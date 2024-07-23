أفضل 10 تطبيقات وأدوات للتواصل الجماعي في عام 2025

تخيل فريقك كمطبخ خمس نجوم. لديك أفضل المكونات الطازجة (الموهبة) وقائمة طعام شهية (المهام) لتقدمها. ولكن بدون أدوات الطهي المناسبة ( أدوات التواصل الداخلي )، حتى أبسط المعكرونة (المشروع) يمكن أن يتحول إلى كابوس مطبخ.

تخيل الآن أنك لست فقط في أي مطبخ ولكنك منتشر في مناطق زمنية مختلفة، تتلاعب بالملاعق وتحاول تنسيق إعداد المعكرونة المثالية.

فوضى؟ بالتأكيد. غير قابلة للإدارة؟ ليس تماماً.

أدخل تطبيقات التواصل الجماعي. تمامًا كما تشكل أجود الأواني والمقالي متعة تذوق الطعام، فإن أفضل أدوات التواصل في مكان العمل شكّل موظفي مطبخك عن بُعد في فريق عمل متناغم ومنسق. لا عثرات ولا تأخير، فقط إنتاجية خالصة ولذيذة.

لذا، دعونا نرفع من درجة الحرارة ونغوص في عالم تواصل الفريق التطبيقات والأدوات. لأن البعد لا يجب أن يعني التباعد، والعالمية لا يجب أن تعني الفوضى. لقد حان الوقت لتجعل فريقك على مستوى نجمة ميشلان، ونحن هنا لنقدم لك الأسرار.

شهية طيبة!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات التواصل الجماعي؟

يعد اختيار تطبيق أو أداة تواصل الفريق المناسبة قرارًا حاسمًا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على تعاون الفريق والإنتاجية والرضا العام. إليك الميزات الرئيسية التي يجب أن تبحث عنها:

سهولة الاستخدام: يجب أن يكون لتطبيقات التواصل مع فريقك واجهة سهلة الاستخدام يمكن لجميع أعضاء فريقك التنقل فيها دون عناء، بغض النظر عن مدى براعتهم التقنية (أو عدم براعتهم!)

يجب أن يكون لتطبيقات التواصل مع فريقك واجهة سهلة الاستخدام يمكن لجميع أعضاء فريقك التنقل فيها دون عناء، بغض النظر عن مدى براعتهم التقنية (أو عدم براعتهم!) المراسلة في الوقت الحقيقي: وظيفة الدردشة الفورية للفريق ضرورية لتسهيل التواصل في الوقت الحقيقي بين أعضاء الفريق والمناقشات السريعة والحل الفوري للشكوك أو المشاكل

وظيفة الدردشة الفورية للفريق ضرورية لتسهيل التواصل في الوقت الحقيقي بين أعضاء الفريق والمناقشات السريعة والحل الفوري للشكوك أو المشاكل ميزات تعاونية: ابحث عن تطبيقات التواصل الجماعي التي تشجع الفريق على التواصل الجماعي التعاون في مكان العملمثل التقاويم المشتركة، ومؤتمرات الفيديو، وتطبيقات الدردشة الجماعية للمراسلة المباشرة، ومشاركة الشاشة، وتخصيص المهام، ومشاركة الملفات، وإمكانيات التحرير المشترك

ابحث عن تطبيقات التواصل الجماعي التي تشجع الفريق على التواصل الجماعي التعاون في مكان العملمثل التقاويم المشتركة، ومؤتمرات الفيديو، وتطبيقات الدردشة الجماعية للمراسلة المباشرة، ومشاركة الشاشة، وتخصيص المهام، ومشاركة الملفات، وإمكانيات التحرير المشترك إمكانيات مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية: تتيح مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية عالية الجودة إجراء محادثات شخصية وجهاً لوجه، مما يساعد على تقريب المسافات وتعزيز التواصل الفعال بين أعضاء الفريق

تتيح مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية عالية الجودة إجراء محادثات شخصية وجهاً لوجه، مما يساعد على تقريب المسافات وتعزيز التواصل الفعال بين أعضاء الفريق إدارة المهام : تسهّل ميزات إدارة المهام المدمجة تفويض المهام ومراقبة التقدم المحرز والتأكد من معرفة الجميع لمسؤولياتهم

