أفضل 10 أدوات تعاون مؤسسية في عام 2025 أفضل 10 أدوات تعاون مؤسسية في عام 2025

سواء كنت محترفاً أو موظفاً مستقلاً أو مدير مشروع، فأنت تعلم مدى صعوبة العمل في فريق عمل مؤسسي (ومجزٍ في الوقت نفسه). تحتوي المشاريع المؤسسية على العديد من الأجزاء المتحركة لدرجة أنه قد يكون من الصعب معرفة ما يجري في جميع الأوقات، وأنك على المسار الصحيح للوفاء بالمواعيد النهائية.
تبدو هذه المشاريع مثل رعي القطط بدون الهيكلية الصحيحة، لذلك لا يمكنك التعاون بنفسك في جدول بيانات بسيط. أنت بحاجة إلى أفضل أدوات التعاون المؤسسي لتحميل جميع أعضاء فريقك المسؤولية وإنتاج أفضل عمل في حياتك. 🏆
وتحقيقاً لهذه الغاية، سنوضح لك كيفية اختيار أفضل منصات التعاون المؤسسي. وسنعرض لك أيضاً أفضل 10 منصات تعاون مؤسسي وإيجابياتها وسلبياتها وتقييماتها وأسعارها لاتخاذ القرار الأفضل لفريقك.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج التعاون المؤسسي؟
يختلف كل فريق عمل مؤسسي عن الآخر، ولكن هناك شيء واحد مشترك بينهم جميعًا: إنهم يتعاملون مع الكثير من المهام والأشخاص والمشاريع والفرق. أنت بحاجة إلى نظام أساسي للتعاون المؤسسي يحدد جميع المربعات بحيث يكون الجميع على نفس الصفحة.
عندما تكون في شك، ابحث عن برنامج تعاون مؤسسي يحتوي على هذه الوظائف:
- أدوات العصف الذهني المرئي: تساعدك أدوات مثل السبورات البيضاء على تنظيم جميع أفكارك الكبيرة في مساحة واحدة. استعرض أفكار الجميع إما شخصياً أو من خلالعن بعد باستخدام مرئيات يمكن الوصول إليها دائمًا في السحابة
- أدوات الاتصال:التواصل هو الغراء الذي يجمع فرق المؤسسة معًا. تحتاج أداة التعاون في مؤسستك إلى ميزة دردشة ممتعة وسهلة الاستخدام. كما يجب أن تترك نوعًا من السجل الورقي لجميع مهامك ومشاريعك حتى يتمكن أي شخص من الحصول على ما يصل بسرعة
- مشاركة الملفات المستندة إلى السحابة : من لديه الوقت لتمرير المستندات ذهاباً وإياباً عبر البريد الإلكتروني؟ ستعمل أداة تعاون مؤسسية قوية على مشاركة المعلومات ومواقع الويكي والملفات بأمان مع عشرات الأشخاص الذين يعملون في مشروعك
أفضل 10 برامج تعاون مؤسسي يمكن استخدامها في عام 2024
بغض النظر عن مجال عملك أو سير عملك، فأنت بحاجة إلى الأدوات المناسبة لدعم استراتيجية التعاون الخاصة بك. هناك العشرات من أدوات التعاون في السوق، ولكن هذه الأدوات العشرة هي المفضلة لدينا لفرق المؤسسات. 🙌
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قم بتخصيص اللوحات البيضاء بسهولة عن طريق إضافة المستندات والمهام والمزيد
لا أقصد التفاخر، ولكن ClickUp هو أحد أفضل خيارات استراتيجية التعاون المؤسسي وبرامج التعاون في السوق. استخدم هذا التطبيق الواحد لاستبدال كل شيء، بما في ذلك تتبع المهام, مشاركة المعرفة ولوحات المعلومات ولوحات المعلومات ومحادثات الفريق وتتبع الأهداف والمستندات وغير ذلك الكثير.
إذا سئمت من استخدام مجموعة من الأدوات المختلفة للتعاون المؤسسي، فإن ClickUp يحل محل Jira, Slack و MS Teams, وأي أداة تعاون أخرى تقريبًا.
