يتحرك وكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة داخل سير العمل الحقيقي. حوالي 62٪ من المؤسسات تجربهم، لكن 23٪ فقط تمكنت من استخدامهم بشكل متسق على نطاق واسع.

نادرًا ما تكمن المشكلة في النماذج أو الأدوات. بل تظهر في كيفية كتابة التعليمات وإعادة استخدامها والثقة بها بمرور الوقت.

عندما تكون المطالبات غير دقيقة، يتصرف الوكلاء بشكل غير متوقع. تتباين النتائج عبر عمليات التشغيل، وتؤدي الحالات الاستثنائية إلى تعطيل سير العمل، وتنخفض الثقة. وينتهي الأمر بالفرق إلى مراقبة الأتمتة التي كان من المفترض أن تقلل من الجهد المبذول.

تغير المطالبات الواضحة والمنظمة هذه الديناميكية. فهي تساعد الوكلاء على التصرف بشكل متسق عبر الأدوات، والتعامل مع التباينات دون أن يتفككوا، والبقاء موثوقين مع ازدياد تعقيد الأنظمة.

في هذه المدونة، نستكشف كيفية كتابة المطالبات لوكلاء الذكاء الاصطناعي. سنلقي أيضًا نظرة على كيفية دعم ClickUp لسير العمل الذي يقوده الوكلاء. 🎯

ما هي موجهات وكلاء الذكاء الاصطناعي؟

موجه وكيل الذكاء الاصطناعي هو مجموعة تعليمات منظمة توجه قرارات الوكيل عبر الخطوات والأدوات والظروف. وهو يحدد ما يجب أن يفعله الوكيل، والبيانات التي يمكنه استخدامها، وكيف يجب أن يستجيب للتغيرات، ومتى يتوقف أو يتصعيد.

تؤدي المطالبات الواضحة إلى إنشاء سلوك قابل للتكرار، والحد من الانحراف عبر عمليات التشغيل، وتسهيل تصحيح أخطاء سير عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي وتحديثها وتوسيع نطاقها.

🔍 هل تعلم؟ غالبًا ما كانت وكالات الذكاء الاصطناعي المبكرة المستخدمة في الروبوتات تتعطل دون أن تفعل شيئًا. في إحدى التجارب المعملية الموثقة، تعلمت وكالة الملاحة أن الوقوف دون حراك أفضل من استكشاف البيئة لتجنب العقوبات. أطلق الباحثون على هذا السلوك اسم " اختراق المكافآت".

لماذا تعتبر جودة المطالبات أكثر أهمية للوكلاء من الدردشة

تتعامل أدوات وكلاء الذكاء الاصطناعي مع المهام المعقدة والمتعددة الخطوات التي تتكشف بمرور الوقت. قد تحصل على إجابة جيدة من تعليمات غامضة في الدردشة، ولكن نفس التعليمات لوكيل قد تؤدي إلى إهدار ساعات من الحوسبة ونتائج غير صحيحة.

إليك ما يميز مطالبات الوكلاء:

يتخذ الوكلاء القرارات بشكل مستقل: يختارون الأدوات التي سيستخدمونها، ومتى سيعودون، وكيف سيتعاملون مع الأخطاء.

الأخطاء تتراكم بسرعة: خطأ واحد في مرحلة مبكرة من سير العمل يمكن أن يتسبب في سلسلة من العشرات من الإجراءات اللاحقة

يتدهور السياق على مدى تسلسلات طويلة: يفقد الوكلاء تتبع الأهداف الأصلية إذا كانت المطالبات تفتقر إلى هيكل واضح

تكاليف الاسترداد مرتفعة: غالبًا ما يتطلب الإصلاح إعادة تشغيل سير العمل بالكامل

تتيح لك الدردشة تصحيح المسار في الوقت الفعلي. يحتاج الوكلاء إلى حواجز أمان مدمجة في الموجه نفسه.

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 1997، تعلم وكيل الذكاء الاصطناعي المسمى Softbot كيفية تصفح الإنترنت بنفسه. اكتشف كيفية الجمع بين الأوامر الأساسية مثل البحث وتنزيل الملفات وفك ضغطها لإكمال الأهداف دون أن يتم إخباره صراحةً بكل خطوة. يعتبر هذا أحد أقدم الأمثلة على وكيل الويب المستقل.

