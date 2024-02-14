10 نماذج مجانية لتحليل الصناعة مجانًا لتتبع المنافسة

الذكاء التنافسي مهم في مجال الأعمال، لا سيما بالنسبة للقادة. وفي حين أن استخدام تنبيهات محرك البحث للحصول على التحديثات أمر شائع، إلا أنه يقدم منظوراً محدوداً.

تتطلب الفرق المختلفة بيانات محددة. على سبيل المثال، يركّز التسويق على القنوات والحملات وتحقيق أهداف التسويق ، بينما تبحث المبيعات في استراتيجيات إدارة التسويق عبر الإنترنت.

ويظل تخصيص النهج بناءً على الاحتياجات المختلفة أمرًا بالغ الأهمية في الذكاء التنافسي الفعال.

ينطوي تتبع المنافسة على الكثير من العمل، من جمع البيانات إلى التوثيق. ومن المهم أيضًا التأكد من أنها قابلة للمشاركة والتحديث بانتظام. وهنا يأتي دور مجموعة من الأدوات التي تم إنشاؤها مسبقًا قوالب تحليل الصناعة أو قوالب التحليل التنافسي ستساعدك.

ما هي قوالب تحليل الصناعة؟

تساعد قوالب تحليل الصناعة الشركات على فهم اتجاهات السوق، واللاعبين الرئيسيين، والمنافسة، وسلوك المشترين، والعوامل الجزئية والكلية التي تؤثر على صناعة معينة. كما أنها تُطلع أصحاب المصلحة الرئيسيين على مشهد السوق وتساعدهم على جمع الرؤى التي توفر لهم ميزة تنافسية كبيرة.

توفر النماذج وجهات نظر حول الجوانب المختلفة المتعلقة بمشهد السوق، وخاصةً المعلومات التنافسية. فهي تساعد الشركات في العثور على إجابات لأسئلة مثل:

من هم المنافسون؟

ما هي قطاعات السوق التي يستهدفها المنافسون؟

ما هي أدوات التسويق وتكتيكاتهم؟

ما هي أدواتهم الرقمية و النمو استراتيجياتهم: خطة تحسين محركات البحث، حضور الفعاليات، إلخ؟

ما هي تمكين المبيعات تقنياتهما؟

ما هي الذهاب إلى السوق تكتيكاتهم؟

ما هي التهديدات الجديدة الناشئة في السوق؟

ما هي ميزتك التنافسية بالمقارنة مع اللاعبين الآخرين؟

ما هي الفجوات الموجودة حاليًا في السوق؟

تعد الإجابة على الأسئلة المذكورة أعلاه أمرًا بالغ الأهمية للبقاء على صلة بالسوق وبناء منتجات وخدمات وحلول ذات قيمة متميزة. تساعد هذه الرؤى في تعديل أو جعل خطط الأعمال لتحقيق حصة سوقية أعلى، والتصدي للمنافسة، وزيادة مكاسب العملاء.

ما الذي يجعل قالب تحليل الصناعة جيدًا؟

قالب تحليل الصناعة الجيد هو قالب ثاقب ويساعد الفرق على البقاء على اطلاع دائم ومنظم وموجه نحو العمل. فيما يلي بعض المعايير التي تحدد قالب تحليل الصناعة الجيد:

البساطة: يركز القالب البسيط على الأشياء الصحيحة بالمقياس الصحيح

يركز القالب البسيط على الأشياء الصحيحة بالمقياس الصحيح التوجه نحو الهدف: يميل القالب المصمم مع وضع أهداف عمل محددة في الاعتبار إلى الحصول على نتائج أفضل قابلة للتنفيذ

يميل القالب المصمم مع وضع أهداف عمل محددة في الاعتبار إلى الحصول على نتائج أفضل قابلة للتنفيذ العمق: القدرة على التعمق في التفاصيل الدقيقة حول المنافسين والسوق يساعد في التخطيط

القدرة على التعمق في التفاصيل الدقيقة حول المنافسين والسوق يساعد في التخطيط الوضوح وسهولة الاستخدام: يساعد القالب سهل الفهم على جمع الرؤى بسرعة

يساعد القالب سهل الفهم على جمع الرؤى بسرعة القابلية للتنفيذ: يساعد القالب الجيد المستخدمين على اتخاذ قرارات تجارية قائمة على البيانات

يساعد القالب الجيد المستخدمين على اتخاذ قرارات تجارية قائمة على البيانات التخصيص: القدرة على تخصيصه بعروض مختلفة، وإعداد الحقول، وتتبع الحالات يساعد في تلبية الاحتياجات المحددة لعملك

القدرة على تخصيصه بعروض مختلفة، وإعداد الحقول، وتتبع الحالات يساعد في تلبية الاحتياجات المحددة لعملك التعاون: يساعدك القالب الجيد على التعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين من خلال وضع علامات عليهم، وتحديد الأولويات، وتعيين المهام

10 قوالب لتحليل الصناعة لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي قائمة منسقة لأفضل 10 قوالب لتحليل الصناعة لمساعدتك على فهم الصناعة وقيادة قرارات عملك.

