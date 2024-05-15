أفضل 15 أداة برمجية للتعاون الجماعي في عام 2025

سواء كنت تعمل من المنزل أو من المكتب أو من جزيرة استوائية بخلفية زووم غير واضحة، فأنت تستخدم تعاون الفريق برنامج لإنجاز المهمة 🏝

تختلف أدوات التعاون الجماعي من حيث التعقيد والوظائف والنوع، لكنها تشترك جميعها في هدف مشترك_مساعدة الفرق العمل معًا بشكل أفضل . في حين أن حركة العمل من المنزل أدت إلى رواج كبير لهذه الأدوات، فقد أثبتت جدارتها!

الآن أكثر من نصف أصحاب العمل لا يزالون يستخدمون أدوات التعاون من أجل التواصل مع الموظفين والعملاء وأصحاب المصلحة وغيرهم. في الواقع، من المحتمل أنك تستخدم بالفعل التعاون في الوقت الحقيقي برنامج في الحياة العملية اليومية .

ومع ذلك، لا يزال العمل الجماعي الفعال والتواصل الفعال من أكثر العقبات التي يصعب التغلب عليها، خاصة بالنسبة الفرق متعددة الوظائف .

إذا كنت في هذا القارب، فقد حان وقت التغيير. 🛥

منذ إدارة العمل التعاوني تندرج ضمن هذه الفئة الواسعة والشاملة، فمن الصعب بشكل متزايد العثور على الأداة التي تخدم أسلوب عمل فريقك وحالة الاستخدام والحجم واحتياجات الصناعة والعمليات على أفضل وجه. ومع ذلك، فقد جئت إلى المكان الصحيح!

لقد قمنا بالفعل بالبحث والاختبار لنقدم لك 15 من أفضل برامج التعاون الجماعي لأي حالة استخدام. وبغض النظر عما تبحث عنه من أداتك التالية، فلدينا تفاصيل الميزات والإيجابيات والسلبيات والتقييمات والمراجعات لبدء البحث عن البرنامج بشكل صحيح.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج تعاون الفريق؟

يتجاوز برنامج تعاون الفريق مجرد رسالة مباشرة أو بريد إلكتروني سريع.

هذا يعني أن العثور على أفضل أداة تعاون لفريقك يبدأ بفهم دقيق لما تبحث عنه من المنتج: اسأل نفسك

ما هي المشاريع التي يعمل عليها الفريق؟ أدوات التعاون التي تساعدإدارة المشاريع الإنشائية فرق العمل تختلف اختلافًا كبيرًا عن تلك التي يستخدمها مهندسو البرمجيات، وتنطبق نفس الفكرة على أقسام الموارد البشرية مقابل فرق المبيعات.

أدوات التعاون التي تساعدإدارة المشاريع الإنشائية فرق العمل تختلف اختلافًا كبيرًا عن تلك التي يستخدمها مهندسو البرمجيات، وتنطبق نفس الفكرة على أقسام الموارد البشرية مقابل فرق المبيعات. ما هو حجم فريقك وميزانيتك؟ يتم تسعير العديد من الأدوات لكل مستخدم شهرياً. لذلك إذا كنت تدفع أكثر من 10 دولارات لكل مستخدم، شهرياً لأكثر من 200 شخص على برنامج يقاوم الناس استخدامه، فلن ترى النتائج الفورية التي تأملها.

يتم تسعير العديد من الأدوات لكل مستخدم شهرياً. لذلك إذا كنت تدفع أكثر من 10 دولارات لكل مستخدم، شهرياً لأكثر من 200 شخص على برنامج يقاوم الناس استخدامه، فلن ترى النتائج الفورية التي تأملها. ما هي المشكلة المحددة التي ستحلها هذه الأداة؟ هل تبحث عن طريقة للوصول إلى الفريق بسرعة أوتحرير المستندات جنبًا إلى جنب؟ قد تقوم أداتك المثالية بأحد هذين الأمرين أو كليهما!

ستوجهك الإجابات على هذه الأسئلة إلى الاتجاه الصحيح. ولكن كيف يمكنك تمييز البرامج عالية الجودة عن غيرها؟ من خلال البحث عن ميزات مثل هذه:

التعليقات المترابطة والدردشات والرسائل الفورية

التعليقات المعينة أو @الإشارات

لقطات الشاشة، أو تسجيلات الشاشة، أو اجتماعات الفيديو

حالات مخصصة مرئية للغاية، ومراحل المشروع الرئيسية، وتبعيات المهام

التحرير التعاوني أو التحرير المباشر في المستندات والجداول والمهام وغيرها

ميزات تركز على الأهداف

برنامج السبورة الرقمية أو ميزات العصف الذهني

عمليات تكامل متعددة

والمزيد!

