نماذج Google أو SurveyMonkey: أفضل أداة استطلاع رأي؟

قد يبدو إنشاء النماذج عبر الإنترنت أمرًا مربكًا، خاصةً عندما تحاول العثور على أداة الاستطلاع المثالية للحصول على نتائج واضحة وقابلة للتنفيذ. سواء كنت صاحب شركة صغيرة تجمع ملاحظات العملاء أو منظم فعاليات ترسل دعوات الحضور، فإن منصة الاستبيان المناسبة يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً.

وهنا يأتي دور أدوات الاستطلاع ذات الوزن الثقيل - نماذج جوجل و SurveyMonkey.

وكلاهما شائع وموثوق ومليء بالميزات المتقدمة، ولكن كيف تعرف أيهما مناسب لاحتياجاتك؟ هل هو بساطة نماذج جوجل أم استبيان مونكي لقابليته للتخصيص؟

دعنا نحلل الأمر ونساعدك على اتخاذ القرار الأفضل لمشروع إنشاء الاستبيان التالي.

ما هي نماذج جوجل؟

عبر نماذج جوجل لنفترض أنك تقوم بإعداد موظفين جدد وتحتاج إلى جمع معلومات مهمة من كل واحد منهم، مثل تفاصيل الاتصال أو طلبات المعدات أو تفضيلات التدريب. تجعل نماذج Google هذه العملية سهلة مثل إرسال بريد إلكتروني.

كجزء من مجموعة Google Workspace، تتيح لك نماذج Google إنشاء نماذج بسيطة في دقائق وتجمع تلقائيًا جميع الردود في جداول بيانات Google Sheets، وهي مثالية لتحليل البيانات بسرعة دون الحاجة إلى أدوات إضافية.

سواء أكنت صاحب عمل أو معلّمًا يدير استبيانًا في أحد الفصول الدراسية، فإن نماذج Google تقدم تجربة سهلة الاستخدام دون الحاجة إلى منحنى تعليمي.

عبر نماذج جوجل

ميزات نماذج Google

قد تبدو نماذج Google بسيطة، ولكن لا تدع ذلك يخدعك - فهي تحتوي على العديد من الميزات المفيدة. مع القليل من اختراق نماذج جوجل يمكنك زيادة إمكانية تبسيط استبياناتك:

1. التكامل مع جداول بيانات جوجل

يتم تنظيم الردود تلقائيًا في ورقة Google بحيث يمكنك تتبع التعليقات في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، إذا كنت تجري استبيانًا حول رضا العملاء، فسترى النتائج فور ورودها، وتكون جاهزة للتحليل الفوري.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن مجموعة أدوات أكثر تقدمًا، فإن العديد من بدائل Google Workspace توفر خيارات تخصيص وتكامل محسّنة.

2. قوالب قابلة للتخصيص

لست متأكداً من أين تبدأ؟ تقدم نماذج جوجل مجموعة متنوعة من قوالب نماذج جوجل لكل شيء من التسجيل في الفعاليات إلى نماذج ملاحظات العملاء. فقط اختر نموذجًا واحدًا وخصصه واضغط على إرسال!

3. التعاون في الوقت الحقيقي

هل تعمل مع فريق؟ يمكنك دعوة زملائك للتعديل والمساهمة في النموذج الخاص بك في نفس الوقت. تُعد نماذج Google خيارًا رائعًا لإنشاء نماذج لفرق البرمجيات ومساعدتهم على التعاون بفعالية من خلال جمع الملاحظات وتتبع تقدم المشروع أو إدارة طلبات الفريق في الوقت الفعلي.

