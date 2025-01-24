كيفية بناء وكيل ذكاء اصطناعي لأتمتة أفضل

يُظهر تقرير لشركة Capgemini أن 50% من الشركات الأمريكية تستخدم الآن الذكاء الاصطناعي التوليدي لمشاريعها التسويقية. وفي حين أن هذه الأدوات آخذة في التطور، إلا أنها لا تستطيع تبسيط سير العمل متعدد المراحل أو التعامل مع البيانات واسعة النطاق دون مدخلات بشرية متكررة.

ولكن ماذا لو كان بإمكانك الحصول على هذه الميزة التنافسية اليوم؟ ماذا لو كانت هناك طريقة لأتمتة العمليات المعقدة الآن؟

أدخل وكلاء الذكاء الاصطناعي - المرحلة التالية من تطبيق الذكاء الاصطناعي للشركات!

إن معرفة كيفية بناء وكيل ذكاء اصطناعي أمر بالغ الأهمية على المدى الطويل. فبمجرد معرفة كيفية بناء وكيل مخصص، يمكنك أتمتة المهام (مثل خدمة العملاء أو تحليل السوق) مع القليل من التدخل البشري وتقليل التكاليف الإجمالية.

في هذه المدونة، سنجيب على كل شيء عن وكلاء الذكاء الاصطناعي، بدءاً من ماهيتهم إلى كيفية تطوير واحد منهم. ابقَ معنا حتى النهاية - سنكشف لك عن وكيل ذكاء اصطناعي فعال وسلس لتلبية احتياجاتك في إدارة المهام والمشاريع!

## ⏰ ملخص 60 ثانية

وكلاء الذكاء الاصطناعي هم أدوات ذكاء اصطناعي مستقلة ذات قدرة على اتخاذ القرار

يمكنهم التفاعل مع البشر والأدوات التقنية في بيئتهم

يتم استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي بالفعل في التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية وأتمتة العمليات التجارية وصناعات الحوسبة السحابية

يمكنك إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي مخصص مع علماء البيانات، ومصممي تجربة المستخدم، والتعلم الآلي، وخبراء تطوير البرمجيات

إذا كنت تستخدم ClickUp لإدارة المشاريع، سيكون لديك بالفعل وكيل ذكاء اصطناعي داخلي مدمج تحت تصرفك

دعنا نتناول الأساسيات أولاً.

ما هو وكيل الذكاء الاصطناعي؟

إذا سبق لك أن تحدثت مع مساعد ذكاء اصطناعي على موقع إلكتروني، فقد تفاعلت بالفعل مع وكيل ذكاء اصطناعي أساسي. الأماكن الأكثر شيوعًا للعثور عليهم اليوم هي صفحات الدعم الخاصة بالشركات، أو الرد على استفسارات العملاء، أو إنشاء تذاكر الدعم، أو ترتيب المكالمات مع وكلاء الدعم المباشر.

ومع ذلك، لا تقتصر قدرات وكيل الذكاء الاصطناعي على إدارة دعم العملاء فقط. بل يمكنه القيام بأكثر من ذلك بكثير، كما سترى أدناه.

تعريف وكيل الذكاء الاصطناعي

وكيل الذكاء الاصطناعي هو برنامج مستقل يقوم بوظائف محددة مسبقًا بأقل تدخل بشري، ويمكنه التعرف على مختلف الجهات والعناصر في بيئته والتفاعل معها لمساعدتك في تحقيق أهدافك.

على سبيل المثال، إذا كنت تريد إرسال بريد إلكتروني إلى شخص ما، يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي أن يأخذ منك المدخلات اللازمة، مثل عنوان البريد الإلكتروني للمستلم، وموضوع البريد الإلكتروني، ومرفقات الملفات، وما إلى ذلك. ثم يتفاعل بعد ذلك مع عميل البريد الإلكتروني الخاص بك لصياغة البريد الإلكتروني من تلقاء نفسه باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي .

بمجرد الانتهاء، يعرض لك معاينة للبريد الإلكتروني حتى تتمكن من تغيير أي شيء إذا لزم الأمر وإرساله بمجرد إجراء التغييرات.