نعم، يمكنك أن تجد كل هذه الميزات في برنامج تعاون جماعي واحد. ولكن ليست كل أداة تؤدي هذه الوظائف بنفس القدر من الجودة، ونحن هنا لمساعدتك في التخلص من الأدوات التي لا تناسبك.

أفضل 15 برنامجًا للتعاون الجماعي في عام 2024

الاحتمالات لا حصر لها عندما يتعلق الأمر ببرامج التعاون الجماعي الفعالة، لذلك من الجيد أن يكون لديك أفضل النصائح والتقسيمات وبدائل البرامج أمامك لتوجيه بحثك!

استخدم هذه القائمة المفصلة لمقارنة الميزات والإيجابيات والسلبيات والأسعار والمراجعات لأفضل 15 برنامج تعاون لكل فريق.

1. انقر فوق

راقب تحديثات المشروع، وقم بإدارة مهام سير العمل، وتعاون مع الفريق، كل ذلك من مساحة عمل ClickUp الخاصة بك

ClickUp هو التطبيق الوحيد أداة الإنتاجية قوية بما يكفي لجمع كل أعمالك عبر التطبيقات في منصة واحدة مركزية وتعاونية. توفر هذه الأداة حلولاً متكاملة لفرق العمل من أي حجم مع مجموعة غنية من الميزات القابلة للتخصيص لمساعدتك على توفير الوقت وتبسيط العمليات، سواء كنت تتواصل مع أصحاب المصلحة، أو تتفق على الأهداف، أو تشرف على الجداول الزمنية للمشروع.

التعاون هو جوهر كل ميزة من ميزات ClickUp، مع أدوات مدمجة متعددة لتطوير الأفكار من البداية إلى النهاية إلى جانب الفريق ثم نقل التقدم بصريًا أثناء وضع خططك قيد التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 15 طريقة لعرض عملك في ClickUp، بما في ذلك طريقة عرض الدردشة الفريدة من نوعها لدمج جميع المحادثات ذات الصلة في مركز واحد مناسب.

أعضاء فريق متعددون يتعاونون على مستند دون تداخل في مستندات ClickUp Docs

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

على 1,000 عملية تكامل مع أدوات العمل الأخرى، بما في ذلك Zoom و Slack,مساحة عمل جوجلومايكروسوفت أوفيس والمزيد

ديناميكي الأهداف ميزة لمواءمة الفريق على OKRs وتتبع التقدم المحرز بطرق متعددة

الحالات المخصصة والمشروع المعالم لنقل تحديثات التقدم في لمحة سريعة

التعليقات المعينة والمترابطة في أي انقر فوق المستند أو مهمة، أو ClickUp Whiteboard تعيينات متعددة على المهام لتحقيق الشفافية التامة في كل التقدم المحرز

مجاني و موارد مساعدة يمكن الوصول إليها والندوات عبر الإنترنت والدعم عبر الإنترنت

واسعةمكتبة القوالب لكل حالات الاستخدام للتعاون مع فريقك

لم يكن توحيد فرق العمل متعددة الوظائف أسهل من أي وقت مضى بفضل قالب مشروع ClickUp متعدد الوظائف حسب الأقسام

قيود ClickUp

يمكن أن تشكل العديد من أدوات التعاون القوية منحنى تعليمي لبعض المستخدمين

لا تتوفر جميع طرق العرض في تطبيق الجوال...حتى الآن

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات لكل مستخدم، شهريًا

: 7 دولارات لكل مستخدم، شهريًا للشركات : 12 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا المؤسسات: اتصل ب ClickUp للحصول على أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5,670 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5,670 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,540 تقييم)

2. سلاك

عبر سلاك إحدى أفضل ميزات Slack هي المراسلة الآمنة في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق أو الشركاء الخارجيين أو العملاء. ميزة المراسلة المباشرة في المنصة مفيدة عند مواجهة موعد نهائي أو محاولة حل مشكلة عاجلة.

من خلال القنوات الجماعية، يمكن لأعضاء الفريق التواصل ومشاركة التحديثات وتقديم الملاحظات حول المشاريع. وحتى عند العمل عن بُعد، يمكن للأشخاص البقاء على اتصال وتنسيق فيما بينهم. يمكنك إعداد قنوات مختلفة لمختلف الموضوعات أو المشاريع أو الفرق، مما يسهل العثور على المناقشات ذات الصلة.

في بعض الأحيان ستصبح قنوات Slack مزدحمة . ستتطلب المواضيع المتعددة التي تتحدث عن نفس المشروع توضيحات إضافية. المقاطعات المستمرة تبعدك عن العمل العميق. بالنسبة لـ أفضل النتائج مع Slack أو ربطه بأدوات التعاون الأخرى أو إدارة المهام برنامج لتعزيز الإنتاجية.

إذا كنت ترغب في إدارة المشاريع والمهام مباشرة داخل Slack، تحقق من تكامل Slack مع ClickUp !

