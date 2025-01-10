أفضل 15 منصة برمجيات اتصالات موحدة لعام 2025

يتعلق التواصل الفعال بالمهارات الفردية وكيفية تعاون الجميع، حتى في بيئة الفريق عن بُعد أو الموزعة. تساعد منصة الاتصالات الموحدة المناسبة في سد هذه الفجوة، حيث تجمع بين المراسلة ومؤتمرات الفيديو وغيرها في واجهة واحدة.

مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، قد يكون العثور على الحل الأمثل أمراً مربكاً. لهذا السبب قمنا بتنسيق قائمة بأفضل 15 منصة برمجيات اتصالات موحدة من أجلك! 💬

## ⏰ ملخص 60 ثانية

قم بتبسيط التواصل والتعاون مع أفضل 15 منصة برمجيات اتصالات موحدة.

ClickUp : الأفضل لإدارة المشاريع والتعاون الكل في واحد

: الأفضل لإدارة المشاريع والتعاون الكل في واحد Nextiva : الأفضل لأنظمة هواتف الأعمال وحلول الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت

: الأفضل لأنظمة هواتف الأعمال وحلول الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت RingEX : أفضل حلول الاتصالات القابلة للتطوير

: أفضل حلول الاتصالات القابلة للتطوير أفايا : الأفضل لأنظمة الاتصالات على مستوى المؤسسات

: الأفضل لأنظمة الاتصالات على مستوى المؤسسات Dialpad : الأفضل للتواصل والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي

: الأفضل للتواصل والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي Zoom : الأفضل لعقد مؤتمرات الفيديو والندوات عبر الإنترنت

: الأفضل لعقد مؤتمرات الفيديو والندوات عبر الإنترنت 8×8 : الأفضل للاتصالات السحابية المتكاملة وحلول مراكز الاتصال

: الأفضل للاتصالات السحابية المتكاملة وحلول مراكز الاتصال سيسكو : أفضل منصات الاتصالات الموحدة للمؤسسات الكبيرة

: أفضل منصات الاتصالات الموحدة للمؤسسات الكبيرة GoToConnect : الأفضل للاتصالات الموحدة وتمكين العمل عن بُعد

: الأفضل للاتصالات الموحدة وتمكين العمل عن بُعد Mitel : الأفضل لاحتياجات الاتصالات للشركات الصغيرة

: الأفضل لاحتياجات الاتصالات للشركات الصغيرة Vonage : الأفضل لحلول الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت والمراسلة المرنة

: الأفضل لحلول الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت والمراسلة المرنة Zoho Meeting: الأفضل لعقد مؤتمرات الفيديو سهلة الاستخدام

الأفضل لعقد مؤتمرات الفيديو سهلة الاستخدام مايكروسوفت تيمز : الأفضل للتكامل السلس مع Microsoft 365

: الأفضل للتكامل السلس مع Microsoft 365 Intermedia Unite : الأفضل لمجموعة اتصالات وتعاون شاملة ومتكاملة

: الأفضل لمجموعة اتصالات وتعاون شاملة ومتكاملة 3CX: الأفضل للمكالمات الصوتية الفعالة من حيث التكلفة: الأفضل للمكالمات الصوتية الفعالة من حيث التكلفة

ما هي الاتصالات الموحدة؟

إذا ألقيت نظرة سريعة على جميع قنوات الاتصال في مؤسستك، ستلاحظ أن هناك أكثر من قناة اتصال بسهولة.

سيكون لديك واحدة

منصة اتصالات الأعمال

لعقد مؤتمرات الفيديو والاجتماعات، وآخر لإدارة نظام هاتف العمل، وآخر للمراسلة الفورية، وأداة تعاون جماعي لمشاركة الملفات.

يمكن أن يكون التنقل بين هذه الأدوات لإدارة اتصالاتك الداخلية والخارجية أمرًا فوضويًا. يساعد الاتصال الموحد في حل هذه المعضلة. فهو يجمع بين أدوات الاتصال المختلفة في نظام أساسي واحد، بما في ذلك المكالمات الصوتية ومشاركة الملفات وأدوات التعاون الأخرى.

من خلال توفير مركز مركزي لجميع اتصالاتك، يمكنك تطوير تعاون أفضل، وتحسين الإنتاجية، ومساعدة

الفرق متعددة الوظائف

تبسيط المناقشات المتعلقة بالعمل.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد تبسيط التواصل ولكنك لا تعرف من أين تبدأ؟ حدد

ثغرات التواصل في مكان العمل

قم بإصلاح الثغرات التي يواجهها فريقك، واكتشف كيفية إصلاحها! 📈

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج الاتصالات الموحدة؟

عند اختيار

أداة تواصل تعاونية

، إليك العوامل التي تحتاج إلى تحديد أولوياتها:

قنوات الاتصال : تأكد من أن النظام الأساسي يدمج قنوات متعددة، بما في ذلك مؤتمرات الفيديو والمكالمات الصوتية والمراسلة الفورية والبريد الإلكتروني ومشاركة الشاشة، كل ذلك في مكان واحد

: تأكد من أن النظام الأساسي يدمج قنوات متعددة، بما في ذلك مؤتمرات الفيديو والمكالمات الصوتية والمراسلة الفورية والبريد الإلكتروني ومشاركة الشاشة، كل ذلك في مكان واحد ميزات التعاون : اختر منصة اتصال موحدة يمكنها التعامل مع احتياجات التعاون الأساسية مثل مشاركة الملفات والمراسلة الموحدة وإدارة المهام للتعاون في الوقت الفعلي

