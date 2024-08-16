أفضل 10 أدوات اتصال غير متزامن لعام 2025

على مدى السنوات القليلة الماضية، حدث تحول كبير في طريقة عملنا. نحن نتبنى بشكل متزايد المرونة في العمل من أي مكان نختاره. 💻

ومع ذلك، فإن ثقافة العمل المختلطة تعني أن فرق العمل يجب أن تكون قادرة على التعاون بفعالية من أي مكان. كما يجب عليهم أيضًا تبسيط عمليات المراجعة والموافقة وتتبع المساءلة.

كما يجب أن تكون فرق العمل عن بُعد قادرة على الاجتماع معًا في اجتماعات افتراضية من أجل التفكير والعصف الذهني المثمر.

ما الحل؟

أدوات التواصل غير المتزامن. هناك الكثير من الخيارات المتاحة اليوم، ولكن قد يكون اختيار الأدوات المناسبة لمجموعتك التقنية أمراً صعباً، خاصةً مع التنوع الكبير في مجموعات الميزات والتكاملات وخطط التسعير. ومع ذلك، فإن فوائد التواصل غير المتزامن ستجعل الأمر يستحق الجهد المبذول.

ولتسهيل الأمور عليك، قمنا أنا وفريقي بالبحث على نطاق واسع واختبار بعض أفضل أدوات التواصل غير المتزامن لفهم وظائفها بشكل أفضل.

إذا كنت تتطلع إلى إضافة أدوات اتصال غير متزامن إلى حزمة الإنتاجية الخاصة بك، تابع القراءة للتعرف على بعض أفضل الخيارات المتاحة. 👇

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة اتصال غير متزامن؟

يمكن لأدوات الاتصال غير المتزامن المناسبة أن تساعد العاملين عن بُعد على التعاون بسلاسة حتى عندما يكونون متواجدين في مناطق زمنية مختلفة. ويمكنها تحسين إنتاجية الفريق وكفاءته دون الحاجة إلى عقد اجتماعات شخصية أو مكالمات هاتفية. تسمح منصات التواصل غير المتزامن للموظفين بالعمل وفقاً لجداولهم الزمنية وبالسرعة التي تناسبهم، مما يسمح بمزيد من التركيز في العمل. كما أنها أكثر مرونة لاستيعاب أنماط التواصل المختلفة.

إذا كنت تخطط لاختيار أداة اتصال غير متزامنة لعملك، فإليك بعض الميزات التي يجب البحث عنها.

التعاون في المستندات : يجب أن تتيح التحرير في الوقت الفعلي وغير المتزامن للمستندات الأساسية حتى تتمكن الفرق من العمل معاً دون تعارض

: يجب أن تتيح التحرير في الوقت الفعلي وغير المتزامن للمستندات الأساسية حتى تتمكن الفرق من العمل معاً دون تعارض إدارة المهام : يجب أن تساعدك الأداة التي تختارها على إنشاء وتعيين المهام مع تواريخ الاستحقاق بحيث تكون هناك مساءلة واضحة ورؤية واضحة لما يجب القيام به

: يجب أن تساعدك الأداة التي تختارها على إنشاء وتعيين المهام مع تواريخ الاستحقاق بحيث تكون هناك مساءلة واضحة ورؤية واضحة لما يجب القيام به مشاركة الملفات : اختر حلاً يسمح للفرق بمشاركة الملفات والمستندات بسهولة حتى يتمكن الموظفون من الوصول بسهولة إلى المعلومات المهمة

: اختر حلاً يسمح للفرق بمشاركة الملفات والمستندات بسهولة حتى يتمكن الموظفون من الوصول بسهولة إلى المعلومات المهمة التعليقات والتعليقات : يجب أن يتيح البرنامج للفرق ترك تعليقات ومراجعات على المهام بحيث لا تكون هناك حاجة لعقد اجتماعات مستمرة لمناقشة التغييرات

: يجب أن يتيح البرنامج للفرق ترك تعليقات ومراجعات على المهام بحيث لا تكون هناك حاجة لعقد اجتماعات مستمرة لمناقشة التغييرات لوحات معلومات قابلة للتخصيص: ستوفر أداة الاتصال غير المتزامن المثالية أيضًا رؤى حول المقاييس التي تهمك حتى تعرف كيف يتقدم المشروع والمهام ذات الصلة

بعد قضاء وقت طويل في التجربة والبحث مع فريقي، قمتُ بإعداد قائمة بأفضل أدوات التواصل غير المتزامن المتوفرة في السوق. سوف أطلعك على ميزات كل أداة وأسعارها وإيجابياتها وسلبياتها حتى تتمكن من اكتساب فهم متعمق واتخاذ قرار مستنير عند اختيار أداة لفريقك.

اقرأ المزيد: كيف يغير العمل غير المتزامن من التعاون

1. ClickUp (الأفضل للتواصل غير المتزامن والتعاون وإدارة المشاريع)

إذا كنت تبحث عن أداة شاملة للتواصل غير المتزامن _وإدارة المشاريع، فإن ClickUp هو أفضل رهان لك. يساعد ClickUp فرق العمل عن بُعد تنظيم المشاريع والمهام وتعيينها.

أنا وفريقي نستخدم عرض الدردشة في ClickUp للتواصل مع أعضاء الفريق كليك أب كليب للعمل بشكل غير متزامن مستندات ClickUp للتعاون في المحتوى, التدقيق لمشاركة ملفات الوسائط ومراجعتها، و ClickUp Whiteboards للتخطيط والعصف الذهني والاجتماعات عن بُعد. وتوفر المنصة ميزات ممتازة للتعاون والعمل عن بُعد وإدارة المهام، كما أنها سهلة الاستخدام وبديهية للغاية.

