أفضل 10 بدائل Formstack لأتمتة سير العمل في عام 2025

يعد الحصول على تعليقات من المستخدمين أو العملاء المحتملين أو الموظفين أحد أكثر الطرق القياسية لتحسين منتجاتك وعملياتك التجارية. حتى أن برامج بناء النماذج الحديثة تتيح أتمتة سير العمل التي تجعل تحليل البيانات من الردود أسهل.

فورمستاك هو منتج برمجي شائع لمنشئ النماذج مع قاعدة مستخدمين كبيرة. ومع ذلك، فإن كونه شائعًا لا يعني أنه الخيار المناسب لك.

لقد قمنا بتجميع هذه القائمة من أفضل بدائل Formstack لنوضح لك ما هو موجود هناك. إذا كنت تتطلع إلى التبديل من Formstack أو كنت تتسوق للحصول على خيارات في السوق، فستساعدك هذه القائمة على تضييق نطاق اختياراتك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Formstack؟

عند مقارنة بدائل Formstack، يجب أن تكون على دراية بالميزات التي توفرها معظم برامج بناء النماذج. بمجرد معرفة الخيارات المتاحة، ركز على وضع قائمة مختصرة بالمنتجات التي تحتوي على الميزات التي تريدها. تتضمن بعض العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار ما يلي:

تكامل الطرف الثالث : تتيح القدرة على ربط العديد من منتجات البرامج المختلفة لسير عمل متماسك المزيد منكفاءة العمليات في عمليات إرسال النماذج. ابحث عن أداة إنشاء النماذج التي تعمل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل وتسمح بـأتمتة المهام ميزات متقدمة : انظر إلى الميزات الفريدة لكل خيار. إذا كانت أي من هذه الميزات أساسية لاحتياجاتك مثل جمع البيانات دون اتصال بالإنترنت، فإن ذلك يضيق الخيارات

: تتيح القدرة على ربط العديد من منتجات البرامج المختلفة لسير عمل متماسك المزيد منكفاءة العمليات في عمليات إرسال النماذج. ابحث عن أداة إنشاء النماذج التي تعمل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل وتسمح بـأتمتة المهام أمن البيانات والامتثال : بعض الشركات لديها متطلبات امتثال صارمة جدًا للبيانات. إذا كان ذلك ينطبق عليك، تأكد من أن البرنامج الذي تختاره يلبي تلك المتطلبات

: بعض الشركات لديها متطلبات امتثال صارمة جدًا للبيانات. إذا كان ذلك ينطبق عليك، تأكد من أن البرنامج الذي تختاره يلبي تلك المتطلبات التسعير: قد يكون تسعير البرامج مربكاً، حيث يحتوي كل خيار على عدة مستويات ولكل مستوى ميزات مختلفة. ابحث عن منتج يناسب ميزانيتك، ولكنه يوفر أيضًا نسبة جيدة من التكلفة إلى الميزات

## أفضل 10 بدائل لبرنامج Formstack في عام 2024

دعنا نحلل نقاط القوة والضعف في أفضل 10 بدائل لـ Formstack ونقدم معلومات أخرى لإنشاء نماذج عبر الإنترنت.

1. ClickUp

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة مع أداة إنشاء النماذج بالسحب والإفلات والمنطق الشرطي! معروف بـ قدرات أتمتة واسعة النطاق يجعل ClickUp إضافة النماذج إلى سير عملك أمرًا بسيطًا. استخدم نماذج ClickUp مكونات لفتح إمكاناتها الكاملة.

إنشاء نموذج، وتحليل الاستجابات، وتفويض عناصر الإجراء لأعضاء الفريق من نفس المكان

ولمساعدة المستخدمين على التعرّف على السرعة بسرعة، يوفر ClickUp مكتبة ضخمة من القوالب، بما في ذلك العديد من القوالب الخاصة ب نماذج الملاحظات . العملية بسيطة وسلسة وناجحة.

