قمنا باختبار أفضل 20+ أفضل بدائل يوم الإثنين في 2025

سواء علمت عن monday.com من بودكاست، أو إعلان على يوتيوب، أو بحث سريع على جوجل، لا يزال لديك أسئلة.

بالتأكيد، الاثنين لديه المشروع الأساسي وظائف الإدارة لإنجاز الأمور، ولكن هناك شيء ما بداخلك يجعلك تتردد في التخمين.

أنت تريد أن تثق في أن برنامج المشروع هذا سيستمر في العمل على المدى الطويل لمساعدتك على أن تكون مستبقياً مقابل متفاعلاً في مهامك اليومية... ولكن هل هذا التطبيق هو الحل؟

إذا كنت كذلك:

صاحب مشروع منفرد يبحث عن أداة لإدارة المهام قليلة الصيانة

مدير مشروع يبحث عن أداة لإدارة المشاريع الجماعية

شخص تم ترشيحه قسراً لاختيار أداة قوية للفريقبرنامج إدارة المشاريع..

...تحتاج إلى أداة إدارة المشروع مصممة لتناسب احتياجاتك بالضبط - وهي ليست دائمًا يوم الاثنين.

إليك ما تحتاج إلى معرفته عن أفضل بدائل الاثنين والمنافسين، بما في ذلك ClickUp و Toggl و ActiveCollab والمزيد!

لماذا تبحث عن بديل لـ Monday.com؟

في الآونة الأخيرة، أعلن موقع monday.com عن زيادة في الأسعار في جميع خططه. هذا الارتفاع في الأسعار جعل العديد من مديري المشروعات والشركات يبحثون عن منصات بديلة لإدارة المشروعات تناسب ميزانيتهم واحتياجاتهم.

نقطة خلاف أخرى مع monday.com هي اشتراطها ثلاثة مقاعد كحد أدنى لكل خطة مدفوعة. يمكن أن يؤدي هذا الشرط الإلزامي للمقاعد إلى تضخيم التكلفة للفرق الصغيرة أو المستخدمين الأفراد الذين يحتاجون إلى الوصول إلى الميزات المدفوعة.

فيما يلي نظرة فاحصة على هيكل التسعير الشهري لـ 3 مقاعد كحد أدنى شهريًا:

مجاني: يستوعب ما يصل إلى 2 مقعدين

يستوعب ما يصل إلى 2 مقعدين أساسي: 12 دولارًا لكل مقعد/شهريًا (36 دولارًا شهريًا يتم دفعها شهريًا)

12 دولارًا لكل مقعد/شهريًا (36 دولارًا شهريًا يتم دفعها شهريًا) المعيار: 14 دولارًا لكل مقعد/شهريًا (42 دولارًا شهريًا يتم دفعها شهريًا)

14 دولارًا لكل مقعد/شهريًا (42 دولارًا شهريًا يتم دفعها شهريًا) المحترف: 24 دولاراً لكل مقعد/شهرياً (72 دولاراً شهرياً (72 دولاراً)

بالإضافة إلى ذلك، شعر العديد من المستخدمين أن موقع monday.com يفتقر إلى بعض الميزات والتكاملات الرئيسية التي يحتاجون إليها لإدارة المشاريع بفعالية.

بغض النظر عن سبب بحثك عن بديل لـ monday.com، فأنت لست وحدك. استمر في القراءة لاكتشاف أفضل البدائل المتاحة!

أفضل 21 بديلاً ومنافسًا ليوم الاثنين في عام 2024

1. ClickUp

الأفضل لإدارة المشاريع

احصل على عرض شامل لتوقع وتنظيم عملك اليومي والتذكيرات وأحداث التقويم بشكل أفضل مع ClickUp Home كليك أب هو برنامج مجاني لإدارة المشاريع يسمح لكل فريق بـ إدارة المشاريع، والتعاون بشكل أكثر ذكاءً، وجمع كل الأعمال تحت أداة واحدة . سواء كنت جديدًا على تطبيقات إدارة المشاريع أو كنت مستخدمًا قويًا تمامًا، يمكن أن يمتد تخصيص ClickUp إلى أي حجم فريق - عن بُعد أو في المكتب - للحصول على أفضل إنتاجية في حياتك.

