إطار عمل القوى الخمس لبورتر&8217: كيفية استخدامه لبناء استراتيجية تنافسية

ربما سمعت عن العثور على " المحيط الأزرق _" - سوق يمكن أن تكون فيه اللاعب الوحيد. ولكن في الواقع، فإن المنافسة أمر لا مفر منه، ويمكن أن يفيد احتضانها عملك بطرق عديدة.

فالمنافسة هي القوة الدافعة وراء النمو والابتكار، وتعزز التحسين المستمر وتعزز المساءلة والكفاءة. ومع ذلك، لكي تتميز عن الآخرين، يجب عليك أولاً فهم سوقك والديناميكيات التنافسية التي تشكله بشكل صحيح. أدخل إطار عمل القوى الخمس لبورتر.

تم إنشاؤه في عام 1979 من قبل الأستاذ في كلية هارفارد للأعمال مايكل إ. بورتر (معروف أيضًا باختراع تحليل سلسلة القيمة )، غيّر هذا النموذج التحليلي طريقة تفكير الشركات في المنافسة والتخطيط. لا يتعلق الأمر فقط بالنظر إلى منافسيك؛ بل يتعلق بالنظر إلى الصورة الأكبر، بما في ذلك الموردين والعملاء والمنافسين الجدد والمنافسين المحتملين والمنتجات البديلة.

في هذه المقالة، سنقوم في هذه المقالة بتفصيل إطار عمل بورتر للقوى الخمس بالتفصيل، مع تحديد مكوناته الأساسية ونقاط القوة والسلبيات الرئيسية. كما سنوضح لك أيضًا كيفية تطبيق النموذج باستخدام انقر فوق منصة لإدارة المشاريع والإنتاجية من الدرجة الأولى.

ما هو إطار عمل القوى الخمس لبورتر؟

إطار عمل القوى الخمس لبورتر هو أداة تجارية تُستخدم لـ فهم الديناميكيات التنافسية للصناعة.

قبل إنشاء هذا النموذج، كانت الشركات تركز في المقام الأول على العوامل الداخلية والمنافسة المباشرة. ومع ذلك، تحدى بورتر هذا المنظور وقدم نهجًا شاملاً لفهم المشهد التنافسي للصناعة. فقد سلّط الضوء على كيفية تأثير القوى التنافسية الخارجية بشكل كبير على ربحية الشركة وموقعها في السوق.

وحدد بورتر العوامل أو القوى الرئيسية الخمسة التالية التي تشكل المنافسة:

قوة الموردين قوة المشترين تهديد الداخلين الجدد تهديد المنتجات أو الخدمات البديلة شدة التنافس بين المنافسين الحاليين

وبعبارة أخرى، حتى لو كنت تعتقد أنك على دراية بمنافسيك الحاليين، فلا تكن واثقاً جداً من أنك ستبقى في المقدمة. يمكن أن تتسلل خدمة رقمية جديدة أو أي ابتكار آخر إلى عملك عندما لا تتوقعها وتمحو ميزتك التنافسية.

تحليل القوى الخمس لبورتر مقابل تحليل SWOT

على الرغم من أن قوى بورتر الخمس و تحليل SWOT قد تبدو متشابهة، إلا أنها تخدم أغراضًا مختلفة في التخطيط الاستراتيجي .

تساعدك قوى بورتر الخمس على فهم القدرة التنافسية لصناعتك. فهو يفحص العوامل الخارجية لتقييم شدة المنافسة وربحية السوق.

من ناحية أخرى، يقدم تحليل SWOT منظوراً أوسع. فهو ينظر إلى الداخل والخارج، ويحدد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجهها شركتك.