تسهّل ميزات إدارة المهام المدمجة تفويض المهام ومراقبة التقدم المحرز والتأكد من معرفة الجميع لمسؤولياتهم مشاركة الملفات وتخزينها : يجب أن تسمح أداة التواصل الجيدة بمشاركة الملفات بسهولة ومساحة تخزين واسعة

يجب أن تسمح أداة التواصل الجيدة بمشاركة الملفات بسهولة ومساحة تخزين واسعة الإشعارات والتنبيهات: تساعد الإشعارات القابلة للتخصيص أعضاء الفريق على البقاء على اطلاع على التحديثات المهمة دون أن تغمرهم التنبيهات المستمرة

تساعد الإشعارات القابلة للتخصيص أعضاء الفريق على البقاء على اطلاع على التحديثات المهمة دون أن تغمرهم التنبيهات المستمرة قابلية التخصيص والتوسع: يجب أن تتكيف الأداة مع احتياجات فريقك المتغيرة مع نموه أو تطوره، مع خيارات لمستخدمين غير محدودين، وتخصيص مساحات العمل، وسير العمل، واجتماعات الفيديو، وأدوار المستخدمين

أفضل 10 تطبيقات للتواصل الجماعي لاستخدامها في عام 2024

مع وجود العديد من أدوات التواصل الجماعي في السوق، والتي تتميز كل منها بميزات وقدرات فريدة، قد يكون اختيار المنصة المناسبة لفريقك مهمة شاقة. لمساعدتك في اتخاذ قرار مستنير، قمنا بتنسيق قائمة بأفضل 10 أدوات تواصل جماعية متوفرة.

تم تصميم هذه التطبيقات من أجل تبسيط أهداف التواصل وتعزيز الإنتاجية و مشاركة الموظفين وتعزيز بيئة عمل أكثر كفاءة، سواء كان فريقك يتشارك نفس المكتب أو موزعين في قارات مختلفة.

تعمّق واكتشف الأدوات التي ستحدث ثورة في كيفية تواصل فريقك وتعاونه في العصر الرقمي.

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يتخطى ClickUp كونه أداة تواصل بين أعضاء الفريق - إنه منصة شاملة لإدارة المشاريع والإنتاجية لتبسيط سير العمل والمحادثات بين أعضاء الفريق. لنضعها على هذا النحو: إذا كانت اتصالات فريقك عبارة عن مطبخ مزدحم، فإن ClickUp سيكون معالج الطعام فائق الكفاءة ومتعدد الوظائف.

مع مئات من ميزات الاتصال ومنصة قابلة للتخصيص، يمكن لـ ClickUp التعامل مع أي طبق ترميه على عاتقك - سواء كان ذلك إدارة المشروع أو تتبع المهام أو التواصل الجماعي من خلال التعليقات المخصصة.

تكمن الميزة الأساسية لـ ClickUp في تعدد استخداماته وهدفه إلى جعل بيئة عملك مركزية من خلال تسجيلات مشاركة الشاشة في المقاطع، والتعليقات والتعليقات التوضيحية على المستندات أو الملفات، وميزات التحرير التعاوني عبر ClickUp Whiteboards و مستندات ClickUp .

إن امتلاك القدرة على تخطيط المشاريع والاتصالات وإدارتها وتتبعها كلها داخل المنصة نفسها، يشبه امتلاك جهاز يمكنه التقطيع والمزج والخلط والخلط وحتى الطهي، كل ذلك في جهاز واحد. عرض ClickUp Chat رائعة للفرق للبقاء في منصة واحدة لكل شيء.

يمكنك مشاركة التحديثات والروابط وردود الأفعال بسهولة، ودمج المحادثات المهمة مع طريقة عرض الدردشة في ClickUp

أفضل ميزات ClickUp

تم تصميم منصة ClickUp القابلة للتخصيص بالكامل لتكون مرنة وقابلة للتكيف، مما يجعلها مناسبة للفرق الداخلية أو عن بُعد من جميع الأحجام في مختلف المجالات. يمكن تخصيص ClickUp ليناسب فريقك واحتياجات عملك

تقدم ClickUp كلاً من النظامين غير المتزامن و التعاون في الوقت الفعليوهو أمر مفيد بشكل خاص لفرق العمل عن بُعد. يمكن استخدام السبورات البيضاء الرقمية لجلسات العصف الذهني، بينما يمكن استخدام مستندات ClickUp Docs لتخزين الأفكار، وإجراءات التشغيل الموحدةإنشاءخطط التواصل عبر قوالب قابلة للتخصيصوغير ذلك الكثير

تحويل المحادثات باستخدام المقاطع* %ref : أنشئ على الفور مقطعًا في أي محادثة على ClickUp. إنها طريقة سريعة وخالية من المتاعب لنقل أفكارك والحفاظ على مزامنة فريقك.

