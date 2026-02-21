كيفية العمل بفعالية مع وكلاء ClickUp Super Agents: أفضل الممارسات

فريقك غارق في ضجة الذكاء الاصطناعي، لكن الأدوات تبدو منفصلة عن عملك الفعلي.

تقوم بلصق تفاصيل المشروع في روبوت الدردشة، على أمل الحصول على ملخص مفيد، لتجد أنك تحصل على رد عام يفتقد كل السياق المهم. هذا لأن معظم أدوات الذكاء الاصطناعي تعاني من فقدان الذاكرة — فهي تنسى كل شيء في اللحظة التي تغلق فيها علامة التبويب، مما يجبرك على إعادة شرح عالمك مع كل موجه.

هذا التكرار المستمر في الشرح يستهلك وقتًا طويلاً ويشكل مصدرًا كبيرًا للإحباط.

تشير الدراسات إلى أن الموظفين يقضون 4.5 ساعات أسبوعيًا في تصحيح النتائج التي يولدها الذكاء الاصطناعي. وهذا يخلق نوعًا جديدًا من انتشار الذكاء الاصطناعي — وهو الانتشار غير المخطط لأدوات ومنصات الذكاء الاصطناعي دون رقابة أو استراتيجية، مما يؤدي إلى إهدار المال وتكرار الجهود وفقدان السيطرة التامة على بصمة الذكاء الاصطناعي في مؤسستك.

هذا سيناريو حيث تقضي وقتًا أطول في تزويد الذكاء الاصطناعي بالسياق أكثر مما تحصل عليه من قيمة. والنتيجة هي فريق يشعر أن الذكاء الاصطناعي يسبب مشاكل أكثر مما يقدم من فوائد، فيتخلى عن الأدوات ويعود إلى العمل اليدوي المتكرر.

تم تصميم وكلاء ClickUp Super خصيصًا لحل هذه المشكلة! في هذا المدونة، نلقي نظرة على كيفية العمل بفعالية مع وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام أفضل الممارسات والاستراتيجيات!

ما هي وكلاء الذكاء الاصطناعي وكيف يختلف وكلاء Super Agents عنهم؟

تتعامل معظم الفرق مع وكلاء الذكاء الاصطناعي كأنهم روبوتات دردشة متطورة، حيث يكتبون تعليمات مفصلة في كل مرة ويتساءلون عن سبب عدم اتساق النتائج.

لا يستخدم سوى 15% من قادة تكنولوجيا المعلومات حاليًا وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين تمامًا.

إليك ما يفي بالغرض فعليًا: وكلاء ClickUp Super. هؤلاء هم زملاء الفريق المدعومون بالذكاء الاصطناعي الذين يعملون داخل مساحة عمل ClickUp Converged AI — وهي منصة واحدة آمنة تجمع بين المشاريع والوثائق والمحادثات والتحليلات، مع دمج الذكاء الاصطناعي كطبقة ذكاء تفهم عملك وتدفعه إلى الأمام.

على عكس روبوتات الدردشة الخارجية، فهي أنظمة مستقلة تنفذ المهام وتتخذ القرارات وتكرر العمل دون الحاجة إلى تدخل بشري مستمر. لديهم بالفعل إمكانية الوصول إلى مهام ClickUp ومستندات ClickUp وسجل المشروع.

وهذا ممكن بفضل اختلافين رئيسيين:

ذاكرة دائمة: يتمتع وكلاء ClickUp Super Agents بذاكرة لا نهائية. فهم يتذكرون تعليماتك وتفاصيل المشروع وتفضيلات الفريق في كل تفاعل، ويتعلمون ويتحسنون بمرور الوقت. لست مضطرًا للبدء من الصفر مع كل طلب.

التكامل الأصلي: Super Agents ليست ميزة مضافة؛ بل هي جزء من بنية مساحة العمل الخاصة بك. فهي تفهم العلاقات بين مهامك ومحتوى مستنداتك وهيكل سير عملك منذ لحظة إنشائها.

يتعلم الوكلاء من سياق مساحة العمل الخاصة بك ويتذكرون تفضيلاتك، بحيث يمكنك تحديد أهداف واضحة وحواجز حماية مرة واحدة أثناء الإعداد، ثم السماح للوكيل بالتنفيذ بشكل مستقل عبر سير العمل الخاص بك دون الحاجة إلى المطالبة المستمرة.