لنفترض أنك تتطلع إلى افتتاح مقهى جديد في الحي. يدعو نموذج القوى الخمس لبورتر إلى:

تحليل عدد وتأثير المقاهي الموجودة حالياً (التنافس بين المنافسين المباشرين)

توافر وتأثير موردي حبوب القهوة ومزودي المعدات (القدرة التفاوضية للموردين)

قدرة العملاء على الاختيار بين المقاهي المتنافسة (القدرة التفاوضية للمشترين)

احتمالية افتتاح مقاهٍ جديدة بالقرب من المقهى (تهديد الداخلين الجدد)

إمكانية تحول العملاء إلى مقاهي الشاي أو العصائر (تهديد البدائل)

يساعدك هذا التحليل على فهم مدى تنافسية سوق القهوة المحلي وما إذا كان دخوله سيكون فكرة جيدة. ☕

استمرارًا لمثال المقهى، فإن تحليل SWOT من شأنه أن ينظر في نقاط القوة والضعف الداخلية بالإضافة إلى الفرص والتهديدات الخارجية:

قد تشمل نقاط القوة خبرتك في صناعة الضيافة أو مزيج القهوة الفريد الذي تقدمه

قد تكون نقاط الضعف هي محدودية الأموال المخصصة للتسويق أو عدم وجود مواقف للسيارات

الفرص قد تشمل الاهتمام المتزايد بالقهوة المتخصصة بين السكان المحليين

قد تشمل التهديدات افتتاح سلسلة مقاهٍ جديدة في مكان قريب من هنا

لذا، بينما تدفعك قوى بورتر الخمس للبقاء في صدارة المنافسة، فإن تحليل SWOT يساعدك على تعظيم نقاط قوتك وإصلاح نقاط الضعف واغتنام الفرص والتعامل مع التهديدات.

قراءة إضافية: استخدم "كليك أب نموذج تحليل SWOT لتقييم نقاط القوة والضعف الداخلية لشركتك، وتحديد الفرص والتهديدات الخارجية، ووضع استراتيجيات للنجاح!

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فهم قوى بورتر الخمس ## فهم قوى بورتر الخمس

بورتر مقالة عام 1979 يبدأ ببيان بسيط ولكنه قوي:

جوهر صياغة الاستراتيجية هو التعامل مع المنافسة.

غير أن ما يلي في الجملة التالية أكثر تأثيراً:

ولكن من السهل أن ننظر إلى المنافسة نظرة ضيقة جداً ومتشائمة جداً

بدلاً من التفكير في المنافسة باعتبارها مجرد منافسة بسيطة بين المنافسين الحاليين، يقدم بورتر أربعة جوانب إضافية يجب أخذها في الاعتبار: قوة الموردين والمشترين، وإمكانية دخول منافسين جدد إلى السوق، والتهديد الذي تشكله المنتجات أو الخدمات البديلة. دعونا نفحص عن كثب كل عامل من العوامل الخمسة الرئيسية التي تؤثر على المنافسة.

القوة ### القوة 1: التنافسية التنافسية

وفقًا لإطار القوى الخمس لبورتر، فإن التنافس التنافسي هو عامل رئيسي، وإن لم يكن العامل الوحيد الذي يؤثر على المنافسة داخل السوق. فهو يدرس شدة المنافسة بين المتنافسين المباشرين في السوق.

لتحديد مستوى المنافسة داخل صناعتك، فكر أولاً في عدد المنافسين المباشرين وقوتهم النسبية. بعد ذلك، فكر في مدى سرعة نمو الصناعة، ومدى تكلفة الخروج من السوق، ومقدار ما تنفقه الشركات الأخرى على الإعلانات.

إذا كان السوق شديد التنافسية، يمكنك أن تتوقع حروب أسعار، وفترات طويلة دون ربح، وتكتيكات تسويقية شديدة العدوانية. ومن ناحية أخرى، فإن السوق ذات المنافسة المنخفضة توفر فرصًا للنمو وتحقيق أرباح أعلى.

