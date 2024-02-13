اكتشف، وحلل، وانجح: أفضل 10 قوالب لأبحاث السوق

عند الترويج لمنتجاتك أو إطلاق منتجات جديدة، من الضروري أن تفهم السوق، وتقدير حجم منافسيك، وأن تكون لديك صورة واضحة تمامًا لما يريده عملاؤك. وبمجرد حصولك على هذه الرؤية، تكون جاهزًا لتهيئة المسرح من خلال خطة تسويقية .

قد تبدو أبحاث السوق مخيفة، بالنظر إلى العملية الشاقة لجمع البيانات وتحليلها. لكن لا تقلق - تتدخل نماذج أبحاث السوق لإنقاذ الموقف. فهي توفر خارطة طريق منظمة تغطي جميع الخطوات الحيوية لأبحاث السوق، بدءًا من تحديد أهدافك إلى جمع البيانات وتفسيرها. 🗺️

تعال معنا بينما نتعمق في أفضل 10 نماذج مجانية لأبحاث السوق. سنرشدك إلى ميزاتها الفريدة، مما يجعل اختيار النموذج المثالي الذي يناسب احتياجاتك أمرًا سهلاً للغاية.

ما هو قالب بحث السوق؟

أبحاث السوق هي عملية واسعة النطاق، وغالباً ما تستغرق وقتاً طويلاً وتتضمن جمع المعلومات الأساسية عن السوق المستهدفة من خلال الاستطلاعات والمقابلات ومجموعات التركيز. إنه أمر بالغ الأهمية لتوقع الاتجاهات والحفاظ على ميزة تنافسية على منافسيك.

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قالب بحث السوق هو إطار عمل مصمم مسبقًا لإضفاء هيكلية على عمليات البحث الخاصة بك. يأتي مع أسئلة وحقول لجمع البيانات ذات الصلة بأسواق أو أهداف محددة.

وهو يبسّط العملية بأكملها من خلال توفير تنسيق قياسي يمكنك تخصيصه ليتماشى مع أهدافك البحثية.

تساعدك قوالب أبحاث السوق على:

توفير الوقت في تصميم و التخطيط لمشروعك البحثي توفير المال عن طريق إلغاء الحاجة إلى شركات الأبحاث الخارجية

ضمان الاتساق في جمع البيانات وتحليلها وإعداد التقارير

ما هي المكونات الرئيسية لقالب أبحاث السوق؟

قالب أبحاث السوق هو بمثابة وصفة لإجراء البحوث. فهو يخبرك بما تحتاجه وكيفية استخدامه. فيما يلي المكونات الرئيسية التي يمكنك أن تجدها في هذا القالب:

أهداف البحث: أهداف محددة بوضوح لمشروع البحث أساليب جمع البيانات: طرق وأدوات محددة لجمع المعلومات، مثل الاستطلاعات أو المقابلات أو الملاحظات أسئلة البحث: مجموعة من الأسئلة المصاغة جيدًا لمعالجة أهداف البحث اختيار العينة: إرشادات لاختيار الجمهور المستهدف أو مجموعة العينة المناسبة تحليل البيانات*: تحليل البيانات: تعليمات حول كيفية تحليل البيانات التي تم جمعها وتفسيرها إعداد التقارير: تنسيق لتلخيص نتائج البحث وتقديمها الجدول الزمني: جدول زمني يحدد موعد إجراء كل نشاط بحثي الميزانية: التكاليف المقدرة المرتبطة بالمشروع البحثي معلومات الاتصال: تفاصيل الأفراد أو الفرق المسؤولة عن البحث

أفضل 10 نماذج لأبحاث السوق

لقد قمنا باختيار قوالب أبحاث السوق الأكثر ابتكارًا من وورد و ClickUp لمساعدتك في اكتشاف البيانات وجمعها وتحليلها دون عناء. والآن، دعنا نرى ما الذي يجعلها مميزة! 💖

1. قالب ClickUp لأبحاث السوق

اتبع نهجًا منهجيًا لتحديد من هم عملاؤك وما يحتاجون إليه باستخدام قالب ClickUp Market Research Template

إن أبحاث السوق هي حليفك الأول عندما تريد تحسين إدارة العلامة التجارية واكتساب رؤى حول استراتيجيات منافسيك. مع نموذج ClickUp لأبحاث السوق أداة سهلة الاستخدام تبسّط مهمة جمع وتقديم المعلومات المهمة عن جمهورك المستهدف، وحالة منتجك أو خدمتك، والمشهد الأوسع للصناعة. 🌄

هذه قالب المهمة يأخذك عبر مداخل ومخارج البحث، ويغطي نهجك وتقنيات جمع البيانات والرؤى القيمة التي جمعتها من عملائك الحاليين أو المحتملين من خلال الحقول المخصصة.

