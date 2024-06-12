20+ أفضل تطبيقات برمجيات لوحة كانبان المجانية في 2025

بصفتك مدير مشروع، فأنت تعلم أنه قد يكون من الصعب تحديد مكان وجود مهمة ما أثناء عمل الفرق متعددة الوظائف عليها. لحسن الحظ، فإن أداة تصور سير العمل تحل هذا التحدي- لوحات كانبان .

أنت تعلم أيضًا أنه ليست كل أدوات إدارة المشاريع متشابهة. قد تكون هذه هي المرة الثانية أو الخامسة التي تختبر فيها تطبيقات كانبان، ولكن لم يحقق أي منها التأثير الذي كنت تأمله. لذلك أنشأت هذه القائمة من أجلك فقط! في هذه المدونة سوف نتعمق في هذه المدونة في أفضل 21 تطبيقًا لبرامج كانبان للمساعدة في تغيير طريقة عمل فرقك وتواصلها.

دعونا نتعمق!

ما هي لوحة كانبان؟

A لوحة كانبان هي أداة لإدارة المشاريع منظمة في أعمدة لمساعدة الفرق على تصور حجم العمل قيد التنفيذ. تتحرك بطاقة (تمثل المهمة) عبر كل عمود (تمثل حالة سير العمل) من اليسار إلى اليمين حتى تصل إلى عمود تم إنجازه.

كيف تعمل تطبيقات كانبان على تحسين سير عمل الفريق

استُخدمت لوحات كانبان في البداية في قطاع التصنيع، وقد تطورت لتصبح أداة عالمية لمختلف الأعمال. فهي مرنة لمراحل سير العمل التفصيلية وجامدة للحد من عدد المهام التي يقوم بها الأفراد. فيما يلي نتائج أخرى باستخدام كانبان أداة إدارة المشاريع :

رؤية كل مرحلة من مراحل المهمة نحو الإنجاز

مزيد من القدرة على التنبؤ مع نظام مستقر

تدفق مستمر للتطوير

عدم عمل الفرق على العديد من المهام في نفس الوقت مع وجود حدود WIP

الآن دعنا نجد لك أداة كانبان المثالية!

العديد من هذه التطبيقات لديها خطة مجانية، وخطط تسعير مختلفة للاختيار من بينها حسب حجم فريقك واحتياجات البرنامج.

أفضل 20+ أفضل تطبيقات وبرامج كانبان المجانية في عام 2024

1. ClickUp - الأفضل لإدارة سير العمل

جرّب عرض اللوحة

يمكنك الإشراف على المهام والمشروعات في لمحة واحدة وسحب المهام وإفلاتها وفرزها وتصفيتها دون عناء باستخدام طريقة عرض لوحة كانبان القابلة للتخصيص بالكامل

ClickUp هو حل مجاني لإدارة المشاريع مع طريقة عرض لوحة كانبان الموفرة للوقت والتي تتيح لكل فريق إدارة مهام سير عمل متعددة، والتعاون بشكل أكثر ذكاءً، وجمع كل الأعمال تحت أداة واحدة. سواء كنت جديدًا على تطبيقات إدارة المشاريع أو مستخدمًا قويًا تمامًا, لوحة كانبان من ClickUp يمكن أن تمتد وتتسع لأي حجم فريق لمساعدتك في إدارة المهام في نظام كانبان القابل للتخصيص بالكامل.