أفضل ميزات #### ClickUp

أتمتة ClickUp لإنشاء مهمة باستخدام المعلومات التي تم جمعها

ميزات لالتعاون في الوقت الفعلي بين أعضاء الفريق، بما في ذلك إدارة المستندات

دعمالمنطق الشرطي لتنظيم البيانات المجمعة

التكامل في برامج الطرف الثالث

خيارات للمشاركة والتصدير وتضمين النماذج

قيود النقر فوق

خيارات تخصيص محدودة لتصميم النماذج

منحنى تعليمي حاد لإنشاء النماذج المعقدة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. جوتفورم

عبر جوتفورمJotform هو منشئ شائع للنماذج عبر الإنترنت مع مجموعة واسعة من القوالب المصممة مسبقًا. تتيح هذه المنصة للمستخدمين إنشاء نماذج لاستطلاعات الرأي، وتسجيل الفعاليات، والتعليقات، وغيرها.

يمكنك إنشاء النماذج باستخدام خيارات التخصيص الواسعة وواجهة Jotform سهلة الاستخدام والاستفادة من المنطق الشرطي والأدوات المتقدمة والحسابات للتعامل مع الاحتياجات المعقدة. يمكن تنفيذ العديد من مهام الأتمتة المختلفة من خلال تكامل Jotform مع العديد من تطبيقات الطرف الثالث.

يركز Jotform أيضًا بقوة على أمان البيانات، مما يجعله خيارًا ممتازًا للعاملين في الصناعات الحساسة.

أفضل ميزات جوتفورم

مجموعة واسعة من الحقول لإنشاء نماذج عبر الإنترنت

دعم المنطق الشرطي لإنشاء نماذج تفاعلية

مكتبة من قوالب النماذج لإنشاء نماذج بأسلوب المحادثة

خدمة البوابة لقبول المدفوعات عبر الإنترنت

أدوات لإدارة البيانات والتحليلات

قيود جوتفورم

سعر مرتفع لبعض الميزات المتقدمة

أخطاء عرضية عند إنشاء النماذج

قد يكون من الصعب إتقان منطق النماذج المتقدمة

تسعير جوتفورم

خطة مجانية

برونزية : 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم فضي : 39 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 39 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم الذهبية : 129 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 129 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسة: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جوتفورم: تقييمات ومراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/70167/undefined/ مقارنة نماذج Google بـ Jotform %/%href/

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3. نماذج جوجل

عبر جوجل نماذج Google هي جزء من Google Workspace (المعروفة سابقًا باسم G Suite). يتكامل المنتج بعمق مع نظام Google البيئي، مما يسهّل على المستخدمين التعاون ومشاركة أعمالهم.

وهو يفتقر إلى بعض التخصيصات والميزات المتقدمة التي تتمتع بها أدوات إنشاء النماذج الأخرى عبر الإنترنت، ولكنه يوفر نهجًا مباشرًا للاحتياجات الأساسية. وهذا يجعلها حلاً مثاليًا لاستطلاعات الرأي السريعة والاستطلاعات البسيطة أو نماذج الملاحظات.

يقوم المستخدمون تلقائيًا بجمع الردود على الاستبيانات في ورقة جوجل لسهولة الوصول إليها وتحليلها وإعداد إشعارات البريد الإلكتروني للنماذج المرسلة.

أفضل ميزات نماذج Google

واجهة إنشاء نماذج بديهية لإنشاء تقارير مخصصة

التكامل مع منتجات Google Workspace الأخرى

الإرسال التلقائي للردود والبيانات إلى جداول بيانات جوجل

وصول مشترك أو مقيّد إلى النماذج

وظيفة التحليلات الأساسية

قيود نماذج Google

الحد الأدنى من خيارات التخصيص لمظهر النموذج

ميزات إنشاء النماذج المتقدمة المفقودة مقارنة بالبدائل

تكامل محدود مع منتجات خارج نظام Google البيئي

تسعير نماذج Google

تتضمَّن حزمة Google Workspace نماذج Google. الأسعار أدناه هي لتلك المجموعة من المنتجات.

مجانًا إلى الأبد

مبتدئ الأعمال : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم معيار الأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 18 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات نماذج Google

G2: 4.6/5 (40,000 تقييم)

4.6/5 (40,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

تحقق من المزيد

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/24631/undefined/ برنامج منشئ النماذج *%/href/_

**_، بما في ذلك Zoho Forms و Elementor Form Builder!

4. SurveyMonkey

عبر SurveyMonkey كما يوحي الاسم, SurveyMonkey بدأت كمنصة متعددة الاستخدامات لإنشاء الاستبيانات. وقد توسع هذا الاسم الراسخ بالفعل ليشمل مهام أخرى لإنشاء النماذج، مع الحفاظ على نفس الواجهة سهلة الاستخدام ومجموعة قوية من الأدوات التحليلية.