: اختر منصة اتصال موحدة يمكنها التعامل مع احتياجات التعاون الأساسية مثل مشاركة الملفات والمراسلة الموحدة وإدارة المهام للتعاون في الوقت الفعلي سهولة الاستخدام : تُعد الواجهة البديهية أمرًا بالغ الأهمية لسرعة الاعتماد والحد الأدنى من التدريب

: تُعد الواجهة البديهية أمرًا بالغ الأهمية لسرعة الاعتماد والحد الأدنى من التدريب إمكانيات التكامل : يجب أن يندمج بشكل مثالي مع أدوات عملك الحالية، مثل أدوات إدارة علاقات العملاء أو برامج إدارة المشاريع أو منصات البريد الإلكتروني، من أجل سير عمل مبسط

: يجب أن يندمج بشكل مثالي مع أدوات عملك الحالية، مثل أدوات إدارة علاقات العملاء أو برامج إدارة المشاريع أو منصات البريد الإلكتروني، من أجل سير عمل مبسط الأمان العالي والامتثال : غالباً ما تتعامل منصات الاتصالات الموحدة مع المعلومات الحساسة. يجب أن يكون لديها آليات أمان مثل التشفير من طرف إلى طرف والامتثال لمعايير الصناعة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات أو قانون HIPAA أو شهادات ISO

: غالباً ما تتعامل منصات الاتصالات الموحدة مع المعلومات الحساسة. يجب أن يكون لديها آليات أمان مثل التشفير من طرف إلى طرف والامتثال لمعايير الصناعة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات أو قانون HIPAA أو شهادات ISO قابلية التوسع: يجب أن تكون المنصة التي تختارها قادرة على التوسع لتلبية احتياجاتك من أهداف الاتصال الخاصة بك . اختر الحلول ذات الأسعار المتدرجة أو خيارات التخصيص لتلبية احتياجاتك المتطورة

🔍 هل تعلم؟ من المتوقع أن يصل سوق الاتصالات والتعاون الموحد (UC&C) إلى

222.61 مليار دولار بحلول عام 2030

مما يوضح مدى أهمية منصات الاتصال المركزية والموحدة لمؤسستك!

## أفضل 15 منصة اتصالات موحدة للاستخدام

لقد قمنا بتنسيق قائمة بأفضل 15 منصة اتصالات موحدة تم اختيارها لتبسيط اتصالات الأعمال وتعزيز التعاون وتبسيط سير العمل للشركات الحديثة.

دعنا نتعمق في التفاصيل!

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع والتعاون الكل في واحد)

خيارنا الأول هو ClickUp

أول تطبيق لإدارة المشاريع في العالم يوحد التواصل وإدارة العمل ويدعمه بالذكاء الاصطناعي لتحقيق إنتاجية لا مثيل لها.

سواء كنت تقوم بإدارة المشاريع، أو تفويض المهام، أو تيسير مناقشات الفريق، فإن هذه المنصة تُنجز كل شيء، وتقلل من أوجه القصور وتعزز التعاون.

يتم تبسيط التواصل بين العملاء والمديرين التنفيذيين والمديرين باستخدام النماذج وتعيين المهام والقوائم. يُعد ClickUp مثاليًا للعمل مع فرق العمل الكبيرة وإدارتها جميعًا باستخدام ميزة الفرق.

كريستيان غونزاليس، شركة Cámara Nacional de Comercio

اكتشف كيف يربط تطبيق كل شيء للعمل بين محادثاتك ومهامك Chat ClickUp يجمع كل مناقشاتك ومهامك في منصة واحدة موحدة، مما يضمن دمج كل ما تحتاجه للتواصل والتعاون بسلاسة. استمتع بالمناقشات الفردية، والمراسلة الجماعية المفعمة بالحيوية، والتعليقات الثاقبة على المهام أو المستندات - كل ذلك دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

شارك المناقشات التفصيلية من خلال تسجيل الشاشة مع Clips ClickUp . تعمل هذه الميزة التي تغير قواعد اللعبة بالنسبة للفرق البعيدة أو التواصل غير المتزامن على تجنب سوء الفهم وتعزيز الوضوح.

هل تريد تحسين مناقشاتك؟ تعاون بسلاسة مع أعضاء الفريق الآخرين واحصل على جلسات عصف ذهني عملية باستخدام Whiteboard ClickUp للتخطيط الفعال! توفر الواجهة البديهية إيماءات تعمل باللمس لرسم ورسم رؤيتك أثناء التنقل، بحيث يمكن لجميع أعضاء الفريق إجراء التغييرات متى استطاعوا.

الجزء الأفضل؟ للتخلص من الفوضى، تتكامل السبورة البيضاء مع ميزات أخرى، مثل Docs ClickUp و ClickUp Chat

معرفة المزيد

ربط مستندات ClickUp بسير العمل وإتاحة الوصول إلى المعلومات لكل عضو من أعضاء الفريق

باستخدام مستندات ClickUp Docs، يمكنك تعيين المهام بسرعة وربطها بسير العمل بحيث يبقى جميع أعضاء فريقك على اطلاع على كل قرار. قم بتحرير مستنداتك مع أعضاء فريقك في الوقت الفعلي حتى تتمكن من تتبع المهام وإنجاز العمل بسرعة.

بالإضافة إلى التواصل الداخلي، تدير الأداة نفسها جميع مهامك وتتبع المشروع وتصور سير العمل. مع Views ClickUp ، احصل على أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص بالكامل، بما في ذلك Gantt والجدول والجدول الزمني و Kanban والخريطة الذهنية والمزيد.

