التعاون في مكان العمل: 10 فوائد وأمثلة من الخبراء

التعاون هو أحد أفضل الطرق للكشف عن _أفضل أفكار فريقك.

تساعد بيئة العمل التعاونية في مكان العمل على الجمع بين مجموعات المهارات المختلفة معًا، وفي كثير من الأحيان، تسمح للمشاريع بالانطلاق بكفاءة. صحيح تعاون الفريق يبقي الجميع على نفس الصفحة سواء كانت فرقك في المكتب أو العمل عن بُعد .

الشيء الجيد هو أن التعاون الناجح لم يعد يقتصر على العصف الذهني في المكتب والاجتماعات الطويلة في غرف الاجتماعات. فبعض أفضل الأفكار تظهر عندما لا يكون الناس في نفس الغرفة!

ولكن فقط عندما تستخدم الأدوات التعاونية لتبسيط العملية الخاصة بك. الأمر يشبه العثور على سكين الجيش السويسري المتين الذي يساعد فرقك على التعاون - بغض النظر عن الظروف.

ومع ذلك، فإن أشياء مثل أدوات إدارة المشاريع التعاونية هي جزء واحد فقط من اللغز. في هذه المدونة، سنلقي نظرة على كيفية تعزيز القادة للعمل الجماعي والتعاون في مكان العمل، وأكثر الاختناقات شيوعًا، وبعض أفضل الممارسات للفريق بأكمله. 💡

ما هو التعاون في مكان العمل؟

التعاون في مكان العمل هو عندما يعمل موظفان أو أكثر معًا لتحقيق هدف مشترك - عادةً من خلال مشاركة المعرفة والمهارات والأفكار والموارد المتخصصة كوسيلة لإفادة الشركة.

يولد مكان العمل التعاوني في مكان العمل حلولاً مبتكرة تجمعها فرق عمل متنوعة - وأحيانًا عبر المؤسسة بأكملها. وهو يسمح لأعضاء الفريق الفردي بالسحب من مجموعة أكبر للحصول على المزيد من الموارد لإكمال المشروع بكفاءة.

فوائد إنشاء فرق عمل تعاونية في العمل

وجدت دراسة استقصائية أجرتها جامعة كوينز 75% من الموظفين يعتقدون أن التعاون ضروري في مكان العمل. ولكن حوالي 39% فقط من الموظفين يعتقدون أن شركتهم ليست متعاونة بما فيه الكفاية.

إحصائيات عبر جامعة كوينز في شارلوت

تعمل ثقافة الفريق التعاوني على تعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع بين زملاء العمل. ويمكنها تحسين التعاون في مكان العمل، والروح المعنوية للموظفين، والرضا الوظيفي -كل ذلك مع تقليل التوتر. يبدو أن الجانب الإيجابي للتعاون الجماعي لا نهاية له، ولكن هناك العديد من الفوائد التي يجب مراعاتها:

1. يكشف التعاون الناجح عن أفكار إبداعية أفكار مبتكرة وفريدة من نوعها تميل إلى الظهور على السطح عندما توضع في نفس "الغرفة" من الأسهل رؤية الروابط التي كنت ستغفلها لولا ذلك. ويمكن لأعضاء الفريق التحدث بنشاط من خلال الاحتمالات وتبادل الأفكار حول أفضل الإجابات لمشاريع الفريق.

على سبيل المثال، إذا كان العصف الذهني لفريق التصميم مع مؤلفي الإعلانات في الوقت الفعلي، حيث يحصل كل فريق على رؤية ثاقبة لدور كل شخص وواجباته المحددة لإنتاج محتوى رقمي بطريقة فعالة.

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من خلال بناء فهم أكبر لنقطة الألم التي يعالجونها، يمكنهم الجمع بين كل من المرئيات والنصوص بطريقة أكثر كفاءة تزيد من النتائج. إن النظر في الأفكار المختلفة معًا يزيد من احتمالية التوصل إلى أفكار جديدة, حلول مبتكرة بشكل أسرع .

2. تعاون الموظفين يؤدي إلى زيادة الإنتاجية

عندما يعمل الموظفون مع أعضاء الفريق الآخرين في مشروع ما، يتم إنجاز المزيد في وقت أقصر بفضل جهودهم المشتركة. كلما كان الفريق أكثر إنتاجية، كلما أغلقت حلقة التغذية الراجعة بشكل أسرع.

