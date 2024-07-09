أفضل 10 أدوات برمجية لتعاون المستندات في عام 2025

تبحث عن البرنامج المثالي_ _برنامج التعاون في المستندات؟

بصفتي مدير محتوى، كان العثور على أفضل برامج التعاون في المستندات أمرًا حيويًا لتحسين سير العمل. فباستخدام البرنامج المناسب، تمكّن فريقي من العمل بإنتاجية والتعاون في الوقت الفعلي، مما عزز الإبداع والابتكار. ولكن مع وجود العديد من أدوات التعاون في المستندات المتاحة اليوم، كان من الصعب جداً تحديد الأداة المناسبة لاحتياجات فريقي.

ولتسهيل الحياة على جميع مديري المحتوى، قررنا أن نوضح كل ما تحتاج إلى معرفته عن برامج التعاون في المستندات. كما سنسلط الضوء على أفضل 10 أدوات لتعاون المستندات لجعل عملية اتخاذ القرار أكثر سلاسة بالنسبة لك.

ما هي برامج تعاون المستندات؟

توفر برمجيات التعاون في المستندات للفرق المنصة المناسبة لـ التعاون بفعالية .

سواء أكان مستند Google أو ملف PDF أو جدول بيانات أو أي شيء آخر، يمكنك الاعتماد على أدوات التعاون في المستندات لمساعدتك أنت وفريقك على فهم كل شيء.

إن إنشاء بيئة عمل تعاونية له العديد من الفوائد. يمكن أن يساعد التعاون في المستندات الفرق على تحسين عملية اتخاذ القرارات، ومواءمة الفريق، وزيادة ثقة أصحاب المصلحة.

أفضل 10 برامج لتعاون المستندات في عام 2024

1. ClickUp - الأفضل للمستندات التعاونية

جرّب ClickUp Docs

ClickUp Docs لتوثيق المعلومات المهمة ومشاركتها مع الفريق

ClickUp هي أداة قوية للتعاون في مجال المستندات تعمل على تبسيط تواصل الفريق وإدارة المشاريع ومشاركة المعلومات. تتيح للمستخدمين إنشاء المستندات وتحريرها ومشاركتها في الوقت الفعلي، مما يعزز التعاون السلس.

وبفضل ميزات مثل المهام، والتعليقات، وسجل الإصدارات، يضمن التطبيق الشفافية والمساءلة. تعمل إمكانات التكامل مع التطبيقات والأدوات الأخرى على تعزيز وظائفه، مما يجعله حلاً شاملاً لتحقيق الكفاءة في العمل تعاون الفريق .

انقر فوق الميزات الرئيسية مستندات ClickUp هي حل مدمج للتعاون في المستندات لفريقك. إليك نظرة فاحصة على ما تحصل عليه مع ClickUp Docs:

ClickUp Brain مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي الذي يمكن استخدامه داخل المستندات لكتابة الملاحظات وتلخيصها وإعادة صياغة الملاحظات وإعادة صياغتها والمزيد!التحرير في الوقت الحقيقي .

3. مستندات Google - الأفضل لمستخدمي Google Workspace

عبر مستندات جوجلمستندات جوجل هو برنامج مجاني للتعاون في المستندات يحظى بشعبية كبيرة بسبب ميزة الحفظ التلقائي. توفر منصة التعاون هذه أيضًا خيارات تحرير وتنسيق ذكية لـ المساعدة في تنظيم المعلومات بسهولة .