باقة ClickUp المجانية هي كل ما تحتاجه للبدء في تصميم أيامك بالطريقة التي أنت تعمل بها بشكل أفضل أنت لا يوجد شرط للترقية إلى إحدى الباقات المدفوعة لأن ClickUp مجاني إلى الأبد!

مقارنةً بـ Monday، يقدم ClickUp مجموعة من الميزات الأساسية لإدارة المشاريع، بما في ذلك: ClickUp AI :: أتمتة المهام، وإنشاء عمليات الوقوف والتوقف عن إهدار الوقت حول الأعمال المتكررة باستخدام ClickUp AI! التعليقات المعينة :: تعيين أصغر عناصر العمل التي تتطلب جهدًا من أي شخص في مساحة العمل الخاصة بك المهام المتكررة :: قم بتعيين جداول زمنية متكررة لعملك لمنع أي شيء من السقوط في الشقوق المفكرة :: تحويل أي إدخال في المفكرة على الفور إلى مهمة قابلة للتتبع مع تواريخ الاستحقاق والمكلفين والأولويات والمزيد أوامر /Slash :: إنشاء مهام فرعية، وتغيير موقع المهمة، ونقل المهام من خلال سير عملك، والمزيد باستخدام "/" بسيطة الحقول المخصصة :: إضافة حقول إلى حقول قائمة أو مجلد أو مساحة لإظهار مواعيد نهائية واضحة، وتوضيح من يملك أي جزء من العملية، وتأكيد أو رفض طلبات اتخاذ إجراء النماذج :: الاستخدام قوالب إدارة المشاريع لتتبع التقدم المحرز والأهداف لإكمال مشاريعك. جرّب قالب إدارة المشاريع الخاص بـ ClickUp لمشروعك القادم.

ClickUp يجعل من السهل على مديري المشاريع ومديري البرامج ومديري المحافظ إزالة العوائق والحواجز، والتنفيذ بكفاءة وسرعة.

✅ ✅ ClickUp الايجابيات

ربط تطبيقات عملك الأكثر استخدامًا ب ClickUp مع أكثر من 1000 عملية تكامل، بما في ذلك البريد الإلكتروني والتخزين السحابي, الإثنين والمزيد

تصور المهام والمشاريع وسير العمل بالطريقة التي تناسب أسلوب عملك مع أكثر من 15 طريقة عرض للمشروع قابلة للتخصيص في ClickUp ❌ ❌ سلبيات ClickUp

لا توجد ميزة تصدير لوحة التحكم

لا تتوفر جميع طرق عرض ClickUp على تطبيق الجوال... حتى الآن! 🔮

💸 تسعير ClickUp

خطة مجانية للأبد (الأفضل للاستخدام الشخصي) - لا يوجد توفير مقارنةً بيوم الاثنين

(الأفضل للاستخدام الشخصي) - لا يوجد توفير مقارنةً بيوم الاثنين خطة غير محدودة 7 دولارات/عضو شهريًا (توفير 7 دولارات/عضو شهريًا مقارنة بخطة يوم الاثنين القياسية)

7 دولارات/عضو شهريًا (توفير 7 دولارات/عضو شهريًا مقارنة بخطة يوم الاثنين القياسية) خطة الأعمال 12 دولارًا/عضو شهريًا (توفير 12 دولارًا/عضو شهريًا مقارنة بخطة الإثنين الاحترافية)

12 دولارًا/عضو شهريًا (توفير 12 دولارًا/عضو شهريًا مقارنة بخطة الإثنين الاحترافية) ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

👉 إذا كنت بحاجة إلى مجموعة برمجيات كاملة للتعامل مع أعباء العمل والعمليات الخاصة بمؤسستك، فنحن نود مساعدتك في إعدادك للنجاح! من فضلك اتصل بالمبيعات عندما تكون مستعداً

💬 تقييمات عملاء ClickUp * G2: 4.7/5 (3,880+ تقييم)

Capterra: 4.7/5 (2,480+ تقييم)

مقارنة

مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/70114/undefined/ نقر فوق مقابل الاثنين/%href/_

!

2. الجدول

الأفضل للتعاون في إدارة قواعد البيانات

عبر الجدول الجوي Airtable هي أداة لإدارة المشاريع تساعد الفرق على إنشاء قواعد بيانات مفصلة لعملهم. يمكن للمستخدمين تجميع البيانات وفرزها في حقول مخصصة مع طرق عرض مثل الشبكة لتضمين معلومات المشروع ذات الصلة فقط.

