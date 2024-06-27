10 قوالب مجانية للمقارنة بين البرامج والمنتجات في Excel وWord و ClickUp

القرارات هي صعبة

ثق بي، أنا أفهم ذلك! في الواقع، إنها صعبة للغاية لدرجة أن هناك ظاهرة تسمى إرهاق اتخاذ القرارات. بعد اتخاذ القرارات طوال اليوم، كل يوم، تتعب أدمغتنا. وكلما تعبت، يصبح من الصعب الاستمرار في اتخاذ قرارات جيدة. أشعر بالتعب لمجرد التفكير في ذلك. 😴

ولكن مع مرئيات سهلة الفهم، مثل قائمة الإيجابيات والسلبيات أو مخطط مقارنة جميل، يصبح اتخاذ القرارات أسهل. وهذه المرئيات تجعل أدمغتنا مسؤولة: لا يوجد اختيار الشيء الخطأ عن طريق الخطأ عندما يمكنك أن ترى بوضوح ما هو الشيء الصحيح.

يساعدنا استخدام قالب مخطط المقارنة على اتخاذ قرارات أفضل أو إظهار سبب كون منتجنا هو الأفضل للعملاء المحتملين. دعنا نلقي نظرة على أفضل 10 قوالب لمخططات المقارنة البيانية لـ ClickUp وWord وExcel وGoogle Docs وPowerpoint.

ما هو قالب مقارنة المنتجات؟

قالب مقارنة المنتجات هو مخطط أو رسم بياني يعرض خياراتك وميزاتها جنباً إلى جنب. الهدف من هذا النوع من القوالب هو مساعدتك على تصور الخيار الأفضل من بين مجموعة من الخيارات.

كما لو كان لديك كومة من الفطائر، ولكن واحدة فقط في الكومة كانت فطيرة التوت الأزرق: يساعدك مخطط المقارنة على تحديد فطيرة التوت الأزرق بوضوح من بين جميع الفطائر السادة حتى تتمكن من تناول (أو شراء) أفضلها. 🥞

هناك استخدامات متعددة لقالب مقارنة المنتجات. إذا كنت تعمل في فريق المنتج أو المبيعات أو التسويق، يمكنك استخدامه لإظهار سبب كون منتجك أفضل من المنافسين. (ففي النهاية، أنت تصنع فطيرة التوت الأزرق، مقارنةً بالفطيرة العادية التي يصنعها الآخرون)

يعد استخدام قالب مخطط T طريقة رائعة لتنظيم أفكارك بسرعة ومقارنة مفهومين أو فكرتين مختلفتين.

إذا كنت تعمل في فريق عمليات، يمكنك استخدام مخطط المقارنة للمفاضلة بين منتجات البرامج المختلفة واختيار الأفضل لاحتياجات فريقك. وإذا كنت مجرد شخص عادي، تمضي يومك العادي، يمكنك استخدام مخططات المقارنة لاتخاذ جميع أنواع القرارات الحياتية.

استخدم مخططات المقارنة لأشياء مثل السيارة التي ستشتريها أو الشقة التي ستستأجرها أو نوع الطعام الذي ستطلبه. 🥡

ما الميزات التي يجب البحث عنها في قوالب مخططات المقارنة بين المنتجات؟

يعتمد أفضل قالب مخطط مقارنة المنتجات بالنسبة لك على ما ستستخدمه من أجله.

إذا كنت تخطط لاستخدامه في المقام الأول لأغراض داخلية، فقد لا يهم المظهر، ويمكنك اختيار شكل جدول بدون زخرفة. أما إذا كنت بحاجة إلى تقديمه للعملاء المحتملين في اجتماعات المبيعات الخاصة بك، فستحتاج إلى شيء يبدو أنيقاً بقدر أدائه.

