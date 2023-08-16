كيف تختار إيقاع الاجتماعات المناسب لفريقك

اليوم، ومع تنوع أنماط العمل ما بين العمل عن بُعد بالكامل، والهجين، وداخل المكتب بالكامل، قد يكون من الصعب إبقاء الفرق على اتصال وإطلاع على كل شيء في جميع الأوقات (أضف المناطق الزمنية المختلفة لجعل الأمور أكثر صعوبة). 👀

لذا، في محاولة للحفاظ على التوافق مع فرقنا، لجأنا إلى الاجتماعات المجدولة لاستعراض التحديثات ومراجعة بنود العمل وإبداء الملاحظات، والقائمة تطول. ولكن الأمر هو أن الوقت ثمين.

وينطبق هذا الأمر بشكل خاص عند العمل في بيئة عمل سريعة الوتيرة لأنك ستحتاج إلى التأكد من تحقيق أقصى استفادة من اجتماعاتك.

هذا عندما تكون على دراية بالغرض من الاجتماع، ووجود جدول أعمال الاجتماع ، وجدولة الإيقاع الصحيح للاجتماعات يمكن أن يفيد فريقك بشكل كبير.

ستتعرف في هذه المقالة على ماهية إيقاع الاجتماعات، وعدد مرات جدولة الاجتماعات، وأدوات إدارة الاجتماعات التي يمكنك استخدامها لتقليل الاجتماعات إلى الحد الأدنى، وإبقاء فريقك على اطلاع دائم على آخر المستجدات في جميع الأوقات.

لقد أضفنا أيضًا بعض النصائح والاقتراحات لمساعدتك في تحديد ما هو الأفضل لفريقك، إلى جانب نماذج الاجتماعات لتنظيم مكالماتك وجعلها مثمرة قدر الإمكان.

ما هو إيقاع الاجتماع؟

يشير إيقاع الاجتماع ببساطة إلى عدد مرات عقد الاجتماع.

على سبيل المثال، إذا قمت أنت وأحد المسؤولين المباشرين بتسجيل الحضور صباح كل يوم جمعة، فهذا إيقاع اجتماع أسبوعي. إذا كان لديك طلب للاجتماع كل شهرين، فهذا إيقاع نصف شهري.

قد يكون هذا أكثر صعوبة بالنسبة للفرق البعيدة. تواجه كل شركة تحدياً فيما يتعلق بعدد مرات عقد الاجتماعات. في القوى العاملة الموزعة بشكل متزايد، يبدو أن مكالمات Zoom المباشرة وجهاً لوجه تحل محل العديد من الاجتماعات الشخصية وتصبح أحياناً التفاعل الوحيد مع فريقك.

وفي حين أننا جميعاً نحب أن نلقي نظرة على حيوان أليف لشخص ما في خلفية المكالمة، إلا أن هذه الاجتماعات الافتراضية يمكن أن تعيق سعادة الموظفين وإنتاجيتهم حيث يمكن أن تكون معطلة إذا استحوذت الاجتماعات الكثيرة على يومهم.

لذا، كيف يمكنك الموازنة بين جدولك الزمني وإيجاد الإيقاع المناسب للاجتماعات لفريقك؟

دعنا نكتشف ذلك.

كيفية اختيار إيقاع الاجتماعات المناسب

سيختلف الإيقاع الصحيح للاجتماعات باختلاف كل شركة واحتياجاتها. ستتطلب بعض الفرق وتيرة اجتماعات أكثر أو أقل حسب أدوارها ومشاريعها ونوع الاجتماع.

أنواع إيقاع الاجتماعات

اعتمادًا على نوع الاجتماع، فإن إيقاع الاجتماعات الأكثر شيوعًا هي:

الاجتماعات اليومية

الاجتماعات الأسبوعية

اجتماعات الفريق كل أسبوعين

الاجتماعات الشهرية

اجتماعات ربع سنوية

بصرف النظر عن تحديد نوع الاجتماع ، سيكون عليك أيضًا تحديد الاجتماعات التي يمكن عقدها بشكل غير متزامن أو متزامن. هل يمكنك توصيل التحديثات من خلال تطبيق مراسلة الأعمال أو ضمن أداة إدارة المشروع مع ميزات المراسلة؟

وبغض النظر عن ذلك، فإن هدفك هو إبقاء فرقك على اطلاع دائم وعلى المسار الصحيح لتحقيق أهدافهم والسماح بحرية كافية للجميع العمل بشكل غير متزامن وبشكل مستقل دون إضافة أيضًا العديد من الاجتماعات إلى جدول أعمالهم .