الميزات الرئيسية لمحرر مستندات Google

توفر القوالب الجاهزة للفرق تنسيقًا سريعًا للفرق

الوصول إلى العديد من أذونات المشاركة المختلفة عبر مستند Google الخاص بك

تتيح لك ميزة الرسم إضافة رسومات فريدة إلى مستندك

تضمن ميزة الحفظ التلقائي عدم فقدان فريقك لأي معلومات مهمة

تساعد وظيفة البحث والاستبدال في العثور على المصطلحات بسرعة

إيجابيات مستند Google Docs

واجهة سهلة الاستخدام

ميزات تحرير النصوص الغنية

يتكامل بشكل جيد مع تطبيقات جوجل الأخرى

مرونة الاستيراد/التصدير لمشاركة المستندات

سلبيات مستندات Google

يتطلب الاتصال بالإنترنت إلا إذا كنت تستخدم امتداد كروم

لا يدعم التعليقات التوضيحية لملفات PDF

يصعب استخدامه كملحقنظام قاعدة المعرفة #### تسعير مستندات Google Docs

الميزات الأساسية لهذا أداة تعاون الفريق متاحة مجانًا. وللحصول على وظائف إضافية، تبدأ الخطط المدفوعة من 6 دولارات/مستخدم شهرياً.

تقييمات مستخدمي مستندات Google Docs

G2: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 22000 تقييم)

تفقد موقعنا مقارنة بين مستندات Google Docs مقابل _Confluence !

4. مايكروسوفت ون درايف - الأفضل لمستخدمي مايكروسوفت

عبر مايكروسوفت ون درايف OneDrive هو تطبيق تخزين سحابي من Microsoft يتيح للفرق التعاون من خلال تخزين الملفات ومشاركتها في السحابة.

ولكن هل ستقود هذه الأداة فريقك إلى النجاح بالفعل؟ دعنا نلقي نظرة:

الميزات الرئيسية لـ Microsoft OneDrive

مساحة تخزين سحابية لمشاركة الملفات

يساعد التحكم في الإصدار فريقك على إدارة الصياغة والمراجعات

إشعارات التعليقات للتنبيهات في الوقت الفعلي

وظيفة إدارة الأذونات

ميزات مراجعة المستندات وجمع الملاحظات

إيجابيات Microsoft OneDrive

سهولة الإعداد

يوفر 5 جيجابايت من مساحة تخزين الملفات المجانية ويمكن للفرق كسب المزيد من المساحة من خلال حافز الإحالة

متوافق مع أجهزة iOS وكروم وأندرويد وماك

يتكامل مع تطبيقات Microsoft Office الأخرى مثل Microsoft Teams

سلبيات Microsoft OneDrive

صعوبة في تدقيق المستندات وتحريرها ومشاركتها خارج Microsoft365

لا توجد وظيفة مفكرة مدمجة

مخاوف تتعلق بالخصوصية لأنه يفحص الملفات المخزنة بحثاً عن "محتوى غير مرغوب فيه

تسعير Microsoft OneDrive

تبدأ خطط الفريق لأداة التعاون في المستندات هذه من 5 دولارات لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات مستخدمي Microsoft OneDrive من Microsoft OneDrive

G2: 4.2/5 (أكثر من 7000 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8000 تقييم)

5. دروب بوكس بيبر - الأفضل لقوائم المهام التعاونية

عبر دروب بوكس Dropbox Paper هي أداة تعاون عبر الإنترنت تعزز تعاون الفريق من خلال مشاركة الملفات.

ولكن هل هناك سبب لإسقاطنا هذا البرنامج التعاوني إلى أسفل قائمتنا؟

دعنا نرى.

الميزات الرئيسية لـ Dropbox Paper

قوائم المهام مع تواريخ الاستحقاق لمساعدة فريقك في التخطيط

الجداول الزمنية معمعالم المشروع لتخطيط كل خطوة من خطوات المشروع

يتيح لك تكامل الوسائط الغنية إنشاء مستندات ديناميكية

ميزة تدوين الملاحظات تمنح فريقك مساحة تخطيط شخصية لفريقك

تزيد إشارات @ الفريق من وضوح التعليقات من أجل التعاون

محترفي دروب بوكس للورق

يمكنك تكبير وتصغير الجداول الزمنية لعرض الخطط الأسبوعية والسنوية

أداة الجداول الزمنية قابلة للتخصيص، مما يساعد على تحسين تنظيم الفريق

أداة مناسبة للكتاب الذين يحتاجون إلىالتعاون في المحتوى يقدم قوالب لمساعدتك على البدء بسرعة



سلبيات دروب بوكس الورقية

لا يتوفر وضع عدم الاتصال بالإنترنت

ينشئ ملفًا جديدًا في كل مرة يقوم فيها عدة مستخدمين بعرض ملف ويقوم أحدهم بحفظ التغييرات

خيارات تنسيق محدودة

تسعير ورق دروب بوكس دروب بوكس

تحتوي أداة التعاون في المستندات هذه على خطة مجانية مع خطط مدفوعة تبدأ من 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.