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ومع وجود حلقة تغذية راجعة أسرع، تقوم فرقك بتكرار الأفكار الجديدة أو سير العمل أو العمليات في الوقت الفعلي. وبعبارة أخرى، فإن تشجيع التعاون في مكان العمل هو أحد أفضل الطرق للبقاء في المنافسة. 🏆

3. التعاون في مكان العمل يحسن الروح المعنوية (حتى بالنسبة للفرق البعيدة)

هذا الأمر مهم جداً. عندما يشعر أعضاء الفريق بالدعم من قبل زملائهم في العمل، فإنهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر سعادة وتحفيزًا. وهذا يؤدي إلى أن يأخذ الموظفون المزيد من المبادرة والملكية في عملهم.

في الواقع، تُظهر الأبحاث أن الموظفين الذين يتعاونون في العمل يكونون على وشك أكثر رضا بنسبة 17% عن عملهم. إذا كان الهدف هو تعزيز بيئة العمل المنتجة قائمة على العمل الجماعي ، فإن آخر شيء تريده هو أن يشعر أعضاء الفريق بالانفصال أو أنهم خارج الحلقة لأنهم لا يعملون معًا لمواجهة التحديات.

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قد يكون هذا الأمر صعباً بشكل خاص مع فرق العمل عن بُعد والتعاون الافتراضي. ولكن وجود موقع مركزي لإنجاز جميع أعمال فرقك أمر بالغ الأهمية للبقاء متزامناً.

4. التعاون يحد من التوتر والقلق في مكان العمل

يقلل وجود بيئة تعاونية من مستويات التوتر من خلال تقليل القلق في مكان العمل . يقل التوتر عندما يقوم الموظفون بتقسيم المهام، ومشاركة أعباء العمل، ومساعدة أعضاء الفريق على التعاون من خلال استخدام مهاراتهم الخاصة.

وجد بحث من هارفارد بيزنس ريفيو 92% من الموظفين يعانون من التوتر في العمل بسبب ديناميكيات فريقهم. فبدون التعاون الفعال، يمكن التغاضي عن تحديد الثغرات في العمليات وإبطاء (وإثارة غضب) فريقك.

ولكن عندما تتشارك الفرق المعرفة وتعمل معًا، تكون هناك فرصة أكبر لـ سير عمل متزامن وديناميكيات أفضل للفريق

5. التعاون الفعال يبني علاقات عمل أقوى

العمل معًا يخلق الثقة. إذا كان عضو الفريق يثق في زملائه في العمل، فإن هذا العامل يشكل علاقات عمل أفضل.

التعاون يعني العمل من وجهات نظر مختلفة. ولكن معرفة من قال ما هو مهم للعمل على تحقيق نفس الأهداف.

تسمح ميزة التعليقات التوضيحية في ClickUp للفرق بتعيين تعليقات على الملفات من أجل تعاون أسرع

كما تساهم فوائد تعزيز علاقات العمل الأفضل من خلال التعاون في خفض معدلات دوران الموظفين. التعاون و تواصل الفريق في العمل إلى انخفاض معدلات دوران الموظفين بنسبة 50%.

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6. الفرق الموحدة تنهض من التعاون الفعال

عن بعد أو عمل هجين هو القاعدة هذه الأيام. وهذا يعني أنه من المهم إيجاد طرق للحفاظ على تواصل فريقك. كقائد فريق، يجب عليك أولاً إظهار التعاون والمبادرة في مهارات التواصل التي تتوقعها لإنجاز العمل.

لا يهم إذا كان لديك بعض الأشخاص في المكتب أو العاملين عن بُعد المنتشرين في جميع أنحاء العالم - يجب على قادة الفرق تشجيع الموظفين على تجنب الانعزال والتواصل مع الفرق الأخرى وإيجاد حلول لمشاكلهم.

يمنحك التسلسل الهرمي الفريد من نوعه في ClickUp المرونة في تنظيم الفرق من أي حجم

يحدث هذا التعاون المتسق عندما يطور الفريق الثقة ويعمل في انسجام تام. لكنهم يحتاجون إلى أدوات التعاون المناسبة للتواصل مع الآخرين عبر مكان العمل الرقمي.