من خلال ClickUp، يمكنك إدارة جميع المشاريع والمهام في مكان واحد - ونعم، لديه القدرة على التعامل مع أكثر المشاريع والمهام تعقيدًا مشروع المؤسسة s. يتضمن برنامج التعاون أيضًا التعاون في الوقت الفعلي للإشارة إلى الأشخاص أو المجموعات، وتحويل التعليقات إلى مهام، وتتبع التقدم المحرز.
يعمل ClickUp بشكل رائع للشركات الصغيرة, لكن فرق المؤسسات تحبه أيضًا . قل وداعًا لمشاكل التواصل مع فرق متعددة الوظائف وتصور تقدم الجميع في واجهة واحدة سهلة الاستخدام. يمكنك الوصول إلى أهدافك بشكل أسرع، وسحب التقارير، وتشغيل مشروع مؤسسي أكثر سلاسة مع منصة التعاون الشاملة من ClickUp.
أفضل ميزات ClickUp
- المستندات: تتطلب مشاريع المؤسساتالتعاون الفعال. مستندات ClickUp يجعل من السهل المشاركة في التأليف والمشاركة وتحرير المستندات في الوقت الفعلي مع فريقك
- اللوحات البيضاء:ClickUp Whiteboards تتكامل بسلاسة مع Zoom، حتى تتمكن من طرح فكرتك الكبيرة التالية من أي مكان. بالإضافة إلى ذلك، تحوّل ClickUp اللوحات البيضاء إلى مشاريع بنقرة زر واحدة
- إدارة المشاريع: تتبع الوقت، وإضافة المهام أو المستندات إلى المشاريع، وتعيين عناصر الإجراءات، وإنشاء مهام سير العمل باستخدام خاصية ClickUp القويةميزات إدارة المشاريع
- المحادثة: لا تطلب من فريقك التنقل بينلوحة معلومات إدارة المشروع وأدوات المراسلة - احتفظ بكل شيء في المكان نفسه باستخدامعرض محادثة ClickUp. إنشاء مساحات منفصلة للمشاريع أو الفرق المختلفة، ومشاركة الروابط، ودمج جميع محادثات الفريق في مكان واحد
- الواردات: هل لديك عمل قائم في منصات أخرى؟ لا مشكلة. قم باستيراد عملك إلى ClickUp بنقرة واحدة لجلب المشاريع من منصات أخرى، دون أي متاعب
الأمان والخصوصية: أولوية ClickUp القصوى هي أمان البيانات. اعرف المزيد عنشهادات ISO الخاصة بـ ClickUp
قيود ClickUp
- قد يواجه المستخدمون لأول مرة صعوبة في استخدام جميع ميزات ClickUp
- لا تتوفر جميع ميزات برنامج إدارة المشاريع على الباقة المجانية للأبد
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- شركة بلس: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
2. سلاك
عبر سلاك يبدو أن Slack قد ساعد بمفرده فرق العمل الكبيرة والصغيرة على حد سواء في التغلب على الجائحة. منصة التعاون المؤسسي هذه هي في المقام الأول أداة للدردشة، ولكنها تأتي مع بعض الميزات الإضافية لتبسيط حياتك.
على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في إجراء مكالمة سريعة دون إنشاء رابط زووم جديد، فإن Huddles من Slack تتيح للفرق البعيدة العمل بشكل تعاوني . بالإضافة إلى واجهة الدردشة سهلة الاستخدام, يتكامل Slack أيضًا مع تطبيقات الجهات الخارجية مثل Zoom وSalesforce وGoogle Drive وDropBox.
أفضل ميزات سلاك
- يتيح لك تطبيق Slack Connect التعاون بأمان مع فرق العمل في الشركات الأخرى
- يتيح تطبيق Slack Canvas إنشاء المحتوى والعصف الذهني داخل تطبيق Slack
- يتضمن سلاكأتمتة سير العمل دون الحاجة إلى الترميز
قيود Slack
- يقول بعض المستخدمين إنه من الصعب إنشاء رسائل جماعية مقارنة ببرامج التعاون الأخرى
- هناك مشاكل في الاتساق بين إصدارات تطبيقات سطح المكتب والجوال والويب
- ميزات برنامج إدارة المشاريع غير متوفرة مقارنة بالآخرين
تسعير سلاك
- مجاني
- الإيجابي: 7.25 دولار شهرياً لكل مستخدم، يتم دفعها سنوياً
- الشركة+: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- شبكة المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات سلاك
- G2: 4.5/5 (أكثر من 31,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 22,000 تقييم)
3. مايكروسوفت تيمز
عبر مايكروسوفت إذا كنت تعمل في شركة مؤسسة، فمن المحتمل أنك على دراية جيدة بأعمال مايكروسوفت. فرق مايكروسوفت يسمح لأفراد المؤسسة بجدولة اجتماعات الفيديو، وإجراء مكالمات هاتفية، والتعاون في Word أو PowerPoint في الوقت الفعلي، والدردشة مع بعضهم البعض.
