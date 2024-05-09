Perplexity مقابل Google: تحديد أداة البحث الأفضل

لسنوات طويلة، كانت Google هي البطل بلا منازع في عالم محركات البحث، والمصدر المفضل للجميع للعثور على أي معلومات نريدها. لدرجة أن عبارة "ابحث في Google" أصبحت عبارة شائعة.

ولكن مع تطور التقنيات، ظهر منافس جديد بنهج أكثر ابتكارًا ونماذج لغوية متقدمة: Perplexity. تم إطلاق Perplexity في عام 2022، ويهدف إلى استخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في طريقة عمل البحث على الإنترنت.

وقد جعل ذلك الكثيرين يتساءلون عما إذا كانت Google لا تزال أفضل محرك بحث أم أن Perplexity هي مفتاح عصر جديد. في هذا المدونة، سنجد إجابة على هذا السؤال من خلال مقارنة متعمقة بين Perplexity و Google.

ما هو Perplexity؟

Perplexity هو محرك بحث وإجابة قائم على الذكاء الاصطناعي يجيب على الاستفسارات بناءً على سياقها ودقائقها. ويستخدم معالجة اللغة الطبيعية ونماذج لغوية كبيرة لتقديم إجابات فورية ودقيقة بلغة طبيعية.

كل ما عليك فعله هو كتابة استفساراتك، وسيقدم لك الذكاء الاصطناعي نتائج مخصصة مع اقتباسات ومراجع مضمنة. تتضمن بعض إمكانيات Perplexity ما يلي:

توفير ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال تجميع المعلومات من الويب

تخصيص الردود بناءً على السياق

استناد الردود إلى مصادر أحدث بدلاً من القديمة

السماح للمستخدمين بطرح أسئلة متابعة

تحسين استجاباته كلما زادت تفاعلك معه

ميزات Perplexity

تقدم Perplexity مجموعة متنوعة من الميزات التي تجعلها منافسًا قويًا لـ Google. دعونا نتحقق من ذلك:

مصدر الاقتباس

مصدر الاقتباس على Perplexity. ai

Perplexity يجيب على استفساراتك بأكبر قدر ممكن من الطبيعية والشفافية. ويستشهد بالمصادر المستخدمة لجمع المعلومات لضمان مصداقية إجاباته. وبهذه الطريقة، يمكنك التعمق في المحتوى واتخاذ قرارات ذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي والحصول على معلومات موثوقة.

لذا، إذا كنت طالبًا تكتب بحثًا أو متعلمًا فضوليًا تبحث عن إجابات موثوقة، فإن ميزة الاقتباس من المصادر في Perplexity تضيف طبقة إضافية من الثقة.

فهم السياق

هل سبق لك أن شعرت بالإحباط عندما تبحث عن شيء ما، ولا تحصل سوى على نتائج غير ذات صلة بالموضوع ولا تمثل سوى جزء بسيط مما تبحث عنه؟ حسنًا، يضمن لك Perplexity ألا تواجه هذا الموقف.

تخيل أنك تطرح سؤالاً أو تبحث عن توصيات وتحصل على نتائج دقيقة ومخصصة تلبي احتياجاتك بالفعل. هذا ما يفعله Perplexity.

يقوم بتحليل الكلمات والعبارات المحيطة والبنية العامة لطلبك لتقديم نتائج دقيقة وذات صلة. يتم إنشاء النتائج باستخدام مصادر متنوعة وصور ومقاطع فيديو.

البحث في الوقت الفعلي

نتائج البحث في الوقت الفعلي على Perplexity AI

Perplexity يقدم لك أحدث المعلومات فقط. فهو يظل على اطلاع دائم بكل ما يحدث في العالم الرقمي من خلال المسح والتحليل المستمر للويب. لذا، سواء كنت تريد معرفة درجة الحرارة اليوم أو آخر الأخبار، فإن Perplexity سيوفر لك أحدث المعلومات في ثوانٍ معدودة.

ولا تأتي هذه المعلومات من مواقع الويب النموذجية فحسب. بل تأتي من مصادر متنوعة، بما في ذلك تقارير الصناعة ووسائل التواصل الاجتماعي والمجلات الأكاديمية. يمكنك أيضًا استخدام وضع "التركيز" لتقييد البحث عن طريق تحديد جميع مصادر البحث والأكاديمية والكتابة وWolfram|Alpha وYouTube وReddit.

