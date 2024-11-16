50 مثالاً مذهلاً للذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يُحدث تحولاً في الصناعات

تم بيع عمل فني من إنتاج الذكاء الاصطناعي مقابل $432,500 في كريستيز! 🎨 السيمفونية العاشرة غير المكتملة لبيتهوفن التي تم إحياؤها بمساعدة الذكاء الاصطناعي، أسرت الجماهير في جميع أنحاء العالم!

هذه مجرد أمثلة قليلة على كيفية قيام الذكاء الاصطناعي التوليدي بإحداث ثورة في الصناعات. من صياغة محتوى جذاب وتصميم منتجات مبتكرة إلى التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، يدفع الذكاء الاصطناعي التوليدي حدود الممكن.

إنه يحول طريقة عملنا وابتكارنا وحلنا للمشاكل

في هذه المدونة، سنشارك 50 مثالاً مثيرًا للإعجاب يوضح كيف يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي تأثيرًا كبيرًا في مختلف القطاعات.

ما هو الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

الذكاء الاصطناعي التوليدي هو نوع من الذكاء الاصطناعي الذي ينشئ محتوى جديدًا - مثل النصوص والصور والموسيقى ومقاطع الفيديو - استنادًا إلى أنماط في البيانات التي يتم تدريبه عليها.

على عكس الذكاء الاصطناعي التقليدي، الذي يتعرف بشكل أساسي على الأنماط أو يقوم بالتنبؤات، يقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي بإنشاء محتوى أصلي وواقعي. وهو يستخدم شبكات عصبية عميقة، وتحديدًا نماذج اللغة الكبيرة (LLM) لتحليل الأنماط والبنى الأساسية في المحتوى الموجود لإنشاء محتوى جديد.

بالإضافة إلى ذلك، أنت لا تحتاج إلى معرفة البرمجة لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير عملك. فقط تحدث معها بلغة طبيعية!

تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي

في حين أن ChatGPT هو الأكثر شيوعًا بين المستخدمين، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي له العديد من التطبيقات في مختلف الصناعات.

واليوم، تُستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع في:

إنشاء الصور ومعالجتها

الصوت والفيديو

إنشاء المحتوى

البحث المؤسسي

التصميم والهندسة المعمارية

يعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع المهام، وإلهام أفكار جديدة، و يقدم وجهات نظر فريدة من نوعها في مجالات تتراوح من التسويق إلى البحث العلمي. دعونا نلقي نظرة على 50 مثالاً من أمثلة الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يحول الإبداع والإنتاجية وحل المشكلات.

لنبدأ!

أمثلة الذكاء الاصطناعي التوليدي في إدارة المشاريع

يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي في إدارة المشاريع أتمتة المهام الروتينية، وتحرير أعضاء الفريق للتركيز على الأنشطة الأساسية، وتبسيط العمليات التجارية.

من جدولة الاجتماعات وتحديث حالة المشروع وإنشاء التقارير، تعمل أدوات إدارة المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي على أتمتة العديد من المهام اليدوية. دعنا نلقي نظرة على بعض الأمثلة:

ClickUp AI (Brain) انقر فوق هو برنامج لإدارة المشاريع يجمع كل مهامك ومستنداتك وزملائك في الفريق الموزعة عبر التطبيقات في منصة مركزية واحدة.

مع أكثر من 100 ميزة بديهية لإدارة المشاريع، ومكتبة غنية من القوالب، وتكامل سلس، يعد ClickUp أداة قوية للفرق من أجل تنظيم العمل. ClickUp Brain يرتقي بالإنتاجية إلى المستوى التالي بفضل ميزات الذكاء الاصطناعي القائمة على الأدوار:

مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي: ما عليك سوى أن تسأل ClickUp Brain أي شيء عن المهام، ومواقع الويكي الخاصة بالشركة، والمواعيد النهائية، والمكلفين بالمهام للحصول على عرض تفصيلي لمشروعك. ما هو أكثر من ذلك؟ احصل على إجابات فورية حول الخطة والرؤى والمنتجات داخل ClickUp والتطبيقات الأخرى المتصلة

ما عليك سوى أن تسأل ClickUp Brain أي شيء عن المهام، ومواقع الويكي الخاصة بالشركة، والمواعيد النهائية، والمكلفين بالمهام للحصول على عرض تفصيلي لمشروعك. ما هو أكثر من ذلك؟ احصل على إجابات فورية حول الخطة والرؤى والمنتجات داخل ClickUp والتطبيقات الأخرى المتصلة مدير مشروع الذكاء الاصطناعي: لا تضيع الوقت في مهام إدارة المشروع المتكررة. استخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام الروتينية مثل تعيين عناصر الإجراءات، وتخطيط المهام الفرعية، والتعبئة التلقائية للبيانات. يمكنك تبسيط سير عملك، وتقليل الجهد اليدوي، وإنجاز المزيد من المهام في وقت أقل

لا تضيع الوقت في مهام إدارة المشروع المتكررة. استخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام الروتينية مثل تعيين عناصر الإجراءات، وتخطيط المهام الفرعية، والتعبئة التلقائية للبيانات. يمكنك تبسيط سير عملك، وتقليل الجهد اليدوي، وإنجاز المزيد من المهام في وقت أقل كاتب ذكاء اصطناعي للعمل: تقدم ClickUp أداة متكاملة الذكاء الاصطناعي للتوثيق لإتقان الكتابة وتحسين الدقة. اكتب التعليقات والرسائل، وملخصات المواضيع، وجداول أعمال الاجتماعات، والأدلة الإرشادية، والمزيد

استخدام ClickUp AI لأتمتة المهام مثل تخطيط المهام الفرعية وتحديث الحالات والمكلفين

ميزات ClickUp الرئيسية

اطرح أسئلة حول المهام وتواريخ الاستحقاق والمستندات لتحديد أولويات العمل العاجل. اختر من المطالبات المبنية مسبقاً للحصول على أبرز أنشطة المهام

قم بإنشاء عمليات الوقوف الشخصية وتحديثات الفريق باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم التقدم المحرز

استخدم مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى وملخصات خاصة بالأدوار بناءً على تفضيلاتك

لإنشاء محتوى وملخصات خاصة بالأدوار بناءً على تفضيلاتك إنشاء عمليات تلقائية مخصصة باستخدام اللغة الطبيعية، مثل تحديث الحالات أو تطبيق القوالب أو إنشاء المهام أو تغيير الأولويات أو إرسال التعليقات

نسخ المقاطع الصوتية إلى نصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي ومسح التفاصيل الرئيسية بسرعة

استخدم أكثر من 15 طريقة عرض للمشروع قابلة للتخصيص مثل Gantt، والجدول الزمني، وطريقة عرض اللوحة الشبيهة بكانبان، وتقويم الذكاء الاصطناعي، والقائمة لإدارة عملك من زوايا متعددة

تواصل مع الأدوات الرائدة مع أكثر من أكثر من 1000 تكامل قيود ClickUp

قد يستغرق المستخدمون بعض الوقت لإتقان المئات من ميزات ClickUp القوية

لا تتوفر جميع طرق العرض على تطبيق الهاتف المحمول

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل عضو

7 دولارات شهريًا لكل عضو الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل عضو

12 دولارًا شهريًا لكل عضو المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 7 دولارات شهرياً لكل عضو في مساحة العمل

مكافأة: ChatGPT مقابل ClickUp: ما هي أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي الأفضل؟

Notion AI

عبر فكرة تساعدك Notion AI على البحث عن المعرفة، وإنشاء المحتوى، والحصول على ملخصات، و إنشاء خطط قابلة للتنفيذ.

