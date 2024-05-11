أفضل 10 بدائل كلود للذكاء الاصطناعي للكتابة بالذكاء الاصطناعي في عام 2025

هل تستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في مشاريعك الكتابية؟ من المحتمل أن تكون قد سمعت عن كلود الذكاء الاصطناعي كـ مساعد الكتابة وروبوت الدردشة الآلي

كلود الذكاء الاصطناعي سهل الاستخدام مع واجهة تخاطبية للغاية، وهو نموذج لغوي متقدم للذكاء الاصطناعي يساعدك في جميع احتياجاتك الكتابية، سواء كانت مقالات المدونة التعليمية أو الأوراق الأكاديمية أو ملخصات المستندات والخطط والعقود أو حتى أكواد لموقعك على الويب.

في حين أن كلود للذكاء الاصطناعي يحظى بشعبية كبيرة بين المحترفين، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن الكمال عندما يتعلق الأمر بقاعدته المعرفية والمنطقية والمنطقية وفهم اللغة الطبيعية وقدرات الفهم وأدوات السلامة.

هناك الكثير من الأدوات في السوق مع نماذج ترميز ولغة قوية وبرامج ذكاء اصطناعي لكتابة المقالات لتخفيف عبء العمل عنك. لذا، فقد أحضرنا لك قائمة بـ 10 بدائل من كلود. استكشف وقارن واختر ما يناسبك منها.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل كلود للذكاء الاصطناعي؟

يجب أن تكون أي أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي أو روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه أكثر من مجرد مساعد يساعدك على إكمال المهام.

يجب أن يوفر لك التوجيه والدعم القيّم لمساعدتك على تحقيق أهدافك التجارية والتنظيمية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها قبل اختيار بدائل كلود:

اختر أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع واجهة مستخدم سلسة وأسلوب إدخال وإخراج محادثة

مكتبة واسعة من المعلومات المتعمقة والمحدثة بانتظام حول مجموعة واسعة من الموضوعات ستساعدك على إضافة مضمون وقيمة لكتابتك

دقة المعلومات والحد الأدنى من الأخطاء النحوية غير قابلة للتفاوض بالنسبة لجميع بدائل كلود

وقت استجابة سريع دون المساس بجودة المحتوى سيعزز إنتاجيتك

المرونة في التعامل مع مختلف تنسيقات الإدخال وأنماط الكتابة أمر لا بد منه

تأكد من إمكانية تخصيص الردود من حيث الأسلوب والنبرة واللغة بناءً على متطلباتك

يعد تحديد سياق الردود المترابطة وذات الصلة بالمستند أو المحادثة الأوسع نطاقاً أمراً ضرورياً

تضمن لك إمكانيات تعدد اللغات إمكانية إنتاج محتوى يلبي احتياجات مجموعة متنوعة من المستخدمين والاستمتاع بترجمة لغوية أسرع

سترفع قدرات التوجيه مع اقتراحات لتحسين المحتوى والهيكل وأسلوب الكتابة من جودة مخرجاتك

كل هذه صفات مرغوبة في بدائل Claude التي يمكن أن تساعد في تلبية احتياجات إنشاء المحتوى الخاص بك.

أفضل 10 بدائل كلود للذكاء الاصطناعي لاستخدامها في عام 2024

الآن، دعنا نلقي نظرة على بعض أفضل بدائل Claude.

1. كليك أب

استخدم مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي ClickUp AI Assistant للارتقاء بمستوى كتابتك

ClickUp هو مشروع و إدارة المهام منصة تقدم ClickUp AI مساعد كتابة بالذكاء الاصطناعي مصمم لتعزيز الإنتاجية. إلى جانب العديد من الأدوات والميزات لمساعدتك في إدارة المشاريع والتعاون مع فريقك، يقدم ClickUp أيضًا العديد من القوالب للحفاظ على تنظيم عملك وإنجاز المزيد من الأعمال بشكل أسرع.

يمكن أن يساعدك مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp على إنشاء جميع أنواع المستندات والمدونات ودراسات الحالة والمواد التسويقية المنسقة جيدًا لإزالة المهام العادية والمتكررة من على عاتقك بالإضافة إلى تسريع المهام الإبداعية.

