أفضل 13 برنامج تواصل داخلي للعمل في عام 2025

قد يكون التنقل في المشهد الرقمي للعمل زوبعة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على تواصل واضح وفعال داخل فريقك. في هذا العصر الحديث، لم يعد التواصل الجماعي في هذا العصر الحديث يقتصر فقط على المكالمات الجماعية ومحاضر الاجتماعات.

التواصل الداخلي و أدوات التعاون أحدثت ثورة في كيفية البقاء على اتصال، والتواصل بانتظام، وإدارة المهام، وضمان التوافق في الفرق متعددة الوظائف . هذه الأدوات ضرورية لتعزيز الاتصالات الداخلية الفعالة عبر مؤسستك.

إنها غرفة الاجتماعات الرقمية الخاصة بك, التقويم المشترك ، ولوحة الإعلانات كلها مدمجة في واحد. إنها تكسر الحواجز، وتقلل من سوء الفهم، وتضمن أن يكون جميع أعضاء فريقك عن بُعد على نفس الصفحة، سواء في المكتب أو يعملون من منازلهم أو على أجهزتهم المحمولة.

ما هو التحدي؟ هناك بحر من الخيارات للاختيار من بينها، وكل منها يعد بأن يكون المفتاح لتحقيق أعلى إنتاجية. وللإبحار في هذه المياه، تحتاج إلى خريطة مفصّلة توضّح ما يجب البحث عنه وقائمة بأفضلها أداءً في اللعبة.

لذا، اجلس في مكانك بينما نغوص في العالم المثير لأفضل برامج الاتصالات الداخلية، ودعنا نساعدك في العثور على البرنامج المثالي لاحتياجاتك.

ما هي منصات الاتصالات الداخلية؟

برامج التواصل الداخلي، والمعروفة أيضاً باسم فريق العمل أداة التواصل هي منصات رقمية مصممة خصيصًا لتسهيل وتعزيز التواصل داخل المؤسسة. توفر هذه الأدوات مركزًا مركزيًا لأعضاء الفريق للتعاون ومشاركة المعلومات وتعيين المهام والبقاء على اتصال في الوقت الفعلي.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج التواصل الداخلي؟

بينما تستكشف المشهد الواسع لأفضل أدوات التواصل والتعاون الداخلي، من الضروري التركيز على الميزات التي ستساهم بشكل حقيقي في نجاح عملك. قد تبدو أفضل أدوات الاتصالات الداخلية مبهرجة ظاهرياً، لكن الوظائف هي المهمة حقاً.

فيما يلي بعض الميزات الأساسية التي يجب أن تتأكد من أن اختيارك يحتوي على:

التكامل السلس

واجهة سهلة الاستخدام

التواصل في الوقت الحقيقي

ميزات تعاونية

الأمان والخصوصية

التوافق مع الهاتف المحمول

إشعارات قابلة للتخصيص

هذه العناصر هي أكثر من مجرد نقاط مثيرة للإعجاب على ورقة المواصفات. إنها اللبنات الأساسية لبيئة عمل متصلة وشفافة ومنتجة.

يجب أن يعزز برنامج الاتصالات الداخلية المناسب الاتصال ويحسن التعاون والإنتاجية مع ضمان الأمان والمرونة. ضع في اعتبارك الاحتياجات الخاصة بمؤسستك وكيف يمكن لكل ميزة أن تلبيها قبل اتخاذ القرار.

13 أفضل 13 برنامج اتصالات داخلية للعمل في عام 2024

1. انقر فوق

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تعاون مع فريق العمل عن بُعد دون عناء مع ClickUp Chat View

ClickUp هو حل برمجي متعدد الاستخدامات لإدارة المشاريع والاتصالات يوفر طرقاً بسيطة للفرق للبقاء على اتصال. في صميم قدرات ClickUp للاتصالات الداخلية، من السهل تعيين المهام لأعضاء الفريق حتى لا تتعطل المهام في البريد الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر عرض الدردشة للفرق البعيدة ميزة المراسلة الفورية للمناقشات والتعاون في الوقت الفعلي. يمكن للفرق أيضاً تبادل الأفكار ومشاركة الملفات وتقديم التحديثات عبر منصة مركزية واحدة دون عناء.