على سبيل المثال، اطرح سؤالاً على Notion AI وسيستخدم مساحة العمل الخاصة بك بما في ذلك التطبيقات المتصلة مثل Slack وGoogle Docs وSlides وSheets ليقدم لك إجابات موجزة ودقيقة.

الميزات الرئيسية لبرنامج Notion AI

تحرير كتابتك وفقًا لإرشادات الأسلوب باستخدام الذكاء الاصطناعي

تحليل ملفات PDF والصور لإنشاء ملخصات ورؤى وخطط قابلة للتنفيذ بسرعة

قيود برنامج Notion AI

يعمل الذكاء الاصطناعي داخل الصفحة الحالية، ويواجه صعوبات مع قواعد بيانات الجداول، ويوفر روابط مقالات غير صحيحة

تسعير Notion AI

مجانًا

بالإضافة: 10 دولارات شهريًا لكل مقعد

10 دولارات شهريًا لكل مقعد الشركات: 15 دولاراً شهرياً لكل مقعد

15 دولاراً شهرياً لكل مقعد المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة تتوفر ميزة Notion AI كإضافة إلى جميع خطط Notion، بما في ذلك الخطط المجانية، مقابل 8 دولارات شهريًا لكل عضو (يتم دفعها سنويًا)

إشارات أخرى

Trello

باستخدام الذكاء الاصطناعي في Trello، يمكنك الرد على استفسارات العملاء باستخدام ردود مصاغة بالذكاء الاصطناعي وتقديم مساعدة الخدمة الذاتية مع وكلاء افتراضيين. استخدم هذا الذكاء الاصطناعي للإنتاجية والتعامل مع التحديثات الروتينية وتتبع التقدم المحرز ونقل المهام خلال مراحل المشروع المختلفة دون تدخل يدوي.

أسانا

يمكن للذكاء الاصطناعي في Asana إنشاء التقارير وتحليل أداء الفريق والمساعدة في إنشاء المحتوى عبر قنوات التسويق المختلفة. ويمكنه أيضًا إنشاء المهام وتعيين العمل واقتراح التعديلات تلقائيًا باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص به.

أمثلة على الذكاء الاصطناعي التوليدي في التسويق والإعلان استخدام الذكاء الاصطناعي في تسويق المحتوى والإعلان مفيد جدًا للشركات الناشئة والشركات التي تفتقر إلى الميزانية اللازمة لإنشاء أصول عالية الجودة.

لذا، إذا كنت تتطلع إلى إنشاء أصول على العلامة التجارية، فإليك بعض الأمثلة لمساعدتك على البدء.

جاسبر

عبر جاسبر Jasper، أداة كتابة بالذكاء الاصطناعي مبنية على GPT-4، تساعد المسوقين ومنشئي المحتوى ورواد الأعمال على إنشاء محتوى مكتوب باستخدام الأتمتة.

أدخل المطالبات أو اختر واحدة من القوالب الموجودة لإنشاء المدونات، والنسخ، والكتب الإلكترونية، وأوصاف المنتجات، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات. باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي هذا، يمكنك توسيع نطاق جهود تسويق المحتوى والتواصل بشكل أفضل مع عملائك.

الميزات الرئيسية لـ #### جاسبر

يُمكِّنك من إعداد قاعدة معرفية للذكاء الاصطناعي مع معلومات الشركة مثل الاستراتيجية والجمهور والمنافسين وتفاصيل المنتج

الرجوع إلى النصوص السابقة لضمان اتساق المحتوى الجديد وتماسكه وتجنب التكرار

قيود جاسبر

يتطلب تحريرًا كبيرًا وتدقيقًا للحقائق لأن المخرجات غالبًا ما تكون غير دقيقة

لديه تاريخ من عدم اتساق الأسعار التي قد تكون محبطة للعملاء على المدى الطويل

تسعير #### تسعير جاسبر

المنشئ: 39 دولارًا شهريًا لكل مقعد

39 دولارًا شهريًا لكل مقعد المحترف: 59 دولارًا شهريًا لكل مقعد

59 دولارًا شهريًا لكل مقعد الشركة: تسعير مخصص

Copy.ai

عبر Copy.ai يُعد Copy.ai، المبني على أداة GPT-3 LLM للذكاء الاصطناعي المفتوح، أداة كتابة تُمكِّن المسوقين من إنشاء محتوى مخصص. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام ميزة "صوت العلامة التجارية" لمشاركة المحتوى الأصلي وتدريب الأداة على صوت علامتك التجارية للحفاظ على الاتساق عبر قنوات التسويق المختلفة.

الميزات الرئيسية لـ #### Copy.ai

استخدم قاعدة المعلومات لتخزين المعلومات الأساسية عن علامتك التجارية والوصول إليها

حماية المحتوى الخاص بك بتشفير قوي وضوابط وصول صارمة

قيود Copy.ai

في بعض الأحيان، تقوم المنصة بإنشاء محتوى مسروق

خيارات التخصيص داخل كل قالب محدودة

تسعير #### Copy.ai

مجاني للأبد

المبتدئين: 49 دولارًا شهريًا لكل مقعد

49 دولارًا شهريًا لكل مقعد متقدم: 249 دولارًا أمريكيًا/شهريًا ل 5 مقاعد

249 دولارًا أمريكيًا/شهريًا ل 5 مقاعد المؤسسات: أسعار مخصصة

إشارات أخرى

AdCreative.ai

يستخدم AdCreative.ai نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لتبسيط إنشاء المحتوى لفرق التسويق. يمكن أن يساعدك في إنشاء مرئيات إعلانية عالية الأداء ونسخ لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المصوّرة.

فهو يحلل البيانات المعقدة وسلوك المستخدم باستخدام خوارزميات التعلُّم الآلي لإنشاء محتوى يتوافق مع تفضيلات جمهورك المستهدف.

فراسي

باستخدام Phrasee (المعروف باسم جاكارد الآن)، يمكنك إنشاء محتوى ذي صلة من خلال الملخصات. اختر قناة التسويق، وستقوم الأداة تلقائيًا بإنشاء كميات هائلة من المحتوى المناسب للعلامة التجارية في ثوانٍ.

