أفضل 10 أدوات تعاون مؤسسية في عام 2025 أفضل 10 أدوات تعاون مؤسسية في عام 2025

سواء كنت محترفاً أو موظفاً مستقلاً أو مدير مشروع، فأنت تعلم مدى صعوبة العمل في فريق عمل مؤسسي (ومجزٍ في الوقت نفسه). تحتوي المشاريع المؤسسية على العديد من الأجزاء المتحركة لدرجة أنه قد يكون من الصعب معرفة ما يجري في جميع الأوقات، وأنك على المسار الصحيح للوفاء بالمواعيد النهائية.

تبدو هذه المشاريع مثل رعي القطط بدون الهيكلية الصحيحة، لذلك لا يمكنك التعاون بنفسك في جدول بيانات بسيط. أنت بحاجة إلى أفضل أدوات التعاون المؤسسي لتحميل جميع أعضاء فريقك المسؤولية وإنتاج أفضل عمل في حياتك. 🏆

وتحقيقاً لهذه الغاية، سنوضح لك كيفية اختيار أفضل منصات التعاون المؤسسي. وسنعرض لك أيضاً أفضل 10 منصات تعاون مؤسسي وإيجابياتها وسلبياتها وتقييماتها وأسعارها لاتخاذ القرار الأفضل لفريقك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج التعاون المؤسسي؟

يختلف كل فريق عمل مؤسسي عن الآخر، ولكن هناك شيء واحد مشترك بينهم جميعًا: إنهم يتعاملون مع الكثير من المهام والأشخاص والمشاريع والفرق. أنت بحاجة إلى نظام أساسي للتعاون المؤسسي يحدد جميع المربعات بحيث يكون الجميع على نفس الصفحة.

عندما تكون في شك، ابحث عن برنامج تعاون مؤسسي يحتوي على هذه الوظائف:

أدوات العصف الذهني المرئي: تساعدك أدوات مثل السبورات البيضاء على تنظيم جميع أفكارك الكبيرة في مساحة واحدة. استعرض أفكار الجميع إما شخصياً أو من خلال عن بعد باستخدام مرئيات يمكن الوصول إليها دائمًا في السحابة

تساعدك أدوات مثل السبورات البيضاء على تنظيم جميع أفكارك الكبيرة في مساحة واحدة. استعرض أفكار الجميع إما شخصياً أو من خلال عن بعد باستخدام مرئيات يمكن الوصول إليها دائمًا في السحابة أدوات الاتصال: التواصل هو الغراء الذي يجمع فرق المؤسسة معًا. تحتاج أداة التعاون في مؤسستك إلى ميزة دردشة ممتعة وسهلة الاستخدام. كما يجب أن تترك نوعًا من السجل الورقي لجميع مهامك ومشاريعك حتى يتمكن أي شخص من الحصول على ما يصل بسرعة

التواصل هو الغراء الذي يجمع فرق المؤسسة معًا. تحتاج أداة التعاون في مؤسستك إلى ميزة دردشة ممتعة وسهلة الاستخدام. كما يجب أن تترك نوعًا من السجل الورقي لجميع مهامك ومشاريعك حتى يتمكن أي شخص من الحصول على ما يصل بسرعة مشاركة الملفات المستندة إلى السحابة : من لديه الوقت لتمرير المستندات ذهاباً وإياباً عبر البريد الإلكتروني؟ ستعمل أداة تعاون مؤسسية قوية على مشاركة المعلومات ومواقع الويكي والملفات بأمان مع عشرات الأشخاص الذين يعملون في مشروعك

أفضل 10 برامج تعاون مؤسسي يمكن استخدامها في عام 2024

بغض النظر عن مجال عملك أو سير عملك، فأنت بحاجة إلى الأدوات المناسبة لدعم استراتيجية التعاون الخاصة بك. هناك العشرات من أدوات التعاون في السوق، ولكن هذه الأدوات العشرة هي المفضلة لدينا لفرق المؤسسات. 🙌

1. انقر فوق

قم بتخصيص اللوحات البيضاء بسهولة عن طريق إضافة المستندات والمهام والمزيد

لا أقصد التفاخر، ولكن ClickUp هو أحد أفضل خيارات استراتيجية التعاون المؤسسي وبرامج التعاون في السوق. استخدم هذا التطبيق الواحد لاستبدال كل شيء، بما في ذلك تتبع المهام, مشاركة المعرفة ولوحات المعلومات ولوحات المعلومات ومحادثات الفريق وتتبع الأهداف والمستندات وغير ذلك الكثير.