✅إيجابيات كليك أب

عرض اللوحة في الهاتف المحمول :: سيساعدك تطبيق ClickUp للهاتف المحمول على إدارة المشاريع أثناء تنقلك

عرض Kanban View القابل للتخصيص لترتيب لوحاتك حسب الحالة والمُعيَّن والأولويات والمزيد

إدارة أعباء عمل متعددة في وقت واحد باستخدام طريقة عرض كل شيء

حالات مخصصة لإضافة حالات جديدة أو تعديل الحالات الموجودة مباشرةً في طريقة عرض اللوحة

إمكانيات السحب والإفلات لنقل المهام من خلال سير العمل وتعديل الأولويات

إجراء تحديثات متعددة للمهام في وقت واحد باستخدام شريط أدوات الإجراءات المجمعة

جاهز لاستخدام قوالب كانبان مثلقالب خريطة طريق كانبان من ClickUp Kanban

ابقَ على المسار الصحيح وحافظ على أهدافك مع قالب خارطة طريق كانبان الجذاب من ClickUp

❌ ❌ كليك أوب سلبيات

لا تتوفر جميع طرق عرض ClickUp على تطبيق الجوال... حتى الآن!

💸 تسعير ClickUp *مجانًا للأبد

غير محدود : 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا شركة : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات : اتصل ب ClickUp للتسعير المخصص

: اتصل ب ClickUp للتسعير المخصص ClickUp AI متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

👉 إذا كنت بحاجة إلى مجموعة برمجيات كاملة للتعامل مع أعباء العمل والعمليات الخاصة بمؤسستك، فنحن نود مساعدتك في إعدادك للنجاح! اتصل بفريق المبيعات لدينا عندما تكون مستعداً!

💬 تقييمات عملاء ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 6,600 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,600 تقييم)

2. Trello - الأفضل لتصور المشروع

عبر تريلوTrello هو أداة كانبان المعروفة ضمن عائلة برمجيات Atlassian. تتكون من أربعة مكونات رئيسية - لوحة كانبان، والبطاقات، والقوائم، وقائمة اللوحة - يمكن للفرق المضي قدمًا في العمل باستخدام أزرار البطاقات واللوحة المخصصة في Trello. وتتضمن قائمة اللوحة الإعدادات اللازمة لإدارة أذونات الأعضاء والبحث عن البطاقات وإنشاء الأتمتة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للأعضاء إضافة خلفيات ملونة للوحة وأغلفة بطاقات لإضافة القليل من المرح والشخصية.

يجب على أعضاء الفريق الذين يبحثون عن حلول كانبان المجانية فقط ملاحظة أن خطة Trello المجانية تحد من مساحات العمل إلى 10 متعاونين أو أقل.

مقارنة

_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/65397/undefined/ Trello مقابل Jira* %/%href/_

!

✅ إيجابيات تريلو

تساعد ميزة الأتمتة بدون تشفير، بتلر، الفرق علىتوفير الوقت مع المهام الإدارية

قوائم المراجعة المتقدمة (ميزة مدفوعة) لتعيين المهام الدقيقة

❌ ❌ ❌ تريلو سلبيات

تقتصر خطة Trello المجانية على 10 متعاونين، وستتحول مساحات العمل التي تضم أكثر من 10 متعاونين إلى وضع العرض فقط، مما يجعل Trello مكلفًا للفرق الكبيرة

ستحتاج الفرق التي تتبع مشاريع متعددة بانتظام إلى اختيار خطة Trello المدفوعة للحصول على لوحات كانبان غير محدودة

ليس من السهل إنشاء تبعيات المهام أو تحديثها مقارنةً بأفضل تطبيقات كانبان الأخرى في هذه القائمة

💸 تسعير Trello

مجاني : يقتصر على 10 مستخدمين

: يقتصر على 10 مستخدمين المعيار: 5 دولارات لكل مستخدم/شهريًا

5 دولارات لكل مستخدم/شهريًا القسط: 10 دولارات لكل مستخدم/شهريًا

10 دولارات لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات: اتصل بالمبيعات

💬 تقييمات عملاء Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 12,540 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20,630 تقييم)

👉 إذا كنت تبحث عن بدائل Trello ، قمنا بوضع قائمة مختصرة لأفضل ثمانية برامج لإدارة المشاريع المعقدة.