تقييمات مستخدمي Dropbox Paper

G2: 4.1/5 (أكثر من 4400 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

تحقق من هذه بدائل الورق المنسدلة !

6. ONLYOFFICE - أفضل مستند تعاوني مفتوح المصدر

عبر المكتب فقطالمكتب فقط هو مكتب تعاوني مفتوح المصدر يتوفر بجميع الأشكال والأحجام: في أماكن العمل وفي السحابة، كمساحة عمل كاملة أو كمستندات ONLYOFFICE منفصلة ومحررات سطح المكتب والجوال، للشركات من أي نطاق وللاستخدام الشخصي.

الميزات الرئيسية لـ ONLYOFFICE

محررات تعاونية للمستندات النصية وجداول البيانات والعروض التقديمية

القدرة على إنشاء نماذج PDF عبر الإنترنت

تتبع التغييرات والإشارات وسجل الإصدارات ومقارنة المستندات

إضافات مدمجة لدردشة المستندات، ومكونات تيليجرام وجيتسي

أذونات مشاركة متقدمة (التعليق، والمراجعة، وملء النماذج، والتصفية المخصصة) والوصول إلى الروابط الخارجية

غرف خاصة لتعاون مشفّر من طرف إلى طرف في مستند مشفّر

إدارة المستندات إلى جانب المشاريع والبريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء والتقويم

إيجابيات #### ONLYOFFICE

أقصى توافق مع MS Office مع كل من الإصدارين السحابي والمستضاف ذاتيًا

ميزات أمان متقدمة وتكامل خدمات الجهات الخارجية

خطة شخصية مجانية بالإضافة إلى تطبيقات سطح المكتب والأجهزة المحمولة

مفتوح المصدر

سلبيات ONLYOFFICE

في حال كنت تفضل العمل بتنسيقات ODF، يتم تحويل هذه الملفات إلى OOXML

سعر ONLYOFFICE

الإصدار السحابي من ONLYOFFICE Workspace مجاني للفرق الصغيرة التي يصل عدد مستخدميها إلى 5 مستخدمين. تبدأ خطة الأعمال من 4 دولارات لكل مستخدم/شهر.

تقييمات مستخدمي ONLYOFFICE

G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

7. Document360 - الأفضل لإدارة المعرفة

عبر المستند 360 Document360 هي أداة لإدارة المعرفة تتيح للفرق إنشاء قواعد معرفة ذاتية الخدمة وتعديلها ونشرها. هذه المنصة مثالية للشركات التي تحتاج إلى توثيق العمليات والمنتجات للعملاء أو للاستخدام الداخلي.

الميزات الرئيسية لـ Document360

تعاون سلس في الوقت الفعلي: يمكن لأعضاء الفريق المتعددين المساهمة في المستندات وتحريرها ومراجعتها في وقت واحد.

تحليلات متقدمة: يسمح بفهم المقالات الأكثر مشاهدة، مما يساعد على تحديد الثغرات في الوثائق.

الإصدار والتراجع: يمكن للفرق تتبع التغييرات ومقارنة الإصدارات والعودة إلى الحالة السابقة عند الضرورة.

التكامل: مع الأدوات الشائعة مثل Google Analytics وIntercom وDisqus.

Document360 الإيجابيات

واجهة برمجة التطبيقات للتوسعة

تُمكِّن ميزات التحكم في الوصول المؤسسات من إدارة الأذونات، مما يضمن حصول الأفراد المناسبين على مستويات مناسبة من الوصول

سلبيات Document360

يتطلب بعض الإعدادات لتحقيق أقصى استفادة من ميزاته.

