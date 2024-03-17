كيفية بناء فريق عمل فعال في العمل

إذا حالفك الحظ في توظيف أشخاص، تأكد من أنك توظف أشخاصًا لا يمكنك تعليمهم فحسب، بل تأكد من أنك توظف أشخاصًا يمكنهم تعليمك أيضًا

جيف بيزوس، قطب الأعمال العالمية والرئيس التنفيذي لشركة أمازون

مثل بيزوس، كل قائد لديه نسخته المثالية لما يجب أن يكون عليه فريق أحلامه. البعض يبحث عن المهارات التقنية، والبعض الآخر يعتقد أن المهارات الشخصية لها وزن أكبر، والبعض الآخر يعطي الأولوية للتعليم الرسمي، والبعض يبحث عن المرشحين الذين يسهل العمل معهم، بينما يفضل البعض الآخر الأشخاص الذين يشككون في الوضع الراهن - فالمعايير ذاتية.

بمجرد عثورك على الشخص (الأشخاص) المناسبين لمؤسستك، يجب أن تبذل جهدًا إضافيًا لمساعدتهم على الاندماج في فريقك والاحتفاظ بهم على المدى الطويل. وهنا تبدأ عملية بناء الفريق.

ما هو بناء الفريق؟

بناء الفريق هو جزء أساسي من نجاح الشركة. فهو يشير إلى إنشاء مجموعة متماسكة يعمل فيها الأفراد معًا لتحقيق أهداف مشتركة.

الغرض الرئيسي منه هو تحسين أداء الفريق ورفع الروح المعنوية وتعزيز بيئة العمل الإيجابية. عندما تركز على استراتيجيات بناء الفريق، فإنك:

تسهيل التواصل و التعاون في مكان العمل تعزيز مهارات حل المشكلات واتخاذ القرارات

بناء الثقة والاحترام المتبادل بين أعضاء الفريق

توضيح الأدوار والمسؤوليات

تعزيز الشعور بالانتماء

يعتمد إنشاء فريق عمل ناجح بشكل كبير على نظام التوظيف، و ثقافة الفريق الداخلية، والقيادة، و إدارة الفريق العملية. ولكن خمن ماذا؟ هناك جانب ممتع للاستراتيجية - تمارين بناء الفريق.

من تمارين كسر الجليد البسيطة إلى مهام حل المشاكل الأكثر تعقيداً، يمكن أن تكون أنشطة بناء الفريق من أنواع مختلفة:

تمارين كسر الجليد لمساعدة أعضاء الفريق على التعارف (والراحة) مع بعضهم البعض. على سبيل المثال، لعب حقيقتان وكذبة أو بنغو الإنسان

لمساعدة أعضاء الفريق على التعارف (والراحة) مع بعضهم البعض. على سبيل المثال، لعب حقيقتان وكذبة أو بنغو الإنسان تمارين الثقة لبناء الثقة والثقة والصداقة الحميمة بين أعضاء الفريق. أنشطة مثل عقدة الإنسان أو سقوط الثقة هي من هذا النوع

لبناء الثقة والثقة والصداقة الحميمة بين أعضاء الفريق. أنشطة مثل عقدة الإنسان أو سقوط الثقة هي من هذا النوع تحديات حل المشاكل التي تتطلب من أعضاء الفريق العمل كوحدة واحدة. على سبيل المثال، تحديات غرفة الهروب أو لعبة البحث عن المفقودين

التي تتطلب من أعضاء الفريق العمل كوحدة واحدة. على سبيل المثال، تحديات غرفة الهروب أو لعبة البحث عن المفقودين الأنشطة الإبداعية لكسر رتابة الجداول اليومية وإطلاق العنان للعصائر الإبداعية. على سبيل المثال، تنظيم ورش عمل فنية أو دروس الطبخ

لكسر رتابة الجداول اليومية وإطلاق العنان للعصائر الإبداعية. على سبيل المثال، تنظيم ورش عمل فنية أو دروس الطبخ تمارين التواصل لتحسين مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي. بعض الأمثلة الشائعة هي الرسم من الخلف إلى الخلف أو تحدي عصابة العينين

اعتماداً على إعدادات عملك (مختلط، أو عن بُعد، أو في الموقع)، يمكنك الترتيب لإصدارات داخلية أو خارجية أو افتراضية من أنشطة بناء الفريق الممتعة.