يمكننا إنشاء بروتوكولات اتصال دقيقة للفرق التي تتعاون عبر المناطق الزمنية. يساعد ذلك فرق العمل عن بُعد على البقاء متزامنة من خلال ضمان أن يكون الجميع على نفس الصفحة عند مشاركة المعلومات والتعامل مع المشاكل ونقل التغييرات.

يمكن إعداد بروتوكولات الاتصال لنوع القناة التي سيتم استخدامها وتكرار الاجتماعات. على سبيل المثال، يمكننا إرسال التحديثات والإعلانات والتقارير الرسمية عبر البريد الإلكتروني، مما يتيح وقتاً كافياً على مدار 24 ساعة.

كما يمكن قالب مصفوفة اتصالات فريق ClickUp ومصفوفة الاجتماعات مفيد جدًا لإنشاء وإدارة خطة تواصل مثمرة لفريقنا.

قالب مصفوفة اتصالات الفريق ومصفوفة الاجتماعات في ClickUp

تتيح لنا طريقة عرض جدول الاجتماعات في هذا القالب التخطيط للاجتماعات، بينما توفر لنا طريقة عرض حالة الاجتماع معلومات حول حالة عمليات تسجيل الوصول المجدولة. وهذا يساعدنا على إنشاء جدول زمني فعال للاتصالات والاجتماعات لفريقنا.

وبالمثل، تمكّن لوحات ClickUp Whiteboards فرق العمل عن بُعد من توليد الأفكار وشرح المواضيع بشكل مرئي. يمكننا رسم الأفكار وتخطيط سير العمل وربط الأفكار، مما يجعل كل جلسة عصف ذهني مثمرة ومؤثرة. كما أنها تساعدنا على توحيد خطط وبروتوكولات التواصل دون إنشاء أطر عمل من الصفر.

على سبيل المثال، يمكننا استخدام قالب السبورة البيضاء لخطة التواصل في ClickUp لإيصال المعلومات إلى العملاء أو أصحاب المصلحة بفعالية.

قالب خطة التواصل ClickUp قالب السبورة البيضاء

يساعدنا هذا القالب في تحديد أهداف التواصل والجمهور المستهدف والوسيلة المناسبة لنقل رسالتنا.

لتحقيق أقصى استفادة من ClickUp للعمل غير المتزامن، دعنا نفحص أهم ميزاته:

ClickUp أفضل الميزات

ذكاء اصطناعي قوي: استخدم انقر فوق الدماغ لمساعدتك في مهام تافهة (ولكنها تستغرق وقتًا طويلاً) مثل تلخيص ملاحظات الاجتماعات وتحديثات المشروع، وصياغة الردود على البريد الإلكتروني، وإنشاء قوالب. يمكنك حتى استخدام هذه الميزة الأنيقة للحصول على إجابات فورية على أسئلتك المتعلقة بالعمل. تعمل خوارزمية الذكاء الاصطناعي على فرز مساحة العمل الخاصة بك لسحب المعلومات ذات الصلة من مهامك ومستنداتك ومحادثاتك للإجابة على استفساراتك

صورة GIF لتلخيص سلسلة الرسائل في ClickUp AI

لخص على الفور سلاسل التعليقات الطويلة بنقرة زر واحدة باستخدام ClickUp AI

تنفيذ الأهداف لتحسين المساءلة : اجعل جميع أعضاء فريقك مسؤولين عن مهامهم باستخدام أهداف ClickUp بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، من خلال وضع أهداف قابلة للقياس. ابدأ بإنشاء أهداف فردية وجماعية ثم قسّمها إلى أهداف نقدية أو رقمية أو أهداف من نوع المهام لتتبع مدى اقتراب الجميع من تحقيق الهدف

: اجعل جميع أعضاء فريقك مسؤولين عن مهامهم باستخدام أهداف ClickUp بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، من خلال وضع أهداف قابلة للقياس. ابدأ بإنشاء أهداف فردية وجماعية ثم قسّمها إلى أهداف نقدية أو رقمية أو أهداف من نوع المهام لتتبع مدى اقتراب الجميع من تحقيق الهدف تتبع تقدم الفريق: احصل على رؤية واضحة وموجزة عن عملك وتقدمك وأدائك في موقع واحد باستخدام ClickUp Dashboards . شارك لوحات المعلومات مع أعضاء الفريق حتى يحافظ الجميع على تركيزهم وتوافقهم مع عملهم. تقليل الحاجة إلى الاجتماعات والتحديثات المستمرة

تتبع مقاييس المشروع والأداء المهمة مع لوحات معلومات ClickUp Dashboards القابلة للتخصيص

تعيين العمل بكل سهولة: استخدم مهام ClickUp لتعيين عناصر العمل لأي مشروع لأعضاء فريقك. أضف تواريخ الاستحقاق، وأوصاف المهام، ومستويات الأولوية، وحالات المهام لتتبع التقدم المحرز في عمل فريقك

استخدم مهام ClickUp لتعيين عناصر العمل لأي مشروع لأعضاء فريقك. أضف تواريخ الاستحقاق، وأوصاف المهام، ومستويات الأولوية، وحالات المهام لتتبع التقدم المحرز في عمل فريقك التعاون في التوثيق : قم بتجميع المعلومات في مستندات منسقة بدقة باستخدام مستندات ClickUp . قم بدعوة أعضاء الفريق للعمل بشكل تعاوني وتحرير المستند في الوقت الفعلي. إنشاء مصدر واحد للحقيقة للتحديثات الهامة لتجنب سوء الفهم وسوء التواصل