لمعالجة هذه المشاكل، عليك أن تكتشف ما الذي يجعل منتجك مميزاً وتضع خطة للتميز عن الآخرين. على سبيل المثال، إذا كنت تبيع شوكولاتة مصنوعة يدوياً في سوق مليء بالعلامات التجارية الكبرى، يمكنك التركيز على استخدام مكونات عضوية أو تقديم نكهات فريدة لجذب العملاء. 🍫

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القوة 2: تهديد الداخلين الجدد

تبحث قوة تهديد الداخلين الجدد في احتمالية دخول منافسين جدد إلى السوق أو الصناعة. وعادةً ما تؤدي حواجز الدخول المنخفضة والولاء للعلامة التجارية إلى جانب سهولة الوصول إلى قنوات التوزيع إلى سوق شديدة التنافسية.

فيما يلي بعض العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها عند تقييم تهديد الداخلين الجدد:

متطلبات رأس المال : تكاليف بدء التشغيل المرتفعة تردع الوافدين الجدد

: تكاليف بدء التشغيل المرتفعة تردع الوافدين الجدد اللوائح الحكومية : يمكن أن تحد اللوائح الصارمة من الدخول

: يمكن أن تحد اللوائح الصارمة من الدخول وفورات الحجم : يمكن للشركات الراسخة الإنتاج بكفاءة أكبر والحفاظ على أسعار أقل

القوة 3: القدرة التفاوضية للموردين

تشير القوة التفاوضية للموردين إلى قدرة الأطراف الثالثة مثل البائعين ومزودي المعدات على التأثير على وضعك التنافسي وربحيتك.

وتتضخم هذه القوة عندما يكون هناك عدد قليل من الموردين ولا يوجد بدائل أو في حالة منتجات ومواد التوريد الفريدة من نوعها. عندما يتمتع الموردون بقوة تفاوضية كبيرة، يمكنهم التأثير بشكل كبير على الأسعار وجودة المنتج وتوافره وشروط البيع. وللتخفيف من حدة هذا العامل، حاول تنويع قاعدة الموردين أو إيجاد حلول بديلة

تخيل مخبزًا صغيرًا يعتمد على مورد واحد لدقيق القمح. إذا قام هذا المورد برفع الأسعار أو المساومة على الجودة، فإن ذلك سيؤثر على أرباح المخبز. من أجل إدارة هذه المخاطر والحفاظ على قدرة المورد على المساومة، يمكن للمخبز العمل مع العديد من موردي الدقيق أو تجربة مكونات بديلة مثل دقيق الجاودار أو دقيق الذرة. 🥐

القوة 4: القوة التفاوضية للمشترين

تتعلق القوة التفاوضية للمشترين ب قدرة عملائك على المطالبة بأسعار أقل وجودة أعلى للسلع والخدمات. يساعدك فهم هذه القوة على ابتكار محفظة منتجاتك لزيادة ولاء العملاء وتقليل قدرتهم التفاوضية والحفاظ على ميزة تنافسية.

تعتمد القوة التفاوضية للمشترين على العوامل التالية:

حجم وتركيز المشترين : يتمتع المشترون الأكبر والأكثر تركيزًا بنفوذ أكبر على الأسعار

: يتمتع المشترون الأكبر والأكثر تركيزًا بنفوذ أكبر على الأسعار توافر البدائل : في حالة توفر العديد من المنتجات المماثلة، يمكن للمشترين التبديل بسهولة، مما يزيد من قدرتهم على المساومة

: في حالة توفر العديد من المنتجات المماثلة، يمكن للمشترين التبديل بسهولة، مما يزيد من قدرتهم على المساومة حساسية المشتري للأسعار : تعني الحساسية الأعلى قوة أكبر للمشترين

: تعني الحساسية الأعلى قوة أكبر للمشترين أهمية المنتج : أهمية المنتج: إذا كان منتجك بالغ الأهمية بالنسبة للمشترين، تنخفض قوتهم

: أهمية المنتج: إذا كان منتجك بالغ الأهمية بالنسبة للمشترين، تنخفض قوتهم تكلفة التبديل: تكلفة التبديل: يؤدي انخفاض تكاليف التبديل إلى تضخيم قوة المشترين

القوة 5: تهديد السلع البديلة

يقيس تهديد السلع البديلة احتمالية تحول المستهلكين من منتجك إلى منتج بديل يخدم نفس الغرض أو يقدم نفس المزايا.

