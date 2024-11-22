11 نموذجًا مجانيًا لخريطة رحلة العميل

يعد إنشاء رحلة فعالة للعملاء أمرًا ضروريًا لنجاح أي عمل تجاري.

فهو يتطلب تخطيطًا ودراسة متأنية، بالإضافة إلى فهم عميق لاحتياجات عملائك وتفضيلاتهم. ولكن لا يجب أن يكون الأمر شاقاً. فباستخدام الأدوات والقوالب الصحيحة، يمكنك صياغة تجربة عملاء استثنائية تجعلهم يعودون مرة أخرى للمزيد.

إحدى هذه الأدوات هي قوالب رحلة العميل، والتي توفر للشركات نهجًا منظمًا لإنشاء رحلات المشترين.

في هذه المقالة، سوف نستكشف ما هي قوالب رحلة العميل وما الذي يجعل القالب الجيد. بعد ذلك، سنلقي نظرة على 11 مثالاً لنماذج رائعة لرحلة العميل حتى تتمكن من رؤية كيف تساعد الأدوات بشكل مباشر في إنشاء تجارب رائعة للعملاء طوال دورة حياتهم بأكملها.

ما هو نموذج خريطة رحلة العميل؟

تمثل خريطة رحلة العميل بشكل مرئي تجربة العميل من البداية إلى النهاية. وهي تشبه نموذج أداة إدارة المشروع ، إلا أنها تساعد الشركات على فهم كيفية مساهمة الأجزاء المختلفة من رحلة العميل في إرضاء المشترين وولائهم. قوالب خريطة رحلة العميل هي إصدارات مصممة مسبقًا من هذه الجداول الزمنية التي تمنح المستخدمين مكانًا ثابتًا للانطلاق منه.

عادةً ما يتضمن نموذج خريطة رحلة العميل الخطوات الرئيسية في دورة حياة العميل، مثل الإعداد و المتابعة. كما سيتضمن أيضًا مقاييس رئيسية مثل رضا العملاء وصافي نقاط الترويج، والتي يمكن أن تساعد في اتخاذ القرارات عندما يتعلق الأمر بتحسين تجربة العميل.

باستخدام نموذج كجزء من إجراءات التشغيل القياسية لتخطيط رحلة العميل الخاصة بك، يمكنك الحصول بسرعة على نظرة ثاقبة حول كيفية أداء نقاط الاتصال المختلفة وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. يمكن بعد ذلك استخدام ذلك لتشكيل عادات العمل حول تقديم تجربة استثنائية للعملاء.

بالإضافة إلى ذلك، توفر النماذج نقطة انطلاق للشركات التي لا تملك الموارد أو المهارات الداخلية لتصميم خريطة رحلة العميل الخاصة بها من الصفر.

مكافأة:_

_برنامج_SOP : حيث ستكتب أي عوائق تقف بين عميلك وأهدافه.

السبب الجذري للعوائق : حيث ستحدد المشكلة الأعمق التي تسبب العوائق.

حيث ستحدد المشكلة الأعمق التي تسبب العوائق. التأثير العاطفي: حيث ستكتب خطتك لاستهداف نقاط الألم ومساعدتهم على الوصول إلى أهدافهم.

سيساعدك هذا النموذج على توضيح إحباطات عملائك ونقاط الألم التي يواجهونها لفهمهمهم بشكل أفضل، وتحسين العمليات التجارية والمنتجات لتلبية احتياجات العملاء، وتثقيف فريقك حتى يصبحوا أكثر تعاطفًا مع العملاء.

8. نموذج ClickUp لإعداد العملاء

_ يساعدك قالب تأهيل العميل على تتبع المهام التي يجب عليك إكمالها لإعداد كل عميل جديد بشكل كامل داخل شركتك

تعد تجربة تأهيل العميل المنظمة ضرورية لنجاح كل من العملاء الجدد والشركة.