قم بتعيين وكيلك الفائق إلى الوثائق ومواقع مساحة العمل المناسبة بحيث يكون دائمًا في السياق الصحيح.

التحول فوري. بدلاً من قضاء يومك في نسخ ولصق السياق في مربع نص فارغ، لديك زميل في فريق الذكاء الاصطناعي جاهز للعمل. يمكنك تعيين هدف له، ويستخدم معرفته المدمجة لإنجاز المهمة، مما يتيح لفريقك التركيز على العمل الذي يتطلب الإبداع البشري والتفكير الاستراتيجي.

🎥 شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد عن Super Agents:

متى تستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي مقابل سير العمل التقليدي

لقد قمت بإعداد بعض عمليات الأتمتة الأساسية، ولكنك الآن بحاجة إلى المزيد من الذخيرة.

على سبيل المثال، تريد أتمتة عملية متعددة الخطوات تتطلب بعض التقدير، مثل فرز الأخطاء الهندسية حسب تأثيرها على العملاء، ولكن نظامك البسيط القائم على القواعد لا يمكنه التعامل مع الغموض. إنه مأزق محبط يجبر فريقك على العودة إلى التنسيق اليدوي الذي يستغرق وقتًا طويلاً.

هذه حالة كلاسيكية لاستخدام أداة غير مناسبة للمهمة. إما أن تتخلى عن الأتمتة تمامًا، وتجبر فريقك على القيام بساعات من العمل المتكرر، أو أن تبني شبكة هشة ومبالغ في تصميمها من المحفزات التي تنهار لحظة تغير المتغيرات.

الحل هو استخدام نهج متعدد المستويات، يجمع بين الأتمتة التقليدية ووكلاء الذكاء الاصطناعي لسيناريوهات أكثر تعقيدًا. في ClickUp، هذا يعني معرفة متى تستخدم أتمتة ClickUp ومتى تنشر وكيل ClickUp Super Agent.

أتمتة ClickUp مثالية للإجراءات المتوقعة والقابلة للتكرار. فهي تستخدم محفزات أتمتة بسيطة — مثل تغيير حالة مهمة ClickUp أو وصول تاريخ الاستحقاق — لتنفيذ إجراء معين. اعتبرها بمثابة أدوات موثوقة في سير عملك.

وكلاء ClickUp Super، من ناحية أخرى، مخصصون للمهام التي تتطلب التفكير المنطقي والسياق. يبرعون في المهام التي تنطوي على غموض أو خطوات متعددة أو استخراج معلومات من مصادر مختلفة.

إليك متى تستخدم كل منها:

السيناريو الأتمتة وكيل Super Agent ما الذي يحدث بالفعل تعيين المهام بناءً على عمليات إرسال النماذج ✅ التعيين القائم على القواعد ✅ مهمة تراعي السياق تُفعّل الأتمتة بناءً على قيم الحقول المحددة مسبقًا. يمكن لوكيل Super Agent تفسير محتوى النموذج أو حجم العمل أو مدى الاستعجال أو الأنماط التاريخية قبل اتخاذ قرار بشأن من يجب أن يتولى المسؤولية. تلخيص تحديثات المشروع عبر فرق متعددة ⚪ ✅ وهذا يتطلب التوليف. يقرأ الوكيل الفائق المهام والمستندات والتعليقات وسجل الحالة عبر مساحة العمل ويقوم بإنشاء ملخص منظم. لا يمكن للأتمتة تجميع المحتوى أو الاستدلال عليه. إرسال إشعارات بشأن تغييرات الحالة ✅ ✅ التصعيد السياقي تُفعّل الأتمتة عند استيفاء شرط معين. يمكن لوكيل Super Agent أن يقرر ما إذا كان هناك شيء يستحق الاهتمام بالفعل ويخصص الرسالة بناءً على المخاطر أو التأثير. صياغة الردود بناءً على السياق التاريخي ⚪ ✅ يتطلب ذلك ذاكرة وقدرة على التفكير المنطقي. يمكن لوكيل Super Agent الرجوع إلى المهام السابقة أو التعليقات أو الأعمال المماثلة السابقة لكتابة مسودة الرد. لا تولد الأتمتة محتوى سياقيًا. تطبيق قالب عند إنشاء مهمة ✅ ✅ اختيار قائم على السياق تطبق الأتمتة نموذجًا ثابتًا عند تشغيل المشغل. يمكن لوكيل Super Agent تقييم محتوى المهمة واختيار النموذج الأنسب ديناميكيًا. تحليل العوائق والتبعيات عبر المهام ⚪ ✅ يمكن للأتمتة أن تستجيب لتغيير واحد في التبعية. يمكن لوكيل Super Agent تحليل الأنماط عبر مهام متعددة، واكتشاف المخاطر النظامية، وكشف العوائق المشتركة بين المشاريع.

