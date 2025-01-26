أفضل 10 برامج بحث مؤسسية في عام 2025

يواجه كل مكان عمل نصيبه من عوائق الإنتاجية، وبالنسبة للعديد من الفرق، يتصدر عدم العثور على المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب قائمة العوائق.

تظهر الدراسات الحديثة أن أكثر من 22% من العمال يقضون ما يقرب من نصف يوم كل أسبوع في البحث عن المعلومات ذات الصلة، في حين أفاد 10% آخرون بأنهم يخصصون ما يصل إلى يوم ونصف اليوم لمثل هذه المهام.

برنامج بحث مؤسسي هو ما تحتاجه في مثل هذه الحالات. يقوم برنامج البحث القوي بفهرسة البيانات وتنظيمها من مصادر متنوعة لتبسيط عملية البحث. وبالتالي، يمكن للموظفين تحديد موقع المعلومات التي يحتاجون إليها بسرعة، مما يقلل من وقت البحث.

بعد اختبار العديد من الحلول والنظر في الاحتياجات الفريدة للفرق الحديثة، قمتُ وفريقي بتجميع هذه القائمة لأفضل أدوات البحث المؤسسي المتاحة اليوم.

👀 هل تعلم؟ DIALOG هو أول برنامج بحث مؤسسي تم تطويره من قبل روجر سوميت في عام 1962. وقد شهد أول تطبيق رئيسي له في وكالة ناسا في عام 1967 عندما تم استخدامه للعثور على الاقتباسات البحثية في براءات الاختراع.

البحث عن أي شيء من أي مكان، بما في ذلك من التطبيقات المدمجة مع البحث المتصل

## ⏰ ملخص 60 ثانية

فيما يلي أفضل 10 منصات بحث للمؤسسات:

ClickUp: الأفضل للبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارة سير العمل Glean: أفضل محرك بحث للمؤسسات مع تكامل واسع النطاق Guru: الأفضل لإنشاء نظام إدارة المعرفة Coveo: الأفضل للبحث المخصص وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة الجوليا: الأفضل للتجارة الإلكترونية والوسائط وتطبيقات SaaS IBM Watson Discovery: الأفضل للصناعات عالية التنظيم لوسيدووركس فيوجن: أفضل حل بحث مؤسسي لأمن البيانات AlphaSense: الأفضل لمعلومات السوق والأبحاث المالية Elasticsearch: أفضل منصة بحث مؤسسية لمجموعات البيانات الضخمة Luigi's Box: الأفضل لتحسين تجربة العملاء في التجارة الإلكترونية

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج بحث المؤسسات؟

عند تقييم منصات البحث في المؤسسات، اعتمدتُ على نموذج النضج ثلاثي المراحل الذي وضعته شركة Accenture لتحديد الحالة الحالية للمؤسسة وما تحتاجه للتقدم إلى حلول البحث الذكي القائمة على الذكاء الاصطناعي.

عبر أكسنتشر إليك ما وجدته مهمًا في كل مرحلة:

المرحلة 0: البحث الأساسي (البحث الحالي) في هذه المرحلة، تكون النتائج غير متسقة بسبب صوامع البيانات. أوصي بالأدوات التي:

تتكامل مع مصادر بيانات متعددة لتوحيد البحث في مكان العمل دعم البحث القائم على الكلمات الرئيسية والفهرسة التأسيسية توفر نشرًا مناسبًا للميزانية لتلبية احتياجات المؤسسة الأولية

في هذه المرحلة، تكون النتائج غير متسقة بسبب صوامع البيانات. أوصي بالأدوات التي: المرحلة 1: البحث المحسّن (مركزي ومحسّن) هنا، تقوم الأدوات بدمج البيانات المنظمة وغير المنظمة، مما يحسّن من الملاءمة. ابحث عن:

فهرس موحد للوصول المركزي تحسينات في البحث مثل دعم المرادفات، ومطالبات "هل تقصد؟" والاقتراحات المسبقة للكتابة تحليلات مدمجة لتتبع اتجاهات البحث وتحسين النتائج

هنا، تقوم الأدوات بدمج البيانات المنظمة وغير المنظمة، مما يحسّن من الملاءمة. ابحث عن: المرحلة 2: البحث الذكي (البحث الذكي (المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمخصص) في هذه المرحلة المتقدمة، تقدم الأدوات تجارب بحث سياقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ابحث عن حلول مع:

المعالجة اللغوية العصبية اللغوية والبحث الدلالي من أجل الدقة القائمة على المقاصد نتائج بحث مخصصة مدفوعة بسلوك المستخدم رسوم بيانية معرفية لربط المحتوى ذي الصلة ووضعه في السياق بروتوكولات الأمان القابلة للتطوير لعمليات النشر الكبيرة على مستوى المؤسسة

في هذه المرحلة المتقدمة، تقدم الأدوات تجارب بحث سياقية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ابحث عن حلول مع:

للبقاء في المقدمة حقًا، اختبرت الأدوات التي تتطور بناءً على عروضها، مثل البحث التنبؤي، والدعم متعدد الوسائط ومتعدد اللغات، و أتمتة سير العمل . تعمل ميزات مثل الذكاء الاصطناعي المدرك للمشاعر على تعزيز مشاركة العملاء، بينما يضمن التكامل مع منصات البحث بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات وأدوات الأعمال أن البحث يقود القرارات مباشرةً.

من خلال تقييم هذه السمات الرئيسية، يمكنك اختيار الحل الذي يلبي الاحتياجات الحالية ويثبت قدرات البحث في مؤسستك في المستقبل من أجل الابتكار والكفاءة على المدى الطويل.

💡 نصيحة احترافية: بطبيعة الحال، ضع في اعتبارك أن البرنامج الذي تختاره يجب أن يوفر أيضًا تجربة مستخدم فائقة وأن يتناسب مع ميزانية مؤسستك. بالإضافة إلى ذلك، ابحث عن دعم عملاء متسق وسهل الوصول إليه، وهو ما ستحتاجه في الأشهر القليلة الأولى.

أفضل 10 برامج بحث للمؤسسات لاستخدامها في عام 2024

إليك قائمتي المختصرة لأفضل عشرة برامج بحث للمؤسسات.

1. ClickUp (الأفضل للبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإدارة سير العمل)

المفضل في المنزل, انقر فوق غيرت طريقة إدارتنا للمشاريع و تنظيم الملفات والمجلدات في مؤسستنا

مع ميزات مثل انقر فوق البحث المتصل ، يمكنني العثور على أي مهمة أو مستند أو ملاحظة على الفور، مما يسهل متابعة المشاريع.

ما يعزز قدراته أكثر هو ClickUp Brain . مع Brain، يمكنك الحصول على رؤى وتوصيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على العمل بذكاء وليس بجهد أكبر. دعنا نستكشف مجموعة ميزاته الغنية بشكل أكبر.

🚀 انقر فوق البحث المتصل

يعمل ClickUp Connected Search على استرداد المعلومات من مصادر متعددة، مما يجعله مناسبًا تمامًا لمديري المؤسسات وصناع القرار. يمكنك الوصول على الفور إلى المهام والتطبيقات والمستندات والملاحظات والتعليقات من ClickUp أو من تطبيق متصل أو من محركات الأقراص المحلية الخاصة بك، كل ذلك ضمن شريط بحث واحد.

البحث عن التطبيقات والعثور عليها من المستودع باستخدام ClickUp Connected Search

ما يجعل بحث ClickUp المتصل فعالاً بشكل خاص هو

التصفية السياقية تسمح لي بالفرز حسب المشروع أو الحالة أو المُعيَّن أو الأولوية، مما يؤدي إلى تنقيح النتائج إلى المحتوى الأكثر صلة فقط. وهذا يعني أنني لستُ مضطرًا للبحث في بيانات غير ذات صلة

تسمح لي بالفرز حسب المشروع أو الحالة أو المُعيَّن أو الأولوية، مما يؤدي إلى تنقيح النتائج إلى المحتوى الأكثر صلة فقط. وهذا يعني أنني لستُ مضطرًا للبحث في بيانات غير ذات صلة أوامر بحث مخصصة مثل اختصارات الروابط، وتخزين النص لوقت لاحق، وغير ذلك، للبحث عن أي شيء في مكان واحد

مثل اختصارات الروابط، وتخزين النص لوقت لاحق، وغير ذلك، للبحث عن أي شيء في مكان واحد إدارة الأذونات، والتي تضمن عدم الوصول إلى المعلومات الحساسة إلا للمستخدمين المصرح لهم فقط

🧠 حقيقة ممتعة وفقًا للدراسات فإن محركات البحث الخاصة بالمؤسسات أكثر دقة عند مقارنتها بالبحث العام على شبكة الويب العالمية، والتي تقصر البحث على الصفحات التي تحتوي على معلومات ذات صلة.

🚀 ClickUp Brain

يحوّل ClickUp Brain البحث المؤسسي من خلال دمج الميزات الذكية في البحث. تم تصميمه مع وضع مستقبل البحث المؤسسي في الاعتبار، فهو يعزز الكفاءة و الإنتاجية من خلال وظائف مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل الأسئلة والأجوبة السياقية وملخصات المهام.