إنشاء وتحرير وعصف ذهني باستخدام ClickUp AI

استخدمه مع مستندات ClickUp للعناية بجميع احتياجاتك من المحتوى. سيقوم بتلخيص المحتوى في مستنداتك وحتى إنشاء المهام بناءً على سياق مستنداتك.

وسواء كنت تعمل في مجال الكتابة أو البحث أو التسويق أو تطوير المنتجات، فإن ClickUp AI يستجيب لمختلف المطالبات لمختلف الموضوعات. فهو يعمل بمثابة محرر النسخ الشخصي الخاص بك، وينتج محتوى يلبي دورك وحالة استخدامك.

يتميز برنامج كتابة النسخ بالذكاء الاصطناعي بوقت تسليم سريع وينتج محتوى عالي الجودة بأحدث المعلومات.

توليد الأفكار والتعاون مع فريقك باستخدام مستندات ClickUp Docs

علاوة على ذلك، بمساعدة مستندات ClickUp يمكنك أيضًا مشاركة جميع أعمالك وتخزينها وتتبع التقدم المحرز في مشاريعك ومهامك الفردية أو التعاونية في مكان واحد.

ClickUp أفضل الميزات

تلخيص ملاحظات الاجتماعات، وسلاسل المحادثات والمستندات باستخدام ClickUp AI

إنشاء خطط وردود قابلة للتنفيذ على الرسائل في غضون ثوانٍ

إنشاء أجزاء محتوى جذابة وموجزة وتحريرها باستخدام مستندات منظمة مسبقًا على مستندات ClickUp Docs التي تساعد في توفير الوقت

تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي وأضف التعليقات باستخدام ClickUp Docs

استخدم أكثر من 100أدوات الذكاء الاصطناعي تم إنشاؤها للأقسام المختلفة

تسهيل أكثر سلاسةالتعاون متعدد الوظائف عبر التكامل مع العديد من التطبيقات والبرامج مثل Google Drive وSlack وHubspot وOutlook وغيرها

قيود ClickUp

يستغرق الأمر بعض الوقت للتعود على المنصة لأنها تقدم العديد من الميزات والوظائف. للتغلب على هذا التحدي، يوفر ClickUp أدلة وندوات عبر الإنترنت وقوالب ومركز مساعدة مفصل

لا تتم مزامنة جميع عمليات التكامل على ClickUp بشكل مثالي حتى الآن

تسعير ClickUp

مجانًا

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

تقييمات #### ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 9200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

2. جاسبر

عبر جاسبر Jasper هي أداة أخرى شائعة للكتابة بالذكاء الاصطناعي تساعدك على إنشاء منشورات المدونة، ونسخ وسائل التواصل الاجتماعي، ورسائل البريد الإلكتروني، وأوصاف المنتجات، ونسخ الإعلانات، والمراجعات، والصفحات المقصودة.

هذا هو أحد بدائل كلود التي يمكن أن تنتج أجزاء محتوى خالية من الأخطاء وخالية من الأخطاء وملائمة لتحسين محركات البحث لمساعدتك في التغلب على كتلة الكاتب وضمان إرضاء مقالاتك لآلهة الخوارزميات وترتيبها بشكل جيد.

ويمكنك الاعتماد على مجموعات بيانات جاسبر الشاملة للحصول على إجابات خالية من الانتحال للمطالبات حول العديد من الموضوعات.

يمكن أن يساعدك Jasper في تبسيط عملية إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق عمليات المحتوى من خلال مساعدتك في إنشاء ملخصات محتوى أنيقة وسهلة المتابعة. يمكن أتمتة بعض المهام، مثل كتابة الإعلانات وصياغة رسائل البريد الإلكتروني، بالكامل باستخدام قوالب Jasper.

