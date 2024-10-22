10 تطبيقات لبناء فرق العمل &؛ برامج للفرق العاملة عن بُعد في عام 2025

مع تلاشي الحدود الجغرافية وامتداد ساعات العمل عبر المناطق الزمنية، هناك ضرورة متزايدة للحفاظ على توافق هذه الفرق العالمية، والأهم من ذلك أن تشعر بأنها جزء من فريق متماسك عن بُعد.

وهنا يأتي دور برنامج أنشطة بناء الفريق الافتراضي. لا تتعلق هذه المنصات فقط بتعيين المهام أو إعداد مكالمات الفيديو. إنها تتعلق بتعزيز العلاقات الحقيقية، وتسهيل التعاون السلس، وغرس الإحساس المشترك بالهدف لدى كل عضو من أعضاء الفريق.

ولكن مع وجود العديد من التطبيقات التي تغمر السوق، كيف تختار؟ لقد قمنا بتجميع أفضل 10 تطبيقات بارزة لبناء فريق العمل والتي ستعزز التواصل وتعزز التعاون بشكل لا مثيل له لفريقك عن بُعد في عام 2024. دعنا نتعمق في الأمر!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيق بناء الفريق الافتراضي؟

إن اختيار أدوات بناء الفريق المناسبة هو أكثر من مجرد اختيار الأكثر شعبية أو الأحدث في السوق. بل يتعلق الأمر بالعثور على برنامج بناء الفريق الذي يتماشى مع احتياجات فريقك الفريدة وثقافة العمل الخاصة به. فيما يلي نظرة أعمق على ما يجب عليك تحديد أولوياته:

ميزات التعاون: ابحث عن برنامج بناء الفريق الذي يوفر ميزات مثل التحرير في الوقت الحقيقي، ولوحات العصف الذهني، وإدارة المهام متعددة المستخدمين. هذه الوظائف لا تسهل العمل فحسب، بل تخلق بيئة تتدفق فيها الأفكار وتتحقق فيها الأهداف الجماعية

ابحث عن برنامج بناء الفريق الذي يوفر ميزات مثل التحرير في الوقت الحقيقي، ولوحات العصف الذهني، وإدارة المهام متعددة المستخدمين. هذه الوظائف لا تسهل العمل فحسب، بل تخلق بيئة تتدفق فيها الأفكار وتتحقق فيها الأهداف الجماعية سهولة الاستخدام: بناء الفريق يمكن أن يحتوي البرنامج على جميع الأجراس والصفارات، ولكنه لا بد أن يجمع الغبار الافتراضي إذا كان معقدًا للغاية. تضمن الواجهة المباشرة والبديهية مشاركة أعضاء الفريق من جميع الكفاءات التقنية دون الحاجة إلى منحنى تعليمي حاد

بناء الفريق يمكن أن يحتوي البرنامج على جميع الأجراس والصفارات، ولكنه لا بد أن يجمع الغبار الافتراضي إذا كان معقدًا للغاية. تضمن الواجهة المباشرة والبديهية مشاركة أعضاء الفريق من جميع الكفاءات التقنية دون الحاجة إلى منحنى تعليمي حاد قابلية التوسع : قد يكون فريقك صغيراً الآن، ولكن ماذا عن بعد عام؟ يضمن لك اختيار برنامج بناء الفريق الذي يتناسب مع نموك ألا تضطر إلى الانتقال من منصة إلى أخرى أو الخضوع لعمليات ترحيل متكررة

: قد يكون فريقك صغيراً الآن، ولكن ماذا عن بعد عام؟ يضمن لك اختيار برنامج بناء الفريق الذي يتناسب مع نموك ألا تضطر إلى الانتقال من منصة إلى أخرى أو الخضوع لعمليات ترحيل متكررة إمكانات التكامل: في عصر حلول برمجيات بناء الفريق التي لا حصر لها، فإن ضمان تكامل برنامج بناء الفريق بسلاسة مع الأدوات الأخرى في مجموعتك التقنية أمر بالغ الأهمية. سواء أكان برنامج إدارة علاقات العملاء الخاص بك, أدوات تواصل الفريق ، أو أنظمة تخزين الملفات، فإن التكامل السلس يؤدي إلى انسيابية العمليات