اعثر على المعلومات والنماذج والمستندات ذات الصلة من مركز المعرفة باستخدام ClickUp Brain

استخدم ClickUp Brain لهذه المهام المحددة:

تحديد موقع ملاحظات الاجتماعات المشتركة بين الإدارات : باستخدام ClickUp Brain، وجدتُ ملاحظات من مختلف الفرق (التسويق والمبيعات والعمليات) من خلال البحث في السياق بدلاً من تذكر أسماء الملفات أو المواقع الدقيقة

: باستخدام ClickUp Brain، وجدتُ ملاحظات من مختلف الفرق (التسويق والمبيعات والعمليات) من خلال البحث في السياق بدلاً من تذكر أسماء الملفات أو المواقع الدقيقة إنشاء ملخصات المهام : ساعدتني الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تلخيص تحديثات المشروع المطولة في نقاط يسهل هضمها، مما وفر لي ساعات من المراجعة اليدوية

: ساعدتني الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تلخيص تحديثات المشروع المطولة في نقاط يسهل هضمها، مما وفر لي ساعات من المراجعة اليدوية تنظيم ملاحظات العملاء: لقد استخدمته لتحليل التعليقات المنتشرة عبر العديد من المستندات والمحادثات، مما ساعدني في تحديد الموضوعات المتكررة وتحديد أولويات التحسينات لمشاريعنا

🚀 ClickUp Docs مستندات ClickUp هو منصة مركزية لإدارة المستندات مصممة بقدرات بحث قوية. وبفضل ميزات مثل التعاون في الوقت الحقيقي، والتحكم في الإصدار، وإعدادات الخصوصية، تعمل ClickUp Docs كقاعدة معرفية تفاعلية وآمنة.

باستخدام ClickUp Docs، يمكنك:

التعاون في مقترحات المشاريع عبر الأقسام المختلفة : صياغة ومشاركة مقترحات المشاريع مع مدخلات من فرق متعددة

: صياغة ومشاركة مقترحات المشاريع مع مدخلات من فرق متعددة أرشفة عقود العملاء مع إمكانية الوصول إلى الكلمات الرئيسية : تنظيم عقود العملاء وتحميلها إلى ClickUp Docs. تتيح إمكانات البحث الخاصة به لكل فريق العثور فوراً على مصطلحات أو بنود أو أسماء عملاء محددين داخل المستندات، مما يلغي الحاجة إلى غربلة الملفات يدوياً

: تنظيم عقود العملاء وتحميلها إلى ClickUp Docs. تتيح إمكانات البحث الخاصة به لكل فريق العثور فوراً على مصطلحات أو بنود أو أسماء عملاء محددين داخل المستندات، مما يلغي الحاجة إلى غربلة الملفات يدوياً إنشاء مراكز معرفية للأسئلة الشائعة المشتركة بين الفرق: إنشاء مركز معرفي باستخدام ClickUp Docs لمعالجة استفسارات الفريق المتكررة

إدارة الوصول إلى المستندات الحساسة باستخدام ClickUp Docs

يمكن لمستخدمي المؤسسات البحث عن المهام ومواقع الويكي والمستندات الأخرى ذات الصلة واسترجاعها من مركز المستندات مما يساعد على ضمان سهولة وصول جميع أعضاء الفريق إلى أحدث الموارد.

ClickUp أفضل الميزات

استخدام البحث المتصل عبر جميع البيانات، بما في ذلك المهام, ملفات PDF والتعليقات والمرفقات، لتقليل وقت البحث وسهولة الوصول إلى المعلومات

تقديم إجابات مباشرة بناءً على استفسارات المستخدم ضمن سياق المهمة ذات الصلة أو وثائق المشروع مع أداة الأسئلة والأجوبة السياقية الخاصة ب ClickUp Brain

الخاصة ب ClickUp Brain توفير ملخصات موجزة من إنشاء الذكاء الاصطناعي لتحديثات المهام وتفاصيل المشروع

استرجع فقط البيانات الأكثر ملاءمة لاحتياجاتك باستخدام خيارات التصفية المتقدمة للتصفية حسب المشروع أو الأولوية أو معلمات المُعيّن

للتصفية حسب المشروع أو الأولوية أو معلمات المُعيّن التحكم في من يصل إلى محتوى معين باستخدام وصول البحث المستند إلى الإذن للحفاظ على الأمان وإمكانية الوصول للتعامل مع المعلومات الحساسة داخل المؤسسات الكبيرة