المشاركة المتكاملة تطبيقات التقويم إبقاء الفرق منظمة وعلى المسار الصحيح مع المواعيد النهائية. وهذا يمنح فرقك رؤية شاملة للمهام والمعالم الرئيسية حتى يتمكنوا من مواءمة جهودهم بشكل أفضل لإدارة المشروع وتنفيذه بسلاسة. تضمن الإشعارات والتذكيرات الفورية القابلة للتخصيص تسليم المعلومات المهمة على الفور إلى الأفراد المناسبين، مما يقلل من فجوات التواصل بين الفريق ويعزز الوضوح.

التنسيق والتعاون بسهولة على المستندات جنبًا إلى جنب مع الفريق دون تداخل في ClickUp

بالإضافة إلى ذلك، يعد ClickUp أحد أكثر خيارات برامج الاتصالات الداخلية فعالية بسبب ميزات التعاون داخل مستندات ClickUp حتى تتمكن الفرق من العمل معًا بسلاسة.

ClickUp أفضل الميزات

عرض الدردشة يحافظ على تنظيم المحادثات والروابط والملفات

تسجيل بسيط للشاشة ومراسلة الفيديو باستخدام كليك أب كليب يسهل إرسال المراسلات الداخلية وتجنب الاجتماعات غير الضرورية

التعاون المرئي في الوقت الحقيقي مع ClickUp Whiteboards يوفر ميزات الاتصالات الداخلية للتعاون معًا - سواء في المكتب أو العمل عن بُعد

على 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص لإدارة المهام والمشاريع الجماعية وسير العمل

1,000+ تكامل لتطبيقات مكان العمل المفضلة لديك

مستندات ل إدارة المعرفة لتنظيم الاتصالات الهامة بشكل أفضل حول أشياء مثل كتيبات الموظفين أو المزايا أو القيم الأساسية أو حتى دليل بسيط للموظفين

عرض النماذج يعمل بشكل مثالي كأداة تواصل داخلي لجمع ملاحظات الموظفين

قوالب معدة مسبقاً للمساعدة في تسهيل إنشاء خطط التواصل الداخلي. جرّبقالب التواصل الداخلي الخاص بـ ClickUp مع فريقك!

استخدم نموذج ClickUp للاتصالات الداخلية للإعلان عن الأحداث أو التغييرات لموظفيك

تنزيل هذا القالب

قيود ClickUp

قد تكون خيارات التخصيص مربكة للمستخدمين الجدد مقارنةً ببعض الأدوات الأخرى

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالموظفين (حتى الآن!)

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

7 دولارات/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 6800 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6800 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,600 تقييم)

2. مساحة عمل جوجل

عبر مساحة عمل جوجل Google Workspace عبارة عن مجموعة قوية من أدوات الإنتاجية والتعاون التي تتفوق كبرنامج فعّال للتواصل الداخلي. وتتيح واجهته البسيطة وميزاته الشاملة للفرق تعزيز استراتيجيات التواصل والتعاون الداخلي دون عناء.