: قم بتجميع المعلومات في مستندات منسقة بدقة باستخدام مستندات ClickUp . قم بدعوة أعضاء الفريق للعمل بشكل تعاوني وتحرير المستند في الوقت الفعلي. إنشاء مصدر واحد للحقيقة للتحديثات الهامة لتجنب سوء الفهم وسوء التواصل مشاركة التحديثات على الدردشة : شارك التحديثات، وتعاون، وسهّل تواصل الفريق مع عرض دردشة ClickUp . تمكين أعضاء الفريق من التبديل بين الاتصالات غير المتزامنة والمحادثات في الوقت الفعلي حسب ما يناسبهم

: شارك التحديثات، وتعاون، وسهّل تواصل الفريق مع عرض دردشة ClickUp . تمكين أعضاء الفريق من التبديل بين الاتصالات غير المتزامنة والمحادثات في الوقت الفعلي حسب ما يناسبهم شرح المفاهيم بوضوح: اشرح أي مفهوم بوضوح من خلال تسجيل شاشتك باستخدام مقاطع ClickUp . أنشئ مقاطع لأي محادثة وأضفها إلى ClickUp Hub حتى تتمكن أنت وفريقك من الوصول إليها لاحقًا

قيود ClickUp

هناك منحنى تعليمي طفيف في معرفة وإعداد التخصيصات للميزات

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات للشخص الواحد شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: استخدم قوالب خطة التواصل لوضع عملية وتحديد أهداف التواصل مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.

2. سلاك (الأفضل لتواصل الفريق)

عبر سلاك سلاك هي منصة تواصل غير متزامن قائمة على السحابة. يمكن تثبيتها على هاتفك أو سطح المكتب وهي أداة مفيدة للرسائل الفورية وتنسيق المناقشات السريعة. لتمكين المحادثات المركّزة، يمكنك أيضاً إنشاء قنوات مخصصة لمشاريع أو أقسام معينة.

يتيح لك تكامل تطبيق Slack مع ClickUp إنشاء مهام من القنوات أو الرسائل المباشرة وإعداد مزامنة خاصة بالقناة لضمان اطلاع جميع أصحاب المصلحة على التحديثات في الوقت الفعلي. علاوة على ذلك، مع تطبيق Zoom ل Slack، يمكنك الانضمام إلى الاجتماعات وإدارتها من داخل Slack.

بينما أوافق على أن تطبيق Slack برنامج تعاون الفريق هو خيار رائع للاتصال في الوقت الفعلي وفرق العمل عن بُعد، إلا أن المنصة تفتقر إلى ميزات لإدارة المشاريع عن بُعد بشكل متعمق.

سلاك أفضل الميزات

دردشة الفريق: بدء محادثات فردية مع أعضاء الفريق. التواصل باستخدام الرسائل النصية أو الصوتية أو الفيديو دون مخاوف تتعلق بالأمان أو الخصوصية

بدء محادثات فردية مع أعضاء الفريق. التواصل باستخدام الرسائل النصية أو الصوتية أو الفيديو دون مخاوف تتعلق بالأمان أو الخصوصية المحادثات الجماعية : قم بدعوة أعضاء فريقك لإجراء مناقشات سريعة بضغطة زر سريعة. شارك المستندات أو الروابط أثناء الاجتماع. سيتم حفظها تلقائياً في سجل المحادثة بمجرد انتهاء الاجتماع

: قم بدعوة أعضاء فريقك لإجراء مناقشات سريعة بضغطة زر سريعة. شارك المستندات أو الروابط أثناء الاجتماع. سيتم حفظها تلقائياً في سجل المحادثة بمجرد انتهاء الاجتماع Slack Connect : تواصل بسلاسة مع أصحاب المصلحة والشركاء من خارج مؤسستك في لحظة، مما يلغي الحاجة إلى سلاسل رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها

: تواصل بسلاسة مع أصحاب المصلحة والشركاء من خارج مؤسستك في لحظة، مما يلغي الحاجة إلى سلاسل رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها مقاطع : شارك المعلومات السياقية مع فرق العمل من خلال تحميل مقاطع صوتية أو مقاطع فيديو أو مقاطع تسجيل الشاشة داخل Slack

: شارك المعلومات السياقية مع فرق العمل من خلال تحميل مقاطع صوتية أو مقاطع فيديو أو مقاطع تسجيل الشاشة داخل Slack الذكاء الاصطناعي في سلاك: اطرح أي سؤال متعلق بالعمل على الذكاء الاصطناعي في سلاك وسيقوم بالبحث في مساحة سلاك الخاصة بك ليقدم لك الإجابات ذات الصلة. احصل على ملخصات سريعة لرسائلك الفائتة حتى تتمكن من البقاء على اطلاع دائم بأحدث المحادثات

قيود سلاك #### قيود سلاك

من الصعب والمرهق إدارة إشعارات متعددة، خاصة بالنسبة للفرق الكبيرة أو القنوات المشغولة للغاية

يحتاج تطبيق Slack إلى مساحة تخزين كبيرة على نظامك، وقد لا تتلقى إشعارات الرسائل إذا نفدت ذاكرة سطح المكتب لديك

تسعير #### سلاك

مجاني للأبد

الإيجابي: 8.75 دولار شهرياً لكل مستخدم

8.75 دولار شهرياً لكل مستخدم العمل+ : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شبكة المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص Slack AI: أضف إلى أي باقة مدفوعة مقابل 10 دولارات لكل شخص شهريًا

تقييمات ومراجعات Slack

G2 : 4.5/5 (أكثر من 30,000 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 30,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20,000 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: اختر الصحيح إيقاع الاجتماع - اجتماعات يومية، أو اجتماعات أسبوعية، أو اجتماعات كل أسبوعين، أو أي تنسيق آخر لتحديد أفضل طريقة للحاق بفرقك عن بُعد.