اللبنات الأساسية لطلبات الوكلاء القوية

تحتوي المطالبات الفعالة للوكلاء على ثلاث طبقات. تزيل كل كتلة الغموض وتوفر للوكيل إرشادات ثابتة عبر عمليات التشغيل. 📨

الطبقة 1: تعريف الدور (من هو الوكيل)

امنح الوكيل هوية تدفعه إلى اتخاذ قراراته. يبحث "مدقق الأمان" عن نقاط الضعف ويشير إلى الأنماط الخطرة. من ناحية أخرى، يولي "كاتب الوثائق" الأولوية لسهولة القراءة والتنسيق المتسق.

يحدد الدور الأدوات التي يختارها الوكيل أولاً وكيفية حسم التعادل عندما تبدو خيارات متعددة صالحة.

📮 ClickUp Insight: يعتقد 30٪ من العاملين أن الأتمتة يمكن أن توفر لهم 1-2 ساعة في الأسبوع، بينما يقدر 19٪ أنها يمكن أن توفر 3-5 ساعات للعمل المكثف والمركّز. حتى تلك المكاسب الصغيرة في الوقت تتراكم: ساعتان فقط يتم استردادهما أسبوعيًا تعادل أكثر من 100 ساعة سنويًا — وهو وقت يمكن تخصيصه للإبداع أو التفكير الاستراتيجي أو النمو الشخصي. 💯 باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp و ClickUp Brain، يمكنك أتمتة سير العمل وإنشاء تحديثات للمشاريع وتحويل ملاحظات اجتماعاتك إلى خطوات قابلة للتنفيذ، كل ذلك ضمن نفس المنصة. لا حاجة لأدوات أو تكاملات إضافية — يوفر ClickUp كل ما تحتاجه لأتمتة وتحسين يوم عملك في مكان واحد. 💫 نتائج حقيقية: خفضت RevPartners تكاليف SaaS بنسبة 50٪ من خلال دمج ثلاث أدوات في ClickUp — للحصول على منصة موحدة مع المزيد من الميزات، وتعاون أكثر تماسكًا، ومصدر واحد للمعلومات أسهل في الإدارة والتوسع.

الطبقة 2: هيكل المهمة (ما يجب على الوكيل إنجازه)

حدد الخطوات بالتسلسل.

يحتاج وكيل البحث إلى العثور على الأوراق البحثية ذات الصلة، واستخراج الادعاءات الرئيسية، ومقارنة النتائج، والإشارة إلى التناقضات، وتلخيص النتائج. تحتاج كل خطوة إلى شرط خروج محدد.

"استخراج المطالبات الرئيسية" يعني سحب الاقتباسات المباشرة وأرقام الاقتباس، وليس كتابة فقرة ملخصة غامضة. تمنع الخصوصية الوكيل من التشتت.

💡 نصيحة احترافية: استخدم التعليمات السلبية باعتدال ولكن بدقة. بدلاً من "لا تهلوس"، قل "لا تخترع واجهات برمجة التطبيقات أو المقاييس أو المصادر". تؤثر السلبية الموجهة على السلوك بشكل أفضل بكثير من التحذيرات العامة.

الطبقة 3: إرشادات تشغيلية (كيف يجب أن يتصرف الوكيل)

ضع حدودًا للقرارات المستقلة:

متى يعيد الوكيل محاولة استعلام قاعدة البيانات الفاشل؟ (مرتين، ثم ينبهك)

متى يتجاهل البيانات غير المكتملة؟ (أبدًا، ما لم تقل النسبة المفقودة عن 5٪)

الحدود المحددة أفضل من التعليمات الغامضة. لا يستطيع الوكيل قراءة أفكارك عندما يحدث خطأ ما في منتصف الليل. ​​​​​​​​​​​​

🚀 ميزة ClickUp: ساعد الفرق على تجنب الديون السريعة مع زيادة تعقيد منطق الوكلاء باستخدام ClickUp Docs. يمكن للفرق تتبع الافتراضات والأسس المنطقية والمفاضلات الكامنة وراء قرارات الوكلاء من خلال توثيق فعال للعمليات. اجعل سلوك الوكيل سهل الثقة والتغيير من خلال توثيق العمليات في ClickUp Docs يسهل سجل الإصدارات اكتشاف حالات التراجع، وتُظهر الروابط إلى مهام ClickUp الأماكن التي يتم فيها تطبيق القاعدة عمليًا. وهذا يجعل سلوك الوكيل مفهومًا بعد أشهر، حتى بعد عدة عمليات تسليم وتغييرات في النظام.

خطوة بخطوة: كيفية كتابة مطالبات لوكيل الذكاء الاصطناعي

تحتاج مطالبات الوكلاء إلى الدقة. تصبح كل تعليمات نقطة قرار، وتتراكم هذه القرارات عبر سير العمل.