ولمساعدة المستخدمين على البدء، يوفر SurveyMonkey العديد من القوالب المعدة مسبقًا. كما أنه يقوم بأتمتة الردود على الاستبيان، ويرسل رسائل تذكير، ويخصص الرسائل بناءً على ردود النموذج. يمكن إجراء المزيد من الأتمتة من خلال اتصال SurveyMonkey بتطبيقات الطرف الثالث من خلال Zapier.

أفضل ميزات SurveyMonkey أفضل الميزات

استبيانات ديناميكية تم إنشاؤها بمنطق التفرع

مجموعة كبيرة من أنواع الأسئلة

استبيانات توزع عبر العديد من القنوات الشائعة

العديد من أدوات تحليل البيانات وإعداد التقارير

أدوات لاستهداف جماهير محددة

قيود SurveyMonkey القيود

الميزات المتقدمة أعلى سعراً

قد تكون الواجهة مربكة عندما تصبح النماذج كبيرة أو معقدة

تكامل محدود مع أدوات الطرف الثالث

تسعير SurveyMonkey

ميزة الفريق : 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم فريق بريمير : 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات SurveyMonkey التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 18,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 18,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

5. نماذج مايكروسوفت

عبر مايكروسوفت جزء من عروض Microsoft 365, نماذج مايكروسوفت هو تطبيق مباشر لإنشاء النماذج مشابه لنماذج Google. وهو مدمج بإحكام مع المنتجات الأخرى في مجموعة 365 ويقوم بأتمتة جمع البيانات وتنظيمها من خلال Excel وSharePoint.

مثل منافستها في جوجل، تحدّ نماذج مايكروسوفت من إمكانيات التكامل خارج نظامها البيئي، وميزاتها أساسية. قد يكون هذا التطبيق مناسبًا تمامًا لأولئك الذين يستثمرون بشكل كامل في منصات مايكروسوفت ولديهم احتياجات أساسية.

أفضل ميزات نماذج مايكروسوفت

واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء النماذج

التكامل مع منتجات Microsoft 365 الأخرى

دعم التعاون في الوقت الفعلي بين أعضاء الفريق

دعم الاختبارات مع التقدير التلقائي

اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) لأسئلة الاستطلاع

قيود نماذج مايكروسوفت

قوالب محددة مسبقًا أقل من بعض المنافسين الآخرين

خيارات محدودة لتخصيص مظهر النموذج

دعم محدود للتكامل مع منتجات لا تندرج تحت مظلة مايكروسوفت

تسعير نماذج مايكروسوفت

الأساسية للأعمال : 6.00 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 6.00 دولارات شهرياً لكل مستخدم الأعمال القياسية : 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال المميزة: 22.00 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات نماذج مايكروسوفت

G2: 4.4/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (77 مراجعة)

6. WPForms

عبر نماذج WPForms يأتي منشئ نماذج السحب والإفلات الشهير هذا كإضافة لـ WordPress، أحد أكبر منصات تصميم الويب. يتكامل مع واجهة ووردبريس، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج احترافية ومعقدة من لوحات التحكم الخاصة بهم. مع دعم المنطق الشرطي، فإنه ينشئ بسهولة تفاعلات ديناميكية للنماذج.

على الرغم من الميزات الضخمة، إلا أن WPForms يعطي الأولوية للسرعة والأداء للحصول على تجربة مستخدم سلسة. يتميز البرنامج بمكونات إضافية لمنصات البريد الإلكتروني الشهيرة، وبوابات الدفع، وحلول إدارة علاقات العملاء.

