات متنوعة وتخصيص التدفق لإنشاء استبيانات مخصصة. تضمن المنصة الأمان والامتثال لمراكز البيانات الخاصة بالمنطقة، مما يوفر راحة البال عند جمع البيانات وتحليلها.

سؤالPro أفضل الميزات

تقلل المرشحات الإجرائية المعقدة من عبء المستجيبين وتعزز جودة البيانات التي يتم جمعها

ميزة الملء التلقائي للأسئلة شائعة الاستخدام

شروط تصفية الأسئلة لمجموعات محددة من الأشخاص

مكتبة قوالب الاستبيانات المصممة مسبقًا

خيارات جمع الردود دون اتصال بالإنترنت

أحد خيارات منشئ الاستبيانات القليلة التي تقدم خطة مجانية

قيود QuestionPro

مشاكل في حسابات أداة الترجيح

تعطل النظام الأساسي من حين لآخر، مما يؤدي إلى فقدان الردود والتكاليف المحتملة

تحليل إحصائي محدود، خاصة بالنسبة للبيانات على مستوى الفترات الزمنية

تسعير برنامج QuestionPro

أساسي: مجانًا

مجانًا متقدم: 129 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

129 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا إصدار الفريق: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات برنامج QuestionPro

G2: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 350 تقييم)

7. نماذج فورمستاك

عبر نماذج FormStack .

من نماذج الاتصال البسيطة إلى الاستطلاعات المعقدة وتسجيلات الأحداث، يوفر Formstack Forms منصة متعددة الاستخدامات لجمع الملاحظات وتنظيم البيانات بفعالية. يوفر هذا البديل ل SurveyMonkey ميزات أكثر تقدمًا مثل المنطق الشرطي وتوجيه البيانات وتكامل الجهات الخارجية مع التطبيقات الشائعة، مما يضمن تدفق البيانات والأتمتة بسلاسة.

من خلال التخزين الآمن للبيانات والامتثال للوائح الصناعة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون HIPAA، يوفر Formstack Forms راحة البال عند التعامل مع المعلومات الحساسة.

Formstack Formstack Forms أفضل الميزات

العديد من خيارات التخصيص بناءً على احتياجات البيانات، ومتطلبات الدفع، وقواعد الحملة المحددة

تشمل التطبيقات المتنوعة جمع البيانات لاستطلاعات الرأي وتسجيلات البرامج والتنازلات وتنفيذ المشاريع المحسّنة سهولة تضمين الاستبيانات والنماذج في المواقع الإلكترونية للبرامج والفعاليات

متخصص في البحوث التعليمية والأكاديمية

قيود نماذج Formstack Forms

تحكم نصي محدود للحقول والعناوين

قد يكون من الصعب تخصيص القواعد والصيغ، مما يؤدي إلى أخطاء محتملة

قد تؤدي التعديلات في القائمة المنسدلة لسؤال ما إلى محو الإعدادات الشرطية الحالية

استطلاعات غير محدودة فقط على خطة المؤسسة ولا توجد خطة مجانية حقيقية

تسعير نماذج Formstack Forms

المبتدئين: 125 دولارًا/شهرًا

125 دولارًا/شهرًا الفرق: 250 دولارًا شهريًا

250 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

Formstack Formstack Forms التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

تحقق من هذه بدائل نماذج فورمستاك للنماذج !

8. FormAssembly

عبر نموذج التجميع FormAssembly هو منشئ نماذج متعدد الاستخدامات يمكّنك من جمع البيانات وربطها بسلاسة من تنسيقات متعددة، مما يوفر لك الوقت ويزيل الإدخال اليدوي للبيانات. يحتوي هذا البديل ل SurveyMonkey على منصة آمنة ومتوافقة مع اللوائح المختلفة، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون HIPAA، يمكنك الحفاظ على أمان البيانات والخصوصية عبر أبحاث السوق الخاصة بك.

تضمن عمليات تكامل FormAssembly مع الجهات الخارجية، مثل Salesforce وPayPal وStripe، تدفق البيانات دون عناء إلى حيثما تحتاج إليها، مما يتيح لك العمل على كل من الرؤى الكمية والنوعية. توفر المنصة قوالب وقوالب نماذج مُعدة مسبقًا، وإمكانية الوصول إلى تطبيقات الأجهزة المحمولة، وأذونات قابلة للتخصيص لتعزيز المرونة.

