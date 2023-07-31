ClickUp مقابل الاثنين - ما هي أداة إدارة المشاريع الأفضل للفرق في عام 2025؟

إن مفارقة الاختيار نعمة ونقمة في آن واحد. إنها تذكرنا بألا نرضى بأقل من الأفضل، ولكنها أيضًا سبب عدم قدرتنا على فقط اختيار فيلم. 🎥

لحسن الحظ، هناك طريقة بسيطة للتخلص من الإرهاق في اتخاذ القرارات، ألا وهي اختيار معاركك. فاختيار درجة لون قشر البيض المناسبة للمطبخ ربما لن يجعل يومك أفضل أو يكسره. ولكن الاستثمار في برنامج إدارة المشاريع ? هذا يتطلب منك دراسة متأنية

هناك الكثير من البرامج التي تغمر هذه الفئة، ولكن القرار غالباً ما ينحصر بين خيارين هما: Monday.com و ClickUp. قد تبدو هاتان الأداتان متشابهتين على الورق، ولكن الاختلافات بينهما مذهلة عند الاستخدام.

هذا الدليل الشامل موجود هنا لتسليط الضوء على هذه الاختلافات من خلال مقارنة مفصلة بين الميزات الأساسية لكل من monday و ClickUp. لذا يمكنك أن تطمئن إلى أنك قمت بالاختيار الصحيح للفريق. 🤓

ما هو ClickUp؟

تصور مهامك مع أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp بما في ذلك القائمة واللوحة والتقويم

ClickUp هو نظام قابل للتخصيص بالكامل أداة إنتاجية مصمم لتبسيط أي عملية وتعظيم مواردك وتحسين تعاون الفريق. إنه البرنامج الوحيد القوي بما يكفي لدمج عملك عبر التطبيقات في منصة ديناميكية واحدة مع تحديثات جديدة تصدر كل أسبوع لتحسين تجربتك.

تتيح سهولة استخدامه ومرونته لـ ClickUp التوسع مع عملك، مما يجعله حلاً مثاليًا لأي حالة استخدام. وبصرف النظر عن نهجها المميز الشامل لإدارة العمل، تتميز ClickUp عن منافسيها بمجموعة غنية من الميزات المدمجة مباشرةً في منصتها مثل

التسلسل الهرمي التنظيمي في ClickUp

أكثر من 15 طريقة عرض عمل قابلة للتخصيص

مستندات ClickUp التعاونية

سبورات ClickUp البيضاء

وأحدث إصداراتها التي حققت نجاحًا كبيرًا، ClickUp AI. ⚡️

استخدم ClickUp AI للكتابة بشكل أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

بالإضافة إلى ميزاته الأساسية، يوفر ClickUp مكتبة قوالب واسعة (ومتنامية) لبدء أي عملية في مساحة العمل الخاصة بك، وأكثر من 1000 تكامل مع أدوات العمل الأخرى، وخطط تسعير تناسب كل ميزانية.

ولكن المزيد عن ClickUp في دقيقة ساخنة. 🔥⏰

ما هو يوم الاثنين؟

عبر monday.com من التسويق إلى الموارد البشرية، يقدم موقع monday مجموعة متنوعة من الوظائف المتنوعة إدارة الفريق ميزات لمساعدة الفرق على العمل معًا وبناء عمليات سلسة وشفافة. بفضل لوحات المعلومات وطرق العرض المتعددة والأتمتة والقوالب التي تدعم أكثر من 200 عملية سير عمل، يُعدّ monday منافسًا قويًا في مجال إدارة المشاريع.

قد يبدو كل هذا قياسيًا جدًا مقارنةً بما يقدمه ClickUp - باستثناء اختلاف واحد ملفت للنظر: لا يتبع مونداي منهجية ClickUp الكل في واحد.

ولخدمة الفرق التي تنتمي إلى المؤسسات والشركات غير الربحية والشركات الصغيرة بشكل أفضل، يقسم مونداي وظائفه بين عدد من المنتجات المصممة خصيصاً:

إدارة عمل مونداي : لفرق التسويق ومكتب إدارة المشاريع لـ تنفيذ المهام والمشاريع والعمليات للوصول إلى الأهداف المشتركة

: لفرق التسويق ومكتب إدارة المشاريع لـ تنفيذ المهام والمشاريع والعمليات للوصول إلى الأهداف المشتركة إدارة علاقات العملاء المحتملين للمبيعات : استقطاب العملاء المحتملين، وإدارة خط الأنابيب، وإعداد العملاء، وغير ذلك الكثير

: استقطاب العملاء المحتملين، وإدارة خط الأنابيب، وإعداد العملاء، وغير ذلك الكثير لوموند ديف : استفد من استراتيجيات المشروع فوق خط النهاية مع ميزات لتخطيط الإصدارات، وعند إدارة المشاريع، وتتبع الأخطاء

: استفد من استراتيجيات المشروع فوق خط النهاية مع ميزات لتخطيط الإصدارات، وعند إدارة المشاريع، وتتبع الأخطاء نماذج العمل : إنشاء استبيانات لجمع الطلبات والملاحظات والبيانات ومشاركتها

: إنشاء استبيانات لجمع الطلبات والملاحظات والبيانات ومشاركتها كانفاس: حاليًا في الإصدار التجريبي، Canvas هو برنامج السبورة الرقمية للسبورة الرقمية

تعاون مع الفريق باستخدام Canvas، برنامج السبورة الرقمية للسبورة البيضاء من Monday

فمن ناحية، يمكن للفرق التعمق في أدوارهم باستخدام الميزات المحددة التي تخدمهم بشكل أفضل. ومن ناحية أخرى، فإنك تخاطر بإنشاء صوامع وإعاقة التعاون الهادف. من خلال فصل الأعضاء فعلياً عن أقرانهم، تصبح المشاريع متعددة الوظائف، والتوسع، وإمكانية الوصول بشكل عام أكثر صعوبة.

ومع ذلك، فإن يوم الاثنين هو الوزن الثقيل في هذه الفئة لسبب ما. فهو يستمر في مساعدة الفرق على فهم عملهم في جميع أنحاء العالم وقد يكون مناسباً لك أيضاً. بنهاية هذه المقالة، ستعرف بالتأكيد.

المقارنة النهائية بين ميزة ClickUp مقابل Monday.com

على الرغم من أوجه التشابه في الميزات أو الوظائف، فإن ClickUp وMonday يسلكان طرقاً مختلفة جذرياً لمساعدة الفرق على تحقيق أهدافها.

ضع ذلك في اعتبارك إلى جانب أسلوب عملك، ومجموعتك التقنية، وحجم فريقك، وميزانيتك، وحالة الاستخدام أثناء التمرير خلال مقارنة الميزات جنبًا إلى جنب. وازن بين إيجابيات وسلبيات كلٍ من monday وClickUp في ضوء احتياجات مؤسستك لاكتشاف الأداة التي تخدمك بشكل أفضل.

إدارة المشاريع والمهام

إدارة المشاريع في العصر الحديث مفهوم جديد إلى حد ما. العديد من الشركات الرائدة أدوات إدارة المشاريع تتماشى مع الميزات الأساسية التي يحتاجها المديرون للقيام بوظائفهم بفعالية. لذلك ليس من المفاجئ أن تجد بعض التداخل في قوائم ميزات ClickUp وMonday.