الاجتماعات غير المتزامنة مقابل الاجتماعات المتزامنة

بمجرد أن تحدد أن لديك إيقاعًا أسبوعيًا لمشروع واحد وإيقاعًا أسبوعيًا آخر لإيقاع أسبوعي آخر لتسجيل حضور جميع الموظفين، فهذا لا يعني أنه يجب تنسيقها بنفس الطريقة.

الخطوة الأولى في تحديد شكل اجتماعك هي أن تقرر ما إذا كان الاجتماع الاجتماع هو البحث عن المعلومات أو إعطاء المعلومات. هذا مهم جدًا عند تحديد أفضل طريقة لتسجيل الوصول.

يمكن أن تندرج الاجتماعات الباحثة عن المعلومات ضمن أي من الفئات التالية:

A اجتماع استهلالي لمشروع جديد

اجتماع فريق المشروع لمناقشة الخطوات التالية

اجتماع الإدارة للتحقق من كيفية عمل الفرق

A اجتماع فردي مع تقرير مباشر للتحقق من الأهداف والمهام

عادةً ما تكون هذه الأنواع من الاجتماعات رائعة بشكل عام شخصيًا أو تحديثًا افتراضيًا سريعًا عبر مكالمة مؤتمرات الفيديو مثل زووم

فيما يلي بعض الأمثلة على اجتماعات تقديم المعلومات:

لقاء يومي

تحديث المشروع

التقرير السنوي للشركة

إن تحديد الإيقاع المناسب لاجتماعات الفريق في شركتك، إلى جانب التنسيق الصحيح للاجتماعات، سيقلل من الاجتماعات ذات القيمة المنخفضة ويتيح للجميع التركيز على الإنتاجية والحماس في العمل.

والآن، إليك بعض إيقاعات الاجتماعات وأنواعها التي يجب أخذها في الاعتبار، بالإضافة إلى نماذج لمساعدتك في الحفاظ على إنتاجية اجتماعاتك لجميع الحاضرين.

قوالب إيقاع الاجتماعات

1. الاجتماعات اليومية

اجتماعات الاستعداد اليومية هي اجتماعات غير رسمية تُعقد يوميًا. وهي ضرورية ومفيدة للفرق، مثل فرق الهندسة والتطوير، لضمان المواءمة ومشاركة النتائج والمساعدة في تحديد العوائق.

على الرغم من أن الاجتماعات اليومية قد تبدو طريقة رائعة للبقاء على اطلاع دائم بالتقدم والتغييرات اليومية، إلا أنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية ومزعجة إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح.

لذا، للاستفادة القصوى من اجتماعك اليومي وضمان جلسة مثمرة، من الأفضل أن تأتي إلى الاجتماع مستعدًا بجدول أعمال ووثيقة نموذجية يمكن لأعضاء فريقك الرجوع إليها بسهولة في أي وقت وتعبئتها قبل الاجتماع.

نصيحة احترافية للاجتماعات اليومية نصيحة: أنشئ مستندك الخاص أو استخدم هذا المستند القابل للتخصيص قالب الاجتماع التحضيري اليومي من ClickUp لمنحك أنت وفرقك نظامًا منظمًا ومهيكلًا وقابلًا للتكرار لالتقاط التحديثات اليومية وعرضها.

هذا القالب متاح في ClickUp Whiteboards وتخصيصها بأي طريقة لدعم سير عملك الفريد. كما أنها تحفظ مدخلاتك وتعكسها في الوقت الفعلي، ولأنها مدمجة داخل ClickUp، يمكن لفريقك إدراج روابط للمهام وربط هذا المستند إلى جانب عملهم.