بعد ذلك مباشرة، يمكنك اختبار متغيرات الرسائل التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي A/B، وتحسين المحتوى، وتقديم أفضل أداء للحملة عبر جميع القنوات الرقمية.

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أمثلة على الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج الفيديو

_هل سبق لك أن حاولت إنشاء مقاطع فيديو من الصفر واستسلمت لأن الأمر استغرق الكثير من الجهد؟

يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء مقاطع الفيديو هذه إنشاء مقاطع فيديو من النصوص والنصوص في وقت قصير. تجعل هذه التقنية توليد الفيديو على نطاق واسع أمرًا سهلاً وسريعًا.

Synthesia

عبر Synthesia Synthesia هو مولد فيديو مجاني يعمل بالذكاء الاصطناعي يحول النص إلى مقاطع فيديو بجودة الاستوديو وتعليقات صوتية بأكثر من 140 لغة. إنه رائع لإنشاء مقاطع فيديو لتمكين المبيعات، وخدمة العملاء، والتسويق، وأمن المعلومات، وتحسين عملية إنشاء الفيديو وتبسيطها.

أفضل ما في الأمر هو أن إنشاء مقاطع الفيديو باستخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي هذا بسيط مثل إنشاء مجموعة شرائح. اختر قالبًا، وعدّل نص الفيديو الخاص بك، وخصص عناصر الفيديو مثل الصور الرمزية والألوان والتخطيطات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو جذابة.

الميزات الرئيسية لـ #### Synthesia

إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة بلغتك المفضلة باستخدام البرامج النصية

تضمين مقاطع الفيديو الخاصة بك في حلول برامج CRM وLMS وCMS المفضلة لديك

قيود Synthesia

ينتج مواطن خلل غير متوقعة في العروض النهائية، والتي لا تظهر في وضع المحرر

لا تومض الصور الرمزية للذكاء الاصطناعي ولا يوجد خيار لتغيير نبرة الصوت، مما يقلل من طبيعية مقاطع الفيديو

تسعير #### تسعير Synthesia

مجاني: 0 دولار/شهر

0 دولار/شهر المبتدئ: 18 دولارًا/شهرًا

18 دولارًا/شهرًا المبدع: 64 دولارًا في الشهر

64 دولارًا في الشهر المؤسسة: تسعير مخصص

بيكتوري

عبر بيكتوري يتيح لك Pictory، أداة توليد الفيديو، إنشاء محتوى مرئي جذاب باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي. ما عليك سوى إدخال نص الفيديو، وتحرير ملخص النص، وعرض لوحة القصة المصورة، وإضافة الموسيقى أو التعليق الصوتي، وتخصيص السمات وفقًا لعلامتك التجارية.

وأخيراً، قم بمعاينة الفيديو وإنشاءه للتعاون.

بيكتوري الميزات الرئيسية

إنشاء مقاطع فيديو باستخدام النصوص أو عناوين URL أو الوسائط وتحويل مقاطع الفيديو الطويلة إلى مقاطع فيديو صغيرة الحجم

إنشاء ترجمات وتعليقات توضيحية دقيقة لمقاطع الفيديو الخاصة بك

قيود بيكتوري

يتوفر عدد محدود فقط من خيارات صوت الذكاء الاصطناعي

يدعم اللغة الإنجليزية فقط، مما يحد من قدرته على تحديد الصور المناسبة للغات الأخرى

تسعير #### بيكتوري

للمبتدئين: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم احترافي: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق: 99 دولارًا شهريًا ل 3 مستخدمين فأكثر

99 دولارًا شهريًا ل 3 مستخدمين فأكثر المؤسسات: أسعار مخصصة

إشارات أخرى

Lumen5

يُحدث Lumen5 ثورة في طريقة إنشاء الفيديو ومشاركته من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي وواجهة مستخدم السحب والإفلات. قم بتحويل نصوصك ومنشورات المدونات وملفات PDF والأوراق البيضاء وغيرها من المواد المكتوبة إلى مقاطع فيديو بنقرات قليلة.

تدمج المنصة ميزات عديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك توليد الصور. يساعدك هذا في العثور على الصور ومقاطع الفيديو ذات الصلة التي تناسب السرد.

RunwayML

Runway هو نموذج متقدم لتوليد محتوى الفيديو مع السرعة والتحكم. يمكنك تغيير موقعك، وتعديل الإضاءة، واستكشاف الأفكار في الوقت الفعلي، وسد الفجوة بين الفكرة والتنفيذ بسهولة.

أمثلة الذكاء الاصطناعي التوليدي في التصميم الجرافيكي

تسهّل أدوات التصميم الجرافيكي بالذكاء الاصطناعي إنشاء الصور وتحريرها، حتى بدون مهارات تصميم متقدمة. أدوات توليد الصور هذه، مدعومة بـ إحصائيات الذكاء الاصطناعي ، استخدام المطالبات البشرية لإنشاء صور مخصصة. دعنا نلقي نظرة عليها:

كتابة كانفا السحرية

عبر كانفا مدعوم بنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يقوم Magic Write بتحليل الأنماط الأساسية في النص لإنشاء محتوى طبيعي ومقروء يتوافق مع أسلوبك. إنه مثالي لأولئك الذين يرغبون في تحسين الإنتاجية دون أن يتورطوا في مهام الكتابة المتكررة.

كانفا ماجيك الكتابة السحرية الميزات الرئيسية

تحويل بعض الكلمات الرئيسية إلى رسائل غلاف عالية الجودة وبطاقات تهنئة ومدونات وغير ذلك الكثير

إنشاء محتوى بأسلوبك في الكتابة وصوتك لتقليل الوقت الذي تقضيه في إعادة صياغة عملك

قيود كانفا ماجيك الكتابة السحرية

يستخدم البيانات حتى منتصف عام 2021 فقط

يتاح للمستخدمين المجانيين 50 استخدامًا فقط للكتابة السحرية مدى الحياة

تسعير كانفا ماجيك الكتابة السحرية

مجاني لكل من يستخدم تطبيق Canva

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فوتور

عبر فوتور مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية من Fotor، أصبح إنشاء الصور أسهل من أي وقت مضى. استخدم أفضل مطالبات الكتابة بالذكاء الاصطناعي وإدخال أفكار للأداة لـ إنشاء صور فريدة من نوعها.

تتميز الأداة أيضًا بإزالة الخلفية، وتنقيح الصور، وفلاتر سهلة التطبيق تعمل على تحسين جودة الصورة على الفور.

