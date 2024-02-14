أفضل 10 بدائل ومنافسين للذكاء الاصطناعي في عام 2025

لقد أدى الجمع بين الذكاء الاصطناعي ومحركات البحث إلى إحداث تأثير وتغيير كبير وإيجابي في الطريقة التي نجد بها المعلومات ونستخدمها عبر الإنترنت.

لقد تحسنت نتائج البحث بالتأكيد وسهولة استخدام خدمة محرك البحث الجديدة هذه في الذكاء الاصطناعي - مما نقل قدرات البحث الشاملة لدينا إلى مستوى جديد تمامًا. تمت معالجة أوجه القصور في محرك بحث الويب التقليدي من خلال أدوات محرك البحث بالذكاء الاصطناعي مثل Perplexity AI.

بالنسبة لمحركات البحث اليوم، ينمو Perplexity AI كواحد من أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي استخدامًا للأشخاص في جميع المجالات.

تقوم Perplexity AI بعمل رائع في تحويل الاستفسارات المعقدة إلى إجابات سهلة الفهم، ولكنها ليست الأداة الوحيدة التي تستخدم محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لا يوجد نقص في المزودين في هذا المجال، وجميعهم يتنافسون على جذب انتباهك كمحرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي أو أداة روبوت الدردشة.

دعنا نناقش الميزات البارزة ل Perplexity AI، وكيف يمكن لمحرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي هذا أن يساعدك في تلبية احتياجاتك الخاصة، واستكشاف بعض أفضل بدائل Perplexity AI حتى تتمكن من العثور على التطبيق المثالي لحالة الاستخدام الخاصة بك.

ما هو Perplexity AI؟

Perplexity AI هو محرك بحث بالذكاء الاصطناعي يمكنك طلب إجابات بطريقة تشبه الدردشة. اطرح سؤالاً على Perplexity AI وسيقوم بالبحث في الإنترنت للتعرف على استفسارك، ثم يقدم لك إجابة بناءً على ما وجده.

تختلف هذه الأداة عن محرك البحث التقليدي حيث إنها مصممة لتكون أكثر تحادثية، تماماً مثل استخدام لغتنا الطبيعية. فبدلاً من البحث عن "أمثلة على أتمتة التسويق"، يمكنك أن تسأله "ما هو أفضل مثال على التسويق الأتمتة في عام 2024؟" وسوف يستجيب بطريقة تحادثية.

حيرة الذكاء الاصطناعي امتداد كروم المستخدم في محرك البحث

يستخدم Perplexity AI معالجة اللغة الطبيعية (NLP) ونماذج لغوية متطورة للحصول على الإجابات التي تحتاجها بطريقة منطقية لأي شخص. لا مزيد من مراجعة مواقع الويب المتعددة للتعرف على موضوع ما - يمكنك أن تطلب من Perplexity AI أن يقدم لك ملخصًا بدلاً من ذلك. 📚

ما الذي تبحث عنه في بديل لبرنامج Perplexity AI

كل شهر تشق أدوات بحث جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي طريقها إلى العالم. إن اختيار بديل Perplexity AI المناسب يتعلق بالأخذ في الاعتبار أهدافك واحتياجاتك ورغباتك.

إليك ما يجب مراعاته عند البحث عن بديل Perplexity AI:

الميزات: هل يحتوي محرك البحث البديل على جميع الميزات التي أحتاجها؟ هل يقدم لي المزيد؟

هل يحتوي محرك البحث البديل على جميع الميزات التي أحتاجها؟ هل يقدم لي المزيد؟ تجربة المستخدم: كيف تبدو تجربة المستخدم؟ هل هو سهل الاستخدام والتنقل؟

كيف تبدو تجربة المستخدم؟ هل هو سهل الاستخدام والتنقل؟ التدريب: هل من الصعب تعلم كيفية استخدامه؟ هل يمكنني إشراك فريقي بأكمله بسهولة؟

هل من الصعب تعلم كيفية استخدامه؟ هل يمكنني إشراك فريقي بأكمله بسهولة؟ التسعير: هل الأداة الجديدة محرك بحث مجاني يعمل بالذكاء الاصطناعي؟ هل هو في حدود ميزانيتي؟

هل الأداة الجديدة محرك بحث مجاني يعمل بالذكاء الاصطناعي؟ هل هو في حدود ميزانيتي؟ السمعة: هل يتمتع مزود البرنامج بسمعة جيدة؟ هل هو جديد تماماً في السوق؟

هل يتمتع مزود البرنامج بسمعة جيدة؟ هل هو جديد تماماً في السوق؟ المراجعات: ماذا يقول المستخدمون الآخرون عن محرك البحث هذا بالتحديد؟ هل يرقى إلى مستوى الدعاية؟

في جوهره، يعد Perplexity AI أداة سهلة الاستخدام مع مجموعة ميزات محدودة. هذا يعني أنه يمكنك بسهولة مقارنة محركات البحث الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للعثور على أفضلها لك أو استكشاف البدائل في هذا المجال التي يمكن أن تقدم لك المزيد من الميزات.