تقدم كلتا الأداتين مجموعة من الميزات المنسقة لجعل تخطيط المشاريع وتنفيذها ومراقبتها أكثر سهولة في الإدارة:

طرق عرض متعددة مثل كانبان وجانت والقائمة والجدول الزمني والتقويم لتنظيم وتقييم عملك بطرق مختلفة

علاقات المهام والتبعيات لتوصيل ترتيب الأحداث في سير عملك

حالات المهام المخصصة للحصول على تحديثات أكثر دقة على أي عنصر عمل

تعيينات متعددة على المهام الأكبر والقدرة على تقسيم المهام المعقدة عناصر الإجراءات إلى مهام فرعية أصغر

معالم للبقاء على الجدول الزمني وتتبع الأحداث المعيارية في مشروعك

إظهار العلاقات بين المهام والمهام الرئيسية باستخدام طريقة عرض جانت في ClickUp

ستصبح قائمتك الشخصية من الميزات التي يجب أن تكون أكثر دقة كلما استقرت في منهجية إدارة المشروع المفضلة لديك. وبالمثل، فإن لكلٍ من monday و ClickUp تخصصاتهما المتخصصة أيضًا. إليك المجالات التي تتفوق فيها كل أداة:

ميزات ClickUp الرئيسية

الميزة 1: التسلسل الهرمي التنظيمي التسلسل الهرمي لمشروع ClickUp هو الأساس الذي يدعم كل مشروع في ClickUp، وصولاً إلى آخر عنصر في قائمة المراجعة.

يمنحك التسلسل الهرمي الفريد من نوعه في ClickUp المرونة في تنظيم الفرق من أي حجم

إنه الحل الوحيد لإدارة المشاريع الذي يتمتع بالقدرة على استيعاب الصورة الكبيرة الكبيرة _والتفاصيل الرئيسية. لذا يمكنك عرض جميع الأعمال في النظام الأساسي الخاص بك من منظور شامل حقيقي أو التعمق في عناصر عمل محددة.

الميزة 2: المهام الفرعية في قوائم متعددة المهام الفرعية في قوائم متعددة هي ميزة ClickUp المرنة التالية الأكثر مرونة. هذه الميزة مثالية لفرق Agile التي تدير الكثير من الأجزاء المتحركة في مشروع معقد، وتتيح لك هذه الميزة إضافة مهام فرعية ومهام فرعية متداخلة إلى قوائم إضافية، دون التأثير على المهام الأكبر التي تنتمي إليها.

تتيح ميزة "المهام في قوائم متعددة" (TIML) في ClickUp للمطورين ربط المهام مع فرق أخرى عبر المؤسسة

الميزة 3: لوحات النقر في قوائم متعددة (ClickUp) كليك أب السبورات البيضاء مدمجة بشكل فريد في المنصة وهي بالغة الأهمية في مساعدة المديرين:

التقاط أفضل الأفكار مع فريقهم أثناء جلسات العصف الذهني

إنشاء جميع أنواع مخططات سير العمل والتعاون في جميع أنواع مخططات سير العمل

تقديم عرض مرئي للغاية خطط المشروع إلى أصحاب المصلحة مع مستندات العملية المضمنة وبطاقات الويب والمهام والوسائط

والأهم من ذلك، فإن ClickUp Whiteboards هو برنامج السبورة الرقمية الوحيد الذي يحول أي فكرة مباشرة إلى مهمة قابلة للتنفيذ.

قم بتضمين مستندات ClickUp المباشرة مباشرةً في اللوحات البيضاء للوصول إلى مستندات المشروع المهمة والبحث والسياق دون مغادرة اللوحة

تحافظ هذه الميزة التي ستغير قواعد اللعبة على لوحة المعلومات الخاصة بك ذات صلة ومحدثة وقيمة طوال عملية المشروع بأكملها. ومع وجود أكثر من 90 قالباً مجانياً للوحة البيضاء، يمكنك التقاط أفكارك والتصرف بناءً عليها بشكل صحيح في اللحظة التي يأتيك فيها الإلهام.

لماذا نحب السبورة البيضاء أيضاً؟ لأنها متوفرة لمستخدمي ClickUp على أي خيار تسعير - حتى خطتها المجانية. 💸

ميزات الاثنين الرئيسية

الميزة 1: أولويات المهام

تساعدك أولويات المهام في يوم الاثنين على البقاء على المسار الصحيح ووضع استراتيجية لخطة العمل الأكثر فعالية ليومك. يمكنك سحب المهام وإفلاتها في قائمة المهام الخاصة بك للتركيز على المهام الأكثر أهمية أولاً، ثم تعيين أصحابها وتعديل المواعيد النهائية حسب الحاجة للحفاظ على سير الأمور بسلاسة.

قم بتحديث حالات المهام وتحديد أولويات مهامك باستخدام إدارة المهام الميزات في يوم الاثنين

الميزة 2: تتبع الوقت

تُعد مراقبة الوقت الذي خصصته لمهام محددة باستخدام خاصية تتبع الوقت الأصلية في يوم الاثنين طريقة أخرى للتنبؤ بدقة بأسبوعك. يمكنك إضافة عمود تتبع الوقت إلى العناصر الموجودة على أي لوحة (أي المشاريع الفردية، مجموعة المهام، خط سير العمل، إلخ) للحصول على رؤية أكبر للمكان الذي يقضي فيه الجزء الأكبر من يومك بالفعل. تساعد هذه الميزة أيضًا المديرين على تحديد الاختناقات في سير عمل فريقهم أو التأكد من تعويض الأعضاء بدقة عن أي ساعات مدفوعة الأجر.

أضف عمود تتبع الوقت إلى لوحتك في يوم الاثنين لترى أين يذهب جهدك اليومي بالفعل

الميزة 3: خط أساس جانت

ميزة خط أساس جانت هي المورد التالي المفضل لدينا في يوم الاثنين لإدارة المشروع. تقوم هذه الأداة بوضع لقطة من مشروعك الحالي فوق الخطة الأصلية لإظهار العناصر التي تسير على المسار الصحيح أو المتأخرة أو التي لم تبدأ بعد. تضيف هذه الميزة بعد ذلك عمودين إلى لوحة مشروعك:

عمود مخطط زمني ثانوي لإظهار حالة كل عنصر في وقت التقاط اللقطة

عمود معادلة لحساب مدى تأخر العنصر عن الخطة الأصلية

قارن وتيرة مشروعك الحالي بالجدول الزمني المخطط له باستخدام ميزة خط أساس جانت في يوم الاثنين

ما الأداة التي توفر تخصيصًا أفضل لإدارة المشروع؟

اعتمادًا على ما تبحث عنه من برنامج إدارة مشروعك - إنه تعادل! 👔

_نوعاً ما

إذا كنت تدير الأعمال الروتينية المشاريع والمهام على المستوى الأساسي، لا يمكنك أن تخطئ في استخدام أي من الأداتين. ولكن إذا كنت..

قيادة فريق رشيق

إدارة مشاريع معقدة

بناء سير عمل مرئي للغاية

... إذن فإن ClickUp هو الفائز. 🏆

سجل الوقت أثناء التنقل أو أدخله يدويًا باستخدام تتبع الوقت في ClickUp

الفارق الرئيسي هنا هو أنه في حين أن يوم الاثنين لديه الكثير من ميزات إدارة المشاريع للإشراف على سير العمل الروتيني، فإن ClickUp يطابقها جميعًا وبعضهاأيضًا.