يتيح لك ذلك مشاركة عرض تفصيلي للمشروع أو المهمة بسرعة وتعيين المهام أو الملكية لأعضاء فريقك. استخدم Assign Comments ClickUp لضمان تصرف أعضاء الفريق على الفور بشأن نقاط محددة.

أفضل ميزات #### ClickUp أفضل الميزات

ادمج جميع أعمالك واتصالاتك في منصة واحدة باستخدام ClickUp الدردشة منصة

شارك المستندات مع أعضاء الفريق الآخرين بسهولة باستخدام مستندات ClickUp لإدارة جميع وثائق مشروعك وقاعدتك المعرفية

تعرف على من يقوم بتحرير أو يعمل على نفس المهمة أو المستند الذي تعمل عليه باستخدام كشف التعاون ClickUp Collaboration لضمان عدم وجود ازدواجية في العمل

استخدم قوة الذكاء الاصطناعي مع ClickUp Brain لمساعدتك على تلخيص النصوص، وكتابة رسائل بريد إلكتروني فعالة، وتحسين تواصلك بشكل عام باستخدام التدقيق الإملائي المدمج والقوالب

قيود النقر على الرابط ClickUp Brain

تقدم المنصة مجموعة واسعة من الميزات، والتي يمكن أن تكون مربكة للمستخدمين الجدد

وظائف تطبيق الهاتف المحمول لها بعض القيود مقارنة بإصدار سطح المكتب

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

بشكل عام، كانت تجربتي مع ClickUp إيجابية للغاية. فقد سهّلت مهام إدارة المشروع وحسّنت تعاون الفريق بشكل كبير. أقدر حقًا مجموعة ميزات ClickUp الشاملة، والتي تتضمن إدارة المهام والتذكيرات وتتبع الأهداف مراجعة Capterra ➡️ اقرأ المزيد:

قوالب مجانية لخطة اتصالات المشروع: Excel، وورد، و ClickUp

2. نكستيفا (الأفضل لأنظمة هواتف الأعمال وحلول VoIP)

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via Nextivaنيكستيفا هي منصة اتصالات موحدة من الدرجة الأولى معروفة بخدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP).

وهي تقدم مجموعة كاملة من أدوات الاتصال للشركات من جميع الأحجام، بما في ذلك المكالمات الصوتية ومؤتمرات الفيديو والمراسلة الفورية والتعاون الجماعي.

ويحظى نظام الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) الخاص بالمنصة بإشادة خاصة لجودة مكالماته الفائقة. ويمكن للموظفين من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها الانضمام إلى اجتماعات الفيديو وإجراء مكالمات صوتية عبر بروتوكول الإنترنت وإرسال رسائل فورية دون التقيد بمكتب.

أفضل ميزات Nextiva

قم بإجراء مكالمات صوتية عالية الجودة عبر الإنترنت، مع ميزات مثل تحويل المكالمات وموظفي الاستقبال الافتراضي

استضافة اجتماعات فيديو وندوات عبر الإنترنت عالية الجودة مع مشاركة الشاشة والخلفيات الافتراضية

احصل على تقارير فورية عن المكالمات ومقاييس الاتصالات، مما يعزز الأداء

قيود نكستيفا

يمكن أن يكون الإعداد والتخصيص معقداً بالنسبة للشركات الصغيرة أو تلك التي ليست على دراية بأنظمة VoIP

تسعير Nextiva

رقمي : 25 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

: 25 دولاراً شهرياً لكل مستخدم نواة : 36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 36 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الإشراك : 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم باقة الطاقة: 75 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات نيكستيفا:

G2 : 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 3000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 900 تقييم)

_Nextiva سهل الاستخدام وسهل الإعداد ويتكامل بشكل رائع مع مختلف مزودي إدارة علاقات العملاء الرئيسيين. إذا كنت بحاجة إلى إعداد أكثر تعقيدًا من مجرد مستخدم واحد، فإن فريق خدمة العملاء سريع في المساعدة وسهل التعامل معه مراجعة G2 3. RingEX (أفضل حلول الاتصالات القابلة للتطوير)

via

RingEX RingEX هو خيار مثالي للمؤسسات التي تريد أنظمة اتصالات مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحددة لفرقها وعملائها.

تدمج منصة الاتصالات الموحّدة هذه مجموعة كبيرة من قنوات الاتصال، وخاصة المكالمات الصوتية ومؤتمرات الفيديو والمراسلة، في واجهة واحدة، مما يتيح التعاون السلس.

تضمن البنية الأساسية المستندة إلى السحابة للمنصة إمكانية عمل الموظفين من أي مكان مع الحفاظ على مستويات عالية من التعاون، سواء في المكتب أو عن بُعد.