1. قالب تحليل سوق ClickUp

تعرف على موقع منتجك بين المنافسين مع قالب تحليل السوق ClickUp

هذا القالب مثالي عند إطلاق منتج جديد أو تحسين منتج حالي.

فهو يساعدك على فهم المنافسين الحاليين والمنافسين المحتملين والمنافسين المباشرين وغير المباشرين والبدلاء والداخلين الجدد. ويقدم لك منظورًا مستنيرًا حول معدل نمو السوق واحتياجات عملائك وسلوكياتهم وتفضيلاتهم.

إن قالب تحليل السوق ClickUp هو قالب سهل الاستخدام يوفر حالات مخصصة، وطرق عرض، وحقول مخصصة لمنحك رؤية متعمقة لمشهد السوق.

اعرض معلومات مفصلة عن الحصة السوقية للمنافسين وأدائهم وإعلاناتهم واستراتيجياتهم الترويجية باستخدام طرق العرض المخصصة في القالب. تمنحك طريقة عرض السعر مقابل الجودة رؤى حول تفضيلات المستهلكين بين منافسيك.

من خلال هذا الفهم الشامل، يمكنك تخصيص منتجاتك وخدماتك وتحديد المواقع والتسعير لتحقيق التمايز التنافسي.

2. قالب تحليل الفجوة في النقر

انتقل إلى المكان الذي تريد أن تكون فيه من المكان الذي أنت فيه باستخدام قالب تحليل الفجوة ClickUp

يمكّنك قالب السبورة هذا من تحديد الفجوات بين أهدافك وحالتك الحالية، مما يساعدك على سد الثغرات أو تقليلها بفعالية.

من الفجوات التشغيلية وتحليل الاحتياجات إلى الفجوات في القدرات بينك وبين منافسيك، فكل فجوة تؤثر على الأداء العام لمنتجاتك أو خدماتك. تصور الفجوات واحصل على رؤية أعمق باستخدام قالب تحليل الفجوة ClickUp .

بعد تحديد الهدف وجمع البيانات ذات الصلة، استخدم هذا القالب لإنشاء مخطط تحليل الفجوات. أحد الأعمدة للأداء الحالي، والآخر للأداء المطلوب، مما يساعدك على تحديد الفجوات.

أثناء معالجتك للفجوات، قم بتتبعها باستخدام الإحصائيات المخصصة وتصنيفها من خلال الحقول المخصصة.

3. انقر فوق قالب تحليل SWOT الشخصي

تعرف على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات باستخدام قالب تحليل SWOT الشخصي من ClickUp قوالب تحليل SWOT هي أدوات مفيدة تعمل بمثابة أداة جيدة للتحقق من الواقع في مواجهة المنافسين من خلال توفير رؤية موضوعية لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.

إن نموذج تحليل SWOT الشخصي لـ ClickUp يجعل هذا التحليل أكثر قابلية للتنفيذ من خلال تمكينك من العصف الذهني وإدراج عناصر العمل. يمكّنك من تجميع المهام المخصصة وتنظيمها. تتبع تقدم هذه المهام باستخدام حالات مخصصة من وقت لآخر.

إضافة حقول مخصصة تتضمن رابط ورقة العمل ومعدل الإنجاز والهدف والجدول الزمني. بالإضافة إلى ذلك، يُمكّنك القالب من إعداد طرق عرض مخصصة مثل طريقة عرض القائمة وطريقة عرض مخطط جانت والمهام في طريقة عرض التقويم بناءً على عبء العمل.

من أبرز ما يميز هذا القالب هو قدرته على مساعدتك في جمع الملاحظات داخليًا لتحليل SWOT وخطة التحسين من خلال إشراك مستخدمين أو مكلفين آخرين، وتحديد الأولويات، وتلقي التعليقات أو ردود الفعل وإبداءها.

ارتقِ بتحليل SWOT الشخصي إلى مستوى جديد من خلال جعله أكثر تعاونية وقابلية للتنفيذ.

4. قالب تتبع المنافسين في ClickUp

ابق على دراية لتبقى متقدمًا على المنافسين باستخدام قالب تتبع المنافسين ClickUp

يعد تتبع بيانات المنافسين أمرًا شاقًا للغاية على الرغم من توافر العديد من أدوات تحليل المنافسين نظرًا للكمية الكبيرة من المعلومات المتوفرة.