تتبع الوقت، وأولويات المهام، ومخططات جانت هي بعض من أقوى ميزات إدارة المشاريع في monday، لكنها قياسية إلى حد ما مقارنةً بـ قائمة ميزات ClickUp الكاملة . لدرجة أن هذه الميزات متاحة لمستخدمي ClickUp دون أي تكلفة، بالإضافة إلى العديد من الميزات التي لا تتوفر في برنامج Monday ببساطة. التسلسل الهرمي في ClickUp، والمهام الفرعية في قوائم متعددة، واللوحات البيضاء هي خير مثال على ذلك - ومع ذلك ما زلنا لم نخدش سوى سطح كل ما تقدمه ClickUp.

على الرغم من أن إدارة المشاريع هي أساس عمل ClickUp، إلا أن هناك الكثير من الطرق الأخرى لاستخدام كل من هذه الأدوات القوية. دعونا نلقي نظرة على بعض الطرق الأخرى التي تساعد فرق العمل في يوم الاثنين وClickUp في التعامل مع عملهم.

أتمتة سير العمل والذكاء الاصطناعي

أتمتة عملك الروتيني ليس بالأمر الجديد، ولكن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو الجديد بالتأكيد.

إذا كنت تحب بالفعل استخدام أتمتة سير العمل لتسريع العمليات الخاصة بك، فإن إدخال الذكاء الاصطناعي سيبدو كخطوة طبيعية تالية. تسير عمليات أتمتة سير العمل والذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب، وسيؤدي اعتماد كليهما في يومك إلى الارتقاء بإنتاجيتك إلى المستوى التالي.

ميزات ClickUp الرئيسية

الميزة 1: ClickUp AI

دعنا نبدأ بأحدث وأعظم إصدارات ClickUp في هذه الفئة- ClickUp AI . 🤖

لخص على الفور سلاسل التعليقات الطويلة بنقرة زر واحدة باستخدام ClickUp AI

ClickUp AI هو حل الذكاء الاصطناعي الوحيد القائم على الأدوار الذي يساعدك على الوصول إلى نتائج مستهدفة بشكل أسرع مع مطالبات مدعومة بالأبحاث لقسمك ووظيفة فريقك بالضبط. بدءًا من المبيعات إلى التسويق والهندسة وغير ذلك، يحتوي ClickUp على أداة ذكاء اصطناعي مصممة خصيصًا لكل حالة استخدام مع القدرة على:

تقييم كتاباتك

تلخيص المهام والنصوص وسلاسل التعليقات

ترجمة وإنشاء محتوى بلغات متعددة

والمزيد في الأفق، بما في ذلك إنشاء المهام والمهام الفرعية، والملخصات الاحتياطية، والوصول أثناء التنقل.

تقديم ترجمة شبه مثالية للمحتوى الخاص بك بأكثر من 10 لغات باستخدام إجراء الترجمة في ClickUp AI

الذكاء الاصطناعي مدمج بعمق في منصة ClickUp لتعزيز إنتاجيتك من أي مكان في مساحة عملك - وليس فقط في مستندات ClickUp . وهذا يعني أن ClickUp AI يمكنه مقابلتك أينما كنت، بما في ذلك صندوق الوارد أو مهمة ما لتوصيل النقاط الرئيسية.

الميزة 2: الأتمتة

مصممة للاهتمام بعملياتك المتسقة حتى تتمكن من التركيز على العمل الأكثر أهمية, أتمتة ClickUp هي أفضل صديق لك في ClickUp.

تقوم الأتمتة تلقائيًا بتشغيل النتائج تلقائيًا عند حدوث إجراء في ClickUp

اختر من بين ما تم إنشاؤه مسبقًا أمثلة الأتمتة أو أنشئ مهامك الخاصة من الصفر لأتمتة يومك بأكثر من 100 طريقة. خصص جميع أنواع النتائج في مساحة العمل الخاصة بك عندما تتخذ إجراءً لتعيين أو تعيين مهام متكررة، أو تحديث حالة، أو تعديل الأولويات، أو الوصول إلى تواريخ الاستحقاق، وغير ذلك الكثير. الاحتمالات لا حصر لها!

هذه وظيفة بالغة الأهمية للمديرين الذين يشرفون على عدة فرق أو مشاريع أو مهام سير عمل معقدة. من خلال التخلص من الإجراءات الطائشة بين مراحل المشروع، يوفر كل عضو من أعضاء الفريق وقتًا ثمينًا.

يمكنك حتى أتمتة جوانب عملك التي تتضمن تطبيقات خارجية لدمج المزيد من عملياتك اليومية في مساحة عمل مشتركة واحدة داخل ClickUp. ومع شروط الأتمتة، يمكنك الحصول على مواصفات دقيقة مع مواصفات المشغّل بحيث يتم تنفيذ كل إجراء كما هو مخطط له تمامًا.

الميزة 3: أوامر القطع

لا يُعدّ الذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل في ClickUp الموارد الوحيدة التي تساعد المديرين على الوصول إلى أهدافهم النهائية بشكل أسرع. أوامر القطع هي ميزة أخرى مفيدة (وقوية بشكل مدهش) لإنشاء اختصارات مخصصة داخل مساحة العمل الخاصة بك.

سواء أكنت تبحث عن مهمة قديمة من Q1، أو تسحب أدوات تحرير النص المنسق في مستند ClickUp، أو تضيف أشكالاً إلى لوح الكتابة الخاص بك، لا يتطلب الأمر سوى ضغطة على لوحة المفاتيح لتحقيق ذلك.

يتيح ClickUp Docs التنسيق المنسق و أوامر الشرطة المائلة للعمل بكفاءة أكبر

ميزات الاثنين الرئيسية

الميزة 1: مساعد الذكاء الاصطناعي في يوم الاثنين

مثل ClickUp، أعلنت مونداي مؤخرًا عن إضافة الذكاء الاصطناعي إلى منصتها.

يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بـ monday، الذي لا يزال حاليًا في مرحلة تجريبية، إنشاء رسائل البريد الإلكتروني في برنامج إدارة علاقات العملاء للمبيعات في monday، وتلخيص المستندات، وإنشاء الصيغ، وإنشاء المهام. أحد المزايا الرئيسية لمنصة monday هو سوق التطبيقات الخاص بها للمطورين الخارجيين لبناء ومشاركة تطبيقات ذكاء اصطناعي إضافية لاستكمال البرنامج.

أنشئ المهام والمحتوى والمزيد باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي في monday

كتذكير ودّي، في حين أن العديد من التطبيقات في سوق monday تقدم تطبيقات عديدة في سوق monday تجارب مجانية للمستخدمين الجدد، فإن التطبيقات الأكثر تقدماً تتطلب عادةً دفع مبلغ إضافي. وإذا كانت أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ monday عاملاً رئيسياً حاسماً بالنسبة لك، فتأكد من أنك تستثمر في منتج monday الصحيح للحصول على وظيفة الذكاء الاصطناعي التي تبحث عنها.

الميزة 2: الأتمتة

ستجد أيضًا عمليات أتمتة خالية من التعليمات البرمجية في monday للتعامل مع العمليات اليومية. قم بتخصيص المشغلات والشروط والإجراءات من الأعمدة الموجودة على لوحتك باستخدام أداة إنشاء الأتمتة في monday لتسريع المهام اليدوية بما في ذلك:

إرسال رسائل تذكير بالبريد الإلكتروني إلى أعضاء فريق محددين في تواريخ مهمة

تحديث المالكين عند اكتمال العناصر

تغيير الحالات تلقائيًا عندما تصل المهام إلى تواريخ استحقاقها

فقط لإعطائك بعض الأفكار 🧠

إنشاء عمليات أتمتة مخصصة في يوم الاثنين للتخلص من انشغالك

مع تغير العمليات، يمكن أن تتغير عملياتك التلقائية أيضًا. قم بتحرير عملياتك التلقائية أو حذفها أو نسخها أو إيقاف تشغيلها في أي وقت للحفاظ على تحديث عمليات سير العمل الخاصة بك.