قم بتكييف الحقول لتوثيق أي معلومات تراها مناسبة - أضف روابط البيانات والمرفقات، أو اختر مرحلة بحث مثل التصميم و التحضير و التنفيذ.

تأتي كل مهمة مع قائمة مهام فرعية للاحتفاظ بسجل لخطوات البحث، مثل تحديد نطاق البحث وإعداد فريق البحث. يمكن للمكلفين استخدامها لـ مراقبة تقدم كل مهمة فرعية من خلال حالات مخصصة مثل مفتوح أو قيد المراجعة أو مغلق.

2. قالب تحليل السوق ClickUp

احصل على رؤى قيمة في السوق وتصور أداء منتجك باستخدام قالب تحليل تنافسية السوق ClickUp

إذا كنت تشعر بالفضول لمعرفة موقع منتجك بين منافسيه، فلا تنظر إلى أبعد من نموذج تحليل سوق ClickUp . تساعدك هذه الأداة في تحديد اتجاهات السوق الرئيسية وتقييمها، واكتساب رؤى حول احتياجات العملاء، وفحص استراتيجيات المنافسين وأدائهم. ♟️

يصنف هذا النموذج الشامل لأبحاث السوق المنافسين إلى خمسة أنواع رئيسية: مباشر، غير مباشر، غير مباشر، محتمل، مستقبلي، بديل (للمنافسين الذين يقدمون منتجًا بديلاً).

استخدم طريقة عرض لوحة المعلومات الخاصة بحصة النمو لتقييم منتجات المنافسين وتحديد أين تستثمر مواردك. ما عليك سوى اختيار نوع المنافس من وسيلة الإيضاح، وإنشاء ملاحظة لاصقة من اللون المقابل، ووضعها على البقعة المرغوبة. استخدم المحور النوعي الأفقي لقياس الحصة السوقية النسبية للمنافسين والمحور الصادي لقياس معدل نموهم.

تعمل طريقة عرض السعر مقابل الجودة بطريقة مماثلة، ولكن هذه المرة، أنت تستخدم مصفوفة لقياس العلاقة بين جودة المنتج والسعر. فهي تمنحك فهماً مرئياً لاستراتيجية التسعير الخاصة بمنافسيك، مما يساعدك على تحديد موقع منتجك في السوق بشكل تكتيكي.

عرض قائمة المنافسين هو محورك المركزي لمعلومات المنافسين، مصنفة بدقة حسب حالة التحليل مثل مباشر أو غير مباشر أو محتمل. بالإضافة إلى ذلك، استفد من لوحة الإعلانات للاطلاع على الاستراتيجيات الترويجية لمنافسيك.

3. قالب خطة عمل ClickUp

استخدم قالب خطة عمل ClickUp لتخطيط عملك التجاري من البداية وحتى الانتهاء

استبدل خطة العمل التقليدية المطولة خطة العمل المستندات مع قالب خطة عمل ClickUp وتسريع العملية. إنها مجموعة أدوات شاملة لتوثيق كل جانب من جوانب خطة عملك وتبسيط عملية الصياغة لضمان صقلها في الوقت المحدد. ⏰

هذه الصفحة الواحدة قالب المستند مقسم بدقة إلى عدة أقسام رئيسية:

وصف الشركة : يقدم لمحة عامة عن الشركة ورسالتها ورؤيتها

: يقدم لمحة عامة عن الشركة ورسالتها ورؤيتها تحليل السوق : يشرح المشكلة التي تعمل على حلها وحلها والسوق المستهدفة

: يشرح المشكلة التي تعمل على حلها وحلها والسوق المستهدفة استراتيجية المبيعات والتسويق : يحدد المنتجات وخطط التسويق