ClickUp هو أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم، تم تصميمها للقضاء على توسع نطاق العمل. وهي توحد الدردشة والمعرفة والذكاء الاصطناعي ومهام المشروع.

إليك كيفية كتابة مطالبات الذكاء الاصطناعي التي تبقي الوكلاء على المسار الصحيح (باستخدام ClickUp!). 🪄

الخطوة رقم 1: حدد المهمة والحدود وما يعنيه "الإنجاز"

ابدأ بتوثيق شكل النجاح بالضبط. اكتب النطاق الكامل قبل أن تلمس أي إعدادات تكوين.

أجب عن هذه الأسئلة الثلاثة بعبارات محددة:

ما هي المهمة أو القرار المحدد الذي يمتلكه هذا الوكيل؟

أين تبدأ سلطته وأين تنتهي؟

ما هي النتائج القابلة للقياس التي تشير إلى الاكتمال؟

الوكيل الذي "يساعد فريق المبيعات" لا يخبرك بأي شيء. لكن الوكيل الذي "يصنف العملاء المحتملين الواردين بناءً على حجم الشركة والميزانية والجدول الزمني، ثم يوجه العملاء المحتملين المؤهلين إلى مندوبي المبيعات الإقليميين في غضون ساعتين" يمنحك مهمة واضحة.

الخطوط الحدودية تمنع تجاوز النطاق. إذا كنت تقوم ببناء وكيل بحث، فحدد ما يلي:

المصادر الدقيقة التي يمكنه الرجوع إليها (قاعدة معارف شركتك، قواعد بيانات محددة، مواقع ويب معينة)

مدى عمق البحث (تحقق من أول 10 نتائج، وافحص المستندات التي تقل عن 50 صفحة)

عندما يتعين تصعيد الأمر إلى شخص (عندما تتعارض المصادر مع بعضها البعض، أو عندما تكون المعلومات أقدم من ستة أشهر)

الجزء الأكثر إغفالًا هو تعريف "الإنجاز". معايير الإنجاز تصبح أساس الموجه الخاص بك. بالنسبة لوكيل التحقق من صحة البيانات، قد يعني "الإنجاز" ما يلي:

تحتوي جميع الحقول المطلوبة على بيانات

تتطابق القيم مع التنسيقات المتوقعة (التواريخ بالصيغة YYYY-MM-DD، العملة بالدولار الأمريكي)

لا تظهر عمليات المقارنة مع السجلات الحالية أي تكرارات

تقرير الاستثناءات الذي تم إنشاؤه للعناصر التي تم وضع علامة عليها

كيف يساعد ClickUp

قم بتكوين الأهداف والحدود لوكلاء ClickUp Super Agents في مساحة عملك

وكلاء ClickUp Super Agents هم زملاء فريق مدعومون بالذكاء الاصطناعي مصممون لتوفير الوقت وزيادة الإنتاجية والتكيف مع مساحة العمل الخاصة بك.

عند إنشاء وكيل فائق، تقوم بتحديد مهمته باستخدام اللغة الطبيعية. ClickUp Brain، طبقة الذكاء الاصطناعي التي تدعم الوكلاء الفائقين، تفهم بالفعل سياق مساحة العمل الخاصة بك لأنها يمكنها رؤية مهامك وحقولك المخصصة ووثائقك وأنماط سير العمل.

لنفترض أنك بحاجة إلى وكيل لفرز تقارير الأخطاء.

يتيح لك منشئ Super Agent وصف المهمة: "تصنيف تقارير الأخطاء الواردة، وتحديد درجة خطورتها بناءً على تأثيرها، وتوجيهها إلى فريق الهندسة المناسب".

يرث الوكيل معايير الإكمال من إعدادات مساحة العمل الخاصة بك. عندما تنتقل مهمة الإبلاغ عن خطأ إلى حالة "تم الفرز"، ويتم تعيين قيمة خطورة لها، ويظهر عضو الفريق الموسوم، يعتبر الوكيل أن المهمة قد اكتملت.

حدد مسؤوليات وكيل ClickUp Super Agent باستخدام أداة إنشاء اللغة الطبيعية، المدعومة من ClickUp Brain

💡 نصيحة احترافية: امنح الوكيل شخصية فاشلة. أخبر الوكيل صراحةً بما يجب عليه فعله عندما يكون غير متأكد: اطرح سؤالاً توضيحيًا، أو اعتمد افتراضًا متحفظًا، أو توقف واعلم عن المخاطر. الوكلاء الذين لا يمتلكون قواعد للفشل يهلوسون بثقة.