إذا سئمت من استخدام مجموعة من الأدوات المختلفة للتعاون المؤسسي، فإن ClickUp يحل محل Jira, Slack و MS Teams, وأي أداة تعاون أخرى تقريبًا.

من خلال ClickUp، يمكنك إدارة جميع المشاريع والمهام في مكان واحد - ونعم، لديه القدرة على التعامل مع أكثر المشاريع والمهام تعقيدًا مشروع المؤسسة s. يتضمن برنامج التعاون أيضًا التعاون في الوقت الفعلي للإشارة إلى الأشخاص أو المجموعات، وتحويل التعليقات إلى مهام، وتتبع التقدم المحرز.

يعمل ClickUp بشكل رائع للشركات الصغيرة, لكن فرق المؤسسات تحبه أيضًا . قل وداعًا لمشاكل التواصل مع فرق متعددة الوظائف وتصور تقدم الجميع في واجهة واحدة سهلة الاستخدام. يمكنك الوصول إلى أهدافك بشكل أسرع، وسحب التقارير، وتشغيل مشروع مؤسسي أكثر سلاسة مع منصة التعاون الشاملة من ClickUp.

أفضل ميزات ClickUp

المستندات : تتطلب مشاريع المؤسسات التعاون الفعال . مستندات ClickUp يجعل من السهل المشاركة في التأليف والمشاركة و تحرير المستندات في الوقت الفعلي مع فريقك

: تتطلب مشاريع المؤسسات التعاون الفعال . مستندات ClickUp يجعل من السهل المشاركة في التأليف والمشاركة و تحرير المستندات في الوقت الفعلي مع فريقك اللوحات البيضاء: ClickUp Whiteboards تتكامل بسلاسة مع Zoom، حتى تتمكن من طرح فكرتك الكبيرة التالية من أي مكان. بالإضافة إلى ذلك، تحوّل ClickUp اللوحات البيضاء إلى مشاريع بنقرة زر واحدة

ClickUp Whiteboards تتكامل بسلاسة مع Zoom، حتى تتمكن من طرح فكرتك الكبيرة التالية من أي مكان. بالإضافة إلى ذلك، تحوّل ClickUp اللوحات البيضاء إلى مشاريع بنقرة زر واحدة إدارة المشاريع: تتبع الوقت، وإضافة المهام أو المستندات إلى المشاريع، وتعيين عناصر الإجراءات، وإنشاء مهام سير العمل باستخدام خاصية ClickUp القوية ميزات إدارة المشاريع المحادثة: لا تطلب من فريقك التنقل بين لوحة معلومات إدارة المشروع وأدوات المراسلة - احتفظ بكل شيء في المكان نفسه باستخدام عرض محادثة ClickUp . إنشاء مساحات منفصلة للمشاريع أو الفرق المختلفة، ومشاركة الروابط، ودمج جميع محادثات الفريق في مكان واحد

تتبع الوقت، وإضافة المهام أو المستندات إلى المشاريع، وتعيين عناصر الإجراءات، وإنشاء مهام سير العمل باستخدام خاصية ClickUp القوية ميزات إدارة المشاريع الواردات: هل لديك عمل قائم في منصات أخرى؟ لا مشكلة. قم باستيراد عملك إلى ClickUp بنقرة واحدة لجلب المشاريع من منصات أخرى، دون أي متاعب

هل لديك عمل قائم في منصات أخرى؟ لا مشكلة. قم باستيراد عملك إلى ClickUp بنقرة واحدة لجلب المشاريع من منصات أخرى، دون أي متاعب الأمان والخصوصية: أولوية ClickUp القصوى هي أمان البيانات. اعرف المزيد عن شهادات ISO الخاصة بـ ClickUp قيود ClickUp

قد يواجه المستخدمون لأول مرة صعوبة في استخدام جميع ميزات ClickUp

لا تتوفر جميع ميزات برنامج إدارة المشاريع على الباقة المجانية للأبد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

2. سلاك

عبر سلاك يبدو أن Slack قد ساعد بمفرده فرق العمل الكبيرة والصغيرة على حد سواء في التغلب على الجائحة. منصة التعاون المؤسسي هذه هي في المقام الأول أداة للدردشة، ولكنها تأتي مع بعض الميزات الإضافية لتبسيط حياتك.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في إجراء مكالمة سريعة دون إنشاء رابط زووم جديد، فإن Huddles من Slack تتيح للفرق البعيدة العمل بشكل تعاوني . بالإضافة إلى واجهة الدردشة سهلة الاستخدام, يتكامل Slack أيضًا مع تطبيقات الجهات الخارجية مثل Zoom وSalesforce وGoogle Drive وDropBox.