سلاك أفضل ميزات

أدوار النظام لتصنيف عضو الفريق كمسؤول لإدارة حسابات سلاك أو غير مسؤول

قنوات لإنشاء مساحات مركزية ومشتركة للمحادثات والملفات والأشخاص

منشئ سير العمل لأتمتة الإجراءات الروتينية والتواصل الروتيني

الاجتماعات والمقاطع مع خيارات الصوت والفيديو

قيود Slack

خيارات تخصيص محدودة في الإعدادات الفردية

دعم منع فقدان البيانات هو إحدى ميزات خطة المؤسسة

تسعير سلاك

خطة مجانية

الخطة الاحترافية : 7.25 دولار شهريًا للشخص الواحد، تُدفع سنويًا

: 7.25 دولار شهريًا للشخص الواحد، تُدفع سنويًا الخطة الخطة الخاصة بالأعمال: 12.50 دولارًا شهريًا للفرد الواحد، تُدفع سنويًا

الخطة الخاصة بالأعمال: 12.50 دولارًا شهريًا للفرد الواحد، تُدفع سنويًا المؤسسة خطة الشبكة: اتصل ب Slack لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Slack

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 22,000 تقييم) G2: 4.5/5 (أكثر من 30,000 تقييم)

مقارنة

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/29890/undefined/ فرق مايكروسوفت مقابل سلاك /%href/_

_و

_%/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/68953/undefined/ سلاك مقابل أسانا *%/%href/_

!

3. مساحة عمل Google (المستندات، وجداول البيانات، والعروض التقديمية)

عبر مساحة عمل جوجلمساحة عمل جوجل (المعروف سابقًا باسم G Suite) عبارة عن مجموعة من أدوات التعاون المستندة إلى السحابة التي تقدمها Google. تطبيقات مثل مستندات Google, جداول بيانات جوجل والعروض التقديمية من Google، تتيح لأعضاء الفريق عن بُعد العمل معًا من أي مكان وفي أي وقت.

للتعاون في محرّر مستندات Google وجداول البيانات والعروض التقديمية من Google، يمكنك دعوة أشخاص آخرين لعرض مستند أو تحريره من خلال مشاركة رابط أو إرسال دعوة عبر البريد الإلكتروني. وبمجرد وصولهم، ستتمكن من رؤية مؤشرهم وأي تغييرات يقومون بها في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا التواصل مع المتعاونين معك باستخدام أدوات التعليق والاقتراحات المدمجة. يسمح لك سجل المراجعة أيضاً بالرجوع إلى الوراء ورؤية كيف تغير المستند بمرور الوقت.

_تحقق من الأفضل بدائل مستندات Google Docs !

أفضل ميزات مساحة عمل Google (مستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية)

عناصر تحكم في المشاركة سهلة الإدارة مع أذونات مختلفة (تحرير أو عرض أو إضافة تعليقات)

التعليق والتحرير في الوقت الفعلي مع أعضاء الفريق أو الشركاء الخارجيين

سجل مراجعة غير محدود للتراجع عن أي تغييرات

تنسيقات .docx أو .pdf أو .odt أو .rtf أو .txt أو .html

قيود مساحة عمل Google (المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية)

تعتمد أوقات التحميل بشكل كبير على الاتصال بالإنترنت، خاصة مع الملفات الكبيرة

تحد القوالب والتخطيطات المحددة مسبقًا من التخصيص

تسعير #### تسعير Google Workspace

تتوفر المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية مجانًا مع حساب Google

تقييمات ومراجعات Google Workspace

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 40,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40,000 تقييم) G2: 4.7/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

4. زووم

عبر تكبيرZoom عبارة عن منصة لعقد مؤتمرات الفيديو لأي شخص لإجراء الاجتماعات الافتراضية والندوات عبر الإنترنت والدردشة المرئية. وهي تتضمن ميزات مثل مشاركة الشاشة، والتسجيل، وغرف الاستراحة، ويمكن الوصول إليها من خلال متصفح الويب أو من خلال تطبيقاتها للأجهزة المحمولة وسطح المكتب. صُمِّمت المنصة لتسهيل التواصل والتعاون عن بُعد، مما يجعلها منصة مثالية للمؤسسات خيار برمجيات التعاون .

واحد من الفوائد الرئيسية ل Zoom هي سهولة استخدامه. Zoom سهل الاستخدام، ولا يتطلب أي معرفة تقنية متخصصة لإعداده واستخدامه. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Zoom مجموعة واسعة من الميزات التي تجعله أداة متعددة الاستخدامات لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، مثل الاجتماعات الجماعية وجلسات تخطيط المشاريع والفعاليات الافتراضية!