مع هذا الإطار، سيتحول سير عمل فريقك.

تتم معالجة المهام البسيطة عالية التكرار بسهولة بواسطة ClickUp Automations. بالنسبة للمهام المعقدة التي تتطلب جهدًا ذهنيًا مكثفًا، يمكنك استخدام Super Agent. وهذا يخلق نظامًا قويًا ومرنًا لا يقتصر على أتمتة النقرات فحسب، بل أتمتة القرارات الصغيرة أيضًا.

📖 اقرأ المزيد:

لماذا يعد التوجيه عملية تأهيل وليس مهارة أساسية

يشعر الجميع أنهم بحاجة إلى إتقان مهارة جديدة عالية التقنية، تُعرف باسم "التوجيه"، لمجرد الحصول على القيمة الأساسية من الذكاء الاصطناعي. في الواقع، هذا يخلق حاجزًا أمام اعتماد الذكاء الاصطناعي، حيث لا يستطيع سوى عدد قليل من "المستخدمين المتمرسين" تشغيل الذكاء الاصطناعي، بينما يتخلف باقي الفريق عن الركب، ويشعر بالإحباط وعدم الإنتاجية.

هذه الديناميكية هي نتيجة مباشرة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي غير السياقية.

عندما لا يكون لدى الذكاء الاصطناعي ذاكرة، فإن كل تفاعل يكون بمثابة بداية جديدة، وتعتمد جودة الناتج كليًا على جودة الموجهات التي تقدمها. إنها دورة مرهقة تجعل الذكاء الاصطناعي يبدو وكأنه مهمة شاقة بدلاً من مساعد مفيد.

مع وكلاء ClickUp Super Agents، فإن المطالبة هي عملية تهيئة تتم مرة واحدة، وليست مهارة يومية متكررة. نظرًا لأن وكلاء Super Agents يتمتعون بذاكرة دائمة وهم جزء أصيل من مساحة عمل ClickUp Converged AI، فإنك تعلمهم القواعد مرة واحدة، ويحفظونها إلى الأبد.

على سبيل المثال، هذه هي التعليمات التي تُعطى لوكيل ClickUp Sprint Super Agent

فكر في الأمر على أنه ضم عضو جديد إلى الفريق. لن تعيد شرح مهمة الشركة وأهداف المشروع في كل مرة تخصص فيها مهمة. تفعل ذلك مرة واحدة، وتثق في أنهم سيحتفظون بهذه المعرفة. هكذا يعمل وكلاء Super Agents.

هذا سيغير المجالات التي يستثمر فيها فريقك طاقته.

بدلاً من إجراء ورش عمل لا نهاية لها حول صياغة المطالبات، يمكنك التركيز على ما يهم بالفعل: تحديد أهداف واضحة للفريق، ووضع حواجز حماية ذكية، وبناء حلقات تغذية راجعة بسيطة. تتم "المطالبة" أثناء الإعداد الأولي، وتزداد القيمة مع كل مهمة ينجزها الوكيل بشكل مستقل.

📮ClickUp Insight: نصف المشاركين في الاستطلاع يواجهون صعوبات في اعتماد الذكاء الاصطناعي؛ 23% منهم لا يعرفون من أين يبدأون، بينما يحتاج 27% منهم إلى مزيد من التدريب للقيام بأي شيء متقدم. يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال واجهة دردشة مألوفة تشبه الرسائل النصية. يمكن للفرق البدء مباشرةً بطرح أسئلة وطلبات بسيطة، ثم اكتشاف المزيد من ميزات الأتمتة القوية وسير العمل الوكالي بشكل طبيعي دون الحاجة إلى التعلم الصعب الذي يثبط عزيمة الكثير من الناس.

