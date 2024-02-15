أفضل 10 بدائل لبرنامج MeisterTask لإدارة المهام في عام 2025

إذا كنت مشغولاً بمحاولة تحسين إدارة المشاريع والتعاون لفريقك، فمن المحتمل أنك صادفت MeisterTask - وهي أداة لإدارة المهام يثق بها الكثيرون.

MeisterTask أنيقة وسهلة الاستخدام. تحب فرق أجايل ودعاة كانبان استخدام الأداة لتتبع المهام داخل مشاريعهم. ومع ذلك، فإن خطتها الأساسية لها وظائف محدودة، وقد تحتاج إلى العديد من الأدوات الأخرى للتواصل والتعاون مع الفرق الأخرى.

تغطي هذه المقالة بدائل لأداة مايستر تاسك التي يمكن أن تعزز سير عملك وإنتاجيتك وكفاءتك.

من الميزات المتقدمة و خيارات تحديد الأولويات إلى المزيد من عمليات التكامل ذات الصلة، تقدم بدائل MeisterTask هذه مجموعة من الإمكانيات التي تناسب مختلف الاحتياجات.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل MeisterTask؟

سواء كنت صاحب عمل مستقل، أو تقود فريقًا صغيرًا، أو تدير مجموعة كبيرة من الموارد، يجب أن يكون لديك أداة لإدارة المهام تتجاوز إنشاء قوائم المهام .

يجب أن تدفع أي أداة جيدة لإدارة المشاريع مؤسستك نحو مزيد من الكفاءة والنمو.

ومع وضع هذا النهج في الاعتبار، إليك بعض العوامل الرئيسية التي يجب أن تأخذها في الاعتبار عند اختيار منصة إدارة المهام :

واجهة سهلة الاستخدام وبديهية

خيارات التعاون والتخصيص

التوافق مع أنظمة عملك الحالية

ميزات تتبع التقدم وإعداد التقارير

إمكانية الوصول عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية

تدابير أمنية قوية مثل تشفير البيانات ومصادقة المستخدم

قابلية التوسع لاستيعاب عدد متزايد من المستخدمين والمشاريع

إشعارات وتذكيرات لإنجاز المهام في الوقت المناسب والالتزام بالموعد النهائي

مواد تدريبية شاملة ودعم عملاء سريع الاستجابة

بالطبع، لا توجد أداة تقدم كل ما تريده، ولكن بعض بدائل برنامج MeisterTask تقترب من ذلك.

لقد قمنا بإدراج 10 من أفضلها التي يمكنك التفكير فيها - لقد قمنا بمراجعة أفضل ميزاتها وتقييماتها وتفاصيل أسعارها.

أفضل 10 بدائل لبرنامج MeisterTask يجب أن تعرفها

1. ClickUp

إذا كنت تبحث عن منصة عمل تعاونية شاملة تتكيف بسهولة مع احتياجات فريقك، فإن ClickUp هو الخيار الصحيح. يُعد ClickUp حلاً غنياً بالميزات ومتعدد الاستخدامات لإدارة المهام، وهو موثوق به من قبل أكثر من 800,000 فريق عالمي في مختلف المجالات.

يمكنك إنشاء قوائم مهام شخصية داخل ClickUp، وإنشاء قوائم تدقيق من خلال تجميع عناصر المهام ذات الصلة، وتعيين المهام وعناصر قوائم التدقيق والمهام لأعضاء الفريق. يمكنك حتى تعيين تعليقات داخل المهام لزميل في الفريق لاتخاذ إجراء ما.

حوِّل التعليقات إلى مهام دون عناء في ClickUp

مع مهام النقر فوق المهام لديك مرونة لا مثيل لها في هيكلة مشاريعك بمهام فرعية قابلة للتخصيص. يمكنك أيضًا الاختيار من بين أكثر من 35 تطبيق ClickApps لتخصيص تجربة إدارة مهامك.

باستخدام مساحة العمل القابلة للتخصيص و علبة المهام يمكنك إدارة وتحديد أنواع المهام التي تتماشى مع المتطلبات الفريدة لفريقك. يوفر لك ClickUp ساعات مع القدرة على إنشاء مهام متكررة و قابل للتخصيص قوالب تبسط تخطيط المشروع.