أفضل ميزات Jasper

توليد ردود موجزة وذات مغزى ومخصصة باستخدام أداة تتمتع بوعي سياقي عالٍ

احصل على ردود دقيقة في وقت قصير باستخدام إمكانيات المعالجة اللغوية المتقدمة

تعدد المهام والتوفيق بين العديد من الاستفسارات في وقت واحد دون المساس بسرعة أو دقة المعلومات

انشر محتوى ملائم لتحسين محركات البحث (SEO) تم تحسينه من خلال التعلُّم الآلي للكلمات المفتاحية الخاصة بالموضوع، مع الحصول على اقتراحات بالكلمات المفتاحية بناءً على مطالبات المستخدم

قيود جاسبر

معرفة محدودة بالمواضيع المتخصصة التي تندر المعلومات عنها

يفتقر جاسبر إلى الشخصية والنبرة الشبيهة بالبشرية في المخرجات النهائية، والتي تميل إلى أن تكون عامة للغاية

تسعير جاسبر

المنشئ: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات #### جاسبر

G2: 4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1800 تقييم)

3. Copy.ai

عبر Copy.ai إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في كتابة نسخة إبداعية لحملاتك التسويقية أو إعلاناتك أو مشاريعك الأخرى، فإن Copy.ai هو أحد أفضل بدائل Claude بالنسبة لك.

Copy.ai هي أداة كتابة تعمل بالذكاء الاصطناعي بشكل أساسي لإنشاء عناوين المدونة ورسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ونسخة الصفحة المقصودة.

وهو يوفر العديد من الأدوات والقوالب وأطر الكتابة التي يمكن أن تساعدك على التخلص من ضغوط الصفحة الفارغة. يحتوي على واجهة بسيطة يمكن استخدامها بسهولة من قبل جميع المستخدمين، من المحترفين إلى المبتدئين.

يشتهر Copy.ai بتقديمه أداة مدمجة لتصنيف المشاريع يمكن أن تساعدك على تنظيم وتتبع المحتوى الخاص بك بناءً على المشاريع التي تعمل عليها.

أفضل ميزات Copy.ai

تقليل فرص الاحتيال باستخدام أداة مدمجة للتحقق من الانتحال

احصل على دعم متعدد اللغات، مع أكثر من 25 لغة للكتابة بها

أنشئ رسائل بريد إلكتروني آسرة على نطاق واسع باستخدام تعليمات اللغة الطبيعية

احصل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 90 نموذجًا للبدء في مشاريعك

قيود Copy.ai

لا يمكن الوصول إلى بعض الميزات إلا من خلال اشتراك مدفوع

القاعدة المعرفية المحدودة لنسخ الذكاء الاصطناعي تجعلها غير مناسبة لأنواع المحتوى الطويل

تسعير Copy.ai

مجاناً

المحترف: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا الفريق: 249 دولارًا شهريًا

249 دولارًا شهريًا النمو: 1,333 دولار/شهريًا

1,333 دولار/شهريًا التوسع: 2,666 دولار/شهريًا

2,666 دولار/شهريًا النطاق: 4,000 دولار/شهرياً

Copy.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 170 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.5/5 (60 مراجعة)

4. ريتر

عبر ريتر Rytr هو برنامج لتوليد المقالات بالذكاء الاصطناعي قائم على السحابة، خاصة لأصحاب الأعمال الصغيرة والمسوقين والكتاب المستقلين.

ويمكنه المساعدة في إنشاء أنواع المحتوى الطويل والقصير مثل المدونات والمقالات والتقارير ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وتوصيفات المنتجات وتوصيفات الوظائف.

يوفر Rytr لوحة تحكم سهلة الاستخدام تساعد في تتبع تقدم المحتوى والمشاريع الخاصة بك.

بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة في جهود تحسين محركات البحث، يمكن أن يوفر لك Rytr الوقت.