3. Proofhub - الأفضل لتدقيق المهام والموافقة عليها

عبر بروف هاب بروف هاب هو مشروع برنامج التخطيط تمكين الفرق من التخطيط لكل خطوة وتصور تقدم العمل. باستخدام أداة كانبان، يمكنك رؤية العمل وهو ينتقل عبر المراحل ومساعدة أعضاء الفريق على تحديد أولويات المهام. إنها منصة بديهية للتعاون على الأفكار وحفظ الملفات ذات الصلة معاً.

✅إيجابيات بروفهاب

قوائم مهام خاصة للأشخاص المعينين فقط

ميزة الأحداث والمهام المتكررة

❌ ❌ ✅ سلبيات بروفهاب

يفتقر إلى إمكانيات وضع الميزانية

ليست منصة مناسبة لإدارة المشاريع الرشيقة مقارنة بأفضل تطبيقات كانبان الأخرى في هذه القائمة

💸 تسعير Proofhub

يقدم Proofhub خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من 45 دولارًا شهريًا بشكل ثابت

💬 تقييمات عملاء Proofhub

G2: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/127687/undefined/ بدائل بروفهوب* %/%href/_

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4. Paymo - الأفضل لتتبع الوقت وإعداد الفواتير

عبر بايمو بايمو هو برنامج لإدارة المشاريع يستخدمه العاملون لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة. تعد طريقة عرض كانبان من بين أكثر طرق العرض شيوعًا بين ميزات القائمة والجدول والتقويم وجانت. يمكنك إدارة مهام سير العمل المتعددة وتتبع الوقت وفوترة العملاء من نفس النظام الأساسي.

✅ محترفو بايمو

تخصيص سير العمل والبطاقات التفصيلية

عرض ميتا كانبان لجميع المهام في جميع المشاريع

❌ ❌ ✅ سلبيات بايمو

تبعيات المهام غير مرئية في عرض كانبان

لا توجد لوحات كانبان للسباحة، على الرغم من إمكانية تجميع البطاقات وتصفيتها

💸 تسعير بايمو

يقدم Paymo خططاً مجانية ومدفوعة تبدأ من 4.95 دولار/مستخدم شهرياً

💬 تقييمات عملاء Paymo

G2: 4.6/5 (أكثر من 570+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 420 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/48404/undefined/ بدائلبايمو_ %/%href/_

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5. خطة توجل - الأفضل لإدارة الوقت

عبر خطة توجل Toggl Plan هي أداة لإدارة العمل لتخطيط المشاريع وتتبعها وتسليمها في الوقت المحدد. مع ميزة لوحة كانبان في Toggl، يحصل الأعضاء على إشارات مرئية واضحة حول حالة مشروعهم. لذلك إذا كانت وظيفة السحب والإفلات البسيطة، والحالات المخصصة، والتعليقات داخل المهمة في قائمة متطلباتك من برامج إدارة مشاريع كانبان التي لا بد من امتلاكها، فإن Toggl Plan لديه الحل المناسب لك.

✅ إيجابيات خطة توجل بلان

يمكن تعيين عدة أعضاء لمهمة واحدة

يتكامل برنامج Toggl Track مع برنامج Toggl Plan لتتبع الوقت ❌ ❌ ❌ Toggl Plan سلبيات

لا توجد تبعيات للمهام (إذا كانت هذه الميزة غير قابلة للتفاوض بالنسبة لك، تحقق من بعضبدائل Toggl)

يقتصر الأعضاء على خيارين للعرض: الجدول الزمني للفريق أو لوحة الخطة

💸 تسعير خطة Toggl Plan

تقدم Toggl Plan خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا

💬 تقييمات عملاء Toggl Plan

G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. Monday.com - الأفضل للتعاون الجماعي

عبر Monday.com تطبيق برنامج كانبان التالي الذي يحتوي على طرق عرض لوحة كانبان هو Monday.com، وهو تطبيق إدارة المهام أداة مساعدة الفرق متعددة الوظائف التوافق على أهم أعمالهم. على سبيل المثال، يمكن لمديري المشاريع الذين يبحثون عن تقارير في الوقت الفعلي أن يقوموا بسهولة إنشاء لوحات معلومات المشروع لزيادة سير عمل التواصل.