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فوائد بناء الفريق

بصفتك مديراً أو قائد فريق أو متخصصاً في الموارد البشرية، يمكنك إحداث تأثير دائم على ثقافة عملك من خلال تنظيم أنشطة بناء الفريق.

إليك بعض فوائدها:

تعزيز العلاقات : تساعد أنشطة بناء الفريق أعضاء فريقك على التواصل على المستوى الشخصي، مما يجعلهم أكثر راحة في العمل معًا

: تساعد أنشطة بناء الفريق أعضاء فريقك على التواصل على المستوى الشخصي، مما يجعلهم أكثر راحة في العمل معًا تسهيل التواصل بشكل أفضل : يحسّن التدريب في بيئات غير رسمية كيفية تبادل أعضاء الفريق للأفكار والملاحظات في العمل

: يحسّن التدريب في بيئات غير رسمية كيفية تبادل أعضاء الفريق للأفكار والملاحظات في العمل تنمي قدرات حل المشكلات : العمل على مواجهة التحديات معًا يصقل مهارات فريقك في التعامل مع المشكلات المعقدة في العمل

: العمل على مواجهة التحديات معًا يصقل مهارات فريقك في التعامل مع المشكلات المعقدة في العمل تعزيز التعاطف : تعزيز التعاطف: يساعد حدث بناء الفريق (عكس الأدوار على سبيل المثال) المشاركين على رؤية الأمور من وجهة نظر الآخرين، مما يؤدي إلى فهم أفضل لبعضهم البعض

: تعزيز التعاطف: يساعد حدث بناء الفريق (عكس الأدوار على سبيل المثال) المشاركين على رؤية الأمور من وجهة نظر الآخرين، مما يؤدي إلى فهم أفضل لبعضهم البعض تعزيز وحدة الفريق: الخبرات المشتركة تبني روابط قوية بين أعضاء الفريق، مما يسهل التعاون في المشاريع وحل النزاعات باحترام

كيفية بناء فريق فعال

فيما يلي دليل تفصيلي خطوة بخطوة لتكوين فريق عمل متماسك في السراء والضراء:

1. قم بمحاذاة فريقك بهدف واضح

حسب أ دراسة ماكينزي أن غالبية الموظفين (82%) يشعرون أن وجود هدف مهم وأن 72% منهم يشعرون أن الهدف يجب أن يحظى بأهمية أكبر من الأرباح.

إليك خارطة طريق لربط أداء فريقك بالأهداف المؤسسية الأوسع نطاقاً:

تحديد الرؤية والأهداف: قم بتوضيح رؤية الفريق وأهدافه وتوصيلها بانتظام. على سبيل المثال، يمكنك أن تبدأ اجتماعات فريقك الشهرية بالتذكير برسالة المنظمة وسبب قيامك بما تقوم به

قم بتوضيح رؤية الفريق وأهدافه وتوصيلها بانتظام. على سبيل المثال، يمكنك أن تبدأ اجتماعات فريقك الشهرية بالتذكير برسالة المنظمة وسبب قيامك بما تقوم به ضع أهدافًا محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة بالموضوع ومحددة زمنيًا تتماشى مع رسالة الفريق

اربط المهام بالمهمة: أظهر كيف تساهم المهام والمشاريع الفردية في المهمة أو الهدف الأوسع نطاقًا

أداة لإدارة المشاريع والأهداف مثل انقر فوق يمكن أن يكون موردًا رائعًا هنا. إلى جانب الحفاظ على تنظيم مهامك، فإنه ينشئ علاقة واضحة بين الجهود الفردية ونتائج المشروع. تساعد الأداة الموظفين على تصور كيفية مساهمة عملهم في المخطط العام.

دعنا نفهم ذلك بمثال.