وتتضمن المجموعة Gmail الذي يعزز التواصل الخارجي والداخلي الفعّال والآمن من خلال المحادثات المترابطة والبحث الذكي. ويوفر Google Meet مؤتمرات فيديو سلسة ومتكاملة مع تقويم Google لسهولة الجدولة. بالنسبة للتوثيق، يوفر مستندات Google منصة تعاونية لـ محاضر الاجتماعات وإنشاء الملف

أفضل ميزات مساحة عمل Google

منصة الكل في واحد تشمل البريد الإلكتروني، ومحركات الأقراص المشتركة، والتقويمات، والمستندات، والعروض التقديمية، وجداول البيانات

تدابير أمنية قوية مثل المصادقة الثنائية وتشفير البيانات

منصة قائمة على السحابة يمكن الوصول إليها من أي مكان وعلى أي جهاز

تضمن المزامنة في الوقت الفعلي توفر بيانات النسخ الاحتياطي دائماً

واحدة من أكثر أدوات التواصل التجاري استخداماً

قيود مساحة عمل Google

أدوات وميزات متنوعة تخلق منحنى تعليمي حاد

خيارات التخصيص المحدودة مقارنة ببرامج اتصالات الموظفين الأخرى

تسعير برنامج Google Workspace

بدء العمل: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم الأعمال القياسية: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال الإضافية: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Google Workspace

تحقق من هذه بدائل Google Workspace !

3. قاعدة الموظفين

عبر قاعدة الموظفين ستاف بيس هو حل برمجي متكامل لتواصل الموظفين مع واجهة سهلة الاستخدام ومنصة غنية بالميزات. وتتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية في Staffbase في قدرته على جعل التواصل بين النظراء مركزياً عبر القنوات.

توفر أداة الاتصالات الداخلية للموظفين هذه منصة موحدة حيث يمكن للموظفين الوصول إلى المعلومات المهمة والمشاركة في المحادثات في الوقت الفعلي والبقاء على اتصال دائم مع الموظفين على علم بأخبار الشركة والتحديثات

باستخدام Staffbase، يمكن للمؤسسات إنشاء قنوات مخصصة للفرق أو الأقسام المختلفة، مما يضمن التواصل الفعال وتقليل انغلاق المعلومات. كما يوفر أيضًا ميزات مثل الإشعارات الفورية واستطلاعات الموظفين وتقديم المحتوى المستهدف، مما يتيح التواصل المخصص والموجه للموظفين.

بالإضافة إلى ذلك، يسهّل Staffbase التعاون السلس بين فرق العمل عن بُعد من خلال إمكانات مشاركة الملفات، مما يسمح لهم بتبادل المستندات والعروض التقديمية وملفات الوسائط من أجل اتصالات داخلية سهلة

أفضل ميزات منصة Staffbase

التعاون البسيط وسهولة الوصول إلى أحدث إصدارات مستندات الشركة

يتميز برنامج اتصالات الموظفين بواجهة مباشرة - مما يسهل على أي شخص إنشاء محتوى احترافي وجذاب

بيانات المكتب الخلفي لاتخاذ قرارات أفضل بشأن استراتيجيات التواصل الداخلي

عملية تأهيل سريعة ومرنة

قيود قاعدة الموظفين

يمكن أن تكون الواجهة الخلفية غير بديهية ومعقدة، مما يجعل من الصعب الربط بين المؤسسات المختلفة

اختبار البريد الإلكتروني يمكن تحسينه مقارنةً بأدوات الاتصالات الداخلية الأخرى

يقتصر على إرسال رسائل البريد الإلكتروني فقط من الحساب الذي قمت بتسجيل الدخول إليه، مما يقيد الاستخدام للمستخدمين الذين لديهم حسابات متعددة

تسعير قاعدة الموظفين

المبتدئين: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات قاعدة الموظفين

4. شانتي

عبر شانتي صُممت منصة Chanty، وهي منصة برمجيات اتصالات داخلية مبتكرة، لتبسيط التواصل وتعزيز التعاون. يتيح لك تشانتي تنفيذ جميع استراتيجيات التواصل الخاصة بك وزيادة الإنتاجية

يوفر Chanty ميزات اتصال جماعية قوية مثل المحادثات المترابطة و@الإشارات ومشاركة الملفات، مما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومات الحيوية وتنظيمها داخل قنوات اتصال مخصصة.