أفضل ميزات WPForms

إنشاء نماذج سهلة الاستخدام مع وظيفة السحب والإفلات

قالب نموذج مُعد مسبقًا عبر العديد من حالات الاستخدام

النماذج التي تتميز بتصميم متوافق مع الهاتف المحمول وسريع الاستجابة

منطق مشروط يظهر أو يخفي حقول النموذج بناءً على مدخلات المستجيبين

تكامل منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني الشهيرة

قيود نماذج WPForms

ضعف الوظائف مع قوالب ووردبريس معينة

ميزات النماذج المتقدمة التي لا تتوفر إلا مع الخطط الأعلى سعراً

تكامل محدود مع برامج الطرف الثالث

تسعير WPForms

أساسي : 49.50 دولار في السنة

: 49.50 دولار في السنة بالإضافة : 99.50 دولارًا في السنة

: 99.50 دولارًا في السنة محترف : 199.50 دولاراً في السنة

: 199.50 دولاراً في السنة النخبة: 299.50 دولاراً في السنة

تقييمات ومراجعات WPForms

G2: 4.8/5 (أكثر من 800 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 800 تقييم) Capterra: 4.6/5 (21 مراجعة)

7. Typeform

عبر نوع النموذجنوع النموذج يركّز بشكل كبير على المظهر، مما يؤدي إلى عملية ملء نموذج تفاعلي للمجيبين. كما أنه يجلب تنسيقًا فريدًا للمحادثة على الطاولة، ويوجه المستخدمين من خلال الأسئلة واحدًا تلو الآخر للحد من الارتباك.

هذا البديل ل Formstack هو أداة إنشاء النماذج التي تحتوي على مجموعة ممتازة من القوالب عبر حالات استخدام مختلفة لمساعدة المستخدمين على البدء بسرعة. إنه يفعل القليل من كل شيء. النماذج والاستطلاعات، ونماذج التسجيل، ونماذج الاتصال، ونماذج الدفع - سمِّ ما شئت، ومن المحتمل أن يقوم بها Typeform.

وهو يتكامل مع العديد من تطبيقات الطرف الثالث الشائعة للمساعدة في الأتمتة ومعالجة بيانات الاستبيانات. يتبع البرنامج فلسفة تصميم الجوال أولاً، مع نماذج متجاوبة تتناسب بسهولة مع أي حجم شاشة.

أفضل ميزات برنامج Typeform

صياغة محسنة للنموذج مع اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

مجموعة متنوعة من حقول النماذج التفاعلية

دعم النماذج متعددة الصفحات وأشرطة التقدم

أدوات التصور والتحليلات

التكامل مع أدوات وتطبيقات الجهات الخارجية باستخدام Zapier وخطافات الويب

قيود Typeform

باقات باهظة الثمن بالنسبة للميزات التي تقدمها

خيارات تخصيص محدودة في المستويات الأقل سعرًا

صعوبة التفرع ووظائف النموذج الشرطي

تسعير Typeform

مجاني للأبد

أساسي : 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم بالإضافة : 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال : 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Typeform

G2: 4.5/5 (أكثر من 600 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 600 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

8. SurveySparrow

عبر SurveySparrow مثل TypeSparrow، يجعل SurveySparrow إنشاء النماذج عبر الإنترنت أمرًا بسيطًا. فهي توفر تنسيق نموذج محادثة وتتميز بواجهة تشبه الدردشة لجمع الردود.

النظام الأساسي هو حل لا يعتمد على التعليمات البرمجية، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء نماذج ديناميكية وجذابة بصريًا بمهارات تقنية محدودة. بالإضافة إلى ذلك، من السهل جداً إنشاء الاستبيانات باستخدام هذه المنصة.

يجعل SurveySparrow من السهل جدًا تضمين أسئلة مخصصة وعناصر نموذج تفاعلية. يستخدم البرنامج Zapier لتوفير تكامله مع تطبيقات الطرف الثالث.

أفضل ميزات SurveySparrow

نماذج بواجهة تشبه الدردشة

العديد من تنسيقات الأسئلة المتاحة

منطق التفرع وأدوات التخصيص للنماذج الديناميكية

تتبع التحليلات في الوقت الحقيقي وإنشاء تقارير قابلة للتنزيل

الإرسال المجدول عبر البريد الإلكتروني، فوراً أو وفق جدول زمني

قيود SurveySparrow

النماذج المعقدة قد تسبب مشاكل في الأداء

عمليات تكامل الجهات الخارجية التي لا تكون دائماً قوية بالقدر الذي يمكن أن تكون عليه

ميزات مفيدة متوفرة فقط في الخطط الأعلى سعراً

تسعير SurveySparrow

مجاني للأبد

أساسي : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأساسي : 49 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 49 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم الأعمال : 99 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 99 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات SurveySparrow

G2: 4.4/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (81 تقييمًا)

9. شكل ورقي

عبر شكل الورق يتّبع Paperform نهجاً يركز على التصميم بشكل كبير في بناء النماذج. أضف عناصر وسائط متنوعة مثل الصور ومقاطع الفيديو والخطوط المخصصة لإنشاء تصميمات مرئية دقيقة. يحتوي Paperform على الكثير من الميزات التلقائية التي تجعله مناسبًا للمبتدئين، سواء كنت ترغب في إنشاء نماذج أساسية أو إنشاء نماذج كاملة.