تسعير نماذج Google

مجانًا لأي شخص لديه حساب على Google

لأي شخص لديه حساب على Google Google Workspace Business Starter: 7.20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

7.20 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا معيار Google Workspace Business Standard: 14.40 دولارًا/مستخدم شهريًا

14.40 دولارًا/مستخدم شهريًا Google Workspace Business Plus: 21 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

تُعد نماذج Google خيارًا رائعًا لاحتياجات الاستبيانات البسيطة عبر الإنترنت، خاصةً عندما تستخدم Google Workspace بالفعل. ولكن ماذا لو كنت بحاجة إلى المزيد من الميزات؟ هنا يأتي دور SurveyMonkey.

ما هو SurveyMonkey؟

عبر SurveyMonkey هل تحتاج إلى أكثر من مجرد نموذج أساسي؟ أدخل أداة SurveyMonkey، وهي أداة مصممة للتعمق في بياناتك. سواء كنت تجري استبيانات لرضا العملاء أو تجري أبحاثًا مفصلة عن السوق، فإن SurveyMonkey يقدم مجموعة من الميزات المصممة ل جمع البيانات وتحليلها بشكل جدي.

بالنسبة لرواد الأعمال والمعلمين والباحثين في السوق الذين يحتاجون إلى مزيد من المرونة والتحكم، يوفر SurveyMonkey أدوات متقدمة لإنشاء استطلاعات مخصصة للغاية وجمع رؤى مفيدة.

ميزات SurveyMonkey

تلبي ميزات SurveyMonkey احتياجات أولئك الذين يبحثون عن أكثر من مجرد استطلاعات بسيطة:

1. التخصيص المتقدم

هل تريد أن يبدو استبيانك احترافيًا؟ باستخدام SurveyMonkey، يمكنك تخصيص نماذجك بشكل كامل بعلامتك التجارية الخاصة ، ومنطق الأسئلة، وحتى منطق التخطي لإظهار أسئلة محددة بناءً على إجابات المستخدم.

على سبيل المثال، إذا اختار العميل "غير راضٍ" في استطلاع رأي المنتج، يمكنك تشغيل أسئلة المتابعة التي تسأل عن السبب.

2. تقارير وتحليلات مفصلة

بعد جمع الردود، لا يترك لك SurveyMonkey البيانات الأولية فقط. يمكنك إنشاء تقارير متعمقة مع المخططات والرسوم البيانية والتحليلات في الوقت الفعلي.

تخيل أنك تقوم بإجراء استبيانات مشاركة الموظفين وتحتاج إلى مشاركة النتائج في اجتماع ما - أدوات إعداد التقارير في SurveyMonkey ستغطي لك كل شيء، مما يتيح لك تقديم نتائجك ببضع نقرات فقط.

3. قوالب جاهزة للاستخدام

ألست متأكداً من كيفية بدء الاستبيان؟ يقدم SurveyMonkey مجموعة متنوعة من القوالب المعدة مسبقًا لكل شيء بدءًا من تخطيط الأحداث إلى أبحاث العملاء. إذا كنت تجمع ملاحظات العملاء، فإن قوالب نماذج الملاحظات يمكن أن توفر لك الوقت وتضمن أنك تطرح الأسئلة الصحيحة لجمع رؤى مفيدة.

عبر SurveyMonkey

تسعير ### SurveyMonkey

مجاني

خطة ميزة الفريق: 25 دولارًا/مستخدم شهريًا

25 دولارًا/مستخدم شهريًا خطة الفريق المميز: 75 دولارًا/مستخدم شهريًا

75 دولارًا/مستخدم شهريًا الخطة الشهرية القياسية: 99 دولارًا/شهريًا

99 دولارًا/شهريًا الخطة السحابية (الباقة الفردية - الباقة السنوية المميزة): 468 دولارًا/سنة

468 دولارًا/سنة الخطة السحابية (الباقة الفردية - البريميير السنوية) : 1428 دولاراً في السنة

: 1428 دولاراً في السنة المؤسسات: تسعير مخصص

تقدم SurveyMonkey المزيد من الميزات المتعمقة ولكنها تأتي بتكلفة أعلى. إذا كان هدفك هو الحصول على رؤى عميقة للبيانات والعلامات التجارية المخصصة، فإن الأمر يستحق التفكير فيه.