جيد تأهيل العملاء يمكن أن يؤدي إلى تحسين رضا العملاء، والاحتفاظ بهم، وزيادة فرص البيع والبيع المتبادل، والولاء للعلامة التجارية على المدى الطويل. على الجانب الآخر، يمكن أن تؤدي التجربة السلبية إلى إحباط العميل وتراجعه. استخدام قالب تأهيل العملاء في ClickUp للتأكد من أن شركتك تجني الفوائد - وتتجنب المخاطر.

يقدم القالب 4 مراحل محددة مسبقًا للإعداد (ومع ذلك، يمكن تعديلها لتناسب احتياجاتك):

هدية ترحيبية: تتضمن المرحلة الأولى إرسال رسالة بريد إلكتروني ترحيبية وهدية ومعلومات إضافية للعميل الجديد.

تتضمن المرحلة الأولى إرسال رسالة بريد إلكتروني ترحيبية وهدية ومعلومات إضافية للعميل الجديد. تعيين الفريق: تتضمن المرحلة الثانية تعيين شخص أو فريق لإدارة ودعم العميل الجديد.

تتضمن المرحلة الثانية تعيين شخص أو فريق لإدارة ودعم العميل الجديد. استبيان التأهيل: تتضمن المرحلة الثالثة إرسال سلسلة من الأسئلة إلى العميل الجديد واستلام الردود ومراجعة الإجابات.

تتضمن المرحلة الثالثة إرسال سلسلة من الأسئلة إلى العميل الجديد واستلام الردود ومراجعة الإجابات. مكالمة تأهيلية: تتضمن المرحلة الرابعة جدولة اجتماع تأهيل مع العميل الجديد وتشغيله.

تقدم كل مرحلة حقولاً لاسم العميل الجديد والمُعيَّن ومستوى الأولوية ومعلومات الاتصال بالعميل, تاريخ مكالمة التعيين والخدمات ونوع العميل، بالإضافة إلى المهام الفرعية داخل كل مرحلة. لاحظ أن هذا النموذج خاص بإعداد العملاء - ولكن لدينا الكثير من الموارد الرائعة على تأهيل الموظفين و الترحيب بالموظفين الجدد أيضًا

9. نموذج تصعيد خدمة العملاء ClickUp لخدمة العملاء

_استخدم هذا النموذج لتتبع وإدارة جميع استفسارات وطلبات خدمة العملاء

تقديم خدمة عملاء ممتازة يمكن أن تميز الشركة عن منافسيها وتخلق قاعدة عملاء مخلصين. ومع ذلك، حتى أفضل فرق خدمة العملاء يمكن أن تواجه مواقف صعبة تتطلب التصعيد إلى مستويات أعلى من الإدارة. وهنا يأتي دور نموذج تصعيد خدمة العملاء الخاص ب ClickUp لخدمة العملاء يأتي في

يتيح لك هذا القالب رؤية جميع تذاكر خدمة العملاء في طريقة عرض واحدة، بالإضافة إلى طرق عرض إضافية لدعم المستوى وسعة الفريق. يتم تنظيم التذاكر حسب التذاكر الجديدة، والمستوى 1، والمستوى 2، وما بعدها، حسب حاجة العميل.

يحتوي كل قسم دعم على الحقل التالي لمنح فريق الدعم الخاص بك كل السياق الذي يحتاجونه لحل مشكلات العملاء.

اسم المهمة: موضوع المشكلة أو الطلب المعني (على سبيل المثال، "استفسار عن عرض المنتج التجريبي" أو "حالة استرداد الأموال").

موضوع المشكلة أو الطلب المعني (على سبيل المثال، "استفسار عن عرض المنتج التجريبي" أو "حالة استرداد الأموال"). معرف المهمة المخصص: لتصنيف تذاكر الدعم وتحديدها وتتبعها بسهولة.

لتصنيف تذاكر الدعم وتحديدها وتتبعها بسهولة. المعين: لتعيين موظف دعم معين للطلب. يمكن سحب بيانات المعيّن لاحقًا للمساعدة في دعم الموظفين مراجعات الأداء .

لتعيين موظف دعم معين للطلب. يمكن سحب بيانات المعيّن لاحقًا للمساعدة في دعم الموظفين مراجعات الأداء . معلومات العميل: بما في ذلك الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان ومعرف الطلب ورسالة طلب الدعم.