إذا كانت البدائل متاحة بسهولة وبأسعار مغرية، فإن مركزك التنافسي يضعف. وللتخفيف من هذه القوة، يجب عليك الابتكار وتنويع عروضك وتنمية الولاء لعلامتك التجارية، راقب عن كثب أحدث الاتجاهات والتطورات التكنولوجية، حيث يمكن أن تؤدي إلى ظهور بدائل جديدة.

فكر في شركة تصنع المصابيح المتوهجة التقليدية. مع ظهور تكنولوجيا مصابيح LED التي توفر بدائل موفرة للطاقة، قد يتحول المستهلكون إلى مصابيح LED جديدة.

يمكن أن تستجيب شركة المصابيح الكهربائية من خلال الاستثمار في الأبحاث لتطوير خطها الخاص من مصابيح LED. وقد تركّز أيضًا على الترويج للميزات الفريدة لمصابيحها المتوهجة، مثل أجواء الإضاءة الدافئة أو التصاميم القديمة، للحفاظ على ولاء العملاء وتمييز نفسها عن منافسيها من مصابيح LED. 💡

كيفية تنفيذ إطار عمل القوى الخمس لبورتر

منذ مقالته التي نشرها في مجلة هارفارد بزنس ريفيو عام 1979 والتي قدم فيها مفهوم القوى الخمس، كتب بورتر عدة كتب تتوسع في نموذجه، أبرزها على المنافسة. ويضع بورتر في هذا الكتاب خمس خطوات بسيطة يمكن اتخاذها من أجل تحليل شامل للصناعة :

ابدأ بتعريف الصناعة بوضوح لتركيز تحليل القوى الخمس الخاص بك تحديد اللاعبين الرئيسيين في الصناعة وتصنيفهم وفقًا للمعايير ذات الصلة قم بتحليل الميزة التنافسية للشركة وصناعتها لتطوير التكتيكات الرابحة تحليل الهيكل العام للصناعة، مع التركيز على العوامل التي تؤثر على ربحية الصناعة بعد الانتهاء من الخطوات المذكورة أعلاه، قم بإجراء تحليل مفصّل للقوى التنافسية الخمس، مع مراعاة تأثيرها والتغيرات المحتملة حدد جوانب هيكل الصناعة التي يمكن أن تتأثر بالمنافسين أو الداخلين الجدد أو شركتك، مع التركيز على ما يمكن تغييره

دعنا نتعرف على كيفية إجراء هذا التحليل ووضع استراتيجيات للتفوق على منافسيك في الصناعة باستخدام ClickUp، المنصة الرائدة في إدارة المشاريع والإنتاجية.

قالب القوى الخمس لبورتر ### نموذج القوى الخمس لبورتر

أصبح فهم تحديات البيئة التنافسية ومعالجتها أكثر سهولة بكثير مع قالب لتطبيق إطار عمل القوى الخمس لبورتر . نوصي على وجه التحديد نموذج القوى الخمس لبورتر ClickUp Porter's 5 Forces .

بالنسبة للشركات التي تسعى إلى تحسين فهم الصناعة وصياغة استراتيجيات مؤثرة، يثبت هذا القالب الديناميكي وسهل الاستخدام أنه رصيد لا يقدر بثمن

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هذا القالب هو أداة قيّمة تتيح لك تسليط الضوء على التهديدات التي تلوح في الأفق وتوثيق الحجم والتأثير النسبي لمنافسيك المباشرين والموردين والمشترين. فهو يمنحك لوحة بيضاء سهلة الاستخدام مع العديد من ميزات التعاون في الوقت الحقيقي. يمكّنك القالب من تصور قوى بورتر الخمس باستخدام خمس دوائر مرمزة بالألوان:

التنافس التنافسية التنافسية 🔴

قوة المشترين 🟢

تهديد الداخلين الجدد 🟣 تهديد الداخلين الجدد 🟣

تهديد البدلاء 🔵 تهديد البدلاء 🔵

قوة الموردين 🟠

يساعدك كل قسم على تقييم القوى التنافسية، مما يوضح لك كيفية تأثيرها على عملك. كما يمكنك تصنيف شدة كل قوة على أنها منخفضة أو متوسطة أو عالية المخاطر، مما يضيف عمقًا إلى تحليلك.

يجد المديرون هذا الإطار الجاهز مفيدًا بشكل خاص لتحديد الفرص والتهديدات في السوق، والحفاظ على الحصة السوقية والربحية أو زيادتها، ووضع المنتجات لتحقيق النجاح على المدى الطويل، وإجراء تحليلات الفجوات لتحسين العمليات.

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إذا وجدت قالب القوى الخمس ل ClickUp Porter's Five Forces وغيرها من القوالب القائمة على السبورة محدودة جدًا، يمكنك دائمًا البدء من الصفر وإنشاء القوالب الخاصة بك ClickUp Whiteboard .

استخدم هذه اللوحات الرقمية اللامتناهية لتبادل الأفكار مع فريقك وتحديد القوى الخمس التي تشكل المشهد التنافسي لديك بشكل تعاوني. يمكنك استخدام جميع أنواع الأشكال والأشياء لتصوير أفضل أفكارك ورسم الروابط بينها.

علاوة على ذلك، يمكنك تحويل أي عنصر على السبورة البيضاء إلى مهمة بنقرة واحدة، وبالتالي سد الفجوة بين التفكير والتنفيذ. لا تساعدك هذه الوظيفة على تحديد القوى الخمس في مجال عملك وتصورها فحسب، بل تساعدك أيضًا على تطوير استراتيجيات لاكتساب ميزة تنافسية والحفاظ عليها.

ضمن الخرائط الذهنية في ClickUp، يمكنك بسهولة إعادة ترتيب العُقد بناءً على بنيتها الهرمية خرائط ClickUp الذهنية أداة أخرى ممتازة لإجراء تحليل القوى الخمس لبورتر. إن رسم الخرائط الذهنية تتيح لك هذه التقنية رسم الخرائط الذهنية بسهولة ورسم الروابط بين القوى في مجال عملك باستخدام عقد السحب والإفلات.

تطبيق قوى بورتر الخمس في الصناعات المختلفة

الشركات في الصناعات التنافسية التي تتراوح بين تطوير البرمجيات و التسويق إلى البناء و الرعاية الصحية يمكن لجميع الشركات استخدام نموذج بورتر للقوى الخمس لفهم مشاكل محددة وصياغة استراتيجيات رابحة في أسواقها الخاصة.

ومن خلال التحليل المنهجي لكل قوة من القوى الخمس، يمكن للشركات تقييم جدوى دخول أسواق جديدة أو تطوير منتجات وخدمات جديدة أو تشكيل تحالفات استراتيجية.

كما يمكنهم أيضًا تحديد مستوى التهديد الذي يمثله الداخلون الجدد إلى السوق أو المنافسون الحاليون أو المنتجات البديلة - وإنشاء التمايز المناسب للمنتجات والابتكار واستراتيجيات تحديد المواقع.

دعونا نوضح عملية وفوائد تطبيق نموذج القوى الخمس لبورتر باستخدام مثال واقعي محدد.