فوتور الميزات الرئيسية

تحسين نغمة صورك ومزاجها باستخدام تأثيرات عتيقة وأسود وأبيض وبني داكن وتأثيرات ضبابية البوكيه

إزالة الصور الفوتوغرافية والنصوص والطوابع من الصور

قيود فوتور

يتوفر عدد محدود من الخطوط والتأثيرات فقط

أفاد بعض المستخدمين أن الأداة تعاني من خلل وتجميد في بعض الأحيان

تسعير فوتور

الأساسي: مجاناً

مجاناً الإيجابي: 3.33 دولار شهريًا

3.33 دولار شهريًا الإيجابي+: 7.49 دولار/شهريًا

7.49 دولار/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

إشارات أخرى

لوكا

يساعدك Looka على إنشاء الشعارات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وبطاقات العمل.

ما عليك سوى إدخال اسم نشاطك التجاري واختيار أنماط الشعار والألوان والرموز، وسيقوم الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Looka بإنشاء تصميمات شعار مخصصة بناءً على تفضيلاتك. اختر ما تفضله وقم بتخصيص العناصر المرئية مثل الألوان وخطوط النص والتخطيطات والرموز وقم بمعاينتها على القمصان ووضع اللمسات الأخيرة على الشعار.

Designify

يجمع Designify بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المرئية المتقدمة لإزالة الخلفيات وإضافة ظلال واقعية وتحسين الألوان لإنشاء صور جميلة.

ما يميز هذه الأداة هو قدرتها على إنشاء صور بديهية. قم بتحميل صور المنتج الأساسية التي تم مسحها ضوئيًا بالكاميرا وأنشئ صورًا احترافية للمنتج بدون استوديو.

أمثلة توليدية للذكاء الاصطناعي في التأليف الموسيقي

هل تخيلت يومًا أن تؤلف موسيقاك الخاصة دون أي خبرة أو معدات استوديو فاخرة؟ مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبح من الممكن الآن إنشاء مقطوعات موسيقية أصلية تتناسب مع مزاجك وإيقاعك وأسلوبك.

يمكن لأدوات توليد الموسيقى المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي إنشاء مقطوعات موسيقية بجودة احترافية تبدو وكأن موسيقيًا حقيقيًا قام بتأليفها. دعنا نلقي نظرة على بعض الأمثلة:

AIVA

عبر أيفا AIVA، أداة توليد الموسيقى بالذكاء الاصطناعي، هي أداة مساعدة رائعة لمساعدة المبتدئين في تأليف الأغاني. يمكنك إنشاء نموذج النمط الخاص بك من بين عدة خيارات أنماط موسيقية مبنية مسبقًا. حرر المسارات التي تم إنشاؤها باستخدام الأداة وقم بتنزيلها بالصيغة التي تفضلها. هذا كل شيء!

Aiva الميزات الرئيسية

إنشاء أغانٍ جديدة بأكثر من 250 نمطًا مختلفًا

تحميل ملفات الصوت أو ملفات MIDI الخاصة بك لإنشاء نماذج أنماط مخصصة

قيود AIVA

لا يمكن لمستخدم واحد إنشاء أكثر من 5 مؤلفات في المرة الواحدة

لا تتطابق معاينة AIVA أحيانًا مع عرض الموقع النهائي

تسعير AIVA

مجاني إلى الأبد

قياسي: 11 دولارًا شهريًا + ضريبة القيمة المضافة

11 دولارًا شهريًا + ضريبة القيمة المضافة المحترف: 33 دولارًا أمريكيًا/شهريًا + ضريبة القيمة المضافة

أمبر ميوزيك

عبر أمبر ميوزيك Amper Music، وهي جزء من Shutterstock، عبارة عن منصة تأليف موسيقى سهلة الاستخدام تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء موسيقى تناسب ذوقك. قم بتخصيص موسيقاك من بين مجموعة كبيرة من الأنماط والنغمات والآلات الموسيقية والإيقاعات. يمكنك أيضًا دمجها بسلاسة مع حلول برامج التحرير الشائعة لضبط مؤلفاتك الموسيقية بشكل أكبر.

الميزات الرئيسية لـ #### Amper Music

الاختيار من القوالب المتاحة وإنشاء الموسيقى الخاصة بك

التحكم في الأسلوب والمزاج والآلات الموسيقية والطول والإيقاع وهيكل الموسيقى الخاصة بك

قيود موسيقى Amper Music

يتطلب نظام التعليقات في Amper من المشغلين التمرير لعرض الملاحظات الكاملة، مما يعقد تواصل الفريق

تسعير أمبر ميوزيك #### تسعير أمبر ميوزيك

مجاناً

الترخيص الشخصي: 5 دولارات

5 دولارات رخصة احترافية: 25 دولارًا أمريكيًا

25 دولارًا أمريكيًا رخصة تجارية: $99

$99 ترخيص الإعلان عبر الإنترنت: 499 دولارًا أمريكيًا

إشارات أخرى

جوكيديك

يسمح Jukedeck، الذي استحوذت عليه TikTok، للمستخدمين بإنشاء موسيقى أصلية خالية من حقوق الملكية مع معايير مخصصة مثل النوع والآلات والمدة واللحظات المناخية المحددة في الموسيقى. حتى أنه يفسر سياق الفيديو ويضع الموسيقى ذات الصلة به تلقائيًا.

OpenAI MuseNet

يقوم OpenAI MuseNet، المدعوم بشبكة عصبية عميقة، بإنشاء مؤلفات موسيقية مدتها 4 دقائق بعشر آلات وأنماط مختلفة. اختر ملحنًا أو نمطًا واستخدم مقطوعة مشهورة كنقطة بداية لإنشاء مقطوعة موسيقية جديدة تمامًا.

بدلاً من ذلك، أدخل مطالبة لإنشاء موسيقى فريدة حيث يتم تدريب النموذج على بيانات من ملفات MIDI.

أمثلة الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير البرمجيات

تستفيد فرق تطوير البرمجيات كثيرًا من دمج أدوات ترميز الذكاء الاصطناعي في سير عملها. هذه أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لفرق التطوير توفر اقتراحات الترميز في الوقت الفعلي لتعزيز الدقة في حلول البرمجيات. لنلقِ نظرة على بعض الأمثلة:

GitHub Copilot

عبر GitHub Copilot Github Copilot، مساعد البرمجة بالذكاء الاصطناعي، يعمل على تسريع وتيرة تطوير برمجياتك. اطرح على مساعد الذكاء الاصطناعي هذا أسئلة عامة أو أسئلة برمجة محددة حول قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك للحصول على اقتراحات لتحسين التعليمات البرمجية القديمة.