بما في ذلك الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان ومعرف الطلب ورسالة طلب الدعم. فئة القضية: لمساعدتك في تحديد نوع الدعم الذي يطلبه العميل (أي استرداد الأموال، رسالة متابعة، رسالة متابعة، استبدال، إلخ).

لمساعدتك في تحديد نوع الدعم الذي يطلبه العميل (أي استرداد الأموال، رسالة متابعة، رسالة متابعة، استبدال، إلخ). أماكن الإرفاق: حقول اختيارية لالتقاط الصور أو الملفات التي يقدمها العميل، وإرفاق نسخة من الإيصال.

حقول اختيارية لالتقاط الصور أو الملفات التي يقدمها العميل، وإرفاق نسخة من الإيصال. مستوى التأثير: لتحديد مدى أهمية أو إلحاح حل هذه المهمة.

يمكن أن يؤدي التعامل مع طلبات تصعيد خدمة العملاء بطريقة سريعة ومنظمة إلى تحسين رضا العملاء، وتقليل معدل تذبذب العملاء، وزيادة الكفاءة، وتحسين التواصل، وتوفير بيانات قيمة لـ التحسين المستمر .

10. قالب رسم خرائط رحلة العميل في برنامج SlidesGo PowerPoint

عبر SlidesGo

في حين أننا نعتقد أن ClickUp يوفر أفضل قوالب ممكنة لرحلة العميل، فإننا نعلم أنه في بعض الأحيان، لا يمكنك اختيار البرنامج الذي تستخدمه لإدارة أعمالك. بالنسبة لأولئك الذين يضطرون إلى الالتزام بحلول مايكروسوفت، يوفر SlidesGo قالب خريطة رحلة العميل لمساعدتك في تتبع دورة حياة عميلك.

تتضمن هذه الحزمة من الشرائح نماذج مرئية عالية المستوى لاستخدامها في العروض التقديمية، بالإضافة إلى بعض خرائط رحلة العميل الأكثر تفصيلاً التي تأخذك خلال مراحل التوعية والاكتساب والخدمة وولاء العملاء. يتضمن هذا التنزيل:

مجموعة واسعة من الخيارات المتنوعة: 30 رسمًا بيانيًا مختلفًا قابلًا للتحرير بنسبة 100% وخرائط رحلة العميل

30 رسمًا بيانيًا مختلفًا قابلًا للتحرير بنسبة 100% وخرائط رحلة العميل حجم التنسيق الأكثر شيوعًا: تنسيق الشاشة العريضة 16:9 لجميع أنواع الشاشات

تنسيق الشاشة العريضة 16:9 لجميع أنواع الشاشات دليل المستخدم: معلومات إضافية وإرشادات حول تخصيص الرسومات

هذه القوالب ليست مفصلة أو متنوعة تمامًا مثل خيارات ClickUp، ولكن إذا كنت تنشئ مجموعة شرائح سريعة لعرض تقديمي، فهي حل مثالي.

11. قالب خريطة رحلة العميل SidesGo Google Slides قالب رحلة العميل

عبر SlidesGo

إذا كانت شركتك تستخدم Google Workspace وكان مطلوبًا منك الاحتفاظ بقوالب رحلة العميل ضمن عائلة Google، فهذه قوالب خريطة رحلة العميل في العروض التقديمية من Google SlidesGo Google Slides لك

من المهم أن يكون لديك فهم كامل لاحتياجات عميلك وآرائه ودوافعه وشكوكه وتفاعلاته مع منتجك. يعد هذا التحليل الشامل لتجربة العميل جانبًا مهمًا من جوانب تطوير المنتج. تم إنشاء هذه المجموعة من الرسوم البيانية للمساعدة في هذه الدراسات.