: أنشئ على الفور مقطعًا في أي محادثة على ClickUp. إنها طريقة سريعة وخالية من المتاعب لنقل أفكارك والحفاظ على مزامنة فريقك. مع ميزات عرض المحادثة والبريد الإلكتروني، يمكنك إرسال رسائل فورية وإدارة جميعاتصالات البريد الإلكتروني بدونتبديل المنصات مسجل شاشة داخل التطبيق يتيح لك إنشاء رسائل فيديو وإرسالها

تعني الإشعارات التلقائية عند إجراء تحديثات على مهمة ما الاستغناء عن المتابعة اليدوية والقدرة على تعيينعناصر العمل ضمن المهام يضمن المساءلة

قوالب معدة مسبقاً لتنظيم تواصل فريقك. ابدأ باستخدامقالب خطة التواصل ClickUp

استخدم أدوات التنسيق العديدة في ClickUp لإنشاء مرئيات الخطة وتنظيم المعلومات بسرعة

أهم عمليات تكامل الاتصالات في ClickUp

زووم

سلاك

أوتلوك

تقويم جوجل

قيود #### قيود ClickUp

يحتوي ClickUp على مجموعة كبيرة من الميزات، والتي قد تكون مربكة للمستخدمين الجدد. وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لفهم جميع الوظائف واستخدامها بفعالية

بينما يقدم ClickUp العديد من أدوات التواصل، إلا أنه يفتقر إلى أداة مدمجة لعقد مؤتمرات الفيديو للاجتماعات عبر الإنترنت. ومع ذلك، فهو يتكامل مع أدوات مؤتمرات الفيديو مثل Zoom

أسعار #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: اتصل للحصول على الأسعار 👉إذا كنت بحاجة إلى مجموعة برامج كاملة للتعامل مع أعباء العمل والعمليات الخاصة بمؤسستك، فنحن نود مساعدتك في إعدادك للنجاح! يرجى الاتصال بـ المبيعات _عندما تكون مستعداً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,670 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6,670 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,640 تقييم)

2. زووم - الأفضل لعقد مؤتمرات الفيديو

عبر تكبير الدردشة Zoom هو منافس من العيار الثقيل في مجال برامج التواصل الجماعي، حيث يوفر مؤتمرات فيديو عالية الجودة تجمع بين الدردشة عن بُعد و فرق متعددة الوظائف وجهاً لوجه، بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية. فكّر في الأمر على أنه طاولة مستديرة في غرفة مؤتمرات الفيديو حيث يمكن للجميع الاجتماع لحضور الاجتماعات أو العروض التقديمية.

إن Zoom في جوهره هو أداة لعقد مؤتمرات الفيديو والصوت، ولكنه يحتوي على بعض المزايا الرائعة، بما في ذلك مشاركة الشاشة، وتسجيل المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، وخدمات النسخ، وغرف الاستراحة، وميزة الدردشة المدمجة. وإجمالاً، يضمن Zoom أن تكون مكالماتك سلسة كالزبدة.

أفضل مزايا Zoom

جودة فيديو وصوت من الدرجة الأولى تجعل مناجتماعات افتراضية طابعاً شخصياً أكثر

مجموعة متنوعة من الميزات، مثل مشاركة الشاشة، والتسجيل والتدوين وغرف جانبية وميزة الدردشة المدمجة

أفضل تكاملات الاتصالات في زووم زووم

Outlook

Gmail

سلاك

تقويم جوجل

قيود التكبير

من الضروري وجود اتصال مستقر وكافٍ بالنطاق الترددي لضمان سلاسة الاجتماعات

يحتوي الإصدار المجاني على قيود معينة فيما يتعلق بمدة الاجتماعات وعدد المشاركين المسموح به

يتطلب من المستخدمين تنزيل التطبيق لاستضافة أو حضور اجتماع، مما قد يؤدي إلى إبطاء تعاون الفريق