ولكن كيف يمكن مقارنته مع نماذج Google لاحتياجاتك الخاصة؟

نماذج Google مقابل SurveyMonkey: مقارنة الميزات

لا يتعلق الاختيار بين نماذج Google و SurveyMonkey باختيار الأداة فحسب، بل يتعلق بالعثور على الأداة المناسبة برنامج إنشاء النماذج يساعدك على العمل بذكاء أكثر وليس بجهد أكبر.

سواء كنت تجري استبيانات سريعة لملاحظات الموظفين أو تجري أبحاثًا مفصلة عن السوق، فإن معرفة برنامج إنشاء النماذج الذي يناسب احتياجاتك يمكن أن يوفر لك الوقت والإحباط.

دعنا نلقي نظرة على كيفية المقارنة بين هاتين الأداتين في المجالات الأكثر أهمية:

الميزات نماذج جوجل استبيان القرد التعاون المرئي نعم نعم نماذج مصممة مسبقًا وبديهية واسعة النطاق وقابلة للتخصيص التعاون في الوقت الفعلي نعم نعم نعم نعم عمليات التكامل مساحة عمل Google فقط منصات متعددة أدوات التيسير الأساسية (التعليقات، التعاون في الوقت الفعلي) المتقدمة (الاقتراع، التصويت، المؤقتات) التخصيص محدود (الألوان، الشعار) موسع (العلامة التجارية، التخطيط) ميزات منطقية أساسية (الاختيار من متعدد، إجابات قصيرة) متقدمة (منطق التخطي، تفرع الأسئلة) إعداد تقارير البيانات والتحليلات أساسي (جداول بيانات جوجل) متقدم (مخططات وتقارير مدمجة) خطة مجانية نعم نعم، بميزات محدودة

والآن دعنا نقارن الاختلافات بينهما بالتفصيل:

الميزة رقم 1: سهولة الاستخدام

عبر نماذج جوجل نماذج جوجل: عندما تحتاج إلى إجراء استطلاع رأي بالأمس، فإن سهولة الاستخدام هي كل شيء. نماذج Google هي تعريف البساطة - يمكنك إعداد استطلاع رأي وتشغيله في دقائق.

على سبيل المثال، إذا كنت معلّمًا تنشئ اختبارًا أو مسوّقًا تجمع التعليقات بعد إطلاق منتج، فإن واجهة السحب والإفلات في نماذج Google تجعل العملية سريعة وغير مزعجة.

SurveyMonkey: من ناحية أخرى، يمنحك SurveyMonkey مزيدًا من التحكم ولكن يستغرق وقتًا أطول قليلاً لإتقانها. هل نحتاج إلى عرض أسئلة مختلفة بناءً على كيفية رد الشخص؟ ميزة منطق التخطي في SurveyMonkey مثالية لذلك.

إنها مثالية لاستطلاعات أعمق، مثل باحثي السوق الذين يبحثون في سلوك العملاء، ولكنها تأتي مع منحنى تعليمي.

الفائز: إذا كانت السرعة هي أولويتك القصوى، فإن نماذج جوجل هي الفائز الواضح. ومع ذلك، قد يستحق SurveyMonkey الوقت الإضافي إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التخصيص والتحكم.

الميزة رقم 2: التخصيص والعلامة التجارية

لا يقتصر الاستطلاع على جمع الردود فحسب، بل هو امتداد لعلامتك التجارية.

عبر SurveyMonkey نماذج جوجل: يقدم التخصيص الأساسي، مما يسمح لك بتغيير لون الخلفية وإضافة شعار، ولكن هذا كل ما في الأمر. قد يصلح هذا إذا كنت تدير استبيانًا داخليًا أو تجمع ردود الطلاب.