3. لوم (الأفضل لتسجيل الشاشة وتحرير الفيديو)

عبر تلوح في الأفق Loom هي واحدة من أشهر أدوات تسجيل الشاشة في السوق. فهي تمكّن الفرق من تسجيل الشاشة وكاميرا الويب والصوت أثناء شرحهم للمفاهيم والعمليات على شاشاتهم. وبمجرد انتهاء التسجيل، يتم إنشاء رابط، ويمكن للمستخدمين مشاركته مع أي شخص. يمكن للمشاهدين أيضًا ترك ملاحظاتهم وتعليقاتهم مباشرةً على الفيديو.

ومع ذلك، لا يمكن أن يكون Loom الأداة الوحيدة في ترسانة التواصل غير المتزامن لأنه لا يمكن استخدامه للتعاون في الوقت الفعلي والتواصل المتزامن.

أفضل ميزات #### Loom

أدوات الرسم : تمييز نقرات الماوس والرسم على شاشتك لتحويل المعلومات بوضوح وفعالية

: تمييز نقرات الماوس والرسم على شاشتك لتحويل المعلومات بوضوح وفعالية ردود الفعل الغنية : تمكين المشاهدين من التفاعل مع الفيديو الخاص بك باستخدام الرموز التعبيرية

: تمكين المشاهدين من التفاعل مع الفيديو الخاص بك باستخدام الرموز التعبيرية الحث على اتخاذ إجراء : قم بتضمين روابط لأصول مهمة في الفيديو الخاص بك حتى يتمكن المشاهدون من الرجوع إليها عندما يحتاجون إلى مزيد من المعلومات

: قم بتضمين روابط لأصول مهمة في الفيديو الخاص بك حتى يتمكن المشاهدون من الرجوع إليها عندما يحتاجون إلى مزيد من المعلومات رؤى المشاركة : احصل على رؤى حول من شاهد مقاطع الفيديو الخاصة بك ومدة مشاهدتها وعرض عدد النقرات التي حصلت عليها على عبارات الحث على اتخاذ إجراء

: احصل على رؤى حول من شاهد مقاطع الفيديو الخاصة بك ومدة مشاهدتها وعرض عدد النقرات التي حصلت عليها على عبارات الحث على اتخاذ إجراء الذكاء الاصطناعي: تحسين الفيديو الخاص بك تلقائيًا وتحويل نصك إلى مستند سهل القراءة. احصل على الرسائل التي يتم إنشاؤها تلقائيًا والتي يمكنك مشاركتها مع مقاطع الفيديو الخاصة بك لتزويد المشاهدين بسياق كافٍ للمناقشة

قيود #### تلوح في الأفق

أبلغ المستخدمون عن تعطل تطبيق سطح المكتب بشكل متكرر

لا يحتوي تطبيق Loom لسطح المكتب وامتداد كروم على وظائف متطابقة، والتبديل بينهما صعب

يمكن أن تكون واجهة التحرير غير متقنة وغير بديهية

تسعير #### لوم

مبتدئ : مجاناً

: مجاناً الشركات : 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار الذكاء الاصطناعي: أضف إلى أي باقة مدفوعة مقابل 4 دولارات لكل شخص شهرياً

لوم التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

💡 نصيحة احترافية: تعريف آداب الاجتماع الافتراضي _التي تملي بروتوكولاً محدداً لاجتماعاتك الافتراضية. وبهذه الطريقة، يمكنك ضبط إيقاع الاجتماع، وتوجيه المحادثات، وضمان أن تكون اجتماعاتك مثمرة ومؤثرة

4. Google Workspace (الأفضل للاتصال الآمن بالبريد الإلكتروني وإدارة المستندات)

عبر مساحة عمل جوجل يُعرف أيضًا باسم G Suite، يقدم Google Workspace مجموعة من الميزات الأساسية لـ الاتصال غير المتزامن وتمكين إنتاجية أعضاء الفريق.

يمكن الوصول إلى منتجاتها المستندة إلى السحابة من أي مكان باستخدام أي جهاز، مما يسمح للفرق بتبسيط سير العمل عن بُعد وجعل التواصل الهجين في مكان العمل سهل للغاية

أفضل ميزات Google Workspace

التواصل : استخدم إمكانيات Gmail القوية للتواصل بشكل غير متزامن مع أعضاء فريقك. قم بإدارة وتنظيم صندوق الوارد الخاص بك باستخدام ميزات مثل التصنيفات والفلاتر والعلامات

: استخدم إمكانيات Gmail القوية للتواصل بشكل غير متزامن مع أعضاء فريقك. قم بإدارة وتنظيم صندوق الوارد الخاص بك باستخدام ميزات مثل التصنيفات والفلاتر والعلامات التعاون في الوقت الفعلي : اعمل بشكل تعاوني مع زملائك على العروض التقديمية والمستندات وجداول البيانات. حرر في الوقت الفعلي واترك تعليقاتك باستخدام التعليقات و@الإشارات