تسعير #### Zoom

أساسي: 0 دولار

0 دولار المحترف: 149.90 دولارًا في السنة لكل مستخدم

149.90 دولارًا في السنة لكل مستخدم الشركات: 199.90 دولارًا في السنة لكل مستخدم

199.90 دولارًا في السنة لكل مستخدم شركة بلس: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار مؤسسة الأعمال: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات زووم

G2: 4.5/5 (أكثر من 53,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 53,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13,500 تقييم)

_حمّل زووم على أنظمة ماك وويندوز ولينكس وتطبيق زووم ويب كروم

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3. شانتي - الأفضل للتعاون الجماعي البسيط

عبر شانتي يشبه تطبيق Chanty ذلك الطاهي الداهية متعدد المواهب الذي يمكنه إعداد أي طبق تحبه. بفضل سهولة الإعداد، وواجهة المستخدم البديهية، والبحث غير المحدود عن الرسائل، فإن أداة التواصل الجماعي هذه مبهجة في الاستخدام.

يقدم تشانتي ثلاثية طرق التواصل - تطبيقات الدردشة الجماعية، والرسائل الصوتية، والمكالمات (المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو). وبالنسبة لأولئك الذين يحبون مساحة العمل الأنيقة، فإن طريقة عرض لوحة كانبان ميزة إضافية.

أفضل ميزات تشانتي

واجهة سهلة الاستخدام مع إعداد بسيط لتحسين التعاون بين أعضاء الفريق

يوفر الدردشة والتواصل الصوتي ومكالمات الصوت/الفيديو

تعمل طريقة عرض لوحة كانبان على تحسين إدارة سير العمل

شانتي أفضل عمليات تكامل الاتصالات في #### شانتي

جيميل

سلاك

كليك أب

جوجل درايف

قيود #### قيود شانتي

ذكرت بعض المراجعات وجود مشكلات في الاتصال

تسعير شانتي

مجاني للأبد

الشركات: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا

تقييمات ومراجعات شانتي

G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

**_حمّل تشانتي على أجهزة ماك وويندوز وiOS وأندرويد!

4. مايكروسوفت تيمز - الأفضل لمستخدمي مايكروسوفت

عبر فرق مايكروسوفت يشبه Microsoft Teams الفرن الموثوق به في مطبخك الافتراضي. إن أداة التواصل الجماعي هذه ساخنة ومتسقة وتتكامل بسلاسة مع أدوات التواصل الأخرى مايكروسوفت أوفيس برامج 365.

من خلال ميزات مثل Breakout Rooms، ووضع Together Mode، ووضع مقدم العرض، والترجمة الفورية، يمكن لـ Microsoft Teams أن يأخذ فريقك عن بُعد استراتيجية التواصل إلى المستوى التالي. ومع ذلك، كما هو الحال مع أي فرن عالي التقنية، هناك القليل من منحنى التعلم لتحقيق أقصى استفادة من إمكانياته.

أفضل ميزات Microsoft Teams

تكامل عميق مع Microsoft Office 365 لسير عمل مبسط

ميزات فريدة مثل وضع Together Mode ووضع مقدم العرض لتعزيز الاجتماعات الافتراضية لمشاركة الشاشة

يوفر ترجمة فورية إلى أكثر من 100 لغة

أفضل عمليات تكامل الاتصالات في Microsoft Teams

سلاك

زووم

Dialpad

ميو

قيود Microsoft Teams

يفتقر إلى ميزات إدارة المشاريع والمهام المتكاملة

منحنى تعليمي حاد، خاصة بالنسبة للمستخدمين لأول مرة الذين يبحثون عن تطبيق تواصل جماعي بسيط

ذكر المراجعون أنهم واجهوا بعض الأخطاء والمشاكل التقنية من حين لآخر

تسعير Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

4 دولارات شهرياً لكل مستخدم Microsoft 365 Business Basic: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم

6 دولارات شهرياً لكل مستخدم Microsoft 365 Business Standard: 12.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft Teams

G2: 4.3/5 (أكثر من 13,700 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 13,700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4200 تقييم)

تحميل Teams على أنظمة التشغيل Windows وMac وiOS وAndroid!

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_بدائل مايكروسوفت تيمز_

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5. سلاك - الأفضل للمراسلة الفورية

عبر سلاك يُعد Slack أحد أشهر أدوات التواصل الجماعي الأكثر شعبية، وهو أشبه بحامل توابل منظم جيدًا لتواصل فريقك، وهو رائع للفرق الكبيرة والصغيرة على حد سواء. تسمح لك ميزة القنوات الخاصة به بفصل اتصالاتك، تماماً كما ترتب توابلك بناءً على استخداماتها.