ما الأداة الأفضل لأتمتة سير العمل؟

على الرغم من أن برنامج monday يقدم ميزات مشابهة للذكاء الاصطناعي والأتمتة، إلا أن ClickUp يتفوق في هذا المجال. 🎂

تعمل ClickUp باستمرار على تحسين نظامها الأساسي من خلال التحديثات الأسبوعية وإصدارات الميزات للحفاظ على تجربة عملك جديدة وأكثر إنتاجية. يتم إجراء العديد من هذه التحسينات بناءً على طلب قاعدة مستخدمي ClickUp وغالبًا ما تتمحور حول الأتمتة. ونتيجة لذلك، فإن الأتمتة في ClickUp قابلة للتخصيص بالكامل، وموثوقة وسهلة الاستخدام بشكل لا يصدق.

ولكن على الرغم من ميزات الأتمتة القوية، فإن ClickUp AI هي الميزة التي رجحت كفة الميزان في هذه الفئة.

تتيح لك ميزات إعادة الصياغة إعادة كتابة كميات كبيرة من المحتوى لتتناسب مع نبرة صوتك المحددة

خاصية ClickUp القائمة على الأدوار أدوات الذكاء الاصطناعي يتم تحسينها باستمرار لمساعدة الفرق في مختلف المؤسسات على توليد نتائج مصممة خصيصًا منذ البداية. من خلال قائمة مختارة بعناية من المطالبات المتعلقة بقسمك وحالة الاستخدام الخاصة بك، يمكن أي شخص استخدام ClickUp AI لإنشاء محتوى قيّم ومُحسَّن في غضون ثوانٍ. بالإضافة إلى ذلك، فإن ClickUp AI مدمج مباشرةً في المنصة لمقابلة الأعضاء في مكان عملهم بالضبط - لا حاجة إلى إضافات.

التعاون والتواصل

التعاون هو أحد أكثر المشاكل المستعصية التي يواجهها مديرو المشاريع بشكل يومي. تحاول أفضل أدوات إدارة المشاريع مكافحة هذه المعاناة من خلال مجموعة من الميزات لتشجيع العمل الجماعي والمحادثات البناءة والتواصل الهادف بين مديري المشاريع واللاعبين الرئيسيين.

من الناحية المثالية، يتحقق برنامج إدارة المشروع الخاص بك من كل مربع عندما يتعلق الأمر بالتواصل في الوقت الفعلي وغير المتزامن. وبهذه الطريقة، تتجنب الاستثمار في تطبيقات ذات غرض واحد ويمكنك التواصل مع أصحاب المصلحة من نفس الأداة التي تقدم فيها الأفكار الجديدة وتحديثات المشروع والرؤى.

دعنا نرى كيف يجلب كل من ClickUp و monday التعاون في منصاتهم. 👀

ميزات ClickUp الرئيسية

الميزة 1: عرض الدردشة

إذا كنت تتنقل بين عدد قليل من التطبيقات لتتبع محادثات معينة أو إذا كان صوت برنامج المراسلة الفورية قد غزا كوابيسك رسميًا، فأنت بحاجة إلى عرض ClickUp Chat في حياتك

تقوم طريقة عرض الدردشة بتخزين جميع تعليقاتك في ClickUp للعثور بسرعة على أي محادثة

طريقة عرض الدردشة في ClickUp هي الحل الأمثل للمراسلة الفورية. استخدم @الإشارات لاستدعاء الأعضاء مباشرةً إلى المناقشة وحتى تضمين صفحات الويب وجداول البيانات ومقاطع الفيديو لمزيد من السياق في كل رسالة. هذه ليست أداة المراسلة المباشرة النموذجية. تدمج طريقة عرض الدردشة أيضًا جميع محادثات فريقك في موقع مركزي منظم حسب المشروع أو الفئة حتى لا تشعر أبدًا بأنك خارج الحلقة.

الميزة 2: التعليقات المخصصة والمترابطة

لتحديثات المهام وجلسات العصف الذهني والتحرير والتعليقات, التعليقات المترابطة والمخصصة تساعدك على التواصل مع الأعضاء في المصدر.

لديك القدرة على التعليق على أي شيء تقريبًا في ClickUp، سواء كنت تعمل في المستندات أو اللوحات البيضاء أو المهام أو المهام الفرعية. يمكنك إضافة التعليقات ببساطة عن طريق تمييز سطر من النص أو الكتابة مباشرةً في مربع التعليق، ثم وضع علامة على الأعضاء لتحويل رسالتك إلى عنصر إجراء.

تضمن التعليقات المعينة عدم فقدان عناصر الإجراءات، بغض النظر عن مكان إنشائها

بالنسبة للوكالات التي تنشئ حملات أو مشاريع تصميم، فإن إقران التعليقات المعينة مع خاصية الكشف التعاوني في ClickUp في المستندات واللوحات البيضاء هو المفتاح لتبسيط أي عملية مشاركة لملاحظات العملاء. وتمنحك هذه الميزات القدرة على تخصيص إعدادات المشاركة، ومعرفة من يشاهد عملك في أي وقت، والتعديل جنباً إلى جنب مع الفريق دون تداخل.

الميزة 3: تسجيل الشاشة باستخدام Clip

لنوجه انتباهنا الآن إلى إحدى ميزات ClickUp المفضلة لدينا والتي ربما لم تجربها بعد, كليك أب كليب . 🎞️

شارك رسالة الفيديو الخاصة بك من خلال رابط متصفح مباشر لا يتطلب أي تنزيلات ويمكن مشاهدته على الفور بعد التسجيل

يُعد Clip أحد أسرع وأوضح الطرق لتوصيل وجهة نظرك في ClickUp. يمكنك طرح الأسئلة، أو تقديم عروض توضيحية للمنتجات، أو قيادة جلسات التدريب من خلال تسجيل شاشتك والسرد أثناء قيامك بالتسجيل باستخدام ميكروفون جهازك.

عند الانتهاء من تسجيل رسالتك، يقوم ClickUp تلقائيًا بإنشاء رابط قابل للمشاركة لتشغيله مباشرةً في متصفحك أو حفظه لوقت لاحق. لا حاجة للتنزيل.

ولكن هذا ليس كل ما يمكن أن يفعله كليب. بل إن ClickUp يأخذ هذه الميزة خطوة أخرى إلى الأمام مع خيار إنشاء مهمة من التسجيل الخاص بك، وكتابة وصف، وحتى تعيين أعضاء الفريق لمزيد من الوضوح في أي موقف معقد.

ميزات الاثنين الرئيسية

الميزة 1: التعليقات

عرض تعليقاتك من خلال النقر على النص المميز أو من الشريط الجانبي في دفاتر عمل يوم الاثنين

في يوم الاثنين تحرير المستند أداة workdocs، يمكنك استخدام التعليقات لتقديم ملاحظات ومعلومات عامة باستخدام قسم التحديثات أو إضافة ملاحظات محددة عن طريق تمييز النص. حتى استخدام التعليقات للتعليق على الصور أو الملفات في مستنداتك. وكما هو الحال في ClickUp، يمكنك الإشارة إلى الأعضاء الآخرين في التعليقات، وإرفاق الملفات، وإضافة الوسائط، واستخدام الرموز التعبيرية لإيصال وجهة نظرك.