: يحدد المنتجات وخطط التسويق الخطة التشغيلية : تغطي جوانب مثل موقعك ومعداتك وتوقعاتك المالية

: تغطي جوانب مثل موقعك ومعداتك وتوقعاتك المالية المعالم والمقاييس: يعرض الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية

خصص القالب بشعار علامتك التجارية ومعلومات الاتصال الخاصة بك. يأتي كل قسم مع مطالبات مفيدة تقترح كيفية تقديم بياناتك - من خلال القوائم النقطية أو الصور أو الرسوم البيانية أو الجداول.

افتح عرض قائمة الموضوعات للاطلاع على جميع الأقسام والأقسام الفرعية المضمنة في مستند أبحاث السوق الشامل، مما يتيح لك تعيينها لأعضاء الفريق، وتحديد تواريخ الاستحقاق، وإرفاق المستندات ذات الصلة.

لتتبع حالات المهام، قم بالتبديل إلى عرض الحالة عرض اللوحة وصنفها على أنها مهام قيد التنفيذ أو قيد التنفيذ أو تحتاج إلى مراجعة أو مكتملة. افتح عرض الجدول الزمني لمراقبة الانحرافات المحتملة للخطة.

4. قالب خطة تطوير الأعمال ClickUp

استخدم قالب خطة تطوير الأعمال ClickUp لإنشاء خطة شاملة لتنمية أعمالك التجارية.

إن توسيع أو بدء عمل تجاري يشبه الشروع في مغامرة مليئة بالتحديات والمفاجآت. ومع ذلك، فإن الخطة الموضوعة بعناية يمكن أن تجعل هذه الرحلة أكثر سهولة في الإدارة.

لا داعي للبدء من الصفر! تقديم قالب خطة تطوير الأعمال ClickUp -خارطة طريق عملك، مزودة بأقسام مصممة مسبقًا ستقودك خلال العملية بأكملها، مما يجعل طريقك إلى النجاح أكثر سلاسة. 🛤️

سواءً كنت شركة ناشئة أو شركة في طور النمو، يقدم هذا القالب صفحات دوك سهلة الاستخدام لمساعدتك في توثيق ما يلي:

ملخص تنفيذي: لتقديم لمحة عامة عن العمل الذي تنميه، وتحديد المشكلات التي تعالجها، واقتراح الحلول الأشخاص الرئيسيون: لشرح من هم أعضاء الفريق التنفيذي وما يفعله كل شخص في الفريق التنفيذي العمليات: يسرد مواقع عملك وعدد الموظفين. يمكنك تحديد تكلفة المعدات والمرافق وتخطيط عمليات التصنيع على السبورة البيضاء التسويق: يتيح مشاركة تاريخ السوق ونموه للتنبؤ بالفرص المحتملة، وتحديد الجمهور المستهدف، وتحليل نقاط القوة والضعف لدى المنافسين الخطة المالية: يعطي تقديراً للتدفق النقدي والميزانية العمومية وتحديد نقطة الإيرادات التي تصل فيها إلى نقطة التعادل

من بين قوالب أبحاث السوق في هذه القائمة، يأتي هذا النموذج مع جداول وأوراق جاهزة مع إرشادات حول كيفية ملئها. لا تتردد في تخصيص أي قسم من القوالب لتتناسب مع متطلبات عملك.

أو يمكنك تضمين صور لتوضيح خطتك، وإضافة صفوف أو إزالتها، واختيار لوحة الألوان المفضلة لديك، وإعادة تسمية الصفحات لجعلها خاصة بك - كل ذلك داخل قالب أبحاث السوق المستهدفة.

5. انقر فوق قالب تطوير منتج جديد

استعد لإطلاق منتجك بسهولة باستخدام قالب تطوير منتج جديد ClickUp ClickUp

إن فتح الطريق إلى إطلاق منتج ناجح يتلخص في كلمة واحدة: التحضير. وخمن ماذا؟ إن نموذج تطوير المنتج الجديد ClickUp يساندك! 🙌

يعمل هذا النموذج الشامل لأبحاث السوق على تبسيط عملية تطوير المنتج يضمن المواءمة بين فريقك والمراحل الرئيسية، ويحافظ على تنظيم جميع المهام من أجل تعاون سلس. كل هذا ممكن من خلال الحقول المخصصة، مما يتيح لك استكشاف مشروعك من وجهات نظر مختلفة.