إن تكاملات Slack الواسعة، وتطبيقات الدردشة الجماعية للمراسلة الفورية وإمكانيات مشاركة الملفات، وميزة التجمع، وحماية البيانات على مستوى المؤسسات، كلها تضيف إلى جاذبيته كبرنامج تواصل جماعي من الدرجة الأولى.

أفضل ميزات Slack

القدرة على إنشاء مساحات مخصصة للمناقشات المختلفة من خلال القنوات

البقاء على اتصال مع كل من الرسائل المباشرة والرسائل الجماعية في تطبيق الدردشة الجماعية الخاص به

يوفر مكالمات الفيديو والمؤتمرات بالإضافة إلى الدردشة الصوتية من خلال ميزة التجمع

يتكامل Slack مع مع العديد من أدوات تعاون فريق الإنتاجية المختلفة

أفضل عمليات تكامل الاتصالات في Slack

كليك أب

كاليندلي

تقويم جوجل

أكتيف كامبين

قيود سلاك

يتطلب بريدًا إلكترونيًا وكلمة مرور منفصلة لكل قناة سلاك تنضم إليها

يفتقر إلى ميزات إدارة المشروع مقارنةً بغيرهتطبيقات تعاون الفريق لاحظ المستخدمون أن إدارة القنوات المتعددة يمكن أن تصبح صعبة مع تزايد عددها



تسعير سلاك

الإيجابي: 7.25 دولار شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها سنويًا

7.25 دولار شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها سنويًا الشركة +: 12.50 دولار شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا

12.50 دولار شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا شبكة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سلاك

G2: 4.5/5 (أكثر من 31,300 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 31,300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 22,700 تقييم)

قم بتنزيل Slack على نظام التشغيل Windows أو macOS!

_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/29890/undefined/ مقارنة فرق العمل على Slack %/%href/

_و

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6. Google Workspace - الأفضل لمستخدمي Google

عبر مساحة عمل جوجلمساحة عمل جوجل تشبه إلى حد كبير الثلاجة الفعالة في مطبخ مكتبك الافتراضي، فهي تحافظ على جميع أدواتك طازجة ويمكن الوصول إليها بسهولة.

وبفضل Gmail وتقويم Google وتقويم Google Drive وGoogle Drive والمستندات وجداول البيانات والشرائح التقديمية والاجتماعات، يمكن لأعضاء فريقك المختلفين التعاون في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، تُعد ميزة التقويم ميزة ناجحة بين المستخدمين لإدارة المشاريع والوقت.

أفضل ميزات مساحة عمل Google

تكامل سلس بين أدوات Google Workspace المختلفة

التعاون في الوقت الفعلي على المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية

تقويم ممتاز وإدارة صندوق الوارد ميزات لتحسينإنتاجية البريد الإلكتروني Google Workspace أفضل عمليات تكامل الاتصالات

تقويم جوجل

كليك أب

دوكوسين

إدارة علاقات العملاء النحاسية

قيود مساحة عمل Google

قدرات محدودة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت

قد يبدو مربكاً بسبب مجموعة الميزات الهائلة التي يقدمها

يمكن أن تكون أسعار الاشتراك باهظة الثمن، وقد تكون الواجهة مربكة للمبتدئين

تسعير Google Workspace

المبتدئين من رجال الأعمال: 5.40 دولار شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا

5.40 دولار شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا الأعمال القياسية: 10.80 دولار/شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا

10.80 دولار/شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا الشركة بلس: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2: 4.6/5 (أكثر من 40,400 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40,400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 14,600 تقييم)

7. Geekbot - الأفضل لتوفير تحديثات الفريق

عبر جيك بوت Geekbot هو تطبيق تواصل جماعي يخترق الضوضاء ويقدم تحديثات دقيقة وموجزة.

بفضل بساطة إعداده واستخدامه، بالإضافة إلى ميزات متقدمة مثل أداة إنشاء سير العمل والرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي، فهو أداة تبسط التواصل غير المتزامن مثل المحترفين.

