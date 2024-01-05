Trello مقابل ClickUp: ما هي أداة إدارة المشاريع الأفضل في عام 2025؟

اسأل أي مدير مشروع، وسيخبرك أن إدارة المشروع تشبه محاولة حل العديد من مكعبات روبيك في وقت واحد.

هناك العديد من العوامل المؤثرة. ولكن أحد العوامل التي يمكن أن تحدث فرقاً بين النجاح المدوي للمشروع والفشل الذريع هو برنامج إدارة المشروع .

مع وجود العديد من الحلول لمساعدتك إدارة مهامك والمشاريع، من تطبيقات المهام البسيطة إلى المنصات التي لا تحتاج إلى برمجيات، فالخيارات لا حصر لها. ويصبح اختيار أحدها صعباً والمخاطر كبيرة.

دعنا نساعدك في تحديد أداة إدارة المشروع الأفضل في 2024.

للقيام بذلك، قمنا بوضع اثنين من رواد السوق- Trello و ClickUp -من رأس إلى رأس

سنستعرض كل شيء بدءًا من ميزاتهما إلى أسعارهما ومراجعاتهما العامة على منصات مثل Reddit - كل هذا حتى تتمكن من الحصول على صورة صادقة عن كل من أدوات إدارة المشاريع واختر ما يناسبك منها.

ما هو ClickUp؟

عرض جميع مهام سير عمل إدارة المشاريع الخاصة بك على ClickUp

ClickUp هو نظام أساسي لإدارة التعاون وإدارة المشاريع ومساحة العمل قابل للتخصيص. مع ميزات شاملة مثل تتبع المهام، وتحديد الأهداف، وتحرير المستندات، ومواقع الويكي ووظائف إدارة علاقات العملاء، فهي توفر لمديري المشاريع كل ما يحتاجون إليه في أداة واحدة.

تحتوي منصة برامج الإنتاجية الشاملة هذه على العديد من حالات الاستخدام للمحترفين في جميع المجالات: العصف الذهني للأفكار، والتعاون مع زملاء العمل، وإنشاء المستندات والعروض التقديمية, تتبع تقدم المشروع والمزيد

ClickUp هي واحدة من أكثر الأدوات التعاونية والقابلة للتخصيص في السوق، وهي مرنة بما يكفي لتناسب جميع أطر إدارة المشاريع .

من الميزات البسيطة مثل لوحات كانبان وإدارة المهام وتتبع الوقت إلى الأتمتة المتقدمة وسير العمل المدمج والتطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الجيني، تحتوي المنصة على العديد من الميزات التي تجعل إدارة المشروع أسهل.

ميزات ClickUp

دعنا نلقي نظرة على بعض أفضل ميزات إدارة المشاريع في ClickUp وكيف تساعدك على إدارة أهدافك ومهامك ومواردك بشكل جيد.

لوحات كانبان

تصميم لوحات على غرار كانبان في ClickUp لتتناسب مع سير عمل مشروعك

كانبان هو من بين أقدم أطر إدارة المشاريع وأكثرها شعبية. إنه سهل الاستخدام وسهل التكيف. والأهم من ذلك أنه يساعدك على تصور مشروعك بأكمله على شاشة واحدة، مما يجعل تتبع التقدم المحرز أسهل بلا حدود.

يقدم ClickUp لوحات كانبان مباشرةً من خطتها المجانية. تأتي طريقة العرض بميزات مثل مجموعات مخصصة (حيث يمكنك عرض مهامك حسب مجموعات مثل المُعيَّن وتاريخ الاستحقاق وغير ذلك)، سحب وإسقاط (لنقل المهام عبر الأعمدة)، و طريقة عرض كل شيء (لوحة تحكم لرؤية جميع لوحاتك في مكان واحد).