قيود ClickUp

منحنى تعلُّم عالٍ للمستخدمين الجدد بسبب النطاق الواسع من الميزات

محدودية الوظائف غير المتصلة بالإنترنت لمستخدمي الأجهزة المحمولة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها سنويًا

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها سنويًا للشركات : 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها سنويًا

: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم يتم احتسابها سنويًا المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

هذا ما قالته فيكتوريا بريمان عمليات التسويق مدير في شركة سيكوينت، ما يقوله عن باستخدام ClickUp :

ClickUp كان له دور فعال في تغيير طريقة عملنا في Seequent. فبدونه، كنا سنظل نعاني في العثور على المكان الذي يجب أن تكون فيه المعلومات وكيفية التواصل. أنا أحب استخدام ClickUp، فأنا أعيش فيه، وفريق العمل يحبه.

فيكتوريا بيريمان، مديرة عمليات التسويق في Seequent

📮ClickUp Insight: العاملون في مجال المعرفة إرسال ما معدله 25 رسالة يومياً بحثاً عن المعلومات والسياق

وهذا يشير إلى إهدار قدر لا بأس به من الوقت في التمرير والبحث وفك رموز المحادثات المجزأة عبر رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات. 😱

لو كان لديك فقط خيار بحث متقدم لغربلة بياناتك عبر المهام والمشاريع والدردشة ورسائل البريد الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي. ولكن لديك: جرّب ClickUp !

2. Glean (أفضل محرك بحث للمؤسسات مع تكامل واسع النطاق)

وجدت أن Glean فعال للغاية في الجمع بين مصادر البيانات المتنوعة في مركز بحث واحد. يمكنني بسهولة تحديد موقع المستندات ورسائل البريد الإلكتروني والمحادثات عبر أدوات مثل Slack وGoogle Workspace وMicrosoft 365.

كما أن إمكانات البحث الدلالي التي يوفرها مدعومة بمعالجة اللغة الطبيعية أعطت نتائج دقيقة وذات صلة حتى بالنسبة للاستعلامات المعقدة.

عبر جمع

Glean أفضل الميزات

ابحث عبر التطبيقات ومصادر البيانات المتصلة للوصول الفعال باستخدام مركز بحث موحد

احصل على نتائج مخصصة بناءً على سجل المستخدم ونواياه باستخدام توصيات الذكاء الاصطناعي

حافظ على مواءمة الفرق من خلال عرض التحديثات ذات الصلة والمعلومات الشائعة

تقديم الإجابات والاقتراحات ذات الصلة باستفسارات المستخدم باستخدام رؤى سياقية

التكامل مع أكثر من 100 تطبيق، بما في ذلك Slack وGoogle Workspace وMicrosoft 365

قيود Glean Glean

التخصيص المحدود لعناصر تحكم وتكوينات بحث محددة

الإعداد الإضافي المطلوب لتكاملات بيانات معينة، أو أنظمة مخصصة أو متخصصة

الحاجة إلى ميزات متقدمة لتكون أكثر فعالية مع مجموعات البيانات الأكبر حجمًا

تسعير Glean Glean

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Glean Glean

G2: 4.5/5 (أكثر من 1000 تقييم)

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3. جورو (الأفضل لإنشاء نظام إدارة المعرفة)

تم تصميم Guru ليكون بمثابة نظام داخلي نظام إدارة المعرفة . تسهّل هذه الأداة على فرق العمل التقاط معلومات الشركة وتنظيمها والوصول إليها عبر مختلف المنصات.

يقوم برنامج البحث المؤسسي القائم على الذكاء الاصطناعي هذا بسحب البيانات من مصادر عديدة، مثل Google Drive وOneDrive وSlack وغير ذلك، حتى أتمكن من العثور على كل ما أريده دون مغادرة منصتهم. ومن المزايا الإضافية تنبيهات المعرفة وميزات الإجابات الخاصة بـ Guru، والتي تساعدني في تحديث المعلومات والوصول إليها، مما يضمن حصولي على أحدث التفاصيل.

عبر المعلم

المعلم أفضل الميزات

تخزين المعرفة وتنظيمها من مصادر متعددة والوصول إليها من خلال Slack وMS Teams وإضافات Chrome

احصل على إجابات دقيقة مستندة إلى المقاصد عبر جميع مصادر المعرفة

تأكد من دقة المحتوى وتحديثه من خلال إعداد تذكيرات التحقق

الاتصال مع Google Drive وDropbox وSharePoint للوصول المركزي

استخدم بطاقات معرفية منظمة بصرياً وقابلة للتحرير بسهولة

قيود المعلم

ميزات تكامل محدودة

التدريب المطلوب لإعداد مجموعات المعرفة والتحقق منها

تسعير #### Guru

تجربة مجانية

الكل في واحد : 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

: 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المؤسسة: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 500 تقييم)

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4. Coveo (الأفضل للبحث المخصص وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة)

Coveo هو حل آخر للبحث المؤسسي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويوفر نتائج مخصصة ذات صلة عبر مصادر بيانات متعددة.