وهذا يعزز الوضوح ويقلل من ثغرات التواصل. بالإضافة إلى ذلك، تتيح وظيفة البحث القوية في Chanty للمستخدمين استرجاع المحادثات السابقة والملفات المشتركة بسرعة، مما يتيح استرجاع المعلومات بكفاءة و مشاركة المعرفة .

من خلال واجهة برنامج الاتصالات الداخلية الترحيبية التي تركز على تعزيز التواصل بين فريق العمل. كما يُحدث Chanty ثورة في أدوات التواصل الداخلي للعمل عن بُعد والشركات من جميع الأحجام. من خلال تعزيز التعاون وتعزيز بيئة عمل مثمرة، يثبت Chanty أنه أداة تواصل داخلية قيّمة للفرق الحديثة التي تسعى للبقاء على اتصال وتحقيق أهدافها بكفاءة.

أفضل ميزات تشانتي

ميزات قابلة للتخصيص لتناسب الاحتياجات المؤسسية

تطبيق الهاتف المحمول للوصول المريح أثناء التنقل

سهولة التكامل مع الأنظمة الأخرى وأدوات الاتصال الداخلية

كفاءة إدارة المحتوى وقدرات التوزيع

تدابير أمنية قوية لحماية المعلومات الحساسة

قيود شانتي

مشاكل الأداء العرضية في أوقات التحميل

قد تتطلب الميزات المتقدمة تكاليف أو ترقيات إضافية

أبلغ بعض المستخدمين عن مواطن الخلل أو الأخطاء العرضية

عدم وجود تحليلات متقدمة وقدرات إعداد التقارير مقارنة بمنصات التواصل الداخلي الأخرى

تسعير #### شانتي

مجاني

الشركات: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات شانتي

5. سيركل برودكاست

عبر سيركل برودكاست يتيح برنامج الاتصالات الداخلية من Cerkl Broadcast للمؤسسات تقديم محتوى مخصص للموظفين الأفراد بناءً على اهتماماتهم وتفضيلاتهم. من خلال خوارزميات ذكية، تقوم Cerkl Broadcast بتنظيم وتوزيع أخبار الشركة والتحديثات والإعلانات ذات الصلة، مما يضمن حصول الموظفين على المعلومات التي تتناسب معهم.

هذا النهج المخصص يعزز مشاركة الموظفين ويزيد من فعالية التواصل. وهو يتيح للمؤسسات تقديم رسائل مستهدفة وتعزيز الشعور بالانتماء والتواصل الإنساني بين الموظفين.

يوفر Cerkl Broadcast تحليلات عميقة ورؤى حول اتصالات الموظفين، مما يمكّن الشركات من تتبع مشاركة الموظفين وقياس فعالية استراتيجية التواصل الداخلي، وإجراء التحسينات المستندة إلى البيانات.

سيركل برودكاست أفضل الميزات

يعمل الذكاء الاصطناعي على تخصيص المحتوى تلقائيًا بناءً على اهتمامات المتلقي

يوزع المحتوى تلقائيًا على إنترانت الشركة دعم العملاء الذي يحظى بإشادة واستجابة عالية مقارنة بأدوات الاتصالات الداخلية الأخرى

تحليلات مفصلة لتتبع المشاركة واكتساب رؤى حول سلوك الموظفين

قيود بث سيركل سيركل

قد يكون الإعداد الأولي صعباً ويستغرق وقتاً طويلاً، خاصة فيما يتعلق بتصنيف المحتوى

قد لا يتم عرض رسائل البريد الإلكتروني بشكل صحيح في بعض عملاء البريد الإلكتروني

قد تكون التحليلات والتقارير التفصيلية معقدة ويصعب على بعض المستخدمين فهمها

تسعير بث سيركل للبث

الأسعار الأساسية: تبدأ من 500 دولار شهريًا

تبدأ من 500 دولار شهريًا الرئيسية: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار الأعلى: اتصل لمعرفة الأسعار