أتمتة

إعداد عمليات أتمتة مخصصة في ClickUp للمهام المتكررة وتوفير الوقت

إحدى الفوائد العديدة لاستخدام برامج إدارة المشاريع هي توفير الوقت. تتيح لك أدوات مثل ClickUp التخلص من العمل المزدحم من خلال أتمتة المهام المتكررة - سواء كانت تحديثات الحالة أو التذكير بالموعد النهائي أو تسليم المشروع. تقدم ClickUp أكثر من 100 عملية أتمتة حتى يتسنى للفرق التركيز على المهام التي تحرك الإبرة.

مع أكثر من 50 مشغلاً ومستوى عالٍ من التخصيص، يمكنك إنشاء مهام سير عمل تلقائية في دقائق. بالإضافة إلى ذلك, ClickUp AI بميزات مثل ملخصات المهام وإنشاء المهام الفرعية لتبسيط إدارة المشروع - دون أن تحرك ساكنًا.

إدارة المهام

عرض المهام و خطط المشروع في عرض واحد في ClickUp إدارة المهام في ClickUp تلبي احتياجات التنظيم والتعاون على حد سواء. أنشئ مهام فرعية لتقسيم المهام الأكبر إلى خطوات يمكن التحكم فيها؛ واستخدم الحقول المخصصة لإضافة معلومات المهام ذات الصلة؛ ودع قوائم المراجعة تبقيك على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك؛ واستخدم الحالات المخصصة لتحديث تقدم المهام؛ واستخدم الفلاتر لعرض مهامك بالطريقة التي تريدها.

علاوة على ذلك، فإن ميزات التعاون في ClickUp مثل تسجيل الفيديو والتعليقات و دردشة ClickUp يسهل على الجميع البقاء على نفس الصفحة.

أخيرًا، يمكن لمالكي المشروع تخصيص الموارد بشكل أفضل من خلال تقييم الجداول الزمنية والأولويات باستخدام تتبع الوقت في ClickUp وميزات وضع علامات التبعية.

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم للأعمال : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو Workspace شهريًا

ما هو Trello؟

عبر تريلو Trello هي أداة لإدارة المشاريع مصممة للفرق التي تقسم على لوحات كانبان . وفي عام 2017، استحوذت عليها شركة Atlassian، وهي شركة معروفة ببناء برامج تعاون أخرى مجموعات مثل Atlas و JIRA و Confluence.

Trello هو الأنسب للفرق الصغيرة والموظفين المستقلين، وهو معروف بواجهته البديهية وتتبعه البسيط للمهام.

تتضمن الميزات الرئيسية في Trello طرق العرض (لعرض مشاريعك كجدول زمني ولوحة وتقويم وما إلى ذلك), القوالب (لكل شيء بدءًا من إطلاق المنتجات وتتبع العملاء المحتملين إلى شراء منزل)، و بوور أبس (مكونات إضافية لربط Trello بأدوات أخرى).

ميزات Trello

دعنا نلقي نظرة أعمق على بعض ميزات Trello الشائعة وكيف تساعد مديري المشاريع على تبسيط إدارة المهام وإبقاء المشاريع على المسار الصحيح.

لوحات Trello

عبر تريلو اللوحات هي الميزة الأساسية في Trello ويمكن استخدامها لإنشاء مشاريع على غرار كانبان . يأتي مع ثلاث كتل رئيسية: لوحات لإلقاء نظرة شاملة على المشروع بأكمله، وقوائم لمجموعة من المهام ذات الصلة، وبطاقات تحتوي على تفاصيل كل مهمة على حدة.

أبسطها قالب لوحة كانبان في لوحات Trello هي "المهام" و"قيد التنفيذ" و"تم"، والتي تساعدك على تتبع المراحل المختلفة للمهام في المشروع. يمكنك سحب بطاقات المهام إلى كل قائمة مع تقدم المهمة. يمكنك أيضًا إضافة تواريخ الاستحقاق والأوصاف والمرفقات والأعضاء إلى كل مهمة.