الخصائص الرئيسية لوكلاء الذكاء الاصطناعي

إليك ما تحتاج إلى معرفته عن وكلاء الذكاء الاصطناعي باختصار:

الحد الأدنى من متطلبات المدخلات البشرية التعلم والتحسين المستمر الوعي بالسياق والقدرة على التفاعل مع البيئة المحيطة بهم القدرة على قراءة البيانات واستخراجها وتعديلها من المصادر الخارجية فهم اللغة والسلوك البشريين القدرة على اتخاذ القرارات بناءً على تدريبهم وتعلمهم

أنواع وكلاء الذكاء الاصطناعي

يمكنك تصنيف وكلاء الذكاء الاصطناعي بناءً على عناصر مختلفة (أي التصميم مقابل الوظائف). هنا، سنقوم بتصنيفها بناءً على الوظائف، وهو ما يقودنا إلى نوعين رئيسيين من الوكلاء الذين يظهرون بشكل بارز في المؤسسات في الوقت الحاضر:

وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقل: عادةً ما يكون هؤلاء الوكلاء في مواجهة العملاء ولديهم مستوى عالٍ من اتخاذ القرارات المستقلة القدرة على اتخاذ القرارات. فهي تدير استفسارات العملاء دون الحاجة إلى تدخل بشري من موظفيك. وكلاء الذكاء الاصطناعي المساعدين: هؤلاء هم وكلاء داخليونتطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد موظفيك في إكمال المهام المعقدة. نظرًا لأنها داخلية، فقد تحتوي على واجهة مستخدم رسومية أو لا تحتوي على واجهة مستخدم رسومية، وفقًا لتفضيلاتك.

كيفية إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي

إن بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي ليس بالأمر الصعب ولكنه يتطلب نهجًا منظمًا وتخطيطًا مناسبًا. فيما يلي ثماني خطوات يجب عليك اتباعها عند بناء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين لمتطلبات عملك:

الخطوة 1: حدد الغرض من وكيلك

قبل أن تبدأ في بناء وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك، يجب أن تحدد بوضوح ما تريد تحقيقه من خلاله. ونحن نتحدث هنا عن التوثيق الرسمي.

بالتأكيد، قد يكون لديك فكرة تقريبية عما تريد أن يفعله وكيل الذكاء الاصطناعي، ولكن لضمان عدم إغفال أي شيء، يجب عليك توثيق جميع الوظائف والقدرات التي تريدها فيه.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه ينشئ وثيقة مركزية يمكن لفريق التطوير لديك الرجوع إليها عندما يريدون فهم بيئة الوكيل وتوقعاته.

الخطوة 2: بناء فريق

الخطوة التالية (وهي خطوة حاسمة) هي تشكيل فريقك لبناء وكيل الذكاء الاصطناعي. حتى لو كنت مطور برمجيات، لا تحاول بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي بمفردك. ذلك لأن بناء وكيل ذكاء اصطناعي قوي يتطلب خبرة من مجالات مختلفة، بما في ذلك:

علم البيانات وتحليلها

التعلم الآلي (ML)

تصميم واجهة المستخدم

تطوير البرمجيات

ما لم تشرك محترفين من جميع هذه المجالات، قد ينتهي بك الأمر إلى بناء وكيل ذكاء اصطناعي معيب. بدلاً من ذلك، قم بتجميع فريق من الخبراء أولاً.

الخطوة 3: حدد مجموعة التكنولوجيا الخاصة بك

بمجرد تجميع فريقك معًا، يجب عليك مناقشة وتحديد التقنيات التي ستعمل بمثابة لوكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك . وهذا يشمل:

لغة البرمجة (جافا، بايثون، إلخ)

بيئة الاستضافة

مكتبات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) (Gensim، NLTK، إلخ)

مكتبات تحليل البيانات (Plotly، SciPy، NumPy، إلخ.)

نموذج التعلم الآلي (مثل GPT، BERT، Llama، إلخ)

التقنيات القائمة على قدرات محددة (مثل رؤية الكمبيوتر، والتعرف على الكلام، وأتمتة العمليات الروبوتية، إلخ)

يجب عليك أيضًا ترك بعض المساحة للمكتبات والأطر الأخرى التي قد تكون مطلوبة.

بمجرد تحديد واختيار كل هذه العناصر للمجموعة التقنية لوكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك، سيكون لديك أساس قوي للبناء عليه.

