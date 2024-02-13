10 قوالب تحليل تنافسية مجانية في Excel و ClickUp

العالم يتحرك بسرعة. ومن المحتمل أن يكون منافسوك كذلك.

ماذا يفعل الفريق الذي يريد أن يبقى منافساً؟ هذا صحيح. ربما تعرف ما أنا على وشك قوله.

إحدى أفضل الطرق لمعرفة ما هي أفضل خطوة تالية يجب أن تكون هي العمل من خلال تحليل تنافسي. وهذا يضمن لك إلقاء نظرة شاملة على سوقك والمنافسين فيه.

لمساعدتك في ذلك، اطلع على قائمة من 10 نماذج مجانية للتحليل التنافسي لبرنامجي Excel و ClickUp. هذه تجعل من السهل عليك تتبع منافسيك ومقارنتهم والتعلم منهم مما يمنحك الميزة التي تحتاجها لتكون الأفضل. 🥇

لكن أولاً، بالطبع، دعنا نبدأ بتعريف واضح.

ما هو نموذج التحليل التنافسي؟

قالب التحليل التنافسي هو مستند جاهز للاستخدام أو جدول بيانات أو مجموعة شرائح أو قائمة مهام مصممة لمساعدتك في جمع وتحليل المعلومات حول منافسيك.

من خلال النظر إلى الجوانب المختلفة لنشاط تجاري آخر - مثل المنتجات والتمويل والحصة السوقية والتسعير واستراتيجيات التسويق - يتيح لك قالب التحليل التنافسي تسجيل معلومات ثاقبة. تزود هذه القوالب أعضاء مجلس الإدارة أو فرق القيادة أو المساهمين الأفراد بتقرير قابل للفرز وسهل الفهم عن منافسيك.

ومن ثم تساعدك هذه المعرفة القيّمة على اتخاذ قرارات أفضل وتخطيط استراتيجيات عملك الخاصة حول منافسيك.

ما الذي يجعل قالب التحليل التنافسي جيدًا؟

يكون نموذج التحليل التنافسي الجيد واضحًا وسهل الاستخدام وشاملًا. يجب أن يتضمن الفئات والحقول ذات الصلة التي تسمح لك بجمع المعلومات ومقارنتها و جمع الإيجابيات والسلبيات من منافسيك.

يجب أن يكون النموذج المفيد قابلاً للتكيف مع مجال عملك المحدد وجمهورك المستهدف. من المفيد دائمًا عندما يكون تحليلك التنافسي جذابًا بصريًا على الرغم من أن هذا ليس بالضرورة شرطًا.

يتيح ClickUp Docs التنسيق المنسق و أوامر الشرطة المائلة للعمل بكفاءة أكبر

أنت تريد التأكد من تنظيم تحليلك وهذا هو المكان الذي يوفر لك القالب الكثير من الوقت. في نهاية المطاف، يتيح لك قالب التحليل التنافسي عالي الجودة الحصول على رؤى قيمة حول منافسيك ويدعم اتخاذ قرارات مستنيرة لنمو أعمالك ونجاحها.

10 قوالب مجانية للتحليل التنافسي

التحليل التنافسي ذو قيمة للشركات التي تتطلع إلى التقدم في مجالها والتعرف على منافسيها المباشرين. باستخدام قوالب Excel و ClickUp المجانية هذه، ستكون في طريقك لفهم منافسيك واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً تعزز عملك.

إليك قائمة ببعض أفضل قوالب التحليل التنافسي التي يمكنك البدء في استخدامها اليوم.

1. قالب التحليل التنافسي ClickUp

قالب التحليل التنافسي ClickUp

جرب قالب السبورة البيضاء للتحليل التنافسي من ClickUp ! يمكن إضافة العناصر وتعديلها ووضعها بحرية في هذا العرض التفاعلي. استنادًا إلى المقياس الذي قمت بتعيينه، يصور كل ربع كيف يؤدي كل عنصر. حتى أنه يتضمن وسيلة إيضاح لكل ربع.