علاوة على ذلك، يثري Perplexity إجاباتك بالصور ومقاطع الفيديو. كما يتيح لك إنشاء صور عالية الجودة بناءً على المطالبات.

اكتشف

تقدم Perplexity AI ميزة Discover التي توفر لك إجابات موجزة حول المواضيع الشائعة. وهي تشبه إلى حد كبير قسم Discover في Instagram، الذي يتيح لك اكتشاف مواضيع مثيرة للاهتمام.

ومع ذلك، لا يمكن تنظيم موجز Discover في الوقت الحالي. بالإضافة إلى ذلك، فهو غير مفتوح للتعليقات، لذا لا يمكنك تقديم ملاحظات حول محتواه، مثل ما تريد رؤيته أكثر أو أقل في موجزك.

الاستعلام عن الملفات التي تم تحميلها

ميزة أخرى رائعة يقدمها Perplexity هي القدرة على تحميل الصور والنصوص وملفات PDF وطرح استفساراتك بناءً على ذلك. لذا، إذا رأيت زهرة جميلة وتريد معرفة اسمها أو لديك ورقة طويلة لتقرأها في ليلة الامتحان، يمكنك القيام بذلك باستخدام Perplexity.

يمكنك أن تطلب منه تلخيص الملفات وشرحها وحتى ترجمتها. بناءً على الملفات، يمكنك أيضًا طرح أسئلة متابعة.

العيب الوحيد هو أن الإصدار المجاني يسمح لك بتحميل ما يصل إلى 3 ملفات في اليوم. ومع ذلك، يتيح لك الإصدار الاحترافي تحميل ملفات غير محدودة.

أسعار Perplexity

مجاني

Perplexity Pro: 20 دولارًا شهريًا

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ما هو Google؟

صفحة بحث Google

بفضل حصتها التي تبلغ 92.82% من سوق محركات البحث، أصبحت Google مرادفًا للبحث عبر الإنترنت. تم إطلاق Google في عام 1997، وهي تتيح لك البحث عن المعلومات عن طريق إدخال عبارات أو كلمات رئيسية.

يمكنك البحث عن مجموعة متنوعة من المعلومات، بما في ذلك صفحات الويب والصور ومقاطع الفيديو والمقالات الإخبارية والخرائط والمزيد.

يستخدم بحث Google خوارزمية معقدة لتحديد مدى صلة صفحات الويب باستعلامك. ويأخذ في الاعتبار عوامل مختلفة، مثل صلة الكلمات الرئيسية وجودة موقع الويب ومقاييس تفاعل المستخدمين وما إلى ذلك، لترتيب نتائج البحث حسب مدى صلتها وفائدتها.

علاوة على ذلك، يوفر العديد من ميزات البحث المتخصصة، بما في ذلك Google Images و Google Maps و Google Scholar والمزيد. تتيح هذه الميزات للمستخدمين العثور على أنواع محددة من المعلومات أو الوصول إلى قواعد بيانات متخصصة.

ميزات Google

بصفتها شركة رائدة في مجال محركات البحث، توفر Google العديد من الميزات الفريدة والرائعة. دعنا نستكشف بعضًا منها:

البحث على الويب

تتمثل الوظيفة الأساسية لـ Google Search في البحث على الويب، والتي تتيح لك البحث عن المعلومات على الإنترنت باستخدام الكلمات الرئيسية والعبارات.

يمكنك أيضًا البحث عن الصور أو تحميل الصور أو استخدام الكاميرا للبحث العكسي عن الصور. تتيح لك ميزة البحث الصوتي من Google نطق استفساراتك بدلاً من كتابتها.

علاوة على ذلك، يمكنك تحديد نطاق البحث عن طريق تصفية التاريخ والمصداقية والمصدر. يمكنك أيضًا تحديد نوع المعلومات التي تريدها، من الأخبار إلى مقاطع الفيديو.

بالإضافة إلى ذلك، Google Scholar هو محرك بحث متخصص في الأدبيات الأكاديمية يوفر الوصول إلى المقالات العلمية والمجلات والأوراق البحثية.

بالإضافة إلى نتائج البحث العضوية، يعرض Google Search أيضًا نتائج مدعومة. وهي نتائج مدفوعة أو إعلانات تظهر بشكل بارز بجانب النتائج العضوية. يدفع المعلنون لـ Google مقابل هذه المواقع المدعومة، وتظهر في أعلى نتائج البحث.