الخطوة 4: ضع اعتبارات التصميم الخاصة بك

إلى جانب تحديد المكدس التقني الذي تريد استخدامه، هناك اعتبارات تصميمية يجب أن تأخذها في الحسبان قبل تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه الاعتبارات:

1. الهندسة المعمارية

هناك طريقتان يمكنك اتباعهما لهندسة وكيل الذكاء الاصطناعي المخصص الخاص بك - النمطية والمتزامنة. في الهندسة المعمارية النمطية، يتم تصميم كل جزء من الوكيل بالتتابع وبشكل منفصل قبل أن يتم تجميعها معًا لوضع اللمسات الأخيرة على الوكيل. أما البنية المتزامنة، من ناحية أخرى، فهي تلك التي يتم فيها تدريب جميع الأجزاء وبناؤها في نفس الوقت.

2. واجهة المستخدم وتجربة المستخدم (UI/UX)

إذا كنت تريد أن يكون لوكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك واجهة مستخدم موجهة للجمهور، فعليك أيضًا أن تأخذ بعين الاعتبار العناصر التي تريد تضمينها في واجهة المستخدم/تجربة المستخدم. وهذا يشمل علامتك التجارية، والتميمة التي تريد أن تطلقها عليه، وما إلى ذلك.

3. معالجة البيانات

تعد كيفية تلقي وكيل الذكاء الاصطناعي المخصص الخاص بك للبيانات ذات الصلة وعمله معها اعتبارًا حاسمًا آخر يجب عليك القيام به. وهذا يعني تحديد تدفق البيانات بالكامل بوضوح من البداية إلى النهاية، بما في ذلك:

البيانات/المعلومات التي سيتم تلقيها من المستخدم

البيانات/المعلومات التي سيتم استخراجها من الخادم الخاص بك

الوظائف التي سيتم تنفيذها على البيانات المستخرجة

تسليم النتيجة النهائية للمستخدم

يجب وضع كل خطوة في عملية معالجة البيانات بالتفصيل.

4. آلية التغذية الراجعة

ضع في اعتبارك تضمين آلية للتغذية الراجعة في نظام وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك. سواء كان استطلاع رأي أو طريقة تقييم أو زر بسيط للإعجاب/عدم الإعجاب. من الضروري تلقي الملاحظات حول الوكيل من المستخدمين لتحسين الأداة باستمرار.

الخطوة 5: قم بتسمية وتنظيف بيانات التدريب الخاصة بك

هناك ثلاثة أنواع من مصادر البيانات التي يمكنك استخدامها لإعداد وتدريب وكيلك، اعتمادًا على من سيكون مستخدميه النهائيين:

البيانات التشغيلية لمؤسستك

البيانات الخارجية التي استلمتها أو حصلت عليها من مصادر خارجية

البيانات التي أنشأها المستخدمون التي تم إنشاؤها من قبل عملائك/المستخدمين لديك

بغض النظر عن البيانات الأولية التي تختار تدريب نموذجك عليها، يجب تصنيفها وتنظيفها قبل التدريب. ما هي عملية التصنيف والتنظيف؟ حسنًا، إليك نظرة عامة موجزة:

التوسيم: يشير هذا إلى التصنيف اليدوي للبيانات ووضع العلامات والتوسيم والتوسيم من قبل البشر لجعلها مفهومة لوكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك. يتم ذلك حتى يتمكن نموذج الذكاء الاصطناعي المستخدم في وكيلك من بناء روابط بين نقاط البيانات والتعرف بشكل صحيح على ما يمثله كل نوع من البيانات. التنظيف: يشير هذا إلى إزالة أي حالات شاذة من مجموعة البيانات الخاصة بك، مثل الصفوف الفارغة والقيم المحرّفة أو المفقودة والأخطاء وما إلى ذلك. تؤدي إزالتها إلى التخلص من إمكانية تدريب وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك على بيانات معيبة.

💡 نصيحة احترافية: تساعدك أدوات مثل SuperAnnotate وDataLoop وIncord في هاتين الخطوتين.

الخطوة 6: بناء وتدريب وكيلك

الآن، يمكنك البدء في بناء وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك وتدريبه. ابدأ بإعداد بيئة التدريب الخاصة بك - قم بتثبيت جميع مكتبات وأطر التعلم الآلي الضرورية، وابدأ تشغيل أدوات التدريب، وقم بتحميل بياناتك.

⚠️ مهم: لا تقم بتحميل جميع بياناتك مرة واحدة. قسّمها إلى مجموعتين فرعيتين وحمّل واحدة فقط. احتفظ بالمجموعة الأخرى لأغراض الاختبار.