استخدم هذا النموذج الشامل للبقاء على اطلاع على نقاط قوة المنافسين ونقاط ضعفهم واستراتيجياتهم. من الممكن أيضًا تحديد المجالات التي تتفوق فيها الفرق والمجالات التي تحتاج إلى تحسين من خلال تتبع المقاييس الرئيسية، مثل الحصة السوقية وعروض المنتجات.

على سبيل المثال، يمكن لفريق التسويق استخدام هذا لمقارنة وسائل التواصل الاجتماعي المشاركة بين المتنافسين. تنزيل هذا القالب

2. ClickUp قالب تحليل التسعير التنافسي للتحليل التنافسي

قالب تسعير التحليل التنافسي لـ ClickUp تحليل تنافسي

مع حالتين وطريقة عرض واحدة، يساعدك هذا القالب التحليلي على التحقيق في منافسيك الرئيسيين لمعرفة المزيد عن سلعهم ومبيعاتهم واستراتيجياتهم التسويقية كوسيلة للحصول على حصة سوقية.

استخدم نموذج التسعير التحليلي التنافسي الخاص ب ClickUp لاتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات بشأن نماذج التسعير الخاصة بك، مما يضمن لك الحفاظ على قدرتك التنافسية مع زيادة الأرباح إلى أقصى حد. على سبيل المثال، يمكن لشركات البيع بالتجزئة مراقبة خصومات المنافسين وعروضهم الترويجية لتحسين استراتيجية التسعير الخاصة بها. تنزيل هذا القالب

3. قالب التتبع التنافسي ClickUp

قالب التتبع التنافسي ClickUp

تتبع منتجات منافسيك!

مع قالب التتبع التنافسي من ClickUp ، تراقب الفرق أنشطة المنافسين وتقدمهم بمرور الوقت. من خلال البقاء على اطلاع على آخر المستجدات بشأن إطلاق منتجات المنافسين وحملاتهم التسويقية وتعليقات العملاء، يصبح تكييف استراتيجياتهم للبقاء في المقدمة أسهل بكثير.

وبمجرد إنشائه كمستند مشترك، يصبح الفريق بأكمله قادرًا على البقاء على اطلاع على المنتجات الموجودة حاليًا. على سبيل المثال، قد يتتبع فريق تطوير البرمجيات تحديثات البرامج المنافسة لضمان قدرة منتجهم على المنافسة. تنزيل هذا القالب

4. قالب تحليل السوق التنافسي ClickUp

قالب تحليل السوق التنافسي ClickUp

ما مدى جودة منتجك في السوق؟ جرب تحليل المنافسين الكامل مع المصفوفات التي تساعدك على تصور موقعك في السوق.

إن نموذج تحليل السوق التنافسي مصمم لمساعدة الفرق على تحديد الاتجاهات واستخدام المعلومات للتوصل إلى منتجات أو خدمات مبتكرة. قد تستخدم شركة ناشئة، على سبيل المثال، هذا النموذج لتحديد شريحة عملاء لا تحظى بخدمات كافية وإنشاء عرض مستهدف. من المهم أيضًا تفصيل منافسيك المباشرين وغير المباشرين.

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5. قالب تحليل المنافسين لـ ClickUp SEO

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قالب تحليل المنافسين لتحسين محركات البحث ClickUp SEO

يعد الترتيب العضوي في صفحات نتائج محرك البحث أحد أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة لجمع العملاء المحتملين وبناء الوعي بالعلامة التجارية وزيادة حصتك في السوق!

جرّب قالب تحليل المنافسين لتحسين محركات البحث الخاص ب ClickUp لتحسين موقعك جهود تحسين محركات البحث وجذب المزيد من الزيارات العضوية إلى موقع منتجك على الويب. يمكن لفريق تسويق المحتوى استخدام هذا القالب لتحديد الكلمات المفتاحية عالية الأداء وإنشاء محتوى جذاب وملائم لتحسين محركات البحث، مما يمنحك ميزة تنافسية.