الهدف من اجتماع الاستعداد اليومي هو المساعدة في تنسيق الفريق. تساعد حلقة التغذية الراجعة السريعة هذه الفرق على المواءمة والبقاء على المسار الصحيح، وهو ما يشبه التجمع في كرة القدم. إذا ظهرت مشكلة ما، فيمكنك معالجتها بسرعة وإبقاء المشاريع على المسار الصحيح

2. الاجتماعات الأسبوعية

هناك أنواع مختلفة من الاجتماعات التي يمكن جدولتها على أساس أسبوعي. أحد أهم الاجتماعات التي يمكن عقدها في هذا الإيقاع هي الاجتماعات الفردية.

الاجتماعات الفردية تمنح المديرين والقادة وقتًا فرديًا مع تقاريرهم المباشرة أو زملائهم. فهو يوفر وقتًا مخصصًا للتواصل وبناء علاقة مع بعضهم البعض ويضمن حصول الموظفين على الدعم الذي يحتاجونه للنجاح في أدوارهم.

تُعد هذه الاجتماعات أيضًا فرصة جيدة للتنسيق بشأن الأهداف، والاطلاع على عبء العمل، وتقديم الملاحظات لضمان تحقيق التوقعات.

نصيحة احترافية للاجتماعات الأسبوعية اجعل اجتماعات المراجعة الأسبوعية مثمرة وقم بتوحيد اجتماعاتك الأسبوعية الفردية باستخدام نموذج اجتماع واحد لواحد من قبل ClickUp .

يمكن تطبيق هذا القالب على مستندات ClickUp حيث يمكنك تدوين التفاصيل المهمة مثل الأولويات وعناصر العمل والمزيد. احتفظ بجميع أعمالك الأسبوعية ملاحظات الاجتماع في مكان واحد عن طريق إضافة صفحة جديدة داخل المستند نفسه. لديك أيضًا خيار مشاركة هذا المستند مع الآخرين أو الاحتفاظ بهذا المستند خاصًا لضمان مساحة آمنة لموظفيك.

يشتمل قالب ClickUp 1:1 على صفحات معدة مسبقًا لأدوار الموظفين والتوقعات وجداول أعمال الاجتماعات المتكررة لكل عضو من أعضاء الفريق. إنشاء صفحات متداخلة داخل كل صفحة لمزيد من التنظيم

3. الاجتماعات الشهرية

الاجتماعات الشهرية المتكررة مهمة كاجتماعات مراجعة مع فريقك. خلال هذه الاجتماعات، يمكنك الحصول على تحديثات حول الأهداف الشهرية، ومراجعة التقدم المحرز لضمان سير فريقك على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه الفصلية، وتحديد العوائق والعقبات لإعداد فريقك للنجاح في الأشهر القادمة.

من الأمثلة على الاجتماعات التي يمكن جدولتها على وتيرة شهرية اجتماعات فريق المشروع، حيث تجتمع فرق المشروع وأصحاب المصلحة لمناقشة حالة مشاريعهم الحالية.

نصيحة احترافية للاجتماعات الشهرية امنح كلاً من الفرق وأصحاب المصلحة تمثيلاً مرئيًا سهل الفهم لـ ملخص المشروع باستخدام قالب تقرير حالة المشروع من ClickUp .

يتوفر هذا القالب في ClickUp Whiteboards، حيث يمكن لفريقك التعاون وإضافة التحديثات وإجراء التغييرات والمزيد في وقت واحد أو بشكل غير متزامن. استخدم هذا القالب لإبقاء جميع أصحاب المصلحة على اطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالتطوير، ومنع المشاكل قبل حدوثها، وضمان اكتمال المشروع ضمن الإطار الزمني المخصص له.

إنشاء تقرير مفصل وسهل المتابعة تقرير حالة المشروع في ClickUp Whiteboards

4. الاجتماعات الفصلية

الاجتماعات الفصلية رائعة لمشاركة تحديثات المشروع، ومناقشة نتائج الربع الأخير، والاحتفال بالمكاسب، والتحضير للربع القادم مع فريقك أو المؤسسة بأكملها. إذا تم عقد هذه الاجتماعات بشكل صحيح، يمكن أن تساعد هذه الاجتماعات في رفع معنويات فريقك، وتحسين المواءمة بين الوظائف، وإبقاء الجميع على المسار الصحيح لتحقيق أهدافهم.