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/1580/undefined/ بدائليومالاثنين *% ! _

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10. Businessmap - الأفضل لإدارة العمليات التجارية

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عبر خريطة الأعمال تقوم خريطة الأعمال بتتبع حالة جميع المشاريع داخل المؤسسة وتحديثها والإبلاغ عنها تلقائيًا. تتيح هذه البيانات للفرق التركيز على إنهاء العمل وتحسين العمليات. باستخدام Businessmap، يمكن لأعضاء الفريق وأصحاب المصلحة التعاون بشكل أسرع وتقديم نتائج أفضل.

✅ ✅ إيجابيات خارطة الأعمال

أدوات تحليلية مثل مخطط التدفق التراكمي, زمن الدورة مخطط مبعثر، ومخطط تقادم WIP

لوحات كانبان المترابطة على مستوى الفريق والإدارة

❌ ❌ سلبيات خريطة الأعمال

ليست مثالية للشركات خارج قطاع البرمجيات والصناعات الهندسية

قد يستغرق الإعداد والتهيئة وقتاً طويلاً

💸 تسعير خريطة الأعمال

تقدم Businessmap خططًا مدفوعة تبدأ من 149 دولارًا ل 15 مستخدمًا شهريًا

💬 تقييمات عملاء خريطة الأعمال

G2: 3.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

11. Planview Leankit - الأفضل لسير العمل المرن

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عبر بلانفيو لينكيت يتيح Planview Leankit المرونة والرشاقة فرق العمل لمشاركة رؤية موحدة لأولويات العمل وحالته مع لوحات كانبان المرنة. يمتلك الأعضاء ما يحتاجون إليه لتخطيط مهام المشروع وتنفيذها بكفاءة مع حدود WIP وحالة العمل في الوقت الفعلي وميزات سجل عناصر العمل.

✅ إيجابيات Planview LeanKit

تسميات التصنيف التي تمثل أنواعًا مختلفة من العمل على لوحة كانبان

سجل تدقيق كامل لجميع التغييرات التي تم إجراؤها على البطاقة

❌ ❌ ️ سلبيات Planview LeanKit

الافتقار إلى إمكانيات التخصيص للبطاقات والحقول المخصصة مقارنةً بأفضل تطبيقات لوحة كانبان الأخرى في هذه القائمة

منحنى تعليمي حاد

💸 تسعير Planview LeanKit

استفسر من Planview LeanKit لمعرفة الأسعار

💬 تقييمات عملاء Planview LeanKit

G2: 4.1/5 (أكثر من 320 تقييم)

كابيترا: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

12. Nifty - الأفضل لتخطيط معالم المشروع

عبر أنيقيتيح لك Nifty العمل على مشاريع واسعة النطاق مع العديد من أعضاء الفريق. ومثل معظم أدوات إدارة المشاريع، فهو مساحة عمل تعاونية تساعدك أنت وفريقك على تنظيم المهام وتتبع الوقت وإدارة المستندات. وبالاقتران مع منهجية كانبان، يمكن للأعضاء تنظيم العمل اليومي وترتيب أولوياته وإدارته بمستوى عالٍ من التفاصيل.

✅ إيجابيات أنيق

ميزة إدارة المحفظة لعرض الأعضاء والحالات في لمحة سريعة

يوفر أدوارًا وأذونات مختلفة للمستخدمين للتحكم في مستويات الوصول

❌ ❌ ✅ سلبيات أنيقة

تقتصر الخطة المجانية على مشروعين نشطين فقط

الخطط المدفوعة باهظة الثمن لاستخدام الميزات الأساسية

💸 تسعير أنيق

تقدم Nifty باقات مجانية ومدفوعة تبدأ من 39 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

💬 تقييمات عملاء Nifty

G2: 4.7/5 (أكثر من 330 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 120 تقييم)

13. أداة كانبان - الأفضل لإدارة كانبان البسيطة

عبر أداة كانبان أداة كانبان هي برنامج إدارة مرئي للفرق لتحديد وإزالة الاختناقات والتعاون في الوقت الفعلي والحد من العمل الجاري. ونتيجة لذلك، يمكن للأعضاء التحكم في مشاريعهم و تحليل سير العمل لتحسين الكفاءة .