يتيح العمل على المشاريع معًا وعقد اجتماعات أسبوعية عبر الفيديو للفرق والعاملين عن بُعد التواصل على مستوى أعمق وتكوين علاقات أفضل.

كيفية تشجيع التعاون الفعال في العمل

إن معرفة أن التعاون في مكان العمل هو أمر إيجابي صافٍ هو شيء واحد. لكن تشجيعه بشكل جيد بما فيه الكفاية بحيث يستمر هو شيء آخر. لذا فكر في بعض الأفكار العملية.

1. استخدام أدوات التعاون في المشروع

تشير الأبحاث إلى أن أدوات التعاون الرقمي لديها القدرة على فتح أكثر من 100 مليار دولار في قيمة الشركات. لماذا؟ لأنها تعزز الإنتاجية بشكل مباشر بنسبة تصل إلى 20% إلى 30%.

وهذه زيادة كبيرة!

يسمح كشف التعاون للفرق بالعمل والتحرير في نفس الوقت في لوحات ClickUp Whiteboards

وهذا ما منصات مدير المشروع التعاوني مثل ClickUp مصممة لتحقيق ذلك. مع ClickUp كـ "نظام تشغيل" تعاوني خاص بك، ستحظى تقاريرك المباشرة بوقت أسهل في التعاون مع ميزات مفيدة مثل

إنشاء مستند مدمج لمشاركة مستندات المشروع والعمليات اكتشاف التعاون الميزات التي تتيح لك تحرير المستندات مع بعضها البعض في الوقت الفعلي، ويتم تحديثها على الفور

ClickUp Whiteboards ل جلسات العصف الذهني للتعاون رقميًا في أي وقت من أي مكان في الوقت الفعلي

2. استضافة جلسات بناء الفريق جلسات بناء الفريق هي طريقة رائعة لتشجيع زملاء العمل على بناء الثقة وإزالة أي حواجز بينهم. تساعد الرياضات القائمة على حل المشكلات أو الرياضات الجماعية في ترابط الفريق وتمكين زملاء العمل من رؤية بعضهم البعض في ضوء جديد.

يمكن لقادة الفريق استضافة اجتماعات الفريق وجلسات بناء الفريق عن بُعد أو مع فريق مختلط بمساعدة مؤتمرات الفيديو. تُمكِّن كاسحات الجليد الافتراضية أو الاختبارات الجماعية زملاء العمل من التعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل - حتى في مكان العمل الرقمي.

إذا كنت تبحث عن طريقة لكسر الجليد مع موظفيك الجدد أو فرق العمل الحالية، فإن قالب السبورة البيضاء هذا هو المكان المثالي للبدء

هل تحتاج إلى مكان جيد للبدء؟ قالب السبورة البيضاء لكليك أب رائع للتعاون عن بُعد وإزالة التوتر العصبي في مكان العمل - خاصةً في الاجتماعات الافتراضية حيث لا يريد أحد التحدث.

3. دعوة الناس لتبادل الأفكار

عند مواجهة تحدٍ ما، يعد العصف الذهني طريقة فعالة للسماح لأعضاء الفريق بمشاركة الأفكار ووجهات نظرهم للتعاون بنجاح.

ومع ذلك، ولتسهيل عملية العصف الذهني، يجب أن يتم ذلك على أساس أن الإبداع مشجع وأن جميع الأفكار تستحق الاستماع إليها.

يجب على قادة الفريق إنشاء مساحة آمنة للجميع لتبادل الأفكار. ومن الطرق الرائعة للقيام بذلك أن تطلب صراحةً من الجميع المشاركة بنشاط وممارسة مهارات الاستماع النشط. شجع المناقشات الجماعية لبناء مساحة عمل تعاونية آمنة بحيث يتم سماع الأفكار دون إصدار أحكام.

4. دمج التعاون بين فرق العمل

يعد التعاون بين الفرق طريقة رائعة أخرى لتعزيز العمل الجماعي في مكان العمل. الشركات التي تشجع الفرق متعددة الوظائف توفير الفرص لمختلف الأقسام والموظفين ذوي المهارات المختلفة للعمل معًا والتعلم من بعضهم البعض.