بهذه الطريقة تضمن تنظيم استراتيجية الكلمات المفتاحية الخاصة بك وتتبع جميع جهود إنشاء المحتوى في مكان واحد لجميع تحليل SWOT . تنزيل هذا القالب

6. قالب مصفوفة مقارنة ClickUp

قالب مصفوفة المقارنة ClickUp

قالب مصفوفة المقارنة الخاص ب ClickUp يُمكّن الفرق من مقارنة العديد من المنافسين عبر عوامل مختلفة في شكل مصفوفة جذابة بصريًا لتحليل SWOT مفصل.

ربما تحتاج إلى مقارنة العديد من المنافسين عبر عدد قليل من العوامل بطريقة جذابة بصريًا وسهلة الاستيعاب. إذا كان الأمر كذلك، فإن مصفوفة مقارنة ClickUp هي النموذج المثالي لك.

اتخذ قرارات استراتيجية مستنيرة من خلال تحديد نقاط ضعف المنافسين. على سبيل المثال، قد يستخدم فريق المبيعات هذا النموذج لتحديد المجالات التي يتفوق منتجهم على المنافسين مما يسمح لهم بالتركيز على تلك الميزات أثناء عروض البيع.

تفقد هذه

_قوالب مقارنة المنتجات_

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7. قالب مصفوفة ميزات المنتج ClickUp

قالب مصفوفة ميزات المنتج ClickUp

هذا قالب مصفوفة ميزات المنتج من ClickUp يساعد الفرق على مقارنة منتجاتهم أو خدماتهم مع منتجات أو خدمات منافسيهم. من خلال تسليط الضوء على الميزات الرئيسية والفوائد والأسعار، يمكن للفرق أن تفهم بشكل أفضل وضعها في السوق وإجراء التعديلات اللازمة.

على سبيل المثال، يمكن لشركة برمجيات، على سبيل المثال، استخدام هذا لمقارنة الميزات ووظائف التطبيقات المنافسة. يمنحك ذلك ميزة تنافسية عبر منافسيك المباشرين وغير المباشرين حتى تتمكن من تحديد اتجاهات السوق بشكل أفضل. تنزيل هذا القالب إذا كنت تبحث عن المزيد من الأمثلة، اطلع على قائمتنا للأفضل

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8. قالب السوق المقارن لـ ClickUp

قالب السوق المقارن ClickUp

قالب تحليل السوق المقارن الخاص ب ClickUp صُمم لمقارنة أداء مختلف المنتجات أو الخدمات أو الاستراتيجيات مقابل معايير محددة مسبقًا لتحليل المنافسين في نهاية المطاف.

استخدم هذه المعلومات لتحديد ميزتك التنافسية والأساليب الأكثر فاعلية واتخاذ قرارات مبنية على البيانات. A فريق تطوير المنتجات استخدام هذا النموذج لتقييم ومقارنة تصاميم النماذج الأولية قبل اختيار الإصدار النهائي.

بالإضافة إلى ذلك، يعد قالب تحليل السوق المقارن (CMA) مفيداً لمهام مثل تحديد قيمة المنزل باستخدام عقارات تم بيعها مؤخراً وقابلة للمقارنة.

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9. قالب.net قالب التحليل التنافسي Excel

عبر Template.net

يقدم هذا القالب المستند إلى Excel من Template.net صيغة مألوفة وقابلة للتخصيص بسهولة للفرق التي تتطلع إلى تحليل منافسيها. من خلال تتبع بيانات المنافسين في Excel، تستخدم الفرق ميزات مدمجة مثل الرسوم البيانية والجداول المحورية لتصور وتحليل النتائج التي توصلوا إليها.

قد يستخدم فريق الشؤون المالية هذا النموذج لمقارنة المقاييس المالية الرئيسية للمنافسين، مثل نمو الإيرادات أو هوامش الربح. ولكن هذا مثال واحد فقط- ضع في اعتبارك أن Excel مرن . تنزيل هذا القالب

10. قالب التحليل التنافسي لبرنامج SlideTeam PowerPoint للتحليل التنافسي

عبر SlideTeam

يساعد قالب التحليل التنافسي في PowerPoint هذا فرق العمل على تقديم نتائجهم الخاصة بالسوق المستهدفة في شكل مرئي جذاب وسهل الهضم.