الخطوة رقم 2: تحديد المدخلات وسلوك البيانات المفقودة

يتعطل وكلاء الذكاء الاصطناعي عندما ينقصهم المعلومات أو يتلقون بيانات غير صحيحة. مهمتك هي توثيق كل مدخلات مسبقًا، ثم كتابة قواعد واضحة للتعامل مع البيانات المفقودة أو غير الصحيحة.

يجب أن تتضمن مواصفات الإدخال ما يلي:

أدخل الاسم والوصف

نوع البيانات (سلسلة، رقم، تاريخ، منطقية، ملف)

التنسيق المتوقع (ISO 8601 للتواريخ، رقمان عشريان للعملة)

نطاقات القيم الصالحة (يجب أن تكون الأولوية من 1 إلى 5، ويجب أن تتطابق الحالة مع القائمة المحددة مسبقًا)

سواء كان الإدخال مطلوبًا أو اختياريًا

مثال على مواصفات وكيل الموافقة على النفقات: رقم الموظف (سلسلة، ستة أحرف أبجدية رقمية، مطلوب)، المبلغ (رقم، تنسيق العملة، 0.01 دولار - 10,000.00 دولار، مطلوب)، الفئة (قائمة من قائمة محددة مسبقًا، مطلوب)، الإيصال (PDF أو JPEG أقل من 5 ميجابايت، اختياري).

الآن اكتب بروتوكول البيانات المفقودة. هذا هو المكان الذي تفشل فيه معظم تقنيات مطالبات الذكاء الاصطناعي. كل سيناريو قد تكون فيه البيانات مفقودة أو غير صالحة يحتاج إلى تعليمات واضحة.

حدد الاستجابة الدقيقة لكل إدخال:

رفض على الفور وإخطار مقدم الطلب؟

طلب توضيح وإيقاف مؤقت؟

استخدام قيمة افتراضية والمتابعة؟

تخطي هذه الإدخال ومعالجة الآخرين؟

تصعيد الأمر إلى المراجعة البشرية؟

كيف يساعد ClickUp

يربط ClickUp Brain المهام المعقدة والوثائق والتعليقات والأدوات الخارجية لتقديم إجابات سياقية بناءً على عملك الفعلي. لذلك، عندما تقوم بتكوين الوكلاء في ClickUp، يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي سحب السياق مباشرة من مساحة العمل الخاصة بك.

لنفترض أن وكيل الموافقة على النفقات يحتاج إلى بيانات الميزانية لاتخاذ القرارات. في ClickUp، يمكنك تتبع تخصيصات الميزانية باستخدام حقل مخصص يسمى "الميزانية المتبقية" في مهام المشروع. يمكن للوكيل الاستعلام عن هذا الحقل مباشرةً بدلاً من الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا.

قم بتكوين استجابات شرطية للبيانات المدخلة المفقودة أو غير الصالحة باستخدام ClickUp Super Agents

عندما يكون هناك مدخلات مطلوبة مفقودة، يتبع الوكيل القواعد التي تقوم بتكوينها. لنفترض أن شخصًا ما قدم طلب نفقات ولكنه ترك حقل الفئة فارغًا. يمكن للوكيل:

قم بتحديث حالة المهمة إلى "تحتاج إلى معلومات"

أضف تعليقًا: "@submitter، يرجى تحديد فئة نفقات من القائمة المنسدلة فئة".

حدد موعدًا نهائيًا بعد 48 ساعة من الآن

أضف المهمة إلى عرض "المعلومات المعلقة"

تعرف على المزيد حول Super Agents في ClickUp:

الخطوة رقم 3: اكتب قواعد الأداة باستخدام المشغلات والأذونات وشروط الإيقاف

الآن، يمكنك تحويل وكيلك من مفهوم إلى نظام تشغيلي. ولذلك، يجب أن تعمل هذه المكونات معًا:

المحفزات الدقيقة تحدد الحدث الدقيق الذي يدفع الوكيل إلى التصرف. "عند إنشاء مهمة" يتم تشغيله باستمرار. "عند إنشاء مهمة في قائمة طلبات الميزات، ووضع علامة "مقدم من العميل"، وكون حقل الأولوية فارغًا" يتم تشغيله فقط عند توافق شروط محددة.