لنفترض أنك تدير شركة SaaS، ومهمتك هي زيادة الوعي بالعلامة التجارية وزيادة المشاركة من خلال محتوى عالي الجودة. يمكن أن يكون هدفك الذكي هو زيادة عدد الزيارات العضوية إلى المدونة بنسبة 20% في الأشهر الستة المقبلة.

الآن، يمكنك استخدام انقر فوق الأهداف لتقسيم الهدف إلى أهداف أصغر، مثل البحث عن الكلمات المفتاحية، وتحليل المنافسين، وإنشاء ملخصات المحتوى، وكتابة المدونات، وتحريرها، ونشرها، وتوزيعها عبر القنوات الاجتماعية. إضافة المُعيّنين للأهداف. يمكن لجميع المعينين تتبع تقدمهم بمؤشر مرئي.

حدد الأهداف، وقم بتقسيمها إلى أهداف، واسمح للموظفين بالبقاء على اطلاع على تقدمهم مع ClickUp Goals

2. اختر الأشخاص المناسبين

ضع في اعتبارك هذه العوامل الثلاثة لاختيار المجموعة المناسبة من الأشخاص لفريقك:

المهارات والخبرات

حدّد بوضوح المهارات التقنية أو المهنية التي لا يمكن التفاوض بشأنها في عضو الفريق المحتمل. ثم قم بتقييم المرشحين بناءً على تلك المعايير.

على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى مصمم جرافيك، فمن الأفضل أن تبحث عن شخص لديه محفظة قوية وإتقان في برامج التصميم وفهم جيد للعلامة التجارية والجماليات.

الموقف والمزاج

يمكن اكتساب المهارات، ولكن غالباً ما يكون السلوك والمزاج من السمات المتأصلة. ابحث عن أفراد متعاونين ومنفتحين على الملاحظات وقابلين للتكيف. تضمن هذه الصفات أن يعمل أعضاء فريقك معًا بشكل جيد، ويتعاملون مع النقد بشكل بنّاء، ويتكيفون مع التغييرات أو التحديات غير المتوقعة.

أثناء عملية التوظيف، يمكنك طرح أسئلة سلوكية لتقييم هذه الصفات. على سبيل المثال يمكنك أن تسأل المرشح كيف تعامل مع مواقف معينة مثل "أخبرني عن مرة عملت فيها مع عضو في الفريق لم يكن يساهم بفعالية. كيف تعاملت مع الموقف، وماذا كانت النتيجة؟

ملاءمة الثقافة

قم بتحليل مدى توافق قيم المرشح ومعتقداته وسلوكياته مع قيمك ومعتقداته وسلوكياته ثقافة الفريق . هذا مهم لأن التوافق الثقافي يمكن أن يكون له تأثير كبير على الرضا الوظيفي والأداء وتماسك الفريق بشكل عام.

على سبيل المثال، إذا كانت شركتك تركز على الابتكار والتحسين المستمر، فستحتاج إلى أعضاء فريق عمل فضوليين واستباقيين ومحبين للتغيير.

التنوع

التنوّع في المهارات والخلفيات ووجهات النظر هو علامة على وجود فريق عمل متكامل. فالفريق المتنوع يجلب وجهات نظر وخبرات مختلفة، ويعزز الإبداع في التفكير، ويقدم حلولاً غير تقليدية للمشاكل الحرجة.

لخلق بوتقة انصهار حقيقية، قم بتضمين أفراد من مختلف التركيبة السكانية والثقافات والخلفيات التعليمية والخبرات المهنية.

3. توفير مساحة تعاونية

إن أساس الفريق القوي هو مدى فعالية أعضاء الفريق في تبادل الأفكار وحل النزاعات وتوحيد جهودهم لخلق شيء مفيد.

كمدير، يجب عليك كمدير أن توفر مساحة عمل تعاونية توحد الفرق متعددة الوظائف. هذا مفيد بشكل خاص للفرق الهجينة والبعيدة حيث قد يؤدي التباعد الجسدي إلى حدوث انفصال.

ميزاتClickUp المدمجة للتعاون في الوقت الفعلي, الاتصال غير المتزامن ومشاركة الملاحظات ومشاركة الملاحظات ومركزية معلومات المشروع الحيوية لسد الفجوات المحتملة في التواصل والمساعدة في بناء فريق عمل ناجح.