تستفيد Coveo Relevance Cloud™ من قدرات التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية لتحسين دقة نتائج البحث. وجدته أكثر ملاءمة لحالات الاستخدام المتطورة مثل دعم العملاء والتجارة الإلكترونية.

عبر كوفو

أفضل ميزات كوفيو

تكييف نتائج البحث بناءً على سلوك المستخدم، مما يضمن ملاءمة عالية

استخدام موصلات جاهزة لأنظمة مثل Salesforce وMicrosoft ومنصات التجارة الإلكترونية

الحصول على رؤى حول أداء البحث وسلوك المستخدم

الوصول إلى المقتطفات الذكية للحصول على إجابات سريعة ودقيقة من المستندات

قيود Coveo

مشكلات عرضية تتعلق بالملاءمة في نتائج البحث، خاصةً بالنسبة للاستعلامات المعقدة

يستهلك الكثير من الوقت ويتطلب موارد كبيرة للترقيات وإدارة الحزمة

يحتاج إلى مزيد من التخصيص لحالات استخدام محددة مثل الفرز والتصفية المتقدمين

تسعير كوفيو

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات كوفيو

G2 : 4.4/5 (أكثر من 130 مراجعة)

: 4.4/5 (أكثر من 130 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

5. Algolia (الأفضل للتجارة الإلكترونية والوسائط وتطبيقات SaaS)

للحصول على دقة بحث فائقة، تجمع تقنية البحث العصبي من Algolia بين معالجة اللغة الطبيعية (NLP) ومطابقة الكلمات الرئيسية. إنها مناسبة بشكل رائع للتجارة الإلكترونية، وتطبيقات SaaS، والشركات الإعلامية، حيث توفر أدوات قوية لتخصيص تفاعل المستخدم وتحسين الملاءمة عبر منصات مثل Salesforce و Shopify.

عبر الغوليا

أفضل ميزات #### الجوليا

احصل على مزيج من البرمجة اللغوية العصبية ومطابقة الكلمات الرئيسية للحصول على دقة فائقة من خلال البحث العصبي القائم على الذكاء الاصطناعي

الإعداد بسرعة وسلاسة مع تكامل واجهة برمجة التطبيقات عبر المنصات

استخدم التصفية والفرز البديهية لتحسين نتائج البحث من خلال بحث متعدد الأوجه قابل للتخصيص

اختبار A/B وتحسين تكوينات البحث لتحسين تفاعل المستخدم ومعدلات التحويل

تحكم في رؤية المنتج وتخصيصه باستخدام أدوات مثل استوديو الترويج

قيود Algolia

يتطلب معرفة تقنية وموارد مخصصة للإعداد الأولي

يتطلب أموالاً أكثر بكثير لتوسيع نطاقه ليتجاوز المستوى المجاني، خاصة للشركات الناشئة والشركات الأصغر حجمًا

يحتاج إلى تكوينات مخصصة لتحسين ملاءمة البحث في سياقات محددة

تسعير Algolia

البناء: مجانًا لما يصل إلى 10,000 طلب بحث شهريًا

لما يصل إلى 10,000 طلب بحث شهريًا الزيادة: 0.50 دولار لكل 1000 طلب بحث شهريًا

0.50 دولار لكل 1000 طلب بحث شهريًا القسط: تسعير مخصص

تسعير مخصص التوصية: 0.60 دولار لكل 1000 طلب توصية شهريًا

تقييمات ومراجعات Algolia

G2 : 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 70 تقييم)

6. آي بي إم واتسون ديسكفري (الأفضل للصناعات عالية التنظيم)

لقد أبهرتني شركة IBM Watson Discovery بقدراتها القوية القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المعقدة واستخراجها.

تم تصميمه لقطاعات مثل التأمين والتمويل والرعاية الصحية، وهو يدمج معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي للبحث. يمكنك فهم كميات هائلة من البيانات المهيكلة وغير المهيكلة بسرعة، مثل المستندات ورسائل البريد الإلكتروني ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي.