تتكامل أداة إنشاء النماذج عبر الإنترنت هذه مع العديد من أدوات الجهات الخارجية لأغراض الأتمتة وجمع البيانات. لا تحتوي الواجهة غير التقليدية على ميزة السحب والإفلات مثل العديد من الواجهات الأخرى في القائمة وتختار نهجًا سياقيًا بديهيًا.

أفضل ميزات Paperform

التركيز الشديد على التخصيص والعلامة التجارية للنماذج

نماذج مع مقاطع فيديو وصور مدمجة

التكامل مع معالجات الدفع الشائعة

دعم المنطق الشرطي والنماذج الديناميكية

التكامل مع Zapier، مما يسمح بأتمتة المهام الأساسية

قيود النموذج الورقي

النماذج المعقدة ذات الميزات المتقدمة، والتي قد يكون من الصعب إنشاؤها للمستخدمين الجدد

خيارات تخصيص محدودة لمظهر النموذج مقارنةً بأدوات النماذج الأخرى

ميزات قيّمة تتطلب خططاً أعلى سعراً

أسعار النماذج الورقية

الأساسية : 20 دولارًا شهريًا

: 20 دولارًا شهريًا محترف : 40 دولارًا في الشهر

: 40 دولارًا في الشهر الوكالة: 135 دولاراً في الشهر

التقييمات والمراجعات الورقية

G2: 4.5/5 (42 مراجعة)

4.5/5 (42 مراجعة) Capterra: 4.8/5 (86 مراجعة)

10. 123 منشئ النماذج

عبر 123 منشئ النماذج خيار آخر يركز بشكل كبير على الأمان هو 123 Form Builder. إلى جانب التركيز على الأمان، يهدف 123 Form Builder إلى الحصول على واجهة سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين الجدد وذوي الخبرة على حد سواء إنشاء نماذج قوية.

التكامل السلس يعني عدم وجود صداع لك (أو لفريق التطوير الخاص بك.) وتتميز واجهة السحب والإفلات البديهية بمجموعة كبيرة من الأدوات ومجموعة من خيارات التخصيص.

123 أفضل ميزات منشئ النماذج

أداة إنشاء النماذج سهلة الاستخدام مع مجموعة رائعة من حقول النماذج

نماذج متقدمة مع المنطق الشرطي والنماذج الذكية

دعم لعدة لغات

ميزات أمان متقدمة

التكامل مع التطبيقات والمنصات الشائعة الأخرى

قيود منشئ النماذج 123 قيود منشئ النماذج

أخطاء طفيفة من حين لآخر في إنشاء النماذج

قدرات التحليلات وإعداد التقارير ليست قوية مثل بعض المنافسين

قد يكون من الصعب إعداد تكامل الجهات الخارجية

تسعير منشئ النماذج 123 Form Builder

مجاني للأبد

ذهبي 19.99 دولارًا شهريًا

19.99 دولارًا شهريًا بلاتيني : 37.99 دولارًا شهريًا

: 37.99 دولارًا شهريًا الماسي : 69.99 دولاراً في الشهر

: 69.99 دولاراً في الشهر المؤسسة: بدءاً من 199.99 دولاراً في الشهر

123 تقييمات ومراجعات منشئ النماذج: يبدأ من

G2: 4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

اعثر على نموذجك المثالي

ليس من الضروري أن يكون جمع الملاحظات من خلال نموذج عبر الإنترنت أمرًا صعبًا. تمنحك أفضل 10 بدائل لـ Formstack الكثير من الخيارات للاختيار من بينها. إذا كنت تبحث عن المساعد المثالي لإدارة المشاريع، فلا تبحث عن ClickUp. جربه اليوم مجانًا !