✅ إيجابيات أداة كانبان

أعمدة وخانات سباحة قابلة للطي بنقرة واحدة، مما يسمح بالتركيز على مناطق محددة فقط

مرفقات الملفات مع معاينة الصور

❌ ❌ ✅ سلبيات أداة كانبان

إمكانيات التخصيص محدودة مقارنةً بأفضل تطبيقات لوحة كانبان الأخرى في هذه القائمة

غير مناسب للشركات التي تضم أكثر من 2 من أعضاء الفريق

💸 تسعير أداة كانبان

تقدم أداة Kanban Tool خططاً مجانية ومدفوعة تبدأ من 5 دولارات لكل مستخدم شهرياً

💬 تقييمات عملاء أداة كانبان

G2: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4.8/5 (90+ تقييم)

14. بلوسوم - الأفضل للمطورين والفرق التقنية

عبر بلوسوم بلوسوم هي أداة لإدارة مشاريع كانبان تسمح بما يلي فرق تطوير البرمجيات بتخطيط سير العمل بالكامل لعرض مهام كل عضو. يمكن للأعضاء في لمحة سريعة معرفة المهام الجاهزة للمرحلة التالية أو التي تم حظرها باستخدام "طوابع" ملونة في زاوية بطاقات كانبان.

✅ إيجابيات بلوسوم

يتم حفظ التعليقات تلقائيًا إذا قمت بالتنقل والعودة إلى البطاقة لاحقًا

يتم عرض وقت دورة بطاقات كانبان على كل بطاقة كانبان مكتملة

❌ ❌ 🌹سلبيات بلوسوم

يفتقر إلى تخصيص لوحات كانبان، والبطاقات، وحالات المهام، واتصالات الفريق

لا تُعد الرسائل الموجهة إلى أعضاء الفريق ميزة أصلية في المنصة

💸 تسعير بلوسوم

استفسر من بلوسوم لمعرفة الأسعار

💬 تقييمات عملاء بلوسوم

G2: 5/5 (2 تقييم)

كابيترا: غير متاح

15. فلو-إي - الأفضل لإدارة البريد الإلكتروني

عبر فلو-إي Flow-e هي أداة لإدارة المهام مع سير عمل يشبه كانبان من خلال تحويل صناديق بريد Outlook إلى لوحة مهام مرئية. يمكن للأعضاء سحب وإسقاط بطاقة من صندوق الوارد Flow-e إلى أعمدة كانبان وتتبع التقدم المحرز. تشمل الميزات الإضافية جدولاً زمنياً في أسفل التطبيق لرؤية الاجتماعات والتذكيرات على جدول زمني.

✅ إيجابيات Flow-e

لوحة مهام بأعمدة غير محدودة في الخطة المجانية

بطاقات مهام مستقلة في سير العمل

❌ ❌ ✅ سلبيات Flow-e

تسمح الخطة المجانية بحسابين للبريد الإلكتروني كحد أقصى

غير مناسب للفرق الرشيقة التي تحتاج إلى ميزات تخصيص مرنة لبناء سير العمل الخاص بها

💸 تسعير Flow-e

استفسر من Flow-e لمعرفة الأسعار

💬 تقييمات عملاء فلو-إي

G2: 4.7/5 (5 تقييمات)

كابيترا: 4.7/5 (6 تقييمات)

16. Microsoft Planner - الأفضل لمستخدمي Microsoft 365

عبر مخطط مايكروسوفتمخطط مايكروسوفت يتضمن لوحات كانبان مع بطاقات مهام مفصلة للفرق للتركيز على العمل وتنظيمه بشكل أفضل في مكان واحد. كجزء من Microsoft 365، يمكن لمستخدمي Planner أيضًا الاتصال بـ Microsoft To Do, SharePoint و Power Automate وتطبيقات أخرى لإدارة المهام بكفاءة.