أتمتة بتلر

على غرار ClickUp، يأتي Trello أيضًا مع أداة أتمتة بدون رمز تسمى بتلر. تسمح للمستخدمين بإنشاء قواعد مخصصة لتنفيذ إجراءات معينة مثل نقل بطاقة مهمة إلى قائمة مختلفة وتخصيصها لمستخدم.

يمكن لبتلر أيضًا دمج Trello مع تطبيقات أخرى مثل Slack أو البريد الإلكتروني. إذا كنت ترغب في تشغيل الأتمتة يدويًا، يمكنك إنشاء زر وإضافته إلى بطاقة مهمة. عند النقر عليه، سيبدأ الزر تشغيل الأتمتة المخصصة.

إدارة المهام

عبر تريلو تشبه إدارة المهام في Trello العمل مع تطبيق قائمة المهام. يمكنك إضافة المهام إلى القائمة، وتعيين مستويات الأولوية لكل مهمة، وأضف تسميات عند الحاجة، واستخدم خاصية التعليقات لإطلاع أعضاء الفريق على تقدم المهمة.

يمكنك أيضًا عرض مهامك بطرق مختلفة، باستخدام طرق عرض التقويم أو الخريطة أو الجدول.

تسعير Trello

مجاني

عادي : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم قسط : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم مؤسسة: 17.50 دولار/شهرًا لكل مستخدم

ClickUp مقابل Trello: مقارنة الميزات

قبل أن نقارن بين ميزات ClickUp و Trello، إليك نسخة مختصرة عن أفضل ما تقدمه كل أداة.

أفضل ما تشتهر به أداة ClickUp

إدارة المهام المتقدمة: يأتي ClickUp مزودًا بميزات إدارة المهام الشاملة مثل المهام، والمهام الفرعية، وقوائم التدقيق، وجدولة المهام، ومنهجيات Agile

يأتي ClickUp مزودًا بميزات إدارة المهام الشاملة مثل المهام، والمهام الفرعية، وقوائم التدقيق، وجدولة المهام، ومنهجيات Agile لوحات معلومات المشروع القابلة للتخصيص: يمكنك تخصيص لوحة المعلومات الخاصة بك بأكثر من 50 أداة مثل المخططات والمخططات السريعة وغيرها للحصول على رؤى متعمقة حول مختلف المشاريع المعقدة

يمكنك تخصيص لوحة المعلومات الخاصة بك بأكثر من 50 أداة مثل المخططات والمخططات السريعة وغيرها للحصول على رؤى متعمقة حول مختلف المشاريع المعقدة أدوات تعاون في الوقت الحقيقي: يمكنك التواصل عبر قنوات متعددة في ClickUp، بما في ذلك تعليقات المهام والبريد الإلكتروني ومقاطع الفيديو والدردشة الفورية

يمكنك التواصل عبر قنوات متعددة في ClickUp، بما في ذلك تعليقات المهام والبريد الإلكتروني ومقاطع الفيديو والدردشة الفورية إعداد التقارير وتتبع الأهداف: أهداف ClickUp يسمح لمديري المشاريع بتحديد أهداف أسبوعية، و OKRs، ودورات العدو السريع لقياس التقدم المحرز

أهداف ClickUp يسمح لمديري المشاريع بتحديد أهداف أسبوعية، و OKRs، ودورات العدو السريع لقياس التقدم المحرز أدوات إدارة الموارد: تتيح ميزات مثل تتبع الوقت وتبعيات المهام لفرق المشروع تقدير مدد المهام وتخصيص الموارد وفقًا لذلك

تتيح ميزات مثل تتبع الوقت وتبعيات المهام لفرق المشروع تقدير مدد المهام وتخصيص الموارد وفقًا لذلك عمليات سير العمل والأتمتة المدمجة: يأتي ClickUp مع أكثر من 100 عملية سير عمل وأتمتة مدمجة للتعامل مع المهام المتكررة، مثل تغيير حالات المهام، وتعيين المهام، والمزيد

تقييمات ومراجعات *ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

تشتهر تريللو ب:

لوحات كانبان: ميزة لوحات السحب والإفلات سهلة الاستخدام تجعل من السهل حتى على المبتدئين إنشاء لوحات كانبان وتتبع المشاريع

ميزة لوحات السحب والإفلات سهلة الاستخدام تجعل من السهل حتى على المبتدئين إنشاء لوحات كانبان وتتبع المشاريع إدارة المهام بسهولة: ميزات المهام في Trello مثل القوائم والبطاقات تجعل من السهل تنظيم المهام وتتبع تقدمها

ميزات المهام في Trello مثل القوائم والبطاقات تجعل من السهل تنظيم المهام وتتبع تقدمها الأتمتة والمكونات الإضافية: يسهّل بتلر من Trello على المستخدمين إنشاء وظائف مخصصة ودمج Trello مع أعمال أخرى و تطبيقات الفريق مثل Gmail و Slack والمزيد

يسهّل بتلر من Trello على المستخدمين إنشاء وظائف مخصصة ودمج Trello مع أعمال أخرى و تطبيقات الفريق مثل Gmail و Slack والمزيد رؤية سير العمل: في الخطط المدفوعة، يمكن للمستخدمين استخدام مجموعات اللوحات لتجميع اللوحات بناءً على معايير مختلفة والحصول على رؤية لسير العمل

في الخطط المدفوعة، يمكن للمستخدمين استخدام مجموعات اللوحات لتجميع اللوحات بناءً على معايير مختلفة والحصول على رؤية لسير العمل القوالب: يأتي Trello مع أكثر من 100 قوالب إدارة المشاريع لجميع الفرق وحالات الاستخدام، والتي يمكن استخدامها كنقطة بداية عند إنشاء مشاريع جديدة

تقييمات ومراجعات تريلو

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

والآن، دعنا نستكشف مقارنة كل ميزة على حدة بين ClickUp وTrickUp وTrickllo لنرى كيف يتنافسان مع بعضهما البعض.

1. لوحات كانبان

تعاون مع فريق المشروع الخاص بك باستخدام لوحة كانبان من ClickUp أدوات كانبان ضرورية لأي برنامج لإدارة المشاريع. يقدم كل من ClickUp و Trello عروض كانبان، على الرغم من اختلاف التجربة والوظائف.

ClickUp

يأتي ClickUp مع ميزات Kanban القوية مثل اللوحات، وطرق عرض المشروع المخصصة، وحتى "عرض كل شيء" على مستوى مساحة العمل لجميع مشاريعك في جزء واحد. يمكنك أيضًا استخدام ClickUp AI لإنشاء لوحات كانبان تلقائيًا بالأعمدة والمهام الفرعية المناسبة لمشاريعك.

Trello

لوحات كانبان هي طريقة العرض الافتراضية للمشروع في Trello، والتي تتيح لك تتبع أي مشروع باستخدام مجموعة من القوائم وبطاقات المهام. يمكنك أيضًا استخدام التسميات لتحديد أولوية أو حالة كل مهمة. يمكنك أيضًا استخدام مجموعات اللوحات لتجميع اللوحات معًا.

ما الأداة التي تحتوي على لوحات كانبان أفضل: ClickUp أم Trello؟

ليس هناك طريقتان حول هذا الموضوع - ClickUp هو الفائز الواضح هنا ولأسباب متعددة. فهو يحتوي على مساعد قوي للذكاء الاصطناعي؛ وتمنحك طريقة عرض كل شيء نظرة عامة على جميع مشاريعك بسهولة؛ والأهم من ذلك أن ClickUp يوفر لوحات غير محدودة في خطته المجانية. بينما يوفر Trello خمس لوحات فقط في خطته المجانية.

2. الأتمتة

أتمتة المهام المتكررة وتوفير الوقت باستخدام ClickUp

تقطع عمليات سير العمل والتكامل الآلي شوطاً طويلاً في تحسين كفاءة فريق المشروع. يتيح كل من ClickUp و Trello للفرق أتمتة العديد من الإجراءات.