الميزات الرئيسية لـ GitHub Copilot

احصل على اقتراحات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي لإكمال التعليمات البرمجية

لخص التغييرات في طلبات السحب، واجعل المراجعات أسرع وأوضح

قيود GitHub Copilot

غالبًا ما يفشل في فهم التدفق السياقي ويطلب مطالبات متسلسلة

يمكن أن تقترح اقتراحات التعليمات البرمجية في بعض الأحيان تعليمات برمجية تم تنفيذها بالفعل

تسعير GitHub Copilot

كوبيلوت للأفراد: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

10 دولارات شهرياً لكل مستخدم Copilot Business: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم كوبيلوت للمؤسسات: 39 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

OpenAI Codex

عبر OpenAI Codex OpenAI Codex، الذي تم إنشاؤه بالشراكة مع GitHub Copilot، يقوم بتحويل التعليقات إلى شيفرة، ويملأ الشيفرة المتكررة تلقائيًا، ويقترح اختبارات. صُمم Codex من GPT-3، وهو مدرّب على كل من اللغة الطبيعية ومليارات الأسطر البرمجية من المصادر العامة، بما في ذلك GitHub.

الميزات الرئيسية لـ #### OpenAI Codex

إنشاء التعليمات البرمجية باستخدام أوصاف أو أوامر اللغة الطبيعية

ترجمة التعليمات البرمجية من لغة برمجة إلى أخرى

الحصول على رؤى واقتراحات لتسريع عملية تصحيح الأخطاء

قيود OpenAI Codex

في بعض الأحيان، يسيء نموذج الذكاء الاصطناعي تفسير الأوامر ويولد كودًا غير دقيق

قد تفوت الأخطاء المنطقية الدقيقة

تسعير OpenAI Codex

التسعير المخصص

إشارات أخرى

ريبليت

يعمل Replit على تبسيط عملية إنشاء التعليمات البرمجية باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي قوية، مما يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع الويب والأتمتة والأدوات الداخلية وخطوط أنابيب البيانات - كل ذلك ضمن مساحة عمل سحابية واحدة.

باستخدام Replit AI، يمكنك إنشاء التعليمات البرمجية بسرعة، واستخدام الإكمال التلقائي، وتصحيح المشكلات من خلال مطالبات بسيطة باللغة الطبيعية. يدعم بسلاسة أي لغة برمجة.

Tabnine

يدعم مساعد البرمجة بالذكاء الاصطناعي من Tabnine العديد من لغات البرمجة وIDEs، ويوفر اقتراحات برمجية في الوقت الحقيقي. يتعلم من أنماط التعليمات البرمجية وتفضيلاتك في كل مرحلة من مراحل تطوير البرمجيات.

أمثلة الذكاء الاصطناعي التوليدي في الرعاية الصحية

يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على إعادة تعريف الطريقة التي يشخص بها الأطباء الأمراض ويقدمون الرعاية، مما يسرع من سير عمل تطوير الأدوية.

فيما يلي بعض الأمثلة البارزة:

زيبرا للرؤية الطبية

عبر زيبرا للرؤية الطبية إن Zebra Medical Vision، التي استحوذت عليها شركة Nanox.AI، هي أداة تصوير طبي لـ الكشف عن الأمراض المزمنة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. يستخدم هذا النموذج التوليدي للذكاء الاصطناعي خوارزميات التعلم الآلي لتحليل مجموعات البيانات الكبيرة من الصور الطبية الموجودة وتحديد العلامات المبكرة للأمراض، مما يقلل من فرص حدوث مشاكل طبية خطيرة.

الميزات الرئيسية لـ #### Zebra Medical Vision

يُجري تحليلاً كمياً ونوعياً لأعضاء الجسم

يحول الأشعة السينية إلى نماذج ثلاثية الأبعاد لتخطيط العظام

قيود Zebra Medical Vision

قد يواجه الأطباء صعوبات في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتقييم الأمراض

تسعير Zebra Medical Vision

التسعير المخصص

PathAI

عبر PathAI يستخدم PathAI علم الأمراض المدعوم بالذكاء الاصطناعي ل تعزيز سير عمل تطوير الأدوية والتشخيصات. فهو يحدد الأورام في عينات الأنسجة ويقيسها، مما يسرّع عمليات المراجعة التي يقوم بها أخصائيو علم الأمراض. ويستفيد من الذكاء الاصطناعي لجعل علم الأمراض أكثر دقة وكفاءة.

الميزات الرئيسية لبرنامج PathAI

تحديد وتحليل وقياس وقياس وتصنيف TILs داخل مناطق الأنسجة باستخدام PathAI

يدعم التجارب السريرية من خلال خوارزميات جاهزة للاستخدام، وخدمات مختبرية، وعمليات سريرية متخصصة

قيود PathAI

عدم وجود بيانات متنوعة لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى تحديد مرضي غير دقيق

تسعير #### تسعير PathAI

التسعير المخصص

إشارات أخرى

إنسيليكو الطب

تعمل Insilico Medicine على تحويل عملية تطوير الأدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يقلل من الوقت والتكلفة اللازمة لتوفير الأدوية المنقذة للحياة للمرضى. وهو يقدم مجموعة برمجيات متكاملة تمامًا لاكتشاف الأدوية للتنبؤ بمعدلات نجاح التجارب السريرية، والتعرف على نقاط الضعف، وإطلاق أدوية تنقذ الأرواح.

Google DeepMind Health

تُنشئ Google DeepMind Health تطبيقات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحديد الأمراض في وقت مبكر وتحسين عمر المرضى. على سبيل المثال، تقوم هذه التقنيات بتحليل فحوصات العين للكشف عن العلامات المبكرة للعمى.

أمثلة على الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم

لقد ولت الأيام التي كان التعليم فيها يقتصر على الكتب المدرسية والمحاضرات. فمع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبح التعليم أكثر تفاعلية وتخصيصًا وجاذبية.

فيما يلي بعض الأمثلة الرئيسية:

أكاديمية خان للذكاء الاصطناعي

عبر أكاديمية خان للذكاء الاصطناعي Khanmigo، وهو مساعد تدريس يعمل بالذكاء الاصطناعي، يجعل وقت الواجبات المنزلية في غاية السهولة بالنسبة للمتعلمين وأولياء الأمور. فبدلاً من مجرد الإجابة على أسئلة الطلاب، يطرح خانميغو أسئلة متابعة ويحثهم على التفكير بعمق ونقد لحل المشكلات بأنفسهم.

الميزات الرئيسية لأكاديمية خان للذكاء الاصطناعي

خطط لأسبوعك واستعد للبدائل بسهولة باستخدام مجموعة من الأدوات

إنشاء خطافات دروس للطلاب بأقل قدر من المطالبات

قيود أكاديمية خان للذكاء الاصطناعي

يفتقر إلى إمكانات التخصيص للخطط والمواد الدراسية

يمكن أن تصبح إضافة طلاب جدد إلى الفصول الدراسية مملة نظرًا لأن الواجبات لا يتم نقلها تلقائيًا

تسعير الذكاء الاصطناعي لأكاديمية خان للذكاء الاصطناعي

مجاناً

المعلمون والعائلات: 4 دولارات شهريًا

4 دولارات شهريًا أدوات المقاطعات: تسعير مخصص

دريم بوكس للتعلم

عبر دريم بوكس التعلم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتقييم المستمر، يتكيف DreamBox Learning مع كل متعلم، ويوفر التعليمات ذات الصلة لبناء المهارات الأساسية وتعزيز التقدم. إنه يصمم تجارب التعلم من خلال ضبط الدروس وتتبع التحسينات.