ليست هناك حاجة للتبديل بين التطبيقات المختلفة لتتبع المشاريع أو القيام بالعمل أو التعاون مع فريقك . تتضمن Microsoft Teams أيضاً تدوينات وحتى ملخصات اجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لذا فهي رائعة لفرق المؤسسات التي تقوم بجدولة الكثير من الاجتماعات.
أفضل ميزات Microsoft Teams
- يتكامل Microsoft Teams بسهولة مع منتجات Microsoft الأخرى، مثل Word أو Excel، مما يجعله مثاليًا لفرق المؤسسات والعمليات التجارية التي تستخدم Microsoft بالفعل في كل شيء آخر
- يتضمن Teams أدوات ندوات عبر الإنترنت لتبسيط الأحداث عبر الإنترنت
- إجراء استطلاعات رأي مباشرة أو استضافة الألعاب أو إجراء ألعاب أو إجراء فعاليات ممتعة لكسر الجليد
قيود Microsoft Teams
- لا يكون Teams منطقيًا إذا كانت شركتك تعتمد على Apple أو Google
- أفاد بعض المستخدمين أن Teams ليس بديهيًا مثل منصات التعاون المماثلة
تسعير Microsoft Teams
- مجاناً
- مايكروسوفت أساسيات الفرق: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً
- مايكروسوفت 365 Business Basic: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم، يتم دفعها سنوياً
- مايكروسوفت 365 Business Standard: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم إصدار فاتورة سنوياً
تقييمات ومراجعات Microsoft Teams
- G2: 4.3/5 (أكثر من 13,000 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 9,000 تقييم)
4. ليكويدلانر
عبر LiquidPlanner هل سبق لك أن كنت مسؤولاً عن مشروع ما وفكرت، "أتمنى لو كان لدي أداة تقوم ب إدارة المهام لي"؟ أخبار جيدة: تُعد أداة الجدولة التنبؤية من LiquidPlanner مثالية لمحاكاة الجداول الزمنية للمشروع حتى يلتزم فريقك بالوقت المحدد، في كل مرة.
هذه الأداة مثالية لجدولة المشاريع، وإدارة الميزانيات، وتعيين العمل للأشخاص في فرق المؤسسة. كما تتضمن أيضاً تتبع الوقت لقياس المساهمات الفردية ومشاركة الموظفين.
LiquidPlanner أفضل الميزات
- تمنح ميزات إدارة سير العمل، مثل عبء العمل المتوازن، الجميع حصة متساوية من العمل
- تنبهك رؤى البيانات في الوقت الفعلي إلى المشاكل المحتملة في الجداول الزمنية للمشروع
قيود LiquidPlanner * لا يتضمن LiquidPlanner ميزات الدردشة أو الفيديو
- لا يتضمن فئة تسعير مجانية
تسعير LiquidPlanPlanner
- الأساسية: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- احترافي: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- أعلى سعر: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا
تقييمات ومراجعات برنامج LiquidPlanner
- G2: 4.2/5 (أكثر من 270 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 660 تقييم)
5. شانتي
عبر شانتي Chanty هي منصة مراسلة تعد واحدة من أكثر منصات المراسلة سهولة في الاستخدام تطبيقات التعاون في السوق. معظم الميزات متوفرة بدون تكلفة، ولكن يمكنك الترقية إلى اشتراك متواضع بقيمة 3 دولارات شهريًا إذا كنت تريد الأدوار والأذونات، واستيراد البيانات، والمكالمات الصوتية الجماعية، ومشاركة الشاشة.