✅ إيجابيات Airtable

خيار لتوسيع وظائف الأتمتة عن طريق توسيع المنطق باستخدام جافا سكريبت

طريقة عرض المعرض لعرض التصاميم وغيرها من التصميمات الإبداعية

❌ ❌ ️ سلبيات Airtable

تقتصر الخطة المجانية على تكامل مزامنة واحد

خيارات تخصيص محدودة لمظهر مساحة العمل (يمكن أن تكون الأداة متعددة الاستخدامات التي تحتاجها في هذهبدائل Airtable)

💸 تسعير Airtable

تقدم Airtable نسخة تجريبية مجانية وخطة مجانية وخطط مدفوعة تبدأ من 10 دولارات شهريًا

💬 تقييمات عملاء Airtable

G2: 4.6/5 (أكثر من 1,300 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (1,220+ تقييم)

تحقق من المقارنة الكاملة على مقارنتنا علىموقعناالمؤتمر_الإلكتروني .

3. ورقة ذكية

الأفضل لإعداد تقارير إدارة الموارد

عبر ورقة ذكية Smartsheet هي أداة لإدارة المشاريع تتيح لك إدارة وتتبع وتخطيط مشاريع متعددة. الميزة الرئيسية في Smartsheet هي مركز التحكم، وهو حل لإدارة المحفظة والمشاريع. يمكن لمديري المشاريع توفير الوقت في العمل اليدوي باستخدام إمكانات التشغيل الآلي لمركز التحكم.

👉 تحقق من دليل إدارة المشاريع في Smartsheet !

✅ محترفو سمارتشيت

يمكن تطبيق العلامة التجارية المخصصة على الحساب بالكامل

إعداد ميزانية المشروع لمعرفة الساعات المخططة مقابل الساعات الفعلية التي تم إنفاقها للحفاظ على المشاريع في حدود الميزانية

❌ ❌ ✅ سلبيات سمارتشيت

لا توجد خطة مجانية متاحة

غير مناسب للوكالات الصغيرة (تعرف علىبدائل Smartsheet لاحتياجات مشروعك)

💸 تسعير Smartsheet

يحتوي Smartsheet على نسخة تجريبية مجانية وخطط مدفوعة تبدأ من 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

💬 تقييمات عملاء Smartsheet

G2: 4.4/5 (6,090+ تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,220 تقييم)

4. أسانا

الأفضل لإدارة المهام

عبر أسانا أسانا هي أداة إدارة مهام قائمة على السحابة تنظم جميع المهام المتعلقة بالمشروع في مساحة واحدة. ترى الفرق ما يحتاجون إلى القيام به، والمهام ذات الأولوية، ومتى يحين موعد استحقاق العمل. سيقدر عشاق طرق عرض المشاريع المستندة إلى الرسم البياني نموذج بيانات Asana للبقاء متزامناً والالتزام بالمواعيد النهائية. مقارنة أسانا مقابل ClickUp/%href/_ !

✅ إيجابيات أسانا

أكثر من 200 تكامل، بما في ذلك Jira Cloud، وMicrosoft Teams، وجداول بيانات Google

واجهة سهلة الاستخدام

❌ ❌ ✅ سلبيات أسانا

لا يوجد خيار تعيينات متعددة

ليس مثاليًا للمشاريع المعقدة ذات تدفقات العمل المتعددة (ابحث عن حل مرن معبدائل أسانا وتحقق منالاثنين مقابل أسانا الدليل)

💸 تسعير أسانا

تقدم Asana نسخة تجريبية مجانية وخطة مجانية وخطط مدفوعة تبدأ من 10.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

💬 تقييمات عملاء أسانا

G2: 4.3/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 10000 تقييم)

تفقد موقعنا

_/مرجع/ https://clickup.com/ar/blog/47837/undefined/ _Jira مقابل الاثنين.com.com* %/%href/_

مقارنه_

5. تريللو

الأفضل لمستخدمي لوحة كانبان

عبر تريلو إذا لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تبحث فيها عن برنامج لإدارة المشاريع، فمن المرجح أنك صادفت Trello. يقوم Trello بتنظيم المشاريع في لوحات مستوحاة من كانبان، وهو برنامج إدارة سير العمل الطريقة. تمتلئ اللوحة ببطاقات المهام التي تحتوي على ملاحظات ومرفقات وصور ومستندات وبيانات أخرى للتعاون مع زملاء الفريق.