أفضل ميزات سلاك

يتيح لك تطبيق Slack Connect التعاون بأمان مع فرق العمل في الشركات الأخرى

يتيح تطبيق Slack Canvas إنشاء المحتوى والعصف الذهني داخل تطبيق Slack

يتضمن سلاك أتمتة سير العمل دون الحاجة إلى الترميز

قيود Slack

يقول بعض المستخدمين إنه من الصعب إنشاء رسائل جماعية مقارنة ببرامج التعاون الأخرى

هناك مشاكل في الاتساق بين إصدارات تطبيقات سطح المكتب والجوال والويب

ميزات برنامج إدارة المشاريع غير متوفرة مقارنة بالآخرين

تسعير سلاك

مجاني

الإيجابي: 7.25 دولار شهرياً لكل مستخدم، يتم دفعها سنوياً

7.25 دولار شهرياً لكل مستخدم، يتم دفعها سنوياً الشركة+: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا شبكة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات سلاك

G2: 4.5/5 (أكثر من 31,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 31,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

3. مايكروسوفت تيمز

عبر مايكروسوفت إذا كنت تعمل في شركة مؤسسة، فمن المحتمل أنك على دراية جيدة بأعمال مايكروسوفت. فرق مايكروسوفت يسمح لأفراد المؤسسة بجدولة اجتماعات الفيديو، وإجراء مكالمات هاتفية، والتعاون في Word أو PowerPoint في الوقت الفعلي، والدردشة مع بعضهم البعض.

ليست هناك حاجة للتبديل بين التطبيقات المختلفة لتتبع المشاريع أو القيام بالعمل أو التعاون مع فريقك . تتضمن Microsoft Teams أيضاً تدوينات وحتى ملخصات اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لذا فهي رائعة لفرق المؤسسات التي تقوم بجدولة الكثير من الاجتماعات.

أفضل ميزات Microsoft Teams

يتكامل Microsoft Teams بسهولة مع منتجات Microsoft الأخرى، مثل Word أو Excel، مما يجعله مثاليًا لفرق المؤسسات والعمليات التجارية التي تستخدم Microsoft بالفعل في كل شيء آخر

يتضمن Teams أدوات ندوات عبر الإنترنت لتبسيط الأحداث عبر الإنترنت

إجراء استطلاعات رأي مباشرة أو استضافة الألعاب أو إجراء ألعاب أو إجراء فعاليات ممتعة لكسر الجليد

قيود Microsoft Teams

لا يكون Teams منطقيًا إذا كانت شركتك تعتمد على Apple أو Google

أفاد بعض المستخدمين أن Teams ليس بديهيًا مثل منصات التعاون المماثلة

تسعير Microsoft Teams

مجاناً

مايكروسوفت أساسيات الفرق : 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً

: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً مايكروسوفت 365 Business Basic: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم، يتم دفعها سنوياً

6 دولارات شهرياً لكل مستخدم، يتم دفعها سنوياً مايكروسوفت 365 Business Standard: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم إصدار فاتورة سنوياً

تقييمات ومراجعات Microsoft Teams

G2: 4.3/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 13,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4. ليكويدلانر

عبر LiquidPlanner هل سبق لك أن كنت مسؤولاً عن مشروع ما وفكرت، "أتمنى لو كان لدي أداة تقوم ب إدارة المهام لي"؟ أخبار جيدة: تُعد أداة الجدولة التنبؤية من LiquidPlanner مثالية لمحاكاة الجداول الزمنية للمشروع حتى يلتزم فريقك بالوقت المحدد، في كل مرة.

هذه الأداة مثالية لجدولة المشاريع، وإدارة الميزانيات، وتعيين العمل للأشخاص في فرق المؤسسة. كما تتضمن أيضاً تتبع الوقت لقياس المساهمات الفردية ومشاركة الموظفين.

LiquidPlanner أفضل الميزات

تمنح ميزات إدارة سير العمل، مثل عبء العمل المتوازن، الجميع حصة متساوية من العمل

تنبهك رؤى البيانات في الوقت الفعلي إلى المشاكل المحتملة في الجداول الزمنية للمشروع

قيود LiquidPlanner * لا يتضمن LiquidPlanner ميزات الدردشة أو الفيديو

لا يتضمن فئة تسعير مجانية

تسعير LiquidPlanPlanner

الأساسية: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا احترافي: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا أعلى سعر: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

تقييمات ومراجعات برنامج LiquidPlanner

G2: 4.2/5 (أكثر من 270 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 270 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 660 تقييم)

5. شانتي

عبر شانتي Chanty هي منصة مراسلة تعد واحدة من أكثر منصات المراسلة سهولة في الاستخدام تطبيقات التعاون في السوق. معظم الميزات متوفرة بدون تكلفة، ولكن يمكنك الترقية إلى اشتراك متواضع بقيمة 3 دولارات شهريًا إذا كنت تريد الأدوار والأذونات، واستيراد البيانات، والمكالمات الصوتية الجماعية، ومشاركة الشاشة.

