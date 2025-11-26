أفضل 11 بديلاً لـ Confluence AI Search في [السنة]

تكتب كلمة رئيسية، تضغط على زر الإدخال، وتستعد: نتائج غير ذات صلة حول مشروع ما منذ ثلاث سنوات.

هذه هي الحقيقة التي تواجهها العديد من الفرق عند استخدام بحث Confluence AI. بالنسبة لمديري المعرفة وفرق تكنولوجيا المعلومات المكلفين بتسهيل العثور على المعلومات، فإن هذا النوع من الاحتكاك يؤدي إلى إبطاء كل شيء.

لهذا السبب، يبحث المزيد من الفرق بنشاط عن بدائل Confluence AI Search. تتجاوز هذه الأدوات البحث السطحي وتساعدك فعليًا في العثور على محتوى ذي مغزى عندما تحتاج إليه.

دعونا نلقي نظرة على بعضها. 🧰

أفضل بدائل Confluence AI Search في لمحة

فيما يلي لمحة عن أفضل ما تقدمه بدائل البحث Confluence AI:

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp إنتاجية شاملة مع عروض مخصصة وسير عملحجم الفريق: أفراد، شركات متوسطة الحجم، مؤسسات ClickUp Brain ( مساعد الذكاء الاصطناعي المتصل )، البحث المتصل، المستندات، قاعدة المعرفة، التعاون في الوقت الفعلي، قوالب المهام، لوحات المعلومات مجاني؛ تتوفر خطط مدفوعة مع إمكانية التخصيص للمؤسسات Slite مشاركة المعرفة بسهولة للفرق البعيدة وغير المتزامنة حجم الفريق: فرق صغيرة إلى متوسطة الحجم موزعة مساعد توثيق الذكاء الاصطناعي، التحرير التعاوني، قنوات الموضوعات، سجل الإصدارات تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم Guru قاعدة معارف داخلية في الوقت الفعلي مع إمكانية الوصول عبر المتصفح حجم الفريق: فرق المبيعات والدعم والعمليات اقتراحات بطاقات الذكاء الاصطناعي، امتداد Chrome، تكامل Slack، سير عمل التحقق من المعرفة مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Glean بحث AI موحد عبر الأدوات الداخلية حجم الفريق: الشركات المتوسطة إلى الكبيرة البحث الموحد، تلخيص الذكاء الاصطناعي، التوصيات المخصصة، الفهرسة التي تراعي الأذونات أسعار مخصصة Notion AI وثائق موحدة وتتبع المهام وكتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعيحجم الفريق: أفراد ومبدعون وفرق شركات ناشئة ملخص AI، اقتراحات الكتابة، قواعد البيانات + المستندات، أكثر من 20,000 نموذج، بحث المؤسسة تتوفر نسخة تجريبية مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Bloomfire مشاركة معرفة آمنة وقابلة للبحث مع تحليلات حجم الفريق: الشركات المتوسطة الحجم وفرق المؤسسات البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتحليلات وتقييم المحتوى ودعم الوسائط الغنية أسعار مخصصة Elastic Search منصة بحث وتحليل قابلة للتطوير للمؤسسات حجم الفريق: فرق تكنولوجيا المعلومات والتطوير التي تحتاج إلى بحث قوي بحث في ملفات PDF كاملة النص، تحليلات في الوقت الفعلي، فهرسة مخصصة، قابلية التوسع لمستويات كبيرة من البيانات أسعار مخصصة Document360 الوثائق الفنية وقواعد المعرفة الداخلية حجم الفريق: متخصصو تكنولوجيا المعلومات ومديرو المعرفة مدير الفئات، التحكم في الإصدارات، الاستضافة الخاصة، البحث المتقدم، التحليلات أسعار مخصصة Nuclino تعاون خفيف وسريع بين أعضاء الفريق ومشاركة المعرفةحجم الفريق: الفرق الصغيرة والشركات الناشئة مستندات تعاونية في الوقت الفعلي، ويكي داخلي، عرض بياني، دعم التخفيض مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم Quip المستندات والجداول التعاونية داخل Salesforceحجم الفريق: فرق المبيعات وفرق التعامل مع العملاء تحرير تعاوني مباشر، دردشة داخل المستندات، قوائم المهام، إمكانات تكامل سلسة مع Salesforce تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Algolia بحث سريع للغاية باستخدام الذكاء الاصطناعي مع تصنيف وتصفية مخصصة حجم الفريق: المطورون وفرق المنتجات إعادة الترتيب باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتسامح مع الأخطاء المطبعية، والمرشحات الديناميكية، والبحث عن المحتوى الموحد. أسعار مخصصة

لماذا تختار بدائل Confluence AI Search

دعنا نستكشف الأسباب التي قد تدفعك إلى التفكير في استخدام بدائل Confluence AI Search:

بحث غير بديهي: ليس من السهل استخدامه، بالإضافة إلى أن الواجهة والفلاتر لا تواكب زيادة المحتوى.

مخاوف أمنية: لاحظ بعض المستخدمين ظهور محتوى خاص أو مقيد في نتائج البحث، مما يشكل خطراً على الشركات التي تطبق بروتوكولات أمنية صارمة.

نتائج بحث غير متسقة: لا يفهم لا يفهم محرك البحث بالذكاء الاصطناعي السياق دائمًا، مما يعني أنك قد تحصل على إجابات غامضة أو جزئية، خاصةً إذا كان فريقك يستخدم مصطلحات متشابهة في مشاريع مختلفة.

مشكلات قابلية التوسع: مع نمو حجم الوثائق، يميل البحث إلى التباطؤ ويصبح من الصعب تحسينه، خاصة في إعدادات المؤسسات.

منحنى تعلم حاد: بدون إعداد دقيق، يمكن أن يصبح متاهة من الصفحات المزدحمة والمعلومات التي يصعب العثور عليها للمستخدمين الجدد.