أفضل ميزات RingEX

إجراء مكالمات من أي مكان باستخدام نظام الهاتف القائم على السحابة من RingCentral

استضافة اجتماعات فيديو عالية الجودة مع مشاركة الشاشة، والتسجيل، والخلفيات الافتراضية

إرسال رسائل فورية ومشاركة الملفات والتعاون على منصة مركزية

قيود RingEX

لا يتكامل RingEX مع العديد من تطبيقات الطرف الثالث، الأمر الذي قد يكون مقيدًا للاحتياجات المتخصصة

أسعار RingEX

الأساسية : 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم عادي : 27.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 27.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم القسط : 34.99$/شهرًا لكل مستخدم

: 34.99$/شهرًا لكل مستخدم الأقصى: 49.99$/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات RingEX

G2 : 4/5 (أكثر من 900 تقييم)

: 4/5 (أكثر من 900 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 1,000+مراجعة)

بشكل عام، كانت تجربتنا جيدة وسنستمر في استخدام RingCentral في المستقبل. البوابة الإلكترونية رائعة. تتيح لك تحويل مكالماتك بسهولة شديدة إلى هاتف أو حتى استقبالها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بدلاً من هاتف مكتبك مراجعة Capterra 4. أفايا (الأفضل لأنظمة الاتصالات على مستوى المؤسسات)

via أفاياأفايا اسم مشهور في مجال الاتصالات الموحدة، حيث تقدم حلولاً رائعة لاحتياجات الشركات الكبيرة.

مع التركيز الشديد على قابلية التوسع والموثوقية، فهي منصة على مستوى المؤسسات تتعامل مع حجم كبير من الاتصالات عبر مختلف القنوات. وهو يدعم النشر القائم على السحابة، مما يسمح للشركات بتوسيع نطاق المنصة دون القلق بشأن قيود البنية التحتية.

وبفضل التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي، تضمن لك Avaya الحصول على رؤى حول سير عمل الاتصالات لديك، وتحسين إدارة الفريق وتحسين خدمة العملاء.

أفضل ميزات عفايا

احصل على ميزات متقدمة لإدارة المكالمات مثل الرد الصوتي التفاعلي وتوجيه المكالمات والبريد الصوتي إلى البريد الإلكتروني لتحقيق كفاءة الاتصال

إجراء المكالمات واستقبالها باستخدام الفيديو عالي الوضوح لعقد اجتماعات افتراضية واضحة والتعاون

توسيع نطاق أنظمة الاتصالات وإدارتها دون استثمارات ضخمة في البنية التحتية

قيود أفايا

قد يكون الإعداد الأولي أكثر تعقيداً واستهلاكاً للوقت، مما يتطلب فريقاً متخصصاً في تكنولوجيا المعلومات

أسعار أڤايا

رقمي : تسعير مخصص

: تسعير مخصص صوت : تسعير مخصص

: تسعير مخصص جميع الوسائط : أسعار مخصصة

: أسعار مخصصة أنشئ ما يخصك: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات عفايا: تقييمات ومراجعات

G2 : 4.1/5 (أكثر من 170 تقييم)

: 4.1/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: لا يوجد

_ يعجبني مدى صغر حجمه وبساطة استخدام Avaya. التطبيق ليس في وجهك ويشغل جزءًا كبيرًا من شاشتك، مما يتيح لك القيام بمهام متعددة بسهولة أكبر G2 مراجعة 5. Dialpad (الأفضل للاتصال والتعاون المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

via Dialpadلوحة الطلب عبارة عن منصة اتصالات موحدة شاملة قائمة على السحابة لتبسيط تعاون الفريق ومشاركة العملاء والتواصل الداخلي.

مع Dialpad، ركّز على ما يهمك من خلال ملخصات الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لفريقك بالتركيز على المحادثات وليس تدوين الملاحظات.

يعمل الذكاء الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تدوين المحادثات في الوقت الفعلي ويوفر تحليلات للمكالمات، مما يساعد الفرق على تحديد الاتجاهات ومجالات التحسين.

أفضل ميزات Dialpad

استخدم الذكاء الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لنسخ المكالمات في الوقت الفعلي، مما يساعد الفرق على تحليل المكالمات

تتبع مقاييس الأداء واتجاهات المكالمات ومستويات المشاركة لتحسين استراتيجيات التواصل

اسمح لفريقك بتحويل المحادثات ونقل المكالمات إلى أجهزتهم المفضلة لزيادة الكفاءة

قيود لوحة الاتصال

قد يكون السعر أعلى بالنسبة للشركات الأصغر حجماً

تسعير لوحة الاتصال الهاتفي

المعيار: 27 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

27 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف : 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات لوحة الاتصال

G2 : 4.3/5 (أكثر من 250 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 500 تقييم)

_أفضل ما يعجبني في Dialpad Meetings هو سهولة استخدامه مع الصوت والفيديو عالي الجودة. يلغي الوصول إلى النظام الأساسي بنقرة واحدة الحاجة إلى الإعدادات المعقدة، كما أن ميزة النسخ التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي هي ميزة تغير قواعد اللعبة لالتقاط ملاحظات الاجتماع في الوقت الفعلي G2 مراجعة 6. Zoom (الأفضل لمؤتمرات الفيديو والندوات عبر الإنترنت)

via Zoom إذا كنت تريد منصة اتصالات موحدة لإدارة جميع اتصالات الأعمال واجتماعات العملاء ومؤتمرات الفيديو وحتى الندوات عبر الإنترنت، فلا

برنامج التعاون المرئي

يقترب من Zoom.

يُعتبر Zoom منصة معروفة على نطاق واسع أحدثت ثورة في مجال الاتصالات التجارية، حيث يوفر مجموعة واسعة من الميزات التي تجعل العمل عن بُعد سلسًا.

سواء لاجتماعات الفريق الداخلية، أو مكالمات العملاء، أو الندوات عبر الإنترنت على نطاق واسع، فإن تعدد استخدامات Zoom يجعلها أداة لا غنى عنها في الاتصالات الموحدة.