سيركل برودكاست التقييمات والمراجعات

6. سلاك

عبر سلاك سلاك هي أداة تواصل داخلية رائدة أحدثت ثورة في كيفية تعاون الفرق وتواصلها. سلاك تسهّل على المؤسسات تبسيط تواصل الفريق وزيادة مشاركة الموظفين، وتحفيز التعاون الفعال. قوة سلاك تكمن في إمكانات المراسلة الفورية في الوقت الفعلي، مما يسمح للفرق بالمشاركة في محادثات فورية ومشاركة المعلومات بسلاسة. وتوفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات مثل القنوات والمحادثات المترابطة والإشارات @ ومشاركة الملفات، مما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومات المهمة وتنظيمها داخل قنوات مخصصة.

تتكامل Slack أيضاً مع العديد من أدوات وخدمات الجهات الخارجية، مما يسمح للفرق بتركيز سير العمل والوصول إلى المعلومات المهمة من مصادر مختلفة داخل منصة واحدة.

تحقق من هذه بدائل Slack !

أفضل ميزات سلاك

يتكامل Slack مع تطبيقات مكان العمل الشائعة مثل مساحة عمل جوجل و Trello و Salesforce

وظيفة بحث قوية تسمح باسترجاع سريع للمحادثات السابقة أو الملفات المشتركة

تساعد الإشعارات القابلة للتخصيص في إبقاء المستخدمين على اطلاع دائم على المحادثات ذات الصلة دون أن يربكهم ذلك

واحدة من أكثر أدوات التواصل بين الموظفين استخداماً حيث تستخدمها حوالي 750,000 شركة

قيود Slack

يحتوي الإصدار المجاني على بعض القيود، مثل الحد الأقصى للرسائل القابلة للبحث، والتي يمكن أن تكون جانباً سلبياً للفرق أو الشركات الصغيرة

الاختصارات وعمليات التكامل أقل سهولة في الاستخدام

قد يكون الاشتراك في قنوات سلاك المتعددة أمراً مرهقاً

تسعير سلاك

مجاني

محترف 8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركة+: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شبكة المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سلاك

_المقارنة سلاك مقابل مايكروسوفت تيمز !

7. فيديارد

عبر فيديارد أحدث برنامج التواصل الداخلي من Vidyard ثورة في كيفية تواصل المؤسسات وتفاعلها مع موظفيها من خلال قوة الفيديو. مع Vidyard، يمكن لأعضاء فريقك إنشاء محتوى فيديو مقنع ومشاركته لإيصال الرسائل المهمة والمواد التدريبية والمعلومات ذات الصلة وتحديثات الشركة بطريقة أكثر جاذبية وتأثيراً.

تضمن مشغّلات الفيديو القابلة للتخصيص والعناصر التفاعلية أن تجذب اتصالات الشركة الانتباه وتلقى صدى لدى الموظفين. احصل على جميع الرؤى التي تحتاجها في اتصالات الفيديو الخاصة بالموظفين ومقاييس الأداء والمشاركة. وهذا يُمكِّن المؤسسات من قياس فعالية استراتيجيات التواصل الداخلي الخاصة بها وإجراء تحسينات قائمة على البيانات.

أفضل ميزات Vidyard

ميزات تسجيل قوية وبديهية لرسائل الفيديو عالية الجودة

توفر تحليلات الفيديو المتعمقة رؤى قيمة حول مشاركة المشاهدين

يتكامل مع منصات مختلفة مثل البريد الإلكتروني والوسائط الاجتماعية وأنظمة إدارة علاقات العملاء

قيود فيديارد

إمكانيات محدودة لتحرير الفيديو

تقارير من حين لآخر عن مشاكل في تشغيل الفيديو وتحميله

تسعير #### أسعار Vidyard

مجاني

المحترف: 29 دولارًا شهريًا

29 دولارًا شهريًا الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات فيديارد

تحقق من هذه بدائل Vidyard !

