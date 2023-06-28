ما هو التعاون في الوقت الحقيقي وكيف يمكن أن يفيد فريقك؟

تحدث بعض أفضل الأفكار عندما تتعاون في الوقت الفعلي. في حين أن هذا كان يحدث في السابق وجهاً لوجه، إلا أن الشعبية المتزايدة لـ العمل عن بُعد يجعل الأمر أكثر تعقيدًا بعض الشيء.

لن تتباطأ موجة العمل من المنزل في أي وقت قريب. اعتباراً من عام 2022 حوالي ربع من القوى العاملة في الولايات المتحدة تعمل عن بُعد، و16% أخرى من الشركات الأمريكية تعمل عن بُعد.

وبالنظر إلى أن إجمالي عدد الشركات الأمريكية يحوم حاليًا حول 30 مليون شركة، فإن هذا عدد كبير من الشركات التي تعمل عن بُعد. 😲

ومن المثير للاهتمام أكثر من نصف الموظفين عن بُعد يعتقدون أن التعاون قد تحسن منذ الجائحة الأخيرة. ولكن مع ذلك، فإن بعضاً من أكثر البرامج شيوعاً في الوقت الفعلي أدوات التعاون المتوفرة لا تزال تفتقر إلى المستوى المطلوب بسبب لوحات المعلومات المربكة، وتجربة المستخدم السيئة، والواجهات المزدحمة وغيرها.

فماذا يفعل الفريق إذن؟

حسنًا، يعودون إلى جذورهم ويدمجون تقنيات التعاون التقليدية عبر الإنترنت مع الاستراتيجيات المجربة والحقيقية لأيام المساحات المكتبية بالأمس. إليك بالضبط كيف يتم ذلك.

ما هو التعاون في الوقت الحقيقي؟

التعاون في الوقت الفعلي هو قدرة الفرق على العمل معاً في مشروع ما في الوقت الحاضر. يحدث هذا مع أو بدون استخدام التكنولوجيا. ومع ذلك، مع انتشار العمل عن بُعد, أدوات التعاون الآمنة تُستخدم لإبقاء زملاء الفريق متصلين ومتزامنين عبر المشاريع والأعمال العامة.

من المرجح أنك تعمل بالفعل مع واحدة على الأقل من أكثر أدوات التعاون شيوعًا أدوات التعاون عبر الإنترنت -Zoom أو Slack أو Google Docs. لذا يصبح السؤال _هل يمكن أن تكون هذه الأدوات مركزية بحيث يحدث كل شيء في مكان واحد مرتب؟

ما هي فوائد التعاون في الوقت الحقيقي؟

هناك الكثير من الفوائد لحل لغز التعاون في الوقت الحقيقي، بما في ذلك:

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إنها سهلة التعلم وبسيطة الاستخدام

اللوحات البيضاء سهلة الاستخدام - حتى لو كانت هذه هي المرة الأولى لك.

هذه إضافة كبيرة للفرق المشغولة التي تريد أدوات تقدم بأقل قدر من المتاعب، ونفحة من الهواء النقي للأعضاء الذين اضطروا إلى التغلب على منحنيات التعلم الحادة في الماضي!

السبورات البيضاء مبدعة بقدر ما هي تعاونية

تحويل الكائنات إلى مهام مباشرةً من ClickUp Whiteboard

اللوحات البيضاء بسيطة وفعالة ومليئة بالميزات التي تجعل التعاون سهلاً.

إضافة تعليقات, ذكر أعضاء الفريق ، والسياق، والملفات، والوسائط، وغير ذلك الكثير دون أن تنفد المساحة المخصصة للأفكار الجديدة.

تجنب البدء من الصفر باستخدام قوالب معدة مسبقًا

عند إعداد طريقة عرض السبورة البيضاء، لديك العديد من القوالب للاختيار من بينها

عندما يتعلق الأمر بـ ClickUp، فأنت لست وحدك أبدًا. 💜

بقدر ما يمكن أن تكون اللوحات البيضاء مثيرة وإبداعية بقدر ما يمكن أن تكون اللوحات البيضاء مثيرة، فإن اللوحة الفارغة يمكن أن تبدو مخيفة للبعض. فبدلاً من مواجهة هذا الشعور بعرقلة الكاتب وجهاً لوجه، انتقل إلى أحد قوالب ClickUp المبنية مسبقاً لأي حالة استخدام تقريباً .

سواء كنت تخطط لجلسة عصف ذهني عن بُعد أو التخطيط لمشروع رشيق، أو تخطيط مشروع رشيق، أو تجميع فريق العمل بأثر رجعي، فإن ClickUp قد وفر لك كل ما تحتاجه. اختر من بين القوالب التسعة المرتبطة مباشرةً على شريط الأدوات في مساحة العمل الخاصة بك أو من بين الآلاف المتاحة مجانًا باستخدام مكتبة قوالب ClickUp .

ما زلت غير متأكد من أين تبدأ؟ نقترح عليك مقدمة إلى قالب السبورات البيضاء من ClickUp ! 💯

تحميل هذا القالب

قم ببناء لوحتك في أسرع وقت ممكن باستخدام الاختصارات ومفاتيح الاختصار

مفاتيح التشغيل السريع متوفرة على السبورة! استخدمها مع السبورة البيضاء لإضافة كائنات بسرعة مثل الملاحظات اللاصقة والصور والأشكال - حتى التنقل في مساحة العمل بأكملها!

لعرض قائمة مفاتيح الاختصار المتاحة، ما عليك سوى الضغط على Shift + ? وتخصيصها كما يحلو لك! باستخدام الزر "إضافة"، يمكنك تضمين أوامر إضافية للصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية وغيرها.

قم بتنزيل اللوحات البيضاء الخاصة بك لحفظها ومشاركتها

هل ذكرنا أن لوحات ClickUp Whiteboards يمكن تنزيلها كملفات صور!

هذا مفيد لمشاركة الأفكار وتقديمها خارج ClickUp أو إذا شعرت بالحاجة إلى الاحتفاظ بنسخة احتياطية. لا يمكنك أبدًا أن تكون دقيقًا للغاية! أليس كذلك؟ 🤓

التعاون في الوقت الفعلي لا يجب أن يكون تجربة فاشلة

قد يبدو السعي إلى تعاون أفضل وكأنه معركة مستمرة وشاقة - ولكن لا يجب أن يكون كذلك.

لطالما كان الهدف من أدوات التعاون في الوقت الحقيقي هو جعل الجميع يعملون على نفس الصفحة في نفس الوقت. ولكن غالباً ما يكون قول ذلك أسهل من فعله.

لحسن الحظ، لست وحدك في هذه الرحلة! ارجع إلى خطواتنا الخمس التي أثبتت جدواها لتحسين تعاون الفريق، وعندما تكون مستعدًا للارتقاء بالإنتاجية إلى آفاق جديدة - ببساطة تنزيل ClickUp .

استخدم ClickUp Whiteboards كـ أداة تعاون مرئي لأي حاجة

وبما أن ClickUp فعالة من حيث التكلفة وقوية في نفس الوقت، فهناك خطة لكل فريق. يمكنك الوصول إلى ClickUp Whiteboards، ومهام غير محدودة، وأعضاء غير محدودين، والعديد من طرق عرض المشاريع، و أكثر من 1,000 تكامل دون أي تكلفة على الإطلاق عند الاشتراك في باقة ClickUp المجانية للأبد . 💸 ابدأ مجانًا مع ClickUp وابدأ في الارتقاء بالتعاون في الوقت الفعلي إلى آفاق جديدة. 🏔