قبل أن تختار من بين جميع جداول المقارنة المتاحة، ضع الميزات التالية في الاعتبار. (ستساعدك على المقارنة بين مخططات المقارنة.) 🤯

التنسيق: يمكنك العثور على قوالب لكل منصة تقريبًا، من جداول بيانات جوجل إلى إكسل إلى باور بوينت. اختر قالباً يتناسب مع الطريقة التي ستستخدم بها المخطط. إذا كنت ستستخدمه داخليًا، فقد يكون مستند Word أو ورقة Excel مناسبًا. أما إذا كنت ترغب في تقديمه للعملاء، فستحتاج إلى منصة مرئية أكثر

يمكنك العثور على قوالب لكل منصة تقريبًا، من جداول بيانات جوجل إلى إكسل إلى باور بوينت. اختر قالباً يتناسب مع الطريقة التي ستستخدم بها المخطط. إذا كنت ستستخدمه داخليًا، فقد يكون مستند Word أو ورقة Excel مناسبًا. أما إذا كنت ترغب في تقديمه للعملاء، فستحتاج إلى منصة مرئية أكثر الأيقونات: قد ترغب في ملء الرسم البياني الخاص بك بمربعات الاختيار، أو قد تفضل استخدام نظام تصنيف النجوم، أو ربما ترغب في تضمين نقاط بيانات مكتوبة لتوفير المزيد من المعلومات. اختر نموذجًا يسمح لك بملئه بالأيقونات أو الأوصاف

قد ترغب في ملء الرسم البياني الخاص بك بمربعات الاختيار، أو قد تفضل استخدام نظام تصنيف النجوم، أو ربما ترغب في تضمين نقاط بيانات مكتوبة لتوفير المزيد من المعلومات. اختر نموذجًا يسمح لك بملئه بالأيقونات أو الأوصاف التخصيص: : إذا كنت ستقدم مخطط مقارنة المنتج الخاص بك، فعليك أن تكون قادرًا على تخصيصه بألوان وخطوط ذات علامة تجارية وجعل منتجك مميزًا بصريًا عن غيره

10 قوالب مجانية لمقارنة المنتجات لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه في مخطط المقارنة، حان الوقت للتفكير في الخيارات واختيار القالب الذي يناسبك. (فقط لو كان هناك مخطط يمكن أن يجعل هذا القرار أسهل)

ألقِ نظرة على هذه القوالب العشرة منخفضة التكلفة والمجانية لمخططات المقارنة، وتجرأ على المقارنة!

1. قالب مستند موجز المنتج ClickUp

قالب مستند موجز منتج ClickUp

نموذج قالب مستند موجز منتج ClickUp مصمم لكل مرحلة من مراحل عملية تطوير المنتج من الفكرة الأولية حتى الإطلاق. في عالم مثالي، ستبدأ باستخدام هذا القالب في اللحظة التي تحصل فيها على تلك اللحظة المضيئة. 💡

لكن حتى لو كان منتجك قد تم بناؤه بالكامل، سيساعدك هذا القالب على تنظيم استراتيجية المنتج قبل الإطلاق. وهي عبارة عن مستند عبارة عن مستند يوجّهك أنت وأعضاء فريقك خلال عملية تحديد العوامل والوظائف الرئيسية التي تميّز منتجك.

يمكنك تضمين ملفات من أدوات تصميم المنتج وإضافة رسومات متجهة، وتحميل مجموعات البيانات الخاصة بك، والارتباط بأصول التسويق، مثل مقاطع الفيديو التعليمية الخاصة بك، وصور وسائل التواصل الاجتماعي، وجدول مقارنة المنافسين.

سيكون هذا القالب هو الكتاب المقدس لمنتجك. سيبقي فريقك على نفس الصفحة طوال عملية المنتج بأكملها - من وضع الأفكار إلى تطوير المواصفات الوظيفية إلى إطلاقه للعالم. وهذا المستوى من التنظيم سيجعلك تشعر بأنك في غاية الروعة. 👼

2. قالب السبورة البيانية للرسوم البيانية

قالب السبورة البيانية للرسوم البيانية ClickUp

قوالب إنفوجرافيك المقارنة تجعل تصور البيانات أسهل وأفضل بكثير من حيث المظهر. (فقط تخيل شخصية كرتونية تبرز عيناها من رأسها وهي تصرخ "AWOOGA!" وهذا هو مستوى الجمال الذي أتحدث عنه) 🤩