8. مايكروسوفت تيمز

عبر مايكروسوفتفرق مايكروسوفت زيادة تحسين التواصل وتعزيز إنتاجية أعضاء الفريق.

يوفر Microsoft Teams أيضًا مركزًا مركزيًا للاتصال، ويتكامل مع أدوات Microsoft الأخرى مثل SharePoint وOneDrive. وهذا يسمح بالوصول السلس إلى الملفات والمستندات والمساحات التعاونية، مما يعزز الشفافية ويقلل من انغلاق المعلومات.

أفضل ميزات Microsoft Teams

مكالمات فيديو عالية الجودة مع ميزات مثل التعتيم في الخلفية وتسجيل الاجتماعات ومشاركة الشاشة

التكامل السلس مع تطبيقات Microsoft 365 الأخرى مثل Word وExcel وPowerPoint وSharePoint وSharePoint

ميزات أمان قوية تضمن المحادثات الآمنة والخاصة ومشاركة الملفات

قيود Microsoft Teams

يفتقر إلى خيارات التخصيص الشاملة، لا سيما بالمقارنة مع بعض منافسيه

صعوبة التكامل مع برامج اتصالات الموظفين غير التابعة لمايكروسوفت

أسعار مايكروسوفت

Microsoft Teams Essentials: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

4 دولارات شهرياً لكل مستخدم Microsoft 365 Business Basic: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم مايكروسوفت 365 Business Standard: 12.50 دولار شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft

9. خلاف

عبر خلاف ديسكورد، المعروف في المقام الأول كمنصة تواصل للاعبين، أثبت أيضًا أنه أداة تواصل داخلية متعددة الاستخدامات وفعالة من أجل إدارة الفريق . توفر الخوادم والقنوات المخصصة مركزاً مركزياً لتواصل الفريق. يمكن للفرق المشاركة في المحادثات الصوتية والنصية في الوقت الفعلي، ومشاركة الملفات، والتعاون دون عناء، مما يعزز ثقافة الشركة في التواصل الفعال واتخاذ القرارات السريعة.

يوفر Discord ميزات قوية مثل الدردشة الصوتية والدردشة المرئية ومشاركة الشاشة والأذونات المستندة إلى الأدوار، مما يتيح للفرق التعاون بفعالية وتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع. وتسمح إشعارات Discord القابلة للتخصيص والتكاملات الغنية مع الأدوات الأخرى بتبسيط سير العمل ومشاركة المعلومات عبر المنصات، مما يعزز التعاون بشكل أكبر.

تحقق من هذه بدائل الخلاف !

أفضل ميزات #### ديسكورد

مجموعة واسعة من خيارات الاتصال، بما في ذلك الدردشة النصية والصوتية والفيديو

خوادم وروبوتات مخصصة

موثوقة مشاركة الشاشة والبث المباشر قيود ديسكورد

غير مصمم بشكل أساسي للاستخدام التجاري

تحميل الملفات محدود للمستخدمين المجانيين

يفتقر إلى الأمان على مستوى المؤسسات لحماية الملفات والبيانات الحساسة

تسعير #### ديسكورد

مجاني

Nitro Basic: 2.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

2.99 دولار شهريًا لكل مستخدم نيترو: 9.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

ديسكورد التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.7/5 (أكثر من 300 مراجعة)

10. جوستل

عبر جوستل تعمل أداة التواصل الداخلي من Jostle على إنشاء مكان عمل رقمي نابض بالحياة وشامل من خلال مركز مركزي حيث يمكن للموظفين الوصول إلى المعلومات المهمة والمشاركة في المناقشات ومشاركة التحديثات بسلاسة. تعمل ميزات مثل موجزات الأخبار وأدلة الموظفين والشبكات الداخلية القابلة للتخصيص على تعزيز التواصل الشفاف والمفتوح داخل المؤسسة.