يقدم تشانتي ميزات غير زخرفية مثل المهام، والمحادثات الفردية، والمكالمات، والملفات والروابط المشتركة، وموجز تعاون الفريق. لا يوجد الكثير في هذه الأداة، ولكن بعض فرق المؤسسات تفضل واجهة المستخدم البسيطة، مما يجعل المشاريع الكبيرة تبدو أقل إرباكاً.
شانتي أفضل الميزات
- مقتطفات التعليمات البرمجية تجعل هذه المنصة مناسبة جداً للمطورين
- اختر قائمة أولوحة كانبان عرض مهامك
قيود تشانتي
- يتطلب Chanty اشتراكًا للحصول على الميزات الأساسية، مثل مشاركة الشاشة، التي تقدمها الحلول الأخرى مجانًا
- لا تسمح لك المنصة بكتم صوت القنوات أو تعيين رسائل الحالة
أسعار شانتي
- مجاني
- الشركات: 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات شانتي
- G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)
6. مشاريع زوهو
عبر زوهو هل تستخدم Zoho بالفعل لإدارة علاقات العملاء (CRM)؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون Zoho Projects مناسبًا لفريقك. هذه منصة خالصة لإدارة المشاريع - إذا كنت ترغب في مراقبة الجداول الزمنية والنفقات والمراحل الرئيسية، فإن Zoho Projects سوف إيصال فريقك إلى خط النهاية .
يمكنك إنشاء مخططات جانت لتصور مشاريع المؤسسة المعقدة وتعيين التبعيات للبقاء على الهدف مع تواريخ الاستحقاق. يسمح لك Zoho Projects حتى بتخصيص الحقول، لذا فهو يتيح لك تخصيص حقول أكثر من العديد من أفضل أنظمة التعاون المؤسسي.
أفضل ميزات Zoho Projects
- يتوفر Zoho Projects في السحابة، بحيث يمكنك إدارة المهام والمشاريع أثناء التنقل
- تخصيص الحقول، والتخطيطات، والحالات، وسير العمل في لوحة التحكم الخاصة بك
- ميزة برنامج التعاون في المنتديات هي سجل سهل التنظيم لمحادثات فريقك
قيود Zoho Projects
- يجد بعض المستخدمين أن ميزة المراسلة مرهقة مقارنةً بمنصات التعاون الأخرى
- لا يكون Zoho Projects منطقيًا إذا لم تكن تستخدم مجموعة Zoho الكاملة
تسعير Zoho Projects
- مجاني: حتى 3 مستخدمين
- القسط: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات مشاريع زوهو
- G2: 4.3/5 (340+ تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 320 تقييم)
7. تودويست
عبر تودويستTodoist هي أداة تعاون مؤسسي هل تقود فريق تطوير برمجيات؟ أطلسيان جيرا يلبي الاحتياجات (والتحديات) الفريدة للمطورين الذين يعانون من ضيق الوقت. سواءً كنت تعتمد على نظام أجايل بالكامل أو تريد فقط لوحة كانبان جميلة لإدارة جميع مهام التطوير الخاصة بك، فإن Jira جاهز للمهمة.
إذا كنت بحاجة إلى سحب تقارير حول إنتاجية فريقك ومراحل الإنجاز، فإن منصات التعاون مثل Jira تقدم تقارير جاهزة وقابلة للتخصيص يمكنك مشاركتها بسهولة مع القيادة. والأفضل من ذلك كله، يمكنك إنشاء تدفقات عمل مخصصة لتوجيه فريق مؤسستك تلقائيًا من خلال أي عملية تجارية.
أفضل ميزات Jira
- التبديل بين طرق عرض سير عمل Scrum أو Kanban
- استخدم أداة إنشاء أتمتة سير العمل بالسحب والإفلات لتبسيط العمل
قيود Jira
- قد لا يجد غير المطورين أن برنامج التعاون المؤسسي في Jira مفيدًا جدًا لغير المطورين
- لا يتضمن Jira الرسائل الفورية أو مؤتمرات الفيديو مقارنة ببرامج التعاون الأخرى في هذه القائمة
تسعير جيرا
- مجاني: حتى 10 مستخدمين
- قياسي: 7.75 دولار شهريًا لكل مستخدم
- القسط: 15.25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات جيرا
- G2: 4.3/5 (أكثر من 5,200 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 13,200 تقييم)
9. وريك
عبر وريكوريك هي مؤسسة شهيرة أداة تعاون للتشويش على فرق متعددة في منصة واحدة. مع وجود ميزات خاصة بالتدقيق والموافقات فقط، تُعد Wrike مناسبة تمامًا للفرق التي تنشئ المحتوى.