Zoom أفضل الميزات

دردشة الفريق للتعاون خارج الاجتماعات الافتراضية والمكالمات الهاتفية

مكتبة الخلفية الافتراضية المنسقة لتخصيص الاجتماعات

سوق تطبيقات مخصصة، وعمليات تكامل، وواجهات برمجة التطبيقات

سبورة بيضاء على الإنترنت لتبادل الأفكار

قيود التكبير/التصغير

عدد المشاركين في الاجتماعات محدود، حتى في الخطط المدفوعة

غير مناسب كأداة لإدارة المشاريع على المدى الطويل

تسعير زووم

يقدم Zoom خططًا مدفوعة شخصية و للأعمال مدفوعة حسب المجال أو منتج Zoom المطلوب

تقييمات ومراجعات زووم

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 13,000 تقييم) G2: 4.5/5 (أكثر من 50,000 تقييم)

5. فيجما

عبر فيجما فيجما هي أداة تصميم واجهة قائمة على المتصفح للفرق للتعاون في الوقت الفعلي على تطوير مواقع الويب وتطبيقات الجوال والمنتجات الرقمية الأخرى. تهدف المنصة إلى تحسين التعاون والإنتاجية لفرق التصميم . فهو يتيح سهولة المشاركة والتعليقات على التصميمات للبقاء على نفس الصفحة وتكرارها بشكل أسرع.

فائدة أخرى لفيجما هي سهولة الوصول إليها. يعتمد Figma على المتصفح، لذلك ليست هناك حاجة لتنزيل أي برنامج. يمكنك العمل على تصميماتك من أي مكان ومشاركة التصميمات مع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة والعملاء!

مع وظائف فيجما المتقدمة، يمكن للمصممين إنتاج مواصفات التصميم، وتسليمات المطورين، وتصدير التعليمات البرمجية، مما يسهل على المطورين تنفيذ التصاميم.

أفضل ميزات فيجما

إعدادات الحشو والاتجاه والتباعد مع التخطيط التلقائي لمناولة المطورين ببساطة

أداة قلم حديثة للرسم في أي اتجاه مع الشبكات المتجهة

الإضافات والأدوات لإنشاء مهام سير عمل مخصصة

روابط مباشرة لسهولة المشاركة

قيود #### قيود فيجما

غير مناسب كأداة مستقلة لإدارة المهام

منحنى تعليمي حاد لأعضاء الفريق (والشركاء الخارجيين إذا لزم الأمر)

تسعير #### فيجما

خطة مجانية

فيجما احترافية : 12 دولارًا أمريكيًا/محررًا شهريًا، تُدفع سنويًا

: 12 دولارًا أمريكيًا/محررًا شهريًا، تُدفع سنويًا فيجما منظمة : 45 دولارًا أمريكيًا/محرر شهريًا، تُدفع سنويًا

: 45 دولارًا أمريكيًا/محرر شهريًا، تُدفع سنويًا مؤسسة: اتصل بفيجما لمعرفة الأسعار

فيجما التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 500 تقييم) G2: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/108960/undefined/ بدائلفيغما_ *%/%href/_

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6. زميل

عبر زميلزميل هو أداة قوية لإدارة الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي مصممة لمساعدتك في تنظيم وإدارة اجتماعات فعالة ومنتجة. إنه سهل الاستخدام، مع واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء جداول الأعمال بسرعة، وتعيين الأدوار والموارد، وتدوين المحاضر وغير ذلك الكثير. باستخدام Fellow، يمكنك تخصيص تجربة اجتماعاتك لتناسب احتياجات فريقك أو مؤسستك.

تتيح هذه الأداة لأعضاء الفريق التعاون في الوقت الفعلي أثناء عملية تدوين الملاحظات والتحرير. على سبيل المثال، يمكن لعدة أعضاء تحرير مستند والتعليق عليه جنباً إلى جنب، ورؤية التغييرات التي يجريها كل منهم على الآخر أثناء إجرائها!

أفضل ميزات #### Fellow

أكثر من 80 قالباً مجانياً لجدول أعمال الاجتماعات يمكن الوصول إليها في مستندات Word وGoogle Docs

وظيفة بحث قوية للعثور على أي مستند أو مهمة بسرعة

تكامل أصلي والمزيد من خلال Zapier

مستندات ومهام غير محدودة في الباقة المجانية

قيود زمالة

متقدمأدوات إدارة المشاريع التعاونية هي ميزات مدفوعة

خيارات تخصيص محدودة

تسعير

مجاني

محترف 7 دولارات/مستخدم شهريًا، يتم دفعها سنويًا

7 دولارات/مستخدم شهريًا، يتم دفعها سنويًا الشركات : 10 دولارات/مستخدم شهريًا، يتم دفعها سنويًا

: 10 دولارات/مستخدم شهريًا، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: اتصل بالزميل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات الزملاء

Capterra: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 30 تقييم) G2: غير متاح

7. بروفهوب

عبر بروفهاب ProofHub عبارة عن منصة لإدارة المشاريع على شبكة الإنترنت مع إدارة المهام والتقويمات ومشاركة الملفات. يمكن لأعضاء الفريق مراجعة دقة المستندات والملفات الأخرى من خلال خدمات التدقيق، مما يسهل عملية الموافقة.