إليك كيف يمكن لفريقك استخدام ميزات ClickUp التعاونية:

العمل مع أعضاء الفريق في الوقت الفعلي، ومشاركة/استقبال الملاحظات بشكل غير متزامن باستخدام التعليقات، وتعيين عناصر العمل، وتحويل النصوص إلى مهام قابلة للتتبع، وإنشاء مركز معلومات مركزي (لتخزين خرائط طريق المشروع، ومواقع الويكي الخاصة بالشركة، وقواعد المعرفة) باستخدام مستندات ClickUp

اعمل مع زملائك في الفريق في الوضعين المتزامن أو غير المتزامن باستخدام ClickUp Docs

تخطي المكالمات غير الضرورية وسلاسل التعليقات الطويلة التي لا تؤدي إلا إلى مزيد من الارتباك أنشئ تسجيل شاشة قصير باستخدامانقر فوق المقاطع، تسجيل تعليق صوتي، ومشاركته مع أعضاء الفريق

تقديم/طلب ملاحظات محددة، والحصول على نسخ تلقائية للملاحظات الصوتية، وإزالة الشكوك بشكل أسرع باستخدام ClickUp Clips

قدم تعليقات واضحة وسريعة على التصميم على الصور باستخدام التدقيق في ClickUp ميزة - إضافة تعليقات وتعيينها وحلها على أي ملف PNG أو GIF أو JPEG أو WEBP أو فيديو أو PDF

تقديم ملاحظات واضحة على الصور باستخدام ميزة التدقيق في ClickUp

بعد تحميل ملف كمرفق مهمة، انقر على الملف لفتحه. في الزاوية العلوية اليمنى، حدد "إضافة تعليقات" يمكنك بعد ذلك النقر على أي مكان في المرفق لإضافة تعليق. تساعد هذه الميزة على التخلص من الارتباك عند تقديم تعليقات على التصميم داخل ClickUp

قم بتبادل الأفكار وتخطيط المشاريع وتخطيط مراحل المشروع ورسم المخططات وإطلاق العنان لأفكارك على لوحة تفاعلية باستخدام ClickUp Whiteboards

تعاون على الأفكار باستخدام اللوحة الافتراضية للوحات ClickUp Whiteboards

قم بتنظيم الأفكار والمهام بتنسيق غير خطي، وتصور العلاقات بين المفاهيم، وقم بتحليل المشاريع إلى مهام فردية ومهام فرعية، وأنشئ هياكل هرمية باستخدام انقر فوق الخرائط الذهنية مثالية لتمرين بناء الفريق

طوِّر الأفكار/المشاريع المعقدة وامنحها هيكلاً مناسباً باستخدام الخرائط الذهنية ClickUp Mind Maps

مكافأة:% أفضل 16 برنامج رقمي للسبورة البيضاء لتعزيز تعاون الفريق بالإضافة إلى هذه الأدوات، يمكنك الوصول إلى مكتبةClickUp الواسعة من القوالب المجانية. يمكنك تخصيص الأطر المعدة مسبقًا لتبسيط التواصل وإدارة الفريق:

قالب مصفوفة اتصالات الفريق ومصفوفة الاجتماعات الخاصة بClickUp

قم بتنظيم جداول اجتماعاتك وأهدافك وقنوات الاتصال الخاصة بك في منصة موحدة مع قالب مصفوفة اتصالات الفريق ومصفوفة الاجتماعات من ClickUp

ابقَ على المسار الصحيح مع تحديد المسؤول عن أي المهام، وقم بإعداد قنوات الاتصال (مثل الاجتماعات الافتراضية أو البريد الإلكتروني أو التعاون على السبورة البيضاء)، وجدولة الاجتماعات، وتحديد أهداف الاجتماع باستخدام قالب مصفوفة اتصالات الفريق ومصفوفة الاجتماعات من ClickUp. يساعدك

تحسين كيفية تبادل أعضاء الفريق للمعلومات فيما بينهم

فيما بينهم وضع إجراءات موحدة لعمليات التحقق المنتظمة

لعمليات التحقق المنتظمة تحديد أولويات المهام الأساسية من خلال وضع أهداف التواصل

هذا مفيد للفرق المتوسطة إلى الكبيرة، حيث يكون من الصعب مراقبة قنوات الاتصال المتعددة وأصحاب المصلحة والأولويات المتنافسة من نقطة اتصال واحدة.