أفضل ميزات زووم

قسِّم الاجتماعات إلى مجموعات أصغر لإجراء مناقشات أكثر تركيزًا، وهي مثالية لجلسات العصف الذهني أو اجتماعات الفريق

احصل على تفريغ مدعوم بالذكاء الاصطناعي للاجتماعات، مما يسهل مراجعة المناقشات ومشاركة النقاط الرئيسية

قم بتوصيل Zoom بتقويم Google وMicrosoft Outlook وSlack والمزيد لجدولة سلسة وإدارة سير العمل

قيود التكبير

تقييد الاجتماعات الجماعية إلى 40 دقيقة، وهو ما قد لا يكون كافياً كمنصة اتصالات طويلة الأجل

تسعير التكبير

الأساسي: 0 دولار

0 دولار الإيجابي: 14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا

14.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا الشركات: 21.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا

21.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا الشركة بلس: 26.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا

26.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات التكبير

G2 : 4.5/5 (أكثر من 55,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 55,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

_ أكثر ميزة مفضلة ومحبوبة هي مكالمات الفيديو وثباتها في الاتصالات أثناء إجراء مكالمة، وتحسين الميزة لتنافس المنافسين وهي تكامل الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وسهولة الاستخدام، وسهولة الاستخدام، وسهل الاستخدام للغاية ويمكن حتى للخريج الصغير استخدامه G2 مراجعة 💡 نصيحة احترافية:

يمكن أن يكون Zoom مقيدًا للمكالمات الطويلة وقد يكون بطيء التحميل. إذا كنت تريد ميزات إضافية مع تحميل أسرع ومشاركة الملفات بشكل أسرع، استكشف بدائل Zoom

تستحق الدراسة. ⏰

7. 8 × 8 (الأفضل لحلول الاتصالات السحابية المتكاملة وحلول مراكز الاتصال)

عبر 8x88×8 هي منصة اتصالات موحدة قوية تقدم أدوات للشركات التي تتطلع إلى تبسيط الاتصالات عبر قنوات متعددة.

من خلال التركيز على حلول الصوت والفيديو ومركز الاتصال، تلبي منصة الاتصالات هذه احتياجات فرق العمل العالمية من خلال توفير اتصال وتعاون سلس عبر المناطق.

وهي مناسبة بشكل خاص للشركات التي لديها فرق عمل متنوعة تعمل عن بُعد أو في مناطق زمنية مختلفة، حيث توفر حلاً مرناً للتواصل بين الموظفين والعملاء وأصحاب المصلحة.

أفضل ميزات #### أفضل ميزات 8 × 8

احصل على رؤى حول أداء الفريق باستخدام أدوات التحليلات المتقدمة التي تعمل على تحسين استراتيجيات التواصل

تحسين تفاعلات العملاء مع توجيه المكالمات الآلي والمساعدين الافتراضيين الذين يوجهون العملاء إلى وكيل الدعم المناسب

8 × 8 قيود

قد يجد المستخدمون الجدد أن الواجهة معقدة بعض الشيء بسبب المجموعة الواسعة من الميزات المتاحة

تأتي خطط المستوى المبتدئ مع مساحة تخزين سحابية محدودة، والتي قد لا تكفي للشركات التي تتطلب تخزين بيانات واسعة النطاق للاجتماعات والمكالمات

تسعير 8 × 8

التسعير المخصص

8 × 8 تقييمات ومراجعات

G2 : 4.2/5 (أكثر من 700 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4/5 (أكثر من 300 تقييم ومراجعة)

بينما قدمت لنا 8×8 في البداية ما نحتاج إليه للعمل، إلا أنه على مدار علاقتنا العملية، تم تقديم حلول جديدة ساعدت في قدرتنا على خدمة احتياجات عملائنا بشكل أفضل والتكيف مع التحديات الجديدة مثل العمل عن بُعد يمكن تبسيط عملية إعداد التقارير، بالإضافة إلى تقديمها في بيانات أولية، مما يسمح لذوي المستويات المختلفة من المهارة بتفصيل المعلومات وفقًا لقدراتهم._ G2 مراجعة 8. Cisco (أفضل منصة اتصالات موحدة للمؤسسات الكبيرة)

عبر Webex CiscoCisco Webex من بين أدوات الاتصال المفضلة لدى الشركات والمؤسسات الكبيرة.

تشتهر هذه المنصة بموثوقيتها وميزات الأمان الشاملة التي تتمتع بها، وتوفر مجموعة شاملة من الأدوات مع التركيز القوي على تلبية احتياجات المؤسسات العالمية.

تتضمن Cisco ميزات مثل WebEx لعقد مؤتمرات الفيديو، وJabber للتراسل الفوري، وCisco BroadCloud لميزات الاتصال المستندة إلى السحابة. تعمل أدوات الاتصال هذه معًا بسلاسة، مما يوفر تعاونًا سلسًا بين أعضاء الفريق.

أفضل ميزات سيسكو

حماية بياناتك باستخدام ميزات التشفير والأمان، مما يجعلها مثالية للصناعات التي تحتاج إلى حماية صارمة للبيانات

احصل على مكالمات محلية غير محدودة مع توجيه المكالمات والبريد الصوتي والمكالمات الجماعية، مما يساعد فريق المبيعات لديك على إدارة الاتصالات بكفاءة

يمكنك توسيع نطاق عملك باستخدام نظام الاتصال الهاتفي السحابي من Cisco، مما يقلل من الحاجة إلى البنية الأساسية المحلية

قيود سيسكو

تتناسب حلول Cisco مع الشركات الكبيرة، لذا قد تجد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أن عملية الإعداد تستهلك الكثير من الموارد

على الرغم من وجود خطة مجانية، إلا أنها محدودة عندما يتعلق الأمر بعدد المشاركين والميزات المتقدمة

أسعار سيسكو

Webex مجاني

Webex Starter : 17 دولارًا شهريًا لكل ترخيص

: 17 دولارًا شهريًا لكل ترخيص Webex Business : 25 دولارًا شهريًا لكل ترخيص

: 25 دولارًا شهريًا لكل ترخيص Webex Enterprise: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات سيسكو

G2 : 4.3/5 (أكثر من 24,000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 24,000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 7,300 تقييم)

إنه سهل وعملي. أحب مرشحات الصوت. بعد 2020 pandemia نحن نعمل بشكل رئيسي في المنزل حيث الضوضاء المنزلية العادية ومع هذه المرشحات يمكننا الحصول على مكالمات عالية الجودة.