الوظائف الأساسية فقط: توفر أدوات مثل ClickUp و Notion و Dashworks توفر أدوات مثل ClickUp و Notion و Dashworks البحث الدلالي في قاعدة المعرفة ، وتحريرًا مشتركًا أفضل، وتخصيصًا أسهل.

🔍 هل تعلم؟ من المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي في إدارة المعرفة إلى 62.4 مليار دولار بحلول عام 2033. وهذا يمثل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 25٪ خلال فترة التوقعات.

أفضل بدائل Confluence AI Search للاستخدام

فيما يلي أفضل 11 بديلاً لـ Confluence AI Search. ⚒️

1. ClickUp (الأفضل لدمج البحث في سير عمل إدارة المشاريع)

إذا كنت تتمنى أن تكون أدوات عملك أكثر شبهاً بفريقك، فقد يكون ClickUp هو الأقرب إلى تحقيق هذا الرغبة.

إنه أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم تجمع بين إدارة المشاريع والوثائق والتواصل بين أعضاء الفريق، كل ذلك في منصة واحدة — مدعومة بأحدث تقنيات الأتمتة والبحث بالذكاء الاصطناعي.

بدلاً من البحث في المجلدات أو مراسلة شخص ما على Slack للحصول على التحديثات، يمكنك ببساطة اللجوء إلى ClickUp Knowledge Management.

احصل على إجابات سياقية مع ClickUp Brain

وبالطبع، فإن ما يدعمه من وراء الكواليس هو ClickUp Brain. يتم ربط هذا الملحق الذكي مباشرة بكيفية عمل فريقك.

اطلب من ClickUp Brain الحصول على رؤى حول المشروع داخل Docs

هل تحتاج إلى ملخص سريع لمشروع مستمر منذ ثلاثة أشهر؟ يمكنه مسح المستندات والمهام والتحديثات والتعليقات لتقديم ملخص واضح وقابل للتنفيذ. هل تعمل على وضع خطة لإطلاق منتج؟ يمكن لـ ClickUp Brain اقتراح مراحل مهمة وكتابة مسودات نصوص وإنشاء تقارير تحديث أسبوعية، كل ذلك في ثوانٍ معدودة.

يمكنه حتى البحث في الويب نيابة عنك، وتجميع النتائج، وإنشاء تقرير داخل ClickUp!

ثم هناك ClickUp Enterprise Search، وهي أداة تضمن أنك لن تضطر أبدًا إلى التفكير، "أين رأيت ذلك مرة أخرى؟"

احصل على المعلومات بشكل أسرع من مساحة العمل الخاصة بك والتطبيقات الخارجية المتصلة عبر Enterprise Search

لا يهم مكان وجود ملفك — ClickUp أو Jira أو Google Drive — يمكنك البحث في كل هذه المواقع دفعة واحدة. ربما يرغب فريق المبيعات لديك في العثور على أحدث قائمة أسعار، أو يحتاج فريق التطوير لديك إلى وثيقة مواصفات مخبأة في بحر من سلاسل المحادثات على Slack. ما عليك سوى كتابة ما تبحث عنه، وسيقوم محرك البحث الداخلي باستخراجه باستخدام سياق مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

قم ببناء المعرفة والحفاظ عليها بسهولة باستخدام ClickUp Docs

ClickUp Docs هو المكان الذي تبني فيه معلوماتك.

باستخدام Docs، يمكنك تحويل الأفكار إلى أفعال في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، يقوم فريق التسويق لديك بصياغة مقترح حملة. أثناء الكتابة، يقومون بتضمين قوائم مهام ClickUp مع تواريخ الاستحقاق، وربطها بمهام الحملة، وحتى سحب لوحة كانبان حية لجدول زمني للمشروع، كل ذلك في نفس المستند.

ونظرًا لأن المستندات تعاونية، يمكن لفريقك بأكمله إنشاء مواقع ويكي والتعليق والتحرير والمضي قدمًا معًا، سواء كنت تقوم بصياغة خطة عمل للمنتج أو توثيق إجراءات التشغيل القياسية للتدريب.

قم بتركيز معرفتك مع ClickUp Docs تعاون مع فريقك في ClickUp Docs

استخدم معرفتك مع وكلاء الذكاء الاصطناعي

تصبح معرفتك حية في ClickUp، بالمعنى الحرفي للكلمة. يمكن لمجموعة وكلاء الذكاء الاصطناعي، التي تتراوح من وكلاء الإجابة إلى وكيل Brain، البحث على الفور في مستندات مساحة العمل أو التطبيقات المتصلة وتقديم إجابات على الاستفسارات عبر قنوات الدردشة والمهام. نعم، لم تعد بحاجة إلى الإجابة على نفس السؤال 10 مرات.

تعامل مع سير عمل المعلومات بشكل غير متزامن باستخدام ClickUp Agents

💟 البحث بالذكاء الاصطناعي: يوفر ClickUp طبقة شاملة للذكاء الاصطناعي. يستخدم Enterprise Search الذكاء الاصطناعي لفهرسة ومسح محتوى ClickUp (المهام والمستندات والتعليقات) وأكثر من 1000 تطبيق خارجي (Jira وGoogle Drive وSlack) في استعلام واحد. ثم يستخدم ClickUp Brain هذا السياق لتقديم ملخصات وإجابات قابلة للتنفيذ تستند إلى سياق المشروع، مما يلغي الحاجة إلى البحث اليدوي أو التبديل بين التطبيقات. كما يتميز بوكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يجيبون تلقائيًا على الأسئلة المتكررة عبر قنوات الدردشة.

أفضل ميزات ClickUp

التواصل مع أدوات الطرف الثالث: التكامل مع أكثر من 1000 تطبيق لمزامنة المهام وأتمتة سير العمل باستخدام التكامل مع أكثر من 1000 تطبيق لمزامنة المهام وأتمتة سير العمل باستخدام تكاملات ClickUp

إدارة سير العمل: إنشاء إنشاء مهام ClickUp وتعيينها وتتبعها مع المهام الفرعية والتبعيات والأولويات والتقديرات الزمنية لإدارة المهام بسلاسة

أتمتة الكتابة: قم بإنشاء وتحرير وتحسين المحتوى وقواعد المعرفة في مكان عملك مباشرةً باستخدام AI Writer من ClickUp Brain.