مثال عقاري

إذا قمت بتشغيل شركة عقارية ، ستبدأ بتطبيق قوى بورتر الخمس من خلال تحديد "الصناعة" أو المجال الذي تريد تحليله بالضبط. على سبيل المثال، يمكن أن يكون بناء وبيع الوحدات السكنية الفاخرة في مدينة نيويورك. 🏗️

ستبدأ بتحديد وإحصاء اللاعبين الرئيسيين الذين يتعاملون مع العقارات الفاخرة في مدينة نيويورك وما حولها. إذا قمت بذلك، ستدرك أن التنافسية التنافسية في هذه الصناعة حية وبصحة جيدة. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن القدرة التفاوضية للمشترين عالية جداً في الوقت الحالي، نظراً لأن عدد الشقق الفاخرة يفوق عدد الأشخاص الذين يتطلعون إلى شرائها.

وبالنظر إلى الوقت الطويل الذي يستغرقه الحصول على المواد اللازمة لبناء الوحدات السكنية والندرة النسبية لعمال البناء، فإن قدرة الموردين على المساومة هي أيضاً في الطرف الأعلى من الطيف.

ومن ناحية أخرى، ليس من السهل بناء وبيع عقارات راقية في مدينة نيويورك - فأنت تحتاج إلى خبرة في التعامل مع الجهات التنظيمية وسمعة ممتازة وسجل حافل لتزدهر في هذا المجال. وبالمثل، لا يكاد يكون هناك بديل واقعي لشخص يبحث عن شقة فاخرة في مدينة نيويورك، مما يجعل تهديد البدائل منخفضاً للغاية.

نتيجة التحليل: ربما لا يكون من الجيد المغامرة في مجال بناء وبيع العقارات الفاخرة في مدينة نيويورك دون خبرة أو سمعة سابقة. فحواجز الدخول عالية ويهيمن على هذا المجال عدد قليل من اللاعبين الراسخين.

قوى بورتر الخمس: نقاط القوة والقيود

يعد نموذج القوى الخمس لبورتر أداة استراتيجية مصممة لمنحك رؤية تحليلية واضحة للمشهد التنافسي الخاص بك. ومع ذلك، فهو لا يخلو من القيود والعيوب، كما سترى في الجدول أدناه: 👇

نقاط القوة القيود com/blog/consulting-skills/مهارات استشارية/ترشدك في اتخاذ القرارات الاستراتيجية/%href/ من خلال مساعدتك على فهم الديناميكيات التنافسية والربحية في مجال عملكإنها أداة قوية لتشخيص الوضع التنافسي لمؤسستك إنها متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق; يمكن تطبيقه على أي صناعة، بغض النظر عن حجمها أو تعقيدها يفترض النموذج وجود سوق مثالية كلاسيكية، وهو أمر غير موجود في الواقعإنه ثابت ولا يأخذ في الحسبان ديناميكيات السوق أو اتجاهات الصناعةإنه لا يأخذ في الاعتبار تأثير التحول الرقمي أو الابتكارات التكنولوجية التي تعتبر حاسمة في عالم اليوم الرقمي لا يأخذ في الاعتبار أوجه التآزر التي يمكن أن تنشأ من التحالفات أو الشراكات الاستراتيجيةإنه يتجاهل تأثير العوامل الخارجية الأخرى، مثل اللوائح الحكومية أو التغيرات الاجتماعية أو الظروف الاقتصادية

تطبيق إطار عمل القوى الخمس لبورتر مع ClickUp

يساعدك نموذج بورتر للقوى الخمس على فهم منافسيك بشكل أفضل ويرشدك إلى المكان الذي يجب أن تركز فيه جهودك واستثماراتك لتحقيق النمو المستدام. من خلال دراسة كيفية عمل الأشياء في سلسلة التوريد والاستثمار في البحث والتطوير، يمكنك إيجاد طرق للتميز عن منافسيك في الصناعة.

من خلال القوالب المفيدة وأدوات تعاونية مثل السبورات البيضاء والخرائط الذهنية، تجعل ClickUp عملية تطبيق نموذج القوى الخمس لبورتر سهلة للشركات من جميع الأحجام والصناعات. الاشتراك اليوم لمشاهدة المنصة أثناء العمل - إنها مجانية.