التعليقات في دفاتر العمل هي ميزة التعاون الأساسية في "مونداي"، ولكن لديك أيضًا القدرة على التواصل مع الفريق من خلال مهامك. ما عليك سوى فتح أي مهمة، وانتقل إلى علامة تبويب التعليقات، وحدد مربع النص، و voila.

تمييز النص لإضافة التعليقات وتعيينها في دفاتر عمل يوم الاثنين

الميزة 2: الضيوف

يسهل الضيوف في يوم الاثنين على مديري المشاريع تقديم التحديثات إلى أصحاب المصلحة، والتواصل مع العملاء، ومشاركة الرؤى. حيث يتمتع أعضاء الفريق بإمكانية الوصول الكامل إلى كل ميزة في خطة يوم الاثنين، تتم دعوة الضيوف إلى لوحة محددة عبر البريد الإلكتروني ويتمتعون بتجربة عرض أكثر انسيابية. أي أن لديهم فقط القدرة على رؤية ما تريدهم أن يروه. 🔎

هذه ميزة مفيدة لكل من فريق المشروع وعملائك. فهو يسمح للفرق بحماية المعلومات الحساسة من اللاعبين الخارجيين مع منح العملاء حرية إبداء الرأي في المشروع نفسه.

على الرغم من أنهم لا يستطيعون إنشاء لوحات خاصة بهم أو إضافة أعضاء آخرين، إلا أنه يمكن للضيوف في يوم الاثنين القيام بكل شيء آخر إلى حد كبير بما في ذلك إضافة عناصر وأعمدة وتعليقات جديدة.

ما الأداة التي تشجع تعاون الفريق بشكل أفضل؟

دعنا نتحقق من الإحصائيات 🧮

تعد ميزات مثل حالات المهام والأولويات رائعة لتوصيل تقدم المشروع بشكل مرئي في كل من monday و ClickUp. ولكن لتعزيز العمل الجماعي الهادف باستخدام كل أداة، فإن الميزات المذكورة أعلاه هي الأكثر فعالية.

تعاون على الأفكار من أي مكان تقريبًا في ClickUp لإنشاء خرائط طريق مفصلة وقواعد معرفية والمزيد

بدون أي بدائل داخل التطبيق لتحل محل ما تساعدك طريقة عرض الدردشة والمقطع على تحقيقه, الاثنين لا يمكن أن ينافس مع إمكانيات التعاون التي يوفرها ClickUp. يمكن استخدام عمليات التكامل والوظائف الإضافية الإضافية لاستكشاف هذه المشكلة وإصلاحها، ولكنك تخاطر بدفع المزيد من المال مقابل شيء يوفره ClickUp مجاناً.

على غرار ما اكتشفناه في فئة إدارة المشاريع، هذا مجال آخر حيث يحتوي ClickUp على جميع أدوات التعاون التي يتضمنها برنامج monday في قائمة ميزاته، ولكن لا يدعم برنامج monday نفس الوظائف في المقابل. هذا يجعل فوزًا آخر لـ ClickUp في كتبنا. 📚

إعداد التقارير وتتبع الأهداف

توفر ميزات مثل حالات المهام المخصصة والتعليقات والمعالم الرئيسية نظرة ثاقبة على التقدم المحرز في عنصر عمل معين أو مهمة معقدة - ولكن لوحات المعلومات هي تذكرتك لقياس الحالة العامة لمشروعك.

لذا، إذا سأل أحد أصحاب المصلحة في أي وقت عن كيف تسير حملة معينة، فكل ما عليك فعله هو الرجوع إلى لوحة المعلومات سهلة الاستخدام.

تتفوق كل من ClickUp وMonday في هذه الفئة. تقدم كل أداة درجة معينة من:

التضمين من تطبيقات أخرى للحصول على قراءة أكثر سهولة وشمولاً لبياناتك

مراقبة النشاط لمعرفة المهام التي تتجه خلال يوم كل عضو من الأعضاء

تقارير مرنة للحصول على لمحة عالية المستوى لمشروعك من وجهات نظر متعددة

ولكن دعنا نرى كيف يجعل نظاما إدارة المشاريع هذين النظامين هذه الميزات خاصة بهما. 👀

ميزات ClickUp الرئيسية

الميزة 1: لوحات المعلومات

استخدم ClickUp لتعزيز التحسين المستمر الجهود المبذولة مع ميزات المراقبة والتحليل القوية

النظر في لوحات معلومات ClickUp مركز التحكم في مهمتك لأي مشروع. لوحات المعلومات قابلة للتخصيص بالكامل ولا تتطلب سوى عملية سحب وإفلات بسيطة لإنشائها. اختر من إحدى لوحات المعلومات الجاهزة للاستخدام من ClickUp لسحب المقاييس الأكثر أهمية لبعض أهم حالات الاستخدام، أو قم بإنشاء لوحات المعلومات الخاصة بك.

قم بالتمرير عبر أكثر من 50 بطاقة من بطاقات لوحة التحكم لسباقات السرعة وإدارة الموارد والحسابات والرسوم البيانية والمزيد، ثم قم بتجميعها معًا مثل لبنات البناء لتكوين المورد المثالي لمشروعك. حتى يمكنك تضمين لقطات مباشرة من أدوات العمل الأخرى والتفاعل معها مباشرة من لوحة التحكم.

يساعد هذا التصور والرؤى عالية المستوى الفرق على اكتشاف الاختناقات على الفور، وجمع المقاييس في الوقت الفعلي، واتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أسرع - وهو حلم كل مدير مشروع وأصحاب المصلحة الذي أصبح حقيقة

_هل أنت مستعد لمعرفة المزيد حول الطرق العديدة التي يمكن للوحات المعلومات أن تبقي مشاريعك على المسار الصحيح؟ دليل شامل للمبتدئين مليء بأكثر من 15 مثالاً لحالات الاستخدام.

الميزة 2: الأهداف و OKRs

مرحبًا بك في ميزة الأهداف التي لم تكن تعلم أنك بحاجة إليها. ClickUp Goals مرنة وقابلة للتتبع، ومرنة، و-نجرؤ على القول-ذكية. 😉

استخدم ميزة أهداف ClickUp للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك من خلال جداول زمنية واضحة وأهداف قابلة للقياس وتتبع التقدم المحرز تلقائيًا

صُممت هذه الأداة لمساعدتك على ربط أهدافك مباشرةً بعملك حتى تتمكن من تحقيق النجاح بشكل أسرع. وبفضل القدرة على وضع جداول زمنية واضحة، وطرق مختلفة لتحديد الأهداف، وتتبع التقدم التلقائي، فإن ميزة الأهداف في ClickUp لا مثيل لها تقريبًا في أنظمة إدارة المشاريع الأخرى في الفئات المماثلة.

يمكنك قياس مدى تقدمك ونجاحك في أي لحظة من خلال الأهداف العددية والنقدية والصحيحة أو الخاطئة والمحددة للمهام لمعرفة مدى قربك من النجاح. وهو مثالي للفرق التي تعمل في سباقات السرعة الأسبوعية أو حصص المبيعات. ومن خلال إضافة عناصر إجراءات محددة مباشرةً إلى أهدافك، فإن أي تغيير تجريه على تلك المهمة سيؤدي على الفور إلى تحديث OKRs الخاصة بك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأهداف في ClickUp منظمة للغاية ومرئية للغاية. رتب أهدافك عبر أقسام متعددة باستخدام مجلدات سهلة الاستخدام أو تحكم في من يمكنه الوصول إلى أهدافك للحفاظ على خصوصية نموك الشخصي عن الأعضاء غير الأساسيين.