أفضل ميزات Geekbot

تطبيق اتصالات الفريق سهل الإعداد، وواجهة بسيطة وبديهية

تساعدك مهام سير العمل القابلة للتخصيص والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تتبع ما يفعله فريقك في أي وقت

مفيد لتنظيم العمليات اليومية

أفضل تكاملات التواصل في Geekbot #### Geekbot

سلاك

تقويم جوجل

ديسكورد

مستندات جوجل

قيود Geekbot

يُفضل استخدامه للتحديثات، وليس مثاليًا لإدارة المهام أو إدارة المشاريع

يفتقر إلى طرق العرض الأسبوعية أو الشهرية للمشاريع الكبيرة

تسعير #### تسعير Geekbot

بدء التشغيل: 0 دولار لما يصل إلى عشرة مستخدمين

0 دولار لما يصل إلى عشرة مستخدمين التوسيع: 2.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

2.50 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Geekbot

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 130 تقييم)

8. ديسكورد - الأفضل للتواصل الشخصي

عبر خلاف Discord هو تطبيق تواصل شخصي أو جماعي تزداد شعبيته. فهو يسمح لك بالحصول على خوادم للمدعوين فقط وقنوات قائمة على المواضيع لإجراء مناقشات مركزة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك قنواته الصوتية الانتقال إلى مكالمة صوتية دون الحاجة إلى الاتصال الهاتفي.

جرب هذه

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!

أفضل ميزات #### ديسكورد

خوادم الدعوة فقط تعزز الخصوصية

تسهل القنوات المستندة إلى المواضيع الدردشات والمناقشات الجماعية المركزة

تسهل القنوات الصوتية الانضمام إلى المكالمات الصوتية

قيود ديسكورد

يمكن أن يؤدي ارتفاع حجم المحادثة إلى صعوبة التفكير في سجل الرسائل

لا توجد ميزات لإدارة المشاريع

منصة اجتماعية في المقام الأول، وليست مصممة لتلبية احتياجات التواصل بين فريق العمل في المؤسسة

أفضل عمليات تكامل الاتصالات في Discord

كليك أب

زابير

دروب بوكس

تريلو

تسعير #### ديسكورد

مجاني: 0 دولار

0 دولار نيترو: 9.85 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.85 دولار شهريًا لكل مستخدم نيترو كلاسيك: 4.92 دولار شهريًا لكل مستخدم

4.92 دولار شهريًا لكل مستخدم Server Boost: 4.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم

4.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم نيترو بيسك: 2.95 دولار شهريًا لكل مستخدم

ديسكورد التقييمات والمراجعات

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.7/5 (أكثر من 320 تقييم)

_تحميل ديسكورد على أنظمة ويندوز وماك وآندرويد وiOS وiOS وiPadOS ولينكس

9. فلوك - الأفضل لمشاركة الملفات

عبر القطيع Flock هو تطبيق تواصل جماعي يوفر خيارات المراسلة والمكالمات ومكالمات الفيديو والمؤتمرات ومشاركة الملفات في تطبيق واحد، حتى يتمكن فريقك من البقاء على نفس الصفحة.

كما أن تكامل واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به لتشغيل التنبيهات والقدرة على التعليق والرسم مباشرةً على الصور هي ميزات فريدة يحبها المستخدمون.

Flock أفضل الميزات

يقدم محادثات قناة 1:1 وقناة جماعية

يحتوي على أنظمة مكالمات صوتية ومكالمات فيديو مدمجة

يوفر ميزة بحث مدمجة للعثور بسرعة على المعلومات المهمة

أفضل عمليات تكامل الاتصالات في #### Flock

زووم

دروب بوكس

جوجل درايف

ون درايف

قيود قطيع

يحتوي الإصدار المجاني على ميزات محدودة وسعة تخزين الملفات محدودة ب 5 جيجابايت

لاحظ المراجعون أن مكالمات الفيديو يمكن أن تكون بطيئة وعرضة للتأخير

وجد بعض المستخدمين أن الرسائل قد تصل أحيانًا بتأخير كبير

تسعير #### Flock

البداية: مجانًا حتى 20 مستخدمًا

مجانًا حتى 20 مستخدمًا المحترفين: 4.5 دولار شهرياً لكل مستخدم

4.5 دولار شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات قطيع

G2: 4.4/5 (230+ تقييم)

4.4/5 (230+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 310 تقييمات)

حمّل فلوك على أنظمة ويندوز ولينكس وماك وكروم وiOS وأندرويد!