مع قالب السبورة المعلوماتية ClickUp ، يمكن حتى للفرق الصغيرة إنشاء تصميمات إنفوجرافيك عالية الجودة - لا حاجة إلى مصمم جرافيك بدوام كامل. باستخدام قالب المعلومات البيانية للمقارنة هذا، يمكنك إنشاء رسوم بيانية ومخططات انسيابية ومخططات Venn، بالإضافة إلى تحميل صورك عالية الدقة وإضافة نظام الألوان الخاص بعلامتك التجارية ودمج عناصر الرسوم البيانية الخاصة بك.

لن تحصل فقط على الأدوات التي تحتاجها لإنشاء مخطط المعلومات البياني الخاص بك، بل ستحصل أيضًا على الأدوات التي تحتاجها لإدارة فريقك. يمكنك تعيين مهام الرسوم البيانية لأعضاء الفريق المختلفين (اطلب من شخص كتابة النسخة ومن شخص آخر تنظيم العناصر المرئية)، وقم بوضع علامة على أصحاب المصلحة للموافقة عليها عند الانتهاء منها.

هذا قالب تسويق المنتج سيعطي فريقك تصورًا واضحًا لما يجب القيام به، وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيعطي عملاءك تصورًا واضحًا عن سبب حاجتهم لشراء منتجك الجديد. فقط تخيل كم سيكون الأمر سهلاً! 📸

3. قالب مصفوفة مقارنة ClickUp

قالب مصفوفة المقارنة ClickUp

النموذج قالب مصفوفة مقارنة ClickUp يجعل اتخاذ القرار سهلاً. إنه مخطط مقارنة بيانات للتوصيل والتشغيل. بمجرد أن تقوم بتوصيل بياناتك، سترغب في اللعب واللعب واللعب واللعب. 🎮

يمكنك إضافة المنتجات التي تريد مقارنتها ورؤية ميزاتها بشكل فردي. أو يمكنك استخدام طريقة عرض الجدول لتحويل مصفوفة المقارنة الخاصة بك بسرعة إلى قالب جدول مقارنة المنتجات، وعرض ميزاتها جنبًا إلى جنب.

أضف معلومات عن الوظائف الرئيسية والسعر والموقع وخدمة العملاء وأي نقاط بيانات أخرى تريد تضمينها. بمجرد أن ترى مدى سهولة استخدام هذا القالب، لن ترغب فقط في استخدامه كصانع جدول مقارنة لعرض منتجك مقارنةً بالمنتجات المماثلة، بل سترغب أيضًا في دمجه في جميع عمليات اتخاذ القرار الداخلية لديك.

يمكنك استخدام مصفوفة المقارنة هذه لتحديد أفضل العمليات كجزء من تخطيط العمليات سير العمل. أو يمكنك استخدامه لاختيار أفضل الحلول البرمجية لفريقك.

بغض النظر عن القرار الذي ستتخذه، سيخفف هذا النموذج من الضغط على عقلك. 🧠

4. قالب مقارنة برامج ClickUp

قالب مقارنة برامج ClickUp

عندما تحتاج شركتك إلى الاستثمار في برنامج جديد، فإن نموذج مقارنة برامج ClickUp يساعدك على الخوض في الميزات حتى لا تشعر وكأنك تسبح عكس التيار. 🏊‍♀️

البرمجيات هي أحد أهم أنواع الأدوات التي تستخدمها شركتك، والبرمجيات المناسبة ستجعل فريقك أكثر فعالية وكفاءة. لكن اختيار البرنامج المناسب أمر صعب. باستخدام هذا النموذج، يمكنك تحديد أهدافك، والحفاظ على موضوعيتك، والبقاء قويًا - حتى عندما تواجه مندوبي مبيعات مقنعين للغاية. 💪

يحتوي القالب على فئات لتقييم السعر والأداء وتجربة المستخدم للمنتجات المختلفة. لذا سواء كنت تقارن بين أدوات الذكاء الاصطناعي لمديري المنتجات , برنامج أتمتة التسويق أو أدوات إدارة المنتجات يمكنك رؤية ميزات المنتج جنبًا إلى جنب.