ClickUp

في ClickUp، هناك طريقتان لأتمتة العمل: استخدام الأتمتة المدمجة أو استخدام ClickUp AI. وبصرف النظر عن الأتمتة المدمجة الموجودة في مكتبة ClickUp، يمكنك إنشاء أتمتة مخصصة موسومة بأكثر من 50 مشغلاً وإجراءً داخل ClickUp. وأخيراً، لديك عمليات تكامل تربط ClickUp بتطبيقات الطرف الثالث من أجل أتمتة مهام سير العمل بين التطبيقات.

يمكنك استخدام هذه العمليات التلقائية للتعامل مع المهام المتكررة مثل تغيير الحالات، وربط المهام بالقوائم، وتذكير المكلفين بالمهام بالمواعيد النهائية.

إذا كنت تريد المساعدة في المهام الإبداعية، جرّب مساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp الذي تم تدريبه على كتابة تحديثات المهام، وإنشاء ملخصات لسلاسل التعليقات والمستندات، وإنشاء مهام فرعية، وغير ذلك.

Trello

يمكنك استخدام بتلر من Trello لإدارة الأتمتة داخل Trello. من خلال ميزات مثل القواعد والأزرار والأوامر المجدولة، يتيح Butler للمستخدمين إنشاء عمليات أتمتة مخصصة لأتمتة المهام المتكررة وأرشفة المهام المكتملة والمزيد.

يمكنك أيضًا استخدام بتلر وTrello معًا لدمج Trello مع تطبيقات الطرف الثالث مثل Slack والبريد الإلكتروني والمزيد.

ClickUp مقابل Trello: ما الأداة التي تقدم أتمتة أكثر قوة؟

تذهب هذه الجولة أيضًا إلى ClickUp. هناك سببان رئيسيان: الأداة المدمجة في أتمتة سير العمل وإمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. إنها تجعل الأتمتة في ClickUp أكثر قابلية للتخصيص والقوة من Trello.

3. إدارة المشاريع

اختر من بين أكثر من 15 طريقة عرض لتتبع تقدم المشروع داخل ClickUp

بالنسبة للشركات الرائدة في السوق مثل ClickUp وTrickUp وTrickllo، فإن المعايير عالية عندما يتعلق الأمر بميزات إدارة المشاريع.

دعنا نلقي نظرة على كيفية قيام كلتا الأداتين بتبسيط إدارة المشروع.

ClickUp

تقترب ClickUp من إدارة المهام بطريقة "الكل في واحد" - تحصل على ميزات شاملة مثل المهام الفرعية، وقوائم التدقيق، وتتبع الوقت، والمزيد داخل منصة واحدة، دون الحاجة إلى تطبيق آخر. يوفر ClickUp أيضًا مجموعة متنوعة من طرق العرض مثل مخططات Gantt وKanban وSprints والجداول الزمنية وغيرها من طرق العرض المخصصة للبقاء على اطلاع على تقدم المشروع في جميع الأوقات.

Trello

يتمتع Trello بنهج أبسط لإدارة المشروع ويلتزم بقدرات إدارة المهام الأساسية وإطار عمل كانبان. يقدم Trello طرق عرض مختلفة أيضًا، مثل التقويمات والجداول، ولكنه يفتقر إلى النطاق الواسع الذي يقدمه ClickUp.

ClickUp مقابل Trello: أيهما أقوى لإدارة المشاريع؟

الفائز هو - لا مفاجآت هنا - ClickUp! 🥇

والسبب؟ ميزات إدارة المهام الشاملة والقدرة على دعم أطر عمل مختلفة لإدارة المشاريع، وليس فقط كانبان.

4. التعاون

تواصل بفعالية مع فريقك باستخدام ميزات التعاون في ClickUp

تستخدم معظم الفرق تطبيق إدارة المشروع الخاص بهم لتوصيل تحديثات الحالة والحصول على توضيحات ومعالجة التبعيات أو العوائق. ويجب أن يسهّل برنامج إدارة المشاريع الجيد على الفرق التعاون - سواء في الوقت الفعلي أو بشكل غير متزامن.