فرز وتصفية عمليات البحث: اعثر على ما تحتاجه بالضبط من خلال تصفية نتائج البحث استنادًا إلى التطبيق والمصدر والأشخاص وحالة المهمة والمزيد في Enterprise Search

مركزية المعرفة: نظم القوالب وإجراءات التشغيل القياسية وملاحظات الاجتماعات ومشاريع الويكي وجلسات العصف الذهني داخل نظم القوالب وإجراءات التشغيل القياسية وملاحظات الاجتماعات ومشاريع الويكي وجلسات العصف الذهني داخل ClickUp Docs Hub لسهولة الوصول إليها.

قيود ClickUp

منحنى تعلم حاد بسبب خيارات التخصيص الواسعة النطاق

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

إليك وجهة نظر مباشرة:

ClickUp هي المنصة الأكثر تفصيلاً والأكثر مرونة التي صادفتها على الإطلاق لقوائم المهام والتعاون. هناك العديد من الطرق لإنشاء قوائم وتتبع المشاريع. لقد وفرت لفريقي طريقة بسيطة للبقاء على اطلاع على جميع أعمال عملائنا، والتواصل مع بعضنا البعض بشأن مهام محددة، وتخزين جميع معارفنا ومواردنا المشتركة. لم نستغل سوى القليل من إمكانيات هذه المنصة، ومع ذلك فقد ساعدتنا كثيرًا في الحفاظ على التنظيم وإنجاز جميع المهام.

2. Slite (الأفضل لمشاركة المعرفة بسهولة للفرق البعيدة وغير المتزامنة)

عبر Slite

Slite هي قاعدة معرفية منظمة تساعد متخصصي تكنولوجيا المعلومات على تجميع الوثائق والعمليات والأسئلة الشائعة الداخلية في مكان واحد دون فوضى. يعرض محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي الصفحات والمناقشات والقرارات السابقة ذات الصلة، مما يسهل العثور على التفاصيل الفنية بسرعة، خاصة في البيئات سريعة التغير.

تدعم واجهة المستخدم البسيطة لـ Slite وميزات التحكم في الإصدارات والتعاون في الوقت الفعلي التحديثات المستمرة لوثائق البنية التحتية وأدلة التوجيه وإجراءات التشغيل القياسية لحل المشكلات. بالنسبة للفرق التي تدير مجموعات تقنية معقدة، تقلل الأداة أيضًا من المعرفة المعزولة عن طريق ربط المناقشات والقرارات بالوثائق، بحيث لا تضيع في المحادثات.

💟 البحث بالذكاء الاصطناعي: تم تصميم البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي من Slite ليتيح لك "التحدث إلى قاعدة المعرفة الخاصة بك" باستخدام اللغة الطبيعية (مثل ChatGPT). يتجاوز البحث مطابقة الكلمات الرئيسية البسيطة لفهم معنى وسياق أسئلتك. تستخدم الأداة أيضًا الذكاء الاصطناعي لتنظيم المحتوى باستمرار، واكتشاف التكرارات، واقتراح روابط الوثائق ذات الصلة، وضمان بقاء الوثائق حديثة وموثوقة.

أفضل ميزات Slite

نظم مساحة عملك باستخدام القنوات والمجلدات والعلامات لتسهيل التنقل واسترجاع المعلومات بكفاءة.

قم بإنشاء ومشاركة قوالب قابلة لإعادة الاستخدام للمهام والمشاريع المتكررة من أجل تحقيق الاتساق

حسّن المستندات باستخدام الصور والفيديوهات وأنواع الوسائط الأخرى المدمجة لإنشاء محتوى جذاب.

أضف قوائم مراجعة وقوائم مهام مباشرة داخل المستندات للحفاظ على قابلية تنفيذ مهام المشروع.

قيود Slite

يشكو المستخدمون من مشكلات في الأداء مع المستندات الطويلة جدًا

قد يبدو تنظيم الملفات والمجلدات أمرًا مقيدًا

أسعار Slite

القياسي: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Slite

G2: 4. 6/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Slite؟

هكذا وصف أحد المستخدمين تجربته:

كل شيء بسيط للغاية! أداتك سهلة الاستخدام للغاية. إذا كنت تستخدم أداة أخرى مثل Notion، كما كنت أنا، فلن تضيع. وإذا كنت لا تستخدم هذا النوع من الأدوات، فسوف تتعلم استخدامها بسرعة كبيرة. كان من السهل جدًا استيراد Notion إلى Slite... أود أن أرى المزيد من الميزات لخريطة الطريق، مثل نموذج جانت. أيضًا، عندما قمت باستيراد بعض Notion لمستخدمين مختلفين، لم يكن التخطيط متطابقًا تمامًا، لذا احتجت إلى قضاء بعض الوقت لتحسينه.

📮 ClickUp Insight: كآبة يوم الاثنين؟ اتضح أن يوم الاثنين يمثل الحلقة الضعيفة في الإنتاجية الأسبوعية (بدون قصد التورية)، حيث يعتبره 35٪ من العاملين أقل أيام الأسبوع إنتاجية. يمكن أن يعزى هذا التراجع إلى الوقت والطاقة اللذين يتم إنفاقهما في البحث عن التحديثات والأولويات الأسبوعية صباح يوم الاثنين. يمكن أن تساعدك هنا تطبيقات شاملة للعمل، مثل ClickUp. على سبيل المثال، يمكن لـ ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، أن "يطلعك" على جميع التحديثات والأولويات المهمة في ثوانٍ. ويمكنك البحث عن كل ما تحتاجه للعمل، بما في ذلك التطبيقات المدمجة، باستخدام ميزة البحث المتصل في ClickUp. مع ميزة إدارة المعرفة في ClickUp، أصبح من السهل إنشاء نقطة مرجعية مشتركة لمنظمتك! 💁

3. Guru (الأفضل لقاعدة المعرفة الداخلية في الوقت الفعلي مع إمكانية الوصول عبر المتصفح)

عبر Guru

Guru هو برنامج لإدارة المعرفة في الوقت الفعلي يساعد مديري المعرفة على جمع المعلومات وتنظيمها وتوزيعها دون مقاطعة سير العمل. على عكس Confluence، الذي يتطلب غالبًا التبديل بين السياقات من خلال صفحات متداخلة، فإنه يعرض المعلومات التي تم التحقق منها مباشرةً داخل التطبيقات التي تستخدمها الفرق بالفعل.