كيفية تحديد الأهداف والضوابط والنتائج لوكلاء الذكاء الاصطناعي

لقد جرب معظمنا استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي، ولكن النتائج متفاوتة. نطلب منه "المساعدة في كتابة نصوص تسويقية"، فيقدم لنا شيئًا عامًا للغاية بحيث لا يمكن استخدامه. 🤨

بدون توجيه واضح، يكون وكيل الذكاء الاصطناعي مجرد أداة قوية لا توجه إلى أي شيء. وتكون النتائج هي عدم اتساق المخرجات وانعدام الثقة في النظام. لن يقوم فريقك بتفويض العمل إلى وكيل لا يمكن الاعتماد عليه، وستظل الوعود بزيادة الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي مجرد وعود.

الحل هو التوقف عن التفكير في المطالبات والبدء في التفكير في الأطر. إن العمل المسبق الذي تقوم به لتحديد الأهداف والحواجز والنتائج يلغي الحاجة إلى المطالبات المستمرة والمتكررة.

حدد معايير نجاح واضحة مسبقًا

الأهداف الغامضة تؤدي إلى نتائج غامضة. يحتاج الوكيل إلى نتيجة محددة وقابلة للقياس ليعمل على تحقيقها.

هدف سيئ: المساعدة في تحديثات المشروع

الهدف الجيد: في الساعة 4 مساءً كل يوم جمعة، قم بتلخيص جميع مهام ClickUp التي تم نقلها إلى حالة مهمة ClickUp "منجزة" هذا الأسبوع، وحدد أي مهام بحالة "محظورة"، وانشر الملخص كتعليق في المهمة الرئيسية للمشروع.

هذا المستوى من التحديد يمنح الوكيل تعريفًا واضحًا لـ "تم". فهو يعرف ماذا ومتى وأين، مما يلغي التخمين ويضمن أن الناتج مفيد على الفور.

حدد معايير نجاح واضحة لسير العمل، حتى يعرف وكيلك الفائق بالضبط متى يتخذ الإجراء المناسب.

ضع حدودًا وأذونات

الوكيل المستقل هو شريك قوي، ولكنه يحتاج إلى معرفة حدوده. الخوف من أن "يخرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة" ويتخذ إجراءات غير معتمدة هو عائق رئيسي أمام اعتماده. وهذا يؤدي إلى عدم استخدام الفرق للوكلاء على الإطلاق أو إلى الإدارة الدقيقة لهم بشكل كبير لدرجة أن ذلك يتعارض مع الغرض من الأتمتة.

يمكنك حل هذه المشكلة عن طريق وضع حدود واضحة منذ البداية. في ClickUp، يتم التعامل مع Super Agents كالمستخدمين، مما يعني أنهم يرثون أذونات مساحة العمل وأدوار مساحة العمل التي قمت بإعدادها بالفعل. وهذا يوفر طبقة قوية من الأمان المدمج.

يمكنك بعد ذلك تكوين ضوابط وصول إضافية للوكيل نفسه. على سبيل المثال، يمكنك منح وكيل Super Agent إذنًا لكتابة مسودة ClickUp Doc جديدة دون نشرها، أو لتغيير حالة مهمة ClickUp دون إعادة تعيين الملكية.

تمنح هذه الإرشادات فريقك الثقة اللازمة للسماح للوكيل بالعمل بشكل مستقل.

حدد بالضبط أين تريد وكلاء Super Agents وكيف، من خلال إعدادات أذونات دقيقة.

حدد نقاط التسليم للمراجعة البشرية

لا ينبغي أتمتة كل قرار. عندما تنشر وكيلًا دون نقاط تفتيش واضحة للإشراف البشري، فإنك تخاطر بارتكاب خطأ في مهمة ذات مخاطر عالية، مثل إرسال تحديث غير صحيح إلى عميل رئيسي. هذا يقوض الثقة ويمكن أن يتسبب في مشاكل تجارية حقيقية.

الحل هو إنشاء سير عمل يشارك فيه الإنسان. حدد اللحظات التي يكون فيها الحكم البشري أمرًا بالغ الأهمية وقم بإنشاء نقاط تسليم واضحة. لا يتعلق الأمر هنا بالإدارة التفصيلية، بل بالتعاون الذكي.

على سبيل المثال، يمكنك تكوين وكيل Super Agent لكتابة تقرير أسبوعي لأصحاب المصلحة، ولكن بدلاً من إرساله مباشرة، يقوم بإنشاء مهمة مخصصة لمدير المشروع مع إرفاق المسودة للمراجعة.