لن يؤدي ذلك إلى تحسين التعاون فحسب، بل سيسمح للموظفين بمشاركة المعلومات الأساسية ودفع الابتكار والإنتاجية.

العوائق الشائعة للتعاون في مكان العمل

على الرغم من فوائد التعاون في العمل، إلا أن هناك الكثير من العقبات التي يجب على الفرق التغلب عليها. تنبع العديد من العوائق من نقص في شيء ما - سواء كانت أدوات أو مهارات شخصية أو تدفقات العمل الحالية - بدلاً من العمل مع الكثير من أي شيء واحد.

ومع ذلك، فإن أحد العوائق الأكثر شيوعًا للتعاون في مكان العمل هو الافتقار إلى برامج التعاون الذي يحرر الموظفين ويمنحهم كل شيء لحل المشكلات بكفاءة.

في الواقع، فإن جارتنر وجد التقرير أن ما يقرب من 80% من العاملين الذين يستخدمون أدوات التعاون يحافظون على الإنتاجية والكفاءة في مكان العمل.

دعونا نلقي نظرة على تفاصيل بعض العوائق الشائعة.

أدوات العمل المنفصلة: من الشائع جداً أن نرى فرقاً تعمل مع عدد قليل من التطبيقات دون أي سير عمل حقيقي أو عملية عمل حقيقية. فبينما قد يستخدم شخص ما أداة واحدة للتوثيق، قد يستخدم شخص آخر منصة مختلفة لإدارة المهام. إذا كانت هاتان الأداتان غير متصلتين - أو غير موجودتين على نفس المنصة - فإن سوء التواصل ومشاكل الرؤية وتأخر الجداول الزمنية للمشروع تعترض الطريق

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معلومات منفصلة : تؤدي عمليات العمل المفككة أيضًا إلى مشاريع منفصلة - مما يؤدي إلى حجب المعلومات المهمة اللازمة لإنجاز المشاريع بمعلومات متباينة تساعد على إنجاز المشاريع

: تؤدي عمليات العمل المفككة أيضًا إلى مشاريع منفصلة - مما يؤدي إلى حجب المعلومات المهمة اللازمة لإنجاز المشاريع بمعلومات متباينة تساعد على إنجاز المشاريع انعدام الثقة : يؤدي انعدام الثقة بين زملاء العمل إلى إعاقة التعاون لأن الأشخاص قد يترددون في مشاركة مهاراتهم وخبراتهم مع الآخرين

: يؤدي انعدام الثقة بين زملاء العمل إلى إعاقة التعاون لأن الأشخاص قد يترددون في مشاركة مهاراتهم وخبراتهم مع الآخرين ضعف التواصل : ضعف التواصل: بدون التواصل السليم، قد لا يفهم أعضاء الفريق ما هو متوقع منهم، مما يؤدي إلى سوء التواصل والارتباك

: ضعف التواصل: بدون التواصل السليم، قد لا يفهم أعضاء الفريق ما هو متوقع منهم، مما يؤدي إلى سوء التواصل والارتباك عدم وضوح الأهداف : إذا كان المشروع الأهداف الرئيسية غير واضحة، فمن الصعب على الفرق تنسيق جهودها لإنتاج عمل على أعلى مستوى.

: إذا كان المشروع الأهداف الرئيسية غير واضحة، فمن الصعب على الفرق تنسيق جهودها لإنتاج عمل على أعلى مستوى. ضعف قيادة الفريق أو الشركة : عندما يفتقر زملاء العمل إلى قائد قوي أو شركة قوية تشجع التعاون الفعال، ليس من السهل إبقاء المشروع على المسار الصحيح والجميع على نفس الصفحة

: عندما يفتقر زملاء العمل إلى قائد قوي أو شركة قوية تشجع التعاون الفعال، ليس من السهل إبقاء المشروع على المسار الصحيح والجميع على نفس الصفحة المنافسة وإرهاق الموظفين: قد يقل احتمال قيام زملاء العمل الذين يتنافسون مع بعضهم البعض بمشاركة الموارد أو مساعدة بعضهم البعض. وإذا لم يكن أعضاء الفريق على دراية بمسؤولياتهم، فقد يتخطى بعضهم البعض - مما يؤدي إلى مشاكل في الاحتفاظ بالموظفين والمشاركة المتساوية