الميزات الرئيسية لـ DreamBox Learning

يزود المعلمين بتقارير مفصلة عن التقدم الذي يحرزه كل طالب في التعلم

يقيّم استجابات كل طالب لتقديم دروس مخصصة

حدود تعلم DreamBox DreamBox Learning

يقيد الطلاب من اختيار مهارات معينة للتدرب عليها

يتطلب من الطلاب حل مسائل الرياضيات باستخدام استراتيجيات معينة

تسعير تعلم DreamBox Learning

أسعار مخصصة متاحة للمعلمين والعائلات والخدمات المهنية

إشارات أخرى

سنجاب الذكاء الاصطناعي

يدعم Squirrel AI تجارب التعلم الشخصية للطلاب. فهو يحلل الصفات الفردية للطالب لإعداد مسارات التعلم ذات الصلة.

Quizlet

Quizlet، وهي منصة تعليمية عالمية معززة بالذكاء الاصطناعي، تجعل التعلم ممتعاً وسهلاً من خلال بطاقات الاختبارات التفاعلية والاختبارات وألعاب الدراسة. كما أنها تسرّع إنشاء البطاقات التعليمية باستخدام الملاحظات السحرية والنصوص التنبؤية واقتراحات الصور.

أمثلة على الذكاء الاصطناعي التوليدي في التجارة الإلكترونية

يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تغيير الأمور في قطاع التجارة الإلكترونية. يمكن الآن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تخصيص توصيات المنتجات، وإنشاء منشورات جذابة على وسائل التواصل الاجتماعي ، وحتى الإجابة عن أسئلة العملاء من خلال روبوتات الدردشة الآلية للذكاء الاصطناعي .

فيما يلي بعض حالات الاستخدام الملموسة للذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع التجارة الإلكترونية:

أدوات الذكاء الاصطناعي في Shopify

عبر شوبيفاي إذا كنت رائد أعمال يعمل من أجل نمو أعمالك، فإن ميزات Shopify ميزات السحر والسايديك تمكّنك من أن تكون أكثر إنتاجية وإبداعًا ونجاحًا.

استخدم إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدية لتحويل خلفيات صور المنتجات، وإنشاء أوصاف منتجات ملائمة لتحسين محركات البحث، والحصول على أسئلة وأجوبة مقترحة لإضافتها إلى صندوق الوارد الخاص بك في Shopify.

Shopify Shopify AI الميزات الرئيسية

إنشاء صور احترافية للمنتج ببضع نقرات فقط

إنشاء سطور موضوع ونسخة بريد إلكتروني فعالة ومعرفة أفضل وقت لإرسال رسائل البريد الإلكتروني

Shop00 Shopify قيود الذكاء الاصطناعي

Shopify يقوم الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان بإنشاء محتوى به أخطاء نحوية وصياغة غير مناسبة

تحتاج ميزة "نغمة الصوت" إلى العمل، حيث غالبًا ما يكون هناك اختلاف ضئيل جدًا بين النغمات المختلفة

Shop00 Shopify تسعير الذكاء الاصطناعي

المبتدئ: 5 دولارات شهريًا

5 دولارات شهريًا الأساسي: 29 دولارًا في الشهر

29 دولارًا في الشهر متقدم: 299 دولاراً شهرياً

299 دولاراً شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

بلوكور

عبر بلوكور تُقدِّم منصة Bluecore للذكاء الاصطناعي توصيات المنتجات ذات الصلة للعملاء وفقًا لاحتياجات التسوق الخاصة بهم. يمكنك جمع بيانات العملاء تلقائيًا وإعداد المشغلات لإرسال هذه التوصيات المخصصة.

الميزات الرئيسية لـ Bluecore

يحسّن أوقات إرسال الرسائل ويحسّن مشاركة العملاء

يمنع حدوث اضطراب من خلال استهداف العملاء المعرضين للمخاطر برسائل توعية ذات صلة

قيود Bluecore

لا يمكن تقسيم العملاء بناءً على سلوكيات مختلفة مثل فتح الرسائل والنقرات والمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي

يمكن أن يكون إنشاء شرائح محددة في Bluecore أمرًا صعبًا بسبب عدم وجود فلاتر "إذا/و" الأساسية

تسعير Bluecore

عدم توفر معلومات كافية

إشارات أخرى

العائد الديناميكي

تُعيد أداة Dynamic Yield's Shopping Muse، وهي أداة توليدية قائمة على الذكاء الاصطناعي، إنشاء التجربة البشرية داخل المتجر للعملاء من خلال تحويل لغتهم العامية إلى توصيات منتجات مصممة خصيصًا. يمكن للمستخدمين استكشاف الأنماط العصرية والإطلالات الرائجة والملابس الخاصة بالمناسبات باستخدام أداة Shopping Muse لمطابقة المنتجات الأكثر ملاءمة.

الغوليا

Algolia هو مثال رئيسي للذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يجعل تجارب التسوق عبر الإنترنت مخصصة وغامرة. فهو يُنشئ مقارنات بين المنتجات لتلخيص الاختلافات والإيجابيات والسلبيات بين المنتجات المختلفة لمساعدتك على الاختيار بحكمة.

أمثلة الذكاء الاصطناعي التوليدي في دعم العملاء

فرق خدمة العملاء مشغولة دائماً - استجابات بطيئة، وعملاء محبطون، واستفسارات لا نهاية لها.

وكوسيلة للإنقاذ، يحل الذكاء الاصطناعي هذه المشاكل باستخدام المساعدين الافتراضيين. استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء يساعد على إسعاد العملاء من خلال الاستجابات السريعة والتخصيص.

إليك بعض الأمثلة:

Zendesk AI

عبر زندسك Zendesk هي منصة خدمة عملاء متعددة القنوات مصممة لتبسيط تجربة العملاء والموظفين. ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي للمنصة، مثل روبوتات الدردشة الآلية وقواعد المعرفة والمكالمات الصوتية، مفيدة للغاية.

على سبيل المثال، يقوم روبوت الدردشة الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Zendesk بإنشاء ردود العملاء تلقائيًا من خلال التعلم من قواعد المعرفة الموجودة، وتوسيع المحتوى بنبرة مخصصة، وتنظيم الملخصات والنصوص من المكالمات الصوتية.