✅ إيجابيات Trello

إنشاء أوامر لأتمتة أي إجراء تقريبًا باستخدام خادم Trello

إدارة المشاريع في طرق عرض اللوحة والجدول الزمني والجدول والتقويم ولوحة المعلومات والخريطة

❌ ❌ 🌹سلبيات Trello

خطة مجانية محدودة تحدد مساحات العمل المجانية ب 10 مستخدمين فقط

تكامل محدود للبريد الإلكتروني

غير مناسب للمشاريع واسعة النطاق (راجع هذهبدائل Trello لأدوات أخرى)

💸 تسعير Trello

يقدم Trello نسخة تجريبية مجانية، وخطة مجانية، وخطط مدفوعة تبدأ من 5 دولارات/مستخدم شهريًا

💬 تقييمات عملاء Trello

G2: 4.5/5 (أكثر من 20,410 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 12,390+ تقييم)

6. باسيكامب

الأفضل لمشاركة الملفات

عبر Basecamp Basecamp هو برنامج لإدارة المشاريع يساعد فرق العمل عن بُعد على تنظيم المهام وتتبع تقدم المشروع والتعاون في المهام. تهدف الأداة إلى تحقيق إدارة المهام والمشروعات تواصل الفريق تحت خيمة واحدة مع ميزات مثل قوائم المهام ولوحات الرسائل.

#### ✅ إيجابيات باسيكامب

ميزة تسجيل الدخول لإرسال الأسئلة المتكررة

ميزة لوحة الرسائل لنشر الإعلانات وإرسال تحديثات التقدم والمزيد

❌ ❌ 🌹سلبيات Basecamp

غير مناسب للوكالات الصغيرة التي لديها مشاريع متعددة في وقت واحد

خطة مجانية متواضعة مع وظائف أساسية (ابحث عن الميزات المتقدمة في بدائل Basecamp )

💸 تسعير Basecamp

يقدم Basecamp باقة تجريبية مجانية وخطة مجانية وخطة مدفوعة بسعر 99 دولارًا شهريًا بشكل ثابت

💬 تقييمات عملاء Basecamp

G2: 4.1/5 (أكثر من 4,940 تقييم)

Capterra: 4.3/5 (أكثر من 13,350 تقييم)

7. هايف

الأفضل لتعاون الفريق عن بُعد

عبر خلية النحليوفر Hive إدارة المهام وقوالب المشاريع وتتبع الوقت لتعكس كيفية عملك على أساس يومي. اختر من بين آلاف عمليات التكامل في Hive للحصول على المعلومات التي تحتاجها من مصادر متعددة في موقع مركزي واحد. كما يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء قوائم مهام مخصصة وأتمتة سير العمل لزيادة الكفاءة.

✅ إيجابيات Hive

جدولة الاجتماعات تلقائياً من بطاقة المهام لتحسين تعاون الفريق

مشاريع ومهام غير محدودة

❌ ❌ ✅ سلبيات هايف

لا توجد ميزة الحالات المخصصة لدعم عمليات محددة

تتبع الوقت ميزة مدفوعة

💸 تسعير Hive

يقدم Hive نسخة تجريبية مجانية وخطة مجانية وخطط مدفوعة تبدأ من 12 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

💬 تقييمات عملاء Hive

G2: 4.5/5 (أكثر من 290+ تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 140 تقييم)

8. جيرا

الأفضل لتطوير البرمجيات الرشيقة

عبر جيرا Jira هو برنامج لتتبع الأخطاء والمشروعات موجه للفرق الرشيقة والمستخدمين التقنيين ذوي القدرة التقنية. وبفضل خيارات إعداد التقارير المتقدمة، بما في ذلك عبء عمل المستخدم، ومتوسط عمر المشكلة، والمشكلات التي تم إنشاؤها مؤخرًا، يمكن لمديري المشاريع اتخاذ قرارات مستنيرة لتخطيط سباقات السرعة بشكل أكثر ذكاءً.

👉 اقرأ دليل إدارة مشروع Jira !