تسمح ميزة الفهم الذكي للمستندات (SDU) للفرق بتدريب النماذج على هياكل المستندات المخصصة، مثل الرؤوس والجداول، دون الحاجة إلى مهارات ترميز واسعة النطاق.

عبر IBM Watson Discovery

IBM Watson Discovery أفضل ميزات IBM Watson Discovery

فهم النص وتصنيفه للكشف عن مشاعر العملاء واتجاهاتهم باستخدام البرمجة اللغوية العصبية وتحليل المشاعر

سحب البيانات وهيكلتها تلقائيًا من تنسيقات ملفات متعددة، بما في ذلك ملفات PDF ومستندات Word وأوراق Excel

تحديد الأنماط والاتجاهات الرئيسية باستخدام رؤى بيانية من أدوات الاكتشاف المرئية

التكامل مع منصات وتطبيقات الأعمال الأخرى باستخدام خيارات واجهة برمجة التطبيقات الشاملة

استرجع إجابات محددة على الاستعلامات باستخدام استرجاع المقاطع، مما يجعلها فعالة بشكل خاص لخدمة العملاء وتطبيقات الدردشة الآلية

قيود اكتشاف IBM Watson Discovery

سعر مرتفع للشركات الصغيرة

إعداد معقد للمستخدمين غير التقنيين، مع وجود منحنى تعليمي للتخصيص

عدم اتساق استخراج البيانات المستندة إلى الصور مع التعرف الضوئي على الحروف (OCR)

تسعير IBM Watson Discovery

الخطة الإضافية : بدءًا من 500 دولار شهريًا، يتم دفعها سنويًا

: بدءًا من 500 دولار شهريًا، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: بدءًا من 5000 دولار شهريًا، يتم دفعها سنويًا

تقييمات ومراجعات آي بي إم واتسون ديسكفري IBM Watson Discovery

G2: 4.5/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

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7. Lucidworks Fusion (أفضل حل بحث مؤسسي لأمن البيانات)

لوسيدوركس فيوجن هو حل بحث مؤسسي قوي مصمم لتوحيد مصادر البيانات المتنوعة وتقديم رؤى ذات صلة عالية. باستخدام Neural Hybrid Search™، فهو يجمع بين الشبكات العصبية الدلالية والأساليب المعجمية التقليدية لتفسير نية بحث المستخدم وتقديم نتائج دقيقة.

تُعدّ ميزة Smart Rank ™ فعّالة بشكل خاص في تخصيص ترتيب المحتوى بناءً على إشارات المستخدم، مثل السلوك والموقع. وهذا يجعلها مثالية للبيئات الديناميكية مثل التجارة الإلكترونية وخدمة العملاء.

عبر لوسيدوركس فيوجن

أفضل ميزات لوسيدوركس فيوجن

الاتصال بسلاسة مع مجموعة من قواعد البيانات والتخزين السحابي باستخدام تكامل مصدر البيانات الواسع

تقديم بحث سياقي وتحليلات لإبراز البيانات القابلة للتنفيذ

الحفاظ على بروتوكولات صارمة لأمن البيانات (التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار (RBAC)، وتشفير SSL، وISO 27001) لتلبية احتياجات المؤسسة

قيود لوسيدوركس فيوجن

يتطلب الإعداد والتهيئة الأولية المعقدة خبرة فنية

تكلفة عالية للميزات المتقدمة، مما قد يؤثر على الميزانيات الصغيرة

منحنى تعليمي حاد في الاستخدام الكامل للمنصة

تسعير لوسيدوركس فيوجن

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات لوسيدووركس #### تقييمات ومراجعات لوسيدووركس

مراجعات غير كافية

8. AlphaSense (الأفضل لمعلومات السوق والأبحاث المالية)

عندما استخدمت AlphaSense، وجدت أنه مفيد بشكل خاص للأبحاث المالية والتحليل التنافسي. يمكن للبحث التوليدي للمنصة تجميع الرؤى من أكثر من 10,000 مصدر بيانات.

تدمج ميزة ذكاء المؤسسة المحتوى الخاص مع البيانات الخارجية لإنشاء رؤية موحدة للأسواق والاتجاهات. يمكنني الكشف عن العوامل المعطلة للصناعة، أو تتبع الاستثمارات، أو تلخيص رؤى البحث والتطوير. ووفر لي التلخيص القائم على الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية ساعات من العمل وضمن لي عدم تفويت أي تفاصيل مهمة.