لا يوجد وضع غير متصل بالإنترنت لتحرير المستندات وهو ما قد يكون عيبًا للفرق التي لديها أعضاء بعيدين لديهم اتصالات إنترنت غير مستقرة.

Document360 التسعير

بدء التشغيل: 119 دولارًا شهريًا (إذا كانت الفواتير شهرية)

119 دولارًا شهريًا (إذا كانت الفواتير شهرية) الشركات: 299 دولارًا شهريًا (إذا كانت الفواتير شهرية)

299 دولارًا شهريًا (إذا كانت الفواتير شهرية) المؤسسات: 599 دولارًا شهريًا (إذا كانت الفواتير شهرية)

Document360 تقييمات المستخدمين

G2: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 11 تقييم)

8. Notion - الأفضل للويكي

عبر الفكرة يجمع Notion بين وظائف مختلفة مثل الملاحظات والمهام ومواقع الويكي وقواعد البيانات في أداة واحدة متعددة الاستخدامات. تسمح لك مساحة العمل الشاملة هذه بالكتابة والتخطيط والتنظيم جنبًا إلى جنب مع فريقك.

يمكن إضافة الذكاء الاصطناعي Notion AI إلى أي خطة Notion. إنه ذكاء اصطناعي أداة كتابة التي تدمج العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدتك تحسين الإنتاجية ووقت تسليم المشروع.

الميزات الرئيسية #### Notion

قوالب قابلة للتخصيص: لجميع أنواع المحتوى مثل خرائط الطريق ومواصفات التصميم وغيرها.

مساحات عمل تعاونية: تمكين الفرق من العمل على نفس الصفحة في نفس الوقت والتعليق وإضافة المدخلات.

المرونة: يمكن أن تكون Notion أي شيء تريده - من لوحة إدارة المشروع إلى قاعدة بيانات شاملة.

التكامل: مع أكثر من 50 أداة بما في ذلك Slack وGoogle Drive وما شابه ذلك.

إيجابيات #### Notion

احصل على الرؤى والملخصات التي تم إنشاؤها من خلال ميزة الملء التلقائي التي تفحص العديد من المستندات

الوصول إلى لوحة التحكم من أي مكان، حيث تتوفر الأداة عبر الإنترنت على أي جهاز من اختيارك

سلبيات تطبيق Notion

قد يكون النطاق الواسع من الإمكانيات مربكاً للمستخدمين الجدد

عدم تكامل التقويم التقليدي والبريد الإلكتروني.

تسعير Notion

مجاني

بالإضافة: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص أضف Notion AI إلى أي خطة مدفوعة مقابل 8 دولارات لكل عضو/شهرًا، ويتم احتسابها سنويًا. 10 دولارات لكل عضو/شهر للفواتير الشهرية والخطط المجانية.

تقييمات المستخدمين لـ Notion

G2: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

9. Microsoft Word - الأفضل لتتبع تغييرات المستندات

عبر مايكروسوفت كجزء من مجموعة Microsoft Office، يُستخدم Microsoft Word على نطاق واسع لإنشاء المواد المكتوبة. وهو يوفر ميزات رائعة للتعاون في المستندات، مما يسهل مشاركة مستندات Word والتعاون فيها وتتبع التغييرات التي تطرأ عليها.

الميزات الرئيسية لبرنامج Microsoft Word

التعاون في الوقت الحقيقي: يمكن للأشخاص التعاون بكفاءة من خلال العمل على نفس المستند في نفس الوقت.

التعليق والمراجعة: تتيح الميزات لأعضاء الفريق إضافة الملاحظات وإجراء المراجعات وتمييز النص.

التكامل: مع تطبيقات Microsoft Office الأخرى مثل Excel وPowerPoint وOneDrive.

إمكانية الوصول: الوصول إلى المستندات في أي مكان وفي أي وقت من أي جهاز متصل بالإنترنت.