: اعمل بشكل تعاوني مع زملائك على العروض التقديمية والمستندات وجداول البيانات. حرر في الوقت الفعلي واترك تعليقاتك باستخدام التعليقات و@الإشارات جدولة : جدولة: جدولة الاجتماعات دون عناء مع أصحاب المصلحة الخارجيين والداخليين في مؤسستك في تقويم Google. قم بتنسيق الأحداث وإعداد المواعيد وتخطيط المشاريع دون القلق بشأن تعارض الجداول الزمنية

: جدولة: جدولة الاجتماعات دون عناء مع أصحاب المصلحة الخارجيين والداخليين في مؤسستك في تقويم Google. قم بتنسيق الأحداث وإعداد المواعيد وتخطيط المشاريع دون القلق بشأن تعارض الجداول الزمنية محادثة : بدء مناقشات سريعة من خلال المراسلة المباشرة على Google Chat. استخدم غرف الدردشة لإجراء مناقشات حول مواضيع أو مشاريع محددة

: بدء مناقشات سريعة من خلال المراسلة المباشرة على Google Chat. استخدم غرف الدردشة لإجراء مناقشات حول مواضيع أو مشاريع محددة الاجتماعات: تواصل مع زملائك وزملائك في الفريق عبر مؤتمرات الفيديو. سجّل جلسات الاجتماع وشاركها مع الأعضاء الرئيسيين حتى يبقى الجميع على اطلاع على نقاط المناقشة الرئيسية.

قيود مساحة عمل Google

تحرير المستندات أو الشرائح أو الأوراق على تطبيق Google Workspace على الهاتف المحمول غير ملائم

في حين أن Google Workspace فعّال من حيث التكلفة بشكل عام، قد يجد المستخدمون أن التكاليف تتزايد تدريجيًا مع الميزات المتقدمة والتخزين الإضافي

أسعار Google Workspace على Google Workspace

مبتدئ الأعمال: 7.20 دولار شهريًا لكل مستخدم الأعمال القياسية: 14.40 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال الإضافية: 21.60 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Google Workspace

G2 : 4.6/5 (أكثر من 40,000 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 40,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

5. ميرو (الأفضل للتعاون المرئي والعصف الذهني)

عبر ميرو التالي في هذه القائمة من أدوات التواصل غير المتزامن هو Miro، وهو مساحة عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للفرق التعاون بصريًا وإنجاز العمل بسرعة.

توفر الأداة لوحة ذكية لإنشاء المحتوى وتنظيمه، وتخطيط سير العمل، وإضافة الملاحظات اللاصقة، ورسم الأفكار. تدعم أداة Miro البديهية للعمل من المنزل ما يلي العمل غير المتزامن ويمكن الوصول إليها من أي جهاز متصل بالإنترنت.

ميرو أفضل الميزات

لوحة ذكية : أطلق العنان لرؤية واحدة لعمل فريقك عبر المهام والمحتوى والمستندات والبيانات. شارك اللوحة مع زملائك في الفريق حتى يكونوا على دراية بكل ما يحتاجون إلى العمل عليه ويمكنهم معالجة المعلومات بفعالية

: أطلق العنان لرؤية واحدة لعمل فريقك عبر المهام والمحتوى والمستندات والبيانات. شارك اللوحة مع زملائك في الفريق حتى يكونوا على دراية بكل ما يحتاجون إلى العمل عليه ويمكنهم معالجة المعلومات بفعالية أدوات تخطيط رحلة العميل : صمم رحلات شاملة للعملاء ورسم خرائط لنقاط الاتصال المهمة لبناء تجارب مستخدمين استثنائية. قم بإنشاء جولات إرشادية للعملية من خلال تسجيل لوحة ميرو الخاصة بك. يمكن للمتعاونين الآخرين العودة إلى اللوحة في الوقت الذي يناسبهم والرجوع إلى هذه التسجيلات لمعرفة السياق

: صمم رحلات شاملة للعملاء ورسم خرائط لنقاط الاتصال المهمة لبناء تجارب مستخدمين استثنائية. قم بإنشاء جولات إرشادية للعملية من خلال تسجيل لوحة ميرو الخاصة بك. يمكن للمتعاونين الآخرين العودة إلى اللوحة في الوقت الذي يناسبهم والرجوع إلى هذه التسجيلات لمعرفة السياق مجموعة أدوات الإطار السلكي: قم بإنشاء إطارات سلكية لأحدث تطبيق للهاتف المحمول أو موقع الويب الخاص بك داخل أداة Miro للإطار السلكي

قم بإنشاء إطارات سلكية لأحدث تطبيق للهاتف المحمول أو موقع الويب الخاص بك داخل أداة Miro للإطار السلكي ميرو للذكاء الاصطناعي: قم بإنشاء مخططات بيانية ومخططات انسيابية وإطارات سلكية في وقت قصير باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد الأفكار. لخص التقارير، وأنشئ تحديثات شاملة للمشروع، واحصل على تعليقات حول استراتيجيتك باستخدام الذكاء الاصطناعي في ميرو

قم بإنشاء مخططات بيانية ومخططات انسيابية وإطارات سلكية في وقت قصير باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد الأفكار. لخص التقارير، وأنشئ تحديثات شاملة للمشروع، واحصل على تعليقات حول استراتيجيتك باستخدام الذكاء الاصطناعي في ميرو حارس المؤسسة: أضف طبقة من الأمان لإدارة المحتوى في Miro. هذا ينطبق بشكل خاص على الشركات والمؤسسات الكبيرة

قيود Miro

يمكن أن يصبح الموقع الإلكتروني غير مستجيب في بعض الأحيان، خاصة مع اللوحات الكبيرة

غالبًا ما يعاني المصممون في العثور على الأشكال والصور المناسبة أثناء تصميم رحلات المستخدم والعمليات والإطارات السلكية

تسعير ميرو

مجاني للأبد

بداية : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ميرو التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 6000 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 6000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (1,000+ تقييم)

اقرأ المزيد: كيفية استخدام اتصال الفيديو غير المتزامن لتحسين العمل عن بُعد

6. جيرا (الأفضل لإدارة المشاريع الرشيقة وتتبع تطوير البرمجيات)

عبر أطلسيان JIRA Jira عبارة عن برنامج لتتبع المشكلات والمشروعات يقدم ميزات تتيح التعاون بين أعضاء الفريق.