✅ إيجابيات جيرا

تعيين المهام أو إنشاء مشكلات Jira مباشرةً من طلب السحب الخاص بك

لوحة معلومات التحقيق في الحوادث لحل مشكلات نشر التعليمات البرمجية بشكل أسرع

❌ ❌ ️ سلبيات جيرا

قد تضطر الفرق غير المنتجة إلى استخدام تطبيقات متعددة لإدارة العمل بشكل مباشر ولتجنب سير العمل المعقد للغاية (راجعبدائل جيرا)

منحنى التعلم الحاد لمسؤولي Jira لتعلم وتنفيذ وتدريب أعضاء الفريق

💸 تسعير جيرا

تقدم جيرا نسخة تجريبية مجانية وخطة مجانية وخطط مدفوعة لعشرة مستخدمين تبدأ من 7.50 دولار شهريًا

💬 تقييمات عملاء جيرا

G2: 4.2/5 (أكثر من 4,440 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 11,180 تقييم)

9. توجل

الأفضل لتتبع الوقت

عبر توجل Toggl هو برنامج لإدارة المشاريع يضم ثلاثة حلول مختلفة: توجل تراك و Toggl Plan و Toggl Hire. تكمل خرائط الطريق المرئية لـ Toggl Plan إدارة التغيير عندما تقدم إدارة مشاريع متعددة في جداول البيانات عملاً أكثر من الدعم.

✅ إيجابيات Toggl

تبسيط التواصل مع التعليقات والجداول الزمنية المشتركة للمشروعات

أتمتة المهام المتكررة مع المهام المتكررة

❌ ❌ ️ سلبيات توجل

المستخدمون الضيوف في مساحة العمل (أصحاب المصلحة الخارجيين أو زملاء العمل) هي ميزات مدفوعة مدفوعة الأجر

تصدير بيانات المشروع لاستخدامها مع أدوات أخرى هي ميزة مدفوعة الأجر (ابحث عن حلول التصدير باستخدامبدائل Toggl)

💸 تسعير Toggl

تقدم Toggl نسخة تجريبية مجانية وخطة مجانية وخطط مدفوعة تبدأ من 8 دولارات لكل مستخدم شهريًا

💬 تقييمات عملاء Toggl

G2: 4.3/5 (أكثر من 30 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. nTask

الأفضل لتخطيط المشاريع

عبر ن مهمة nTask عبارة عن منصة إدارة مشاريع قائمة على السحابة تساعد الفرق على إدارة كل شيء بدءاً من تخطيط الموارد إلى تسليمات المشروع. على غرار بدائل الاثنين الأخرى في هذه القائمة، يقدم nTask لوحات كانبان من أجل إنشاء خطة مشروع وتصور المهام . يمكن لمديري المشاريع أيضًا إنشاء قوائم مراجعة مع عناصر المهام، بحيث لا يسقط أي شيء من خلال الشقوق.

✅إيجابيات المهام

فريقأدوات إدارة عبء العمل لمواءمة الفرق البعيدة

مرفق الملف وإدارة المستندات ❌ ❌ nTask cons

غير مناسب للفرق الكبيرة المكونة من 50 فردًا أو أكثر

لوحات كانبان ميزة مدفوعة الأجر

💸 تسعير nTask

يقدم nTask نسخة تجريبية مجانية وخطة مجانية وخطط مدفوعة تبدأ من 3 دولارات شهريًا لكل مستخدم

💬 تقييمات عملاء nTask

G2: 4.4/5 (أكثر من 10 تقييمات)

Capterra: 3.9/5 (أكثر من 10 تقييمات)

11. هبسبوت

الأفضل لفرق التسويق والمبيعات

عبر هبسبوت Hubspot عبارة عن إدارة علاقات العملاء (CRM) و برنامج إدارة المهام للشركات التي تحتاج إلى إدارة قمعها وعلاقاتها مع العملاء المحتملين.

تقدم المنصة منتجات التسويق والمبيعات وإدارة المحتوى والعمليات وخدمة العملاء. يمكن للمستخدمين التسجيل لاستخدام الميزات المجانية أو الترقية إلى الإصدارات المتميزة ضمن هذه المنتجات.