قالب خطة إدارة فريق العمل الخاص بـ *ClickUp's قالب خطة إدارة الفريق

احصل على نظرة عامة مفصلة على جميع المهام والعمليات في سير عملك باستخدام قالب خطة إدارة الفريق من ClickUp

مصمم للفرق متعددة الوظائف, قالب خطة إدارة فريق العمل في ClickUp يساعدك على تتبع المهام الجارية عبر الأقسام والتحقق من تقدمها في الوقت الفعلي.

إليك كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من هذا الإطار:

قم بتعيين المهام لأعضاء الفريق

لأعضاء الفريق ضبط تقديرات الوقت لكل مهمة، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وتحديد الأولويات

لكل مهمة، وتعيين تواريخ الاستحقاق، وتحديد الأولويات احتفظ بسجل لأداء الفريق بشكل عام، والإنجازات، والمخاوف الحالية، والتقدم المحرز في الالتزامات

لأداء الفريق بشكل عام، والإنجازات، والمخاوف الحالية، والتقدم المحرز في الالتزامات توضيح العقبات المحتملة ومعالجتها في الحال

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4. معالجة التحديات بسرعة

يواجه كل فريق تحديات في مرحلة ما، ولكن كيفية التعامل معها يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا. اخلق بيئة عمل يشعر فيها أعضاء الفريق بالراحة في معالجة المشاكل والعقبات. شجع على التواصل المفتوح حتى تتمكن من معالجة المشاكل قبل تفاقمها.

على سبيل المثال، إذا كان أحد أعضاء الفريق يعاني من تداخل المسؤوليات، يمكنك تخصيص موارد إضافية. وبهذه الطريقة، يمكنك إزاحة بعض المهام من على عاتقهم والبقاء على المسار الصحيح مع المواعيد النهائية.

عندما تنشأ النزاعات أو المشاكل، قم بإعداد عملية مباشرة لحلها. قد يكون ذلك بسيطًا مثل القدرة على إثارة المخاوف من خلال تقديم ملاحظات مباشرة إلى المدير/قائد الفريق أو إجراء عمليات مراجعة منتظمة (اجتماعات يومية/أسبوعية) لمناقشة العقبات.

5. اعتنِ برفاهية موظفيك

أنت ترغب في بناء فريق متماسك يتمتع بالمرونة والحافز لمواجهة أي تحدٍ

ولمنحهم هذه القوة، يجب أن تعطي الأولوية لرفاهية كل عضو من أعضاء الفريق:

شجع على أخذ فترات راحة منتظمة لمنع الإرهاق والمشاكل الصحية

لمنع الإرهاق والمشاكل الصحية امنحهم إجازات كافية مدفوعة الأجر لتشجيعهم على الراحة واستعادة النشاط

لتشجيعهم على الراحة واستعادة النشاط إتاحة إمكانية الوصول إلى برامج الدعم مثل خدمات الاستشارة أو برامج العافية أو التدريب على اليقظة الذهنية ومساعدتهم على الاهتمام بصحتهم النفسية

مثل خدمات الاستشارة أو برامج العافية أو التدريب على اليقظة الذهنية ومساعدتهم على الاهتمام بصحتهم النفسية تحديد توقعات واقعية والسماح بجداول عمل مرنة (كلما أمكن) لتعزيز التوازن الصحي بين العمل والحياة الشخصية

أفضل الممارسات لبناء الفريق

إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها المساهمة في بناء فريق عمل فعال:

1. الاعتراف بالجهود والإنجازات

وفقًا لـ SurveyMonkey 82% من الموظفين يعتبر التقدير جزءًا مهمًا من السعادة في العمل. الاعتراف بالعمل الجاد يزيد من الروح المعنوية ويحفز أعضاء الفريق ويحسن معدلات الاحتفاظ بالموظفين ويقوي فريقك.