يمكن لجميع مستويات المهارة استخدام البرنامج لأنه بديهي وسهل الاستخدام. كما أنه يوفر خيارات تخصيص متعددة، بما في ذلك الأدوار المخصصة والأذونات وسير العمل، بحيث يمكن للفرق تخصيص النظام الأساسي بناءً على احتياجاتهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه للوصول إلى الملفات المهمة ومشاركتها مع أدوات أخرى، بما في ذلك Google Drive و Slack و Dropbox.

ProofHub أفضل الميزات

تذكيرات تلقائية لجدولة العمل في التقويمات

تحكم عالي المستوى في الفرق والمشاريع

وظيفة تعيينات متعددة للمكلفين

تتبع الوقت

قيود ProofHub

عدد قليل من عمليات التكامل الأصلية مقارنة بحلول برامج التعاون الجماعي الأخرى

غير مناسب لإدارة المشاريع الرشيقة

تسعير ProofHub

أساسي : 45 دولاراً شهرياً، تُدفع سنوياً

: 45 دولاراً شهرياً، تُدفع سنوياً أساسي تحكم: 89 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات ProofHub

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 70 تقييمًا) G2: 4.5/5 (70 تقييمًا)

8. ميرو

عبر ميروميرو هو نظام سحابي السبورة الرقمية منصة مصممة للفرق الإبداعية للتعاون في المشاريع المرئية مثل الخرائط الذهنية, خرائط العمليات ورحلات المستخدمين والإطارات السلكية. وهو يتضمن ميزات مثل التعاون في الوقت الحقيقي، والملاحظات اللاصقة، ومجموعة واسعة من القوالب والأشكال المبنية مسبقًا لإنشاء مخططات جميلة.

تتيح أداة التعاون في الوقت الحقيقي في Miro للعديد من أعضاء الفريق العمل على نفس اللوحة في نفس الوقت، مما يساعد على تسهيل العصف الذهني واتخاذ القرارات بشكل أسرع وأكثر كفاءة. فعلى سبيل المثال، يمكن لفريق المنتج استخدام Miro للعمل معًا على خريطة رحلة العميل في الوقت الفعلي، مما يمكّنهم من إجراء التغييرات بسرعة والحصول على التعليقات دون تأخير.

ميرو أفضل الميزات

التصويت المجهول وردود الفعل المباشرة

أكثر من 1,000 نموذج من صنع الخبراء والمجتمع

تتبع الوقت داخل السبورة

ملصقات المجموعة مع التجميع

قيود ميرو

لا يدعم جميع المنصات مثل لينكس

لا توجد ميزة تتبع وقت المهام

تسعير ميرو

خطة مجانية

البداية : 8 دولارات للعضو شهريًا، تُدفع سنويًا

: 8 دولارات للعضو شهريًا، تُدفع سنويًا الشركات : 16 دولارًا/عضو شهريًا، يتم دفعها سنويًا

: 16 دولارًا/عضو شهريًا، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: اتصل بميرو لمعرفة الأسعار

ميرو التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 900 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 900 تقييم) G2: 4.8/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

9. مايندمايستر

عبر مايندمايستر MindMeister هو برنامج لرسم الخرائط الذهنية على شبكة الإنترنت يسمح للمستخدمين بإنشاء وتحرير ومشاركة المخططات المرئية لأفكارهم وأفكارهم. ويُستخدم عادةً للعصف الذهني وتخطيط المشاريع وتنظيم المعلومات.

الخرائط الذهنية هي طريقة لتنظيم المعلومات والأفكار بشكل مرئي، ويسمح مايند مايستر للمستخدمين بإنشاء هذه الخرائط الذهنية عبر الإنترنت، مما يسهل المشاركة والتعاون مع الآخرين. يمكنك دعوة الآخرين لتعديل خرائطهم الذهنية في الوقت الفعلي، مما يجعلها أداة مثالية للعمل الجماعي. يتيح ذلك للفرق البعيدة العمل معاً على المشاريع والأفكار بغض النظر عن موقعهم.

اكتشفالمزيد_ بدائل MindMeister !