ClickUp

نظرًا لأن ClickUp هو أداة مدمجة لإدارة المشاريع ومساحة العمل، فقد تطور ليوفر مجموعة متنوعة من ميزات الاتصال المدمجة: التعليقات، و@التعليقات، و ClickUp Chat، والبريد الإلكتروني (داخل ClickUp!)، وتسجيل مقاطع الفيديو الأصلية. لن تضطر أبدًا إلى الانتقال إلى تطبيق آخر لمجرد إرسال تحديث بالبريد الإلكتروني أو تسجيل مقطع فيديو توضيحي سريع!

Trello

يوفر Trello سلسلة تعليقات لكل مهمة لتتبع التقدم المحرز وتوصيل التحديثات. ومع ذلك، تحتاج إلى استخدام طرف ثالث Power-up لخيارات التواصل المتقدمة، مثل الدردشة أو الموافقات أو التصويت.

ما الأداة التي يجب أن تختارها للتعاون: ClickUp أم Trello؟

يحتوي ClickUp بالتأكيد على أدوات تعاون مدمجة أكثر. ومع ذلك، فإن Trello تقريبًا يعوض ذلك من خلال العديد من أدوات التواصل من طرف ثالث. الكلمة الأساسية هنا هي تقريبًا لأنه في حين أن Trello لديه الكثير من الخيارات، فإن دمج الأدوات يمكن أن يكون مؤلمًا، ناهيك عن كونه مكلفًا، حيث أن معظم الإضافات مدفوعة.

لذا، تفوز ClickUp كأداة تعاون، وإن كان بميزة بسيطة.

5. التقارير والتحليلات

اعرض بياناتك بشكل مرئي وفعال باستخدام ClickUp

سواء كنت تتتبع تقارير OKRs لفريق العمل أو تقدم فريق العمل أو تقدم العدو، فإن التقارير والتحليلات ضرورية لقياس نجاح أي مشروع.

ClickUp

يأتي ClickUp مزودًا بمخططات مخصصة، وأهداف مخصصة، وأهداف المهام، وتجميعات التقدم، وشروط الصواب/الخطأ، والمزيد لمساعدة مديري المشاريع على تتبع تقدم أهدافهم ومشاريعهم. تتبّع هذه الأهداف على منصة واحدة باستخدام لوحات المعلومات في ClickUp .

Trello

لا يقدم Trello أي ميزات مدمجة لإعداد التقارير والتحليلات. ومع ذلك، يمكنك التكامل مع أدوات الطرف الثالث لتلقي تحليلات مشروعك.

ClickUp مقابل Trello: ما الأداة الأفضل لإعداد تقارير المشروع؟

يفوز ClickUp هنا بشكل افتراضي لأن Trello لا يقدم ميزات إعداد التقارير الأصلية.

6. التسعير

مع اقترابنا من الحكم النهائي في حالة ClickUp مقابل Trello، حان الوقت لمعرفة الأداة التي توفر قيمة أفضل مقابل أموالك.

خطط تسعير ClickUp

مجانية للأبد: حتى مع الباقة المجانية، يمكنك الوصول إلى عدد غير محدود من لوحات كانبان، وإدارة سبرنت، والضيوف، وعرض التقويم، والدردشة داخل التطبيق وتسجيل الفيديو، والمستندات التعاونية

حتى مع الباقة المجانية، يمكنك الوصول إلى عدد غير محدود من لوحات كانبان، وإدارة سبرنت، والضيوف، وعرض التقويم، والدردشة داخل التطبيق وتسجيل الفيديو، والمستندات التعاونية غير محدود ( 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم): استمتع بتخزين وتكامل غير محدود، ومخططات جانت، والبريد الإلكتروني، وتتبع الوقت بالإضافة إلى جميع الميزات في الباقة المجانية