في عصر حلول برمجيات بناء الفريق التي لا حصر لها، فإن ضمان تكامل برنامج بناء الفريق بسلاسة مع الأدوات الأخرى في مجموعتك التقنية أمر بالغ الأهمية. سواء أكان برنامج إدارة علاقات العملاء الخاص بك, أدوات تواصل الفريق ، أو أنظمة تخزين الملفات، فإن التكامل السلس يؤدي إلى انسيابية العمليات تعزيز الاتصال: بالإضافة إلى إدارة المهام، يجب أن يعزز برنامج بناء الفريق المثالي قنوات الاتصال الرسمية وغير الرسمية. تضمن ميزات مثل الدردشة ومؤتمرات الفيديو وحلقات التغذية الراجعة بقاء الجميع على اطلاع وشعورهم بأن الجميع مسموعون

بالإضافة إلى إدارة المهام، يجب أن يعزز برنامج بناء الفريق المثالي قنوات الاتصال الرسمية وغير الرسمية. تضمن ميزات مثل الدردشة ومؤتمرات الفيديو وحلقات التغذية الراجعة بقاء الجميع على اطلاع وشعورهم بأن الجميع مسموعون تعزيز الإنتاجية: يعد تتبع الوقت وتحديد الأهداف وتتبع التقدم المحرز عناصر حيوية. فمن خلال إبقاء أعضاء الفريق الأفراد مسؤولين ومتوافقين مع الأهداف المحددة، تعمل هذه الميزات على زيادة الكفاءة

يعد تتبع الوقت وتحديد الأهداف وتتبع التقدم المحرز عناصر حيوية. فمن خلال إبقاء أعضاء الفريق الأفراد مسؤولين ومتوافقين مع الأهداف المحددة، تعمل هذه الميزات على زيادة الكفاءة التوافق مع سير العمل: لكل فريق طريقته في إنجاز الأمور. يجب أن يكون برنامج بناء الفريق المناسب قابلاً للتكيف، مما يسمح للفرق بتخصيص سير العمل وتعيين الأذونات وضبط الإعدادات لتناسب إيقاعها التشغيلي الفريد

باختصار، برنامج بناء الفريق المثالي ليس برنامجاً واحداً يناسب الجميع. إنها أداة تكمل ديناميكيات فريقك وتدفع الإنتاجية وتعزز ثقافة النجاح التعاوني.

أفضل 10 تطبيقات لبناء الفريق للعاملين عن بُعد في عام 2024

إليك أفضل 10 برامج لبناء الفريق لإعادة تعريف العمل الجماعي والإنتاجية في عام 2024!

1.

ClickUp

اطلع على أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجاتك

ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة مصممة للفرق من جميع الأحجام والصناعات للبقاء على اتصال وزيادة الإنتاجية. إنه قابل للتخصيص بالكامل ويوفر تجربة شفافة تمامًا وغنية بالميزات لإدارة مهامك الشخصية ومهام مشروعك ومراقبة تحديثات المشروع والتواصل مع الفريق!

مع أدوات التعاون الافتراضية مثل

ClickUp Whiteboards

والمستندات، يصبح بناء الفريق عن بُعد أكثر ديناميكية وسهولة من أي وقت مضى! بالإضافة إلى ذلك، ClickUp

يتكامل مع آلاف تطبيقات العمل الأخرى

مثل Microsoft Teams و Slack و Trello لتبسيط أي سير عمل.

ClickUp أفضل الميزات

الفريق الذي يحرر معًا يبقى معًا. لهذا السبب يحتوي ClickUp على تحرير المستندات في الوقت الفعلي، والذي يعزز التعاون دون عناء

حوِّل العصف الذهني إلى عمل مع ClickUp Whiteboards. تصور الأفكار وتحويلها إلى مهام قابلة للتنفيذ معًا

تتبع المدة التي تستغرقها المهام، وتحسين إدارة المشروع والمساءلة بين فريقك

من إدارة الفريق إلى الفرق متعددة الوظائف , الفرق في ClickUp قد قام بتغطيتك

تسهيل التعاون في مكان العمل من خلال جمع كل أدواتك تحت سقف واحد

تعمّق في أدوات التواصل غير المتزامن التي تعيد تعريف العمل عن بُعد

اختر الميزات المتقدمة مع أدوات التعاون المؤسسي التي تتناسب مع احتياجاتك

قوالب الإعداد لأعضاء الفريق الجدد وإجراءات العمل عن بُعد

قيود ClickUp

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الهاتف المحمول حتى الآن

منحنى التعلم الأولي للوافدين الجدد

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (2,000+ تقييم)

2. كاهوت!