✅ مايكروسوفت بلانر المحترفين

تطبيقات Android و iOS للأجهزة المحمولة لتحديث المهام أثناء التنقل

معاينة المرفقات والارتباط لعرضها على المخطط

❌ ❌ ✅ سلبيات مايكروسوفت بلانر

مايكروسوفت بلانر كتطبيق مستقل ليس حلاً لأداة إدارة مهام شاملة

مرونة أقل في التخصيص والتكاملات

💸 تسعير Microsoft Planner

استفسر من Microsoft Planner عن خطط الاشتراك

💬 تقييمات عملاء Microsoft Planner

G2: 4.2/5 (أكثر من 120 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 7,830 تقييم)

👉 لدينا برنامج تعليمي مفصل خطوة بخطوة حول كيفية إنشاء لوحة كانبان في Excel فقط لأجلك!

17. Smartsheet - الأفضل لإدارة المشاريع على غرار جداول البيانات

عبر ورقة ذكيةSmartsheet هي أداة لإدارة المشاريع تتيح لك إدارة وتتبع وتخطيط مشاريع متعددة. طريقة عرض البطاقات هي إحدى طرق العرض الأربعة التي تجعل تنظيم المهام سهلاً باستخدام بطاقات السحب والإفلات. عند تمكينها، تتحول الورقة إلى هيكل لوحة كانبان بناءً على القيم الموجودة في القائمة المنسدلة أو قائمة جهات الاتصال أو أعمدة الرموز. لمزيد من المعلومات، راجع دليل إدارة المشاريع في Smartsheet !

✅ محترفو سمارتشيت

يمكن تطبيق العلامة التجارية المخصصة على الحساب بالكامل

يمكن إعادة تنظيم البطاقات لتحديد الأولويات بشكل أفضل داخل عمود لوحة كانبان نفسه

❌ ❌ ✅ سلبيات سمارتشيت

تقتصر الخطة المجانية على 2 ورقة و2 محررين فقط

غير مناسبة للوكالات الصغيرة

❌ 💸 تسعير سمارتشيت

يقدم Smartsheet خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

💬 تقييمات عملاء Smartsheet

G2: 4.4/5 (أكثر من 7220 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,250 تقييم)

18. Zenhub - الأفضل لمستخدمي GitHub

عبر زينهوب أفضل برنامج كانبان التالي هو زينهوب أداة للفرق الرشيقة لتتبع وتخطيط وتنفيذ مشاريع البرمجيات. باستخدام لوحات Zenhub Boards ومشكلات GitHub الخاصة بالمشروع، يمكن للفرق نقل المشكلات بين خطوط الأنابيب وتحديد أولويات العمل الأكثر أهمية.

✅ إيجابيات زينهاب

يمكن للفرق المختلفة استخدام نفس repos GitHub عبر لوحات متعددة

تعمل ميزات أتمتة سير العمل على مزامنة مشروعك تلقائيًا عند تحديث مشكلات GitHub وإكمالها

❌ ❌ ✅ سلبيات زينهاب

المنصة مصممة خصيصاً لفرق البرمجيات

تعمل بشكل أفضل إذا كانت متصلة ب GitHub

💸 تسعير زينهوب

تقدم Zenhub باقات مجانية ومدفوعة تبدأ من 7.95 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

💬 تقييمات عملاء زينهوب

G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

19. زوهو بروجكتس - الأفضل لإدارة المشاريع المتكاملة

عبر مشاريع زوهوزوهو بروجكتس هو برنامج لإدارة المشاريع يقدم أدوات لوحة كانبان لتصور خطط المشروع بسهولة. تعتمد أعمدة كانبان على معايير المهام مثل النسبة المئوية للإنجاز أو الأولوية. باستخدام ميزة السحب والإفلات، يمكن للأعضاء تغيير حالة المهمة والأولوية مع تقدم العمل.