من السهل تحديث البطاقات (وحدات المحتوى الأساسية في Guru) وتعيينها للتحقق منها وتتبع استخدامها، مما يمنح مديري المعرفة رؤية واضحة لما هو مفيد وما هو قديم. تسهل البحث والاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقديم إجابات دقيقة في بيئات دعم العملاء أو المبيعات سريعة الوتيرة.

💟 البحث بالذكاء الاصطناعي: يركز Guru على تقديم إجابات مؤكدة وغنية بالسياق مباشرة في سير عمل المستخدم عبر امتداد متصفح (Chrome، Slack، MS Teams). يقوم الذكاء الاصطناعي بإجراء بحث وكياني — الاسترجاع والاستدلال والرد — بدلاً من مجرد سرد المستندات.

أفضل ميزات Guru

اعمل في وقت واحد مع المسودات المشتركة والتعليقات المضمنة والتحديثات في الوقت الفعلي لتعزيز التعاون بين أعضاء الفريق.

اعثر على المعلومات بسرعة بفضل إمكانات البحث القوية والمتسامحة مع الأخطاء المطبعية والمتعددة الأوجه واللغة الطبيعية.

احصل على بيانات قابلة للتنفيذ حول استخدام المحتوى والأداء ومشاركة المستخدمين لتحسين استراتيجية المعرفة الخاصة بك.

قيود Guru

تفتقر التطبيق إلى نظام متكامل لتتبع الرواتب وإجازات الموظفين

تخصيص محدود لبعض العناصر، مثل مظهر الخط

أسعار Guru

تجربة مجانية

شامل: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات الخبراء

G2: 4. 7/5 (أكثر من 2100 تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Guru؟

وقد عبرت إحدى المراجعات عن ذلك بالقول:

يتم تنظيم قاعدة المعرفة لفريق الدعم الداخلي لدينا بتوجيه من Guru. بالإضافة إلى مساعدتهم في سير عملهم، فإنه يمنحهم المعرفة والثقة اللازمة للثقة في الحلول التي يجدونها... عندما تحجب النقاط بواسطة سهم، مما يجعل من الصعب رؤية ما تبحث عنه ما لم تنقر على سهم القائمة المنسدلة المقابل، والذي يكشف بعد ذلك كل ما كنت تبحث عنه، تصبح الأمور أكثر تعقيدًا.

💡 نصيحة احترافية: ابدأ المطالبات بدور محدد لتوجيه نبرة الرد ونطاقه. على سبيل المثال، قل "أنت مدير مشروع كبير" للحصول على إجابات منظمة وعالية المستوى.

عبر Glean

هل تريد البحث عن بيانات تتجاوز المحتوى الداخلي؟ Glean هي منصة بحث مؤسسية تتيح لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات العثور بسرعة على المعلومات عبر مجموعة تقنية مترامية الأطراف.

تفهم تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة به الاستفسارات باللغة الطبيعية والسياق التنظيمي، وتقدم نتائج مخصصة ومراعية للأذونات. وهذا مفيد بشكل خاص لفرق تكنولوجيا المعلومات التي تتعامل مع التوثيق المتعلق بالتأهيل أو استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو الامتثال.

💟 البحث بالذكاء الاصطناعي: يخلق Glean مخططًا معرفيًا آمنًا وشاملًا عبر مجموعة كاملة من تطبيقات المؤسسة (Slack و Jira و Box وغيرها). يفهم الذكاء الاصطناعي الخاص به المشروع الحالي للمستخدم وتصريحه الأمني، ويقدم إجابات مخصصة للغاية وعبر الأنظمة الأساسية تجعل الوصول إلى المعلومات يبدو طبيعيًا وفوريًا، بغض النظر عن مصدر المعلومات.

اكتشف أفضل الميزات

احصل على نتائج مخصصة بناءً على سياق المستخدم ودوره والمشاريع الجارية من خلال مخطط المعرفة والتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)

أتمتة المهام المتكررة باستخدام Glean Assistant ، الذي يفهم بيانات المؤسسة وسير العمل

قم بتسريع سير العمل الفني للمطورين باستخدام أدوات استكشاف الكود مثل لغة الاستعلام Angle و type-on-hover وتصفح الكود المتقدم.

عزز التعاون مع مراكز المعرفة، مما يتيح لك مشاركة الأفكار وإنشاء مصدر وحيد للمعلومات الصحيحة وتبسيط عملية اتخاذ القرار.

