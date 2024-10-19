أفضل 11 تطبيقًا للتعاون الجماعي &؛ أدوات في عام 2025

مع التوجه العالمي نحو العمل عن بُعد، برز التعاون الجماعي كمرتكز لإدارة المشاريع الناجحة.
ومع ذلك، تعاني العديد من الفرق من رسائل البريد الإلكتروني الطويلة وسلاسل الرسائل المربكة والمستندات المدفونة. لحسن الحظ، أحدثت تطبيقات التعاون ثورة في طريقة عملنا: تبسيط المحادثات، وتركيز المستندات، ومواءمة الجميع على نفس الصفحة.
مع وجود عدد كبير من أداة إدارة المشروع التي تغرق السوق، كيف يمكنك اختيار أفضل تطبيق تعاوني؟ سنستعرض أفضل 11 تطبيقًا عبر الإنترنت برامج التعاون هذا العام هل أنت جاهز لتعزيز إدارة مشروعك بشكل فائق؟ لننطلق!
ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات التعاون؟
ليست كل تطبيقات التعاون متساوية. إذاً، كيف يمكنك تضييق نطاق البحث؟ ترقب هذه الميزات الرئيسية:
- تصميم بديهي: يجب أن يكون تطبيق إدارة المشاريع والتعاون سهل الاستخدام. إذا كنت تقضي وقتًا أطول في معرفة كيفية استخدام التطبيق أكثر من العمل الفعلي، فهذا يعني أنه لا يمكنك استخدامه
- تحديثات في الوقت الفعلي: ابحث عنأدوات التعاون عبر الإنترنت أو التطبيقات التي تتم مزامنتها على الفور، حتى يتمكن الجميع من الوصول إلى أحدث البيانات
- التواصل المتكامل: يمكن لوظائف الدردشة السلسة أن تغير قواعد اللعبة بحيث تكون جميع المهام والتواصل في مكان واحد
- التخصيص: يجب أن تكون أداتك التعاونية مرنة للتكيف مع الاحتياجات الفردية واحتياجات الفريق من مختلف الوظائف
- الأمان: تضمن أفضل أدوات التعاون عبر الإنترنت أن تكون بياناتك آمنة ومحمية من التغييرات أو الوصول غير المرغوب فيه
أفضل 11 تطبيقاً تعاونياً للفرق في عام 2024
إذاً، أنت على دراية بما يجعل تطبيق التعاون ممتازاً حقاً. ولكن مع وجود الكثير من الأسماك في البحر الرقمي، أين ترمي شبكتك؟
سواء كنت تبحث عن خطة تواصل أو عمليات تكامل قوية، أو مجرد أداة لإدارة المشاريع تجعل العمل الجماعي يبدو سهلاً، فلدينا ما يناسبك هنا.
1. انقر فوق
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ClickUp في جوهره ليس مجرد تطبيق آخر لإدارة المشاريع. إنه مساحة عمل قوية مصممة لتناسب الفرق من جميع الأحجام والصناعات. مع ClickUp، تسود مساحات العمل القابلة للتخصيص، مما يسمح للمؤسسات بتخصيص بيئتها الرقمية بدقة.
في عالم إدارة الأعمال والمشاريع سريع الإيقاع، فإن الرؤى القابلة للتنفيذ هي الذهب. ClickUp أدوات إعداد التقارير تقدم طرق عرض واضحة وموجزة وقابلة للتخصيص لتقدم فريقك وتحدياته ونجاحاته. قل وداعًا للتخمين ومرحبًا بالقرارات المستندة إلى البيانات!
ولكن ما الذي يجعل ClickUp حقاً أفضل أداة تعاون عبر الإنترنت؟ تكاملاتها الواسعة. سواء كانت منصات التواصل، أو أنظمة إدارة علاقات العملاء، أو أدوات التصميم، فإن ClickUp يتصل بها جميعًا بسلاسة، ليصبح المحور المركزي لعالم فريقك الرقمي.