SurveyMonkey: يتيح لك تخصيص علامتك التجارية بالكامل، من إضافة شعارك إلى تخصيص الألوان والتخطيط. على سبيل المثال، إذا كنت تجري استبياناً لرضا العملاء، يمكنك التأكد من أن الاستبيان يبدو وكأنه جزء لا يتجزأ من تجربة علامتك التجارية.

الفائز: خيارات تصميم SurveyMonkey تمنحه ميزة واضحة إذا كنت ترغب في إثارة إعجاب جمهورك.

الميزة رقم 3: جمع البيانات وتحليلها

عبر نماذج جوجل تعمل كلتا الأداتين بشكل جيد ولكن بطرق مختلفة.

نماذج جوجل: تتكامل بسهولة مع جداول بيانات جوجل، مما يتيح لك الوصول إلى الردود في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، إذا كنت قد أطلقت للتو منتجًا جديدًا وأرسلت استبيانًا للملاحظات إلى عملائك.

ومع ورود الردود، يتم تجميعها تلقائيًا في ورقة جوجل، مما يتيح لك تحليل درجات الرضا أو تحديد التحسينات المحتملة على المنتج بسرعة.

SurveyMonkey: يأخذ التحليل إلى أبعد من ذلك مع ميزة برنامج تحليل استطلاعات الرأي يقدم المخططات والرسوم البيانية والتقارير المتقدمة.

الفائز: إذا كنت تدير دعم العملاء وتحتاج إلى تحليل اتجاهات التعليقات بمرور الوقت، تتيح لك ميزات إعداد التقارير في SurveyMonkey إنشاء تقارير مصقولة وسهلة القراءة - دون الحاجة إلى التصدير.

نماذج Google مقابل SurveyMonkey على Reddit

عند الاختيار بين نماذج Google Forms و SurveyMonkey، في بعض الأحيان تأتي أفضل الرؤى من أولئك الذين يستخدمون هذه الأدوات يوميًا. لذا، لجأنا إلى موقع Reddit لمعرفة ما يقوله المستخدمون في العالم الحقيقي - وتقدم ملاحظاتهم بعض الأفكار القيمة.

بالنسبة لأولئك الذين يعطون الأولوية للبساطة والتكامل السلس، فإن نماذج Google تفوز بالثناء. مستخدم Reddit كاتشروني يلخص الأمر بشكل مثالي:

_إنه مجاني، وبسيط، ولديه تكامل بسيط للغاية مع جداول بيانات جوجل، التي أستخدمها كثيرًا

كاتشروني

هذا يجعل من نماذج Google خيارًا مفضلاً للمستخدمين الذين يحتاجون إلى طريقة سريعة وغير مزعجة لجمع الردود وتحليل البيانات على الفور في جداول بيانات Google.

من ناحية أخرى، لدى SurveyMonkey أيضًا مستخدمون مخلصون يقدّرون توازنه بين السهولة والوظائف. كما مستخدم Reddit توريس بوريل يضعها

_نحن نستخدم SurveyMonkey. إنه بسيط، وبأسعار معقولة، وسهل على المشاركين

توريس بوريل

تسلط هذه الملاحظات الضوء على قوة SurveyMonkey في توفير تجربة بديهية لكل من منشئي الاستبيانات والمشاركين على حد سواء، خاصة عند البحث عن تخصيص أكثر تقدمًا.

إذن، ما هو الحكم؟ لكلتا الأداتين نقاط قوتها حسب احتياجاتك، ولكن الاستماع مباشرةً من المستخدمين يمنحك فكرة أوضح عن أيهما يمكن أن يكون الأنسب لمشاريعك.

تعرّف على ClickUp - أفضل بديل لنماذج جوجل مقابل SurveyMonkey

إذا لم تقدم نماذج Google أو SurveyMonkey الميزات المتقدمة أو المرونة التي تحتاجها، فقد يكون الوقت قد حان لاستكشاف خيارات أخرى. هناك الكثير من منافسو نماذج Google و بدائل SurveyMonkey متوفرة، ولكن أحدها يبرز انقر فوق .