يقدم تشانتي ميزات غير زخرفية مثل المهام، والمحادثات الفردية، والمكالمات، والملفات والروابط المشتركة، وموجز تعاون الفريق. لا يوجد الكثير في هذه الأداة، ولكن بعض فرق المؤسسات تفضل واجهة المستخدم البسيطة، مما يجعل المشاريع الكبيرة تبدو أقل إرباكاً.

شانتي أفضل الميزات

مقتطفات التعليمات البرمجية تجعل هذه المنصة مناسبة جداً للمطورين

اختر قائمة أو لوحة كانبان عرض مهامك

قيود تشانتي

يتطلب Chanty اشتراكًا للحصول على الميزات الأساسية، مثل مشاركة الشاشة، التي تقدمها الحلول الأخرى مجانًا

لا تسمح لك المنصة بكتم صوت القنوات أو تعيين رسائل الحالة

أسعار شانتي

مجاني

الشركات: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات شانتي

G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

6. مشاريع زوهو

عبر زوهو هل تستخدم Zoho بالفعل لإدارة علاقات العملاء (CRM)؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون Zoho Projects مناسبًا لفريقك. هذه منصة خالصة لإدارة المشاريع - إذا كنت ترغب في مراقبة الجداول الزمنية والنفقات والمراحل الرئيسية، فإن Zoho Projects سوف إيصال فريقك إلى خط النهاية .

يمكنك إنشاء مخططات جانت لتصور مشاريع المؤسسة المعقدة وتعيين التبعيات للبقاء على الهدف مع تواريخ الاستحقاق. يسمح لك Zoho Projects حتى بتخصيص الحقول، لذا فهو يتيح لك تخصيص حقول أكثر من العديد من أفضل أنظمة التعاون المؤسسي.

أفضل ميزات Zoho Projects

يتوفر Zoho Projects في السحابة، بحيث يمكنك إدارة المهام والمشاريع أثناء التنقل

تخصيص الحقول، والتخطيطات، والحالات، وسير العمل في لوحة التحكم الخاصة بك

ميزة برنامج التعاون في المنتديات هي سجل سهل التنظيم لمحادثات فريقك

قيود Zoho Projects

يجد بعض المستخدمين أن ميزة المراسلة مرهقة مقارنةً بمنصات التعاون الأخرى

لا يكون Zoho Projects منطقيًا إذا لم تكن تستخدم مجموعة Zoho الكاملة

تسعير Zoho Projects

مجاني: حتى 3 مستخدمين

حتى 3 مستخدمين القسط: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مشاريع زوهو

G2: 4.3/5 (340+ تقييم)

4.3/5 (340+ تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 320 تقييم)

7. تودويست

عبر تودويستTodoist هي أداة تعاون مؤسسي هل تقود فريق تطوير برمجيات؟ أطلسيان جيرا يلبي الاحتياجات (والتحديات) الفريدة للمطورين الذين يعانون من ضيق الوقت. سواءً كنت تعتمد على نظام أجايل بالكامل أو تريد فقط لوحة كانبان جميلة لإدارة جميع مهام التطوير الخاصة بك، فإن Jira جاهز للمهمة.

إذا كنت بحاجة إلى سحب تقارير حول إنتاجية فريقك ومراحل الإنجاز، فإن منصات التعاون مثل Jira تقدم تقارير جاهزة وقابلة للتخصيص يمكنك مشاركتها بسهولة مع القيادة. والأفضل من ذلك كله، يمكنك إنشاء تدفقات عمل مخصصة لتوجيه فريق مؤسستك تلقائيًا من خلال أي عملية تجارية.