✅ إيجابيات مشاريع زوهو

يوفر Zoho Sprints أربعة أنواع مختلفة من العمل الجاري لمزيد من التخصيص

ميزة قواعد سير عمل المهام لتكوين الإجراءات المطلوبة

❌ ❌ ✅ سلبيات مشاريع زوهو

خطة مجانية محدودة لا تتضمن ميزات مثل تتبع الوقت أو المهام الفرعية أو التذكيرات

غير مناسب كحل شامل لفرق التسويق أو المبيعات

💸 تسعير Zoho Projects

يقدم زوهو بروجكتس خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من 5 دولارات لكل مستخدم شهريًا

💬 تقييمات عملاء Zoho Projects

G2: 4.2/5 (أكثر من 260+ تقييم)

Capterra: 4.2/5 (240+ تقييم)

20. بايبفي - الأفضل لأتمتة العمليات

عبر بيبفي Pipefy هو حل لسير العمل مع نظام أساسي بدون/منصة منخفضة التعليمات البرمجية. يمكن للأعضاء أتمتة المهام، ودمج الأدوات، وتحديث أصحاب المصلحة بسهولة حول طلباتهم للتسليم في الوقت المحدد. تُعدّ عمليات سير العمل الذكية ضرورية للشركات التي ترغب في التوسع، ولدى Pipefy مجموعة من ميزات إدارة المشاريع لتجهيز الفرق وتشغيلها.

✅ مزايا Pipefy

بوابات خدمات مركزية للوثائق والسياسات ونماذج الطلبات

تكاملات أصلية مع Slack وGitHub وBitBucket وGoogle Hangouts

❌ ❌ ✅ سلبيات بايبفي

سيتعين على الفرق متوسطة الحجم دفع سعر مرتفع لبناء لوحة كانبان بسيطة

خيارات التخصيص هي ميزات مدفوعة

💸 تسعير Pipefy

تقدم Pipefy خططاً مجانية ومدفوعة تبدأ من 24 دولاراً لكل مستخدم شهرياً

💬 تقييمات عملاء Pipefy

G2: 4.6/5 (180+ تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 260+ تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/119983/undefined/ بدائل_Pipefy *%/%href/_

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21. جيرا - الأفضل لفرق البرمجيات

عبر جيرا جيرا هو برنامج لتتبع الأخطاء والمشاريع موجه نحو مستخدمي الطاقة الرشيقة والتقنية. على سبيل المثال، قد يكون لدى فريق التطوير عمود أول طويل الأمد من العناصر المتراكمة. لذا أضافت جيرا عموداً متراكماً في مشاريع كانبان التطويرية موضوعة في علامة تبويب مشروع مختلفة. عندما يقوم مديرو المنتجات بنقل العمل من الأعمال المتراكمة إلى اللوحة، تعرف الفرق ما هو قادم.

✅ إيجابيات جيرا

يمكن أن تستثني حدود WIP المهام الفرعية من عدد أعمدة لوحة كانبان لضمان أن جميععناصر العمل لمهمة معينة لن يتم استبعادها

التكامل مع أكثر من 3000 تطبيق

❌ ❌ جيرا سلبيات

واجهة المستخدم المعقدة والترحيل تجعل إدارة المهام مرهقة (اقرأ مراجعة ClickUp's Jira) ستحتاج الفرق التي تفكر في استخدام Jira إلى استخدام تطبيق برمجي آخر لإدارة المشاريع البسيطة (تعرف على السبب ClickUp هو البديل رقم 1 ل Jira )



💸 تسعير Jira

تقدم Jira خططًا مجانية ومدفوعة تبدأ من 7.50 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