اكتشف القيود

لا يمكنك اختيار منصات أخرى لاستخراج البيانات منها بخلاف تلك المحددة

تحليلات مقيدة وغير بديهية مقارنة ببدائل Confluence AI Search في هذه القائمة

اطلع على الأسعار

أسعار مخصصة

اجمع التقييمات والمراجعات

G2: 4. 8/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Glean؟

مقتطف سريع من مستخدم حقيقي:

ينصب التركيز العام لـ Glean بشكل أكثر دقة على "دخول المستخدم وإنجاز المهمة"، مع إدراك أن البحث ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق ما يريده المستخدم حقًا... الإجابة...سيتم تحسين البحث بفضل قدرات فرز أكبر، ففي الوقت الحالي، تعد الصلة (التي ليست واضحة للمستخدم) العامل الرئيسي، ولكن سيكون من السهل نسبيًا إضافة إمكانية الفرز حسب التاريخ (Z-A أو A-Z)... على الرغم من ارتباط الأشخاص بإدارة الهوية، إلا أنهم يفتقرون إلى بعض المرونة في التجاوزات اليدوية للتعامل مع بعض مواقف المستخدمين مع المقاولين الخارجيين وغيرهم، مما يؤدي إلى بعض النتائج الغريبة أو فقدان السياق

5. Notion AI (الأفضل للوثائق الموحدة وتتبع المهام والمساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Notion

هل تعاني من عدم اتساق الوثائق داخل Notion؟ يعمل Notion AI على توسيع وظائف الأداة بفضل قدراته الذكية في الكتابة والبحث. مقارنةً بأدوات الذكاء الاصطناعي أو محركات البحث المستقلة، يعمل Notion AI بشكل أساسي داخل كتل المحتوى، مما يتيح للمستخدمين طرح الأسئلة أو إكمال الأفكار تلقائيًا أو إعادة كتابة المحتوى بناءً على النبرة أو الوضوح.

تساعد ميزة AI Autofill في ملء حقول قاعدة البيانات بسرعة أكبر، بينما تتيح ميزة Q&A إجراء بحث دلالي عبر عدة صفحات. مقارنة بأدوات مثل Confluence AI أو Guru، تركز Notion AI بشكل أقل على فهرسة الأنظمة الخارجية وتركز بشكل أكبر على تحسين سير العمل الداخلي. كما أنها تترجم النصوص مباشرة داخل Notion، مما يجعل التعاون عبر اللغات أمرًا سهلاً.

💟 البحث بالذكاء الاصطناعي: يتيح Notion AI للمستخدمين البحث عن البيانات داخل قواعد البيانات المعقدة والصفحات المرتبطة، والحصول على إجابات موجزة وقابلة للاقتباس بدلاً من مجرد قائمة بالوثائق. تعمل وظائف الكتابة والتعبئة التلقائية بالذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية إنشاء المحتوى، مما يضمن بناء المعرفة ومشاركتها عبر تنسيق متسق منذ البداية.

أفضل ميزات Notion AI

احصل على تدقيق نحوي وتصحيح إملائي وتحسينات في الأسلوب في الوقت الفعلي لكتابة أكثر وضوحًا واحترافية باستخدام مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي

أنشئ مخططات ورسوم بيانية وحلل الاتجاهات من بياناتك للحصول على رؤى أوضح وقابلة للتنفيذ.

قم بعملية عصف ذهني فعالة لإنشاء قوائم أو مخططات أو مفاهيم إبداعية مخصصة لسياقك

التقاط ونسخ واستخراج النقاط الرئيسية وبنود العمل من الاجتماعات تلقائيًا

قيود Notion AI

يشكو المستخدمون من مشاكل في الإشعارات والمناقشات المضمنة

يمكن تحسين ميزة سجل الإصدارات، مثل إصلاح الإصدارات وتسميتها.

أسعار Notion AI

تجربة مجانية

بالإضافة إلى: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion AI

G2: 4. 7/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion AI؟

وفقًا لأحد المراجعين:

لقد غيرت Notion AI الطريقة التي يبحث بها فريق المبيعات لدينا عن المحتوى ويلخصه ويستفيد منه. ما كان يستغرق ساعات في الماضي — مثل البحث في 300 شريحة عرض أو عدة مستودعات — أصبح الآن يتم في دقائق. قدرته على البحث في كل من Notion و Google Drive (دون تحميل أي شيء يدويًا!) هي قوة خارقة لشركتنا... نود الحصول على تكامل أعمق — خاصة مع Gong. على الرغم من وجود حل بديل محتمل عبر API، إلا أن الاتصال الأصلي بنقرة واحدة سيكون مثاليًا.

🤝 تذكير ودي: استخدم تعليمات التنسيق للتحكم في بنية الرد. على سبيل المثال، قل "لخص في ثلاث نقاط، ثم اذكر عائقين وتوصية واحدة".

6. Bloomfire (الأفضل لمشاركة المعرفة بشكل آمن وقابل للبحث مع التحليلات)

عبر Bloomfire

غالبًا ما تغمر الأسئلة المتكررة فرق تكنولوجيا المعلومات. يقلب Bloomfire قواعد إدارة المعرفة التقليدية رأسًا على عقب. يغوص الذكاء الاصطناعي الخاص به في عمق المستندات ومقاطع الفيديو والنصوص وحتى المقاطع الصوتية لإظهار الإجابات في سياقها.

تتعلم الأداة ما يبحث عنه فريقك، وتسلط الضوء على الثغرات، وتتيح لأي شخص، من مكتب المساعدة إلى مسؤول النظام، المساهمة في الوقت الفعلي. بفضل ميزة الأسئلة والأجوبة المدمجة، ووضع العلامات التلقائية، والتحليلات التي تظهر المحتوى الفعال (وغير الفعال)، تساعد Bloomfire فرق تكنولوجيا المعلومات على تقليل حجم التذاكر، والتأقلم بشكل أسرع، والتغلب في النهاية على المشكلات المتكررة.

💟 البحث بالذكاء الاصطناعي: يتفوق الذكاء الاصطناعي في Bloomfire في التحليل العميق وفهرسة الوسائط الغنية — بما في ذلك نصوص محتوى الفيديو والصوت — للعثور على المعرفة المضمنة التي غالبًا ما تفوتها محركات البحث القياسية. ويستخدم تحليلات قوية لرسم خرائط أنماط استفسارات المستخدمين، وتحديد أولويات إنشاء المعرفة لملء الفجوات في الوثائق التي تم اكتشافها.