أنشئ مشغلات حول الأحداث القابلة للملاحظة:

تغييرات الحالة (تنتقل المهمة من "قيد المراجعة" إلى "موافق عليها")

تحديثات الحقول (تغيير الأولوية إلى "عاجل")

شروط الوقت (كل يوم اثنين الساعة 9 صباحًا، بعد 24 ساعة من إنشاء المهمة)

الإشارات الخارجية (استلام نموذج مقدم، تشغيل API webhook)

إجراءات المستخدم (المهمة المخصصة للوكيل، الوكيل @المذكور في التعليق)

تتحكم أذونات الأدوات في الإجراءات التي يمكن لوكيل الخدمة اتخاذها: إنشاء المهام، وتحديث الحقول، وإرسال الإشعارات، وقراءة المستندات، واستدعاء واجهات برمجة التطبيقات الخارجية. توجد ثلاثة مستويات من الأذونات لكل أداة: مسموح دائمًا، مسموح بشروط، وغير مسموح أبدًا.

أخيرًا، شروط التوقف تخبر الوكيل متى يتوقف عن المحاولة. بدونها، يستمر الوكلاء في المحاولة إلى ما لا نهاية ويهدرون الموارد. تشمل محفزات التوقف الشائعة ما يلي:

حدود المحاولات (توقف بعد ثلاث محاولات فاشلة لاتصال API)

الحدود الزمنية (توقف إذا تجاوزت العملية 5 دقائق)

حالات الخطأ (توقف إذا عادت الخدمة الخارجية بخطأ 500)

التدخل البشري (توقف فورًا عندما يتولى المستخدم البشري زمام الأمور)

كيف يساعد ClickUp

قم بتعيين المشغلات والشروط المستندة إلى الأحداث في ملف تعريف ClickUp Super Agent

تتميز Super Agents بالمرونة وتستخدم أدوات ومصادر بيانات قابلة للتخصيص عبر مساحة العمل الخاصة بك ومن تطبيقات خارجية محددة. من ملف تعريف Super Agent، يمكنك تكوين المشغلات والأدوات ومصادر المعرفة وتخصيص ما يمكن للوكيل الوصول إليه.

عند إنشاء وكيل AI Super Agent في ClickUp، ستعمل من خلال أربعة أقسام للتكوين:

التعليمات: تحدد دور الوكيل وأهدافه ونبرته وقواعد اتخاذ القرار التي تشكل طريقة استجابته وتصرفه. المحفزات: تحدد الأحداث أو الشروط الدقيقة التي تؤدي إلى تشغيل الوكيل الأدوات: تحدد الإجراءات التي يُسمح للوكيل باتخاذها، مثل إنشاء المهام المعرفة: يتحكم في المصادر التي يمكن للوكيل الرجوع إليها

على سبيل المثال، يمكن لفريق المحتوى إنشاء وكيل فائق لإجراء مراجعات أولية لمسودات المدونة. توجهه التعليمات إلى التحقق من الأقسام المفقودة والحجج غير الواضحة ومشكلات النبرة. يتم تشغيل المشغل عندما تنتقل المهمة إلى "تم إرسال المسودة".

قم بتخصيص المعرفة التي يمكن لوكيل ClickUp Super Agent الوصول إليها

تسمح الأدوات بترك تعليقات مباشرة في المستند وإنشاء مهمة مراجعة، بينما تتيح المعرفة الوصول إلى الملخص المعتمد والمشاركات المنشورة سابقًا.

📖 اقرأ أيضًا: أمثلة وتقنيات وتطبيقات عملية لهندسة المطالبات

الخطوة رقم 4: قم بتثبيت تنسيق الإخراج بحيث تكون النتائج قابلة للاستخدام في المراحل اللاحقة

تؤدي النتائج غير المتسقة إلى توقف أتمتة سير العمل. إذا كان وكيلك يولد تقارير بتنسيقات مختلفة في كل مرة، فسوف يتوقف الناس عن الوثوق به. قم بتثبيت كل جانب من جوانب تنسيق المخرجات قبل بدء تشغيل الوكيل.

بالنسبة للمخرجات النصية مثل الملخصات أو التقارير، قم بتوفير نموذج يجب على الوكيل اتباعه. يجب أن يحدد النموذج ما يلي:

عناوين الأقسام (الصيغة والترتيب الدقيقان)

قواعد التنسيق (النقاط المرقمة مقابل القوائم المرقمة)

قيود الطول (كل قسم أقل من 100 كلمة)

العناصر المطلوبة (يجب أن تتضمن جميع الملخصات الخطوات التالية)

حدد متطلبات التنسيق حتى علامات الترقيم:

التواريخ دائمًا بتنسيق YYYY-MM-DD

تتضمن قيم العملات علامة الدولار ورقمين عشريين (1,234.56 دولارًا)

تتضمن النسب المئوية رمز % (23٪)

الأسماء بتنسيق الاسم الأول ثم الاسم الأخير، وليس الاسم الأخير ثم الاسم الأول

أدرج أمثلة في موجهاتك. اعرض على الوكيل ثلاثة نماذج من النتائج التي تتطابق تمامًا مع متطلباتك. قم بتسميتها "أمثلة النتائج الصحيحة" حتى يفهم الوكيل أن هذه هي الصيغة المستهدفة.