نتائج صفحة SERP تعرض الإعلانات المدعومة في الأعلى

مخطط المعرفة

هل سبق لك أن بحثت عن شيء مثل "برج إيفل" وظهرت على الفور جميع التفاصيل الأساسية عن هذا المعلم الشهير على يمين صفحة البحث؟

هذا هو Knowledge Graph من Google، وهو أداة توفر مباشرة معلومات موجزة وذات صلة بمختلف الموضوعات على صفحة نتائج البحث.

تعمل هذه الميزة على تحسين تجربة البحث من خلال توفير وصول سريع إلى الحقائق الأساسية والرؤى والمعلومات السياقية دون الحاجة إلى الانتقال إلى مواقع ويب خارجية.

يمكنك البحث عن المعالم الشهيرة والمشاهير والمباني والأحداث والأفلام والمدن والمزيد والحصول على نتائج فورية.

المقتطفات المميزة

نتائج Google SERP تعرض مقتطفًا مميزًا

غالبًا ما تظهر المقتطفات المميزة في أعلى نتائج البحث. وتهدف إلى تقديم معلومات موجزة وذات صلة من صفحات الويب الموثوقة من خلال توفير إجابات مباشرة على استفساراتك.

عندما تدخل استعلامًا في شريط بحث Google، يحدد محرك البحث المحتوى ذي الصلة من صفحات الويب التي تجيب على الاستعلام بشكل أفضل. ويستخرج المعلومات الأكثر صلة ويعرضها في شكل ملخص في مربع المقتطفات المميزة.

اكتشف

مثل ميزة Discover في Perplexity، تتيح لك ميزة Discover في Google استكشاف محتوى مخصص لاهتماماتك. هذا مكان رائع للتعلم واكتشاف أشياء جديدة عندما لا يكون لديك شيء محدد في ذهنك.

يتيح لك Google تخصيصه من خلال متابعة الموضوعات ومشاركة ما إذا كنت تريد رؤية المزيد أو أقل من شيء ما، وما إلى ذلك. هذه الميزة متاحة على تطبيق Google وشاشات Android الرئيسية.

أسعار Google

Google مجاني تمامًا.

Perplexity AI مقابل Google: مقارنة الميزات

في المواجهة بين لاعب مخضرم ومنافس صاعد، حان الوقت لتحديد محرك البحث الفائز. للوصول إلى نتيجة في الجدل الدائر حول Perplexity AI مقابل Google، دعونا نقارن ميزات كلاهما.

الأسعار

عند اختيار الفائز، من الضروري أخذ السعر في الاعتبار. ولكن مع وجود محرك بحث مجاني تمامًا وآخر يقدم نسخة مدفوعة، كيف يمكنك تحديد الفائز؟

Perplexity

Perplexity يعمل بنموذج freemium. تتضمن النسخة المجانية جميع ميزات البحث الأساسية وأنماط البحث. ومع ذلك، توفر النسخة Pro تجربة أكثر تطوراً. في الوضع Pro، يطرح الذكاء الاصطناعي أسئلة توضيحية حول استفساراتك لتحسين النتائج.

في الوضع الاحترافي، يمكنك أيضًا تحميل ملفات غير محدودة والاختيار بين نماذج الذكاء الاصطناعي للحصول على سياقات أطول وإجابات محسنة. علاوة على ذلك، يمكنك الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API

لذا، إذا كنت تريد توفير الوقت والوصول بسرعة إلى معلومات موثوقة وموجزة، فإن Perplexity يستحق بالتأكيد تجربة!

Google

محرك بحث Google مجاني تمامًا، لذا فإن جميع ميزاته متاحة ويمكن الوصول إليها مجانًا. لذا، إذا كنت تحب استخدام محرك البحث القديم الجيد ولا تمانع في تصفح قوائم طويلة من صفحات الويب، فإن Google هو الخيار الأمثل لك.

الفائز: بفضل محرك البحث المجاني، Google هو الفائز الواضح في هذه الجولة!

دقة الاستجابة

ما يجعل محرك البحث جيدًا هو دقة نتائجه. دعونا نتحقق من أيهما يتمتع بدقة أفضل في النتائج: Google أم Perplexity.

Perplexity

تستخدم Perplexity نماذج لغوية متقدمة وفهم سياقي لتقديم إجابات دقيقة للغاية. وتركيزها على فهم السياق يساعد في تقديم إجابات دقيقة للاستفسارات المعقدة.