تعطي Jostle الأولوية لإشراك الموظفين من خلال تمكين تقدير الموظفين والاحتفاء بإنجازاتهم لتعزيز ثقافة العمل الإيجابية وتقليل معدل دوران الموظفين. وتوفر المنصة أدوات لتقدير الموظفين من الأقران وتقييم الموظفين، مما يسمح للزملاء بتقدير مساهمات بعضهم البعض والإشادة بها علناً. توفر Jostle أيضاً فرصاً لفرق العمل لتسليط الضوء على الإنجازات البارزة من خلال قنوات مخصصة أو موجزات الأخبار.

أفضل ميزات Jostle

واجهة سهلة الاستخدام ومباشرة

تشمل الميزات التعاونية إدارة المهام ومشاركة الملفات

ميزات مثل قسم "الأشخاص" و"المشاركات" لتعزيز مشاركة الموظفين

تتيح ميزة المكتبة سهولة تخزين الملفات والوصول إليها

قيود #### قيود Jostle

عمليات تكامل محدودة

يمكن أن تكون وظيفة البحث بطيئة وغير دقيقة

عدم وجود وضع عدم الاتصال بالإنترنت يحد من الوصول إلى المستندات

تسعير #### تسعير Jostle

البرونزي: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار الفضي: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار الذهب: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار البلاتيني: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ومراجعات #### Jostle

11. تكبير

عبر تكبير Zoom هو أداة اتصال فيديو شاملة توفر مؤتمرات فيديو عالية الجودة لتسهيل الاتصالات الداخلية. يُعرف Zoom في المقام الأول باجتماعات الفيديو، ولكنه يوفر أيضًا مكالمات صوتية وندوات عبر الإنترنت ومراسلة عبر الدردشة، مما يجعله متعدد الاستخدامات لأنواع مختلفة من الاتصالات.

أفضل ميزات #### Zoom

فيديو وصوت عالي الجودة، مع القدرة على استضافة ما يصل إلى 1000 مشارك بالفيديو و49 مقطع فيديو على الشاشة.

تسجيلات ونصوص للمكالمات، مما يسهل حفظ السجلات والرجوع إليها لاحقاً.

تكامل التقويم مع تقويم Google و iCal و Outlook، مما يساعد على جدولة اجتماعات Zoom والانضمام إليها .

ميزة الغرف الجانبية لتقسيم المشاركين إلى مجموعات أصغر أثناء مؤتمرات الفيديو.

قيود Zoom

يمكن أن تتأثر جودة Zoom ووظائفه بقوة اتصالك بالإنترنت.

قد تكون واجهة المستخدم مربكة للمستخدمين الجدد، خاصة مع وجود العديد من الميزات والأدوات.

تسعير زووم

يقدم Zoom خططًا مدفوعة للأفراد والشركات حسب المجال أو منتج Zoom المطلوب

تقييمات ومراجعات زووم

G2 : 4.5/5 (أكثر من 52,500 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 52,500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13,400 تقييم)

تحقق من هذه بدائل Zoom !

12. الإثنين

عبر Monday.com في المقام الأول أداة لإدارة المشاريع، يوفر Monday أيضًا وظائف اتصال داخلية قوية. ويتميز بمساحة عمل موحدة حيث يمكن للفرق تخطيط وتتبع وتسليم أعمالهم بشكل تعاوني.

أفضل ميزات يوم الاثنين

واجهة مرئية وبديهية للغاية مع العديد من خيارات التخصيص لتتبع المشروع.

أدوات اتصال مدمجة، مثل القدرة على التعليق على المهام والمشاريع، مما يتيح إجراء مناقشات في الوقت الفعلي.

إمكانيات مشاركة الملفات تسمح للفرق بمشاركة الملفات أو المستندات المتعلقة بمهمة أو مشروع.

التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Slack وGoogle Drive وGmail لتعزيز الإنتاجية.

قيود يوم الاثنين

قد تبدو الأداة مربكة للمستخدمين لأول مرة بسبب الميزات العديدة التي تتطلب منحنى تعليمي.

قد يكون الأمر مبالغاً فيه بالنسبة للفرق الصغيرة ذات المشاريع البسيطة واحتياجات التواصل.

تسعير #### Monday.com

مجاني: يستوعب ما يصل إلى 2 مقاعد

يستوعب ما يصل إلى 2 مقاعد الأساسي: 12 دولارًا لكل مقعد/شهريًا (36 دولارًا شهريًا)

12 دولارًا لكل مقعد/شهريًا (36 دولارًا شهريًا) المعيار: 14 دولارًا لكل مقعد/شهريًا (42 دولارًا شهريًا (42 دولارًا)

14 دولارًا لكل مقعد/شهريًا (42 دولارًا شهريًا (42 دولارًا) محترف: 24 دولارًا لكل مقعد/شهريًا (72 دولارًا شهريًا (72 دولارًا)

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

تحقق من هذه بدائل موقع Monday.com !

13. بروفهوب

عبر بروفهاب يضع ProofHub نفسه في موقع بروف هاب على أنه الكل في واحد برنامج تخطيط المشاريع . ومع ذلك، فإن قدراته تتجاوز إدارة المشاريع مع ميزات تواصل داخلية رائعة. يمكنك إجراء المناقشات ومشاركة الملفات والتعاون في المستندات داخل المنصة.

ProofHub أفضل الميزات

مساحة مخصصة لمناقشات الفريق، مع القدرة على التعليق واستخدام @الإشارات والتفاعل مع التحديثات من أجل مشاركة أفضل.

محادثة مدمجة لإجراء محادثات سريعة، مع إمكانية مشاركة الملفات وكذلك خيار المحادثات الجماعية.

التعاون في الملفات والمستندات مع أدوات تحرير مدمجة.

لوحات Kanban ومخططات Gantt ومخططات Gantt ومخططات سير العمل المخصصة لإدارة المشروع.

قيود بروفهاب #### قيود بروفهاب

يفتقر إلى أداة مؤتمرات الفيديو، مما يعني أنك ستحتاج إلى دمج تطبيق أو أداة أخرى لهذه الوظيفة.

قد يحتوي على عدد أقل من عمليات التكامل مقارنة بالأدوات الأخرى، مما قد يحد من استمرارية سير العمل.

تسعير ProofHub #### تسعير ProofHub

أساسي: 45 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين

45 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين التحكم الكامل: 89 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين

تقييمات عملاء ProofHub

G2 : 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 65 تقييمًا)

تحقق من هذه بدائل ProofHub !

بدء التحدث مع برنامج الاتصالات الداخلية

معرفة هذه الاتصالات الداخلية و أدوات التعاون عبر الإنترنت هي مجرد البداية. الخطوة التالية هي دمج إحدى هذه المنصات القوية في عملياتك الداخلية اليومية. وليس هناك خيار أفضل لذلك من ClickUp.

ClickUp أكثر من مجرد أداة تواصل وتعاون. إنها منصة إنتاجية شاملة تقدم مجموعة واسعة من الميزات لتبسيط سير العمل، وتعزيز التعاون، وإدارة المشاريع، ونعم، تعزيز الاتصالات الداخلية. يساعدك ClickUp على اتخاذ الخطوة التالية في تحسين تعاون فريقك وإنتاجيته مع ClickUp، بدءًا من المراسلة عبر الفيديو مع إنشاء المهام المدمجة إلى طرق عرض الدردشة المخصصة لأي عضو في الفريق أو مشروع.

لا تكتفِ بالتواصل، بل تواصل وتعاون وأنشئ مع ClickUp، فلماذا الانتظار؟ اشترك في ClickUp اليوم واختبر الفرق.