أفضل ميزات Bloomfire

قم بإدارة المعرفة على نطاق واسع من خلال البحث عبر الأقسام، ومشاركة المحتوى بمرونة، وأدوات سير عمل قوية لإدارة المستندات

قم بتخصيص واجهة المنصة والعلامة التجارية والتنقل لتناسب احتياجاتك الفريدة وسير عملك

عزز الإنتاجية من خلال الخرائط الذهنية التعاونية للعصف الذهني البصري والعمل الجماعي

تمكّن من مشاركة المعرفة أثناء التنقل باستخدام تطبيق جوال والوصول دون اتصال بالإنترنت للفرق البعيدة.

قيود Bloomfire

لا يمكنك تصفية عمليات البحث، مما يؤدي إلى نتائج عامة

من الصعب إنشاء سلسلة من المنشورات في نفس الوقت

أسعار Bloomfire

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Bloomfire

G2: 4. 6/5 (أكثر من 450 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Bloomfire؟

شارك أحد المستخدمين هذا التعليق:

يقوم بتحويل مقاطع الفيديو، ويوفر البحث عن النص الكامل، ويسمح بإنشاء مجموعات مختلفة، وتحليل المستخدمين حتى نعرف ما إذا كنا نحصل على قيمة مقابل المال الذي ندفعه مقابل الأداة... أتمنى أن أتمكن من تحرير المستندات في الأداة. ولكن هناك بعض العيوب التي وجدناها في الوقت الحالي.

📣 ClickUp Callout: Brain MAX هو رفيقك على سطح المكتب المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يرتقي بالبحث إلى مستوى أعلى. بفضل التكامل العميق بين مستنداتك ورسائلك الإلكترونية ومهامك والتطبيقات المتصلة، يقدم Brain MAX نتائج بحث سريعة للغاية ومراعية للسياق، بغض النظر عن مكان وجود معلوماتك. يمكنك استخدام اللغة الطبيعية أو التحويل الصوتي إلى نص لطرح الأسئلة أو البحث عن الملفات، ويستفيد Brain MAX من عدة نماذج رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لفهم نيتك، وعرض الإجابات الأكثر صلة، وحتى تلخيص المعلومات المعقدة. سواء كنت تبحث عن عقد، أو تجمع ملاحظات اجتماع، أو تبحث عن تحديثات مشروع، فإن Brain MAX يجعل العثور على ما تحتاجه أمرًا سهلاً وذكيًا.

7. Elastic Search (الأفضل لمنصة البحث والتحليل القابلة للتطوير للمؤسسات)

عبر Elastic Search

Elastic هي منصة بحث وتحليل قابلة للتطوير تساعد المؤسسات على توحيد المعرفة عبر الأدوات والفرق. في حين أن Confluence AI مرتبط بنظام Atlassian البيئي، فإن Elastic يتكامل مع مصادر بيانات متنوعة مثل رسائل البريد الإلكتروني والوثائق وقواعد البيانات ومنصات الدعم.

تدعم المنصة الأذونات التفصيلية والتصنيف المخصص والتصفية المتقدمة، مما يسهل إدارة كميات كبيرة من المحتوى بأمان. توفر Elastic أيضًا خيارات نشر مرنة (داخلية أو سحابية)، وهو أمر مهم للمؤسسات التي لديها متطلبات صارمة للامتثال أو إقامة البيانات.

💟 البحث بالذكاء الاصطناعي: تستخدم Elastic البحث الهجين المتقدم (الذي يجمع بين البحث الدلالي المتجه والبحث التقليدي بالكلمات المفتاحية) لمعالجة وتصنيف مجموعات البيانات الضخمة في الوقت الفعلي مع تحكم دقيق. يتيح ذلك للفرق الفنية إنشاء نماذج صلة مخصصة للغاية لتدفقات البيانات المعقدة والكبيرة الحجم (السجلات والمقاييس والوثائق).

أفضل ميزات Elastic Search

استفد منها لإجراء استعلامات مكانية فعالة ورسم الخرائط والتحليلات الجغرافية على نطاق واسع.

اكتشف الحالات الشاذة، وتوقع السلاسل الزمنية، وأتمت تحليل الأسباب الجذرية باستخدام ميزات التعلم الآلي المدمجة.

أنشئ لوحات معلومات تفاعلية وتصورات بيانات للحصول على رؤى في الوقت الفعلي عبر مشهد البيانات الخاص بك.

راقب المقاييس والسجلات والتتبع لتسريع حل المشكلات والحصول على رؤية موحدة.

قيود Elastic Search

التكامل الجاهز مع الأدوات الشائعة ليس سلسًا مثل بعض المنافسين

قد تكون وثائقها أكثر تفصيلاً قليلاً، مما يدفع المستخدمين إلى اللجوء إلى بدائل Elastic Search

أسعار Elastic Search

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Elastic Search

G2: 4. 3/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Elastic Search؟

إليك وجهة نظر مباشرة:

نتائج البحث سريعة جدًا وأنا أحب ميزة الجوانب. استخدمتها على أكثر من مليون سجل في قاعدة البيانات التي تحتوي على معلومات الموظفين واستغرق البحث فيها أجزاء من الثانية... قد يكون إعدادها معقدًا للغاية. قد تكون تكلفة إعدادها مرتفعة جدًا. أتذكر أنني استضفتها في إحدى شركاتي السابقة وتكلفتها كانت أكثر من 10 آلاف

💡 نصيحة احترافية: يمكنك استخدام المطالبات الشرطية لإظهار مسارات اتخاذ القرار. على سبيل المثال، "اقترح إجراءات استرداد إذا كانت المهمة متأخرة عن الجدول الزمني. إذا لم يكن الأمر كذلك، اقترح تحسينات".

8. Document360 (الأفضل للوثائق الفنية وقواعد المعرفة الداخلية)

عبر Document360

صُمم Document360 بوضوح، مما يتيح لمديري المعرفة تنظيم المحتوى من خلال فئات محددة جيدًا وإصدارات وسير عمل، دون الحاجة إلى تخصيص مكثف. يركز البحث المحدد النطاق على الدقة، مما يساعد الفرق على العثور على الصفحات ذات الصلة بسرعة.