يتضمن هذا التنزيل:

مجموعة متنوعة من الخيارات: 32 رسم بياني مختلف قابل للتحرير بنسبة 100% وخرائط رحلة العميل

32 رسم بياني مختلف قابل للتحرير بنسبة 100% وخرائط رحلة العميل حجم التنسيق الأكثر شيوعًا: تنسيق الشاشة العريضة 16:9 لجميع أنواع الشاشات

تنسيق الشاشة العريضة 16:9 لجميع أنواع الشاشات دليل المستخدم: معلومات إضافية وإرشادات حول تخصيص الرسومات

هذه الرسوم البيانية سهلة الاستخدام ويمكن أن تساعد في الارتقاء بأي عرض تقديمي عن دراسات تجربة العملاء. على الرغم من أنها مصممة مع وضع العروض التقديمية من Google Slides في الاعتبار، إلا أنه يمكن أيضًا تنزيلها لاستخدامها مع Microsoft PowerPoint.

موارد رحلة العميل ذات الصلة:

برنامج إدارة العملاء

أمثلة على برامج إدارة علاقات العملاء

قوالب إدارة علاقات العملاء

سير عمل إدارة علاقات العملاء

كيف تنشئ خريطة رحلة العميل؟

الآن بعد أن أصبح لديك مجموعة متنوعة من القوالب للاختيار من بينها، قد تتساءل عن كيفية إنشاء خريطة رحلة العميل فعليًا. إليك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتباعها:

تحديد جمهورك المستهدف: الخطوة الأولى في إنشاء خريطة رحلة العميل الناجحة هي معرفة من هم عملاؤك. حدد الخصائص الديموغرافية والاهتمامات ونقاط الألم لدى عملائك الحاليين والمحتملين. سيساعدك ذلك على فهم احتياجاتهم ودوافعهم. رسم خريطة لمراحل رحلة عميلك: بعد ذلك، حدد المراحل المختلفة التي يمر بها العميل عند التفاعل مع علامتك التجارية. وتشمل هذه المراحل عادةً الوعي والنظر والشراء والاحتفاظ بالعملاء وتأييدهم. اجمع البيانات: لإنشاء خريطة دقيقة لرحلة العميل، اجمع البيانات من مصادر مختلفة مثل الاستطلاعات والمقابلات والتعليقات. سيمنحك ذلك فهمًا أفضل لتجارب عملائك. إنشاء شخصيات: قم بتطوير شخصيات خيالية تمثل الأنواع المختلفة من العملاء لديك. يجب أن تكون شخصية المشتري مبنية على بيانات حقيقية وتساعدك على التعاطف مع عملائك لفهم أعمق لرحلتهم. تحليل المشاعر: تلعب مشاعر العملاء دورًا حاسمًا في خريطة رحلتهم. حدّد ما قد يشعرون به في كل مرحلة من مراحل الرحلة ودوّن أي نقاط ألم أو لحظات سعادة. يمكن أن يساعدك ذلك على تحسين تجربتهم بشكل عام. ارسم الخريطة: أخيرًا، ارسم جميع المراحل ونقاط الاتصال والمشاعر على خريطة مرئية للحصول على فهم واضح لرحلة العميل. سيساعدك ذلك على تحديد مجالات التحسين ومواءمة استراتيجياتك مع احتياجات عملائك.

قم بتحسين سير عملك باستخدام قوالب رحلة العميل

تُعد قوالب رحلة العميل أداة قيّمة للشركات التي تتطلع إلى رسم خريطة لدورات حياة عملائها وتتبعها بكفاءة. من خلال استخدام هذه النماذج، يمكن للشركات تحديد الفرص المتاحة لتحسين تجربة العملاء والحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق اليوم.

قد نكون متحيزين، ولكننا نعتقد أن أسهل طريقة للبدء في رسم خرائط رحلة العميل هي استخدام ClickUp. تتيح لك مساحة العمل في ClickUp تصور دورة حياة العميل بسهولة، وتساعدك قوالبنا على تنظيمها بسرعة وبشكل حدسي، سواء كنت تعمل بمفردك أو كجزء من فريق أكبر. وعندما تحتاج إلى التعاون مع مساهمين آخرين، فإن ClickUp يجعل الحصول على الملاحظات أمراً سهلاً.

يمكنك البدء في استخدام ClickUp مجاناً، لذلك جرّبنا اليوم لترى كيف يمكن لقليل من التخطيط المسبق أن يزيد من إنتاجك على المدى الطويل.