ثم يمكنك مقارنة متطلبات التثبيت والإعداد. أو يمكنك حتى إضافة لوحة صور لإظهار واجهة البرنامج.

استخدم قوالب مثل هذه النماذج لاكتشاف أفضل البرامج المناسبة لأعمالك.

5. قالب مقارنة أسعار المنتجات من Edit.org

عبر Edit.org

إذا كانت أموالك في ذهنك وعقلك في أموالك، فإن قالب مقارنة أسعار المنتجات هذا سيسلط الضوء على الميزات التي تتضمنها خطط تسعير المنتجات المختلفة. 🤑

هذا قالب رائع يمكن تنزيله لفرق المنتجات التي تصنع برامج مجانية أو برامج قائمة على الاشتراك. (يحتاج كل فريق برمجيات إلى صفحة تسعير قوية قبل إطلاق المنتج !)

وعلى الرغم من أنه مصمم بشكل واضح لحالة الاستخدام هذه، يمكننا التفكير في بعض الاستخدامات الأكثر إبداعًا له أيضًا. 👩‍🎤

إذا كنت تحاول الاختيار بين عدة برامج للاستخدام الداخلي وكان السعر عاملاً كبيراً في قرارك، حاول استخدام هذا النموذج كجزء من عملية اتخاذ القرار. يمكنك التأكد من أنك لا تحصل فقط على أفضل سعر، ولكن يمكنك الحصول على أفضل الميزات مقابل السعر.

6. قالب مخطط مقارنة المنتجات في Microsoft Word بواسطة Template.net

عبر Template.net

إذا كان كل ما تحتاجه هو قالب جدول مقارنة بسيط، فقد يكون هذا الخيار مناسباً لك. إنه أساسي ولكن بطريقة مريحة - مثل لاتيه اليقطين بالتوابل. 🎃

ضع قائمة بمنتجاتك في الأعلى، وأضف ميزات المنتج على طول الجانب، وحدد الخيارات التي تحتوي على تلك الميزات. لن يستغرق إعداده وقتاً طويلاً وسيعطيك تصوراً واضحاً.

هذا بدون زخرفة قالب رائع لاتخاذ القرارات الداخلية حول المنتجات التي يجب الاستثمار فيها، ولكن يمكن أن يعمل أيضًا على صفحة المنتج - بمجرد تحديثه مع نظام ألوان علامتك التجارية والخطوط - للشركات الناشئة التي تحتاج إلى إنشاء شيء بسيط لتبدأ به.

بالإضافة إلى قالب Microsoft Word، يمكنك أيضًا تنزيله كمستند Google Doc أو صفحة Apple أو ملف PDF.

7. قالب مقارنة منتجات باور بوينت من FPPT

عبر FPPT

لأن هذا القالب عبارة عن قالب باور بوينت، فإنه يمثل إضافة جيدة لاجتماعاتك وشرائح عرض المبيعات. 📽️

ما عليك سوى وضعه في شريحة في مجموعة العروض التقديمية الخاصة بك، واستعد لإقناع أصحاب المصلحة أو المشتري المحتمل بأن لديك المنتج المثالي لحل مشكلتهم.

يمكنك استخدام هذا القالب لمقارنة ميزات المنتجات المختلفة، أو يمكنك تخصيصه لمقارنة خطط التسعير المختلفة على نفس المنتج.

قالب مخطط مقارنة المنتجات هذا متاح بثلاثة أو أربعة أعمدة بحيث يمكنك اختيار عدد الخيارات التي تريد مقارنتها. ويحتوي على نظام ترميز بالألوان - الأحمر والأصفر والأخضر - لمساعدتك على تصور مدى جودة الميزات في كل منتج

وبمجرد تنسيق هذه الشريحة، ستتمكن من إلقاء نظرة واحدة ومعرفة المنتج الذي يمكنك اختياره!