💬 تقييمات عملاء جيرا

G2: 4.2/5 (4,560+ تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 11,430 تقييم)

## 5 استخدامات عملية للوحة كانبان (مع قوالب مجانية)

1. قالب تخطيط الإجازات

قل وداعًا للمحادثات الجماعية العائلية المزدحمة مع قالب تخطيط الإجازة! قم بتنظيم لوحة (أو لوحات كانبان الخاصة بك (أو لوحات!) مع جميع الاتصالات والمعلومات الأساسية. أرفق الصور ببطاقة المهام، وقم بتضمين حقل مخصص للتسعير، واربط مواقع الويب - كل ذلك باسم الإجازة. 🏝 تنزيل قالب التخطيط للعطلات من ClickUp

2. قالب إدارة علاقات العملاء

مركزية المعلومات مع إدارة علاقات العملاء النظيفة والقوية قالب لوحة كانبان ! ثم قم بأتمتة العمل المشغول للتركيز على الأنشطة التي تحرك الإبرة. أنت على بعد نقرات قليلة فقط من أفضل أداة لسير العمل لمساعدتك على توسيع نطاق عملك. 📈 تحميل قالب إدارة علاقات العملاء من ClickUp

3. قالب توظيف المرشحين

احصل على قالب توظيف المرشحين لتنظيم جميع المهام والمعلومات لتوظيف أفضل المواهب! قم بتوصيل نموذج ClickUp أو نموذج Google أو Typeform أو أي أداة تطبيق عبر Zapier لأتمتة مهمة جديدة لكل متقدم. 🤖 قم بتنزيل نموذج ClickUp لتوظيف المرشحين من ClickUp

4. قالب طلبات الفريق

أنشئ نظامًا جيدًا لتحديد أولويات طلبات العمل باستخدام قالب طلبات الفريق! تتبع جميع الأعمال الجارية وقدم تحديثات مباشرة من عرض المجلس. استبدل الطلبات عبر البريد الإلكتروني بشكل أسرع من اختفاء الكعك الطازج المخبوز حديثًا من غرفة استراحة الموظفين. ⚡️ تنزيل نموذج طلبات فريق ClickUp الخاص بـ ClickUp

5. قالب إدارة المدونة

اختر قالب إدارة المدونة ولن تنظر إلى الوراء أبدًا! قم بالتبديل بين عرض اللوحة وعرض التقويم للاطلاع على أعباء العمل اليومية مع الحصول على الصورة الكاملة. طرح موضوعات جديدة، وتحسين المحتوى الخاص بك، وتتبع المواعيد النهائية والحالات وغير ذلك الكثير! ✍️ تنزيل قالب إدارة المدونة من ClickUp

👉هناك كامل مكتبة كاملة من قوالب ClickUp لجميع احتياجات كانبان الخاصة بك يمكنك الوصول إليها مجانًا! أو تحقق من أمثلة على لوحة كانبان لمزيد من الإلهام. 💡

ابدأ بتتبع المهام باستخدام برنامج كانبان

تذكّر أن الهدف النهائي من تطبيق نظام كانبان هو تعزيز الرؤية عبر المهام، وتبسيط العمليات، وتمكين فريقك من التركيز على العمل الذي يضيف قيمة. من الضروري مراعاة عوامل مثل سهولة الاستخدام وقدرات التخصيص والتكامل مع الأدوات الأخرى التي يستخدمها فريقك بالفعل.

جرّب ClickUp للحصول على حل شامل يجلب الكفاءة والتعاون لفريقك. انضم إلى صفوف المستخدمين الراضين الذين جعلوا من ClickUp أداة كانبان المفضلة لديهم. استكشف مكتبة قوالب ClickUp لجميع احتياجات مشروعك وابدأ مجانًا اليوم. قم بتحويل إدارة مشروعك باستخدام ClickUp وشاهد إنتاجية فريقك ترتفع!