ميزات الاثنين الرئيسية

الميزة 1: لوحات المعلومات

إضافة عناصر واجهة مستخدم لإنشاء لوحات المعلومات في يوم الاثنين

توفر لوحات المعلومات في monday يوم الاثنين رؤى قائمة على البيانات لتحقيق النتائج باستخدام نظامها الأساسي. تتمتع هذه التقارير في الوقت الفعلي بالقدرة على إنشاء تقارير مرحلية وملخصات ونظرات عامة عالية المستوى لمشاريع محددة أو حتى عبر مؤسستك بأكملها.

باستخدام عناصر واجهة المستخدم المماثلة، يمكن للوحات المعلومات في monday التي لا تحتوي على رموز، أن ترسم وتصور المقاييس المتعلقة بالإيرادات والمبيعات والجداول الزمنية وعبء العمل وغير ذلك لمساعدة الفرق على تحديد أولويات عملها بشكل أكثر ذكاءً.

الميزة 2: تتبع الأهداف

يقوم يوم الاثنين بعمل الأهداف بشكل مختلف قليلاً. 💡

حيث يحتوي ClickUp على خاصية الأهداف المخصصة، يقدم monday أداة أهداف للوحة التحكم أو متتبع الأهداف قالب - قالب سير عمل مصمم مسبقًا لتصور أهدافك وتحديد أولوياتها وتقسيمها باستخدام ميزات الاثنين الأخرى.

تتبع أهدافك باستخدام أداة الهدف في يوم الاثنين

على غرار تطبيق ClickUp Goals، تتيح لك أداة الأهداف في مونداي تحديد الأهداف ويمكنها إنشاء حسابات بما في ذلك المجاميع أو المتوسطات. نظرًا لأن أداة الهدف متصلة بلوحة التحكم الخاصة بك، يمكنها سحب المعلومات في الوقت الفعلي من تقدم مهامك لتحديثها تلقائيًا.

الجانب السلبي؟ أنت مقيد جدًا بالنتائج المستندة إلى الأرقام. لذا، إذا كنت تراقب التبرعات لحملة جمع التبرعات السنوية أو تراقب ميزانية مشروعك، فستستفيد كثيراً من هذه الأداة! ولكن إذا كنت تدير OKRs ربع السنوية، أو أهداف النسبة المئوية إلى الهدف، أو أي نوع من عناصر العمل بنعم أو لا، فسيتعين عليك استخدام حل بديل.

ما الأداة التي تتفوق في إعداد التقارير وتتبع الأهداف؟

على الرغم من سهولة تخصيص ميزات لوحة المعلومات في monday، وسهولة استخدامها، وتكاملها مع الكثير من الأدوات الأخرى - إلا أن أداة ClickUp يمكنها القيام بنفس الشيء. الاختلافات بين وظيفة لوحة القيادة في ClickUp ووظيفة لوحة القيادة في monday ضئيلة إلى حد ما، ولكن بدون ميزة مماثلة متعلقة بالأهداف، فإن monday لا تتفوق في هذه الفئة.

استخدم ميزة أهداف ClickUp لتتبع التقدم المحرز باستخدام الأهداف العددية والنقدية والصواب/الخطأ وأهداف المهام

تُعد لوحات المعلومات في ClickUp المورد النهائي للحصول على رؤى على مستوى الطيور، ولكن ماذا عن تطورك الشخصي؟ تتفهم ClickUp أهمية تتبع النجاح الفردي _والمشروعات القائمة على المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، ترتبط الأهداف ببقية عملك، لذا ستعكس دائمًا أحدث النتائج في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى الضغط على التحديث.

دمج التطبيقات والتكاملات

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان برنامج إدارة المشروع يحتوي على جميع المرافق التي تبحث عنها - تصفح عمليات التكامل الخاصة به. 😎

فكّر في عمليات التكامل كطريقة لتواصل تطبيقين مع بعضهما البعض. فهي توسع وظائف أي أداة وتمنعك من فتح مئات علامات التبويب المختلفة لتنفيذ عملياتك. يمكنك أتمتة مجموعة أكبر من المهام والحصول على رؤية أكثر شمولية لعملك لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في لحظة.

وكلما زاد عدد التطبيقات التي يتكامل معها برنامجك، زادت قيمته - بين برنامجي monday وClickUp، أي البرامج لديه المزيد ليقدمه لك؟

ميزات ClickUp الرئيسية

لن نمل أبداً من قول هذا -_ClickUp هو الأداة المتكاملة المثلى لتعزيز الإنتاجية. 🙌🏼

بُنيت على مهمة توفير المزيد من الوقت للعالم من خلال تقليل عدد علامات التبويب والتطبيقات و تبديل السياق مطلوب على أساس يومي، يعد ClickUp رائدًا حقًا عندما يتعلق الأمر بدمج التطبيقات. تتحدث مجموعته الغنية من الميزات ونقطة السعر عن هذه الفكرة بالضبط. وبغض النظر عن ميزانيتك أو حجم فريقك أو حالة الاستخدام أو مجال عملك، فقد أنشأت ClickUp حلاً لأي تحدٍ تقريبًا من خلال مجموعة أدوات مرنة وبديهية ومتنامية باستمرار ومجمعة في منصة واحدة قوية.

قم بتوصيل ClickUp بأكثر من 1,000 أداة عمل أخرى لتبسيط أي وجميع العمليات

ولكن هذا ليس كل شيء! تلعب عمليات التكامل دورًا كبيرًا في هذا الجهد. لهذا السبب يتكامل ClickUp مع أكثر من 1,000 أداة عمل أخرى لضمان تحقيق أقصى استفادة من وقتك من خلال تحسين عملياتك.

سيكون من الصعب أن تتفوق على ClickUp في هذا المجال، ولكن دعنا نرى كيف يتراكم يوم الاثنين في طرق دمج التطبيقات والتكامل.

ميزات الاثنين الرئيسية

نحن نعلم الآن أن مونداي لا تؤمن بمنهجية "الكل في مكان واحد". على الرغم من أن منتجاتها المتعددة تتفوق على العديد من منافسيها في فئاتها المحددة، إلا أن هذه الاستراتيجية ستخلق حلولاً للشركات التي تكافح من أجل تقليص حجم مكدساتها التقنية المتزايدة باستمرار.

ومع ذلك، فإن ما يعوّض إلى حد ما عن هذه الانتكاسة هو من خلال عمليات التكامل العديدة التي توفرها. يمكنك تجنب التنقل بين التطبيقات باستخدام واحدة من أكثر من 200 عملية تكامل مع أدوات العمل الشائعة مثل Google Workspace وMicrosoft Office وGitHub وSlack وZoom وغيرها. لذا على الرغم من أنك قد لا تتمكن من تقليل الأدوات التي لا غنى لك عنها، يمكنك على الأقل الاحتفاظ بمعظم أعمالك ضمن علامة تبويب متصفح واحد أو اثنتين في اليوم. 😇

ما الأداة التي توفر توحيدًا تقنيًا أفضل؟

أحدثت ClickUp ثورة في فكرة الدمج التكنولوجي من خلال نهجها المتطور الكل في واحد. نهج يرفض الاثنين باستمرار تبنيه، حتى مع استمرار تطور متطلبات إدارة المشاريع الحديثة.