✅ إيجابيات Hubspot

HubSpot CRM مجاني، بما في ذلك لوحة معلومات التقارير، ورؤى الشركة، وتتبع الصفقات، وإدارة خطوط الأنابيب

يقدم أكاديمية HubSpot للمتخصصين في التسويق الداخلي والمبيعات وخدمة العملاء

❌ ️ سلبيات Hubspot

نطاق الميزات المحدود بناءً على الخطة

عدم وجود تقارير دقيقة

💸 تسعير Hubspot

يقدم Hubspot إصدار تجريبي مجاني وخطة مجانية وخطط مدفوعة تبدأ من 45 دولارًا في الشهر

💬 تقييمات عملاء Hubspot

G2: 4.5/5 (1,190+ تقييم)

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييم)

12. أكتيف كولاب

الأفضل لتعاون الفريق

عبر أكتيف كولاب التالي في القائمة هو ActiveCollab، وهو حل شامل لإدارة المشاريع للفرق الصغيرة لتخطيط العمل وتنظيمه. تحتوي هذه المنصة على واجهة سهلة الاستخدام وبسيطة للمشاريع المعقدة. للبدء، يمكن للأعضاء استخدام عينة من المشاريع لاختبار خيارات التنظيم.

✅ إيجابيات ActiveCollab

يمكن استيراد المشاريع من أدوات إدارة مختارة إلى ActiveCollab

دعم أي نوع ملف للتحميل في المهام والتعليقات

❌ ❌ ✅ سلبيات ActiveCollab

تكاملات محدودة

الفواتير ميزة مدفوعة

💸 تسعير ActiveCollab

يقدم ActiveCollab نسخة تجريبية مجانية، ونسخة مجانية لثلاثة أعضاء، وخطط مدفوعة تبدأ من 6.25 دولار شهرياً لكل مستخدم

💬 تقييمات عملاء ActiveCollab

G2: 4.3/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 370+ تقييم)

13. مشروع بروبروفس

الأفضل لتخطيط المشاريع عبر الإنترنت

عبر مشروع ProProfs يعد ProProfs Project بديلاً آخر يوم الاثنين لاحتياجاتك اليومية لإدارة المشاريع. يتيح لك إعداد لوحة تحكم المشروع في غضون دقائق عن طريق إضافة المهام وتعيين أعضاء الفريق وتحديد تواريخ الاستحقاق. يمكنك تحديد أولويات المهام وتعيين التبعيات بينها.

#

تصور التقدم المحرز باستخدام طرق العرض التفاعلية للمشروع مثل مخطط جانت ولوحة كانبان والمزيد

تتبع الوقت وتحليل المهام التي تستغرق معظم الوقت

❌ ❌ ️ سلبيات مشروع بروبروفس بروجكت

لا يقدم تقارير متقدمة

يفتقر إلىتتبع المعالم 💸 تسعير مشروع ProProfs ProProfs

يقدم مشروع ProProfs Project إصدارًا تجريبيًا مجانيًا وخططًا مدفوعة تبدأ من 2 دولار شهريًا لكل مستخدم

💬 تقييمات عملاء مشروع ProProfs Project

G2: 4.4/5 (30 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 70 تقييم)

14. وريك

الأفضل في إدارة المشاريع المؤسسية

عبر وريك يعد برنامج Wrike لإدارة المشاريع مثاليًا للوكالات الصغيرة التي تحتاج إلى مساحة عمل قابلة للتخصيص لتنظيم التقويمات المشتركة وجدولة المشاريع والتعاون بسهولة. والأكثر من ذلك، يمكن للموافقين تسريع عملية الموافقة باستخدام أداة الترميز المرئية من Wrike.

✅ إيجابيات Wrike

لوحة كانبان تسمح برؤية كاملة للمهام

ميزة تتبع الوقت لمقارنة الوقت المقدر مقابل الوقت الفعلي المستغرق

❌ ❌ ✅ سلبيات وريك

منحنى تعليمي حاد للمستخدمين الجدد (تعرف علىبدائل Wrike)

مخططات جانت غير متوفرة في الإصدار المجاني

💸 تسعير Wrike

يقدم Wrike نسخة تجريبية مجانية وخطة مجانية وخطط مدفوعة تبدأ من 9.80 دولار شهريًا لكل مستخدم

💬 تقييمات عملاء Wrike

G2: 4.2/5 (2,350+ تقييم)

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 1,700 تقييم)

15. منطقة العمل

الأفضل في إدارة محفظة المشاريع

عبر منطقة العمل Workzone هو برنامج لإدارة المشاريع مع ميزة تنبيه فعالة عبر البريد الإلكتروني تنقل المستخدمين مباشرةً إلى عنصر المهمة المهمة داخل Workzone. وهو مثالي للمؤسسات، حيث يمكن للفرق عرض لوحة تحكم شاملة للاطلاع على المشاريع عبر الأقسام أو العملاء أو الحملات.