تُنظِّم عرض قائمة ملخص المشروع مهامك بدقة حسب مرحلة المشروع، من توليد الفكرة إلى إطلاق المنتج، مما يجعل تتبع تقدمك أمرًا سهلاً. تعرض القائمة أيضًا تفاصيل واضحة مثل تعقيد المهمة ومستوى التأثير من خلال حقول مخصصة يمكنك تخصيصها وفقًا لاحتياجاتك.

لمراقبة مهامك كالصقر، افتح العملية لوحة كانبان عرض، الذي يحول المهام إلى بطاقات ويجمعها حسب مراحلها. إنها مكانك المفضل للتعرف بسرعة على المهام الموجودة في طور الإعداد من وضع التصور إلى الإطلاق.

استخدم طريقة عرض الخط الزمني لعرض خطي لمهامك، مجمعة حسب الفرق التي تعمل عليها ومرمزة بالألوان حسب المرحلة. تتيح لك طريقة العرض هذه مراقبة مهامك بكفاءة جداول المهام والمدد الزمنية من خلال منحك التحكم في سير عملك!

يمكنك سحب مهمة لإعادة جدولة أو تعديل مدتها عن طريق سحب حوافها.

6. قالب تحديد موضع المنتج ClickUp

استخدم قالب قائمة تحديد موضع المنتج ClickUp لفهم خصوصيات وعموميات المنتج وتقديمه بشكل صحيح للسوق المستهدف

تعكس قيمة منتجك بشكل مباشر ما يعتقده عملاؤك، أليس كذلك؟ لهذا السبب من الضروري معرفة موقع منتجك في السوق و كيف تريد أن يراه عملاؤك في السوق .

اكتشف الاختصار المثالي لتلك الإجابات - وهو قالب تحديد موضع المنتج ClickUp -لتطبيقه في استراتيجية عملك. تساعدك هذه الأداة على فهم أفضل لمنتجك والعثور على المكانة المثالية في السوق المستهدفة.

ابدأ بتقييم المنتج الذي تريد إطلاقه في عرض تقييم وضع المنتج، مع حقول معدة مسبقًا مثل

اسم المنتج ووصفه

قطاع السوق

تاريخ الإطلاق المستهدف

نقاط البيع الفريدة

نقاط الألم

قم بتخصيص النموذج عن طريق إعادة تسمية الحقول المتاحة أو إضافة حقول مخصصة.

قم بتوزيع النموذج على أعضاء فريقك، وبمجرد اكتماله، تظهر جميع المعلومات القيمة تلقائيًا في عرض قائمة المنتجات. هذا العرض هو المكان الذي يمكنك فيه مراجعة التفاصيل المشمولة في النموذج، وتعيين المهام لأعضاء الفريق, تعيين الأولويات وتجميع المهام حسب الحالة.

يقدم هذا القالب أيضًا عرض خريطة وضع المنتج على السبورة البيضاء. وهو يتميز برسم بياني كوسيلة مساعدة مرئية لعرض كيفية تكدس منتجك القادم من حيث القيمة مقابل المال مقارنةً بالمنافسين.

7. قالب التحليل التنافسي ClickUp

حدد منافسيك الرئيسيين وتتبع أداء منتجاتهم باستخدام قالب قالب التحليل التنافسي ClickUp Competitive Analysis Template

التحليل التنافسي ليس مجرد مصطلح منمق - إنه سلاحك السري إذا كنت تستعد لتقديم منتج أو خدمة جديدة. إن قالب التحليل التنافسي ClickUp هو مساعدك الموثوق في هذه المهمة. فهو يساعدك في الكشف عن نقاط قوة المنافسين ونقاط ضعفهم، وتقديم نظرة عامة شاملة عن الصناعة، وإعداد استراتيجيات للتفوق على المنافسين وتحديد جمهورك المستهدف. 🌟

لـ بدء التحليل التنافسي قم بعصف ذهني لقائمة من المنافسين المحتملين. فكر في المكان الذي قد يذهب إليه عملاؤك إذا لم يختاروا شركتك. اجعل الأمر واقعيًا - احرص على وضع قائمة تصل إلى 10 أسماء، مع ترك الوقت لإجراء بحث شامل للسوق.