يتيح لك ClickUp إنشاء النماذج، وتحويل الردود تلقائيًا إلى مهام قابلة للتنفيذ، والتكامل بسلاسة مع مهام سير العمل، وتقديم تحليل للبيانات في الوقت الفعلي من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص.

إنه حل متكامل يتجاوز مجرد إنشاء النماذج البسيطة.

إليك كيف يمكن ل ClickUp تبسيط عملك:

1. عرض النموذج

حوِّل ردود الاستبيان إلى مهام قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Form View

عند جمع ملاحظات العملاء، بدلاً من إدخال الردود يدويًا في نظام منفصل, عرض نموذج ClickUp يحول هذه الردود تلقائيًا إلى مهام لفريقك.

القدرة على تطبيق المنطق الشرطي في النماذج يجعلها أكثر قوة -مما يتيح لك عرض أسئلة محددة بناءً على الإجابات السابقة، مما يضمن لك الحصول على المزيد من البيانات ذات الصلة من المستجيبين.

تصبح كل عملية إرسال مهمة قابلة للتنفيذ يمكن لفريقك العمل عليها على الفور، مما يؤدي إلى تبسيط العملية بأكملها.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تدير متجرًا عبر الإنترنت وترسل استبيانات ما بعد الشراء. باستخدام طريقة عرض النماذج، يصبح كل رد، سواء كان تقييمًا إيجابيًا أو شكوى، مهمة مسندة إلى عضو الفريق المعني. يؤدي ذلك إلى التخلص من التتبع اليدوي ويضمن عدم انزلاق أي شيء.

2. إدارة المهام

قم بتحويل عمليات إرسال النماذج تلقائيًا إلى مهام وحافظ على مواءمة فريقك مع مهام ClickUp Tasks

تكمن قوة ClickUp الحقيقية في قدرتها على ربط كل شيء. عندما يقوم شخص ما بإرسال نموذج، يمكنك تحويله تلقائيًا إلى مهام مهمة ClickUp وتعيينها إلى أحد أعضاء الفريق، وتحديد المواعيد النهائية.

لنفترض أنك تجري استبياناً لملاحظات العملاء بعد إطلاق منتج ما. بدلاً من فرز الردود يدويًا، يمكن لمهام ClickUp Tasks تعيين كل رد تلقائيًا كمهمة إلى القسم المعني.

على سبيل المثال، يمكن توجيه الملاحظات الإيجابية إلى قسم التسويق للحصول على الشهادات، بينما يمكن توجيه مشكلات المنتج مباشرةً إلى دعم العملاء للمتابعة. وبهذه الطريقة، لا يتم تفويت أي تعليقات، ويتم تتبع كل مهمة من البداية إلى النهاية.

وبعبارة أخرى، على عكس أدوات الاستطلاع التقليدية، تتجاوز ClickUp إنشاء النماذج وتتكامل مباشرةً مع برنامج إدارة المهام مما يجعله مثاليًا للفرق التي تحتاج إلى اتخاذ إجراءات بناءً على الملاحظات التي تتلقاها

سواء كنت تدير ملاحظات العملاء أو الطلبات الداخلية، يضمن لك ClickUp التعامل مع كل إرسال بكفاءة وتتبعه من البداية إلى النهاية.

3. قوالب الملاحظات

قم بجمع الملاحظات وتنظيمها وتحديد أولوياتها بسهولة باستخدام قالب نموذج الملاحظات من ClickUp

تقدم ClickUp أيضًا حلولاً جاهزة، مثل نموذج قالب نموذج ملاحظات ClickUp . هذا القالب مثالي لجمع الملاحظات وتنظيمها في مكان واحد.