في كثير من الأحيان لا يكون الإنترنت المنزلي هو الأفضل، ولكن مع برنامج الترميز والذكاء الاصطناعي تكون الاتصالات رائعة. G2 مراجعة 9. GoToConnect (الأفضل للاتصال الموحد وتمكين العمل عن بُعد)

عبر Connect GoToGoToConnect المعروف سابقًا باسم Jive، هو أحد أفضل منصات الاتصالات الموحدة للشركات الصغيرة. فهو يوفر خدمات صوت وفيديو ومراسلة شاملة في حزمة واحدة.

إنه حل بديهي وفعال من حيث التكلفة لجميع احتياجات الاتصالات، حيث يجمع بين قوة أنظمة الهاتف عبر بروتوكول الإنترنت ومؤتمرات الفيديو والمراسلة الجماعية.

يتفوق GoToConnect في توفير تقنية الاتصالات الموحدة، بما في ذلك اجتماعات الفيديو عالية الدقة والمكالمات الصوتية المستندة إلى السحابة والمراسلة الفورية، وكل ذلك مدعوم بواجهة سهلة الاستخدام.

أفضل ميزات GoToConnect

استضافة اجتماعات الفيديو باستخدام أداة عقد المؤتمرات عبر الويب إلى جانب ميزات مثل مشاركة الشاشة، وتسجيل الاجتماعات، وغرف الاستراحة، والمزيد

يمكنك التكامل بسلاسة مع تطبيقات الأعمال الشائعة مثل Google Workspace وMicrosoft 365 وSalesforce، مما يضمن تجربة تعاون سلسة

احصل على تقارير وتحليلات مفصّلة للمكالمات، مما يتيح للمديرين تتبُّع أداء الفريق واتخاذ قرارات قائمة على البيانات

قيود GoToConnect

قد تجد المؤسسات الأكبر حجماً نقصاً في الميزات عند مقارنتها بمنصات أكثر تركيزاً على المؤسسات

تسعير GoToConnect

نظام الهاتف : 26 دولاراً شهرياً

: 26 دولاراً شهرياً Connect CX : 34 دولارًا شهريًا

: 34 دولارًا شهريًا مركز الاتصال: 80$/شهرياً

تقييمات ومراجعات GoToConnect

G2: 4.4/5 (1200+ تقييم)

4.4/5 (1200+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (600+مراجعة)

_سهولة النشر للموظفين في مواقع متعددة. إعداد شجرة المكالمات وخطط الاتصال سريع وسهل التغيير حسب الحاجة. تكامل سلس بين تطبيق سطح المكتب وتطبيق الهاتف المحمول. سريع وسهل إضافة وإزالة المستخدمين وأرقام الهواتف والامتدادات الجديدة G2 مراجعة 10. Mitel (الأفضل لاحتياجات الاتصالات للشركات الصغيرة)

via Mitelميتل هي منصة اتصالات موحدة قائمة على السحابة معروفة بميزات إدارة المكالمات المتقدمة، والمراسلة الجماعية السلسة، واجتماعات الفيديو.

ومن خلال حلول الاتصالات الموحدة كخدمة (UCAAS)، يتم تعزيز الوصول إلى جميع أشكال الاتصالات من صندوق وارد واحد، مما يعزز استرجاع المعلومات وأوقات الاستجابة.

تدعم ميتل الشركات من خلال النمو من خلال التكيف مع متطلبات الاتصالات المتزايدة دون المساس بجودة الخدمة.

أفضل ميزات ميتل

استخدم أدوات تعاون قوية للغاية لعقد مؤتمرات الويب عالية الدقة ومشاركة الشاشة والمراسلة الفورية لتعاون سلس بين أعضاء الفريق

احصل على ميزات اتصال متقدمة مثل توجيه المكالمات والمشرفين التلقائيين والتحليلات لتتبع أداء المكالمات

قم بتثبيت الأداة مع كل من الحلول المستندة إلى السحابة والحلول المحلية، مما يمنح الشركات مرونة في إعداد اتصالاتها

قيود ميتل

يمكن أن تكون واجهة المستخدم معقدة وتتطلب بعض الوقت للتعلم

أسعار ميتل

تسعير مخصص لجميع حلول UCAAS الخاصة بها

تقييمات وتقييمات ميتل

G2 : 3.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 3.8/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: لا يوجد

11. Vonage (الأفضل لحلول الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت والمراسلة المرنة)

via Vonageفوناج هي واحدة من أفضل منصات الاتصالات الموحدة التي تشتهر بحلولها الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت وتكاملها العميق مع تطبيقات الأعمال المختلفة.

تسمح لك بنيتها القائمة على السحابة بالحفاظ على قنوات اتصال مرنة وموثوقة وآمنة، مما يضمن اتصال أعضاء الفريق بغض النظر عن موقعهم.