أفضل 10 بدائل ل Perplexity AI في عام 2024

هل أنت مستعد لمعرفة ما هو موجود أيضاً؟ لقد جمعنا قائمة بأفضل بدائل Perplexity AI المتوفرة اليوم. اكتشف محركات البحث بالذكاء الاصطناعي، والأدوات التي تساعدك على كتابة التعليمات البرمجية والمنصات التي يمكن أن تصبح مكانك المفضل لكل ما يتعلق بالمحتوى والذكاء الاصطناعي.

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صقل نتائجك للوصول إلى محتوى أفضل بشكل أسرع باستخدام ميزة إعادة الطلب في ClickUp AI

لقد أطلقت ClickUp مؤخرًا مساعد الذكاء الاصطناعي لتحدي كل الآخرين. ClickUp Brain هو أول شبكة عصبية في العالم تربط بين المهام والمستندات والأشخاص ومعرفة شركتك بالذكاء الاصطناعي. يحتوي على ثلاث أدوات متميزة يمكنها أن تمنحك ميزة في العمل، بغض النظر عن دورك:

مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي: يقدم إجابات فورية وسياقية لجميع أسئلتك حول عملك في أي مكان في ClickUp. يمكنك طرح أسئلة حول ملاحظات المنتج وخرائط الطريق والعمليات والمهام وغير ذلك الكثير؛ فهو يستخلص الأفكار من مهامك ومستنداتك وجميع مساحات العمل المتصلة بك.

يقدم إجابات فورية وسياقية لجميع أسئلتك حول عملك في أي مكان في ClickUp. يمكنك طرح أسئلة حول ملاحظات المنتج وخرائط الطريق والعمليات والمهام وغير ذلك الكثير؛ فهو يستخلص الأفكار من مهامك ومستنداتك وجميع مساحات العمل المتصلة بك. مدير مشروع الذكاء الاصطناعي: يساعدك على إدارة المشاريع بكفاءة أكبر من خلال التحديثات التلقائية للمهام وإنشاء المهام الفرعية داخل مهام ClickUp Tasks . يمكن أن يرسل لك تحديثات التقدم المحرز وإنشاء تقارير شخصية وفريق العمل وتلخيص المستندات الطويلة وسلاسل التعليقات من مستندات ClickUp مع عناصر العمل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إعطاؤه تعليمات نصية بسيطة لإنشاء أتمتة مخصصة لسيناريوهات محددة.

يساعدك على إدارة المشاريع بكفاءة أكبر من خلال التحديثات التلقائية للمهام وإنشاء المهام الفرعية داخل مهام ClickUp Tasks . يمكن أن يرسل لك تحديثات التقدم المحرز وإنشاء تقارير شخصية وفريق العمل وتلخيص المستندات الطويلة وسلاسل التعليقات من مستندات ClickUp مع عناصر العمل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إعطاؤه تعليمات نصية بسيطة لإنشاء أتمتة مخصصة لسيناريوهات محددة. AI Writer for Work: يمكن أن يساعدك مساعد الذكاء الاصطناعي هذا في تحسين كتابتك. يمكنك المطالبة بالأفكار والحصول على الإلهام الإبداعي واستخدام الأداة لمساعدتك في توضيح كتابتك وإتقانها. أداة الذكاء الاصطناعي هذه رائعة أيضًا لمساعدتك في صقل مستنداتك - مع توفر ميزات مثل العناوين والجداول المنظمة مسبقًا. 💻

ClickUp أفضل الميزات

قم بتبسيط سير العمل الخاص بك بمساعدة ClickUp Brain كأفضلاختراق الإنتاجية تحرير وصقل كتابة المحتوى الخاص بك - من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمبيعات إلى الأوراق البحثية

استخدم مستندات ClickUp Docs كمكان مفضل لديك لتخزين المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي

أنشئ قوائم عناصر الإجراءات التي ترتبط بمهام ClickUp Tasks

ابدأ بسرعة بمساعدةقوالب ClickUp استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة ب ClickUp ليس فقط من تطبيق الويب ولكن من تطبيق الهاتف المحمول أيضًا - قريبًا!