من خلال تحويل البيانات الأولية إلى عروض تقديمية جذابة، يمكن للفرق أن تنقل رؤاها بمزيد من الوضوح. يمكن لفريق الإدارة، على سبيل المثال، استخدام هذا القالب لعرض المشهد التنافسي خلال اجتماع التخطيط الاستراتيجي دون قضاء ساعات أمام الكمبيوتر في إنشاء عرض تقديمي من الصفر. تنزيل هذا القالب ذات صلة:_

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فوائد استخدام قالب التحليل التنافسي المفصل ## فوائد استخدام قالب التحليل التنافسي المفصل

ما الرائع في إجراء تحليل تنافسي كجزء من استراتيجية عملك الأكبر؟

تتعلم الكثير عن السوق الخاص بك

يساعد تحليل المنافسين فرق العمل على فهم صناعتهم والسوق المستهدفة بشكل أفضل. تزودهم هذه المعرفة بالمعلومات التي يحتاجونها للتوصل إلى خطة عمل قوية.

على سبيل المثال - من خلال التحليل التنافسي - قد تحدد شركة برمجيات - من خلال تحليل تنافسي - الاتجاهات في تفضيلات العملاء، مما يساعدهم على مواءمة منتجاتهم مع متطلبات السوق. 🎯

يكشف عن فرص أفضل لعملك التجاري

من خلال فحص نقاط القوة والضعف لدى المنافسين، تكشف الفرق عن الفرص المحتملة لـ النمو والتوسع . قد تكون هذه العملية تكشف عن ثغرات في عروض المنافسين مما يعني أنك اكتشفت للتو فرصة لتقديم حل فريد من نوعه.

تحديد التناقضات بين الحالة الحالية للمؤسسة والحالة المرغوبة بصريًا

على سبيل المثال، يمكن أن يكتشف مطور تطبيقات اللياقة البدنية أن منافسيه يفتقرون إلى ميزة التتبع الشامل للتغذية، وبالتالي يقررون دمج هذه الميزة في تطبيقهم وإبرازها كميزة تميزهم عن غيرهم.

يمكن أن تقود جودة منتجاتك أو استراتيجيات عملك

فرق تحليل المنافسين المنتجات والخدمات تحسين عروضهم الخاصة وتمييز أنفسهم عن غيرهم. لماذا هذا؟ لأن دراسة المنافسين تمكنهم من تحديد أفضل الممارسات والميزات المبتكرة. ومن ثم، فإن الأمر يتعلق فقط بإضافتها إلى منتجاتك الخاصة.

على سبيل المثال، قد يلاحظ بائع تجزئة للملابس أن أحد المنافسين يقدم توصيات مخصصة للأناقة من خلال اختبار للأناقة ويقرر تطبيق تجربة مماثلة لتعزيز تجربة عملائه.

لا شك أن معرفة استراتيجيات منافسيك وتكتيكاتهم تمنحك ميزة بلا شك. يسمح اكتساب رؤى من نماذج المشهد التنافسي للفرق بتطوير استراتيجيات أفضل في جوانب متعددة من أعمالهم.

من خلال فهم المشهد التنافسي، تتخذ الفرق قرارات أكثر استنارة بشأن التسويق، وتطوير المنتجات، والتسعير، ومشاركة العملاء. يمكن تحسين الاستراتيجيات المتعلقة بإشراك العملاء والمبيعات والتوزيع، وحتى التسويق والإعلان، من خلال تحليل تنافسي شامل.

يمكنك إنشاء أهداف ومعايير أكثر استنارة

مع وجود قالب تحليل تنافسي في متناول اليد، يكون لدى الفرق وقت أسهل لقياس أدائها مقارنة بمعايير السوق الحالية. تسمح الطبيعة المقارنة للتحليل التنافسي للفرق بوضع أهداف واقعية و قياس التقدم المحرز مقابل تلك الأهداف.