🔍 هل تعلم؟ تستخدم وكالة ناسا وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين في البعثات الفضائية منذ عقود. أجريت تجربة الوكيل عن بُعد على متن مركبة الفضاء Deep Space One في عام 1999، حيث تم تشخيص المشكلات وتصحيحها بشكل مستقل دون تدخل بشري.

الخطوة رقم 5: أضف الحالات الاستثنائية واختبرها بجدية

لا يكون نموذج موجهات الذكاء الاصطناعي جاهزًا للإنتاج حتى تحدد كل الحالات الاستثنائية وتخبر الوكيل بالضبط كيفية التعامل معها. بعد ذلك، تقوم باختبار مكثف حتى يتصرف الوكيل بشكل صحيح في الظروف الواقعية.

أولاً، استخدم تقنيات العصف الذهني لاختبار أوضاع الفشل. اجلس واكتب قائمة بكل السيناريوهات التي قد يواجه فيها وكيلك بيانات أو ظروف غير متوقعة. تحدث الحالات الاستثنائية على وجه التحديد لأنها غير محتملة، ولكنها تحدث مع ذلك.

فئات الحالات الاستثنائية التي يجب توثيقها:

مشكلات جودة البيانات (الحقول تحتوي فقط على مسافات بيضاء، أرقام في حقول النص، تواريخ مضبوطة على قيم مستحيلة)

تعارضات منطق الأعمال (المهمة تم وضع علامة "عاجلة" و"أولوية منخفضة" عليها، وتاريخ الاستحقاق قبل تاريخ البدء)

ظروف النظام (انتهاء مهلة API الخارجية، فقدان اتصال قاعدة البيانات في منتصف العملية)

تعارضات الأذونات (يطلب المستخدم إجراءً لا يملك الأذونات اللازمة له، ويحاول الوكيل الوصول إلى بيانات خاصة)

لكل حالة استثنائية، اكتب الاستجابة الدقيقة باستخدام هذا التنسيق: حالة استثنائية (وصف السيناريو)، الكشف (كيف يتعرف الوكيل على هذه الحالة)، الاستجابة (الإجراء المحدد الذي يتخذه الوكيل)، الاحتياطي (ماذا يحدث إذا فشلت الاستجابة الأساسية).

قم بتوثيق 15-20 حالة حدية على الأقل. قم بتضمينها في موجه الوكيل الخاص بك كمنطق شرطي: "إذا حدث الشرط X، فقم باتخاذ الإجراء Y".

الآن قم بالاختبار بشكل منهجي. يجب أن يتضمن بروتوكول الاختبار الخاص بك ما يلي:

اختبار الأساس (تشغيل الوكيل ببيانات صالحة وكاملة لتأكيد الوظائف الأساسية)

الحالات الاستثنائية الفردية (اختبر كل حالة استثنائية موثقة على حدة)

الحالات الحدية المجمعة (اختبار عدة حالات حدية في وقت واحد)

قيم الحدود (اختبار القيم الدنيا والقصوى المقبولة لجميع الحقول)

الطلبات السريعة (تشغيل الوكيل عدة مرات متتالية بسرعة)

سيناريوهات المقاطعة (التدخل يدويًا أثناء قيام الوكيل بعملية ما)

شاهد هذا الفيديو لتكوين وكيل ذكاء اصطناعي من البداية:

أفضل الممارسات لتوجيه وكلاء الذكاء الاصطناعي

إليك كيفية كتابة مطالبات فعالة لوكلاء الذكاء الاصطناعي من أجل أتمتة العمليات التجارية التي تعمل.

أجبر الوكيل على الاختيار، حتى عندما تتعارض المدخلات

يواجه الوكلاء بانتظام إشارات متضاربة. ترجع إحدى الأدوات بيانات جزئية. وأخرى تنتهي صلاحيتها. وثالثة لا تتفق معها. المطالبات التي تقول "استخدم أفضل مصدر" تترك الوكيل في حيرة.

تحدد الطريقة الأقوى ترتيبًا واضحًا للاختيار. على سبيل المثال، اطلب من الوكيل أن يثق بالبيانات الداخلية أكثر من واجهات برمجة التطبيقات الخارجية، أو أن يفضل أحدث طابع زمني حتى إذا انخفضت درجات الثقة. يمنع الترتيب الواضح التقلب بين عمليات التشغيل ويحافظ على اتساق السلوك.