✅ إيجابيات Workzone

نماذج طلبات المشاريع المخصصة الفعالة

ميزة قائمة المهام التي ترسل تلقائياً قائمة منظمة بالمهام

❌ ❌ ✅ سلبيات منطقة العمل

لا توجد خطة مجانية

خيارات التخصيص القوية هي ميزات مدفوعة مدفوعة الأجر

💸 تسعير منطقة العمل

تقدم Workzone خططًا مدفوعة تبدأ من 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم للفرق المكونة من خمسة مستخدمين أو أكثر

💬 تقييمات عملاء Workzone

G2: 4.3/5 (أكثر من 40 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 160 تقييم)

16. نوتيون

الأفضل لتدوين الملاحظات

عبر فكرة التالي في قائمة بدائل يوم الاثنين هو Notion، وهو تطبيق شهير لتدوين الملاحظات يحتوي على أكثر من 1000 قالب مصنوع من قبل المجتمع للتحميل. في Notion، يمكنك أيضًا في Notion إنشاء قاعدة رئيسية لأي مشروع وتخصيص المحتوى الخاص بك بالكامل ليتناسب مع سير عملك. مع أي نوع من أنواع العمل - الويكي أو لوحات المعلومات أو تدوين الملاحظات - يمكن للمستخدمين تتبع المهام وعرض ما يجب القيام به وربط الملاحظات.

✅ ✅ Notion الايجابيات

واجهة قاعدة بيانات الرسم البياني للفكر الشبكي

عدد غير محدود من المتعاونين في خطة البدء

❌ ❌ ✅ سلبيات Notion

يتطلب التصدير اليدوي لنسخ البيانات احتياطيًا (ابحث عن ميزات التصدير المتقدمة التي تحتاجها فيبدائل Notion)

باهظة الثمن مقارنة ببدائل الاثنين الأخرى

💸 تسعير Notion

تقدم Notion نسخة تجريبية مجانية وخطة مجانية وخطط مدفوعة تبدأ من 4 دولارات شهريًا

💬 تقييمات عملاء Notion

G2: 4.6/5 (480+ تقييم)

Capterra: 4.8/5 (570+ تقييم)

17. هايجر

الأفضل لرسم خرائط طريق المنتج

عبر هايجر Hygger هي أداة لإدارة المشاريع تساعد فرق العمل على تبسيط سير العمل من خلال تعزيز تحديد أولويات المهام. يمكن للفرق إنشاء جداول زمنية شاملة لقوائم المهام التقليدية لتنظيم العمل.

✅ إيجابيات Hygger

ميزة قوائم المهام على لوحة كانبان

بث مباشر للنشاط لإظهار المهام الحالية والمتأخرة والمكتملة

❌ ❌ 🌹سلبيات Hygger

غير مناسب لفريق متعدد الوظائف التعاون

عدد قليل من عمليات التكامل المتاحة

💸 تسعير Hygger

يقدم Hygger إصدارًا تجريبيًا مجانيًا وخططًا مدفوعة تبدأ من 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

💬 تقييمات عملاء Hygger

G2: 4.8/5 (2 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

18. نيفتي بي إم

الأفضل للمشاريع الكبيرة الحجم

عبر NiftyPM يتيح لك NiftyPM العمل على مشاريع واسعة النطاق مع العديد من أعضاء الفريق. مثل معظم أدوات إدارة المشاريع هي مساحة عمل تعاونية تساعدك أنت وفريقك على تنظيم المهام وتتبع الوقت وإدارة المشاريع.

✅ إيجابيات NiftyPM

خاصية إدارة المحفظة لعرض الأعضاء والحالات في لمحة سريعة

يوفر أدوارًا وأذونات مختلفة للمستخدمين للتحكم في مستويات الوصول

❌ ❌ ✅ سلبيات NiftyPM

تقتصر الخطة المجانية على مشروعين نشطين فقط

الخطط المدفوعة باهظة الثمن لاستخدام الميزات الأساسية

💸 تسعير NiftyPM

يقدم NiftyPM نسخة تجريبية مجانية وخطة مجانية وخطط مدفوعة تبدأ من 39 دولارًا في الشهر

💬 تقييمات عملاء NiftyPM

G2: غير متاح

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 110 تقييمات)

19. تيمجانت

الأفضل لتخطيط مشروع مخطط جانت البياني جانت

عبر TeamGantt TeamGantt هو برنامج مخطط جانت البياني يتيح للأعضاء الاحتفاظ بجميع المهام والمستندات والمحادثات في مركز مركزي واحد. هذا صانع مخطط جانت يتميز ببرنامج مدمج لإدارة الموارد، مما يسمح للفرق بالتحقق من توافر الموارد قبل جدولة مهام المشروع وتعيينها.