في حين أنه لا يوجد شيء خاطئ بطبيعته في كومة التكنولوجيا الأكبر أو الحاجة إلى الاعتماد على منتجات متعددة، إلا أنه يبتعد عن اتجاهات العمل الأكثر حداثة وهو بالتأكيد ليس الأكثر كفاءة. ستخسر وقتًا ثمينًا في التبديل بين الأدوات المختلفة، وإدارة نوافذ متعددة، وتتبع كلمات المرور الكثيرة المستوحاة من أسماء الحيوانات الأليفة. أو ما هو أسوأ من ذلك - ستخسر جزءًا كبيرًا من ميزانيتك الشهرية تدفعه مقابل أدوات لا تحتاج إليها ببساطة.

باختيارك ClickUp، ستزيد من التأثير والإيرادات والعائد على الاستثمار في مجموعتك التقنية بينما تقوم أيضًا بـ

الحفاظ على جميع الوظائف المطلوبة

توحيد سير العمل وتقليل تكاليف الإدارة

التكامل مع أي أداة أخرى تقريبًا

الترقية إلى بيئات أكثر سهولة في الاستخدام

تحسين المواءمة والأداء المؤسسي

لذا نعم، ClickUp هو بطلنا الواضح في هذه الفئة. 🏆

_مستخدم بالفعل لموقع Monday.com؟ *استيراد المهام من Monday.com إلى ClickUp* !

دعم العملاء

ما الفائدة من وجود العديد من الميزات الديناميكية إذا كنت لا تعرف كيفية استخدامها بشكل صحيح؟ أو الأفضل من ذلك - ماذا تفعل إذا واجهتك مشكلة في تأهيل فريقك أو تعلم ميزة جديدة؟

هنا تكمن أهمية دعم العملاء. 🔑

ميزات ClickUp الرئيسية

تلتزم ClickUp بتقديم دعم عملاء من الدرجة الأولى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون أي تكلفة على الإطلاق. وسواء كنت مستخدمًا متمرسًا أو في مرحلة إعداد الفريق أو تدرس خيارات إدارة مشروعك، فإن ClickUp سيكون متواجدًا لمساعدتك في أي وقت.

يبدأ كل شيء في مركز مساعدة ClickUp -مركزك لكل ما يتعلق بالدعم والتعليم والإرشادات والمزيد. يمكن أن تحدث تحديات غير متوقعة في أي مكان وفي أي وقت، و ClickUp _يتفهم ذلك. ما الحل؟ مقابلة العميل أينما كان مع إمكانية الانتقال إلى مركز المساعدة في غضون ثوانٍ معدودة. سواء كان ذلك داخل مساحة العمل الخاصة بهم أو من المتصفح أو أي صفحة ويب ClickUp.

كن خبيرًا في مساحة العمل الخاصة بك مع مئات الدورات التدريبية والدورات التدريبية والندوات عبر الإنترنت لتصبح أكثر إنتاجية مع ClickUp

من هناك، يمكنك إما كتابة سؤالك في شريط البحث، أو التواصل مع فريق الدعم عبر الدردشة، أو استكشاف خيارات توثيق الموارد الأربعة الأخرى في ClickUp:

واجهة برمجة تطبيقات ClickUp : الوصول السريع إلى الوثائق القيمة لإنشاء عمليات تكامل مخصصة وتحسين تجربتك مع منصة ClickUp باستخدام واجهة برمجة التطبيقات العامة (API)

جامعة ClickUp : بغض النظر عن الميزة أو حالة الاستخدام أو الفئة، فإن ClickUp University لديها دورة تدريبية لذلك! ابحث عن الدورات التدريبية المنسقة المصممة لمساعدتك على إتقان كل جانب من جوانب مساحة العمل الخاصة بك، مما يمكّنك من زيادة الإنتاجية وصقل مهاراتك

ندوات عبر الإنترنت : تُعد الندوات عبر الإنترنت مثالية للفرق الجديدة على ClickUp، وهي مثالية للفرق الجديدة على ClickUp، حيث تعمل الندوات عبر الإنترنت على توسيع نطاق الحلول عند الطلب لإطلاق الإمكانات الكاملة لمساحة العمل الخاصة بك. يمكن مشاهدة هذه الموارد المجانية (وإعادة مشاهدتها) في الوقت الذي يناسبك مع أمثلة حالات الاستخدام المرئية للحصول على تجربة تعليمية أكثر شمولاً

مكتبة قوالب ClickUp : ابدأ أي عملية في ClickUp باستخدام قوالب قابلة للتخصيص بالكامل مصممة خصيصًا لأي حالة استخدام. تعمل هذه القوالب كنقطة انطلاق مؤكدة لتوجيه خطواتك التالية، مما يوفر عليك الوقت والجهد مع ضمان الكفاءة

أنت لست وحدك في هذا الأمر! مع خيارات دعم العملاء العديدة في ClickUp، لن يكون مساعدك الشخصي للنجاح على بُعد أكثر من نقرة واحدة.

ميزات الاثنين الرئيسية

مثل ClickUp، يحتوي monday على مركز مساعدة شامل للإجابة على أي سؤال تقريبًا. ولكن على عكس ClickUp، تقتصر موارد الدعم مثل الدردشة المباشرة الفورية على العملاء الذين يدفعون فقط ويجب الوصول إليها من خلال حسابك.

أبعد من ذلك، يقدم مركز المساعدة في مونداي جميع أشكال الدعم الأخرى تقريباً. سواء كنت تبحث عن وثائق مفصلة، أو مقاطع فيديو إرشادية، أو حلول لحالات الاستخدام، أو حتى منتدى مجتمعي للتواصل مع مستخدمين آخرين.

ما زلت لا تجد الخدمة التي تحتاجها؟ اكتب سؤالك مباشرةً في شريط البحث في مركز المساعدة في يوم الاثنين للحصول على قائمة بالنتائج ذات الصلة. فقط لا تتفاجأ كثيرًا عندما تؤدي نتائج بحثك بطريقة ما إلى نفس ورقة اتصال المبيعات. 💸

أي أداة لديها دعم عملاء أفضل؟

على الورق، يبدو أن لدى كل من monday و ClickUp موارد دعم عملاء متشابهة:

مراكز المساعدة الشاملة

فرص التعلم مثل ورش العمل المباشرة والدورات التدريبية عبر الإنترنت والندوات عبر الإنترنت

قوالب جاهزة للاستخدام لمختلف حالات الاستخدام

دردشة مباشرة مع متخصصين مخصصين لدعم العملاء

يعود العامل الحاسم، في هذه الحالة، إلى الشمولية.

تقدم ClickUp نفس المستوى من المساعدة عالية الجودة والدعم للجميع. وليس لعملائهم الذين يدفعون فقط. وهذا لا يساعد فقط المستخدمين في خطة ClickUp المجانية للأبد على الاستفادة من نفس الإنتاجية مثل أي فريق آخر، ولكنه يساعد العملاء الجدد والمحتملين على اتخاذ قرارات أكثر ثقة فيما يتعلق بما إذا كانت ClickUp مناسبة لهم أم لا.

ClickUp للفوز! 🥇

التسعير

الميزانية هي أحد أكبر العوامل الحاسمة في اختيار برنامج إدارة المشروع التالي. يجب أن يكون السعر مناسباً. وإلا فإنه على الأرجح ليس خيارك الأفضل.

ومع ذلك، من المهم مراعاة أكثر من مجرد الحد الأدنى عند اختيار خطة التسعير. ClickUp و monday هما أداتان قويتان لإدارة المشاريع في حد ذاتهما، ولكن تأكد من حصولك على الميزات التي تحتاجها من الخطة التي تناسب ميزانيتك.