MindMeister أفضل الميزات

تخطيطات خريطة مختلطة لإنشاء مخططات متعددة

التعليقات والإشعارات لإنشاء مناقشات

وسائط مضمنة لإضافة سياق للأفكار

قوالب للعصف الذهني والتخطيط الاستراتيجي

قيود MindMeister

خيارات التصدير المختلفة محجوزة للخطط المدفوعة باهظة الثمن

تكامل محدود مع أدوات وتطبيقات أخرى

تسعير مايندمايستر

أساسي : مجاني

: مجاني شخصي : 4.99 دولار شهريًا

: 4.99 دولار شهريًا محترف: 8.25 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات MindMeister

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 200 تقييم) G2: 4.3/5 (30 مراجعة)

10. مايكروسوفت تيمز

عبر فرق مايكروسوفت برنامج تعاون قائم على السحابة تم تطويره بواسطة Microsoft, مايكروسوفت تيمز أداة شاملة للفرق للتواصل والتعاون ومشاركة الملفات في مكان واحد. يمكن للفرق إنشاء قنوات لمشاريع أو أقسام أو مواضيع محددة، ويمكن للأعضاء الانضمام إلى القنوات ومغادرتها حسب الحاجة!

توفر القناة للأعضاء دردشة نصية وصوتية ومرئية في الوقت الفعلي، والقدرة على مشاركة المستندات وتحريرها، وخيار جدولة الاجتماعات عبر الإنترنت والمشاركة فيها. على سبيل المثال فريق تسويق المنتجات يمكن أن يستخدم قناة لتنسيق إطلاق منتج جديد، حيث يمكن للشركاء متعددي الوظائف مناقشة الأفكار والتعاون في المستندات في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Microsoft Teams

الاتصال والبريد الصوتي وتحويل المكالمات للتعاون الجماعي

تطبيق السبورة البيضاء للتفكير والعصف الذهني

المزامنة التلقائية وتتبع سجل الإصدارات

الدردشات والمهام وقوائم المهام المشتركة

قيود Microsoft Teams

تكامل محدود مع منتجات أخرى غير تابعة لمايكروسوفت

قد يعيق الكثير من الوظائف تبسيط العمل

تسعير #### تسعير Microsoft Teams

يقدم Microsoft Project حلين للتسعير المدفوع بناءً على متطلبات فريقك وبرامجك: العمل و المنزل

تقييمات ومراجعات Microsoft Teams

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 8,000 تقييم) G2: 4.3/5 (أكثر من 13,000 تقييم)

11. nTask

عبر ن مهمة تساعد منصة إدارة المهام والمشروعات nTask الفرق والأفراد على تحديد أولويات المهام وإدارتها والتعاون بشأنها في مكان واحد. وبالإضافة إلى قوائم المهام، ولوحات كانبان، والجداول الزمنية، ومخططات جانت، وتتبع الوقت، ولوحات المعلومات المخصصة، فإنها توفر أيضًا أدوات للتعاون الفعال بين الفريق.

مع وجود نظام التذكيرات والإشعارات التلقائية في nTask، تبقى الفرق على اطلاع بتواريخ الاستحقاق والتحديثات المهمة الأخرى. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين إعداد تذكيرات تلقائية ليتم إرسالها قبل ثلاثة أيام من موعد استحقاق المهمة.

أفضل ميزات nTask

مخططات جانت وتبعيات المهام

مشاركة المستندات وإدارة الملفات

تقديرات الوقت

الرد في وقت لاحق

قيود nTask

يستغرق إرفاق ملفات كبيرة عند المشاركة وقتاً أطول من المعتاد

مناسب فقط للفرق التي تضم أقل من 50 عضوًا في الفريق

nتسعير nTask

بريميوم : يبدأ من 20 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

: يبدأ من 20 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين الأعمال : يبدأ من 60 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

: يبدأ من 60 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين المؤسسات: اتصل ب nTask لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات nTask

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 100 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 10 مراجعات)

12. باسيكامب

عبر BasecampBasecamp هو أداة لإدارة المشاريع لفرق العمل عن بُعد لتجميع كل المعلومات والمحادثات المتعلقة بالعمل في مكان واحد. يمكن للفرق إنشاء قوائم المهام، وجدولة الأحداث، ومشاركة الملفات، مما يسهل على الفرق البقاء على اطلاع دائم على أعمالهم.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي Basecamp على لوحة رسائل وميزة دردشة مدمجة، مما يسمح لأعضاء الفريق بالتواصل ومشاركة المعلومات في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، يمكن لأعضاء الفريق استخدام لوحة الرسائل لمشاركة التحديثات حول التقدم المحرز وطرح الأسئلة، بينما يمكن لخاصية الدردشة التواصل بسرعة مع أعضاء الفريق الآخرين ومناقشة الأفكار.