🚀 ميزة ClickUp: أدخل الذكاء الاصطناعي السياقي مباشرة إلى سير عملك باستخدام إشارات مساحة العمل الفعلية مع ClickUp BrainGPT. يضمن ذلك أن منطق المطالبات يعكس ما يحدث بالفعل. وفر ساعات يوميًا باستخدام Talk to Text في ClickUp BrainGPT يمكنك البحث في تطبيقات العمل والويب من واجهة واحدة، واستخراج السياق من المهام والمستندات لإعلام قواعد المطالبات، وحتى استخدام الإدخال الصوتي مع ClickUp Talk to Text لالتقاط النية أسرع بأربع مرات. هذا يعني أنه عند توثيق سلوك الوكيل أو الحدود القصوى، يساعد BrainGPT في ربط هذه القواعد مباشرة بالعمل الذي تؤثر عليه.

📖 اقرأ أيضًا: أمثلة على وكلاء الذكاء الاصطناعي القويين الذين يغيرون الصناعات

اجعل حالات الفشل واضحة

تصف معظم المطالبات شكل النجاح ولا تتطرق إلى الفشل. هذا الصمت يخلق سلوكًا غير متوقع.

حدد حالات الفشل المحددة والاستجابات المتوقعة.

على سبيل المثال، صِف ما يجب أن يفعله الوكيل عندما تختفي الحقول المطلوبة، أو عندما تعرض الأداة بيانات قديمة، أو عندما تتجاوز المحاولات الحد الأقصى. هذا يزيل الارتجال ويقصر وقت الاسترداد عبر أدوات إنتاجية الذكاء الاصطناعي.

🔍 هل تعلم؟ في أوائل السبعينيات، جرب الأطباء لأول مرة وكيل الذكاء الاصطناعي في الطب من خلال MYCIN. كان هذا النظام يوصي بالمضادات الحيوية بناءً على أعراض المريض ونتائج المختبر. أظهرت الاختبارات أنه كان يؤدي بنفس كفاءة الأطباء المبتدئين.

اجعل تغييرات المطالبات آمنة للتطبيق

تتغير المطالبات بشكل أكثر تكرارًا مما تتوقعه الفرق. يمكن أن يؤدي تعديل بسيط لإصلاح حالة حافة واحدة إلى تعطيل ثلاث حالات أخرى بشكل خفي إذا كان كل شيء موجودًا في كتلة نصية واحدة.

النهج الأكثر أمانًا هو الحفاظ على المطالبات معيارية:

القواعد الثابتة ، مثل حدود الأمان وعتبات التصعيد وشروط التوقف، موجودة في قسم محدد بوضوح ونادرًا ما يتغير.

يجب أن تكون المنطق المتغير، مثل قواعد تحديد الأولويات أو التقييم، منفصلة حتى تعرف الفرق مكان التعديلات.

افتراضات البيئة، بما في ذلك الأدوات المتاحة أو حداثة البيانات، تستحق مساحة خاصة بها، بحيث لا تؤثر التغييرات فيها على السلوك الأساسي.

هل تريد إنشاء منشورات مدونة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟ يعد AI Prompt & Guide for Blog Posts من ClickUp النموذج المثالي لبدء العمل بسرعة. احصل على نموذج مجاني أنشئ منشورات مدونة جذابة باستخدام نموذج مطالبات الذكاء الاصطناعي لـ ClickUp لمنشورات المدونة يعمل في ClickUp Docs لمساعدتك على تنظيم الأفكار وإنشاء المحتوى بفعالية، ثم تحسين المحتوى باستخدام اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

تظهر المشكلات أدناه بشكل متكرر بمجرد انتقال الوكلاء إلى سير العمل الفعلي. تجنبها في وقت مبكر يوفر الوقت وإعادة العمل والثقة لاحقًا. 👇