مع ميزات مثل أتمتة سير العمل وإخفاء البيانات الحساسة على مستوى الحقل، يمكّنك FormAssembly من تبسيط وثائق المشروع والتنفيذ مع الالتزام بممارسات حوكمة البيانات.

أفضل ميزات FormAssembly

يسمح لك منطق التفرع بإنشاء نموذج واحد لجماهير متعددة

تتضمن ميزات التصميم المرنة التخصيص الخلفي وإمكانيات الملء المسبق للنموذج

تتيح الروابط الجاهزة إمكانية سير العمل المخصص

أحد الخيارات القليلة البديلة المجانية البديلة ل SurveyMonkey

قيود FormAssembly

مشاكل في تحرير الأسئلة أو إضافتها بعد إنشاء نموذج يمكن أن يؤدي إلى تشويش الإجابات

صعوبة تحرير حقول النموذج بعد التكامل مع منصات أخرى

رسائل الخطأ الغامضة تجعل من الصعب تشخيص المشاكل

تسعير FormAssembly

مجاني خطة

المحترف: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الرئيسية: 249 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

249 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار سحابة الامتثال: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار السحابة السحابية الحكومية: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات FormAssembly

G2: 4.4/5 ( أكثر من 350 تقييم )

4.4/5 ( أكثر من 350 تقييم ) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 30 مراجعة)

9. اتصال دائم

عبر الاتصال الدائم كونستانت كونتاكت هي منصة ديناميكية تمكّنك من التفاعل مع جمهورك بفعالية. تتيح لك واجهته سهلة الاستخدام إنشاء رسائل بريد إلكتروني احترافية وإرسالها، وتصميم رسائل إخبارية لافتة للنظر، وأتمتة حملات البريد الإلكتروني دون عناء.

يوفر هذا البديل ل SurveyMonkey مجموعة واسعة من القوالب القابلة للتخصيص والميزات القوية، بما في ذلك إدارة القوائم، وتقسيم جهات الاتصال، والتحليلات في الوقت الفعلي. أدوات سهلة الاستخدام لدمج وسائل التواصل الاجتماعي، وتسجيل الأحداث، واستطلاعات الرأي عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، مما يعزز جهودك التسويقية.

مع كونستانت كونتاكت، يمكنك بناء علاقات قوية، وتعزيز رضا العملاء وظهور علامتك التجارية، وتحقيق أهدافك التسويقية.

أفضل ميزات كونستانت كونتاكت كونستانت كونتاكت

إنشاء حملة سهلة مع رسائل خطأ واضحة

قوالب بريد إلكتروني قابلة للتخصيص لضمان اتساق العلامة التجارية

يتعامل مع عمليات إلغاء الاشتراك بشكل جيد لمنع الرسائل غير المرغوب فيها للمشاركين

قيود الاتصال المستمر

استخراج البيانات ليس بديهيًا جدًا أو سهل الاستخدام

عدم وجود اختبار A/B لسطر الموضوع مع ميزة إعادة الإرسال التلقائي

محدودةمقارنة مرئية بين رسائل البريد الإلكتروني

لا توجد خطة مجانية لمنشئ الاستطلاع الحقيقي

تسعير #### الاتصال المستمر

لايت: 12 دولارًا شهريًا

12 دولارًا شهريًا قياسي: 35 دولارًا في الشهر

35 دولارًا في الشهر القسط: 80 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات جهات الاتصال الثابتة

G2: 4.0/5 (أكثر من 5,500 تقييم)

4.0/5 (أكثر من 5,500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,400 تقييم)

10. نماذج جوجل

عبر نماذج جوجل نماذج Google هي منصة سهلة الاستخدام تتيح لك إنشاء النماذج دون عناء. من خلال واجهته البديهية، يمكنك الاختيار من بين أنواع الأسئلة المختلفة، وتخصيص التصميم، وإضافة منطق لتجربة عملاء سلسة طوال الوقت.

توفر الملخصات التلقائية مخططات بيانية في الوقت الفعلي وخيار تحليل البيانات في جداول بيانات Google للحصول على رؤى أعمق. يمكن الوصول إليها من أي جهاز، ويمكنك إنشاء الاستبيانات والرد عليها أثناء التنقل. يقدم هذا البديل لبرنامج SurveyMonkey التعاون في الوقت الفعلي لضمان انسيابية سير العمل. يمكنك أيضًا تعيين قواعد التحقق من صحة بيانات الاستجابة النظيفة بذكاء مدمج.