عبر كاهوت! لذا، تخيل تحويل تلك الجلسات التدريبية العادية في بعض الأحيان في الشركات إلى برنامج مسابقات مثير للاهتمام. هذا هو سحر لعبة بناء الفريق الافتراضية Kahoot!

فهذا البرنامج الذي يعمل على بناء الفريق يحفّز المشاركة ويضمن أن الفرق لا تستوعب المعلومات الحيوية فحسب، بل تستمتع بالعملية أيضاً.

إنه هواء منعش للشركات الحريصة على تعزيز الترابط بين الفريق إلى جانب التدريب.

والجزء الأفضل؟ ستشعر فرقك الافتراضية وكأنها مجتمع مفعم بالحيوية بدلاً من مجرد مجموعة من الأفراد الذين يواجهون مكالمة فيديو أخرى.

كاهوت! أفضل الميزات

إضفاء الإثارة على اجتماعات الفريق والدورات التدريبية من خلال اختبارات تفاعلية مخصصة

استخدم قوالب قابلة للتخصيص لتخصيص الأسئلة لتناسب ثقافة شركتك واحتياجاتها

تتبع مشاركة المشاركين وتحليلها

اجمع تعليقات الفريق بسهولة باستخدام استطلاعات الرأي والاستبيانات

التعلم القائم على الألعاب يجعل جلسات التدريب لا تُنسى

التكامل مع برامج بناء الفريق التي تستخدمها بالفعل

تعزيز المنافسة الصحية بين أعضاء الفريق

قيود Kahoot!

تخصيص محدود في الخطط المجانية

يحتاج إلى اتصال بالإنترنت للحصول على تجربة مثالية

يجد بعض المستخدمين أن الحدود الزمنية مقيدة

تسعير Kahoot!

المعيار: 17 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

17 دولاراً شهرياً لكل مستخدم مقدم: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف كحد أقصى: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

كاهوت! التقييمات والمراجعات

G2 : 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2700 تقييم)

3. جاذروند

عبر تجمعوا يعد الاتصال عن بُعد تحدياً. لكن Gatheround؟ إنه الترياق المضاد للتفاعلات الافتراضية غير الشخصية.

إن وضع الاتصالات الشخصية القائمة على الفيديو في قلب منصتها يضمن أن يشعر كل عضو بأنه مرئي ومسموع. لا يتعلق الأمر فقط بالتواصل وجهاً لوجه؛ بل يتعلق بخلق لحظات من التواصل الحقيقي.

بالنسبة للمؤسسات التي تبحث عن العمق في تفاعلاتها عن بُعد، فإن Gatheround هو المفتاح.

أفضل ميزات Gatheround

ربط أعضاء الفريق لإجراء محادثات عفوية.

تشجيع المناقشات حول مجموعة متنوعة من الموضوعات

جمع الملاحظات لفهم مشاعر الموظفين

يمتزج بسلاسة مع برامج بناء الفريق الأخرى

إنشاء غرف قابلة للتخصيص لتعكس قيم الشركة وثقافتها

قياس مقاييس تفاعل الفريق

تتيح لك الخيارات غير المتزامنة استيعاب مناطق زمنية مختلفة

قيود Gatheround

قد يكون مربكاً لأعضاء الفريق الانطوائيين

منحنى تعليمي بسيط للمستخدمين لأول مرة

الاعتماد على اتصالات إنترنت مستقرة

تسعير #### Gatheround

ما يصل إلى 25 مشاركاً كحد أقصى: 25 دولاراً شهرياً

25 دولاراً شهرياً حتى 50 مشاركًا: 50 دولارًا في الشهر

50 دولارًا في الشهر ما يصل إلى 100 مشارك: 200 دولار شهريًا: 200 دولار شهريًا

200 دولار شهريًا: 200 دولار شهريًا ما يصل إلى 200 مشارك: 400 دولار/شهرًا: 400 دولار/شهرًا

400 دولار/شهرًا: 400 دولار/شهرًا المؤسسات: 9,600 دولار أمريكي في السنة

Gatheround التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (3 تقييمات)

: 4.8/5 (3 تقييمات) Capterra: غير متاح

4. بينج بورد

عبر بينج بورد للوهلة الأولى، قد يبدو تطبيق Pingboard وكأنه تطبيق آخر للمخططات التنظيمية، ولكن تعمق قليلاً وستكتشف جوهره الحقيقي كبرنامج لبناء الفريق.

إنه أداة تعزز التعاون والتفاهم بين الإدارات بسلاسة.