بعد الانتهاء من البحث، استخدم المصفوفة المتوفرة لوضع منتج المنافسين فيما يتعلق بمحوري التواجد في السوق والرضا. استخدم الأسطورة لمساعدتك على فهم نوع المنتج، بما في ذلك:

التواجد العالي في السوق والرضا العالي حضور عالٍ في السوق ورضا منخفض رضا مرتفع وحضور منخفض في السوق رضا منخفض وحضور منخفض في السوق

قم بتكرار ورقة لاصقة مرمزة بالألوان تتطابق مع نوع منتجك واسحبها إلى الربع الذي يناسبه بشكل أفضل. تنقسم المصفوفة إلى أربعة أقسام لمساعدتك في تحديد ما إذا كان المنتج مقدمًا أو رائدًا أو متخصصًا أو عالي الأداء

يمنحك قالب استراتيجية العمل هذا الحرية المطلقة للتلاعب بعناصره. يمكنك إضافتها وتعديلها ووضعها في أي مكان تريده في السبورة التفاعلية عرض

8. قالب خريطة رحلة العميل ClickUp

استخدم قالب خريطة رحلة العميل ClickUp لتمثيل عادات عملائك وتفضيلاتهم واستخدامها لتحسين منتجك/خدمتك

هل سبق لك أن وجدت نفسك في حيرة من أمرك، متسائلاً عما يريده عملاؤك؟ إن قالب خريطة رحلة العميل ClickUp أداة مفيدة يمكن أن تساعدك! 🛠️

فكر في الأمر كدليل لفهم عميلك المثالي بشكل أفضل شخصية المستخدم . من خلال رسم خريطة لرحلتهم، يمكنك الكشف عن احتياجاتهم وتوقعاتهم والتوصل إلى استراتيجيات معقولة لتحسين منتجاتك وخدماتك لجمهورك المستهدف.

يزخر قالب السبورة البيضاء هذا بمطالبات أسئلة مفيدة حول إجراءات العملاء وتجاربهم ونقاط الاتصال والحلول. يقودك القالب خلال ثلاث مراحل رئيسية:

التوعية: تقوم بتعريف العملاء بنشاطك التجاري وما يقدمه من خدمات النظر في الأمر: يبدأون في التفكير في عملك كحل لاحتياجاتهم، مما يدفعهم إلى البحث عن منتجاتك أو خدماتك ومقارنتها بالخيارات الأخرى التحويل: ينتقلون من مرحلة التفكير إلى الفعل ويصبحون عملاء يدفعون مقابلها

تأتي كل مرحلة من هذه المراحل مع ملاحظات لاصقة مُعدّة مسبقًا لتبدأ بها، ولكن لديك الرخصة الإبداعية لإضافة المزيد. امنح السبورة البيضاء لمسة شخصية من خلال الرسم اليدوي الحر، وأنشئ أشكالاً، وأدرج صوراً، واستخدم الموصلات، وأضف نصاً من مجموعات التركيز، أو أبحاث العملاء، أو أي أمثلة لأبحاث السوق التي تمتلكها.

9. قالب خطة أبحاث السوق Word من FlexMR

خطط لأبحاث السوق الخاصة بك خطوة بخطوة مع قالب خطة أبحاث السوق Word من FlexMR

إذا كنت تبحث عن إطار عمل منظم لتبسيط أبحاث السوق، فإن قالب خطة أبحاث السوق Word من FlexMR هو الحل الأمثل. إنه مقسم إلى أقسام منظمة بشكل جيد لكل خطوة ويتميز بنصائح وإرشادات حول كيفية استخدامها.

قالب Word هذا قابل للتخصيص بالكامل، مما يسمح لك بتعديل الألوان، وتغيير الخط وحجم الحروف، وإضافة صفوف وأعمدة إلى الجداول المعدة مسبقاً أو تضمين الرسوم البيانية والمخططات. ✍🏻

استخدم القسم الأول لتقديم خلفية موجزة عن المشروع. بعد ذلك، حدد نطاق المشروع وحدد ما تتوقع تحقيقه في نهاية المشروع، بما في ذلك أرقام الاستجابة المستهدفة وإرشادات عرض البيانات وتأثير البيانات على المستقبل صنع القرار .