إن قالب تتبع المنافسين ClickUp يساعدك على تتبع المنافسة على مستوى عالٍ والتعمق في التفاصيل الدقيقة مثل نوع المنتج والتسعير وتاريخ الإصدار. وتوفر هذه التفاصيل فهماً شاملاً لتحركات المنافسين دون ترك معلومات حيوية تفلت من بين يديك.

استخدم الحقول المخصصة في هذا القالب لتتبع المعلومات الحيوية مثل سعر الوحدة وتقييمات المنتج والميزات ونوع المنتج وسنة الإصدار. استخدم أيضًا طرق العرض المخصصة لتتبع فئات المنتجات المختلفة، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية والساعات الذكية والأجهزة اللوحية.

يسمح لك هذا القالب بتهيئة وتتبع تحديثات الحالة، مما يسهل عليك التقدم. كما يتيح لك أيضًا البقاء على اطلاع دائم باستخدام تتبع الوقت والعلامات وتحذيرات التبعية والمزيد. ارفع مستوى ذكاء منافسيك من خلال التتبع المتعمق والمحدث.

5. قالب تحليل المنافسين لتحسين محركات البحث

قم بإنشاء استراتيجيات تحسين محركات البحث الرابحة باستخدام نموذج تحليل المنافسين في ClickUp SEO

تعتمد استراتيجية تحسين محركات البحث الناجحة بشكل كبير على الوعي باستراتيجيات المنافسين. نموذج تحليل المنافسين لتحسين محركات البحث ClickUp SEO يساعدك على تطوير فهم عميق لاستراتيجيات تحسين محركات البحث الخاصة بالمنافسين، مما يمكّنك من إنشاء استراتيجية ناجحة لتحسين محركات البحث.

تتبع وتصور معلومات حيوية عن المنافسين باستخدام 27 سمة مخصصة في القالب، مثل نتائج رؤية حركة المرور، ونقاط المحتوى، وتقدير قيمة حركة المرور العضوية، ومتوسط عدد الصور في المقالات، ونقاط المجال.

تعمق في معلومات أداء الموقع الإلكتروني للمنافسين، بما في ذلك إمكانية الوصول، ورؤية حركة المرور، وجودة المحتوى باستخدام طرق العرض المخصصة. ابقَ على اطلاع ومنظمًا مع لوحة الحالة وحسّن قابلية العمل مع دليل البدء_

سيمكّنك هذا النموذج من صياغة استراتيجية المحتوى الصحيحة. تفوّق على منافسيك من خلال تحليل دقيق لاستراتيجيات تحسين محركات البحث للمنافسين.

6. قالب التحليل التنافسي

قم بتحليل ومقارنة أداء المنافسين باستخدام قالب التحليل التنافسي ClickUp التنافسي

أهم ما يميز هذا القالب هو العرض الرباعي للمشهد التنافسي، مما يتيح لك مقارنة نفسك بالمشهد التنافسي وتحديد مجالات النمو الجديدة. قالب التحليل التنافسي ClickUp يساعدك على وضع لوحة بيضاء للمشهد التنافسي الخاص بك. كما يتيح لك أيضًا إنشاء مهام ذات حالات مخصصة مثل مفتوح ومكتمل_

تصنيف مهامك وإدارتها بشكل أفضل باستخدام الحقول المخصصة. تسمح لك طرق العرض المخصصة بفتح طريقتي عرض: اللوحة البيضاء ودليل البدء. تتبع كل تحليل تنافسي باستخدام المهام الفرعية المتداخلة والمعينين المتعددين وتسميات الأولوية.

بعد فهم موقعك في المشهد التنافسي، حدد الخطوات التالية، وحدد الأولويات، وقم بتعيين المهام وتتبعها.

7. قالب تحليل التسعير التنافسي لـ ClickUp تحليل تنافسي

تفوق في 4Ps مع قالب التسعير التحليلي التنافسي ClickUp

يؤثر التسعير بشكل كبير على قرار العميل المحتمل في سوق مليء بالبدائل المتطابقة. نموذج تسعير التحليل التنافسي ClickUp للتسعير يساعدك على فهم استراتيجيات وخطط تسعير منافسيك بشكل أفضل. وبناءً على هذه الرؤى، ستتمكن من تقديم خيارات مقنعة لعملائك.

احصل على رؤية شاملة لمشهد التسعير باستخدام طرق العرض المخصصة. قم بإعداد الإشعارات للحصول على التحديثات.

استخدم الحقول المخصصة لإدارة المهام بسهولة عن طريق إضافة سمات مختلفة لتسعير المنافسين. إذا كان يجب عليك تعديل التسعير الخاص بك، فتتبعه باستخدام تحديثات الحالة القابلة للتكوين لتجنب فقدان أي وحدة أو خدمة.