وبعيدًا عن مجرد تمثيل هياكل الشركة بصريًا، فإن Pingboard يخلق نظامًا بيئيًا شفافًا للعمل.

يمكن للموظفين تقدير كل دور بشكل أفضل، مما يؤدي إلى بناء فريق عمل متماسك ومستنير. إذا كان تعزيز الفهم الشامل لهيكلية شركتك هو هدفك، فإن Pingboard هو الحل المناسب لك.

أفضل ميزات بينج بورد

تصور هيكل الفريق بشكل ديناميكي من خلال مخططات تنظيمية في الوقت الفعلي

تحقق من الملفات الشخصية للموظفين للتعرف على زملائك بما يتجاوز مسمياتهم الوظيفية

المزامنة بسلاسة مع منصات مشاركة الموظفين تخطيط الإجازات وإجازات نهاية الخدمة بكل شفافية

الاحتفال بأعياد الميلاد واحتفالات الذكرى السنوية وغير ذلك الكثير

ابقَ على اتصال أثناء التنقل

تخصيص طرق عرض البيانات حسب احتياجات الشركة

قيود #### قيود Pingboard

قد يكون التخصيص مربكاً في البداية

قد تجد الشركات الكبيرة تباطؤاً في الأداء

يقتصر على التخطيط التنظيمي ولا يوفر إدارة المهام

تسعير #### بينج بورد

الأساسي: 149 دولارًا شهريًا

149 دولارًا شهريًا أساسي: 299 دولارًا شهريًا

299 دولارًا شهريًا المحترف: 399 دولارًا شهريًا

399 دولارًا شهريًا مخصص: اتصل ب Pingboard لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات بينج بورد

G2 : 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

5. الفريق الصاعد

عبر الفريق الصاعد عندما يتعلق الأمر بالقيادة، فإن الحدس أمر رائع. ولكن ادمج ذلك مع البيانات القابلة للتنفيذ؟ أنت الآن في شيء مميز.

أدخل فريق Rising Team.

يتمحور برنامج بناء الفريق هذا حول تعزيز القيادة من خلال اتخاذ قرارات مستنيرة. فهو يقدم للقادة بيانات ثاقبة تضمن الشعور بتوجيهاتهم والتصرف بفعالية بناءً عليها.

إذا كان نمو فريقك وتطويره على رأس أولوياتك، فقد يكون Rising Team هو سلاحك السري.

أفضل ميزات برنامج Rising Team

تقييم قدرات القيادة وتنميتها

الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ لتنفيذ التغييرات المهمة

ترسيخ ثقافة غنية بالملاحظات

اتخاذ خيارات قائمة على البيانات لنمو الفريق

تطوير مهارات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات فريقك باستخدام ورش عمل مخصصة

عزز مجموعتك التقنية

تساعدك وحدات التعلُّم المستمر على البقاء على اطلاع دائم ومستمر

قيود الفريق الصاعدة

قد يكون أكثر ملاءمة للفرق المتوسطة إلى الكبيرة الحجم

قد تبدو بعض مقاييس التغذية الراجعة غازية

يتطلب نهجًا استباقيًا لتحقيق أقصى قدر من الفوائد

ارتفاع أسعار الفريق

الاتصال: 9 دولارات شهرياً لكل مستخدم

9 دولارات شهرياً لكل مستخدم التطوير: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بفريق Rising Team لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات فريق Rising Team

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

6. جيك بوت

عبر جيك بوت بالنسبة لأولئك الذين يعيشون ويتنفسون في Slack، يبدو Geekbot وكأنه ذلك الزميل الفعال الذي طالما أردته.

فهو يقدم تجربة سلسة، حيث يدمج التحديثات والاستطلاعات المنتظمة في الدردشة. ولكن الأمر لا يتعلق فقط بالبساطة، بل يتعلق بالحفاظ على مزامنة الفرق.

حتى عندما يكون الأعضاء متباعدين في قارات مختلفة، ويعملون في ساعات مختلفة، يضمن Geekbot أن يكونوا على اتصال دائم. إذا كنت حريصاً على تحسين تجربة Slack، فإن Geekbot لا يحتاج إلى تفكير.