أفضل ميزات ClickUp
- معمستندات ClickUp، أصبح العمل الجماعي على المستندات وإجراء التعديلات في الوقت الفعلي والمشاركة أسهل من أي وقت مضى
- تبادل الأفكار أثناء التنقل معClickUp Whiteboards وتحويل أفكار السبورة البيضاء إلى مشاريع قابلة للتنفيذ على الفور
- راقب وقت المشروع دمج المهام,تفويض المسؤوليات، وتنظيم سير عمل إدارة المشروع المثالي، كل ذلك تحت سقف واحد
- مععرض دردشة ClickUpومناقشة الدردشات ومشاركتها وتنظيمها لمختلف المشاريع أو الفرق، كل ذلك في مساحة واحدة موحدة
- انقل عمليات الاستيراد بسهولة مع ميزة الاستيراد بنقرة واحدة في ClickUp. نقل مشاريعك بسلاسة، دون أي عوائق
قيود ClickUp
- قد يحتاج المستخدمون لأول مرة إلى بعض الوقت للتعرف على عدد من الميزات
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات:اتصل لمعرفة الأسعار
- ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا
تقييمات ومراجعات ClickUp
- G2: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) تنزيل تطبيق ClickUp ### 2. مساحة عمل جوجل
عبر مساحة عمل جوجل مرحبًا بك في مجموعة الأدوات الرقمية التي أعادت تشكيل مساحة العمل الحديثة: مساحة عمل Google Workspace. بالإضافة إلى رسائل البريد الإلكتروني والتقويمات فقط، تتضمن هذه المجموعة مجموعة ديناميكية من تعاون الفريق أدوات من المستندات إلى جداول البيانات إلى الشرائح.
السحر الحقيقي؟ التعاون في الوقت الحقيقي. سواء كنت كاتباً أو مدير مشروع أو فريق عمل في شركة ناشئة, مساحة عمل Google توفر منصة سهلة الاستخدام للمشاركة في إنشاء مشاريعك ومشاركتها وضبطها أثناء التنقل.
أفضل ميزات Google Workspace
- تمكين المساهمة على قدم المساواة لجميع المستخدمين، بغض النظر عن الموقع أو الدور أو الجهاز
- مجموعة شاملة تشمل إصدارات الأعمال من Google Drive والدردشة والاجتماعات والمستندات وجداول البيانات وغيرها في اشتراك واحد
- تساعد الموظفين على تحسين وقتهم من خلال أدوات بديهية مصممة لعمل أكثر ذكاءً
قيود مساحة عمل Google
- قد يمثل الوصول دون اتصال بالإنترنت مشكلة بسبب تنسيقات الملفات الخاصة ب Google
- تتطلب نطاقات متعددة عمليات شراء منفصلة لمساحة العمل
- تتطلب حساب جوجل للوصول إليها
تسعير مساحة عمل Google
- الشركات المبتدئة: 6 دولارات لكل مستخدم/شهريًا
- الأعمال القياسية: 12 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً
- الأعمال الإضافية: 18 دولاراً لكل مستخدم/شهرياً
- المؤسسات: اتصل بالمبيعات
تقييمات ومراجعات Google Workspace
- G2: 4.6/5 (أكثر من 40,500 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 14,700 تقييم)
3. سمارت تاسك
عبر مهمة ذكية بالنسبة للمحترفين الذين يحبون الكفاءة مع لمسة من الذوق البصري، فإن SmartTask يقف شامخاً في عالم تطبيقات إدارة المشاريع. لا تقتصر هذه الأداة على تتبع المهام فقط. إنها منصة شاملة تجمع بين إدارة المهام مع التتبع التعاون في مكان العمل والجداول الزمنية المرئية للمشروع
ستجد فرق العمل في التسويق أو العمليات أو تلك التي تدير مشاريع واسعة النطاق أن ميزاته تساعد بشكل خاص على تبسيط إدارة سير العمل.
أفضل ميزات SmartTask
- تصفية المهام المتقدمة مع ميزات اتصال قوية
- تتبع الوقت والميزانية والحقول المخصصة والمخططات والرسوم البيانية والرسائل الفورية
- يدعم المهام المتكررة وخمس طرق عرض قابلة للتخصيص
قيود المهام الذكية
- قد يكون برنامج إدارة المشاريع معقداً بالنسبة لبعض المستخدمين
- قد تواجه تطبيقات الأجهزة المحمولة تأخيرات عرضية، وفقاً للمستخدمين
- يمكن أن يكون تتبع الوقت غير موثوق به مع فتح نوافذ متعددة، مما قد يتسبب في حدوث فوضى
تسعير برنامج SmartTask
- مجاني للأبد
- القسط: 7.99 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا
- الشركات: 10.99 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا
- المؤسسات: اتصل بالمبيعات
تقييمات ومراجعات SmartTask
- G2: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)
4. زووم
عبر تكبير يعرفها العالم الحديث جيداً. Zoom ليس مجرد أداة لعقد مؤتمرات الفيديو؛ فقد أصبح مرادفًا للاجتماعات الافتراضية.