احصل على نتائج أفضل من أدوات الذكاء الاصطناعي باستخداممطالبات ChatGPT لكتابة الأبحاث ومطالبات ChatGPT لكتابة النصوص قيود ClickUp

يشير بعض المستخدمين إلى أنه قد يكون هناك منحنى تعليمي حاد لأن ClickUp أداة برمجية شاملة

يُعد ClickUp Brain جديدًا نسبيًا، لذلك تستمر إضافة ميزات جديدة بمرور الوقت

أسعار كليك أب

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح كإضافة إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات شهريًا لكل عضو في مساحة العمل

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 8700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. بارد

عبر بارد Bard (يُعرف أيضًا باسم Google Bard AI) هو محرك بحث مجاني يعمل بالذكاء الاصطناعي وهو رد Google على نتائج محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي. قم بتحميل Bard ويمكنك البدء في الدردشة مع الذكاء الاصطناعي لطرح الأسئلة عليه، أو تشجيعه على حل المشاكل، أو أن تطلب منه مساعدتك في الخروج بأفكار إبداعية لحملة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 📱

أفضل ميزات Bard

احصل على إجابات عبر تطبيق قائم على الدردشة ومدعوم بالذكاء الاصطناعي

تحقق من مصدر معلوماتك حتى تتمكن من التحقق من الحقائق

تم الإبلاغ عن إمكانية الوصول إلى بيانات أحدث من بعض التطبيقات الأخرى

صممته Google التي تتمتع بسمعة قوية في مجال الأدوات البرمجية عالية الجودة

قيود بارد

أفاد بعض المستخدمين أن بارد ليس بارعًا في ترميز الأسئلة مثل الأدوات الأخرى

جوجل صريحة بشأن كون بارد مجرد تجربة، لذلك قد لا تكون النتائج واقعية دائمًا

غير متوفرة عبر محركات بحث متعددة - على عكس Perplexity AI

تسعير #### بارد

مجاناً

تقييمات ومراجعات بارد

G2: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: غير متاح

3. بينج

عبر بينغ أصدر Bing، محرك بحث مايكروسوفت، مؤخرًا محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع خوارزمية متطورة. على غرار Perplexity AI، يمكنك استخدام Bing (المعروف أيضًا باسم Bing Chat أو Bing AI) لمساعدتك في العثور على إجابات لأي من أسئلتك الملحة حول العمل أو الحياة. 💭

إذا كنت مستخدمًا قويًا لمايكروسوفت وبديلاً لـ Perplexity AI، فهذه هي الأداة المناسبة لك.

أفضل ميزات Bing

مدمج في نظام مايكروسوفت البيئي

مدعوم بنتائج محرك بحث عالية الجودة

اسأل Bing لمساعدتك في العثور على الإجابات وتخطيط الجداول الزمنية والمزيد

كتابة التعليمات البرمجية بمساعدة Bing بلغات مثل Python

قيود Bing

أفاد بعض المستخدمين أن Bing لا يعرض دائماً نتائج ذات صلة للأسئلة المعقدة

مثل أيأداة الذكاء الاصطناعي، تحقق دائمًا من أن أي بيانات أو إحصائيات مقتبسة هي بيانات أو إحصائيات واقعية حقًا

تسعير Bing

مجاناً

تقييمات ومراجعات Bing

G2: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: غير متاح

4. جاسبر

عبر جاسبر على عكس بينج وبارد جاسبر ليس مجرد محرك بحث يعمل بالذكاء الاصطناعي. بل هو منصة مصممة لمساعدتك في استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى لعلامتك التجارية. يحتوي Jasper على مجموعة من ميزات الكتابة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك Jasper Chat - وهو روبوت الدردشة الآلي سهل الاستخدام الذي يمكنك استخدامه بطريقة مشابهة لـ Perplexity AI. 🤖

أفضل ميزات Jasper

قاعدة بيانات معرفية واسعة النطاق لكل من الموضوعات الواسعة والمتخصصة

القدرة على الرجوع داخل المحادثة للحصول على سياق إضافي

طرح الأسئلة والمطالبة بالملخصات وتوليد الأفكار

مجموعة واسعة منأدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي والميزات

قيود جاسبر

أبلغ بعض المستخدمين أن Jasper Chat يمكن أن يعمل ببطء في بعض الأحيان

لا يتوفر Jasper إلا بخطة مدفوعة، مما يجعله أحد أقل بدائل Perplexitiy AI في هذه القائمة من حيث التكلفة