Basecamp أفضل الميزات

مخططات التل لرؤية التقدم بصرياً صعوداً أو هبوطاً بمرور الوقت

تعمل قائمة Hey! على تبسيط الإشعارات في قائمة واحدة

تسجيل الوصول مع استطلاع تلقائي للفريق

رسائل مباشرة فردية أو جماعية داخل التطبيق

قيود باسيكامب

لا توجد أولويات للمهام (راجع بدائل Basecamp )

وظائف محدودة لتتبع التقدم المحرز

تسعير باسكامب #### تسعير Basecamp

مستخدمون غير محدودين : 299 دولارًا شهريًا، يتم دفعها سنويًا

: 299 دولارًا شهريًا، يتم دفعها سنويًا للمستقلين أو الشركات الناشئة أو الفرق الصغيرة: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات باسكامب #### تقييمات ومراجعات باسكامب

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 14,000 تقييم) G2: 4.1/5 (أكثر من 5000 تقييم)

13. الاثنين

عبر الاثنينMonday.com هي عبارة عن منصة إدارة مشاريع قائمة على السحابة مصممة للفرق من أجل التعاون وتتبع التقدم المحرز وتحسين التواصل. وهي تمنح المديرين القدرة على تعيين المهام بسهولة، وتحديد المواعيد النهائية والمعالم، وتفويض المسؤوليات، ومراقبة الأداء.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر للمستخدمين إمكانية رؤية سير العمل في الوقت الفعلي حتى يكون الجميع على نفس الصفحة حول المواعيد النهائية والتوقعات والتقدم المحرز. لا يوفر يوم الاثنين ميزة مراسلة الدردشة، لذا فإن التكامل مع أدوات مثل Slack أو Microsoft Teams أو Zoom سيساعد على زيادة الإنتاجية.

أفضل ميزات يوم الاثنين

لوحات معلومات وأتمتة قابلة للتخصيص

تتبع التبعيات لإدارة المشاريع

إدارة عبء العمل

تخزين آمن للملفات

قيود يوم الاثنين

ميزة عمود تتبع الوقت متوفرة فقط في خطتي Pro و Enterprise فقط

منحنى تعليمي حاد للتعرف على الوظائف والواجهة (راجعبدائل الاثنين)

تسعير يوم الاثنين

فرد : مجانًا إلى الأبد

: مجانًا إلى الأبد أساسي : 8 دولارات/مقعد شهرياً بدءاً من 3 مقاعد

: 8 دولارات/مقعد شهرياً بدءاً من 3 مقاعد معيار : 10 دولارات/مقعد شهريًا بدءًا من 3 مقاعد

: 10 دولارات/مقعد شهريًا بدءًا من 3 مقاعد محترف : 16 دولاراً/مقعداً شهرياً بدءاً من 3 مقاعد

: 16 دولاراً/مقعداً شهرياً بدءاً من 3 مقاعد المؤسسات: اتصل بالاثنين لمعرفة الأسعار

الاثنين التقييمات والمراجعات

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 3,300 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 3,300 تقييم) G2: 4.7/5 (أكثر من 6,600 تقييم)

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/70114/undefined/ مقارنة الاثنين إلى ClickUp /%href/_

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14. القطيع

عبر القطيع يمكن للفرق التعاون والتواصل والعمل معًا بسهولة بمساعدة Flock، وهي منصة تعاون واتصالات قائمة على السحابة. تتوفر مجموعة متنوعة من الأدوات والميزات للمستخدمين، بما في ذلك الدردشة ومؤتمرات الفيديو ومشاركة الملفات وإدارة المشاريع وتتبع المهام.

يوفر Flock للمستخدمين أيضاً منصة سهلة الاستخدام وبديهية تجعل من السهل على الفرق البقاء على اتصال، حتى عندما يعملون عن بُعد. كما أنه يساعد على ضمان أن يكون الجميع على نفس الصفحة ويعملون على تحقيق نفس الهدف!

أفضل ميزات #### Flock

استطلاعات الرأي داخل القنوات مع خيار للرد بشكل مجهول

مؤتمرات الفيديو داخل التطبيق للاجتماعات الفردية أو اجتماعات الفريق

زر منتقي المرفقات لمشاركة الملفات

قنوات الرسائل العامة والخاصة

قيود قطيع

خيارات التخصيص المتقدمة محجوزة للخطط على مستوى المؤسسات

منحنى تعليمي حاد لبناء سير عمل فريق مستقر ومتسق داخل المنصة

تسعير #### تسعير Flock

مجاني

إيجابي : 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 4.50 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بفلوك لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Flock

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 300 تقييم) G2: 4.4/5 (أكثر من 200 تقييم)

15. إيرتابل

عبر الجدول الجويAirtable هو برنامج قائم على الويب يتيح للمستخدمين إنشاء قواعد بيانات وإدارتها بتنسيق يشبه جداول البيانات. وهو يجمع بين وظائف قاعدة البيانات وسهولة استخدام جدول البيانات، مما يجعله أداة شائعة لإدارة البيانات وتنظيمها.

يساعد Airtable على تعاون الفريق من خلال توفير موقع مركزي لتخزين وإدارة المعلومات التي يمكن الوصول إليها ومشاركتها وتحريرها بسهولة من قبل العديد من أعضاء الفريق.