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم): استمتع بتخزين وتكامل غير محدود، ومخططات جانت، والبريد الإلكتروني، وتتبع الوقت بالإضافة إلى جميع الميزات في الباقة المجانية الأعمال (**12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم): عزز الباقة غير المحدودة بميزات تشمل فرق عمل غير محدودة وتخصيصات متقدمة وجداول زمنية وخرائط ذهنية وإدارة عبء العمل

(**12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم): عزز الباقة غير المحدودة بميزات تشمل فرق عمل غير محدودة وتخصيصات متقدمة وجداول زمنية وخرائط ذهنية وإدارة عبء العمل المؤسسة (اتصل لمعرفة الأسعار): أطلق العنان للمنطق الشرطي في النماذج، والأدوار المخصصة غير المحدودة، ومساحات الفريق مع خطة ClickUp للمؤسسات

استخدم ClickUp AI لجعل إدارة المشاريع في غاية السهولة. تلخيص المهام، وإنشاء المحتوى، وصقل النصوص، وكتابة الردود عبر البريد الإلكتروني، وغير ذلك الكثير

ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو Workspace شهريًا

خطط تسعير Trello

مجانًا للأبد: الوصول إلى 10 لوحات لكل مساحة عمل، وعمليات تشغيل وتخزين غير محدودة، وسجل النشاط

الوصول إلى 10 لوحات لكل مساحة عمل، وعمليات تشغيل وتخزين غير محدودة، وسجل النشاط عادية ( 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم): الترقية إلى قوائم المراجعة المتقدمة، والضيوف بلوحة واحدة، والحقول المخصصة

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم): الترقية إلى قوائم المراجعة المتقدمة، والضيوف بلوحة واحدة، والحقول المخصصة بريميوم (10 دولارات شهريًا لكل مستخدم): فتح الميزات المتقدمة مثل طرق العرض ومجموعات اللوحة وتصدير البيانات البسيطة

(10 دولارات شهريًا لكل مستخدم): فتح الميزات المتقدمة مثل طرق العرض ومجموعات اللوحة وتصدير البيانات البسيطة المؤسسة (17.50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم): استمتع بمساحات عمل غير محدودة، ولوحات على مستوى المؤسسة، وضيوف متعددي اللوحات، وأذونات إرفاق أكثر من الباقة المميزة

ClickUp مقابل Trello: من يفوز؟ من يخسر؟ أنت من يقرر

على الرغم من أن سعر Trello أقل من ClickUp، إلا أنه من المهم ملاحظة أنه يقدم ميزات (ومساحة تخزين) أقل بكثير من ClickUp. وهذا ينطبق على جميع الباقات.

يوفر ClickUp أيضًا أدوات إدارة المستندات وفريق العمل في جميع خططه، بينما يعمل Trello كأداة برمجية لإدارة المشروعات فقط. للوصول إلى أدوات قيمة أخرى، يجب عليك الاشتراك في منتجات أخرى من Atlassian، مثل Confluence أو JIRA، بتكلفة إضافية.

يمكنك أيضًا الحصول على دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع الباقات المدفوعة في ClickUp، بينما يقدم Trello دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لعملاء المؤسسات فقط.

كل الأشياء التي تم أخذها في الاعتبار، يوفر لك ClickUp بالتأكيد قيمة أكبر لكل دولار يتم إنفاقه. 👑

ClickUp مقابل Trello على موقع Reddit

والآن ننتقل إلى المراجعات النهائية غير المفلترة لمستخدمي الاختبار. ماذا يقول مستخدمو Trello و ClickUp عن تجربتهم مع هذه الأدوات على Reddit؟ لنكتشف ذلك!