أسعار جاسبر

المُنشئ: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفرق: 125 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

125 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4.7/5 (1,200+ تقييم)

4.7/5 (1,200+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,700+ تقييم)

5. كومو

عبر كومو Komo هو بديل أنيق وبسيط لـ Perplexity AI. تتيح لك أداة محرك البحث بالذكاء الاصطناعي هذه طرح الأسئلة، واستكشاف المقالات الإخبارية والمحتوى الرقمي، وإظهار نتائج محرك البحث ذات الصلة بناءً على استفسارك. 📷

بالإضافة إلى ذلك، تفتخر Komo بكونها أداة ذكاء اصطناعي خاصة لمحرك بحث خاص بالذكاء الاصطناعي وسريعة وموثوقة - وكل ذلك بدون إعلانات.

أفضل ميزات Komo

إجراء بحث على الويب وطرح الأسئلة في بيئة خالية من الإعلانات والإلهاءات

تضييق نطاق البحث لإظهار المحتوى الذي يركز على المجتمع فقط مثل مقاطع فيديو يوتيوب والمقالات الإخبارية

طرح الأفكار بناءً على موضوع أو استفسار معين

احصل على تجربة محادثة هجينة وتجربة محرك بحث في أداة واحدة

قيود Komo

قد يجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم البسيطة غير جذابة

هناك القليل جدًا من المعلومات على الإنترنت حول Komo مقارنةً ببعض الخيارات البديلة الأكثر شهرة في هذه القائمة

أسعار كومو

مجاني

تقييمات ومراجعات كومو

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

6. كيتيسونيك

عبر يكتبونكيكتب هو ذكاء اصطناعي أداة كتابة الإعلانات التي تساعد أصحاب الأعمال والمسوقين على إنشاء نسخ جديدة. بالإضافة إلى خاصية كتابة المقالات، وخاصية إعادة الصياغة، ومُلخِّص المقالات، هذه أداة إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي تتميز بميزة Chatsonic - وهي ميزة ذكاء اصطناعي للمحادثة باستخدام اللغة الطبيعية، على غرار Perplexity AI. 🖊️

أيضًا، تدعي ميزة Writesonic أنها يمكن أن تساعدك على إنشاء محتوى فريد تمامًا، حتى لا تتعرض لخطر إنتاج نسخ مسروقة.

أفضل ميزات Writesonic

معالج البرمجة اللغوية العصبية للمحادثة الذي ينافس ChatGPT

مدعوم بالبحث، مصمم لكتابة المحتوى وتوليد الأفكار

استخدم شاتسونيك لتوليد فن الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى النسخة المكتوبة

الوصول إلى شاتسونيك وغيرهاأدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي في مكان واحد

قيود الكتابة

أفاد بعض المستخدمين أن حدود الكلمات في خطة العمل قد تكون محبطة في بعض الأحيان

يمكن أن تكون النسخة التي ينتجها Writesonic متكررة في بعض الأحيان، كما يقترح بعض المستخدمين

تسعير #### تسعير Writesonic

غير محدود: 20 دولار/شهرًا لكل مستخدم

20 دولار/شهرًا لكل مستخدم الشركات: من 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

من 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات:

G2: 4.8/5 (1,800+ تقييم)

4.8/5 (1,800+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,800+ تقييم)

7. بو

عبر بو Poe هو روبوت الدردشة الآلي للذكاء الاصطناعي من فريق البرمجيات في Quora. صُمم هذا التطبيق كمتصفح ويب وتطبيق للهاتف المحمول يتيح لك الوصول إلى مجموعة متنوعة من روبوتات الدردشة في مكان واحد.

ومن خلال Poe، يمكن للمستخدمين تشغيل مطالبات على خدمات مثل Midjourney وChatGPT وClaude وغيرها. 🔍

بو أفضل الميزات

بدء محادثة مع عدد كبير من روبوتات الدردشة، مع إضافة المزيد بشكل متكرر

طرح الأسئلة والحصول على إجابات والعثور على أفكار جديدة مع العديد من روبوتات الدردشة الآلية

ابحث عن روبوتات جديدة مثيرة للاهتمام للدردشة معها من خلال ميزة الاستكشاف

متوفر كتطبيق لكل من أجهزة iOS و Android

قيود بو

يعمل Poe كبو كبوابة لروبوتات الدردشة الآلية الأخرى بدلاً من أن يكون روبوتاً بحد ذاته، مما يعني أن الجودة تعتمد على روبوت الدردشة الآلي المحدد الذي تتفاعل معه