هناك العديد من الاستخدامات للاجتماعات الفصلية، ولكن بعض أكثرها شيوعًا هي اجتماعات التخطيط، واجتماعات مجلس الإدارة، واجتماعات جميع الموظفين.

نصيحة احترافية للاجتماعات الفصلية نصيحة: خطط بسهولة لاجتماعك ربع السنوي القادم على مستوى الشركة وقم بتفويض العمل مع قالب اجتماع جميع الموظفين من ClickUp .

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كيفية تخطيط إيقاع الاجتماع

مفتاح الاجتماعات المثمرة هو التأكد من أنها ضرورية في المقام الأول. فيما يلي بعض الأسئلة التي يجب أن تطرحها على نفسك أو على فريقك قبل إعداد الاجتماع.

1. ما هو الهدف من هذا الاجتماع؟

هل هذا هدف الاجتماع تقديم معلومات جديدة للاعبين الرئيسيين، أم أنه مجرد تحديث للفريق؟

هذا دائمًا سؤال أول جيد تطرحه على نفسك عند إعداد إيقاع جديد.

فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية تحديد هذا السؤال لتحديد عدد المرات التي يتم فيها جدولة اجتماع ما:

مشروع جديد

الغرض من الاجتماع: مبادرة تسويقية جديدة

مبادرة تسويقية جديدة إيقاع الاجتماع: مراجعة أسبوعية لتقرير الحالة والخطوات التالية

المتابعة

الغرض من الاجتماع: تحديثات منتظمة مع المدير و/أو قائد الفريق

تحديثات منتظمة مع المدير و/أو قائد الفريق إيقاع الاجتماع: الوقوف اليومي لمعرفة ما يعمل عليه الجميع بنشاط

تحديثات المشروع

الغرض من الاجتماع: تحديث حالة المشروع

تحديث حالة المشروع إيقاع الاجتماع: تسجيل حضور يومي أو أسبوعي، حسب الأولوية القصوى

2. هل يمكن عقد هذا الاجتماع بشكل غير متزامن؟

إذا كان الأمر يتعلق بمراجعة سريعة أو تحديث، فكر في المعلومات التي تحتاجها والوقت الذي يستغرقه ذلك. وهذا أكثر من الوقت المخصص.

ضع في اعتبارك عملية الذهاب والإياب من أجل الجدولة، والتحضير الذي يجب القيام به قبل الاجتماع، ثم الاجتماع نفسه - كل ذلك يضيف وقتاً.

كفريق عمل عن بُعد أو فريق موزع، يمكنك استخدام أدوات اتصال أخرى لدعم الاتصال غير المتزامن.

تتطلب بعض الاجتماعات بطبيعتها، مثل المشاريع الكبيرة وقرارات العمل المهمة، أن يكون هناك أصحاب مصلحة مختلفين للتقييم في الوقت الفعلي، وهو ما يسهل دائماً القيام به شخصياً أو في مكالمة عبر تطبيق Zoom.

ولكن بالنسبة للاجتماعات التي يكون الدافع وراءها إلى حد كبير هو التحديثات، فإن تخصيص وقت لتسجيل الحضور الشخصي غير ضروري. في الواقع، من الأنسب القيام بذلك بشكل غير متزامن، وفي هذه الحالة، يمكن القيام بذلك بشكل متكرر.

3. هل هذه مهمة ذات أولوية عالية أو مهمة عاجلة؟

ستحظى بعض المشاريع بالأولوية على مشاريع أخرى ذات مواعيد نهائية ضيقة. قادة الفريق وحدهم هم الذين سيعرفون ما هي هذه المشاريع وسيكونون قادرين على تحديد مدى تكرار عمليات التحقق هذه.

إذا كانت المهمة عاجلة، فحدد أفضل طريقة للتواصل مع فريقك، سواء كانت مكالمة عبر تطبيق Zoom أو تسجيل فيديو أو ملاحظة الأولويات ضمن المهمة.