ارفع مستوى الوعي بتسعير منافسيك لتقديم أسعار مقنعة لعملائك باستخدام قالب التسعير التحليلي التنافسي ClickUp Competitive Analysis Pricing.

8. انقر فوق الانتقال إلى قالب استراتيجية السوق

قم بصياغة خطة رابحة لإدارة التسويق عبر الإنترنت باستخدام قالب استراتيجية الانتقال إلى السوق من ClickUp

أنت بحاجة إلى استراتيجية فعّالة للانتقال إلى السوق قبل طرح منتج أو خدمة جديدة في السوق وزيادة الطلب. تنتج خطتك خطوة بخطوة من أبحاث السوق حول المنافسين والجمهور المستهدف واستراتيجية المبيعات والتسعير. انقر فوق نموذج استراتيجية الانتقال إلى السوق يساعدك على توصيل منتجك أو خدمتك إلى السوق من خلال القنوات الصحيحة بالرسائل الصحيحة.

يساعدك هذا القالب على جمع البيانات ذات الصلة والحصول على نظرة عامة عن السوق لمساعدتك في تخطيط الخطوات اللازمة لإطلاق المنتج بنجاح. فهو يمكّنك من الوصول إلى جمهورك المستهدف ووضع منتجاتك بشكل صحيح. وهذا يحسن فرصك في إطلاق منتجك بنجاح.

9. قالب تحليل ClickUp Soar Analysis

حلق إلى ارتفاعات عالية مع قالب تحليل ClickUp Soar Analysis قالب تحليل ClickUp Soar

التطلعات هي مكان رائع للبدء. ومع ذلك، فإن النجاح يتحقق عندما تتاح لهم الفرصة المناسبة.

فالفهم الواضح لنقاط القوة والفرص والتطلعات والنتائج أمر ضروري لتعظيم نقاط قوتك وتحويلها إلى نتائج مهمة.

يساعد تحليل SOAR (نقاط القوة والفرص والتطلعات والنتائج) المؤسسات على تقييم أدائها من خلال تقييم العوامل التي تؤثر على نجاحها. ومن ثم يساعد وضع خطة للعمل على مجالات التحسين.

الاستفادة من نموذج تحليل ClickUp Soar Analysis لتمثيل هذه المعلومات بشكل مرئي في طريقة عرض واحدة. وبناءً على ذلك، قم بإنشاء المهام وقوائم المراجعة، وتعيين الأولويات، وتحديد المواعيد النهائية باستخدام القالب_

استخدم القالب لتحقيق نتائج مبهرة من خلال التحديد والتحليل والعمل التعاوني الصحيح.

10. قالب القوى الخمس لبورتر في ClickUp Porter's 5 Forces

تعامل مع الضغوط التنافسية بسهولة باستخدام قالب القوى الخمس لبورتر ClickUp Porter's 5 Forces

أثبتت قوى بورتر الخمس أنها أداة فعالة للغاية لفهم الضغوط التنافسية.

باستخدام هذا النموذج، حدد القوى الخمس التي تمثل مصادر الضغط في مجال عملك:

التنافسية التنافسية قوة الموردين قوة المشتري التهديد بالاستبدال تهديد الدخول الجديد قالب القوى الخمس لبورتر ClickUp Porter's 5 Forces يساعدك على إنشاء طرق عرض مخصصة ولوحة بيضاء ومستند لجعل هذا التحليل أبسط وأكثر فعالية. كما يمكنك تحديد حالة المهام على أنها مفتوحة ومكتملة. تتوفر وسيلة إيضاح لإرشادك.

اجعل تحليلك قابلاً للتنفيذ باستخدام ClickUp نموذج القوى الخمس لبورتر .

ايس المنافسة مع قوالب تحليل الصناعة

لمواجهة منافسيك، تحتاج إلى أدوات وقوالب فعالة تمنحك صورة شاملة.

تم تصميم هذه القوالب العشرة المجانية مع أهداف ونتائج الأعمال الرئيسية. فهي تمكّنك من فهم المشهد التنافسي الخاص بك بشكل كامل وتساعدك على فهم عرضه وعمقه من وجهات نظر متعددة.

بالإضافة إلى ذلك، فهي تساعدك على اتخاذ الإجراءات وإعداد التدخلات وإيقاف استراتيجياتك وإعادة تقييمها.

قل وداعًا لـ تحليل تنافسي على جداول البيانات وتحرير معلوماتك التنافسية من الصوامع المعزولة. استفد من نماذج ClickUp هذه لمواءمة جميع أصحاب المصلحة الداخليين لديك. قدم لأصحاب المصلحة الداخليين لديك معلومات سياقية ذات صلة بوظائفهم.

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