وسواء كنت تجمع ملاحظات الموظفين أو تستطلع آراء المستخدمين حول منتجك، يتم تنظيم الملاحظات على الفور لسهولة تحليلها. يمكنك تخصيصه بما يتناسب مع احتياجاتك، مما يضمن حصولك على البيانات المطلوبة.

على سبيل المثال، لنفترض أنك تقود فريق نجاح العملاء وترسل استبياناً للملاحظات حول ميزة جديدة. يقوم قالب نموذج الملاحظات بتصنيف كل استجابة وتحديد أولوياتها، مما يسهل تحديد المشكلات التي يجب معالجتها أولاً.

بالإضافة إلى ذلك، ستمنحك طريقة عرض لوحة التوصيات الإجمالية مساحة لتبادل الأفكار وتخزين جميع الأفكار المتعلقة بالملاحظات.

4. الأتمتة والتحليلات

يتجاوز ClickUp النماذج - فهو يقوم بأتمتة العملية بأكملها. مع أتمتة ClickUp ، يمكنك تعيين مهام سير العمل بناءً على ردود الاستبيان.

على سبيل المثال، إذا اختار شخص ما إجابة سلبية، يمكن ل ClickUp تعيين مهمة متابعة تلقائيًا لفريق دعم العملاء لديك. أو، إذا كشف الاستطلاع عن مشكلة ذات أولوية عالية، يمكنك تشغيل تنبيه لاتخاذ إجراء فوري.

عرض البيانات الرئيسية ومراقبة التقدم المحرز في الوقت الفعلي باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards

ولكن هذا ليس كل شيء لوحات معلومات ClickUp رؤى في الوقت الفعلي، بحيث يمكنك مراقبة الاتجاهات وتتبع معدلات الاستجابة وتصور بياناتك دون مغادرة المنصة.

هل تحتاج إلى تقديم نتائج الاستطلاع في اجتماع؟ تتيح لك لوحات المعلومات المدمجة إمكانية إنشاء تقارير في ثوانٍ، مما يجعل بياناتك قابلة للتنفيذ على الفور.

ClickUp ليس مجرد أداة، بل هو حل كامل للفرق التي تحتاج إلى القيام بالمزيد من الاستطلاعات.

إذا كنت قد تجاوزت قيود نماذج Google Forms و SurveyMonkey، فإن قدرة ClickUp على دمج النماذج والمهام والأتمتة والرؤى في الوقت الفعلي تجعلها أداة لتغيير قواعد اللعبة لأي شخص يتطلع إلى تحويل البيانات إلى إجراءات.

إنشاء نماذج واستطلاعات فعالة باستخدام ClickUp

تقدم كل من نماذج Google و SurveyMonkey مزايا فريدة من نوعها، مما يجعلها مناسبة لحالات استخدام مختلفة.

نماذج جوجل هي أداة مجانية رائعة للاستطلاعات والنماذج البسيطة ذات الميزات الأساسية داخل نظام جوجل البيئي. يعد SurveyMonkey مثاليًا إذا كنت ترغب في إنشاء استطلاعات بميزات وتقارير أكثر تقدمًا.

من ناحية أخرى، يوفر ClickUp مزيجًا قويًا من إنشاء النماذج وإدارة المشاريع، مما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات للفرق التي تحتاج إلى جمع البيانات وتحليلها ضمن سير العمل.

إن نهج ClickUp المتكامل يعني أن كل عملية إرسال استبيان ليست مجرد بيانات، بل هي خطوة نحو تحسين أعمالك. وسواء كان الأمر يتعلق بتتبع الردود في الوقت الفعلي، أو أتمتة سير العمل بناءً على الملاحظات، أو إنشاء تقارير مرئية، فإن ClickUp يساعدك على إنجاز الأمور بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

هل أنت جاهز لمعرفة كيف يمكن ل ClickUp أن يحول استبياناتك وإدارة المهام؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم واختبر طريقة أفضل للعمل!