هناك مقارنات تستند إلى المرونة وقابلية التخصيص:

"بالنسبة لي/لنا إنها المرونة. فأعضاء فريقنا لديهم تفضيلاتهم الخاصة حول كيفية تفاعلهم مع المعلومات، ويوفر ClickUp خيارات تناسب الجميع تقريباً. بالطبع، سيفكر شخص ما دائمًا في شيء لا يناسبه تمامًا، لكنه يقترب حقًا من تقديم شيء يناسب الجميع. قد يقول البعض أن هذا ما يجعل تعلمه صعباً، وأعتقد أن هذا قد يكون صحيحاً. - في السابق كان لدينا فرق عمل في Trello و Asana و Basecamp و Flow وفي مستندات Google المتنوعة فقط" ( المصدر )

ضجة لجهودك؟ رديت يفضل ClickUp:

"نحن شركة صغيرة تعمل في مجال نظم إدارة المحتوى وتطوير التطبيقات باستخدام Trello> Jira> ClickUp بعد رمي الخطي والارتفاع ضمن المزيج. أود أن أقول أن ClickUp هو أفضل ضجة مقابل المال فيما يتعلق بالميزات والتخصيص في السوق." ( المصدر )

يبدو أن المستخدمين يريدون أكثر من مجرد لوحة كانبان، وهذا هو المكان الذي يتألق فيه ClickUp.

"Trello هو الأفضل لعرض كانبان/لوحة كانبان، ولكن هذا كل ما تحصل عليه. لم يضيفوا أي ميزات مهمة على مر السنين. معظم الإضافات الجيدة هي إضافات مدفوعة من طرف ثالث، والتي ستكون مدمجة بالكامل بالفعل في Clickup. لقد انتقلنا للتو من Trello إلى Clickup وكان الفريق بأكمله سعيدًا بنسبة 100٪ بالتغيير." ( المصدر )

يبدو أن معظم المستخدمين يريدون من تطبيقاتهم أكثر من مجرد إدارة المشاريع:

"عندما لا تحتاج إلى أي من الميزات مثل المستندات خارج الصندوق، فإن Trello نعمة كبيرة، كما أنه من السهل جدًا تعليم زملاء العمل الجدد كيفية استخدامه. الجانب السلبي إذا أصبح مشكلة هو عدم تعقيده." ( المصدر )

يبدو أن مجتمع Reddit قد توصل إلى قرار بالإجماع: Trello يناسب جميع المربعات عندما يتعلق الأمر بإدارة المشاريع البسيطة على غرار كانبان. ومع ذلك، ستحتاج إلى اختيار أداة مختلفة لأي شيء أكثر تفصيلاً.

ClickUp هو المفضل بديل Trello لآلاف المستخدمين الذين قاموا بالتبديل مع نمو أعمالهم.

ClickUp مقابل Trello: أفضل برنامج لإدارة المشاريع

حان وقت الحكم النهائي: ما هي أداة إدارة المشاريع الأفضل في عام 2024؟

*drumrollsrolls* إنه ClickUp! 🌟

في حين أن Trello كان موجودًا لفترة أطول، إلا أن قابليته المحدودة للاستخدام ربما أدت إلى ركوده بمرور الوقت. إدارة المشاريع الحديثة لديها ببساطة احتياجات أكثر تقدمًا.

كما أن الافتقار إلى التخصيص يجعل Trello غير مناسب للشركات سريعة النمو والمؤسسات الكبيرة.

أما ClickUp، من ناحية أخرى، فهو غني بالميزات، مع أدوات مثل مساعد مخصص مدعوم بالذكاء الاصطناعي يناسب دورك، ولوحات بيضاء وخرائط ذهنية للعصف الذهني، والقدرة على إرسال البريد الإلكتروني من داخل ClickUp. كل هذا يجعل ClickUp مثاليًا للفرق البعيدة والمختلطة وكذلك المكاتب التقليدية.

كما أن ClickUp متقدم أيضًا في نجاح العملاء ودعمهم من خلال ندوات عبر الإنترنت ودورات تدريبية ودعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع المستخدمين - نعم، حتى أولئك الذين يستخدمون الباقة المجانية. لذا انطلق و جرّب ClickUp وودّع مشاكل إدارة مشروعك.