إليك كيفية تطبيق هذه الممارسة في مكان عملك:

احتفل بالمعالم البارزة: قد يكون الأمر بسيطًا مثل التكريم خلال الاجتماعات أو المكافآت النقدية أو حفلة كبيرة لبلوغ إنجاز مشروع ما

قد يكون الأمر بسيطًا مثل التكريم خلال الاجتماعات أو المكافآت النقدية أو حفلة كبيرة لبلوغ إنجاز مشروع ما برامج التكريم: إنشاء برامج مثل "موظف الشهر" أو "جوائز لاعب الفريق" لتكريم الجهود الاستثنائية بشكل رسمي. استخدام أدوات تقدير الموظفين لتبسيط عملية تحديد أعضاء الفريق وتقديرهم

على سبيل المثال، شركة زابوس، الشركة التابعة لأمازون، المعروفة بخدمة العملاء الممتازة أتقنت التعرف على الأقران . كجزء من برنامج Zollar، يكسب أعضاء فريق Zappos أموال اللعب من خلال التطوع، والتي يمكنهم استخدامها لشراء سلع من متجر Zollar.

2. خلق شعور بالانتماء بحث BetterUp أن الانتماء إلى مكان العمل يؤدي إلى زيادة بنسبة 56% في الأداء الوظيفي ويقلل من مخاطر دوران الموظفين بنسبة 50%.

لذا، عندما يشعر أعضاء الفريق أنهم جزء مهم من المؤسسة وأن مساهماتهم مهمة، فإنهم يشعرون بسعادة أكبر، ويشعرون بالالتزام بأدوارهم، ويقل احتمال تركهم للعمل.

إليك بعض النصائح لإنشاء مجتمع متماسك في مكان عملك:

ثقافة شاملة: اخلق بيئة شاملة - نظّم أنشطة لبناء الفريق مثل ورش العمل الجماعية أو وجبات غداء الفريق أو حتى رحلة قصيرة وشجع الجميع على المشاركة

اخلق بيئة شاملة - نظّم أنشطة لبناء الفريق مثل ورش العمل الجماعية أو وجبات غداء الفريق أو حتى رحلة قصيرة وشجع الجميع على المشاركة عملية التهيئة: صمم عملية تهيئة تساعد الموظفين الجدد على الاندماج بسلاسة والشعور بالترحيب. على سبيل المثال، يمكنك تعيين مرشد أو صديق لتسهيل اندماجهم في مكان العمل والدور خلال الأسابيع القليلة الأولى

صمم عملية تهيئة تساعد الموظفين الجدد على الاندماج بسلاسة والشعور بالترحيب. يمكنك تعيين مرشد أو صديق لتسهيل اندماجهم في مكان العمل والدور خلال الأسابيع القليلة الأولى التواصل المفتوح: قم بإعداد شفافية استراتيجيات تواصل شفافة حتى يتمكن أعضاء الفريق من التعبير عن أفكارهم والتعبير عن مخاوفهم دون تردد. استخدم أدوات التعاون عن بُعد لإجراء استطلاعات الرأي، أو جدولة جلسات المتابعة المنتظمة، أو تقديم الملاحظات/مناقشة المشكلات في الوقت الفعلي أو غير المتزامن

3. تحديد نقاط قوة كل عضو في الفريق

أثناء تعيين الأدوار والمسؤوليات، ضع في اعتبارك نقاط قوة موظفيك. فاللعب على نقاط قوتهم سيسمح لهم بصقل مهاراتهم الحالية ويجعلهم أكثر ثقة ويعزز أداء الفريق.