تتكامل Vonage مع

قنوات الاتصال الأخرى

مثل Salesforce وMicrosoft Teams، مما يسمح لك بتبسيط سير العمل وتحسين تفاعلات العملاء.

أفضل ميزات Vonage

الجمع بين الصوت والفيديو والرسائل النصية في واجهة واحدة لتسهيل التواصل

احصل على حل قابل للتطوير لإدارة المكالمات الهاتفية من خلال الاتصال عالي الدقة وتسجيل المكالمات وتوجيه المكالمات

استخدم تطبيق Vonage القوي للأجهزة المحمولة للبقاء على اتصال مع فرقك وعملائك، مع دعم كل من نظامي iOS و Android

قيود Vonage

أبلغ بعض المستخدمين عن تأخيرات في تلقي الدعم في الوقت المناسب من مكتب مساعدة Vonage، مما يؤدي إلى انخفاض رضا العملاء

يمكن أن تكون عملية الإعداد والتخصيص معقدة بعض الشيء

تسعير Vonage

الجوال : 19.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل امتداد

: 19.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل امتداد القسط : 29.99 دولارًا شهريًا لكل امتداد

: 29.99 دولارًا شهريًا لكل امتداد متقدم: 39.99$/شهرًا لكل امتداد

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (450+ تقييمات)

: 4.4/5 (450+ تقييمات) Capterra: 4.1/5 (300+مراجعة)

12. Zoho Meeting (الأفضل لعقد مؤتمرات الفيديو سهلة الاستخدام)

Meeting Zoho هو عبارة عن منصة شاملة لعقد مؤتمرات الفيديو والندوات عبر الإنترنت مصممة لتبسيط الاجتماعات الافتراضية وتعزيز تعاون الفريق. وهي توفر مجموعة من الميزات لتسهيل التواصل السلس داخلياً وخارجياً.

أفضل ميزات *Zoho Meeting

استمتع بصوت وفيديو عالي الجودة لتواصل واضح ونقي أثناء الاجتماعات

شارك شاشتك بسهولة، وتعاون على المستندات، وتفاعل مع المشاركين بفعالية

جدولة الاجتماعات مباشرةً من التقويم الخاص بك، مما يسهّل الجدولة والتنظيم

تسجيل الاجتماعات لمراجعتها لاحقاً أو لمشاركتها مع من لم يتمكنوا من الحضور

استضف ندوات تفاعلية عبر الإنترنت مع ميزات متقدمة لجمهور أكبر

الانضمام إلى الاجتماعات والمشاركة من جهازك المحمول، مما يضمن المرونة

أضف علامة شركتك التجارية لإضفاء لمسة احترافية

قيود اجتماعات زوهو

قد يكون للخطة المجانية قيود على عدد المشاركين أو مدة الاجتماع أو الميزات المتاحة

قد يتطلب دمج Zoho Meeting مع منصات أخرى خارج نظام Zoho البيئي بعض الإعدادات

أسعار Zoho Meeting

خطة مجانية

اجتماع قياسي : 0.75 دولار لكل مضيف/شهر

: 0.75 دولار لكل مضيف/شهر اجتماع احترافي 1.83 دولار لكل مضيف/شهر

_تختلف أسعار زوهو للندوات عبر الويب

تقييمات ومراجعات اجتماعات زوهو

G2 : 4.4/5 (1100+ تقييمات)

: 4.4/5 (1100+ تقييمات) Capterra: 4.6/5 (800+مراجعة)

13. مايكروسوفت تيمز (الأفضل للتكامل السلس مع Microsoft 365)

عبر MicrosoftMicrosoft Teams هو خيار طبيعي للمؤسسات التي تستخدم Microsoft 365 بالفعل كمنصة اتصالات موحدة.

فهو يسهل التواصل داخل المؤسسات وعبرها، مما يجعله فعالاً بشكل خاص للمؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى تقنية الاتصالات الموحدة من أجل

التواصل المركزي

وإدارة مشاركة العملاء.

توفر Microsoft Teams خياراً آمناً للغاية لمشاركة الملفات والتعاون في الوقت الفعلي، مما يجعلها مثالية للتعاون في المستندات مباشرةً داخل Teams.

أفضل ميزات Microsoft Teams

دمج جميع اجتماعاتك ومناقشاتك بسلاسة مع OneDrive وSharePoint، مما يتيح لك مشاركة الملفات والتعاون بشأنها في الوقت الفعلي

إدارة المهام داخل Teams باستخدام المخطط والمهام، مما يتيح لك تعيين المهام وتتبع التقدم المحرز

استخدام تطبيقات سطح المكتب والأجهزة المحمولة للتواصل السريع والفعال بين أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة الخارجيين

قيود مايكروسوفت Teams

تفتقر الباقة المجانية إلى بعض ميزات مؤتمرات الفيديو المتقدمة، مثل تسجيل الاجتماعات وحدود أكبر للمشاركين

تتكامل بشكل وثيق للغاية مع نظام Microsoft البيئي، مما يضع قيوداً على أولئك الذين يرغبون في استخدامه مع تطبيقات الأعمال الأخرى

أسعار مايكروسوفت Teams

مايكروسوفت تيمز : مجاناً

: مجاناً مايكروسوفت 365 شخصي : 6.99 دولار شهرياً

: 6.99 دولار شهرياً مايكروسوفت 365 العائلي: 9.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات فرق مايكروسوفت

G2: 4.3/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 15,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 9000+مراجعة)

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ميزات Microsoft Teams الأساسية لتحسين إنتاجية فريقك

14. Intermedia Unite (الأفضل لمجموعة اتصالات وتعاون شاملة)

عبر Intermedia Uniteإنترميديا يونايت هي منصة اتصالات موحدة تعمل على تبسيط المؤتمرات الصوتية ومكالمات الفيديو وتقنيات الاتصال الأخرى في منصة واحدة.