بمجرد تحميل بياناتك، قم بتهيئة نموذج التعلم الآلي الذي اخترته في الخطوة الثالثة. قم بتعيين معلمات التدريب (يمكن أن تختلف اعتمادًا على النموذج الذي اخترته، لذلك من الصعب الخوض في التفاصيل هنا)، وابدأ عملية التدريب.

تتبع المقاييس مثل الخسارة والدقة أثناء عملية التدريب للحصول على فكرة عن مدى جودة تعلم النموذج. إذا لم يتعلم النموذج بشكل جيد، قم بتعديل معلمات التدريب.

في الوقت نفسه، يجب على مطوري واجهة المستخدم تصميم وبناء تجربة المستخدم لوكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك.

الخطوة 7: اختبار الوكيل

بمجرد اكتمال عملية التدريب، حان الوقت لاختبار نموذجك. وهنا يأتي دور النصف الآخر من مجموعة بياناتك التي حجزتها لأغراض الاختبار (الخطوة 6).

ابدأ تشغيل وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك، وقم بتشغيله من خلال استعلامات مجموعة بيانات الاختبار الخاصة بك، وحلل النتائج. لاحظ مدى دقة أدائه للوظيفة المطلوبة على كل نقطة بيانات في مجموعة بياناتك. لاحظ أيضًا الوقت الذي استغرقه لأداء تلك الإجراءات.

إذا كان الوكيل يعمل على النحو المنشود، فهناك ثلاثة أنواع أخرى من الاختبارات التي يجب أن تجريها عليه. وهي:

اختبارات الوحدة: اختبر كل وحدة أو وحدة من وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك بشكل مستقل للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح اختبارات المستخدم: قم بدعوة بعض المستخدمين المستهدفين للوكيل لتجربته تحت مراقبتك حتى تتمكن من تحليل كيفية استخدام المستخدمين له ومدى دقة عمله في كل سيناريو اختبارات أ/ب: قارن بين نسختين من الوكيل جنبًا إلى جنب لمعرفة أيهما يؤدي المهمة بشكل أفضل

سيؤدي كل اختبار من هذه الاختبارات إلى تحسين أداء وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك والتأكد من أدائه الجيد في سيناريوهات العالم الحقيقي. ومع ذلك، إذا لم يكن أداؤه جيدًا أثناء الاختبارات، فقد تضطر إلى إعادة تدريب الوكيل بمعلمات معدلة أو مجموعة بيانات أكبر.

الخطوة 8: نشر الوكيل ومراقبته

أخيرًا، بمجرد أن يعمل وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك على النحو المنشود، فقد حان الوقت لنشره. ادمجه مع أنظمتك الحالية وانشره على موقعك الإلكتروني أو تطبيقك. راقب مدى دقة وسرعة استجابته لاستفسارات المستخدم من خلال تحليل سجلات المستخدم والتعليقات التي تأتي من خلال آلية التعليقات المدمجة في وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك.

إذا كان هناك أي مجال للتحسين، فقم بطرح إصدار جديد من الوكيل من خلال معالجة المشكلات التي أشار إليها المستخدمون.

تنفيذ وحالات استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين

إن حالات استخدام الذكاء الاصطناعي (لا سيما وكلاءه) هائلة في كل صناعة. هناك أربعة مجالات رئيسية يتركون فيها بصماتهم حاليًا.

1. وكلاء الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية: مستشارو الذكاء الاصطناعي ووكلاء خدمة العملاء

يهدف وكلاء الذكاء الاصطناعي في شركات التجارة الإلكترونية بشكل عام إلى تحقيق هدفين رئيسيين:

التنبؤ بتقلبات الطلب: من خلال تحليل بيانات المبيعات التاريخية واتجاهات السوق، يتنبأ وكلاء الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية بتقلبات الطلب ويساعدون شركاتهم على البقاء في الطليعة

من خلال تحليل بيانات المبيعات التاريخية واتجاهات السوق، يتنبأ وكلاء الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية بتقلبات الطلب ويساعدون شركاتهم على البقاء في الطليعة التعامل مع مهام دعم العملاء: يقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية أيضًا بتحليل تفاعلات العملاء للحصول على حلول دقيقة

مثال: مساعد شين الافتراضي مثال ممتاز لاستخدام وكيل الذكاء الاصطناعي لتقييم اتجاهات السوق المتغيرة. في الواقع، إنه يسرد ما يصل إلى 600,000 سلعة بناءً على احتياجات المستهلكين، وكل ذلك لسوق عالمي!