تحتوي المنصة أيضًا على ميزات لتنظيم وتتبع المهام وإدارة الطلبات ومراقبة تقدم المشاريع المختلفة.

ومع ذلك، فبدون ميزات مثل اللوحات البيضاء ومساحات العمل التعاونية والمحادثات، قد يضطر فريقك إلى التبديل بين تطبيقات متعددة لإنجاز العمل.

جيرا أفضل الميزات

لوحات المشاريع : إدارة مهام فريقك عبر لوحة المشروع. تعرف على المسؤول عن ماذا وتتبع التقدم المحرز في كل مهمة عبر مراحل مختلفة من سير عمل مشروعك

: إدارة مهام فريقك عبر لوحة المشروع. تعرف على المسؤول عن ماذا وتتبع التقدم المحرز في كل مهمة عبر مراحل مختلفة من سير عمل مشروعك إدارة التبعيات : تتبع المهام التي لها تبعيات بحيث يمكن تحديد أولوياتها وإكمالها قبل أن تصبح عائقاً للأنشطة الأخرى

: تتبع المهام التي لها تبعيات بحيث يمكن تحديد أولوياتها وإكمالها قبل أن تصبح عائقاً للأنشطة الأخرى تتبع الأهداف : تحديد أهداف المشروع وقياس تقدمها بسهولة. شارك الأهداف مع أصحاب المصلحة حتى يكون الجميع على نفس الصفحة فيما يتعلق بما يجب تحقيقه

: تحديد أهداف المشروع وقياس تقدمها بسهولة. شارك الأهداف مع أصحاب المصلحة حتى يكون الجميع على نفس الصفحة فيما يتعلق بما يجب تحقيقه لوحات المعلومات : احصل على رؤية شاملة للمقاييس الأكثر أهمية باستخدام لوحات المعلومات القابلة للتخصيص

: احصل على رؤية شاملة للمقاييس الأكثر أهمية باستخدام لوحات المعلومات القابلة للتخصيص التقويم: عرض المهام القادمة والمواعيد النهائية والأنشطة المهمة باستخدام عرض التقويم. نسق عملك وحافظ على تنظيمه وتتبع الجداول الزمنية حتى بدون تفاعلات مستمرة في الوقت الفعلي

قيود Jira

الواجهة ليست بديهية للغاية، وذكر بعض المستخدمين أنها معقدة للغاية في الاستخدام

قد لا تستجيب خدمة العملاء في بعض الأحيان

التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث ليس بالأمر السهل

تسعير #### جيرا

مجاني للأبد

قياسي : 7.16 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 7.16 دولار شهريًا لكل مستخدم قسط : 12.48 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12.48 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جيرا

G2 : 4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم)

7. Trello (الأفضل لإدارة المهام المرئية)

عبر تريلو Trello عبارة عن منصة لإدارة المهام والمشاريع على غرار كانبان تتيح لك تنظيم عملك وإدارة المشاريع من مكان واحد.

المنصة رائعة أداة العمل من المنزل للفرق البعيدة لأنها تتيح التعاون باستخدام اللوحات والبطاقات المشتركة. يمكن لأعضاء الفريق ترك التعليقات والملاحظات على عناصر العمل المختلفة وإضافة أوصاف المهام، مما يسهل التواصل بشكل غير متزامن.

أفضل ميزات Trello

التصوير : عرض أنواع المهام والأنشطة المختلفة في مشروع ما على لوحة مهام واحدة سهلة الاستخدام

: عرض أنواع المهام والأنشطة المختلفة في مشروع ما على لوحة مهام واحدة سهلة الاستخدام إدارة المهام : تنظيم المهام في قوائم متعددة لتمثيل المراحل المختلفة للمشروع. يمكنك تجميع المهام ضمن "المهام التي يجب إنجازها" أو "العمل قيد التنفيذ" أو "قيد المراجعة" أو إنشاء مهام سير عمل مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات فريقك وتفضيلاته

: تنظيم المهام في قوائم متعددة لتمثيل المراحل المختلفة للمشروع. يمكنك تجميع المهام ضمن "المهام التي يجب إنجازها" أو "العمل قيد التنفيذ" أو "قيد المراجعة" أو إنشاء مهام سير عمل مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات فريقك وتفضيلاته قوائم المراجعة : قسّم المهام المعقدة إلى مهام فرعية أصغر يمكن التحكم فيها. ضع علامة على كل مهمة بمجرد إكمالها حتى لا يفوتك أي شيء

: قسّم المهام المعقدة إلى مهام فرعية أصغر يمكن التحكم فيها. ضع علامة على كل مهمة بمجرد إكمالها حتى لا يفوتك أي شيء تتبع التقدم : تتبع جميع مهامك على طول جدول زمني مرن حتى يعرف فريقك دائمًا ما يجب عليهم العمل عليه بعد ذلك

: تتبع جميع مهامك على طول جدول زمني مرن حتى يعرف فريقك دائمًا ما يجب عليهم العمل عليه بعد ذلك الأتمتة: قم بتكوين الأتمتة المدمجة في Trello للاهتمام بالمهام التافهة حتى تتمكن من التركيز على ما هو أكثر أهمية

قيود Trello

البطاقات، بمجرد إنشائها، لا يمكن حذفها. يمكن أرشفتها فقط.