من الاجتماعات الضخمة للشركات إلى جلسات العصف الذهني الحميمة، فإن واجهة Zoom سهلة الاستخدام ومجموعة الميزات القوية التي يوفرها Zoom تجعله وسيلة مناسبة للمحترفين من جميع المجالات - من معلمين وشركات وأصحاب أعمال ومستقلين وحتى المستخدمين العاديين.
أفضل ميزات Zoom
- دردشة جماعية للتعاون الفعال خارج الاجتماعات والمكالمات
- مكتبة خلفية افتراضية وسوق تطبيقات مخصص مع عمليات تكامل
- يسمح بحضور ما يصل إلى 1,000 شخص على خطة المؤسسة مع ميزة السبورة البيضاء عبر الإنترنت
قيود التكبير/التصغير
- حدود المشاركين، حتى في الخطط المدفوعة
- غير مناسب كبرنامج شامل للمكتب والتعاون الجماعي
تسعير زووم
- مجاني
- الإيجابي: 149.90 دولارًا سنويًا/المستخدم
- للشركات 199.90 دولاراً في السنة/المستخدم
- الشركة بلس: 250 دولاراً سنوياً/المستخدم
- المؤسسات: اتصل بالمبيعات
تقييمات ومراجعات زووم
- G2: 4.5/5 (أكثر من 52,500 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13,400 تقييم)
5. فلوك
عبر القطيع هل أنت غارق في رسائل البريد الإلكتروني ومواضيع الدردشة المتباينة؟ فلوك للإنقاذ. يدمج تطبيق التواصل هذا بسلاسة بين محادثات الفريق ومكالمات الفيديو و أدوات الإنتاجية تحت سقف رقمي واحد. إنه مناسب تمامًا للفرق الكبيرة أو الصغيرة التي تعطي الأولوية للتواصل السريع والمتكامل دون فوضى.
قطيع #### أفضل الميزات
- إجراء استطلاعات الرأي داخل القنوات واختيار الردود المجهولة
- عقد مؤتمرات الفيديو داخل التطبيق ومشاركة الملفات بشكل آمن
- يتكامل مع العديد منتطبيقات الإنتاجية والخدمات
قيود قطيع
- التخصيص المتقدم متاح فقط لخطة مستوى المؤسسة
- أبلغ المستخدمون عن منحنى تعليمي أولي حاد
- قد يجد بعض المستخدمين أنإدارة المشروع ميزات غير كافية
التسعير
- مجاني
- المحترف: 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار
تقييمات ومراجعات قطيع
- G2: 4.4/5 (235+ تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)
6. مايكروسوفت تيمز
عبر فرق مايكروسوفت من دار مايكروسوفت يأتي Teams، وهو عبارة عن قوة تعاون مصممة للمؤسسات الحديثة. بالإضافة إلى المحادثات والمكالمات فقط، يتكامل Teams مع Office 365، مما يخلق مساحة عمل موحدة. للشركات الكبيرة أو الفرق المدمجة بعمق في نظام Microsoft البيئي, Teams تجربة سلسة ومترابطة.
أفضل ميزات Microsoft Teams
- ميزات اتصال شاملة، بما في ذلك البريد الصوتي والتحويلات
- تطبيق Whiteboard للعصف الذهني مع المزامنة التلقائية وتتبع سجل الإصدارات
- يوفر "إعدادات محفوظة" موفرة للوقت لإنشاء مجموعة أو فريق
قيود Microsoft Teams
- تكامل محدود مع منتجات غير تابعة ل Microsoft
- قد يكون معقداً للغاية بالنسبة للمهام البسيطة
- يفتقر إلى التخصيص الواسع النطاق ويصعب تكامله مع برامج اتصالات غير تابعة ل Microsoft
تسعير Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تدفع سنوياً
- Microsoft 365 Business Basic: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم، تدفع سنوياً
- مايكروسوفت 365 Business Standard: 12.50 دولار شهرياً لكل مستخدم، تدفع سنوياً
تقييمات ومراجعات Microsoft Teams
- G2: 4.3/5 (أكثر من 14,100 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 9,200 تقييم)
7. الخلاف
عبر خلاف تطورت منصة Discord التي كانت في الأصل ملاذاً للاعبين إلى منصة نابضة بالحياة للمجتمعات والفرق من جميع الأنواع. فقنواتها الصوتية وغرفها النصية وتكاملاتها الواسعة تجعلها أداة رائعة للمبدعين ومجموعات الهوايات وحتى الفرق المحترفة التي تتوق إلى مساحة تعاون أقل رسمية.