أفضل ميزات Geekbot

إدارة عمليات الوقوف بسلاسة داخل Slack

تلبية احتياجات الفرق العالمية دون عناء من خلال عمليات تسجيل الوصول غير المتزامنة

تخصيص الأسئلة التي تساعدك في الحصول على الرؤى التي تهم فريقك

قياس الحالة المزاجية للفريق، والعوائق، وغير ذلك الكثير

تعزيز الثقة داخل فرق العمل عن بُعد

احصل على تعليقات دون مطالبة يدوية باستخدام الاستبيانات الآلية

يتكيف مع مختلف أحجام الفرق واحتياجاتها

قيود Geekbot

يقتصر على تكامل Slack

قد تجد بعض الفرق أن عمليات تسجيل الوصول اليومية زائدة عن الحاجة

قد تتطلب خيارات التخصيص منحنى تعليمي

تسعير #### Geekbot

رابط إلى صفحة التسعير الخاصة بهم للحصول على تفاصيل دقيقة ومحدثة.

تقييمات ومراجعات Geekbot

G2 : 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 100 تقييم)

7. رالي برايت

عبر رالي برايت في إطار السعي إلى الارتقاء بأداء الفريق، نحتت RallyBright لنفسها مكانة خاصة بها.

يدور برنامج بناء الفريق هذا حول فهم ديناميكيات الفريق حتى النخاع.

من خلال توفير تحليلات ورؤى مفصّلة، يزوّد RallyBright الشركات بالأدوات اللازمة لضبط عمليات التعاون. ومن خلال تركيزه على التحسين الاستباقي، فهو الحليف الذي يحتاجه كل فريق في صفه.

أفضل ميزات RallyBright

رؤى ديناميكية للفريق تساعدك على فهم نقاط القوة ومجالات النمو

إنشاء خطط عمل مخصصة تهدف إلى مساعدة الموظفين على التحسين بناءً على الملاحظات المخصصة

مراقبة النمو بمرور الوقت

تعزيز التماسك والتفاهم مع مساحات العمل التعاونية

الحصول على ملاحظات قائمة على البيانات

يتناسب مع الأنظمة البيئية التقنية الأوسع نطاقاً

تعزيز قدرات قيادة الفريق

قيود RallyBright

قد يكون أكثر ملاءمة للفرق الكبيرة

قد تتطلب بعض المقاييس التعمق في فهم بعض المقاييس

يعتمد بشكل كبير على مدخلات المستخدم لتحقيق الدقة

تسعير RallyBright

البدء: مجاناً

مجاناً التوسيع: 2.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

2.50 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

RallyBright التقييمات والمراجعات

G2 : 5/5 (15 تقييم)

: 5/5 (15 تقييم) Capterra: غير متاح

8. فيرتلي

عبر فيرتلي لقد أصبحت الأحداث الافتراضية هي القاعدة، لكن فيرتلي لم تقفز على عربة الفعاليات الافتراضية فحسب، بل أعادت ابتكارها.

تحوّل فيرتلي المشاركين السلبيين إلى مساهمين نشطين. من التواصل إلى جلسات العصف الذهني، تبدو كل فعالية غامرة وتفاعلية.

والنتيجة؟ التجمعات الافتراضية مؤثرة مثلها مثل التجمعات المباشرة.

إذا كنت ترغب في رفع مستوى فعالياتك الافتراضية، فإن نهج فيرتلي المبتكر يستحق الاستكشاف.

أفضل ميزات فيرتلي

تعزيز المشاركة خلال الفعاليات عبر الإنترنت من خلال الغرف التفاعلية

تسهيل نقل المعرفة بفعالية

تعزيز التواصل بين أعضاء الفريق

عكس علامتك التجارية أو موضوع الفعالية من خلال مساحات الفعاليات القابلة للتخصيص

حافظ على تفاعل المشاركين واجمع الملاحظات باستخدام استطلاعات الرأي والاختبارات

البث إلى جمهور أوسع

قياس نجاح الفعالية على الفور

قيود فيرتلي

قد يتطلب الإعداد الأولي التوجيه

قد تكون الميزات ثقيلة على الفعاليات الصغيرة الحجم

يحتاج إلى اتصال ثابت بالإنترنت للحصول على تجربة مثالية

تسعير #### فيرتلي

الأساسي: 100 يورو/شهرياً

100 يورو/شهرياً القسط: 600 يورو/شهريًا

600 يورو/شهريًا احترافي: 1,400 يورو/شهريًا

1,400 يورو/شهريًا المؤسسات: اتصل بڤيرتلي لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات فيرتلي

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.9/5 (7 مراجعات)

9. هاي تاكو

عبر هاي تاكو نحن جميعًا نقدر جميعًا التهنئة على الظهر، ويجلب HeyTaco هذا الشعور إلى قنوات Slack بأكثر الطرق متعة.