أتمتة المهام باستخدام ميزة المهام المتكررة في ClickUp

سواء كنت تفضل نهجاً منظماً مع القوائم، أو تمثيلاً مرئياً مع اللوحات، أو نظرة عامة مدمجة مع المربعات، أو منظوراً يركز على الوقت مع التقويمات، فإن ClickUp لديه أكثر من 15 طريقة عرض لمديري المشاريع

استخدم ClickUp لإدارة مشاريعك مع أكثر من 15 طريقة عرض، وقوالب مصممة مسبقًا، والعديد من ميزات التعاون بكفاءة

وهذا ليس كل شيء! يتجاوز ClickUp إدارة المهام. فهو يجمع عملك وأدواتك وفرقك في مكان واحد من خلال تقديم التكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق بما في ذلك Slack، وGmail، وZoom، وOutlook، وGoogle Drive، وHubSpot، وغيرها.

كل هذا وأكثر يجعل ClickUp أفضل بديل لبرنامج MeisterTask. إليك نظرة عامة سريعة على بعض الميزات الرئيسية لهذا البرنامج المجاني لإدارة المهام:

ClickUp أفضل الميزات

تحديد الأولويات وتصور وتبسيط العناصر القابلة للتنفيذ عبر مؤسستك لجميع المشاريع باستخدامقالب إدارة المهام في ClickUp تحديد المهام العاجلة وتنفيذها باستخدام نظام أولوية المهام المرمز بالألوان في ClickUp . يمكنك تسمية عناصر العمل على أنها عاجلة، وذات أولوية عالية، وعادية، وذات أولوية منخفضة، ثم إكمالها حسب الحاجة

تتبّع المنجزات باستخدام انقر فوق التذكيرات و إشعار قابل للتخصيص إعدادات. تلقَّ التحديثات في الوقت المناسب عبر البريد الإلكتروني أو سطح المكتب أو الهاتف المحمول، وابقَ على اطلاع دائم

تلخيص المهام وإنشاء عناصر العمل باستخدام ClickUp AI أداة آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأدوار وحالات استخدام متعددة

إدارة الجداول الزمنية وتتبع التقدم المحرز ومراقبة ساعات العمل من أي جهاز وموقع. يمكنك أيضًا إضافة ملاحظات إلى إدخالاتك والحصول على تقارير ثاقبة عن استخدام الوقت

إدارة المهام والمشروعات أثناء التنقل باستخدام تطبيق ClickUp للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي iOS و Android

قيود ClickUp

قد يستغرق فهم جميع الوظائف وخيارات التخصيص التي يوفرها ClickUp بعض الوقت.

قد يجد بعض المستخدمين أنهم لا يحتاجون إلى جميع الميزات المتوفرة في ClickUp. ولمعالجة ذلك، يتيح لك ClickUp تخصيص مساحة العمل الخاصة بك للتركيز على الميزات الأكثر أهمية لمؤسستك

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : الاتصال لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متوفر في جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو/شهر في Workpace

: الاتصال لمعرفة الأسعار

تقييمات #### ClickUp

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9200 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3900 تقييم)

هل تحتاج إلى صورة كاملة عن أداة إدارة المهام؟ ألقِ نظرة على ميزات ClickUp الصفحة

2. أسانا

عبر أسانا أسانا هي رياضة شائعة برنامج إدارة المشاريع الذي يساعد الفرق على تتبع أعمالهم وتخطيطها وإدارتها على منصاته لإدارة العمل على الويب والأجهزة المحمولة.

تُمكِّن طرق العرض المختلفة في Asana، مثل التقويم والقائمة، مديري المشاريع من تخصيص المهام وتنسيقها بالألوان.

وبفضل مرونة Asana وتحكُّمه، يمكنك تحويل المشاريع التي يُحتمل أن تكون مرهقة إلى مهام يمكن إدارتها.

يتيح لك Asana أيضًا إنشاء مهام فرعية ضمن مهام أكبر حتى تتمكن من تصور التقدم المحرز وتشجيع الاستباقية عادات العمل ضمن فرق المشروع.