أفضل ميزات Jira

التبديل بين طرق عرض سير عمل Scrum أو Kanban

استخدم أداة إنشاء أتمتة سير العمل بالسحب والإفلات لتبسيط العمل

قيود Jira

قد لا يجد غير المطورين أن برنامج التعاون المؤسسي في Jira مفيدًا جدًا لغير المطورين

لا يتضمن Jira الرسائل الفورية أو مؤتمرات الفيديو مقارنة ببرامج التعاون الأخرى في هذه القائمة

تسعير جيرا

مجاني: حتى 10 مستخدمين

حتى 10 مستخدمين قياسي: 7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم القسط: 15.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جيرا

G2: 4.3/5 (أكثر من 5,200 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5,200 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 13,200 تقييم)

9. وريك

عبر وريكوريك هي مؤسسة شهيرة أداة تعاون للتشويش على فرق متعددة في منصة واحدة. مع وجود ميزات خاصة بالتدقيق والموافقات فقط، تُعد Wrike مناسبة تمامًا للفرق التي تنشئ المحتوى.

استخدم Wrike لتخصيص الموارد لمشاريعك، وإعداد أتمتة سير العمل، وتصور المهام في لوحات معلومات مخصصة. إنه بسهولة أحد أكثر برامج التعاون المؤسسي القابلة للتخصيص في قائمتنا بفضل ميزة أنواع العناصر المخصصة، والتي تتيح لك إنشاء مكتبة المحتوى الخاصة بك داخل Wrike لتسريع سير عملك.

أفضل ميزات Wrike

استخدم ميزة الموافقات لإنشاء أثر ورقي للعمل المعتمد داخل Wrike

يتكامل Wrike مع 400 حل آخر

قيود Wrike

يقول بعض المستخدمين إنه ضخم جدًا للتنقل فيه

لا يتضمن الدردشة في الوقت الفعلي أو مكالمات الفيديو

تسعير Wrike

مجاني

الفريق: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار Pinnacle: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Wrike

G2: 4.2/5 (أكثر من 3,400 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3,400 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,300 تقييم)

10. رينج سنترال

عبر رينج سنترال RingCentral هو بلا شك أحد أشهر أنظمة الهاتف المستندة إلى السحابة. إنه رائع لأي شركة تتعامل مع الكثير من المكالمات الهاتفية، ولكن برنامج التعاون المؤسسي الخاص بها شائع أيضاً.

بعد الاستحواذ على أداة الاتصالات الداخلية Glip، قامت RingCentral بتوسيع نطاق عروضها لتكون أكثر تماشياً مع إعدادات العمل عن بُعد.

تدمج RingCentral الرسائل ومكالمات الفيديو والمكالمات الهاتفية في منصة واحدة. بالنسبة للشركات المؤسسية، تتكامل RingCentral مع تطبيقات الطرف الثالث مثل Slack وGoogle Docs. ويمكنه حتى تتبع مقاييس مكالماتك، لذا إذا كنت تدير مركز اتصال، فهذه الأداة لا تحتاج إلى تفكير.

أفضل ميزات RingCentral

ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للاجتماعات الغامرة

ادعُ أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين إلى الدردشات للحصول على استراتيجية تعاون مؤسسية مثالية

قيود RingCentral

لا يتضمن RingCentral ميزات برامج إدارة المهام أو المشاريع

يتضمن عمليات تكامل خارج الصندوق، ولكنك قد تحتاج إلى تكامل مخصص لواجهة برمجة التطبيقات لشيء أكثر تحديداً

قد يستغرق برنامج التعاون المؤسسي بعض الوقت لتعتاد عليه

تسعير RingCentral

الأساسية: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا متقدم: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا متطورة: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات RingCentral

G2: 4.1/5 (أكثر من 660 تقييمًا)

4.1/5 (أكثر من 660 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 360 تقييم)

تعزيز العمل الجماعي في مكان العمل الرقمي باستخدام ClickUp

تحتوي مشاريع المؤسسات على الكثير من الأجزاء المتحركة. سواء كنت تعمل في فريق عمل مؤسسي بنفسك أو كنت مستقلاً تعمل مع فريق عمل مؤسسي كبير، فإن هذه المشاريع تتطلب تضافر جهود الجميع.

إن اختيار أفضل حلول التعاون المؤسسي سيبقيك متقدماً على مهامك، ويجعلك تنجز المشاريع في الوقت المحدد، ويبسط سير العمل لديك.

لماذا تقبل بحل مرقع بينما يمكنك الحصول على كل شيء على نفس النظام الأساسي؟ يوفر ClickUp الوقت ويحسّن التعاون من خلال جمع كل أعمالك - ونعني بذلك كل أعمالك - في مكان واحد. 🤩

هل أنت مستعد لمعرفة سبب كل هذه الضجة؟ أنشئ مساحة عمل ClickUp الأولى مجانًا بدون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.