لا يوجد حالياً أي اشتراك مؤسسي متاح للشركات التي ترغب في إشراك العديد من المستخدمين، على الرغم من أنه لا يزال قيد التنفيذ

تسعير #### بو

مجاني

المؤسسات: قريباً

تقييمات ومراجعات بو #### بو

G2: 4.5/5 (مراجعة واحدة)

4.5/5 (مراجعة واحدة) Capterra: غير متاح

8. بي

عبر باي Pi هي أداة ذكاء اصطناعي للمحادثة صممها Inflection AI. تم تصميم الأداة لتوفر أجواءً مرحة وودودة وتعمل كمساعد شخصي أكثر من كونها روبوت محادثة تقليدي. يمكن أن يساعد Pi المستخدمين في التفكير في الأفكار أو الإلهام، ووضع الخطط، واستكشاف الاهتمامات، والإجابة عن الأسئلة. 🌻

أفضل ميزات Pi

واجهة مستخدم مبسطة وبسيطة بدون أي تشتيت للانتباه

نهج أكثر شبهاً بالبشر لتجربة روبوت الدردشة الآلية

طرح الأسئلة والحصول على الإلهام والتنفيس عن يوم عملك

يمزج بين البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والإجابات مع إحساس يشبه المدرب

قيود Pi

قد يفضل بعض المستخدمين إحساساً أكثر احترافية مما يقدمه Pi - خاصةً إذا كنت تستثمر في البرنامج للفريق بأكمله

الأداة جديدة نسبيًا، لذا لا يُعرف الكثير عنها حاليًا

سعر Pi

مجاني

Pi التقييمات والمراجعات

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: غير متاح

9. دردشةGPT

عبر ChatGPTدردشةGPT هي واحدة من أشهر روبوتات الدردشة الآلية الكبيرة القائمة على نموذج اللغة المتاحة اليوم. تساعد أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي صممتها OpenAI، المستخدمين على إظهار الإجابات والحصول على المعلومات بناءً على تاريخ المحادثة السابقة والسياق. ⚒️

ChatGPT أفضل الميزات

احصل على المساعدة في مهام مثل التخطيط لحملتك التسويقية أو كتابة بريد إلكتروني أو التعامل مع محادثة صعبة

حدِّد طول وأسلوب وشكل الردود المُعطاة

كتابة التعليمات البرمجية دون الحاجة إلى معرفتها بنفسك

تلخيص النصوص وتقديم رؤى في المستندات الأطول مثل المقالات أو محاضر الاجتماعات

قيود ChatGPT

في بعض الأحيان لا تكون المخرجات دقيقة دائماً، كما هو الحال مع معظم أدوات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك أفضل بدائل ChatGPT

ذكر بعض المستخدمين أن ChatGPT لا يحافظ دائماً على السياق خلال المناقشات المعقدة

تسعير ChatGPT

مجاني

ChatGPT بالإضافة إلى: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)

10. جيثب كوبيلوت

عبر GitHub Copilot يختلف تطبيق GitHub Copilot قليلاً عن بدائل Perplexity AI الأخرى في هذه القائمة، حيث أنه أداة مصممة حصرياً للمطورين. وباعتباره أداة مطوري الذكاء الاصطناعي الأكثر اعتماداً على نطاق واسع، يحول هذا التطبيق مطالبات اللغة الطبيعية إلى كود مقترح بلغات متعددة. ⌨️

GitHub Copilot أفضل الميزات

تبسيطعملية كتابة التعليمات البرمجية بمساعدة الذكاء الاصطناعي احصل على اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بناءً على التعليمات البرمجية السابقة

تحرير مباشرة داخل محرر التعليمات البرمجية المفضل لديك

تعلم كيفية كتابة التعليمات البرمجية بمساعدة GitHub Copilot

قيود GitHub Copilot

صُمم هذا التطبيق لكتابة التعليمات البرمجية، لذا فهو بديل مفيد فقط ل Perplexity AI إذا كان هذا هو ما تستخدم التطبيق من أجله

أفاد بعض المستخدمين أن الأداة يمكن أن يكون لها منحنى تعليمي حاد

تسعير GitHub Copilot

مجاني

الفريق: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

GitHub Copilot التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 5/5 (3 مراجعات)

# # احصل على الإجابات التي تحتاجها مع بدائل Perplexity AI هذه

هناك العديد من بدائل Perplexity AI التي تستحق الاستكشاف بالتأكيد. استخدم هذا الدليل لمساعدتك في العثور على أفضل بدائل Perplexity AI للوظائف والميزات التي تحتاجها.

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