يقوم الوكيل بالمهمة الصعبة المتمثلة في جمع البيانات وتلخيصها، بينما يقوم الإنسان بالطبقة النهائية من المراجعة النقدية. هذا النهج التعاوني يبني الثقة ويضمن الجودة دون التضحية بالكفاءة.

فيما يلي سير عمل لإدارة المخاطر يديره وكلاء Super Agents بمشاركة بشرية:

📖 اقرأ المزيد:

تقنيات فعالة لتوجيه الوكلاء

حتى مع وجود نظام يعتمد على التهيئة بدلاً من المطالبة، فإن التعليمات الأولية التي تقدمها تعتبر حاسمة. إذا كانت مطالبات الإعداد الخاصة بك غير دقيقة أو عامة، فسيكون أداء الوكيل كذلك أيضًا. يؤدي هذا إلى دورة محبطة من التحسينات حيث تقوم باستمرار بتعديل تعليمات الوكيل لإصلاح مخرجاته، وهو ما يبدو مملًا تمامًا مثل هندسة موجهات روبوت الدردشة الخارجي.

والنتيجة هي أن الوكيل لا ينجز المهمة بشكل صحيح أبدًا. قد ينجز 80% من المهمة بشكل صحيح، ولكن الـ 20% المتبقية تتطلب تصحيحًا يدويًا يستهلك كل الوقت الذي كان من المفترض أن توفره.

لتجنب ذلك، ركز جهودك على التوافق الأولي. تهدف تقنيات التوجيه هذه إلى تعليم الوكيل كيفية العمل، وليس مجرد إخباره بما يجب القيام به لمهمة واحدة.

كن محددًا بشأن المهام والسياق

التعليمات العامة تؤدي إلى نتائج عامة. عند إنشاء وكيل ClickUp Super Agent، لا تكتفِ بإخباره بدوره فحسب، بل زوده بالسياق الذي يحتاجه للتفوق.

بدلاً من: "أنت مساعد مشروع. "

جرب: "أنت مساعد مشروع لـ "مشروع Phoenix" Space. هدفك هو التأكد من تحديث جميع المهام يوميًا. تعريف فريقنا لـ "عاجل" هو أي مهمة تحمل علامة "أولوية عالية" ويجب إنجازها في غضون 48 ساعة. "

يوفر هذا المستوى من التفاصيل للوكيل السياق التشغيلي المحدد الذي يحتاجه لاتخاذ قرارات ذكية. تجنب الوقوع في فخ افتراض أن الوكيل "يعرف" الأعراف الفريدة لفريقك.

استخدم تنسيقات منظمة للحصول على مخرجات متسقة

إذا كنت بحاجة إلى أن يتبع مخرجات الوكيل تنسيقًا معينًا، فقدم له نموذجًا واضحًا. الوكلاء بارعون في اتباع الأنماط، لكنهم لا يستطيعون قراءة أفكارك. مجرد طلب "ملخص" يمكن أن يؤدي إلى أي شيء من فقرة كثيفة إلى بضع نقاط.

حدد الهيكل الذي تريد رؤيته. على سبيل المثال، عند إعداد وكيل لتلخيص ملاحظات الاجتماع من ClickUp Doc، يمكن أن تتضمن تعليماتك ما يلي:

"يرجى تلخيص الاجتماع باستخدام التنسيق التالي: القرارات المتخذة:

[اذكر كل قرار في شكل نقطة] بنود العمل:

[اذكر كل بند من بنود العمل مع اسم المالك وتاريخ الاستحقاق] أسئلة مفتوحة:

[اذكر أي أسئلة لم يتم حلها]"

يضمن ذلك حصولك على نتائج متسقة ويمكن التنبؤ بها في كل مرة، مما يجعل المعلومات أسهل في الاستخدام والتصرف بناءً عليها.

استفد من الذاكرة الدائمة لتقليل الاعتماد على المطالبات

هذه هي الميزة التي تميز Super Agents عن روبوتات الدردشة الأساسية. نظرًا لأن ClickUp Super Agents تتمتع بذاكرة لا نهائية، فإنها تتعلم من كل تفاعل. لا داعي لتكرار كلامك.

هذا يغير بشكل جذري طريقة عملك مع الوكيل بمرور الوقت.