2. وكلاء الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية: الصيانة التنبؤية والمساعدين الافتراضيين

يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي مساعدة شركات الرعاية الصحية على منع تعطل المعدات من خلال المراقبة والتحليل المستمر لصحة الأجهزة الطبية. وهذا يزيد من عمر المعدات وينبه المؤسسة أيضًا عندما يحين وقت استبدال الأجهزة.

بالإضافة إلى ذلك, المساعدون الافتراضيون وروبوتات الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المرضى في التذكير بالمتابعة وجدولة المواعيد. كما يمكنهم تحليل البيانات الطبية للحصول على اقتراحات العلاج ومساعدة الأطباء في التشخيص. انظر كيف. 👇

مثال: آي بي إم واتسون للأورام يعمل كعامل ذكاء اصطناعي استباقي في مجال علاج السرطان. وهو مصمم لمساعدة أطباء الأورام في اتخاذ قرارات مستنيرة، حيث يقوم بتحليل بيانات المرضى والأدبيات الطبية الشاملة والتجارب السريرية ذات الصلة لتوليد توصيات علاجية قائمة على الأدلة.

بينما يتطلب في نهاية المطاف مدخلات الطبيب، يقدم Watson Oncology بشكل استباقي خيارات العلاج المحتملة ويسلط الضوء على نتائج الأبحاث ذات الصلة، وبالتالي يساهم بشكل فعال في عملية اتخاذ القرار من خلال توفير معلومات مهمة.

3. وكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات التجارية: أنظمة التوصية وأتمتة العمليات الروبوتية

تفضل الشركات استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام عند العمل مع أدوات أتمتة العمليات الروبوتية (RPA). ومن الأمثلة على ذلك:

التسوية الآلية للمطالبات من قبل شركات التأمين باستخدام الرؤية الحاسوبية وتحليلات البيانات

الكشف عن الاحتيال والحظر الآلي للمعاملات الاحتيالية في الشركات المالية من خلال تحليل البيانات التاريخية

الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي \ التصنيف الآلي للمستندات استنادًا إلى البيانات السابقة

مثال: فوكوكو ميوتشوال لايف وهي شركة تأمين في اليابان، تستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي لمعالجة المطالبات. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنها الوصول إلى التأمين الطبي وحساب المدفوعات تلقائيًا. وقد أدى ذلك إلى توفير الشركة ما يقرب من مليون دولار من التكاليف وزيادة إنتاجية موظفيها بنسبة 30%.

4. وكلاء الذكاء الاصطناعي في الحوسبة السحابية والأتمتة

يمكن أن يساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي شركات الحوسبة السحابية والأتمتة في تخطيط الموارد ومراقبة الأمن وأنشطة دعم العملاء. ويقومون بذلك من خلال

التنبؤ بمتطلبات طاقة الحوسبة

تحليل ومراقبة أنشطة المستخدمين المشبوهة

فهم استفسارات العملاء باستخدام البرمجة اللغوية العصبية قبل الاستجابة بإجابات منقاعدة معارف الذكاء الاصطناعي مثال: أمازون ويب سيرفيسز (AWS) مثال بارز على استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمتطلبات طاقة الحوسبة. باستخدام البيانات التاريخية، تقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بتخصيص الموارد بكفاءة وتوفير التكاليف. وهذا يضمن أنه حتى مع ارتفاع الاستخدام، لا تواجه أنظمة AWS أي أوقات تعطل حتى مع ارتفاع الاستخدام.

وكيل الذكاء الاصطناعي لإدارة مشروعك

هل تتذكر عندما قلنا أننا سنكشف عن وكيل الذكاء الاصطناعي في النهاية؟ وهل ذكرنا أنك لا تحتاج حتى إلى بنائه؟ ببساطة، إذا كنت بحاجة إلى الذكاء الاصطناعي للإنتاجية هذا هو الطريق المختصر للميزة التنافسية.

عامل الذكاء الاصطناعي هذا هو ClickUp Brain -ذكاء اصطناعي يعمل على تشغيل كل ClickUp ويزيد من إنتاجيتك إلى أقصى حد. فهو يتكامل بسلاسة مع مجموعة تطبيقاتك، ويعمل على أتمتة مهام سير عملك، ويزيل الجوانب اليدوية لإدارة المشاريع.