التخصيص محدود للغاية بالنسبة للوحات Trello

قد يكون من الصعب البحث عن بطاقات أو مهام محددة

تسعير Trello

مجاني للأبد

قياسي : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم قسط : 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: اتصل لمعرفة الأسعار

اقرأ المزيد: Trello مقابل ClickUp: ما هي أداة إدارة المشاريع التي تعمل بشكل أفضل في عام 2024؟

8. GitHub (الأفضل لاستضافة الأكواد البرمجية التعاونية)

عبر جيثب GitHub عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمطوري البرامج لإنشاء التعليمات البرمجية ومشاركتها وإدارتها.

توفر المنصة وظائف التعاون الأساسية التي تسمح للمطورين بالعمل على المشاريع معًا ومراجعة التعليمات البرمجية وترك التعليقات.

أفضل ميزات GitHub

التطوير والاختبار : أنشئ أكوادك واختبرها بأمان في بيئة مطوري GitHub الشاملة. شارك المساحة مع زملائك المبرمجين للحصول على مدخلاتهم وملاحظاتهم

: أنشئ أكوادك واختبرها بأمان في بيئة مطوري GitHub الشاملة. شارك المساحة مع زملائك المبرمجين للحصول على مدخلاتهم وملاحظاتهم تقييم الثغرات : قم بتقييم الكود الخاص بك بحثًا عن الثغرات البرمجية وإصلاحها في وقت قصير باستخدام Dependabot. احصل على إشعار بمجرد اكتشاف ثغرة جديدة حتى تعمل شفرتك البرمجية دون انقطاع

: قم بتقييم الكود الخاص بك بحثًا عن الثغرات البرمجية وإصلاحها في وقت قصير باستخدام Dependabot. احصل على إشعار بمجرد اكتشاف ثغرة جديدة حتى تعمل شفرتك البرمجية دون انقطاع التعاون : تمكين المناقشات المثمرة بين أعضاء الفريق ضمن مساحة عمل تعاونية. قم بطرح الأسئلة واستضافة المناقشات وقياس الاهتمام بالميزات باستخدام استطلاعات الرأي

: تمكين المناقشات المثمرة بين أعضاء الفريق ضمن مساحة عمل تعاونية. قم بطرح الأسئلة واستضافة المناقشات وقياس الاهتمام بالميزات باستخدام استطلاعات الرأي الذكاء الاصطناعي : أنشئ أكواد برمجية أفضل بمساعدة مساعد ترميز مدعوم بالذكاء الاصطناعي. اطلب من Copilot أن يتدخل باقتراحات في أي وقت تتعثر فيه في كتابة التعليمات البرمجية

: أنشئ أكواد برمجية أفضل بمساعدة مساعد ترميز مدعوم بالذكاء الاصطناعي. اطلب من Copilot أن يتدخل باقتراحات في أي وقت تتعثر فيه في كتابة التعليمات البرمجية الأمان: راجع التعليمات البرمجية الخاصة بك وحدد المشكلات بشكل أسرع باستخدام فحوصات الأمان المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قيود GitHub

تحتوي المنصة على قائمة ميزات واسعة النطاق قد يكون من الصعب جدًا على المبتدئين التعود عليها

الاستفادة من الميزات الإضافية يمكن أن تكون مكلفة للفرق الكبيرة

لا يمكن تصفية المشكلات التي أثيرت خلال فترة زمنية معينة

ليست أداة سهلة الاستخدام للفرق غير التقنية

تسعير GitHub

مجاني للأبد

الفريق : 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 4 دولارات شهرياً لكل مستخدم المؤسسات: 21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات GitHub

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 6,000 تقييم)

9. HubSpot (الأفضل للتسويق الداخلي ومشاركة العملاء)

عبر هبسبوت HubSpot عبارة عن مجموعة من المنتجات المصممة لتبسيط التسويق الداخلي وخدمة العملاء والمبيعات. وهي تتيح للفرق إعداد حملات التسويق وإدارة خط أنابيب المبيعات وأتمتة المهام المتكررة من منصة واحدة.

HubSpot هي في المقام الأول منصة لخدمة العملاء وإدارة علاقات العملاء، مما يعني أنها ليست مناسبة تمامًا لإدارة المشاريع المعقدة واحتياجات التعاون بين الفرق.

أفضل ميزات HubSpot

أتمتة التسويق : أتمتة العمليات مثل رعاية العملاء المحتملين ومتابعة البريد الإلكتروني وتقسيم العملاء للتفاعل بنشاط مع العملاء المحتملين والعملاء

: أتمتة العمليات مثل رعاية العملاء المحتملين ومتابعة البريد الإلكتروني وتقسيم العملاء للتفاعل بنشاط مع العملاء المحتملين والعملاء إدارة وسائل التواصل الاجتماعي : جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي عبر منصات متعددة ومراقبة كيفية تفاعل جمهورك مع المحتوى الخاص بك

: جدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي عبر منصات متعددة ومراقبة كيفية تفاعل جمهورك مع المحتوى الخاص بك إدارة جهات الاتصال: تنظيم وإدارة معلومات العملاء المحتملين وسجل تفاعلهم في مكان واحد