التفاعل الأولي: يمكنك تقديم موجه مفصل مع الكثير من السياق، مثل الأمثلة أعلاه

التفاعلات اللاحقة: يمكن أن تصبح مطالباتك أقصر بكثير وأكثر حوارية. على سبيل المثال، بعد أن يدير الوكيل مشروعًا لبضعة أسابيع، يمكنك ببساطة أن تسأل: "ما هو وضع مشروع Phoenix؟" وسيعرف كيف يقدم الملخص بالصيغة التي تفضلها، باستخدام تعريف فريقك لـ "عاجل".

هذا جزء أساسي من إطار عمل وكلاء LLM في ClickUp.

لا يقتصر دور الوكيل على تنفيذ قائمة من الأوامر فحسب، بل إنه يبني قاعدة معرفية عن عملك، مما يقلل بشكل كبير من اعتمادك على المطالبات التفصيلية بمرور الوقت.

📖 اقرأ المزيد:

أفضل الممارسات للعمل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي

لقد قمت بإعداد أول وكيل لك، ولكنه لا يحقق النتائج التي كنت تتوقعها.

إنه يتعامل مع بعض المهام المنفصلة، ولكنه لم يغير إنتاجية فريقك. يحدث هذا غالبًا عندما تنشر الفرق الوكلاء في صومعة، وتفشل في دمجهم في إيقاعها التشغيلي الأوسع.

والنتيجة هي مجموعة من عمليات الأتمتة "الصغيرة" التي تكون أنيقة ولكنها غير استراتيجية. فهي توفر بضع دقائق هنا وهناك، ولكنها لا تعالج المشكلات النظامية المتمثلة في توسع نطاق العمل وعدم تناسق الفريق. للحصول على القيمة الكاملة من الذكاء الاصطناعي، تحتاج إلى الانتقال من المهام الفردية إلى سير العمل المتكامل والقابل للتطوير.

وهذا يتطلب تغييرًا في طريقة التفكير، من مجرد استخدام الوكيل إلى التعاون الحقيقي معه. فيما يلي أفضل الممارسات لتحقيق ذلك.

الأخطاء الشائعة عند العمل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي

أولاً، دعنا نحدد ما لا يعمل. إذا كنت تعامل وكيلك الفائق كروبوت دردشة، فأنت تخطئ الهدف. فيما يلي الأخطاء الأكثر شيوعًا التي نراها:

الإفراط في التوجيه: إعطاء الوكيل تفاصيل مفرطة عن كل تفاعل، مما يلغي تمامًا فائدة ذاكرته الدائمة.

تحديد الأهداف بشكل غير كافٍ: توقع أن يستنتج الوكيل أهدافك دون توفير معايير نجاح واضحة وقابلة للقياس أثناء الإعداد

تجاهل حلقات التغذية الراجعة: عدم تخصيص الوقت الكافي لمراجعة مخرجات الوكيل وتقديم التصحيحات. هذه هي الطريقة التي يتعلم بها الوكيل ويتحسن.

النشر المنفصل: استخدام الوكلاء في مهام فردية منفصلة بدلاً من دمجهم في استخدام الوكلاء في مهام فردية منفصلة بدلاً من دمجهم في سير عمل فريقك الأساسي.

اعتبر هذه فرصًا للتعلم. تمر كل فريق بفترة تكيف عند الانتقال من الأدوات المعتمدة على المطالبات إلى الوكلاء المستقلين.

كيفية اختبار أداء الوكلاء وتحسينه

ابدأ بخطوات صغيرة وتوسع بذكاء. لا تكلف وكيلك الجديد بمهمة حاسمة ومهمة تتعلق بالعملاء في اليوم الأول. بدلاً من ذلك، ابدأ بمهام داخلية أقل أهمية لتقييم سلوكه.

راجع مخرجاته الأولية بعناية. عندما تجد خطأً، قدم ملاحظات واضحة ومحددة. على سبيل المثال، إذا كان ملخص الوكيل طويلاً جدًا، لا تكتفِ بقول "اجعله أقصر". عدّل تعليمات الوكيل لتقول: "يجب ألا يزيد الملخص عن ثلاث نقاط".

يمكنك عرض نشاط الوكيل الفائق وتحديث ملفه الشخصي في أي وقت، مما يجعل عملية التحسين هذه سهلة. هذه ممارسة أساسية لأتمتة قاعدة المعرفة — فوكيل الخدمة الخاص بك هو جزء من قاعدة المعرفة الخاصة بك، ويجب صيانتها.