خطأ ما الذي يحدث من مشاكل في الممارسة العملية ما الذي يجب فعله بشكل مختلف كتابة المطالبات كنص حر تفسر الوكلاء التعليمات بشكل مختلف عبر عمليات التشغيل، مما يؤدي إلى انحرافات ونتائج غير متوقعة. استخدم أقسامًا منظمة لنطاق المهام وقواعد اتخاذ القرار والمخرجات ومعالجة الأعطال ترك الحالات الاستثنائية دون توثيق يقوم الوكلاء بالارتجال في حالة فقدان البيانات أو حدوث أخطاء في الأدوات أو تعارضات قم بتسمية حالات الفشل المعروفة وحدد السلوك المتوقع لكل منها الجمع بين الحكم والتنفيذ الوكلاء يطمسون منطق التقييم وأذونات الإجراءات افصل بين كيفية تقييم الوكيل للمدخلات والإجراءات التي يمكنه اتخاذها السماح بأولويات غامضة تؤدي الإشارات المتضاربة إلى قرارات غير متسقة حدد ترتيب الأولويات وقواعد التجاوز بشكل صريح معاملة المطالبات كأصول لمرة واحدة التعديلات الصغيرة تعيد ظهور الأخطاء القديمة مطالبات الإصدار، وافتراضات المستندات، ومراجعة التغييرات بشكل منفصل

💡 نصيحة احترافية: افصل نطاق التفكير عن نطاق الإخراج. أخبر الوكيل بما يُسمح له بالتفكير فيه مقابل ما يُسمح له بقوله. على سبيل المثال: "يمكنك التفكير في المفاضلات داخليًا، ولكن لا تخرج سوى التوصية النهائية". هذا يقلل بشكل كبير من التشتت.

موجه، إعداد، ClickUp!

كتابة المطالبات لوكلاء الذكاء الاصطناعي تفرض تغييرًا في طريقة التفكير. تتوقف عن التفكير من منظور الاستجابة الجيدة الواحدة وتبدأ في التفكير من منظور السلوك القابل للتكرار.

وهنا أيضًا تبدأ الأدوات في الاكتساب أهمية.

يوفر ClickUp للفرق مكانًا عمليًا لتصميم مطالبات الوكلاء وتوثيقها واختبارها وتطويرها جنبًا إلى جنب مع سير العمل الذي تدعمه. تلتقط المستندات منطق القرار والافتراضات، ويقوم Super Agents بتنفيذها مقابل بيانات مساحة العمل الحقيقية، ويقوم ClickUp Brain بربط السياق بحيث تظل المطالبات مرتبطة بكيفية سير العمل.

إذا كنت ترغب في الانتقال من تجربة الوكلاء إلى تشغيلهم بثقة على نطاق واسع، فقم بالتسجيل في ClickUp اليوم! ✅

الأسئلة المتداولة (FAQ)

تؤدي موجهات الدردشة إلى استجابة واحدة في المحادثة. من ناحية أخرى، تحدد موجهات وكلاء الذكاء الاصطناعي كيفية تصرف النظام بمرور الوقت. فهي تضع قواعد لاتخاذ القرارات واستخدام الأدوات والتنفيذ متعدد الخطوات عبر المهام.

على الأقل، تحتاج موجهات النظام إلى سياق واضح. ويشمل ذلك دور الوكيل وأهدافه وحدود تشغيله والسلوك المتوقع منه عند فقدان البيانات أو عدم تأكدها. تعمل هذه العناصر معًا على الحفاظ على اتساق النتائج وقابليتها للتنبؤ.

عند استخدام الأدوات، يجب أن تشرح المطالبات الغرض قبل التنفيذ. تساعد الإرشادات حول متى يتم تطبيق الأداة، وما هي المدخلات التي تتطلبها، وكيف يتم تغذية النتائج في الخطوة التالية، الوكيل على التصرف بشكل صحيح دون تخمين.

تقل الهلوسة عندما تحدد المطالبات مصدرًا موثوقًا للحقيقة. توجه القيود وخطوات التحقق والتعليمات الاحتياطية الواضحة الوكيل عندما يتعذر التحقق من المعلومات.

يعتمد التنسيق المناسب على النتيجة. يدعم JSON سير العمل المنظم وتكامل الأنظمة، بينما يعمل markdown بشكل أفضل للمراجعات والتفسيرات التي يمكن قراءتها بواسطة البشر.

تأتي المطالبات الموثوقة من التكرار. يساعد الاختبار في سيناريوهات حقيقية وتتبع التغييرات وتخزين الإصدارات في مستودع مشترك في الحفاظ على التحكم مع تطور المطالبات.

تبدأ الحماية بالفصل. تظل التعليمات الأساسية معزولة، ويتم التحقق من صحة مدخلات المستخدم، ويظل الوصول إلى الأداة مقصورًا على الإجراءات المعتمدة.

مع توسع نطاق العمل، تصبح البنية التنظيمية مهمة. تدعم القوالب قابلية التكرار وتوافق الفريق، بينما تناسب المطالبات المخصصة التجارب المبكرة أو حالات الاستخدام المحدودة.