تنظيم وإدارة معلومات العملاء المحتملين وسجل تفاعلهم في مكان واحد نظام حجز التذاكر: تحويل الاستفسارات الواردة إلى تذاكر وتخصيصها لوكلاء خدمة العملاء لديك

تحويل الاستفسارات الواردة إلى تذاكر وتخصيصها لوكلاء خدمة العملاء لديك جدولة الاجتماعات : تبسيط الجدولة للعملاء المحتملين من خلال مشاركة رابط التقويم حتى يتمكنوا من حجز الاجتماعات مباشرة

: تبسيط الجدولة للعملاء المحتملين من خلال مشاركة رابط التقويم حتى يتمكنوا من حجز الاجتماعات مباشرة روبوتات المحادثة: تقديم الدعم على مدار الساعة والرد الفوري على استفسارات العملاء. قم بإعداد المستجيبين التلقائيين لإعلام العملاء عندما يكون الوكلاء مشغولين أو غير متاحين

قيود HubSpot

يشعر بعض المستخدمين أن هناك قيوداً حول الخصوصية لأنها تتطلب تهيئة واسعة النطاق لتقييد التحكم في الوصول والأذونات

قد يصبح تنظيم التذاكر مربكاً، وغالباً ما تضيع الاستفسارات إذا كان هناك الكثير من التذاكر المفتوحة

تسعير HubSpot

مجاني

مبتدئ : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم محترف : 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: 75 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Hubspot

G2 : 4.4/5 (أكثر من 11,000 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 11,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 5000 تقييم)

10. فيجما (الأفضل لتصميم الواجهة التعاونية)

عبر فيجما فيجما هي أداة تصميم واجهة تستخدمها فرق التصميم والتطوير لإنشاء نماذج أولية لمواقع الويب وتطبيقات الجوال وواجهات المنتجات.

يمكن للمستخدمين مشاركة ملف Figma مع العديد من أعضاء الفريق للتعاون وتحسين نماذج التصميم على نطاق واسع. وبمجرد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة، يتم ترجمة التصميمات بسهولة إلى أكواد برمجية باستخدام تدفقات عمل مصممة خصيصاً للمطورين.

أفضل ميزات #### فيجما

التصميم : إنشاء نماذج أولية واقعية لواجهات المستخدم بمساعدة أدوات التصميم الشاملة

: إنشاء نماذج أولية واقعية لواجهات المستخدم بمساعدة أدوات التصميم الشاملة التعاون : تمكين فرقك الموزعة من التعاون على التصاميم وبناء منتجات أفضل وترك التعليقات على السبورة التفاعلية FigJam

: تمكين فرقك الموزعة من التعاون على التصاميم وبناء منتجات أفضل وترك التعليقات على السبورة التفاعلية FigJam التطوير : تحويل الأفكار إلى نماذج أولية قابلة للاختبار بمساعدة ميزات المطورين القوية

: تحويل الأفكار إلى نماذج أولية قابلة للاختبار بمساعدة ميزات المطورين القوية الذكاء الاصطناعي : تحويل نماذج التصميم الثابتة إلى عناصر تفاعلية بمساعدة الذكاء الاصطناعي في Figma. قم بإنشاء محتوى ملائم يتناسب مع النموذج الأولي الخاص بك وتصور المفاهيم المعقدة باستخدام مخططات بسيطة

: تحويل نماذج التصميم الثابتة إلى عناصر تفاعلية بمساعدة الذكاء الاصطناعي في Figma. قم بإنشاء محتوى ملائم يتناسب مع النموذج الأولي الخاص بك وتصور المفاهيم المعقدة باستخدام مخططات بسيطة عروض تقديمية تفاعلية: شارك في إنشاء عروض تقديمية مع أعضاء فريقك لتوضيح الأفكار والمفاهيم باستخدام القوالب والسمات وميزات الكتابة بالذكاء الاصطناعي

قيود #### قيود فيجما

يمكن أن يستغرق تحميل Figma بعض الوقت للتحميل على المتصفحات، خاصةً بالنسبة للتصاميم المعقدة ذات العناصر الشاملة

الميزات الإضافية المتوفرة في خطط التسعير الأعلى لا تبرر دائمًا التكلفة الأعلى

من الصعب عرض النماذج الأولية على تطبيق فيجما للهواتف المحمولة

تسعير #### تسعير فيجما

مجاني

الفريق المحترف: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم منظمة 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: 75 دولارًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات فيجما

G2: 4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

إدارة الاتصالات غير المتزامنة باستخدام ClickUp

مع تزايد عدد الشركات التي تتحول إلى العمل عن بُعد، من المهم وجود مزيج من أدوات الاتصال المتزامن وغير المتزامن لاستيعاب الموظفين عبر مناطق زمنية ومواقع جغرافية مختلفة.

وفي حين أنه قد يكون من الصعب البدء، إلا أن استخدام أدوات التواصل غير المتزامن المناسبة يمكن أن يساعد الفرق على التعاون بفعالية في المهام والمشاريع.

إن برنامج إدارة المشاريع مثل ClickUp هو الإضافة المثالية لمجموعة الإنتاجية الخاصة بك. فهو واحد من أفضل أدوات التواصل والتعاون غير المتزامن المتاحة اليوم، بفضل ميزاته القوية التي تعمل على تبسيط التواصل وإدارة المهام وتتبع التقدم المحرز وغير ذلك. احصل على ClickUp مجاناً اليوم وحسِّن كفاءة فريقك مع الحفاظ على تنظيم مشاريعك وإبقائها على المسار الصحيح.