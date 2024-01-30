نقدم لك ClickUp Brain: أول شبكة عصبية للذكاء الاصطناعي للعمل

_ClickUp يحقق قفزة كبيرة في هذا المجال مع ثلاثة مساعدين للذكاء الاصطناعي مصممين لتبسيط العمل وتوفير الوقت

سان دييغو، 30 يناير 2024 - اليوم, انقر فوق ، وهي منصة الإنتاجية التي تجمع العمل في مكان واحد، عن ClickUp Brain، الجيل التالي من ClickUp AI . ClickUp Brain هو أول عرض للذكاء الاصطناعي يسحب المعرفة من مساحة عمل المؤسسة بأكملها للتخلص من العمل حول العمل.

يتألف ClickUp Brain من ثلاثة منتجات متميزة ولكنها متكاملة: مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي™، ومدير مشروع الذكاء الاصطناعي™، وكاتب الذكاء الاصطناعي للعمل™. تعمل هذه المنتجات معًا على تسريع المهام الروتينية بشكل كبير، مما يتيح لك تركيز وقتك المحدود على الابتكار والقيادة.

AI Knowledge Manager: اطرح أسئلة واحصل على إجابات كاملة ومتكاملة من مستنداتك ومهامك ومشاريعك.

اطرح أسئلة واحصل على إجابات كاملة ومتكاملة من مستنداتك ومهامك ومشاريعك. AI Project Manager: قم بإدارة وأتمتة عملك بما في ذلك التقارير المرحلية والوقوف الفردي وتحديثات الفريق.

قم بإدارة وأتمتة عملك بما في ذلك التقارير المرحلية والوقوف الفردي وتحديثات الفريق. كاتب ذكاء اصطناعي للعمل: أتقن الكتابة باستخدام المطالبات المستندة إلى الأدوار، والمناسبة لاحتياجات عملك الخاصة.

ClickUp Brain هو الذكاء الاصطناعي الوحيد للإنتاجية الذي يستخرج الرؤى من كل مكان يعيش فيه عملك، بما في ذلك المهام والمستندات ولوحات المعلومات. في حين أن مساعدي الكتابة الآخرين يقومون بالذكاء الاصطناعي التوليدي الأساسي مع مظهر فوق ChatGPT، يستخدم AI Writer for Work معرفته بدورك وسياقك الظرفي لكتابة محتوى رائع يناسب المناسبة.

أصبح ClickUp Brain أكثر سهولة من أي وقت مضى. بفضل واجهة المحادثة، يمكنك الانتقال بسهولة إلى ClickUp Brain من أي مكان في المنصة وطرح الأسئلة بالطريقة التي تطرحها على زميلك. يتوفر ClickUp Brain داخل مسار عملك، مما يجعله متاحًا على الفور ويزيل الجهد والوقت الضائع في الانتقال إلى أداة أخرى.

وقال زيب إيفانز، الرئيس التنفيذي ومؤسس ClickUp: "لطالما كانت مهمتنا في ClickUp توفير الوقت على الناس." وأضاف: "أدوات الذكاء الاصطناعي موجودة في كل مكان، ولكن لا شيء منها يوفر لك الوقت في كل خطوة من خطوات يوم عملك. إن ClickUp Brain مدمج بعمق في مكان عملك؛ فهو يسد الثغرات ويربط بين النقاط في عملك وتواصلك ومعرفتك. إن ClickUp Brain موجود هنا ليوفر لك الوقت ويخلصك من العمل حول العمل."

"وقال فيليب كوينلان، رئيس قسم الابتكار التشغيلي في الكلية الجامعية في دبلن: "يُحدث ClickUp Brain ثورة في سير العمل لدينا، حيث يعزز تحديثات القيادة الأسبوعية بسرد ديناميكي ومفصّل. "تعمل ميزة المستندات الخاصة به على تبسيط عملية التحضير للاجتماعات، وترتقي بالمحتوى إلى ما هو أبعد من مجرد سطور واحدة، كما أن أداة ملخص الدردشة تلخص المناقشات المهمة بكفاءة من أجل الوضوح والعمل. يُعد ClickUp Brain حقًا عصرًا جديدًا من الذكاء الاصطناعي الذي يُحدث تأثيرًا حقيقيًا."

يتوفر ClickUp Brain الآن لجميع العملاء مقابل 5 دولارات فقط لكل مستخدم شهرياً.

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حول ClickUp

ClickUp هي منصة الإنتاجية المتكاملة الوحيدة في العالم التي تتكيف مع الطريقة التي يرغب الأشخاص في العمل بها. وهي تحل محل جميع أماكن العمل الفردية أدوات الإنتاجية مع منصة واحدة موحدة تشمل إدارة المشاريع، والتعاون في المستندات، واللوحات البيضاء، وجداول البيانات، والأهداف. تأسست ClickUp في عام 2017 ومقرها في سان دييغو، وهي في مهمة لجعل العالم أكثر إنتاجية. وباعتبارها واحدة من أسرع شركات البرمجيات كخدمة (SaaS) نموًا في العالم، ساعدت ClickUp أكثر من 10 ملايين مستخدم ومليوني فريق عمل على تحقيق إنتاجية أكبر وتوفير يوم واحد على الأقل كل أسبوع. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.clickup.com .