لكن ClickUp Brain لا يتعامل فقط مع الأتمتة - بل يعمل كمساعد فائق الذكاء لمشروعك. فهو يدير كل ما تحتاجه لتحسين تقدم مشروعك، بدءاً من تحديد الاختناقات وصولاً إلى جدولة العمل الذكية بناءً على فريقك وعبء العمل الخاص به.

هذه الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي منسوجة أيضًا في ClickUp Chat ، منصة المراسلة المدمجة الخاصة به للتعاون في الوقت الفعلي. وبفضل الذكاء الاصطناعي المتطور في ClickUp Brain، تثري ClickUp Chat محادثاتك بمعلومات من جميع مشاريعك ومهامك ومستنداتك وغيرها.

إنه قادر على تلخيص محادثاتك، وجلب معلومات المشروع ذات الصلة، وإنشاء مهام لأعضاء فريقك.

اجمع بين العمل والتواصل في مكان العمل مع ClickUp Chat

فيما يلي قائمة موجزة بكل ما هو ممكن عند استخدام ClickUp Chat كـ وكيل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لمكان عملك :

جلب المعلومات من تطبيقات أخرى: هل تريد العثور على ملف من Google Drive وربطه بمهمة ما؟ استخدم المطالبة ذات الصلة في دردشة ClickUp (فقط تذكر توصيل محرك الأقراص بحسابك على ClickUp)

هل تريد العثور على ملف من Google Drive وربطه بمهمة ما؟ استخدم المطالبة ذات الصلة في دردشة ClickUp (فقط تذكر توصيل محرك الأقراص بحسابك على ClickUp) متابعة سريعة: هل كنت بعيدًا لفترة من الوقت؟ انقر على الحاق بي للحصول على ملخص قصير للموضوع

هل كنت بعيدًا لفترة من الوقت؟ انقر على للحصول على ملخص قصير للموضوع إنشاء مهمة: هل تحتاج إلى إنشاء مهمة أثناء إجراء مكالمة مع زميل في الفريق؟ يمكنك القيام بذلك دون مغادرة نافذة الدردشة. يمكنك أيضًا ربط كل مهمة بالمشروع المستهدف وأعضاء الفريق المعنيين تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي

عزز دردشتك بالذكاء الاصطناعي!

شارك محاضر الاجتماعات مع فريقك داخل ClickUp Chat وقم بتعيين عناصر العمل لأعضاء الفريق المعنيين باستخدام إمكانيات الذكاء الاصطناعي

مزايا استخدام ClickUp Chat كوكيل داخلي للذكاء الاصطناعي لديك

هناك العديد من المزايا لاستخدام ClickUp Chat كوكيل داخلي للذكاء الاصطناعي في مؤسستك. ومع ذلك، فإن أهمها ما يلي:

*✅ تبسيط سير العمل: ربط المهام والمستندات داخل الدردشة لتجنب التبديل بين التطبيقات لإدارة عملك والمحادثات ذات الصلة

✅ تحسين الكفاءة والإنتاجية: تعزيز إنتاجيتك وإنتاجية فريقك من خلال المهام والعروض والتبعيات والإعلانات والمناقشات التي يمكن الوصول إليها بسهولة من داخل الدردشة

✅ خصوصية وأمان أفضل للبيانات: احتفظ ببيانات إدارة مشروعك في مكان واحد، محمية بأفضل معايير الأمان

اجعل عملك بلا عناء مع دردشة ClickUp Chat كوكيل ذكاء اصطناعي

سيتم التعامل مع العمليات التجارية - مثل إدارة المهام أو خدمة العملاء - بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي المتقدمين في المستقبل القريب. لن يمر وقت طويل قبل أن ترى الشركات تطبق وكلاء مخصصين لمهامها الروتينية وسير العمل.

هل تريد أن تتقدم على المنافسة ولكنك لا تريد إنفاق الموارد على إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين في الوقت الحالي؟ يمكنك الاستفادة من عرض ClickUp الجاهز، ClickUp Chat، الذي يتعامل بفعالية مع تعاون الفريق أو إدارة المشاريع أو خدمة العملاء، مما يؤدي إلى تحويل عمليات عملك من خلال نظام مركزي.

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