إليك كيفية تنفيذ هذه الممارسة:

تقييم القوة: استخدم أدوات مثلClifton StrengthsFinder (أعيدت تسميتها باسم StrengthsFinder 2.0) أو تقييمات DISC لتحديد نقاط قوة أعضاء الفريق وتفضيلاتهم جرد المهارات: إنشاء قائمة جرد للمهارات أو مصفوفة لتحديد نقاط القوة لدى كل عضو من أعضاء الفريق وكيفية توافقها مع احتياجات المشروع الاستفادة من نقاط القوة: تعيين المهام بناءً على نقاط القوة الفردية. على سبيل المثال، يمكن للشخص القوي في التواصل أن يقود العروض التقديمية للعملاء، بينما يمكن للشخص الذي يهتم بالتفاصيل أن يتولى تخطيط المشروع مقابلات فردية: قم بإجراء مقابلات فردية منتظمة لمناقشة الأهداف المهنية وكيف يمكنك مساعدتهم على استخدام نقاط قوتهم (على سبيل المثال، تقديم التدريب أو الأدوات أو التوجيه)

4. استثمر في التطوير المهني لفريقك

اهتم بشدة بتعلم موظفيك وتطورهم.

وفقًا لـ تقرير التعلم في مكان العمل على لينكد إن 2024 تشهد الشركات ذات ثقافات التعلم القوية نسبة استبقاء أعلى (57%) من الشركات ذات ثقافات التعلم المعتدلة (27%).

إليك كيفية إنشاء ممارسة قوية في مجال التعلم والتطوير:

وضع خطة للتطوير: مساعدة أعضاء الفريق على تحديد أهداف التطوير الشخصي والمهارات/الموارد التي يحتاجونها لتحقيقها

مساعدة أعضاء الفريق على تحديد أهداف التطوير الشخصي والمهارات/الموارد التي يحتاجونها لتحقيقها تقديم التدريب والتعليم: استضافة ورش عمل داخلية حول الموضوعات ذات الصلة وتشجيع أعضاء الفريق على الالتحاق بدورات أو شهادات خارجية. تخصيص وقت للتطوير المهني خلال ساعات العمل المدفوعة الأجر لتحفيز التعلم

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أمثلة على أنشطة بناء الفريق الشائعة لبناء فرق العمل

دعنا نتعمق في بعض الأنشطة الإبداعية لبناء فرق العمل لمساعدة زملائك في الفريق على التعرف على بعضهم البعض بشكل جيد وجعل العمل ممتعاً!

1. غرفة الهروب الافتراضية

الأهداف: تحسين تعاون الفريق وحل المشكلات ومهارات التواصل بين أعضاء الفريق.

الإعداد: استخدام منصة على الإنترنت توفر غرف هروب افتراضية (مثل لعبة الهروب) أو إنشاء غرفة مخصصة باستخدام منصات إنشاء الوسائط التفاعلية (مثل ThingLink).

كيفية اللعب:

1. المشاركون في مجموعة (من المثالي 4-6 أعضاء لكل فريق)

2. تقديم سيناريو أو موضوع غرفة الهروب الافتراضية (على سبيل المثال، حل لغز أو الهروب من منزل مسكون)

3. توفير إمكانية الوصول إلى الغرفة الافتراضية أو مشاركة المستندات التي تحتوي على القرائن والألغاز والتحديات

4. يتعين على أعضاء الفريق العمل معًا لحل الألغاز والعثور على القرائن المخفية وإكمال المهام في غضون فترة زمنية محددة (عادةً ما بين 30-60 دقيقة)

5. شجّعهم على التواصل بفعالية وتعيين الأدوار (مثل مدون الملاحظات وحلّ الألغاز) والتعاون للتقدم في التحديات

6. تنظيم مناقشات واستخلاص المعلومات بعد اللعبة لمناقشة الاستراتيجيات وديناميكيات المجموعة والمساهمات الفردية

2. حقيقتان وكذبة

الأهداف: بناء الألفة وتشجيع المحادثات بين أعضاء الفريق وكسر الجليد وتحسين مشاركة الموظفين.

الإعداد: اجمع جميع المشاركين في غرفة اجتماعات افتراضية أو في مكان فعلي واطلب من كل مشارك التفكير في حقيقتين وكذبة واحدة عن نفسه.

كيفية اللعب:

1. اشرح القواعد - يتناوب كل مشارك على مشاركة أقواله الثلاثة (بأي ترتيب)

2. بعد أن يشارك كل عضو العبارات الثلاث، يناقش بقية أعضاء الفريق ويخمنون أي العبارات هي الكذبة

3. بمجرد أن يخمن الجميع، يكشف المشارك عن الكذبة ويشارك الحقيقة وراء كل عبارة.