أفضل ميزات نماذج Google

تتكامل مع Google Workspace، مما يعزز الوظائف ويتيح المزيد من المشاركة والتعاون

أداة قائمة على السحابة مع ميزة الحفظ التلقائي لتقليل مخاطر فقدان البيانات

نماذج متنوعة لتصميم النماذج توفر تنوعًا إضافيًا في الاستخدامات

قيود نماذج Google

لا توجد اقتراحات أو إرشادات تلقائية عند حدوث أخطاء

بالنسبة لبديل ل SurveyMonkey، تحتوي نماذج Google على مكتبة قوالب صغيرة للغاية

خيارات تخصيص محدودة، مما يجعل من الصعب مواءمة تصميم النموذج مع العلامة التجارية للشركة

تسعير نماذج Google

مجاني

معيار الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات نماذج Google

جيت آب: 4.7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

تحقق من هذه بدائل نماذج جوجل !

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل SurveyMonkey؟

هل أنت مستعد لتبديل SurveyMonkey؟ رائع! دعنا نحدد ما تحتاجه في البديل.

أولاً، البساطة.

وجود واجهة واضحة وسهلة الاستخدام لأداة الاستطلاع عبر الإنترنت أمر لا بد منه. لا ضجيج، فقط طريقة سلسة لإنشاء الاستبيانات والنماذج للحصول على البيانات الدقيقة التي تحتاجها لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أنت تريد حلاً يعمل لصالحك وليس ضدك.

بعد ذلك، تخصيص الاستبيان.

ستساعدك حرية تخصيص برنامج الاستطلاع الخاص بك في نهاية المطاف على تعزيز المشاركة والاستجابات. سيظهر المزيد من التحكم في أنواع الأسئلة والتصميم والعلامة التجارية في بيانات الاستبيان التي تم جمعها.

ثم، فكر في التوزيع.

يجب أن تقدم أفضل بدائل SurveyMonkey أنواعًا متعددة من الاستطلاعات وخيارات المشاركة واستطلاعات غير محدودة لالتقاط بيانات العملاء المتنوعة وأبحاث المستخدمين عبر جميع قنواتك. ضع في اعتبارك جميع قنواتك سواء كانت البريد الإلكتروني، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى الأحداث الشخصية مع رموز الاستجابة السريعة التي تقود الأشخاص إلى الاستبيانات أو النماذج عبر الإنترنت.

لا تنسَ تحليل البيانات.

يجب أن تحوّل أداتك الجديدة ردود الاستبيان إلى رؤى حقيقية قابلة للتنفيذ. ابحث عن النتائج في الوقت الفعلي، والتحليل التنبؤي، وإعداد التقارير المتقدمة، وإمكانيات تصدير البيانات الكمية. بالإضافة إلى ذلك، قد تحتاج إلى أداة لإنشاء الاستبيانات تحتوي على تكامل قوي مع أدوات البيانات الخاصة بك مثل Google Analytics لضمان حصولك على أدق الاستبيانات ورؤى الجمهور.

وأخيرًا وليس آخرًا، القيمة. هل نموذج التسعير عادل؟ هل هناك نسخة مجانية أو هل هناك خطط لاحتياجات وميزانيات مختلفة؟ البديل الرائع لن يكلفك الكثير من المال، ولكنه لا يزال يحتوي على ميزات مثل إمكانيات السحب والإفلات WYSIWYG، أو نماذج غير محدودة، أو استطلاعات الرأي على الهاتف المحمول، أو القدرة على تحليل نتائج التعليقات داخل المنصة.

## اعثر على أفضل بديل لبرنامج SurveyMonkey لشركتك

مع وجود مجموعة كبيرة من بدائل SurveyMonkey المتاحة، فأنت لست مقيدًا بمنصة واحدة عندما تحتاج إلى تصميم وتوزيع استبيانات أو نماذج فعالة. إن النظر في أدوات الاستطلاع الأخرى يفتح لك مجالاً من الميزات الجديدة والمرونة والكفاءة لتعزيز جمع البيانات الخاصة بك.

تذكّر أن أداتك المثالية يجب أن تلبي احتياجاتك الفريدة - سواء كان ذلك لتبسيط المهام، أو تعزيز مشاركة العملاء، أو القدرة على أتمتة الاستطلاعات أو إنشاء استطلاعات رأي ذات علامة بيضاء.

هل أنت مستعد للقفزة واستكشاف خياراتك؟ ابدأ مع ClickUp اليوم بخياراته المتنوعة لاستطلاعات الرأي القابلة للتخصيص لمساعدتك في تحقيق نجاحك.