إيجابيات Microsoft Word

ميزات ملائمة للتعاون مثل تتبع التغييرات والتعليقات والتأليف المشترك في الوقت الفعلي

تأمين المستندات الخاصة بك مع الحماية بكلمة مرور، حتى لا تقلق بشأن الوصول غير المصرح به

سلبيات Microsoft Word

من الصعب إدارته إذا كان هناك عدد كبير من الأشخاص يقومون بتحرير المستند في نفس الوقت.

قدرات تعاون محدودة لاحتياجات التحرير المعقدة.

أسعار مايكروسوفت وورد

إصدار مجاني لفترة محدودة

تراخيص مخصصة للأفراد والشركات

تقييمات مستخدمي Microsoft Word

G2: 4.7/5 (أكثر من 1700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

10. زوهو وورك درايف - الأفضل لإدارة المستندات

عبر زوهو وورك درايف Zoho WorkDrive هو مساحة عمل جماعية عبر الإنترنت مصممة لإدارة المستندات والتعاون. يوفر مساحة آمنة للفرق لتخزين الملفات ومشاركتها وإدارتها دون عناء.

الميزات الرئيسية لـ Zoho WorkDrive

مجلدات الفريق: إنشاء مجلدات لفرق محددة لتنظيم عملهم والتعاون فيما بينهم.

مجموعة Zoho المكتبية المدمجة: تسمح بإنشاء المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية وتحريرها.

الوصول المستند إلى الأدوار: يضمن حصول الأفراد المناسبين على حق الوصول إلى المستندات المناسبة.

التكامل: مع تطبيقات Zoho الأخرى وتطبيقات الجهات الخارجية.

إيجابيات Zoho WorkDrive

تطبيقات Android و iOS تسهّل العمل من أي مكان

أذونات دقيقة للتحكم في وصول المستخدم إلى المحتوى

سلبيات Zoho WorkDrive

الواجهة ليست سهلة الاستخدام مقارنةً بأدوات التعاون في المستندات الأخرى.

تدعم تنسيقات ملفات محدودة لمعاينة الملفات.

تسعير Zoho WorkDrive

الإصدار المجاني

الإصدار القياسي : 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم الإصدار المميز: 6.40 دولار/شهرياً لكل مستخدم

تقييمات مستخدمي Zoho WorkDrive

G2 : 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (170+ تقييم)

ما الذي تبحث عنه في برامج تعاون المستندات؟

إلى جانب وظيفة التحرير في الوقت الفعلي، إليك سبع ميزات أساسية يجب أن تتوفر في برنامج تعاون المستندات:

1. الحفظ التلقائي

تحتوي معظم تطبيقات إدارة المشاريع على ميزة الحفظ التلقائي التي تضمن عدم فقدان الفرق للمعلومات المهمة. بالإضافة إلى ذلك، لن تضطر إلى حفظ المستند يدويًا في كل مرة تقوم فيها بإجراء تعديل. ففي نهاية المطاف، نعلم جميعًا كيف يمكننا أن ننسى!

2. التحكم في الإصدار

التحكم في الإصدار هي ميزة تعاون في المستندات تتيح لأعضاء الفريق العودة إلى الإصدارات السابقة من المستند. وهي تضمن عدم فقدان فريقك للمعلومات المهمة، خاصةً أثناء التعاون عبر الإنترنت.

3. تحرير التتبع

هذا واضح جداً 😉

يجب أن تسمح لك أداة التعاون حرفيًا لك ولفريقك بتتبع أي تغييرات أو تعديلات تم إجراؤها على المستند، بالإضافة إلى من قام بها.

4. تنسيقات متعددة

يجب أن يدعم برنامج تعاون المستندات الخاص بك تنسيقات ملفات مختلفة لضمان عدم اقتصارك على نوع واحد فقط من المستندات. تخيل أنك مجبر على التعاون دائماً عبر جداول البيانات، يا للرعب!

5. تعليقات

التعليقات هي ميزة أداة تعاون تتيح لك ولأعضاء فريقك طرح الأسئلة وتقديم الملاحظات دون تغيير المستند. يمكنك أيضًا استخدام التعليقات لتعيين المهام لبعضكم البعض بسهولة.