✅ إيجابيات برنامج TeamGantt

وظيفة السحب والإفلات

يُسمح بوجود مشاريع متعددة داخل مخطط جانت واحد

❌ ❌ ✅ سلبيات TeamGantt

موجه للمستخدمين الذين يفضلون العمل داخل مخططات جانت بشكل أساسي

يقتصر على ثلاث أدوات لإدارة المهام: مخطط جانت، والتقويم، ولوحة كانبان

💸 تسعير TeamGantt

يقدم TeamGantt نسخة تجريبية مجانية وخطة مجانية وخطط مدفوعة تبدأ من 19 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد وضيوف غير محدودين

💬 تقييمات عملاء TeamGantt

G2: 4.8/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 180 تقييم)

تحقق من هذه

مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/65402/undefined/ منافسو فريقGanttGantt/%href/

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20. أسيبروجكت

الأفضل لتتبع المهام

عبر أسيبروجكت AceProject هو برنامج لإدارة المشاريع موجه نحو التعاون لمساعدة الفرق على جعل الاتصالات مركزية حتى لا يقع أي شيء في الشقوق. وبفضل ميزات مثل تنزيل المستندات بالجملة والمخططات الديناميكية وغيرها، يوفر AceProject أيضاً تجربة مستخدم مبسطة.

#### ✅ ايسبروجكت الايجابيات

ميزة الساعة الزمنية لتسجيل الدخول والخروج أثناء العمل على مهمة محددة

يتوفر AceProject على أجهزة iPhone/iPad أو Windows أو Android

❌ ❌ ️ سلبيات أسيبروجكت

الخطط المدفوعة باهظة الثمن مقارنة ببدائل الاثنين الأخرى

قدرات تكامل محدودة

💸 تسعير أسيبروجكت

يقدم أسيبروجكت نسخة تجريبية مجانية وخطة مجانية وخطط مدفوعة تبدأ من 24 دولارًا شهريًا لعشرة مستخدمين

💬 تقييمات عملاء Aceproject

G2: 3.9/5 (14 تقييم)

كابيترا: 4.4/5 (13 مراجعة)

21. بوديو

الأفضل لأتمتة المهام

عبر بوديو أخيرًا وليس آخرًا في قائمة بدائل يوم الاثنين هي Podio، وهي أداة لإدارة المشاريع توفر بنية للفرق للتعاون بشكل أسهل، والعثور على المعلومات بشكل أسرع، والاختيار بين طرق عرض العمل المختلفة. بالإضافة إلى ذلك, مديري المشاريع إنشاء أتمتة المهام لإبقاء الأشخاص والمشاريع متصلة بسير عمل Podio.

✅ إيجابيات بوديو

واجهة سهلة الاستخدام

تتوفر ميزات Podio الإضافية لحالات استخدام محددة

❌ ❌ ✅ سلبيات بوديو

ميزات متقدمة محدودة لإدارة المهام الأساسية

لوحات معلومات المبيعات هي ميزة مدفوعة مدفوعة الأجر

💸 تسعير بوديو

يقدم Podio باقات مجانية ومدفوعة تبدأ من 7.20 دولار شهريًا

💬 تقييمات عملاء بوديو

G2: 4.1/5 (أكثر من 370+ تقييم)

Capterra: 4.3/5 (280+ تقييم)

ClickUp: أفضل بديل لـ Monday.com للفرق

قد يكون من الصعب الخروج من حالة الركود في الإنتاجية عندما تعمل بأدوات إدارة المشاريع التي تسرق منك الوقت. الأمر هو يوم الاثنين يجعلنا نشعر وكأنه أي يوم اثنين آخر -متعب ومحبوس.

إذا كنت تريد أن تقلب النص على كآبة يوم الاثنين، فإن ClickUp هي قهوتك الرقمية التي تتحسن باستمرار. ☕️⚡️

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