وكمثال على ذلك، فإن وكالة تسويق يمكن تقييم منافسيها الاحتفاظ بالعملاء ووضع أهداف لتجاوزها، مما يؤدي في النهاية إلى نمو الأعمال. 📈

استخدم ClickUp لتتبع التقدم المحرز باستخدام الأهداف العددية والنقدية والصواب/الخطأ وأهداف المهام

ما هو موقع علامتك التجارية بالنسبة لمنافسيك وجمهورك المستهدف بشكل عام؟ إنه سؤال مهم يساعدك التحليل التنافسي على الإجابة عنه بوضوح. من خلال فهم نقاط البيع الفريدة للعلامات التجارية المنافسة، تستطيع الفرق التأكيد على نقاط القوة الخاصة بها وتطوير هوية مقنعة للعلامة التجارية.

على سبيل المثال، يمكن لشركة مستحضرات التجميل الصديقة للبيئة أن تسلط الضوء على ممارساتها المستدامة ومكوناتها الطبيعية لتمييز نفسها عن منافسيها بعد أن تكتشف أنه لا يوجد أحد آخر في صناعة مستحضرات التجميل يستخدم هذه الزاوية.

توقع تحركات منافسيك ### توقع تحركات منافسيك

يساعد تحليل المنافسين فرق العمل على توقع تحركاتهم والبقاء في المقدمة. وتكمن أهمية التحليل التنافسي في أنه يساعد الفرق على اكتشاف الأنماط والفرص المحتملة.

وهذا يساعد الفرق على الاستعداد للتحديات المحتملة التي قد تنتظرهم، أو قد يُعلمهم كيف إدارة حملاتهم التسويقية لـ Q4. تكمن الفائدة الرئيسية للتحليل التنافسي في الاحتمالات التي تبدو لا حصر لها من حيث ما يمكنك فعله بالبيانات التي تكشفها.

لنفترض أنك فريق تسويق في شركة مشروبات. تلاحظ وجود اتجاه نحو البدائل منخفضة السكر وتقوم بتطوير خطوط إنتاج جديدة في الوقت المناسب لموسم العطلات، لتبقى في صدارة المنافسة.

تحديد الشراكات والتعاونات المحتملة

من منا لا يحب العلاقات ذات المنفعة المتبادلة؟ قد تكشف نماذج تحليل المنافسين عن فرص التعاون مع الشركات الأخرى في مجال عملك.

يكشف إطار التحليل التنافسي عن نقاط قوة المنافسين التي تكمل نقاط قوتك. على سبيل المثال، يمكن لشركة تكنولوجية ناشئة متخصصة في التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي أن تعقد شراكة مع شركة أكبر تقدم خدمات تكميلية مثل تقديم البيانات بين الشركات، مما يؤدي في النهاية إلى توسيع نطاق وصولها وتحسين عروضها. 🤝

تعزيز تجربة العملاء

من خلال فهم نقاط القوة والضعف لدى المنافسين، يتعين على الفرق أولاً تحديد مجالات التحسين لتتمكن بعد ذلك من تحسين تجربة العملاء.

على سبيل المثال، قد يتعلم فريق منتج لخدمة صناديق الاشتراكات أن المنافسين لديهم عمليات شحن أكثر كفاءة، مما يدفعهم إلى تبسيط الخدمات اللوجستية الخاصة بهم لضمان التسليم في الوقت المناسب وإرضاء العملاء.

تتبع المنافسين باستخدام قوالب التحليل التنافسي التحليل التنافسي هو أداة حاسمة لأي شركة تتطلع إلى البقاء في الطليعة. وباستخدام أحد هذه النماذج العشرة، يمكنك الحصول على رؤى رئيسية حول منافسيك والسوق، مما يتيح لك اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن منتجاتك وخدماتك.

ليس هناك ما هو أكثر قيمة من المعلومات حول منافسيك المباشرين، فلماذا لا تحصل على تتبع للحصول على هذه الميزة التنافسية؟

ابدأ في تحديد مجالات التحسين والنمو، واستفد من الفرص الجديدة، وحقق نجاحًا أكبر في نهاية المطاف. لذا، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، ففكر في دمج نماذج التحليل التنافسي هذه في استراتيجية عملك - ستشكرك أرباحك النهائية.