التفاصيل الإضافية التي يغطيها النموذج هي:

الجمهور المستهدف : وصف العملاء الذين تهدف إلى البحث عنهم، مع الأخذ في الاعتبار العمر والتركيبة السكانية والتفاعلات مع الشركة أو المنتج

: وصف العملاء الذين تهدف إلى البحث عنهم، مع الأخذ في الاعتبار العمر والتركيبة السكانية والتفاعلات مع الشركة أو المنتج خطة العينة : تفاصيل عدد المشاركين الذين تنوي إجراء البحث عليهم

: تفاصيل عدد المشاركين الذين تنوي إجراء البحث عليهم أساليب البحث : تضمين الأساليب النوعية والكمية

: تضمين الأساليب النوعية والكمية الجدول الزمني : قدم جدولاً زمنياً للمشروع، مع تقسيم المهام ومراعاة الاختلافات في معدلات الاستجابة

: قدم جدولاً زمنياً للمشروع، مع تقسيم المهام ومراعاة الاختلافات في معدلات الاستجابة الميزانية : حدد الميزانية: تحديد الميزانية، مع تقديم توزيع التكاليف وتسليط الضوء على المجالات التي تتطلب الاستثمار

: حدد الميزانية: تحديد الميزانية، مع تقديم توزيع التكاليف وتسليط الضوء على المجالات التي تتطلب الاستثمار الاعتبارات الأخلاقية: معالجة الاعتبارات الأخلاقية والاعتبارات الأخرى التي قد تنشأ أثناء المشروع، مثل تضارب المصالح مع الموردين

في النهاية، أضف اعتبارات أخرى: لتضمين أي شيء لا تغطيه الأقسام السابقة.

10. قالب استبيان السوق العام للكلمة من BusinessInABox

قم بإنشاء استبيان فعال للسوق باستخدام قالب استبيان السوق العام في Word من BusinessInABox

تتمثل إحدى طرق إجراء أبحاث السوق الفعالة في إجراء استبيان. إذا لم تكن متأكدًا من الأسئلة التي يجب تضمينها للحصول على أفضل النتائج أو كنت بحاجة إلى إطار عمل منظم لتبسيط العملية، فجرّب قالب استبيان السوق العام في Word من BusinessInABox.

يحتوي مستند وورد هذا المكون من صفحتين على أسئلة مفتوحة وأسئلة متعددة الخيارات من أجل عميل فعال دراسة حالة . فهي توفر جميع المعلومات الأساسية لفهم السوق الذي تشارك فيه أو تخطط لدخوله.

تغطي الأسئلة في النموذج معلومات العملاء مثل:

العمر والجنس المستوى التعليمي الحالة الاجتماعية إجمالي الدخل السنوي الموقع الجغرافي

بما أن هذا قالب Word، قم بتخصيصه كيفما تشاء! أضف أو عدّل الأسئلة للتعمق في التفاصيل التي تثير فضولك، واجعل الاستبيان أطول أو أقصر. هل تشعر بالخيال؟ امنحه لمسة شخصية باستخدام خط مختلف أو تغيير لون الخلفية!

فك شفرة الهيمنة على السوق مع قوالب أبحاث السوق الأساسية هذه

يمكن أن تكون أبحاث السوق رحلة جامحة، ولكن هذه القوالب الأساسية لأبحاث السوق من الدرجة الأولى تجعلها سهلة وسلسة. بدءًا من رؤى الألعاب حول تفضيلات العملاء إلى الكشف عن استراتيجيات منافسيك، فهي توفر حلاً منظمًا لكل خطوة بحثية.

إذا كنت متعطشاً للمزيد من الأصول البحثية، يمكنك الغوص في مكتبة قوالب ClickUp حيث ستجد أكثر من 1,000 قالب سهل الاستخدام في انتظارك لإرشادك في مجالات مثل تخطيط رحلات العملاء أداء تحليل المنافسين وتثبيت وضع المنتج بأقل جهد ممكن. ✌