أنشئ سير عمل للوكلاء يمكن توسيع نطاقه ليشمل جميع الفرق

هنا يمكنك تحقيق قيمة هائلة. الوكلاء الفرديون مفيدون، ولكن شبكة من الوكلاء المنسقين يمكنها إدارة عمليات الأعمال بالكامل. فكر في كيفية قيام الوكلاء بتسليم العمل لبعضهم البعض، ومشاركة السياق، والعمل عبر مساحات فرق مختلفة في ClickUp.

على سبيل المثال:

يقوم وكيل "Marketing Intake" بفرز الطلبات الجديدة المقدمة عبر نموذج وتخصيصها لقائمة المشاريع الصحيحة. عندما يتم تعيين مهمة، يتم تشغيل وكيل "ملخص المحتوى" الذي يقوم بصياغة ملخص المشروع في ClickUp Docs استنادًا إلى نموذج بمجرد الموافقة على الملخص، يقوم وكيل "إعداد المشروع" بإنشاء جميع المهام الفرعية الضرورية وتعيين تبعيات ClickUp.

ينسق سير العمل متعدد الوكلاء هذا عملية معقدة من البداية إلى النهاية. وهذا ممكن لأن جميع الوكلاء يعملون ضمن نفس مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتقاربة من ClickUp، حيث يتشاركون السياق ويحافظون على التوافق دون أي تدخل يدوي.

إليك كيف يدير كايل كولمان، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق لدينا، سير عمله متعدد الوكلاء:

كيف يعمل وكلاء ClickUp Super Agents داخل مساحة العمل الخاصة بك

الإحباط من معظم أدوات الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على عدم دقتها فحسب. بل يكمن في أنها تعيش في مكان آخر.

تقوم وكلاء ClickUp Super Agents بإزالة هذا العائق. لأنهم يعملون داخل نفس الهيكل الذي يستخدمه فريقك بالفعل لتخطيط العمل وتنفيذه وتتبعه.

إنهم يعملون داخل الهيكل الحقيقي لفريقك

لكل فريق منطقه الداخلي الخاص. الحالات المحددة تعني أشياء محددة. تعكس الحقول المخصصة كيفية تحديد الأولويات. تمثل قوائم معينة التنفيذ النشط، بينما تمثل قوائم أخرى الأعمال المتأخرة أو الأرشيف.

يعمل الوكيل الفائق وفقًا لهذا المنطق.

إذا انتقلت مهمة إلى حالة "محظورة"، فإن هذه الحالة ليست مجرد تسمية. إنها إشارة يمكن للوكيل تفسيرها. إذا حدد فريق التسويق لديك درجة الإلحاح بطريقة معينة، وحدد فريق الهندسة درجة الإلحاح بطريقة أخرى، فإن الوكيل يتكيف مع هذا السياق لأنه يعمل داخل تلك المساحات، وليس خارجها.

هذا الأمر أكثر أهمية مما يبدو. غالبًا ما يفشل الذكاء الاصطناعي ليس بسبب نقص الذكاء، ولكن بسبب نقص الوعي التشغيلي. في مساحة العمل الخاصة بك، يستجيب Super Agent لكيفية عمل فريقك بالفعل.

فهم يعملون على الأعمال الحية، وليس على النسخ

عندما يقوم وكيل Super Agent بصياغة ملخص أسبوعي، يمكنه نشر التحديث مباشرة على المهمة ذات الصلة.

إذا حددت العناصر ذات الأولوية العالية المتأخرة، فيمكنها تحديث الحالات أو إنشاء مهام فرعية للمتابعة في القائمة الصحيحة. عند إعداد تقرير لأصحاب المصلحة، تقوم بصياغة المستند في المكان الذي يتوقع فريقك العثور عليه بالضبط.

لا توجد طبقة مكررة؛ فالعملية تتم في مصدر الحقيقة.

سيبدأ وكيل Summarizer العمل بشكل دوري على فترات زمنية محددة، أو يمكن تشغيله لتلخيص سلاسل المحادثات الطويلة التي تحتوي على الكثير من النشاط، بناءً على احتياجاتك!

فهي تقلل من أعباء التنسيق عبر الأعمال المتصلة.

يمكن لوكلاء Super Agents رؤية الصورة الكاملة! يمكنهم الاطلاع على المهام والتبعيات والمستندات ذات الصلة لفهم كيفية ارتباط العمل، وليس فقط كيفية تغيره.