أفضل ميزات #### ديسكورد
- خوادم خاصة للمدعوين فقط
- قنوات قائمة على المواضيع للمناقشات المركزة بين أعضاء الفريق
- يوفر دردشة نصية وصوتية وفيديو ومشاركة الشاشة
قيود ديسكورد
- يجد البعض أن واجهة المستخدم للمراسلة النصية مربكة
- ارتفاع حجم المحادثة يمكن أن يعيق مراجعة سجل الرسائل
- يفتقر إلى الأمان على مستوى المؤسسات وهو مخصص في المقام الأول للتفاعلات الاجتماعية؛ أفضلبدائل ل Discord متوفرة
تسعير #### ديسكورد
- مجاني
- نيترو: 9.85 دولار شهريًا لكل مستخدم
- نيترو كلاسيك: 4.92 دولار شهريًا لكل مستخدم
- Server Boost: 4.99 دولار/شهرًا لكل مستخدم
- Nitro Basic: 2.95 دولار/شهرًا لكل مستخدم
ديسكورد التقييمات والمراجعات
- G2: غير متاح
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 320 تقييم)
8. روكيت دردشة
عبر Rocket.Chat هل تبحث عن منصة تواصل قابلة للتخصيص؟ Rocket.Chat يلبي النداء. توفر هذه الأداة مفتوحة المصدر الدردشة ومؤتمرات الفيديو والعديد من عمليات التكامل، مما يسمح للفرق بتشكيل المنصة وفقاً لاحتياجاتهم. المجموعات البارعين في التكنولوجيا أو أولئك الذين يقدرون التواصل المخصص سيجد المحور أن Rocket.Chat جذاب بشكل خاص.
أفضل ميزات Rocket.Chat
- وضع علامات فعالة للمستخدمين مع @إشارات
- مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية مع مشاركة الشاشة
- توافرها على الهاتف المحمول والويب وسطح المكتب مع ميزات مثل ترجمة الرسائل
قيود Rocket.Chat
- الواجهة ليست بديهية مثل البدائل الأخرى
- وظائف تطبيق الهاتف المحمول متأخرة عن المنافسين الآخرين
- أبلغ بعض المستخدمين عن وجود مشكلات في مزامنة الإشعارات بين تطبيقات سطح المكتب وتطبيقات الأجهزة المحمولة
تسعير تطبيق Rocket.Chat
- المجتمع: مجاناً
- المؤسسات: 7 دولارات/مستخدم شهريًا
تقييمات ومراجعات Rocket.Chat
- G2: 4.2/5 (أكثر من 320 تقييم)
- Capterra: 4.3/5 (أكثر من 140 تقييم)
مكافأة: تحقق من
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9. موك بلس
عبر موك بلس لاحظوا أيها المصممون وفرق المنتجات. Mockplus هو أكثر من مجرد أداة؛ إنه ملعب للنماذج الأولية والتعاون والتصميم تحسين سير العمل .
تضمن واجهته البديهية أن تتمكن الفرق من إضفاء الحيوية على رؤاهم التصميمية وجمع الملاحظات والتكرار، كل ذلك في مساحة موحدة.
أفضل ميزات #### Mockplus
- تصدير التصميمات بسلاسة من المنصات الرئيسية مثل Sketch وAdobe XD
- التواصل مباشرة على التصميمات وإنشاء نماذج أولية تفاعلية عالية الجودة
- يدعم مختلف أنواع المستندات للمعاينة عبر الإنترنت
قيود Mockplus #### قيود Mockplus
- يعتمد على شبكة مستقرة وعالية الجودة
- مصممة خصيصاً للمصممين مما قد يحد من الفائدة المشتركة بين الفرق
تسعير Mockplus
- مجاني
- أعلى سعر: 10.95 دولار لكل مستخدم/شهرياً
- المؤسسات: اتصل بالمبيعات
تقييمات ومراجعات برنامج Mockplus
- G2: 4.5/5 (15 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (7 تقييمات)
10. شانتي
عبر شانتي في عالم التواصل الجماعي الصاخب، يتميز تطبيق Chanty ببساطته وكفاءته. فهو أكثر من مجرد تطبيق للدردشة، حيث يدمج تشانتي إدارة المهام لضمان بقاء الفرق على المسار الصحيح.