ميزة رائعة أخرى يقدمها Perplexity Pro هي القدرة على اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي بين GPT-4 Turbo من OpenAI وClaude 3 من Anthropic وExperimental من Perplexity وLarge من Mistral. لذلك، إذا لم تكن راضيًا عن إجابة نموذج معين، يمكنك تغيير النموذج وإعادة كتابة الإجابة.

علاوة على ذلك، على عكس محركات البحث التقليدية، تُعطي Perplexity الأولوية للمعلومات ذات الصلة والأحدث على عوامل أخرى مثل تحسين محركات البحث والإعلانات. لذلك، يمكن اعتبار نتائجها أكثر موثوقية ودقة.

Google

تستخدم Google العديد من العوامل لتحديد جودة المحتوى. وتشمل هذه العوامل مدى ملاءمة الكلمات الرئيسية ونية المستخدم وجودة الصفحة. كما يجمع برنامج تصنيف جودة البحث تعليقات المستخدمين للتعرف على الصفحات المتخصصة والموثوقة.

ومع ذلك، تعتمد الدقة أيضًا على الاستعلام وسياق البحث. لذا، قد يؤدي استعلام غامض إلى ظهور مجموعة من النتائج التي يتعين عليك فحصها للعثور على المعلومات الصحيحة. إذا لم تتمكن Google من العثور على معلومات موثوقة، فستعرض رسالة تفيد بذلك.

الفائز: في النهاية، من حيث الدقة، تفوز Perplexity بسبب عدم اعتمادها على الإعلانات وتحسين محركات البحث (SEO) والقدرة على الاختيار بين نماذج مختلفة من الذكاء الاصطناعي.

نطاق نتائج البحث

ما نوع نتائج البحث التي يعرضها محرك البحث والإجابة؟ هل هي متنوعة؟ هل هي متاحة في الوقت الفعلي؟ هذه الأسئلة مهمة عند اختيار أفضل محرك بحث.

Perplexity

تقدم Perplexity نتائج بحث شاملة وذات صلة باستخدام خوارزمياتها المتقدمة وفهمها للسياق لتوفير المعلومات. تركز على البحث في الوقت الفعلي وتوفير مراجع للمصادر لتحسين جودة موثوقية النتائج. كما يوفر لك موجز Discover إجابات موجزة حول الموضوعات الشائعة.

بناءً على مدى جودة صياغة استفسارك، يأخذ Perplexity الوقت الكافي لفحص النتائج وتقديم المعلومات لك. علاوة على ذلك، لا توجد نتائج مدفوعة في Perplexity، لذا تحصل فقط على المعلومات الأكثر صلة.

ومع ذلك، على عكس Google، لا يمكنك الحصول على نتائج بحث محلية. لذا، إذا كنت تحب الحصول على إجابات مباشرة لأسئلتك بدلاً من البحث عن المعلومات، فإن Perplexity هو الخيار الأفضل لك.

Google

توفر Google نتائج بحث واسعة ومتنوعة، تغطي مواضيع ومصادر مختلفة عبر الويب. ولكن بدلاً من إعطائك إجابات مباشرة، تعرض Google قائمة من الروابط التي تعتقد أنها الأكثر صلة باستعلامك. ويترك لك البحث عن المعلومات التي تحتاجها من بين تلك الروابط.

يمكنك أيضًا الحصول على نتائج بحث محلية من خلال مشاركة موقعك مع Google. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك ميزة Discover من Google استكشاف محتوى مخصص لك.

بدأت Google أيضًا في تقديم ردود ونظرات عامة باستخدام الذكاء الاصطناعي في بعض نتائج البحث. ومع ذلك، فإن هذه الردود ليست دقيقة مثل ردود Perplexity.

الفائز: يعتمد ذلك على احتياجاتك. إذا كنت تفضل الردود التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإن Perplexity هو الفائز. ولكن إذا كنت تفضل العثور على المعلومات بنفسك من خلال قائمة بالروابط ذات الصلة، فإن Google هو الفائز.

واجهة المستخدم وإمكانية الوصول

يجب أن يكون محرك البحث، أولاً وقبل كل شيء، سهل الاستخدام وذو واجهة بديهية. دعونا نرى أيهما يتمتع بواجهة أفضل في Perplexity AI مقابل Google.

Perplexity

يتميز Perplexity بواجهة حديثة وسهلة الاستخدام وبديهية تجمع بين البحث والدردشة. الصفحة الرئيسية مصممة بشكل جيد، حيث يوجد شريط البحث في منتصف الصفحة. توجد خيار تبديل الوسائط وإرفاق الملفات أسفل شريط البحث مباشرةً.