8. قالب مخطط مقارنة ميزات Excel بواسطة Vertex42

عبر Vertex42

إذا كنت تستخدم جداول بيانات Excel الأساسية للمقارنة بين المنتجات، فإن قالب Excel هذا سيكون خطوة كبيرة للأمام. 🪜

يمكنك استخدامه لمجموعة متنوعة من المقارنات - بدءاً من إظهار كيفية تكديس منتجك مقابل المنافسين إلى تحديد ميزات خطط التسعير المختلفة - ولكنه جيد بشكل خاص لإجراء تحليل تنافسي قبل شراء منتج جديد.

قالب Excel هذا قابل للتخصيص بدرجة كبيرة بحيث يمكنك تصنيف الميزات بعلامة اختيار بسيطة أو X (للإشارة إلى ما إذا كان المنتج يقدم ميزة ما أم لا)، أو يمكنك استخدام نظام تصنيف مع رموز النجوم أو الماس أو المخطط الدائري أو المخطط الشريطي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة نص وأرقام لتوضيح الميزات المعروضة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تضمين أي عدد تريده من أعمدة المنتجات، لذا فهذا قالب رائع لمقارنة خيارات متعددة في مجال مزدحم.

9. قالب مخطط مقارنة محرر مستندات جوجل فارغ من Template.net

عبر Template.net

بالنسبة لخيار آخر بسيط ومباشر، يوفر هذا المثال تنسيق جدول أساسي مع ترك جميع المعلومات فارغة. أنت تقرر كيف تريد تعبئتها.

يمكنك مقارنة منتجات البرمجيات التي قد تستثمر فيها شركتك، أو المنازل التي تراها في رحلة البحث عن منزل، أو الأشخاص الذين تفكر في مواعدتهم (مثل حياتك الرومانسية الكوميدية). 💏

نظرًا لأن القالب مفتوح، يمكنك أيضًا ملء المربعات بالطريقة التي تختارها. أضف معلومات مكتوبة أو مربعات اختيار أو نجوم أو نظام شخصي من الرموز التعبيرية التي لا يستطيع حتى خبير تشفير محترف فك تشفيرها.

10. قالب مقارنة باوربوينت جنبًا إلى جنب من SlideModel

عبر نموذج الشرائح

هذا القالب مخصص لفرق المبيعات والتسويق. تم تصميم هذا القالب خصيصاً لمقارنة منتج شركتك بمنتجات منافسيك، حيث يتضمن قالب Powerpoint هذا أربع شرائح تبرز منتجك بشكل أكثر بروزاً من منافسيك - حتى يتمكن عملاؤك المحتملون من رؤية من هو الأول بوضوح. 🏆

تم تصميم القالب كشريحة Powerpoint بحيث يمكنك دمجها بسهولة في العروض التقديمية للمبيعات. ويتميز التصميم بتصميم جميل ذو مظهر احترافي، لذا سيظن الجميع أنك استأجرت مصممًا ليضعه لك.

يمكنك تحديد الميزات الرئيسية لمنتجك ومقارنتها بمنافسيك بعلامات X أو علامات اختيار بسيطة، أو يمكنك استخدام مخطط مبعثر لإظهار كيفية مقارنة جودة منتجك ببقية السوق.

يتوفر هذا القالب أيضًا بتنسيق Keynote أو Google Slides.

اتخذ قرارات أفضل باستخدام قوالب المقارنة

يمكن أن تساعد المقارنة الجيدة الجميع على اتخاذ قرارات أفضل.

سواء كنت بحاجة إلى قالب مقارنة بين المنتجات لجعل القرارات الداخلية أسهل أو لتظهر للعملاء المحتملين لماذا منتجك هو القرار الأفضل بالنسبة لهم، فإن قوالب مقارنة المنتجات أعلاه ستساعدك على تصور جميع الخيارات. 👀

للحصول على المزيد من الإلهام أثناء إعدادك لمخطط المقارنة الخاص بك، تحقق من كيف يقارن ClickUp بالمنافسين. بمجرد أن ترى مدى سهولة استخدامه قوالب ClickUp المجانية وتصور بياناتك بتنسيقات متعددة، ستدرك أنه لا توجد مقارنة حقًا. اشترك في ClickUp اليوم .