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مبادئ التعاون في مكان العمل

تحدد مبادئ التعاون في مكان العمل كيف يجب أن يتفاعل زملاء العمل مع بعضهم البعض وكيف ينبغي إدارة المشاريع. من خلال وجود مبادئ واضحة، يسهل على الفرق العمل على تحقيق نفس الهدف.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تعزيز التعاون يشجع على الثقة والاحترام، وهما أمران ضروريان للإنتاجية. بعض أهم المبادئ هي:

الاحترام : يجب على جميع أعضاء الفريق احترام آراء وإبداع بعضهم البعض مع تجنب الانتقادات غير البناءة. على الرغم من أن هذا المبدأ دقيق، إلا أن تحديد التوقعات منذ البداية يساعد الفرق على التمسك بكل مبدأ

: يجب على جميع أعضاء الفريق احترام آراء وإبداع بعضهم البعض مع تجنب الانتقادات غير البناءة. على الرغم من أن هذا المبدأ دقيق، إلا أن تحديد التوقعات منذ البداية يساعد الفرق على التمسك بكل مبدأ انفتاح الذهن : يجب على أعضاء الفريق عدم إقصاء الأفكار ووجهات النظر الجديدة بل الانفتاح عليها

: يجب على أعضاء الفريق عدم إقصاء الأفكار ووجهات النظر الجديدة بل الانفتاح عليها هدف مشترك: يجب أن يكون أعضاء الفريق على دراية بالهدف المشترك الذي يعملون من أجله وكيف يساهمون فيه. وهنا يأتي دور الأدوات المركزية مثلClickUp المساعدة في الحفاظ على معلومات الفريق الرئيسية والوصول إليها باستخدام مستندات ClickUp ومساحات العمل المشتركة.

باستخدام علاقات النقر فوق، من السهل ربط المهام والمستندات من مساحة العمل

التعاون : يحتاج الفريق إلى تنسيق جهودهم ومواردهم حتى يحصلوا على أفضل عائد استثمار ضمن قيود فريقهم.

: يحتاج الفريق إلى تنسيق جهودهم ومواردهم حتى يحصلوا على أفضل عائد استثمار ضمن قيود فريقهم. المساءلة: يجب أن يتحمل الجميع المسؤولية عن أعمالهم وأن يكونوا مسؤولين عن دورهم في المشروع. يعمل هذا بشكل جيد إذا قمت بتعيين ملكية المهام لعضو الفريق المناسب. أضف رؤية واضحة من خلال تعيين المهام في لوحة تحكم واحدة حتى يعرف الجميع ما هو مسؤول عنه كل شخص آخر في جميع الأوقات. وهذا الأمر أكثر أهمية عند إدارة الموظفين عن بُعد

تعاون عبر جميع فرقك باستخدام ClickUp

إن خلق بيئة تعاونية في مكان العمل يفيد الموظفين والمؤسسة بشكل كبير من حيث زيادة الإبداع والإنتاجية والروح المعنوية وروح الفريق. من خلال تشجيع التواصل المفتوح، وتقديم الملاحظات الإيجابية والتقدير، وتعزيز بيئة من الثقة، تعزز الشركات الشعور القوي بالعمل الجماعي والتعاون.

وهذا لن يساعد فقط على تحسين الأداء الفردي بل سيؤدي أيضًا إلى تحسين أداء الفريق بشكل عام. العمل الجماعي يحقق الحلم. لكن ClickUp تجعله يتحقق.

سواء أكان فريقك يعمل عن بُعد أم لا، فإنك لا تزال بحاجة إلى مساحة مركزية للتعاون. وهذا يعني أن فريقك لديه إمكانية الوصول إلى أدوات رقمية لبدء جلسة عصف ذهني، أو الإشارة إلى زميل في الفريق دون أن تضيع الرسالة في البريد الإلكتروني، أو ببساطة عن طريق تحسين نظام مشاركة الملفات في مكان واحد يمكن البحث فيه عالميًا.

مع ClickUp، كل ذلك ممكن. لذا ابدأ اليوم و أنشئ مساحة العمل المجانية الخاصة بك لبدء التعاون مع فريقك.