الأمر لا يتعلق فقط بإرسال الإشادة؛ بل يتعلق بخلق ثقافة التقدير.

يمكن لأعضاء الفريق بسهولة نشر الإيجابية والاعتراف بإنجازات بعضهم البعض باستخدام أسلوبه المرح الذي يحمل طابع التاكو.

في الفضاء الافتراضي حيث يتم تفويت الإشارات غير اللفظية، يملأ تطبيق HeyTaco الفجوة ويعزز الامتنان والتحفيز.

أفضل ميزات HeyTaco

دوران ممتع في تقدير الفريق

دمج التكريم بسلاسة في محادثات Slack اليومية

احتفل بأفضل المساهمين والناشرين للإيجابية

تخصيص التقدير حسب ثقافة فريقك

فهم معنويات الفريق واتجاهاته

التوسع مع الفرق من أي حجم

أضف عنصر المرح إلى تفاعلات الفريق

قيود HeyTaco

حصري لمستخدمي Slack

قد لا تكون مثالية لبيئات الشركات الأكثر رسمية

قد لا يلقى الموضوع صدى لدى الجميع

تسعير HeyTaco

3 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات HeyTaco

G2 : 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 5/5 (2 تقييمات)

10. سكافيفي

عبر سكافيفي من قال أن أنشطة بناء الفريق يجب أن تكون كلها ورش عمل وجلسات استراتيجية؟ من بين ألعاب بناء الفريق، تكسر Scavify القالب. فألعاب البحث عن الكناسة الرقمية التي تقدمها بناء الفريق إلى مغامرة مثيرة

فبينما تتعاون الفرق في التغلب على التحديات، تترابط بطبيعة الحال من خلال التجارب المشتركة. إنه إعادة تخيل بناء الفريق من جديد، حيث يتم إعادة تخيل بناء الفريق عن بُعد التعاون في مكان العمل يلتقي المرح والاكتشاف

إذا كانت الطرق المعتادة للترويج لبناء الفريق الافتراضي تبدو قديمة بعض الشيء، فإن Scavify تعدك بلمسة منعشة.

Scavify أفضل الميزات

إشراك الفرق من خلال ألعاب البحث عن الكنز الرقمي والتحديات الأخرى

تشجيع المنافسة الودية

استخدم تحديات الصور والفيديو لتعزيز الإبداع بين أعضاء الفريق عن بُعد

مكافأة المشاركة والإنجازات

أنشئ تمريناً مخصصاً لبناء الفريق يلقى صدى لدى فريقك

عزِّز تجربة المستخدم باستخدام أدوات أخرى في مجموعتك التقنية

فهم المشاركة والتفاعل من خلال التحليلات المتعمقة

قيود Scavify

مطلوب جهاز محمول للمشاركة المثلى

قد يتطلب وقت إعداد كبير للمنظمين

قد لا يكون مناسباً للفرق الكبيرة والمتفرقة

تسعير #### Scavify

اتصل ب Scavify لمعرفة الأسعار

Scavify التقييمات والمراجعات

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: غير متاح

تعزيز مشاركة الموظفين مع ClickUp ## تعزيز مشاركة الموظفين مع ClickUp

في حين أن جميع التطبيقات المدرجة في القائمة هي أبطال ثقافة الشركة في حد ذاتها، فإن نهج ClickUp الشامل لبناء الفريق، إلى جانب فهمه لديناميكيات الفريق المتنوعة، يضعه في مرتبة أعلى من البقية. ومع تقدمنا إلى الأمام، يبدو مستقبل بناء الفريق أكثر إشراقاً، مع وجود منصات مثل ClickUp التي تقود الطريق.

فكل فريق، سواء كان فريق تسويق، أو تصميم، أو تطوير، أو أي فريق آخر، لديه مساحة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاته الفريدة. إنه ليس حلاً واحداً يناسب الجميع. بدلاً من ذلك، إنها مساحة عمل ديناميكية حيث يمكن للفرق المختلفة تهيئة سير العمل ولوحات معلومات المشروع وأهدافه.

تدرك ClickUp أن فريق تطوير البرمجيات يعمل بشكل مختلف عن فريق المحتوى، ويؤكد هذا النهج الدقيق التزامها بتقديم النظام الأساسي الأكثر تركيزًا على المستخدم لفريقك بأكمله. ابدأ مساحة عمل ClickUp مجانية اليوم!