أفضل ميزات #### أسانا

إنشاء وإدارة المهام في واجهة سهلة الاستخدام

الوصول إلى طرق عرض متعددة للجداول الزمنية للمشروع

الاستفادة من ميزات التعاون والتواصل مثل التعليقات والمرفقات والإشارات

دمج العديد من تطبيقات الجهات الخارجية داخل Asana إلى إنشاء سير عمل كامل تحسين تخصيص الموارد وضمان توازن عبء العمل عبر الفريق



قيود أسانا

يحتوي Asana على ميزات محدودة غير متصلة بالإنترنت، لذا فأنت بحاجة إلى اتصال ثابت بالإنترنت في جميع الأوقات

تتطلب الميزات والقدرات المتقدمة اشتراكًا، وهو ما قد يكون قيدًا على المستخدمين المهتمين بالميزانية أو الفرق الصغيرة

تسعير #### أسانا

شخصي : مجاني

: مجاني بداية : 13.49 دولارًا شهريًا لكل عضو

: 13.49 دولارًا شهريًا لكل عضو متقدم : 30.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل عضو

: 30.49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل عضو المؤسسات : اتصل للحصول على التفاصيل

: اتصل للحصول على التفاصيل المؤسسات+: اتصل للحصول على التفاصيل

تقييمات أسانا

G2: 4.3/5 (أكثر من 9,500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 9,500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 12,300 تقييم)

3. تودويست

عبر تودويست Todoist هو حل لإدارة الإنتاجية يركز على إنشاء قائمة المهام. تجعله واجهته البديهية وميزات إدارة المشاريع خيارًا مفضلاً للأفراد والفرق.

يتيح لك Todoist إنشاء مشاريع وفئات فرعية وترميز كل منها بالألوان. وتتضمن ميزاته الرئيسية المزامنة عبر الأجهزة والتكامل مع المساعدين الافتراضيين مثل Siri وGoogle Assistant وAlexa.

ولتعزيز إمكانات Todoist إلى أقصى حد، يمكنك استخدام إعدادات مثل تكرار المهام، وعلامات الاستعجال، وعلامات سريعة للمهام القصيرة. Todoist هو أداة متعددة الاستخدامات لتتبع المهام مع ميزات محدودة للتعاون والتواصل داخل الفريق.

أفضل ميزات Todoist

البقاء منظمًا عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية، مثل المساعدين الافتراضيين والهاتف المحمول وسطح المكتب

دمج التطبيقات والخدمات الشائعة مثل تقويم Google وDropbox

تحليل وتصور الإنتاجية ومعدلات إنجاز المهام وتصورها

قيود Todoist

اعتماده على الاتصال بالإنترنت يحد من وظائف عدم الاتصال بالإنترنت

أبلغ المستخدمون عن دعم دون المستوى الأمثل للمشاريع المعقدة

تسعير تودويست

مبتدئ : مجاني

: مجاني المحترف: 5 دولارات شهريًا

5 دولارات شهريًا الشركات: 8 دولارات لكل عضو/شهرياً

تقييمات تودويست

G2: 4.4/5 (أكثر من 750 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 750 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 2,300 تقييم)

مكافأة: تحقق من هذه بدائل_تودويست !

4. العمل الجماعي

عبر العمل الجماعي العمل الجماعي هو برنامج شامل لإدارة المشاريع و برنامج تعاون مصمم للفرق لتخطيط العمل وتتبعه وتسليمه بسهولة.

يتفوق في تتبع المهام على العديد من المنافسين، مثل Microsoft Projects و Smartsheet. وعلاوةً على ذلك، فإن التحديثات والتحسينات المنتظمة التي يجريها Teamwork تجعله خيارًا قويًا لإدارة المشاريع.

وتساعد الواجهة سهلة الاستخدام بشكل كبير، خاصةً لمن هم أقل خبرة في إدارة المشاريع. كما أن الدعم أيضًا متجاوب وودود ومفيد.

ومع ذلك، قد يؤثر عدم قدرة Teamwork على استيراد ملفات المشروع (XML أو تنسيقات مشابهة) على قابليته للاستخدام.

أفضل ميزات العمل الجماعي

التعاون عبر الفرق باستخدام أدوات اتصال مدمجة مثل الدردشة وسلاسل المناقشة

تخصيص لوحات المعلومات لمراقبة تقدم المشروع والمقاييس الرئيسية في لمحة سريعة

الاستفادة من ميزات تخطيط المشروع الشاملة، مثل مخططات جانت وتبعيات المهام

قيود العمل الجماعي

قد يثبت أن حل إدارة المشروع معقد للغاية بالنسبة للمشاريع الصغيرة

قد يتطلب الوصول إلى بعض الميزات الأساسية خططاً أعلى سعراً

تسعير العمل الجماعي

مجاني

بداية : 8.99 دولار/مستخدم شهرياً

: 8.99 دولار/مستخدم شهرياً التسليم: 13.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

13.99 دولارًا/مستخدم شهريًا النمو: 25.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

تقييمات العمل الجماعي

G2: 4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 850 تقييم)

5. تدفق

عبر التدفق Flow هي أداة لإدارة المشاريع والمهام تقدم تدفقات عمل مرئية بسيطة لتخطيط سير عمل الفريق.