6. متوافق مع الجوّال

إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول هي ميزة أساسية لأي تطبيق تعاون. فهي تضمن وصول أعضاء الفريق إلى أداة التعاون عبر الإنترنت ل العمل عن بُعد .

تخيل عدم القدرة على الوصول إلى زملاء العمل أثناء حالات الطوارئ في العمل! 😧

7. مساحة تخزين كبيرة

يتضمن التعاون في المستندات العديد من الأشخاص والمستندات، لذلك بالطبع، يجب أن تحتوي أداة التعاون التي تختارها على مساحة تخزين كبيرة.

_تحتاج إلى تخزين كل تلك الأفكار الرائعة في مكان ما، أليس كذلك؟

فوائد استخدام أدوات التعاون في المستندات

تساعد أداة تعاون المستندات الممتازة الفرق على التواصل والعمل معًا في مساحة عمل مركزية. كما أنها تشجع الفرق على مشاركة المزيد من الأفكار وبالتالي خلق بيئة عمل أفضل.

إليك ما تقدمه بعض أفضل أدوات التعاون في المستندات:

1. توفر الوقت

تساعدك برامج التعاون في المستندات على البقاء في الطليعة من خلال التخلص من المهام الإدارية التي تستغرق وقتاً طويلاً. يمكنك البحث بسهولة عن المستندات ذات الصلة دون الغرق في الأعمال الورقية! #أخيراً

2. يحسن التواصل

_هل سبق لك أن تلقيت بريدًا إلكترونيًا يطلب منك تقديم ملاحظات مع قائمة نسخ احتياطية طويلة؟

وفكرت "إيه، شخص آخر سيقدم ملاحظاتك."

والحقيقة هي أن الجميع على الأرجح يفكرون في الأمر نفسه ولا ينتهي الأمر بأحدهم بالرد على البريد الإلكتروني.

ولكن ما هو الفريق بدون التواصل الجماعي؟

مع برنامج التعاون في المستندات، يمكن للجميع في الفريق رؤية التعليقات في الوقت الحقيقي، وبمجرد أن يضيف شخص واحد تعليقًا، من المرجح أن يحذو أعضاء الفريق الآخرون حذوه.

هل تبحث عن طرق أخرى لتحفيز فريقك؟ اقرأ قائمتنا المنسقة من الاقتباسات الملهمة !

3. الوصول عن بُعد

تتيح أدوات التعاون إمكانية الوصول عن بُعد في المكتب و الفريق الافتراضي يصل الأعضاء إلى الملفات والوسائط والمستندات عبر أجهزتهم المحمولة في أي وقت وفي أي مكان. يشبه نوعًا ما قسم افتراضي للتعاون عن بُعد

هل تكافح من أجل العمل من المنزل؟ لا تقلق، _% إليك بعض النصائح المفيدة للعمل من المنزل .

ابدأ التعاون في المستندات

يمنح برنامج التعاون في المستندات فريقك منصة لمزيد من المشاركة والتواصل.

بالتأكيد، يمكنك التمسك بسلاسل البريد الإلكتروني الطويلة، والتكاليف الإدارية المرتفعة وأعضاء الفريق غير المنخرطين، ولكن كلانا يعلم أن هذا ليس مثاليًا حقًا 🙅

مع ميزات تتراوح بين التعاون في الوقت الفعلي إلى المراسلة الفورية، توفر برامج التعاون في المستندات للفرق ومديري المشاريع كل ما يحتاجون إليه للتعاون الجماعي.

وعلى الرغم من أن محرر مستندات Google Docs و Dropbox Paper هما أداتان مجانيتان رائعتان للتعاون في المستندات، فإن ClickUp يوفر تعاونًا متقدمًا في مستندات الفريق و إدارة المهام المبتكرة الميزات التي تغير قواعد اللعبة بشكل كامل.

فما الذي تنتظره إذن؟ احصل على ClickUp مجاناً وابدأ التعاون مع فريقك اليوم!