تتيح لك ميزة المكتبة تنظيم سلاسل المحادثات حسب المشروع أو الموضوع، ودعوة أشخاص، وتغيير إعدادات الخصوصية.

لذلك، فهو سهل الاستخدام للغاية. التطبيق متاح أيضًا لمستخدمي Android و iPhone، مما يجعله في متناول الجميع.

Google

يتميز Google بواجهة سهلة الاستخدام ويمكن الوصول إليها من خلال متصفحات الويب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. عند كتابة شيء ما، تعرض ميزة الإكمال التلقائي الاستعلامات المحتملة.

تظهر المواقع التي تزورها كثيرًا أسفل شريط البحث مباشرةً. تتوفر خيارات البحث عن الصور وفتح Gmail والمزيد في الزاوية العلوية اليمنى.

Google متاح للجميع. يمكن للمستخدمين كتابة استفساراتهم أو البحث بالصوت أو البحث بالصورة.

الفائز: من حيث سهولة الوصول، تتصدر Google بفضل ميزاتها المتقدمة، مثل البحث الصوتي والبحث بالصور.

Perplexity مقابل Google: من هو الفائز؟

في معركة Perplexity ضد Google، تتمتع محركات البحث والإجابة بنقاط قوة ونقاط ضعف.

على سبيل المثال، يقدم Perplexity AI إجابات شاملة ومباشرة على استفساراتك مع ذكر المصادر لضمان الدقة. ومع ذلك، فهو ليس سهل الوصول مثل Google وقد لا يكون فعالًا عند إجراء أبحاث السوق أو الأبحاث الأكاديمية، لذلك قد تضطر إلى البحث عن بدائل Perplexity.

على العكس من ذلك، Google هو محرك بحث سهل الاستخدام للغاية يوفر لك نتائج بحث دقيقة وذات صلة. وهو ممتاز للأغراض البحثية، حيث يوفر أدوات مثل Google Trends وGoogle Scholar وأنماط بحث متنوعة. ومع ذلك، فإنه لا يوفر إجابات مباشرة على استفساراتك.

لذلك، فإن الفائز في النهاية يعتمد على احتياجاتك. إذا كنت تريد عمقًا واستكشافًا، فإن Google Search لا يهزم. ولكن إذا كنت تريد ملخصات موجزة أو إجابات سريعة ومستنيرة أو أداة ذكاء اصطناعي لأمور مثل تحليل المنافسين، فقد يكون Perplexity أكثر ملاءمة لك.

Perplexity مقابل Google على Reddit

في سعينا لإيجاد إجابة لمناقشتنا حول Perplexity مقابل Google، لجأنا إلى Reddit للحصول على إجابات مباشرة من المستخدمين. عند البحث عن Perplexity مقابل Google على Reddit، اتفق العديد من المستخدمين على أن Perplexity قد غيرت طريقة عمل محركات البحث بفضل ميزاتها المتقدمة وإجاباتها السياقية.

لقد استبدلت Google بـ Perplexity. وأستخدم أيضًا الكثير من تقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى. لكن Google ستتكيف بسهولة. لم أكن متأكدًا من سبب حاجتي إلى Perplexity في حين أنني أستخدم بالفعل الكثير من تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكن سرعتها الفورية في الرد على الأسئلة تجعلها تحتل مكانة خاصة بها كمحرك بحث يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

لقد استبدلت Google بـ Perplexity. وأستخدم أيضًا الكثير من تقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى. لكن Google ستتكيف بسهولة. لم أكن متأكدًا من سبب حاجتي إلى Perplexity في حين أنني أستخدم الكثير من تقنيات الذكاء الاصطناعي بالفعل، لكن سرعتها الفورية في الرد على الأسئلة تجعلها تحتل مكانة خاصة بها كمحرك بحث يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، اتفق العديد من المستخدمين أيضًا على أن Google يمكنها التكيف لتتناسب مع ما تفعله Perplexity.

أنا أحب Perplexity، ولكن من المرجح أن Google ستغير نموذج البحث الخاص بها إلى شيء أكثر شبهاً به. لقد فعلوا ذلك بالفعل، حيث يمكنك الآن الحصول على رد AI في الأعلى إذا اخترت ذلك. إنه أكثر بساطة، ولكنهم يسيرون بالفعل في هذا الاتجاه.