يتيح لك Flow تحديد المواعيد النهائية، وتفويض المهام، والاشتراك في المهام، مما يساعدك على تبسيط التعاون . يمكنك التبديل بين تنسيقات القائمة والتقويم واللوحة، وتوفر الأداة مرونة في إضافة تواريخ البدء والاستحقاق.

تبرز طريقة عرض قائمة المهام بنمط كانبان، كما أن تصميم حل إدارة المشاريع البسيط وواجهة المستخدم البديهية مثاليان للمبتدئين.

ومع ذلك، قد تواجه مشكلات في سهولة استخدام البرنامج بسبب عدم وجود تخصيص للألوان والتسلسل الهرمي المرئي للمشاريع. فمع وجود العديد من البطاقات، يمكن أن تصبح المشاريع مربكة للغاية.

تدفق أفضل الميزات

العمل في بيئة تعاونية مع ميزات مثل التعليقات ومرفقات الملفات

أتمتة إشعارات تاريخ الاستحقاق لمساعدة فرق المشروع على البقاء على المسار الصحيح والوفاء بالمواعيد النهائية للمشروع

التكامل مع التطبيقات الشائعة مثل Slack وتقويم Google

التبديل بين القائمة و لوحة كانبان تنسيقات المشاريع الفردية

قيود التدفق

قد تؤثر الميزات المحدودة في الإصدار المجاني على سهولة استخدام الأداة للفرق

لا يتضمن الإصدار التجريبي المجاني لمدة 30 يومًا ميزات متقدمة

الباقة الأعلى مستوى فقط هي التي تقدم تكاملات مفيدة مثل Zapier

تسعير #### Flow

الأساسية: 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا

8 دولارات لكل مستخدم شهريًا بالإضافة : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا محترف: 18 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات التدفق

G2: 4.3/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

6. وريك

عبر وريك منصة أخرى شائعة أخرى، وهي Wrike، تقدم إدارة المشاريع والتعاون مع ميزات جاهزة للمؤسسات لتخطيط المهام وتنفيذها.

تساعد بساطة Wrike الفرق الكبيرة والصغيرة على تبني الأداة بشكل جيد على حد سواء. تساعد ميزاته العديدة، مثل إنشاء المهام، والمجلدات، ومربعات الدردشة داخل المهام، في إدارة المشاريع مع إبقاء الجميع مشاركين ومطلعين.

وتسمح لوحات المعلومات المخصصة والإشعارات المخصصة برؤية المهام غير المكتملة أو المتأخرة بسهولة وتقلل من سوء التواصل. يُعد أرشيف المهام الخاص بالأداة ميزة مفيدة أيضاً: يمكنك استرجاع تفاصيل المشاريع السابقة و مركزية وثائقك .

أفضل ميزات Wrike

عرض المشاريع باستخدام مخططات جانت الديناميكية والآلية

التعاون مع أعضاء الفريق بشكل غير متزامن من خلال الدردشة والتعليق وتعيين المهام

أتمتة المهام المتكررة إلى توفير الوقت وتقليل الجهد اليدوي

قيود Wrike

وظائف قليلة دون اتصال بالإنترنت - تحتاج إلى اتصال نشط بالإنترنت للوصول إلى المشاريع وتحديثها

قد تكون الأداة مكلفة للشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة

تسعير Wrike

مجاني

الفريق: 9.80 دولار/مستخدم شهريًا

9.80 دولار/مستخدم شهريًا الشركات: 24.80 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

24.80 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار Pinnacle: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات Wrike

G2: 4.2/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 3,500 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 2,500 تقييم)

تحقق من مقالتنا عن الأفضل_

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7. لارك

عبر لارك تقدم لك هذه الأداة أكبر قدر من الفائدة مقابل المال. تجمع Lark بين إدارة المهام والرسائل واتصالات الفيديو كمجموعة تعاون على منصة واحدة.

Lark هي منصة قادرة على إدارة المشاريع للفرق من جميع الأشكال والأحجام مع الاجتماعات والبريد الإلكتروني والمراسلة والجدولة وتحرير النصوص والمزيد. وواجهة واحدة ونظيفة تجمع كل ذلك معاً.