10. بروف هاب - الأفضل للتواصل الجماعي

عبر بروفهاب أداة تعاون فريق العمل في ProofHub هي بمثابة مؤقِّت مطبخك الجدير بالثقة، حيث تقوم بتتبع جميع مشاريعك ومهامك، مما يضمن عدم وجود أي شيء زائد أو ناقص.

من لوحات كانبان ومخططات جانت إلى الإشعارات على مستوى الشركة التي تتبع التقدم والوقت، فإن أداة التواصل مع الفريق في ProofHub هي أداة شاملة لإدارة المشاريع.

أفضل ميزات ProofHub

لوحات كانبان ومخططات جانت البيانية

يوفر تطبيق اتصالات الفريق مركز إشعارات مركزي للإعلانات على مستوى الشركة

العديد من الأدوات والميزات المتكاملة لزيادة الإنتاجية وتوفير الوقت

أهم عمليات تكامل الاتصالات في بروفهوب

سلاك

تقويم جوجل

ون درايف

دروب بوكس

قيود بروفهوب #### قيود بروفهوب

وجد بعض المستخدمين أن عدد الإشعارات مربكاً للغاية

إمكانيات التكامل المحدودة مقارنة ببعض أدوات التواصل الجماعي الأخرى

تسعير Proofhub

أساسي: 45 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا

45 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا التحكم الكامل: 89 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم يتم دفعها سنويًا

تقييمات ومراجعات Proofhub #### تقييمات ومراجعات Proofhub

G2: 4.5/5 (80 تقييم)

4.5/5 (80 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

_حمّل بروف هاب في متجر التطبيقات أو جوجل بلاي

الأسئلة الشائعة حول تطبيق اتصالات الفريق

ما هي فوائد استخدام تطبيق تواصل الفريق؟

يوفر استخدام تطبيق تواصل الفريق العديد من الفوائد. أولاً، يعمل على تحسين التعاون من خلال توفير منصة مركزية للتواصل، مما يقلل من الحاجة إلى سلاسل البريد الإلكتروني الطويلة أو المحادثات المبعثرة. كما أنه يعزز الإنتاجية من خلال تمكين مشاركة المعلومات بسرعة وكفاءة، مما يسهل الوصول إلى المستندات والملفات المهمة. بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تتكامل هذه التطبيقات مع أدوات الإنتاجية الأخرى، مثل إدارة المهام أو التعاون في المستندات تطبيقات، مما يزيد من انسيابية سير العمل.

كيف يمكن لتطبيقات التواصل الجماعي تحسين التعاون عن بُعد؟

تعد تطبيقات التواصل الجماعي ضرورية للتعاون عن بُعد لأنها توفر منصة مركزية لأعضاء الفريق للتواصل ومشاركة الملفات والتعاون في الوقت الفعلي. وتوفر هذه التطبيقات ميزات مثل المراسلة الفورية ومؤتمرات الفيديو ومشاركة المستندات، مما يتيح للفرق عن بُعد البقاء على اتصال والعمل معاً بسلاسة رغم المسافات الجغرافية.

ClickUp - أفضل أداة تواصل جماعي للتعاون بين فرق العمل

إذا كان هناك شيء واحد علمتنا إياه رحلة الطهي هذه في عالم التواصل عن بُعد، فهو أن امتلاك المكونات الصحيحة لا يجعل بالضرورة طاهياً محترفاً. أنت بحاجة إلى تلك الأداة الموثوقة والمتعددة الاستخدامات التي تجمع كل شيء معاً.

ClickUp هي أداتك التي تقوم بكل شيء لتبسيط وتبسيط وتفعيل تواصل فريقك. إنها ليست مجرد وعاء آخر في المطبخ؛ إنها أداة الطهي السحرية التي توحّد طهاة فريقك من جميع أنحاء العالم، وتضبط توقيت كل عملية وتقدم الطبق المثالي في كل مرة. سواء كان فريقك منتشرًا في مناطق زمنية مختلفة أو يعمل في نفس الغرفة، فإن ClickUp يجعل مطبخك العالمي مكانًا للتعاون والإنتاجية والنجاح. لقد حان الوقت لتعليق لافتة "مغلق للتجديد"، وتوديع الفوضى، ودعوة فريقك إلى عصر جديد من التنسيق دون عناء. جرّب ClickUp حيث نقوم بإعداد تواصل جماعي استثنائي.