في Airtable، يمكن لمديري المشاريع هيكلة البيانات وتنظيمها بطريقة منطقية لفرقهم من خلال إنشاء حقول ونماذج وطرق عرض مخصصة. من خلال إنشاء حقل مخصص لتخزين حالة "أولوية" السجل، يمكن للمستخدم تصفية طرق العرض وفرز الجداول لتحديد العناصر ذات الأولوية العالية بسرعة.

أفضل ميزات #### Airtable

ملحقات لإنشاء لوحات معلومات للمخططات والرسوم البيانية والمقاييس العليا

مزامنة البيانات مع المنصات والتطبيقات الأخرى لتبسيط المعلومات

واجهة بدون تعليمات برمجية لتجميع البيانات أو فرزها

وظيفة جافا سكريبت لتوسيع نطاق الأتمتة

قيود #### قيود Airtable

قدرة محدودة على التعامل مع تدفقات العمل الجماعية والفردية المنفصلة (راجعبدائل Airtable)

ميزة تتبع الوقت الأساسية مقارنةً بأدوات التعاون الجماعي الأخرى

تسعير #### Airtable

خطة مجانية

بالإضافة : 10 دولارات/مقعد شهريًا، تُدفع سنويًا

: 10 دولارات/مقعد شهريًا، تُدفع سنويًا إيجابي : 20 دولاراً/مقعداً شهرياً، تُدفع سنوياً

: 20 دولاراً/مقعداً شهرياً، تُدفع سنوياً المؤسسات: اتصل ب Airtable لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Airtable

Capterra: 4.7/5 (1,000+ تقييم)

4.7/5 (1,000+ تقييم) G2: 4.6/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

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فوائد برنامج التعاون لفريقك ## فوائد برنامج التعاون لفريقك

تُعد برمجيات التعاون أداة لتغيير قواعد اللعبة في مكان العمل الحديث. فهي تجمع الفرق معًا، وتعزز التواصل السلس وإدارة المهام بكفاءة. فيما يلي بعض الفوائد التي يمكن أن تتوقعها الشركات من استخدام برامج التعاون:

تعزز العمل الجماعي : يسهّل مشاركة الأفكار والملفات والتحديثات في الوقت الفعلي، مما يلغي الحاجة إلى الاجتماعات المستمرة والبريد الإلكتروني.

: يسهّل مشاركة الأفكار والملفات والتحديثات في الوقت الفعلي، مما يلغي الحاجة إلى الاجتماعات المستمرة والبريد الإلكتروني. يساعد على إدارة المشاريع بشكل مركزي : يتيح تعيين المهام وتتبعها وتحديثها، مما يضمن الشفافية وتعزيز المساءلة داخل الفريق.

: يتيح تعيين المهام وتتبعها وتحديثها، مما يضمن الشفافية وتعزيز المساءلة داخل الفريق. يسهل العمل عن بُعد : باستخدام الأدوات المستندة إلى السحابة، يمكن لأعضاء الفريق الوصول إلى العمل من أي مكان وفي أي وقت، مما يدعم الإنتاجية بغض النظر عن المسافات الجغرافية.

: باستخدام الأدوات المستندة إلى السحابة، يمكن لأعضاء الفريق الوصول إلى العمل من أي مكان وفي أي وقت، مما يدعم الإنتاجية بغض النظر عن المسافات الجغرافية. يتكامل مع برامج الأعمال الأخرى : تبسيط سير العمل من خلال تقليل الحاجة إلى التبديل بين تطبيقات متعددة، مما يتيح المزيد من التركيز على المهام الأساسية.

: تبسيط سير العمل من خلال تقليل الحاجة إلى التبديل بين تطبيقات متعددة، مما يتيح المزيد من التركيز على المهام الأساسية. تعزز الكفاءة والشفافية والمرونة: يؤدي في النهاية إلى نجاح الأعمال.

وحّد فريقك باستخدام برنامج التعاون

إن فوائد برامج التعاون الجماعي تجعلها أداة لا غنى عنها لأي فريق - بغض النظر عن مكان عملك. وتكمن الحيلة في العثور على برنامج يحتوي على ميزات ووظائف كافية لمعالجة التحديات التي تواجهها الفرق معًا بشكل يومي.

الحل الوحيد؟ كليك أب. 🏆

تصور مهامك وتعاون مع الفريق باستخدام أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp بما في ذلك القائمة واللوحة والدردشة

ClickUp هي الأداة الوحيدة في هذه القائمة التي توفر مساحة عمل شفافة وتعاونية بالكامل للفرق للإشراف على تقدم المشروع وتخطيط المهام والتواصل بكفاءة أكبر من أي مكان في العالم تقريبًا.

مع الدردشة داخل التطبيق, مئات الميزات القابلة للتخصيص وأكثر من 1000 تكامل لدمج جميع أعمالك، ClickUp هو برنامج التواصل المثالي لفريق العمل في جميع المجالات.

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