الميزات الرئيسية لـ Zendesk AI

أتمتة المهام الروتينية مثل التوجيه والفرز

تحويل بعض النقاط إلى مقالة كاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

قيود Zendesk AI

لا يوجد خيار للوكيل لتولي الدردشة من روبوت الدردشة الآلي

يمكن أن يكون منشئ الحوار غير مستجيب في بعض الأحيان ويفرض قواعد صارمة لتسلسل الحظر

تسعير Zendesk AI

فريق سويت: 55 دولارًا شهريًا لكل وكيل

55 دولارًا شهريًا لكل وكيل النمو في الموقع: 89 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل

89 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل وكيل Suite Professional: 115 دولاراً شهرياً لكل وكيل

115 دولاراً شهرياً لكل وكيل Suite Enterprise: تسعير مخصص

LivePerson

عبر LivePerson يجد الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص ب LivePerson رؤى قيّمة مخبأة في كميات كبيرة من محادثات العملاء. يتعمق روبوت الدردشة الآلي الخاص به في بيانات العملاء المجمّعة من أجل اكتشاف الاتجاهات والأنماط في استخدام العملاء. يمكنك أيضًا أتمتة مهام دعم العملاء وإنشاء المحتوى باستخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك أيضًا مع خيارات تخصيص واسعة النطاق.

الميزات الرئيسية لـ LivePerson

مراجعة استفسارات العملاء وتحريرها وإعادة كتابتها والموافقة عليها باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات الشائعة مثل التوجيه وجمع المعلومات والإجابة على الأسئلة الشائعة

قيود LivePerson

في بعض الأحيان، يبلغ العملاء عن تأخيرات في الردود عند التفاعل مع روبوت الدردشة الآلي LivePerson

أداة إنشاء التحليلات مرهقة للتنقل، مع وجود بيانات مبعثرة وخيارات تصفية محدودة

تسعير LivePerson

التسعير المخصص

إشارات أخرى

أدا

يستخدم محرك Ada للذكاء الاصطناعي خوارزميات الذكاء الاصطناعي للمحادثة لزيادة حل مشكلات العملاء. يعالج المحرك كل استفسار من استفسارات العملاء لفهم السياق ويسترجع المعلومات من مصادر المعرفة. ثم يتخذ الإجراءات المطلوبة على أنظمة العمل ويستجيب لحل الاستفسار.

الاتصال الداخلي

Intercom هو عبارة عن منصة خدمة عملاء تعتمد على الذكاء الاصطناعي مصممة لتحويل خدمة العملاء للعملاء والوكلاء وقادة الدعم. يمكن لتطبيق الذكاء الاصطناعي هذا إنشاء مقالات في مركز المساعدة، وإعادة صياغة الإجابات، وتعديل نبرة الصوت (رسمية أو ودية) لمنح الوكلاء سياقاً أفضل لإجاباتهم.

أمثلة الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء المحتوى

كم عدد الساعات التي قضيتها في إنشاء آخر جزء من المحتوى؟ الإجابة بالساعات، أليس كذلك؟ لحسن الحظ، تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي في تنظيم محتوى فريد من نوعه في ثوانٍ بنغمات مخصصة.

فيما يلي بعض أدوات توليد المحتوى بالذكاء الاصطناعي لتسريع سير عملك في الكتابة:

Sudowrite

عبر سودورايت Sudowrite هي أداة كتابة توليدية قائمة على الذكاء الاصطناعي تعمل كرفيق إبداعي للمؤلفين الروائيين، وخاصة الروائيين وكتاب السيناريو.

تساعد ميزة "محرك القصة" في Sudowrite في كتابة الرواية من البداية إلى النهاية. يمكنك أيضًا استخدام خاصية "الوصف" لإنشاء مشاهد حية تبعث الحياة في شخصياتك.

الميزات الرئيسية لـ #### Sudowrite

توليد 300 كلمة تالية تلقائياً بصوتك باستخدام ميزة "الكتابة

إنشاء نقاط حبكة بديلة وأقواس شخصيات وموضوعات بديلة باستخدام خاصية Magic AI Canvas

قيود سودورايت #### قيود سودورايت

أبلغ المستخدمون أن الأداة ليست مناسبة تمامًا للقصص الطويلة ذات الفصول المتعددة

تسعير Sudowrite

للهواة والطلاب: 10 دولارات شهرياً

10 دولارات شهرياً محترف: 22 دولارًا في الشهر

22 دولارًا في الشهر كحد أقصى: 44 دولارًا أمريكيًا في الشهر

باختصار AI

عبر باختصار AI يستخدم ShortlyAI نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لتوسيع النص أو إعادة كتابته أو اختصاره بسهولة. باستخدام تقنية OpenAI's GPT-3 الخاصة بـ OpenAI، فإنه ينتج نصًا شبيهًا بالبشر لكتابة المقالات والقصص ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك.

الميزات الرئيسية للذكاء الاصطناعي القصير

أكمل كتابة المسودة بصوتك الخاص باستخدام شريك الكتابة Shortly AI

العصف الذهني للأفكار وتحويل أفكارك إلى فقرات مكتوبة بشكل جيد عندما تكون عالقًا

قيود الذكاء الاصطناعي القصير

لا يوفر أي مجلدات لتنظيم عملك

أفاد بعض المستخدمين أن مخرجات عناوين الإعلانات ونسخ الإعلانات كانت ضعيفة

شورتلي AI التسعير

الخطة السنوية: 65 دولارًا شهريًا

65 دولارًا شهريًا الخطة الشهرية: 79 دولارًا أمريكيًا في الشهر

إشارات أخرى

يكتبونك

يساعدك Writesonic على إنشاء محتوى عالي الجودة مُحسّن لتحسين محركات البحث بسرعة من خلال الاستفادة من البحث في الوقت الفعلي وأدوات التسويق المدمجة. ميزات مثل مدقق وتحسين محركات البحث SEO Checker والمحسّن، إلى جانب Chatsonic - وهو بديل لـ ChatGPT - تعزز جودة المحتوى وتحسن تصنيفات محرك البحث بكفاءة.

صانع الكلمات

يساعد برنامج Wordsmith AI على إنشاء نص بناءً على احتياجاتك. حدد نوع المحتوى، وخصص الإعدادات، وقدم تفاصيل مثل معلومات المنتج أو العلامة التجارية. ثم يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء المحتوى اللازم. من خلال بضع نقرات فقط، يمكنك مراجعة وتحرير وتصدير هذا المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي إلى منصات مثل Shopify أو WordPress.

أمثلة على الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحليل البيانات

لقد ولت الأيام التي كان على فرق البيانات الجلوس وتحليل البيانات يدويًا من الصفر. مع الذكاء الاصطناعي التوليدي المتنامي، يمكنك توفير الوقت واستخلاص الرؤى الرئيسية.

دعونا نناقش أفضل أدوات توليد رؤى الذكاء الاصطناعي التي يمكنها توليد رؤى مفيدة:

Tableau AI

عبر تابلو الذكاء الاصطناعي يساعد Tableau Pulse، وهو مولد رؤى قائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي، محللي البيانات على أتمتة المهام مثل إعداد البيانات وتصورها.