أنا أحب Perplexity، ولكن من المرجح أن Google ستغير نموذج البحث الخاص بها إلى شيء أكثر شبهاً به. لقد فعلوا ذلك بالفعل، حيث يمكنك الآن الحصول على رد AI في الأعلى إذا اخترت ذلك. إنه أكثر بساطة، ولكنهم يسيرون بالفعل في هذا الاتجاه.

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لـ Perplexity مقابل Google

تعد Perplexity وGoogle خيارين رائعين إذا كنت تريد البحث عن المعلومات فقط. ولكن هناك خيارًا أفضل إذا كنت تريد الجمع بين البحث وتطبيقه في أداة لإدارة المهام أو المشاريع!

ClickUp هي منصة الإنتاجية المثالية المصممة لمساعدتك على توفير الوقت من خلال إجراء بحث شامل واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد موقع المعلومات وإدارتها. لكن لا داعي لأن تصدقنا على عواهننا.

ألقِ نظرة على هذه الميزات المنافسة لـ ClickUp وقرر بنفسك:

ClickUp Brain

اكتب وحرر واحصل على إجابات باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Brain هو مساعد ذكي قوي يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعدك على توفير الوقت وإنشاء محتوى مخصص لاحتياجاتك في ثوانٍ. وقدرته على كتابة المحتوى والإجابة على جميع أسئلتك على الفور تنافس قدرة Perplexity على القيام بنفس الشيء.

يمكن لمدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي من Brain الإجابة على أي أسئلة تتعلق بعملك داخل ClickUp (وأي تطبيقات قمت بتوصيلها بالمنصة) بسرعة ودقة. حسّن كتاباتك باستخدام مساعد الكتابة المدمج ومدير المعرفة.

باستخدام ClickUp Brain، يمكنك أيضًا تصحيح الأخطاء الإملائية، وإنشاء ملخصات للمستندات، واستخراج العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراء من ملاحظات اجتماعاتك، وترجمة النصوص، والرد على الرسائل.

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اكتب وحرر واعمل بذكاء أكبر مع ClickUp Docs 3. 0

إذا كان لديك عدد كبير من المستندات وتريد شيئًا أكثر سهولة من Google Docs، فإن ClickUp Docs هو الحل الأمثل لك. باستخدام Docs، يمكنك إنشاء الأفكار وتحريرها وتنظيمها بتنسيق غني.

يمكنك أيضًا ربط المستندات والمهام ببعضها البعض، وتضمين الصور والروابط، وطلب من الذكاء الاصطناعي تحرير النص في المستند أو تحسينه.

علاوة على ذلك، فإنه يسهل التعاون — يمكنك تعيين الأذونات ومشاركة المستندات مع زملائك في العمل وتحريرها معًا في الوقت الفعلي.

نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي مدمج في Docs، يمكنك ببساطة استخدام موجه الذكاء الاصطناعي داخل المستند للقيام بما يلي:

إنشاء جداول بنتائج البحث

تحقق من التهجئة والنحو

إنشاء قوالب

لخص محتواه وأدرجه كعنوان فرعي للمستند

ClickUp Universal Search

اعثر على الإجابات الصحيحة لأسئلتك

يضمن لك البحث الشامل في ClickUp الحصول على جميع المعلومات الموجودة في ClickUp والتطبيقات المتصلة في متناول يدك. يمكنك العثور بسرعة على أي ملف، واستخدام أوامر البحث مثل الاختصارات للروابط، والبحث في تطبيقاتك المفضلة، والمزيد. إنه مثل Google الشخصي الخاص بك.

كلما زاد استخدامك للبحث الشامل، زادت نتائج البحث صلة بالموضوع وتخصيصها. وأفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك الوصول إليه من أي مكان في ClickUp.

ابحث بشكل أكثر ذكاءً مع ClickUp

لطالما هيمنت Google على سوق محركات البحث. فقد غيرت طريقة عمل البحث. ومع ذلك، مع ظهور الذكاء الاصطناعي، تتطور قدرات البحث مرة أخرى، وتقف محركات البحث التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل Perplexity في طليعة هذا التغيير. ومع ذلك، فإن كلاً من Google و Perplexity لديهما قيود تمنع المستخدمين من الاستفادة القصوى من تجربة البحث.

وهنا يأتي دور ClickUp. إنها منصة إنتاجية شاملة تعزز تجربة البحث وتتيح تطبيقها في عملك اليومي. اشترك مجانًا اليوم!