خيارات تسعير ClickUp

تقدم ClickUp خمسة خيارات للتسعير مع مجموعة من الميزات التي يمكن الوصول إليها لتناسب كل فريق - بغض النظر عن حالة الاستخدام أو الميزانية.

خطة مجانية للأبد : الوصول إلى مكتبة قوالب ClickUp، ومهام غير محدودة، والعديد من عمليات التكامل، وتتبع الوقت، ومُستندات ClickUp، ولوحات بيضاء، وعرض كل شيء، والدردشة في الوقت الفعلي، والمزيد

: الوصول إلى مكتبة قوالب ClickUp، ومهام غير محدودة، والعديد من عمليات التكامل، وتتبع الوقت، ومُستندات ClickUp، ولوحات بيضاء، وعرض كل شيء، والدردشة في الوقت الفعلي، والمزيد خطة غير محدودة (7 دولارات لكل مستخدم، شهريًا): عرض النماذج، والأهداف، ولوحات تحكم غير محدودة، وحقول مخصصة غير محدودة، والمزيد

(7 دولارات لكل مستخدم، شهريًا): عرض النماذج، والأهداف، ولوحات تحكم غير محدودة، وحقول مخصصة غير محدودة، والمزيد خطة الأعمال (12 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا): إدارة عبء العمل ، الخرائط الذهنية والتصدير المخصص والأتمتة المتقدمة والمزيد

(12 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا): إدارة عبء العمل ، الخرائط الذهنية والتصدير المخصص والأتمتة المتقدمة والمزيد Business Plus (19 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا): المهام الفرعية في قوائم متعددة، والمنطق الشرطي في النماذج، والأذونات المخصصة، وزيادة الأتمتة وواجهة برمجة التطبيقات، والمزيد

(19 دولارًا لكل مستخدم، شهريًا): المهام الفرعية في قوائم متعددة، والمنطق الشرطي في النماذج، والأذونات المخصصة، وزيادة الأتمتة وواجهة برمجة التطبيقات، والمزيد خطة المؤسسات (اتصل بفريق مبيعات ClickUp للحصول على أسعار مخصصة): وضع العلامات البيضاء، وMSA وHIPAA، وطرق العرض الشخصية الافتراضية، والمزيد

بالإضافة إلى ذلك، يقدم ClickUp نسخة تجريبية مجانية لكل مستخدم جديد أو حالي لاختبار قيادة ClickUp AI ومعرفة كيف يمكن أن يجعل حياتك العملية أكثر إنتاجية. وعندما تكون مستعدًا للالتزام، يمكنك إضافة ClickUp AI إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات فقط لكل مستخدم شهريًا. 🦾

خيارات تسعير يوم الاثنين

تقدم مونداي عددًا من خيارات التسعير لـ كل منتج من منتجاتها. لتبسيط الأمر، سنركز على جانب إدارة المشاريع.

مجاني (حتى مقعدين): ما يصل إلى ثلاث لوحات، ومستندات غير محدودة، وأكثر من 200 قالب، وأكثر من 20 نوعًا من الأعمدة، والمزيد

(حتى مقعدين): ما يصل إلى ثلاث لوحات، ومستندات غير محدودة، وأكثر من 200 قالب، وأكثر من 20 نوعًا من الأعمدة، والمزيد أساسي (8 دولارات للمقعد الواحد شهريًا): عدد غير محدود من العارضين، وعدد غير محدود من العناصر (على غرار المهام في ClickUp)، وسعة تخزين 5 جيجابايت، ولوحة تحكم واحدة، والمزيد

(8 دولارات للمقعد الواحد شهريًا): عدد غير محدود من العارضين، وعدد غير محدود من العناصر (على غرار المهام في ClickUp)، وسعة تخزين 5 جيجابايت، ولوحة تحكم واحدة، والمزيد معيار (10 دولارات لكل مقعد، شهريًا): الجدول الزمني، وجانت، وعروض التقويم، ووصول الضيف، والأتمتة، والتكامل، ووظائف إضافية للوحة التحكم، والمزيد

(10 دولارات لكل مقعد، شهريًا): الجدول الزمني، وجانت، وعروض التقويم، ووصول الضيف، والأتمتة، والتكامل، ووظائف إضافية للوحة التحكم، والمزيد محترف (16 دولارًا لكل مقعد، شهريًا): تتبع الوقت، وعمليات أتمتة وتكامل إضافية، وعرض المخطط، والتبعيات، والمزيد

(16 دولارًا لكل مقعد، شهريًا): تتبع الوقت، وعمليات أتمتة وتكامل إضافية، وعرض المخطط، والتبعيات، والمزيد المؤسسة (اتصل للحصول على أسعار مخصصة): تقارير وتحليلات متقدمة، وأذونات متعددة المستويات، وأمان على مستوى المؤسسات، والمزيد

إذا كنت تتطلع إلى الوصول إلى إدارة العمل يوم الاثنين أو إدارة علاقات العملاء أو التطوير أو نماذج العمل أو Canvas، فتأكد من أنك على الصفحة الخاصة بهذا المنتج وحدد الخطة المناسبة قبل الالتزام.

ما هي الأداة الأفضل - الاثنين مقابل ClickUp

ظهرت النتائج! في المواجهة النهائية بين مونداي و ClickUp، من سيحصل على الميدالية الذهبية؟

دعونا نجدد.

ClickUp وMonday هما المتصدران الواضحان في إدارة المشاريع، ولكن بالنسبة للفرق التي تعطي الأولوية للنمو والتعاون والإنتاجية، هناك خيار واحد فقط. وهذا الخيار هو ClickUp.🥇

استخدم ClickUp Whiteboards لتعيين المهام، ووضع علامات على المعينين، وأي شيء مطلوب لبدء تعاونك التالي

في حين أن كلتا الأداتين تشتركان في بعض أوجه التشابه، فإن نهج ClickUp الكل في واحد وإمكانية الوصول والوظائف والدعم الذي تقدمه ClickUp يخلق حلولاً شاملة للفرق في مختلف المجالات. دون إجبارك على منتجات أو إضافات أو ترقيات إضافية لتحقيق ذلك.

هذا لا يعني أن "مونداي" ليس أداة رائعة لإدارة المشاريع للفرق، ولكن استراتيجية المنتج المنفصل لا يمكنها توفير نفس المستوى من التخصيص أو سهولة الاستخدام مثل ClickUp.

ودعونا لا ننسى ClickUp AI، أداة الذكاء الاصطناعي الوحيدة القائمة على الأدوار والتي تعد أكثر بكثير من مجرد مساعد في الكتابة. من خلال المطالبات المخصصة للحصول على نتائج أكثر استهدافًا، وإعادة الطلب، وتلخيص المهام، وميزات الترجمة، يمكنك الوصول إلى قوة ClickUp AI من أي مكان في مساحة العمل الخاصة بك.

أفضل أعمالك تحدث في ClickUp

هل أنت مستعد لاستعادة إنتاجيتك وإحداث ثورة في الطريقة التي تتعامل بها مع عملك؟ إذن أنت جاهز لـ ClickUp. ✅

مع ClickUp، تتوفر الميزات التي تحتاجها منذ البداية، حتى على الباقة المجانية للأبد. ناهيك عن أن كل مستخدم لديه إمكانية الوصول إلى مكتبة النماذج والتكاملات ومركز المساعدة وإصدارات الميزات الأسبوعية من ClickUp لتخصيص تجربة عملك وضبطها بشكل أفضل.

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