تساعد ميزات مثل عوامل تصفية البحث المتقدمة وترتيب البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتحليلات في الوقت الفعلي على ظهور المعلومات ذات الصلة بسرعة أكبر. كما تساعد ميزات التحكم في الإصدارات المدمجة وأنظمة وضع العلامات ودعم التخفيضات وتتبع سجل المقالات الفرق على الحفاظ على الاتساق والمساءلة.

💟 البحث بالذكاء الاصطناعي: صُمم البحث في Document360 خصيصًا للكتاب التقنيين، ويولي الأولوية للدقة والهيكل. يتم البحث بالذكاء الاصطناعي على نظام مُدار بدقة، مما يضمن أن النسخة الأكثر دقة من الناحية التقنية والمصرح بها من أي إجراء تشغيلي قياسي أو دليل يتم عرضها دائمًا أولاً، مما يقلل من الأخطاء في العمليات الحرجة.

أفضل ميزات Document360

قم بنسخ الوثائق احتياطيًا واستعادتها تلقائيًا من خلال النسخ الاحتياطي اليومي وخيارات الاستعادة اليدوية.

قم بتصدير المحتوى إلى PDF أو قم بالترحيل بين المشاريع باستخدام وظيفة الاستيراد/التصدير للوصول دون اتصال بالإنترنت وقابلية النقل.

نظم المحتوى باستخدام مدير الفئات مع فئات وفئات فرعية متعددة المستويات لتسهيل تجميع المحتوى.

قم ببناء قاعدة معرفية باستخدام شعارات مخصصة وألوان وموضوعات وترويسات/تذييلات وقوائم تنقل.

قيود Document360

قد تكون سرعة تحميل المنصة بطيئة للغاية، خاصة عند التبديل بين علامات التبويب ومساحات العمل.

يفتقر إلى ميزات مثل سجل الإصدارات وتتبع التغييرات

أسعار Document360

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Document360

G2: 4. 7/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Document360؟

اقرأ ما قاله هذا المراجع:

أداة سهلة الاستخدام وبديهية للغاية لقاعدة المعرفة تمنح الكتّاب ملكية كاملة لإدارة سير العمل الشامل للوثائق أنماط الصور والجداول المدمجة تجعل العمل أسهل بكثير توفر SEO و Analytics فهمًا أوسع لكيفية تصميم قاعدة المعرفة... محرر الصفحة الرئيسية غير مرن إدخال أنماط span على النسخ واللصق أحرف غير مرغوب فيها مع نقاط وعلامات اقتباس وما إلى ذلك صعوبة في العمل مع التسميات التوضيحية عدم توفر المعاينة أو التجهيز للتحقق أو المراجعة المرحلية

9. Nuclino (الأفضل للتعاون الخفيف والسريع بين أعضاء الفريق ومشاركة المعرفة)

عبر Nuclino

Nuclino هو خيار جيد للفرق التي تريد بديلاً أسرع وأخف وزناً لواجهة Confluence الضخمة. فهو يجمع بين التوثيق والويكي الداخلية والتعاون في المشاريع في مكان واحد دون إرباك المستخدمين.

تستخدم المنصة محررًا تعاونيًا في الوقت الفعلي وصفحات مرتبطة وبنية قائمة على الرسوم البيانية. إذا كان فريقك يفضل السرعة والبساطة والوضوح على التعقيد، فإن Nuclino يجعل من السهل الحفاظ على التركيز والعثور على ما تحتاجه دون تشتيت الانتباه.

💟 البحث بالذكاء الاصطناعي: يوفر مساعد Nuclino للذكاء الاصطناعي، Sidekick، إجابات فورية ومباشرة مستمدة من صفحات الويكي الداخلية المتصلة. تعرض أداة الذكاء الاصطناعي إجابات بسيطة وواضحة بسرعة، مما يجعلها مثالية للشركات الناشئة والفرق الصغيرة التي تفضل البساطة على التعقيد الشديد للميزات.

أفضل ميزات Nuclino

أنشئ مستندات طويلة وغنية تدعم الملاحظات والمهام والمخططات الانسيابية والملفات المضمنة والمزيد

قم بتحرير المستندات في وقت واحد، وشاهد التحديثات الفورية، وتتبع الحضور من أجل عمل جماعي سلس.

تتبع المهام والمشاريع باستخدام لوحات Kanban وقوائم المهام وأدوات إدارة المشاريع الخفيفة الوزن.

قيود Nuclino

تفتقر الأداة إلى خيار تنزيل المحتوى بشكل جماعي.

لا يتعامل البحث مع الأخطاء المطبعية؛ حيث لا يؤدي الخطأ في الكتابة إلى ظهور أي نتائج.

أسعار Nuclino

مجاني

المبتدئين: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Nuclino

G2: 4. 7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Nuclino؟

مقتبس مباشرة من مراجعة G2:

من السهل جدًا ربط الصفحات معًا وإنشاء مجموعات، وهناك العديد من الواجهات الجيدة للتنقل بسلاسة بين المجموعات والصفحات... عند إنشاء مجموعة، يتم إنشاء صفحة لا يمكنك تحريرها، تحتوي فقط على روابط وأسماء جميع الصفحات في المجموعة، والتي لا تبدو جيدة جدًا كصفحة. سيكون من الأفضل أن تكون تلك الصفحة قابلة للتحرير لتعمل كصفحة رئيسية لتلك المجموعة.

🤝 تذكير ودي: قسّم الطلبات المعقدة إلى سلسلة من المطالبات الأصغر المرتبطة ببعضها البعض. اطلب ملخص المهمة أولاً، ثم تابع بطلب المخاطر، ثم اتخذ الخطوات التالية.