عبر ألفا سينس

أفضل ميزات AlphaSense

تجميع البيانات من أبحاث الوسطاء والإيداعات التنظيمية ونصوص مكالمات الخبراء

استخدام التعلم الآلي لتقديم رؤى دقيقة وقابلة للتنفيذ مدعومة بالذكاء الاصطناعي

إخطار المستخدمين بالتحديثات ذات الصلة باستخدام تنبيهات مخصصة لمساعدتهم على البقاء على اطلاع على تغيرات السوق

فهرسة التقارير الداخلية أو البيانات التي يقوم المستخدم بتحميلها لسهولة الوصول إليها إلى جانب المصادر الخارجية

قيود AlphaSense

يمكن أن تولد أنظمة التنبيهات إشعارات مفرطة إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح

قد تتأخر عمليات البحث المعقدة ذات الحجم الكبير في بعض الأحيان

تتطلب واجهة البحث منحنى تعليمي لتحقيق أقصى قدر من إمكاناتها

تسعير #### تسعير ألفا سينس

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات AlphaSense

G2 : 4.7/5 (أكثر من 260 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 260 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

9. Elasticsearch (أفضل منصة بحث للمؤسسات لمجموعات البيانات الضخمة)

عندما استخدمتُ Elasticsearch، أُعجبتُ بقدرته على التعامل مع الاستعلامات المعقدة ومجموعات البيانات الضخمة بسرعة استثنائية وقابلية للتوسع. وقد ضمنت بنيته الموزعة إمكانية تحمل الأخطاء والفهرسة في الوقت الفعلي، مما جعله مثاليًا لبناء حلول بحث مؤسسية قوية.

يتكامل Elasticsearch بسلاسة مع Kibana و Logstash، ويتميز Elasticsearch بتصور أنيق للبيانات وعمليات استيعاب.

عبر البحث المرن

Elasticsearch أفضل ميزات Elasticsearch

التعامل مع أحجام البيانات الكبيرة ويمكنه التوسع أفقيًا عبر الخوادم

إدخال استعلامات معقدة وموزعة بسرعات فهرسة واسترجاع فعالة باستخدام بنيته الموزعة

احصل على بحث وتحليلات في الوقت الفعلي لتحليل البيانات والاستجابة السريعة في سيناريوهات حساسة للوقت مثل التجارة الإلكترونية والأمن السيبراني

استخدم فلاتر البحث المخصصة، والبحث ذي الأوجه، والترتيب لتحسين نتائج البحث باستخدام خيارات الاستعلام المتقدمة

قيود Elasticsearch

يتطلب القيام بالإعداد الأولي والحصول على التخصيص المتقدم خبرة تقنية

يتطلب الحصول على الميزات الرئيسية مثل الأمان المتقدم والتنبيهات ترخيصًا مدفوعًا، حتى لو كان مفتوح المصدر

يمكن أن يستغرق تحديث المخططات أو الفهارس وقتًا طويلاً ومعقدًا في بيئات الإنتاج

تسعير Elasticsearch

تجربة مجانية

قياسي : 95 دولارًا شهريًا لكل 120 جيجابايت من السعة التخزينية

: 95 دولارًا شهريًا لكل 120 جيجابايت من السعة التخزينية ذهبي : 109 دولارات شهريًا لكل 120 جيجابايت من السعة التخزينية

: 109 دولارات شهريًا لكل 120 جيجابايت من السعة التخزينية بلاتيني : 125 دولارًا شهريًا لكل 120 جيجابايت من السعة التخزينية

: 125 دولارًا شهريًا لكل 120 جيجابايت من السعة التخزينية المؤسسات: 175 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل 120 جيجابايت من التخزين

تقييمات ومراجعات Elasticsearch #### تقييمات ومراجعات Elasticsearch

G2 : 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 40 مراجعة)

10. صندوق لويجي (الأفضل لتحسين تجربة عملاء التجارة الإلكترونية)

عندما استخدمت Luigi's Box للبحث المؤسسي في التجارة الإلكترونية، غيَّر تجربة التسوق من خلال تحسين وظائف البحث وتقديم نتائج مخصصة. وبالإضافة إلى الواجهة سهلة الاستخدام، فهو يتضمن ميزات متقدمة مثل الإكمال التلقائي والتوصيات وتحليلات البحث لتحسين تفاعل المستخدم وتعزيز التحويلات.

كما ساعدت ميزة تعزيز المنتج أيضًا في إعطاء الأولوية للمنتجات عالية التحويل أو المنتجات الجديدة، مما يزيد من ظهورها في نتائج البحث. بفضل دعمه متعدد اللغات، يُعد Luigi's Box حلاً جيداً للأسواق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكامله السلس يجعل توسيع نطاق العمليات عبر المنصات أمراً سهلاً.