ستجد الفرق الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبحث عن منصة تعاون غير معقدة وقوية في نفس الوقت أن Chanty سيكون بمثابة نسمة هواء منعشة.
أفضل ميزات تشانتي
- يقدم رسائل صوتية مع دردشة سهلة البحث وسجل رسائل غير محدود
- ميزات إدارة المهام مع عرض لوحة كانبان
- يتكامل بسهولة مع أدوات التواصل الأخرى
قيود شانتي
- وفقًا للمستخدمين، قد يواجه البعض مشاكل في الأداء أو تأخيرات في التحميل
- بعض الميزات تأتي بتكلفة إضافية أو تحتاج إلى ترقيات
تحليلات متقدمة محدودة وإمكانيات إعداد التقارير, مما قد يعيقشفافية المشروع
تسعير شانتي
- مجاني
- الشركات: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات شانتي
- G2: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)
11. سلاك
عبر سلاك Slack هو تطبيق مراسلة في الوقت الفعلي يعمل على تحسين تواصل الفريق وتقليل رسائل البريد الإلكتروني وتعزيز الإنتاجية. وهو مقسم إلى قنوات حيث يمكن للفرق إنشاء مناقشات والانضمام إليها والمشاركة فيها. مع ميزات المراسلة المباشرة والمكالمات، يمكن لأعضاء الفريق إجراء محادثات خاصة أو عقد اجتماعات دون مغادرة التطبيق.
أفضل ميزات تطبيق Slack
- التكامل مع العديد من الأدوات الأخرى مثل Google Drive و Trello و Salesforce لتبسيط سير العمل.
- قنوات خاصة ورسائل مباشرة تسمح بإجراء محادثات مركزة.
- مشاركة الملفات والتعاون مع عارضين ومحررين مدمجين للمستندات.
- المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، بالإضافة إلى إمكانيات مشاركة الشاشة للاجتماعات الافتراضية.
قيود Slack
- أفاد بعض المستخدمين أن التطبيق قد يكون ثقيل الموارد، مما يؤثر على أداء التطبيقات الأخرى.
- تقيد النسخة المجانية الوصول إلى سجل محدود للرسائل وعدد محدود من عمليات التكامل.
تسعير سلاك
- الإصدار الاحترافي: 7.25 دولار شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: اتصل بالمبيعات
تقييمات ومراجعات سلاك
- G2Crowd: 4.5/5 (أكثر من 16500 تقييم)
- Capterra: 4.5/5 (أكثر من 15000 تقييم)
تحقق من هذه بدائل_سلاك !
ClickUp: تطبيق التعاون النهائي للفرق
مع تسارع وتيرة العالم الرقمي اليوم، فإن وجود أداة شاملة تجمع بين جميع ميزات التعاون الأساسية أمر بالغ الأهمية.
وهذا ما يفعله ClickUp بالضبط. فاللوحات البيضاء ليست مجرد مساحات للخربشة؛ بل هي لوحات للابتكار، تسهل جلسات العصف الذهني المرئية التي تحول الأفكار إلى خطط قابلة للتنفيذ. تضمن ميزة المستندات عدم وجود مستند مهم يلعب لعبة الغميضة معك. كل شيء مركزي ومنظّم ومجرد نقرة واحدة.
لقد ولت أيام التبديل بين المنصات لمناقشة مشروع ما. يقوم ClickUp بدمج المحادثات في مكان العمل مباشرة، مما يضمن عدم ضياع السياق في الترجمة. لا يتعلق التعاون بالتوفيق بين الأدوات، بل يتعلق بالتآزر السلس والمحادثات السلسة والحصول على الموارد المناسبة في متناول يدك.
وفي عالم تطبيقات التعاون الواسع، يتألق تطبيق ClickUp في أبهى صوره. لأنه في نهاية المطاف، لماذا تقبل بالأفضل بينما يمكنك الحصول على الأفضل؟