الخطة المدفوعة، التي تتضمن مؤتمرات فيديو غير محدودة وتخزين سحابي ومساحة بريد إلكتروني، ممتازة للمستخدمين من الشركات.

كمدير مهام أيضًا، يتميز Lark بالعديد من الميزات القيمة: يمكنك تنظيم المهام والتعاون فيها وتنفيذها بشكل فردي أو كجزء من فريق. باستخدام هذا البديل لبرنامج MeisterTask، يمكنك تقسيم المشاريع الكبيرة إلى خطوات يمكن إدارتها.

أفضل ميزات Lark

التعاون في التوثيق و خطط المشروع مع ميزات المستندات الذكية مثل التعليقات والتحكم في الإصدار

العمل عن بُعد وبشكل متزامن مع فرق المشروع من خلال إمكانات مؤتمرات الفيديو

أتمتة التحديثات وإعداد الإشعارات بناءً على المشغلات من خلال قائمة المهام

قيود Lark

خيارات تخصيص محدودة مقارنة بالمنصات الأخرى

قد لا يستخدم المستخدمون الذين يبحثون عن إدارة المهام فقط مجموعة واسعة من الميزات المتاحة

تسعير #### تسعير Lark

المبتدئين: مجانًا

مجانًا المحترف: 12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات لارك

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

8. تريلو

Trello هي أداة لإدارة المشاريع على شبكة الإنترنت تستخدم اللوحات المرئية والقوائم والبطاقات وغيرها لتبسيط المهام والمشاريع.

صُممت للفرق التي تستخدم لوحات كانبان لإدارة المشاريع، Trello هو الأكثر ملاءمة للفرق الصغيرة والمستقلين. وهو معروف على نطاق واسع بواجهة المستخدم السهلة واللوحات البديهية وتتبع المهام البسيطة.

تشمل الميزات الرئيسية في Trello ما يلي عرضلتصوير المشاريع كجدول زمني أو لوحة, قوالب Trello لكل شيء بدءًا من قوائم المهام الخاصة بإطلاق المنتجات إلى تتبع العملاء المحتملين، و Power-ups، والمكونات الإضافية لربط Trello بأدوات أخرى.

عبر تريلو

أفضل مزايا Trello

أتمتة الإجراءات باستخدام المكونات الإضافية ودمج Trello مع الأعمال الأخرى و تطبيقات الفريق مثل Google و Slack والمزيد

احصل على رؤية سير العمل مع الخطط المدفوعة واستخدم مجموعات اللوحات لتجميع اللوحات بناءً على معايير مختلفة

إضافة التفاصيل والمرفقات والتعليقات أو إزالتها، ثم تشغيل الإشعارات لإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع دائم

استخدم Power-Ups، وهي عمليات تكامل لتحسين وظائف التطبيق والتواصل مع الأنظمة الحالية

قيود Trello

يمكن أن تكون ميزات إدارة المشاريع القليلة محدودة بالنسبة للفرق الكبيرة

جعل الأداة قابلة للاستخدام في إدارة المهام يتطلب الاعتماد على تكاملات الجهات الخارجية

تسعير #### تسعير Trello

خطة مجانية

القياسية: 6 دولارات لكل مستخدم/شهرياً

6 دولارات لكل مستخدم/شهرياً القسط: 12.5 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا

12.5 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا المؤسسات: 2100 دولار لكل مستخدم/شهريًا

تقييمات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 13,400 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 13,400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 23,000 تقييم)

9. ستاكبي

عبر ستاكبي Stackby هي منصة رائدة في إدارة العمل تتضمن قواعد بيانات وجداول بيانات ووظائف تتبع المهام مدعومة بأتمتة بدون تعليمات برمجية.

على الرغم من أن Stackby ليست أداة مخصصة لإدارة المهام، إلا أنها تلبي العديد من الاستخدامات، بما في ذلك إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء وتخطيط المحتوى.

يعمل التحرير والتعليق ومشاركة قواعد البيانات في الوقت الفعلي على تعزيز العمل الجماعي الفعال والتنفيذ السريع للمهام والتحديثات المنتظمة والتواصل السلس بين الفرق. يمكنك أيضًا التكامل مع أدوات أخرى شائعة مثل جداول بيانات Google وTrillo وAirtable، مما يساعد على تبادل البيانات بسلاسة بين أدوات الإنتاجية.