4. هل تتجاوز هذه الأنواع من الاجتماعات بانتظام الوقت المخصص لها؟

قد تكون الاجتماعات التي يتم اختصارها بشكل متكرر سببًا لجدولة تلك الاجتماعات لتكون أكثر تواترًا بدلاً من أن تكون أطول، ولكن كل هذا يعتمد من فريق لآخر. بالنسبة للآخرين، قد لا يكون الجلوس في الاجتماعات لأكثر من ساعة مثمراً. في هذه الحالة، يمكن أن تساعد الاجتماعات الأقصر مع إيقاع أكثر انتظامًا في تغطية المزيد من الأمور والحفاظ على تركيز المحادثات. استخدام ClickUp كوسيلة برنامج محاضر الاجتماعات يمكن أن يساعدك في إبقائك على المسار الصحيح لجدول أعمالك.

5. هل تنفد البنود التي يمكن مناقشتها في هذا النوع من الاجتماعات؟

على الجانب الآخر، إذا كنت تجري مكالمات تسجيل وصول يومية حيث لا يوجد الكثير مما يمكن قوله، ففكر في دمج تلك المكالمات في مكالمة تسجيل وصول أسبوعية ونقل تلك التحديثات اليومية إلى مكالمات غير متزامنة بدلاً من المكالمات الشخصية أو الجماعية.

كيفية تحسين إيقاع اجتماعات فريقك

يمكن أن تكون بيئات العمل عن بُعد وبيئات العمل المختلطة صعبة بعض الشيء عندما يتعلق الأمر بالتعاون بين الفريق.

حافظ على تواصل فرقك بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم من خلال تزويدهم بأداة لإدارة المشاريع مع ميزات تعاون الفريق مثل ClickUp .

ClickUp هو برنامج شامل لإدارة المشاريع و أداة إنتاجية صُممت مع وضع الفرق في الاعتبار. إنها أداة لإدارة المشاريع في جوهرها تتيح لك ولفريقك وللمؤسسة بأكملها تخطيط أولوياتك، وتبسيط سير عملك و تتبع تقدمك والجداول الزمنية - كل ذلك في مكان واحد.

أما بالنسبة إلى تعاون الفريق فهو يوفر المئات من الميزات، بما في ذلك ميزة المستندات التعاونية و اللوحة البيضاء حيث يمكن للفرق تبادل الأفكار وتوثيق الاستراتيجيات والمزيد. تبسيط التواصل مع عرض الدردشة المدمج لمنح فريقك مساحة مخصصة للدردشة حول المشاريع والأسئلة والتحديثات.

ويمكنك الوصول بسهولة إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك والاحتفاظ بمحادثاتك في مكان واحد مع البريد الإلكتروني في ميزة ClickUp والتي تتيح لك إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني دون مغادرة ClickUp. 🔥

كما يوفر أيضًا ميزة التعليقات التي تسمح لفريقك بالتعليق داخل المهام والمستندات والمرفقات الخاصة بالتدقيق وتخصيصها لشخص معين، مما يجعل التعاون مع بعضهم البعض أسهل من أي وقت مضى، والعمل بشكل غير متزامن، وتقديم الملاحظات - دون الحاجة إلى تحديد موعد اجتماع. ☝️

تبادل التعليقات في الوقت الفعلي، وإرفاق الملفات، وتبسيط التواصل مع طريقة عرض الدردشة المدمجة في ClickUp

وإذا كنت متعلمًا بصريًا أو كان لديك أعضاء فريق، فما عليك سوى استخدام Clip، و مسجل الشاشة داخل التطبيق من ClickUp لتسجيل مقاطع فيديو عالية الجودة وإرسالها إلى فريقك مع تعليق. وهذا مفيد بشكل خاص عند شرح موضوعات معقدة عندما تحتاج إلى عرض برنامج تعليمي مفصّل خطوة بخطوة، أو تقديم تحديث مع صور مرئية.

استخدم هذه الميزة للتخلص من الحاجة إلى القفز في اجتماع آخر أو إنشاء سلاسل رسائل بريد إلكتروني طويلة، وهو أمر يمكن (وسوف) يقدّره جميع أعضاء فريقك. 👌

شارك تسجيلات الشاشة لتوصيل رسالتك بدقة دون الحاجة إلى سلسلة رسائل بريد إلكتروني أو اجتماع شخصي مع Clip by ClickUp

وإذا كنت مضطرًا لجدولة اجتماع عن بُعد، فلا تقلق. يمكن أن يساعدك ClickUp في الحفاظ على استعدادك، والحفاظ على إنتاجية اجتماعك، وتحقيق أقصى استفادة من وقتك مع فريقك.