تم تصميمه بأمان قوي من خلال طبقة الثقة Einstein Trust Layer، مما يضمن بقاء البيانات آمنة وخاصة. يمكنك أيضًا الاستفادة من الرؤى المخصصة التي تتناسب بشكل طبيعي مع سير عملك.

الميزات الرئيسية لـ Tableau AI

وصف العمليات الحسابية لإعداد البيانات باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية

احصل على أسئلة مقترحة من المستخدم لبدء استكشاف البيانات

قيود تابلو للذكاء الاصطناعي

أفاد بعض المستخدمين أن مجموعات البيانات الكبيرة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الأداء

تتطلب رسائل الخطأ الغامضة في كثير من الأحيان من المستخدمين إعادة إنشاء التقارير ومصادر البيانات

تسعير تابلو للذكاء الاصطناعي

التسعير المخصص

Qlik

عبر كليك تقوم Qlik بتحويل البيانات الأولية إلى رؤى مفيدة لمساعدة المحللين على التركيز على حل مشاكل الأعمال بدلاً من القيام بالأعمال اليدوية. وبفضل ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإنه يوفر رؤى وإجابات باللغة الطبيعية على الأسئلة بناءً على أحدث البيانات. إنها طريقة ذكية للحصول على الإجابات ذات الصلة بسرعة وفهم البيانات المعقدة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية.

الميزات الرئيسية لـ Qlik

إنشاء تصورات في الوقت الفعلي ورؤى تنبؤية وملخصات باستخدام أسئلة اللغة الطبيعية

إنشاء تقارير باستخدام قوالب تقارير بدون تعليمات برمجية

قيود Qlik

تصبح المنصة بطيئة عند معالجة مجموعات البيانات الكبيرة

يمكن أن يصبح إعداد البيانات معقدًا عند التعامل مع البيانات غير المنظمة

تسعير كليك

المعيار: 825 دولارًا أمريكيًا في الشهر

825 دولارًا أمريكيًا في الشهر القسط: 2500 دولار في الشهر

2500 دولار في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

إشارات أخرى

IBM Watsonx Analytics

Watsonx هي منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي المستندة إلى السحابة من IBM، وهي عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي توليدية قائمة على السحابة توفر استوديو لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي، ومخزن بيانات لإدارة المعلومات، ومجموعة أدوات لضمان سير كل شيء بسلاسة.

وتدعم المنصة العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي القابلة للتشغيل الآلي، بما في ذلك نموذج IBM الخاص بها، وهو نموذج Granite. إحدى الميزات البارزة هي مرونته. يتيح Watsonx للشركات تخصيص نماذج الذكاء الاصطناعي لتناسب احتياجاتها وتدريبها على بياناتها الخاصة.

Power BI

في Power BI، تتيح لك ميزة AI Insights في Power BI الاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي المُدرَّبة مسبقًا لتسهيل إعداد البيانات. باستخدام Azure Machine Learning، يمكنك إنشاء نماذج التعلم الآلي وتدريبها ونشرها مباشرةً في Power BI. وهذا يعني أنه يمكنه التنبؤ بالاتجاهات والمخاطر باستخدام البيانات السابقة. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد في اكتشاف متى قد تتعطل المعدات في المصنع حتى يمكن التخطيط للصيانة في وقت مبكر.

أمثلة على الذكاء الاصطناعي التوليدي في الترجمة والتوطين

يمكن لمترجمي الذكاء الاصطناعي ترجمة النصوص بسرعة إلى اللغة التي تفضلها. إنه يشبه وجود مرشد يسافر معك لشرح سياق ما بلغات مختلفة. بعض أمثلتها هي:

DeepL

عبر DeepL DeepL هو حل ترجمة مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقوم بترجمة المحتوى بأكثر من 30 لغة دون عناء ويضمن دقة تشبه دقة الإنسان. يمكنك أيضًا تخصيص مسارد المصطلحات للحفاظ على المصطلحات الفريدة لشركتك، مما يضمن الاتساق في جميع المحتويات.

DeepL الميزات الرئيسية

ترجمة ملف كامل مع الاحتفاظ بالتنسيق الأصلي

تغيير أسلوب ونبرة النصوص المترجمة لتناسب جمهورك والحفاظ على الاتساق

DeepL قيود DeepL

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في الخصوصية للنصوص الحساسة والسرية

DeepL التسعير DeepL

مجاني

DeepL برو المبتدئ: 8.74 دولار شهريًا لكل مستخدم متقدم: 28.74 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الأقصى: 57.49 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة



ترجمة جوجل

عبر ترجمة جوجل ترجمة Google تكسر حواجز اللغة وتوصلك بأشخاص وأماكن وثقافات مختلفة. فهو يترجم النصوص بحوالي 110 لغات، مما يساعدك على التواصل عبر لغات مختلفة. ما عليك سوى توجيه الكاميرا إلى النص لترجمته على الفور، أو تنزيل لغة ما لترجمتها دون اتصال بالإنترنت.

الميزات الرئيسية لترجمة Google Translate

ترجمة النصوص والكلام ومواقع الويب وحتى الصور بلغتك المفضلة

حفظ الترجمات للوصول إليها لاحقًا

قيود ترجمة Google

قد تغفل الأداة في بعض الأحيان عن الفروق الدقيقة والمراجع الثقافية

تسعير ترجمة جوجل

مجاناً للاستخدام

إشارات أخرى

مترجم مايكروسوفت

يساعدك Microsoft Translator على ترجمة الدردشات والمحادثات والكلام والصور وحتى التفاعلات الجماعية الكبيرة. إنه رائع لتحويل التواصل اليومي إلى محادثات مترجمة في الوقت الفعلي، خاصة في المحادثات الفردية مع شخص يتحدث لغة مختلفة.

iTranslate

يساعدك iTranslate على القراءة والكتابة والتواصل بأكثر من 100 لغة. ترجم النص أو الصوت إلى اللغات الشائعة، أو استخدم الكاميرا لمسح المحتوى وترجمته على الفور. كما أنه يحتفظ بسجل لترجماتك ويتيح لك حفظ المفضلات.

تقليل الجهد البشري وتوسيع نطاق العمليات باستخدام أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي

قم بتبسيط مهامك باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الرائعة ال 50 هذه، كل منها مصمم بشكل فريد لأتمتة مهام سير العمل.

على الرغم من وجود العديد من الأدوات الرائعة، إلا أنه من المفيد أحيانًا أن يكون لديك حل واحد يغطي الكثير من المجالات. ClickUp تبرز كمنصة شاملة لإدارة المشاريع وإنتاجية الفريق.

إنها المساحة المثالية لفرق العمل لتبادل الأفكار والتخطيط والتعاون، سواء كان ذلك في مستندات العمليات أو تصميمات المنتجات أو أي شيء بينهما. يجعل ClickUp البقاء منظمًا أمرًا سهلاً من خلال ميزاته الواسعة وحلول الذكاء الاصطناعي. اشترك في ClickUp مجانًا.