بدلاً من فحص قوائم متعددة يدويًا لمعرفة ما تم حظره أو تجميع التحديثات من التعليقات المتفرقة، يقوم الوكيل بتجميع ما يحدث بالفعل في مساحة العمل وتحويله إلى رؤى قابلة للتنفيذ.

الفائدة الحقيقية هي تقليل المواقف التي يضطر فيها شخص ما إلى التوقف وجمع المعلومات وتجميع صورة متماسكة للتقدم المحرز يدويًا.

وكلاء Super Agents: ما هي التغييرات على الصعيد التشغيلي

عندما يعمل الذكاء الاصطناعي داخل مساحة عملك، فإنه يشارك في التنفيذ. هذا الفرق دقيق ولكنه مهم. فهو يعني خطوات أقل للترجمة بين الفكرة والعمل وأقل عوامل غير مرئية لتماسك الأنظمة معًا.

ومع ذلك، لا يحل Super Agent محل الحكم. فهو يستوعب التنسيق المتكرر الذي يستنزف طاقتك بهدوء.

📖 اقرأ المزيد:

الانتقال من المطالبات إلى التعاون الحقيقي بين الوكلاء

الهدف النهائي هو تطوير علاقتك بالذكاء الاصطناعي من مجرد إصدار الأوامر والاستجابة لها إلى تعاون حقيقي.

وهذا يتطلب تغييرًا تنظيميًا. وهذا يعني أن المهارة الأكثر قيمة لفريقك فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي لم تعد الهندسة السريعة. بل أصبحت القدرة على تحديد الأهداف بوضوح، وتصميم إدارة سير عمل ذكية، وبناء حلقات تغذية راجعة فعالة.

الثقة في قدرة الوكيل على العمل بشكل مستقل — ضمن الحدود التي حددتها — هي ما يطلق العنان لإمكاناته الكاملة.

الفرق التي تتقن هذا التعاون بين البشر والوكلاء تقضي وقتًا أقل بكثير في التنسيق الممل والمتكرر الذي يعرقل سير المشاريع. فهي تعمل على أتمتة التنفيذ حتى تتمكن من التركيز على الأعمال التي لا يستطيع سوى البشر القيام بها: التفكير الاستراتيجي، وحل المشكلات بطريقة إبداعية، وبناء العلاقات.

يتولى الوكيل أمر "الكيفية"، مما يتيح لفريقك التركيز على "السبب".

هل أنت مستعد لتجاوز مرحلة المطالبة وبدء التعاون مع الذكاء الاصطناعي؟ ابدأ مجانًا مع ClickUp واختبر كيف يمكن لـ Super Agents تحويل إنتاجية فريقك.

الأسئلة المتداولة

الأدوات القائمة على الدردشة لا تحتفظ بالبيانات، مما يعني أنها تستجيب للمطالبات الفردية دون الاحتفاظ بالسياق بين الجلسات. أما الوكلاء ذوو الذاكرة الدائمة، مثل وكلاء ClickUp Super Agents، فيحتفظون بالمعلومات عبر التفاعلات، ويتعلمون تفضيلاتك ويكتسبون معرفة عن عملك بمرور الوقت.

يمكنك تحديد حدود واضحة حول ما يمكن للوكيل الوصول إليه والإجراءات التي يمكنه اتخاذها بشكل مستقل. في ClickUp، يتم التعامل مع Super Agents كأشخاص عاديين، لذا فهم يعملون ضمن أذونات مساحة العمل الحالية وضوابط الوصول التي قمت بتعيينها بالفعل لأعضاء فريقك.

بالنسبة للوكلاء المستقلين، فإن تحديد أهداف واضحة ونتائج قابلة للقياس هو أمر أكثر أهمية بكثير. يصبح التوجيه مهمة "تأهيلية" مسبقة لمواءمة الوكيل، بدلاً من كونه مهارة مستمرة لكل تفاعل مطلوبة للحصول على القيمة.

يمكن للوكلاء الحفاظ على سياق البيانات التي يمكنهم الوصول إليها فقط. عندما يعمل الوكيل داخل مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتقاربة مثل ClickUp، فإنه يتمتع بوصول أصلي إلى جميع مهامك ووثائقك وسير عملك، مما يلغي الحاجة إلى المطالبات المتكررة أو مشاركة السياق يدويًا التي تتطلبها الأدوات الخارجية.