وهي توفر ميزات لمساعدة الشركات على جعل الاتصالات مركزية بين الأقسام، وتحسين التعاون، وزيادة الإنتاجية.

يتيح لك نظام الهاتف المستند إلى السحابة إدارة المكالمات والاتصالات عبر الفرق بطريقة موحدة. يأتي مزوداً بضوابط إدارية متقدمة لمديري تكنولوجيا المعلومات، مما يتيح لك مراقبة الاتصالات وإدارتها بكفاءة عبر المؤسسة.

أفضل ميزات Intermedia Unite

تبسيط الاتصال مع نظام هاتف موثوق وسهل الاستخدام يتكامل مع الأدوات الأخرى

إجراء مكالمات فيديو ومكالمات صوتية عالية الجودة مع ميزات متقدمة مثل مشاركة الشاشة والتسجيل ومنشئ سير العمل المخصص

استخدم نفس النظام الأساسي لإمكانيات المراسلة وتتبع المهام وإجراء المكالمات من أجهزتك المحمولة

قيود إنترميديا يونايت

على الرغم من أنه يعمل بشكل جيد مع الخدمات المستندة إلى السحابة، إلا أن التكامل مع التطبيقات غير السحابية قد يكون صعباً

على الرغم من أنه يدمج قنوات الاتصال الأساسية، إلا أنه يفتقر إلى التحليلات التفصيلية وأدوات التعاون الموجودة في منصات الاتصالات الموحدة الأخرى

تسعير إنترميديا يونيتي

الإيجابي: 27.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

27.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : 32.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 32.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم حل Microsoft Teams المتكامل: 22.99 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعاتIntermedia Unite:

G2 : 4.5/5 (أكثر من 350 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.7/5 (150+مراجعة)

15. 3CX (الأفضل للمكالمات الصوتية الفعالة من حيث التكلفة)

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3CX 3CX هي منصة اتصالات موحدة تقدم مجموعة شاملة من الميزات بسعر مناسب.

بفضل تركيزها على المؤتمرات الصوتية والمراسلة الفورية ومشاركة الملفات، تُعد 3CX حلاً فعالاً من حيث التكلفة وفعّالاً للاتصالات الموحدة. يمكنك استخدام المنصة كنظام مستضاف على السحابة أو في مكان العمل للحصول على مرونة أكبر في إدارة اتصالاتك.

يساعدك على تجاوز التسعير لكل مستخدم، مما يساعد فرقك على تبني حلول الاتصالات الموحدة دون دفع رسوم إضافية لإضافة مستخدمين جدد.

أفضل ميزات 3CX

إرسال رسائل مباشرة ومحادثات جماعية داخل نفس النظام الأساسي، مع خيارات إرسال الملفات وإدارة المحادثات المختلفة على راحتك

إدارة جميع الاتصالات، بما في ذلك رسائل البريد الصوتي ورسائل البريد الإلكتروني والمحادثات، في صندوق وارد مركزي لتسهيل الإدارة

احصل على ميزات متقدمة لإدارة المكالمات وميزات قائمة على الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في ترتيب المكالمات ومراقبتها، وهي مثالية للتعامل مع أحجام المكالمات الكبيرة

قيود 3CX

يحتاج الاستخدام إلى تكوينات متقدمة، خاصة بالنسبة للنسخة المحلية، والتي قد تكون صعبة على الموظفين غير التقنيين

في حين أنه يتكامل بشكل جيد مع أنظمة CRM الأكبر، قد تجد الشركات الصغيرة تكاملات أقل متاحة خارج الصندوق

تسعير 3CX

3CX PRO : 695 دولارًا في السنة

: 695 دولارًا في السنة 3CX ENT: 870 دولاراً في السنة

لا يوجد خيار تسعير شهري. الاستضافة، والدعم، وتكامل الذكاء الاصطناعي متوفرة كإضافة

تقييمات ومراجعات 3CX

G2 : 4.4/5 (450+ تقييمات)

: 4.4/5 (450+ تقييمات) Capterra: 4.4/5 (400+مراجعة)

تحسين التواصل والتعاون الداخليين مع ClickUp: تحسين التواصل والتعاون الداخليين مع ClickUp

يساعد اختيار برنامج اتصالات الأعمال المناسب على خلق بيئة يشعر فيها الموظفون بالمشاركة والإنتاجية والتواصل. مع استمرار الشركات في التكيف والتطور، أصبحت الحاجة إلى التواصل والتعاون السلس أكثر أهمية من أي وقت مضى.

لذلك، قم بتقييم الاحتياجات الفريدة لفريقك واختر أداة اتصالات موحدة تلبي متطلباتك.

باستخدام أدوات فعالة مثل ClickUp، يمكنك إدارة المهام وتتبع التقدم المحرز والتواصل بفعالية ومشاركة الملفات وإنشاء سير عمل موحد دون الحاجة إلى التبديل بين المنصات. تقوم المنصة بكل شيء، بدءاً من المراسلة في الوقت الحقيقي ومؤتمرات الفيديو إلى إدارة المشاريع المتقدمة وأتمتة سير العمل!

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