4. تناوبوا الأدوار حتى يشارك جميع المشاركين

3. مطاردة الزبال

الهدف: تعزيز العمل الجماعي وحل المشكلات والإبداع.

الإعداد:

قم بإعداد قائمة بالعناصر أو المهام التي يتعين على الفرق العثور عليها أو إكمالها - كن مبدعاً!

تحديد الحدود أو المنطقة التي سيجري فيها البحث عن الأشياء أو المهام

كيفية اللعب:

1. تقسيم المشاركين إلى فرق مكونة من 3-5 أعضاء

2. وزِّع قائمة البحث عن الكنز على كل فريق

3. ضع حدًا زمنيًا للفرق لإكمال البحث (عادةً 30-60 دقيقة)

4. يجب أن يعمل أعضاء الفريق معًا للعثور على العناصر أو إكمال المهام الموجودة في القائمة

5. يمكن للفرق استخدام أدوات الاتصال (مثل أجهزة الاتصال اللاسلكي أو تطبيقات المراسلة) للتنسيق والإبلاغ عن التقدم المحرز

6. بعد انتهاء المهلة الزمنية، اجمع جميع الفرق وراجع النتائج التي توصلوا إليها. منح النقاط بناءً على أكبر عدد من المهام المنجزة أو العناصر التي تم العثور عليها

4. الكل مقيد

الهدف: تطوير مهارات العمل الجماعي والتواصل والقيادة من خلال تحدي حل المشكلات البدنية.

الإعداد:

اجمع أعضاء الفريق في مكان محدد

تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة مكونة من 2-4 أشخاص

كيفية اللعب:

1. اربط أيدي أعضاء الفريق مع بعضهم البعض باستخدام خيط

2. امنحهم هدفًا لإنجازه مع الحفاظ على اتصالهم الجسدي. يمكن أن يكون إكمال لعبة لوحية أو لغز أو أداء مهام مثل صنع شطيرة أو ربط الحذاء

3. يفوز الفريق الذي ينجز المهمة في أقصر وقت

5. عرض المواهب

الهدف: تشجيع الإبداع والتعبير عن الذات واكتشاف المواهب الخفية.

الإعداد:

تحديد الوقت والمكان (افتراضي أو فعلي) لعرض المواهب

دعوة المشاركين للتحضير للأعمال التي سيتم عرضها

كيفية العرض:

1. ادعُ كل عضو في الفريق لعرض موهبته. يمكن أن تكون أي شيء من الرقص والغناء والرسم وكتابة الشعر وكتابة القصة ورواية القصص وغناء الراب وغيرها

2. يمكنك أيضًا تحويل الحدث إلى مسابقة ودية ودعوة الحكام لتقييم العروض

3. تقديم الجوائز أو التذكارات لكل مشارك

💡 نصيحة احترافية: في المرة القادمة التي تنظم فيها ألعاب بناء الفريق (افتراضية أو شخصية)، استخدم برنامج إدارة الفعاليات الخاص بـ ClickUp . سهّل كل شيء بدءًا من التخطيط والتعاون وحتى التنفيذ، وأزل الأعباء الإضافية عن كاهلك!

ابدأ في بناء فريقك المتميز مع ClickUp

شبكتك هي ثروتك، وفريقك هو مصدر قوتك. قد تجلب لك شبكتك أو معارفك عملاء محتملين، لكن فريقك يرعى هؤلاء العملاء المحتملين ويحافظ عليهم من خلال مخرجات عالية الجودة. لذا، من الحكمة أن تستثمر وقتك وجهدك ومواردك في بناء فريق العمل.

وخمن ماذا؟ يكون بناء ديناميكيات الفريق القوية أسهل عندما يكون لديك التكنولوجيا المناسبة في مجموعتك.

فمن خلال منصة شاملة لإدارة المشاريع والعمل مثل ClickUp، يمكنك تقوية أعضاء فريقك للتعاون بالطريقة التي يريدونها، ومشاركة الأفكار، وتتبع التقدم المحرز، والتركيز على نموهم الشخصي، وغير ذلك الكثير.

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