استخدم Wrike لتخصيص الموارد لمشاريعك، وإعداد أتمتة سير العمل، وتصور المهام في لوحات معلومات مخصصة. إنه بسهولة أحد أكثر برامج التعاون المؤسسي القابلة للتخصيص في قائمتنا بفضل ميزة أنواع العناصر المخصصة، والتي تتيح لك إنشاء مكتبة المحتوى الخاصة بك داخل Wrike لتسريع سير عملك.
أفضل ميزات Wrike
- استخدم ميزة الموافقات لإنشاء أثر ورقي للعمل المعتمد داخل Wrike
- يتكامل Wrike مع 400 حل آخر
قيود Wrike
- يقول بعض المستخدمين إنه ضخم جدًا للتنقل فيه
- لا يتضمن الدردشة في الوقت الفعلي أو مكالمات الفيديو
تسعير Wrike
- مجاني
- الفريق: 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 24.80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار
- Pinnacle: اتصل لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات Wrike
- G2: 4.2/5 (أكثر من 3,400 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,300 تقييم)
10. رينج سنترال
عبر رينج سنترال RingCentral هو بلا شك أحد أشهر أنظمة الهاتف المستندة إلى السحابة. إنه رائع لأي شركة تتعامل مع الكثير من المكالمات الهاتفية، ولكن برنامج التعاون المؤسسي الخاص بها شائع أيضاً.
بعد الاستحواذ على أداة الاتصالات الداخلية Glip، قامت RingCentral بتوسيع نطاق عروضها لتكون أكثر تماشياً مع إعدادات العمل عن بُعد.
تدمج RingCentral الرسائل ومكالمات الفيديو والمكالمات الهاتفية في منصة واحدة. بالنسبة للشركات المؤسسية، تتكامل RingCentral مع تطبيقات الطرف الثالث مثل Slack وGoogle Docs. ويمكنه حتى تتبع مقاييس مكالماتك، لذا إذا كنت تدير مركز اتصال، فهذه الأداة لا تحتاج إلى تفكير.
أفضل ميزات RingCentral
- ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للاجتماعات الغامرة
- ادعُ أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين إلى الدردشات للحصول على استراتيجية تعاون مؤسسية مثالية
قيود RingCentral
- لا يتضمن RingCentral ميزات برامج إدارة المهام أو المشاريع
- يتضمن عمليات تكامل خارج الصندوق، ولكنك قد تحتاج إلى تكامل مخصص لواجهة برمجة التطبيقات لشيء أكثر تحديداً
- قد يستغرق برنامج التعاون المؤسسي بعض الوقت لتعتاد عليه
تسعير RingCentral
- الأساسية: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا
- متقدم: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
- متطورة: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا
تقييمات ومراجعات RingCentral
- G2: 4.1/5 (أكثر من 660 تقييمًا)
- Capterra: 4.4/5 (أكثر من 360 تقييم)
تعزيز العمل الجماعي في مكان العمل الرقمي باستخدام ClickUp
تحتوي مشاريع المؤسسات على الكثير من الأجزاء المتحركة. سواء كنت تعمل في فريق عمل مؤسسي بنفسك أو كنت مستقلاً تعمل مع فريق عمل مؤسسي كبير، فإن هذه المشاريع تتطلب تضافر جهود الجميع.
إن اختيار أفضل حلول التعاون المؤسسي سيبقيك متقدماً على مهامك، ويجعلك تنجز المشاريع في الوقت المحدد، ويبسط سير العمل لديك.
لماذا تقبل بحل مرقع بينما يمكنك الحصول على كل شيء على نفس النظام الأساسي؟ يوفر ClickUp الوقت ويحسّن التعاون من خلال جمع كل أعمالك - ونعني بذلك كل أعمالك - في مكان واحد. 🤩
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