ستاكبي أفضل الميزات

التعاون بسلاسة مع التحرير والتحديثات والإشعارات في الوقت الفعلي

الجمع بين ألفة جداول البيانات ومرونة قواعد البيانات لتشغيل هذه الأداة

تلبية احتياجات سير العمل المحددة مع طرق العرض القابلة للتخصيص (الشبكة، كانبان، التقويم، إلخ)

قيود Stackby

تكامل محدود مع أدوات الطرف الثالث

خطط التسعير أقل تنافسية مقارنة بأدوات أخرى مماثلة

تسعير Stackby

خطة مجانية

شخصي: 4 دولارات/مقعد شهريًا

4 دولارات/مقعد شهريًا الاقتصادي: 7.5 دولار/مقعد شهريًا

7.5 دولار/مقعد شهريًا الشركات: 15 دولارًا/مقعد شهريًا

15 دولارًا/مقعد شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

تقييمات ستاكبي

G2: 4.7/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.7/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 70 تقييم)

10. أومني فوكس

عبر أومني فوكس OmniFocus هو تطبيق لإدارة المهام الشخصية مصمم للإنتاجية الفردية لمستخدمي macOS و iOS.

توفر الأداة العديد من طرق العرض وسير العمل القابلة للتخصيص. يمكنك استخدام أي من أنواع المشاريع الثلاثة (المشاريع المتوازية والمتسلسلة والمشاريع ذات الإجراء الواحد) وست طرق عرض افتراضية. يمكنك أيضًا إنشاء طرق عرض مخصصة، على الرغم من أن الأمر يستغرق وقتًا وجهدًا.

تحتوي الأداة على منحنى تعليمي حاد وسعرها أعلى من معظم الأدوات في هذه المقالة. وهذا أمر مفاجئ بالنسبة لأداة مخصصة للمستخدمين الأفراد.

التطبيق مخصص للمستخدمين داخل نظام أبل البيئي ويتزامن عبر أجهزة iOS، بينما يتوفر إصدار ويب لمستخدمي ويندوز. يمكنك دمج تطبيقات أخرى عبر Zapier لجمع البيانات وإعداد سير عمل كامل.

أفضل الميزات #### OmniFocus

مزامنة عملك تلقائيًا عبر أجهزة Mac وiPhone وiPad

إنشاء وجهات نظر أو طرق عرض مخصصة للمهام بناءً على معايير مختلفة

أضف المهام والأفكار بسرعة وسهولة، مما يضمن عدم تفويت أي شيء حتى في أكثر اللحظات ازدحاماً

التركيز على مهام محددة عن طريق تصفية المعلومات غير الأساسية باستخدام وضع التركيز

قيود أومني فوكس #### قيود أومني فوكس

على الرغم من أن OmniFocus مفيد لمستخدمي Apple، إلا أنه قد لا يكون متعدد الاستخدامات للأفراد الذين يستخدمون مجموعة من أنظمة التشغيل

قد تكون الأداة غير قابلة للاستخدام حتى بالنسبة للفرق والشركات الأصغر حجماً

تسعير أومني فوكس

الاشتراك: 9.99 دولارًا شهريًا

9.99 دولارًا شهريًا الترخيص القياسي للإصدار 4: 74.99 دولارًا لمرة واحدة

74.99 دولارًا لمرة واحدة ترخيص الإصدار 4 للمحترفين: 149.99 دولارًا لمرة واحدة

149.99 دولارًا لمرة واحدة أومني فوكوس للويب: 4.99 دولار شهريًا

تقييمات أومني فوكس #### تقييمات أومني فوكس

G2: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 70 تقييم)

ClickUp: حل إدارة المهام الكل في واحد الخاص بك

في إدارة المشاريع، تسير المهام والتعاون جنبًا إلى جنب. ومع وضع ذلك في الاعتبار، يبرز ClickUp كخيار متميز كبديل لبرنامج MeisterTask.

مع مجموعة واسعة من الميزات التي تتراوح بين طرق عرض المهام القابلة للتخصيص و أتمتة المهام إلى أدوات التعاون القوية، يقدم ClickUp حلاً شاملاً لإدارة المهام مهما كانت درجة تعقيدها. كما أن واجهته البديهية وقابليته للتوسع تجعله مناسبًا لكل من الفرق الصغيرة والمؤسسات الكبيرة.

وسواء كنت تبحث عن حل لإدارة المشاريع أو التعاون الجماعي أو الإنتاجية الشخصية، استخدم ClickUp لتحقيق نهج مبتكر وتبسيط إدارة المهام. اشترك في ClickUp اليوم!