كيف؟ فقط اتبع هذه الخطوات:

جدول أعمال الاجتماع: قم بإنشاء جدول أعمال منظم للاجتماعات بنفسك أو استخدم قوالب الاجتماعات المعدة مسبقًا من ClickUp وخصصها لتناسب احتياجاتك قم بإنشاء عرض من اختيارك: تعال إلى اجتماعك مستعدًا وجاهزًا للعرض. قم ببناء الجدول الزمني للمشروع في الجدول الزمني أو عرض مخطط جانت البياني أو رسم الاستراتيجيات في السبورة البيضاء أو المستندات، أو إنشاء لوحة تحكم مخصصة لجلب جميع معلوماتك المهمة والحصول على تقارير في طريقة عرض واحدة، والمزيد المهام المتكررة وتواريخ الاستحقاق: قم بإعداد مهمة في ClickUp خصيصًا للاجتماع أو قم بتعيينها على أنها مهمة متكررة لتذكيرك والحاضرين بموعد الاجتماع التالي. يمكنك أيضًا إلقاء نظرة على المهام والجدول الزمني في عرض التقويم تحديد ودعوة الحضور: إضافة مكلف واحد أو عدة مكلفين إلى المهمة للإخطار بالمشاركين في الاجتماع شارك مهمتك وجدول أعمال الاجتماع والمرئيات الأخرى: أرفق جدول أعمال الاجتماع، وطرق عرض العمل والمزيد بالمهمة ضمن التعليقات أو وصف المهمة، وشاركها مع فريقك أو شخص معين أو مجموعة من الأشخاص ربط كليك أب بالتكبير: تكامل Zoom مع ClickUp للوصول إلى تطبيق Zoom داخل ClickUp في أي وقت، واستخدام خيار مشاركة الشاشة في Zoom لتقديم جدول أعمال الاجتماع، والجداول الزمنية، والتقارير في لوحات المعلومات في ClickUp، وما إلى ذلك إجراء مكالمة مثمرة وتدوين الملاحظات: انتقل إلى المكالمة، ودوّن ملاحظات الاجتماع ، وقم بإدراج عناصر العمل في مستندات ClickUp أو السبورة البيضاء أو المفكرة أو ضمن مهمة

هذه طريقة واحدة فقط لاستخدام ClickUp لتحسين اجتماعاتك. تعرّف على جميع الميزات في ClickUp لتتعلم كيف يمكنك تعظيم الاستفادة من المنصة لدعم جميع احتياجات عملك ومشروعك واتصالاتك.

ابدأ الاجتماعات وانضم إليها مباشرةً من مهامك باستخدام تكامل Zoom الخاص ب ClickUp

حسِّن إيقاع اجتماعاتك باستخدام ClickUp

يكمن مفتاح الاجتماعات وأيام العمل المثمرة في إيجاد إيقاع فعال لاجتماعاتك أنت وفريقك، ثم استخدم ClickUp لإدارة مشاريعك وتعزيز التواصل بين الفريق وتتبع الأهداف والتقدم المحرز.

ونظراً لأن المنصة قابلة للتخصيص بالكامل وتوفر مئات الميزات لإدارة المشاريع وتعاون الفريق، يمكنك تهيئة ClickUp بأي طريقة تدعم سير عملك وتعزز التواصل بين الوظائف.

استخدم ClickUp كـ برنامج إدارة الاجتماعات وميزات التعاون الخاصة به لتوصيل التحديثات والملاحظات والأسئلة والمزيد لإلغاء الاجتماعات غير الضرورية من جدولك المزدحم ومنح فرقك خط اتصال مفتوح، بغض النظر عن المنطقة الزمنية أو مكان وزمان العمل. 🌎

كما أنه يتكامل مع أكثر من 1000 أداة عمل، بما في ذلك تطبيقات مؤتمرات الفيديو, سلاك والمزيد، لمساعدتك على تبسيط تواصل فريقك وجمع كل أعمالك في مكان واحد.

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