عبر صندوق لويجي

أفضل ميزات صندوق لويجي #### أفضل ميزات صندوق لويجي

يوفر البحث الصوتي كخيار بحث مرن للعملاء، وهو مفيد بشكل خاص على الأجهزة المحمولة

مساعدة المستخدمين في العثور على المنتجات حتى مع وجود أخطاء إملائية باستخدام الإكمال التلقائي والتسامح مع الأخطاء المطبعية، مما يعزز سهولة الاستخدام

يقدم رؤى حول سلوكيات البحث، مما يساعد على تحسين قوائم المنتجات وتجربة العملاء باستخدام تحليلات قابلة للتنفيذ

لوحة تحكم بديهية مع خيارات تهيئة مفيدة ودعم عملاء سريع الاستجابة

قيود صندوق لويجي بوكس

اعتمادًا على احتياجات التهيئة، يمكن أن تكون الأسعار مرتفعة بالنسبة لمواقع التجارة الإلكترونية الأصغر حجمًا

أسعار صندوق لويجي بوكس

الاندماج الذاتي: 1070 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا

1070 دولارًا أمريكيًا شهريًا، تُدفع سنويًا التكامل المخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات لويجي بوكس #### تقييمات ومراجعات لويجي بوكس

G2 : 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 100 تقييم)

11. خدمة Amazon OpenSearch Service (الأفضل لبيئة AWS)

خدمة Amazon OpenSearch Service عبارة عن حل بحث وتحليلات مُدار بالكامل وقابل للتطوير يستفيد منه نظام AWS البيئي. وهو يستند إلى محرك OpenSearch مفتوح المصدر ويوفر خيارات واسعة النطاق للبحث في الوقت الحقيقي، وتحليلات السجل، وتصور البيانات.

توفر لوحات معلومات OpenSearch Dashboards أدوات التصور التي تتكامل بسلاسة مع خدمات AWS الأخرى، مثل CloudWatch للمراقبة وDynamoDB للبحث في قواعد البيانات، مما يعزز وظائفها في البيئات واسعة النطاق.

عبر خدمة البحث المفتوح من أمازون

أفضل ميزات خدمة Amazon OpenSearch Service

إدارة التكاليف استنادًا إلى احتياجات الوصول إلى البيانات باستخدام مستويات التخزين الساخن و UltraWarm و Cold Storage

التكامل بسلاسة مع خدمات AWS، والتطبيقات، ومجموعات البيانات

استخدام البحث المتجه والبحث بالتعلّم الآلي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبحث باستخدام تقنية الجيران الأقرب (k-NN) للحصول على صلة أعلى

قيود خدمة Amazon OpenSearch Service

يمكن أن تزيد النفقات إذا لم يتم تحسينها، خاصةً بالنسبة لاحتياجات البيانات الثقيلة أو كبيرة الحجم

يمكن أن تقل المرونة إذا اقتصرت على إصدارات OpenSearch وElasticsearch المدعومة من AWS

يمكن أن تنخفض قابلية النقل إذا تم التحويل من AWS إلى بنية تحتية غير AWS

تسعير خدمة Amazon OpenSearch Service

الدفع حسب الاستخدام بناءً على استخدام مثيلات EC2 واحتياجات التخزين

فئة AWS المجانية

تقييمات ومراجعات خدمة Amazon OpenSearch Service

G2 : 4.2/5 (أكثر من 90 تقييمًا)

: 4.2/5 (أكثر من 90 تقييمًا) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

أفضل أداة بحث مؤسسية متوفرة: كليك أب

إذا كنت تعمل في مؤسسة تولد مجموعات بيانات ضخمة، فإن اختيار برنامج البحث المؤسسي المناسب قد يكون أمراً بالغ الأهمية للوصول إلى المعلومات وإدارتها بفعالية.

تقدم كل أداة قمت بمراجعتها هنا - من أداة البحث المؤسسي المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Glean إلى تكامل Amazon OpenSearch Service مع AWS - ميزات فريدة لتحسين البحث وتحليلات البيانات.

من بين كل هذه الخيارات، يُعد ClickUp حلاً متكاملاً، حيث يجمع بين إمكانيات البحث القوية وأتمتة سير العمل وإدارة المهام و التعاون في المستندات .

ومع أدوات مثل ClickUp Brain، نتجاوز البحث إلى تحسين سير العمل بأكمله. وهذا يجعل ClickUp خياراً مثالياً لفرقنا التي تركز على الإنتاجية. هل أنت مستعد لتجربة منصة موحدة تعمل على تحسين كل من البحث وإدارة المشاريع؟ اشترك في ClickUp اليوم!