10. Quip (الأفضل للمستندات والجداول التعاونية داخل Salesforce)

عبر Quip

يوفر Quip تجربة أكثر سلاسة وتركز على المستندات لمديري المعرفة الذين يحتاجون إلى منصة أبسط وأكثر تعاونًا. فهو يجمع المستندات وجداول البيانات والدردشة الجماعية في مساحة عمل واحدة. يدعم Quip المحادثات المضمنة والتحرير في الوقت الفعلي وقوائم المراجعة التعاونية، مما يسهل التقاط المعرفة ومناقشتها وصقلها فور إنشائها.

على الرغم من أنه لا يعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، إلا أن بساطته وتكامله الوثيق مع Salesforce (لمن يحتاجون إليه) يساعدان في مركزية العمليات والتحديثات المهمة.

💟 البحث بالذكاء الاصطناعي: تركز قدرات الذكاء الاصطناعي في Quip على تكاملها العميق مع سير عمل Salesforce. يركز البحث على استرداد البيانات التجارية في الوقت الفعلي المضمنة في المستندات والجداول التعاونية، مما يضمن أن المعرفة التي يتم العثور عليها ذات صلة مباشرة بسجلات CRM وسياق المبيعات أو الخدمات الحية.

أفضل ميزات Quip

شارك في المراسلة الجماعية أو الفردية والمكالمات المرئية ومطالبات التعليقات داخل المنصة.

قم بتضمين سجلات Salesforce والتقارير وبيانات CRM مباشرة في المستندات وجداول البيانات لمواءمة البيانات في الوقت الفعلي.

قم بإنشاء المهام وتعيينها وتتبعها داخل المستندات أو غرف الدردشة مع تحديد مواعيد الاستحقاق ومراقبة التقدم المحرز.

قم بتوسيع المستندات باستخدام التقويمات ولوحات الرسم وتكامل التطبيقات الخارجية

قيود Quip

تعد واجهة التصفح معقدة مقارنة ببدائل Confluence AI Search الأخرى.

يميل التطبيق إلى تغيير الخط عند تعديل التنسيق

أسعار Quip

Quip starter: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

Quip plus: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

Quip advanced: 100 دولار شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Quip

G2: 4. 2/5 (أكثر من 1100 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Quip؟

هكذا وصف أحد المستخدمين تجربته:

للإشارة إلى خدمات أو بيانات خارجية في Quip، يمكنك ببساطة كتابة رمز @ قبل اسم المستخدم. رمز @ له العديد من الاستخدامات، مثل الإشارة إلى أشخاص أو إضافة طابع زمني أو تاريخ. بالإضافة إلى ذلك، ستتلقى تذكيرًا في الوقت المحدد... قد يكون إعداد Quip والاستفادة القصوى منه أمرًا صعبًا؛ الاستخدام الأمثل هو بالاقتران مع منتج Salesforce، لذا فإنك ستكون محدودًا إذا كنت تستخدم CRM مختلفًا.

11. Algolia (الأفضل للبحث السريع باستخدام الذكاء الاصطناعي مع الترتيب والتصفية المخصصين)

عبر Algolia

يتيح لك Algolia ضبط كيفية عمل البحث عبر أدواتك ووثائقك الداخلية.

يمكنك التحكم بشكل كامل في أمور مثل قواعد التصنيف والفهرسة في الوقت الفعلي وحتى إعادة التصنيف الدلالي، وهو أمر مثالي إذا كان فريقك يدير مجموعات بيانات كبيرة ومعقدة.

تدعم المنصة التنقل المتعدد الأوجه والتسامح مع الأخطاء المطبعية والدعم متعدد اللغات بشكل فوري. ونظرًا لأنها تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API) أولاً، فإن دمجها في مجموعتك أمر سهل للغاية. وهي مفيدة بشكل خاص عندما تحتاج إلى بحث ليس ذكيًا فحسب، بل قابل للتطوير أيضًا.

💟 البحث بالذكاء الاصطناعي: توفر Algolia منصة تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API) تمنح المطورين تحكمًا غير مسبوق في منطق البحث. تتيح ميزة إعادة الترتيب بالذكاء الاصطناعي إجراء تعديلات في الوقت الفعلي على درجات الصلة بناءً على سلوك المستخدم ونواياه، مما يخلق تجربة بحث أمامية فائقة السرعة ومخصصة للغاية يمكنها التعامل مع التصفية المعقدة ودعم اللغات المتعددة بسلاسة.

أفضل ميزات Algolia

احصل على خوارزمية ملاءمة قابلة للتخصيص لضبط ترتيب نتائج البحث وترتيبها.

قم بتخصيص نتائج البحث عن طريق تكييف مدى ملاءمتها وتعزيز المحتوى بناءً على سلوك المستخدم الفردي.

وفر لوحة تحكم مرئية لغير المطورين لتخصيص البحث وعرض التحليلات وإدارة التكوينات.

توفير الوعي الجغرافي لتحديد أولويات النتائج وتصفيتها بناءً على موقع المستخدم أو قربه

قيود Algolia

مجموعات محدودة من بيانات واجهة برمجة التطبيقات للبحث والتقارير المتعمقة

لم يتم تحديث وثائق التنفيذ والأمثلة

أسعار Algolia

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Algolia

G2: 4. 5/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Algolia؟

وقد عبرت إحدى المراجعات عن ذلك بالقول:

واجهة مستخدم جيدة، تكامل سريع، وثائق شاملة، دعم لمنصات متعددة. محرك بحث رائع بشكل عام... منطق استعلام محدود. لا يتم دعم "A OR (B AND C) OR (D AND E)" على وجه الخصوص. لا يتم دعم مجموعة مناسبة من تصفية الكائنات في حقول متعددة. تحتاج إلى إنشاء سجلات متعددة بنفس الأصل وكائنات فريدة في كل سجل من المجموعة. اقتراحات الاستعلام لا تساعد في حالتنا. لأنها في الأساس "المصطلحات الأكثر شيوعًا" لليوم. بعض المصطلحات قد تكون صالحة الآن ولكنها قد لا تكون صالحة في اليوم التالي.