أفضل ميزات Rytr

إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى المحتوى المكتوب لتوفير الوقت والمال

الحد من المحتوى المكرر باستخدام ميزةكاشف الانتحال بالذكاء الاصطناعي أنشئ المحتوى في أربع خطوات فقط: حدد اللغة، واختر النغمة، وحدد حالة الاستخدام، وأضف المدخلات



قيود ريتر

قيود Rytr

المحتوى الطويل غالبًا ما يكون المحتوى الطويل ثقيلًا ومتكررًا

يحتاج إلى تحسين في تحليل سيرب وأدوات البحث عن الكلمات الرئيسية

تسعير #### تسعير رايتر

مجاني خطة

خطة التوفير: 9 دولارات في الشهر

9 دولارات في الشهر الباقة غير المحدودة: 29 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات رايتر

G2: 4.7/5 (أكثر من 750 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 750 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

5. دردشةGPT

عبر OpenAI بسهولة أحد أكثر المواقع شهرة النماذج اللغوية المتقدمة للذكاء الاصطناعي ، يمكن استخدام ChatGPT لإنشاء جميع أنواع المستندات.

سواء كنت تتطلع إلى كتابة محتوى قصير أو طويل، أو مدونات أو أوصاف منتجات، أو رسائل بريد إلكتروني أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو ببساطة تريد الحصول على إجابات، يمكنك العثور على كل شيء على ChatGPT.

إنه واحد من بدائل كلود التي يحبها مستخدمو كلود لواجهته البسيطة والتفاعلية للغاية التي يمكن أن تنتج تفاعلات تشبه التفاعل البشري بالنغمة والأسلوب الذي يختارونه.

يمكنه التعامل مع عدة مطالبات في نفس الوقت، مما يساعدك على القيام بمهام متعددة مع الاحتفاظ بالسياق. كما يمنحك أيضًا عرضًا تاريخيًا لجميع مطالباتك لمساعدتك في تتبع مشاريعك ومهامك.

ChatGPT أفضل الميزات

اعثر على إجابات وردود حول مجموعة كبيرة ومتنوعة من المواضيع، حيث أن ChatGPT هو أحد أكبر نماذج معالجة اللغة الطبيعية حتى الآن

أكمل المهام والواجبات المتنوعة، بغض النظر عن الدور الذي تعمل به، حيث أن ChatGPT قابل للتكيف بدرجة كبيرة

التأثير على سلوك الأداة ومخرجاتها عن طريقصياغة المطالبات بعناية للحصول على أفضل الاستجابات الممكنة

الحفاظ على سياق المطالبة خلال المحادثات الممتدة

قيود ChatGPT

عدم إمكانية الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي

غير قادر على التحقق من المعلومات غير الصحيحة

تسعير #### ChatGPT

مجاناً

بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق: 30$/شهرًا لكل مستخدم

30$/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

الدردشةGPT التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

6. مفهوم الذكاء الاصطناعي

عبر مفهوم الذكاء الاصطناعي يعد Notion AI بديلاً قويًا ل Claude AI، وهو أداة كتابة بالذكاء الاصطناعي تدمج أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة لمساعدتك في تحسين الإنتاجية ووقت تسليم المشروع.

يمكنك استخدامه في مهام متنوعة لمعالجة اللغة الطبيعية، بما في ذلك تدوين الملاحظات، وكتابة المستندات، والعصف الذهني، ووضع خطط التسويق، وصياغة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

دع إبداعك على الصعيدين الشخصي والمهني يزدهر بمساعدة القوالب المتنوعة المصممة للمدرسة والعمل والمشاريع الشخصية.

إذا كنت من المؤسسات التي تسعى جاهدةً لدمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل اليومي، فقد يكون برنامج Notion AI أحد أفضل البدائل من كلود للمساعدة في تسهيل العمليات وتعزيز الإنتاجية.

أفضل ميزات برنامج Notion AI

احصل على الرؤى والملخصات التي تم إنشاؤها من خلال ميزة الملء التلقائي التي تفحص العديد من المستندات

الوصول إلى لوحة التحكم من أي مكان، حيث إن الأداة متاحة عبر الإنترنت على أي جهاز من اختيارك

ترجمة المستندات والوصول إلى المحتوى بلغات متعددة

تحسين مستنداتك من خلال تبسيط التفاصيل أو التوسع في التفاصيل أو تغيير النغمة باستخدام ميزات التحسين المدمجة مسبقًا في الأداة

قيود مفهوم الذكاء الاصطناعي

يحتاج إلى العمل على المحتوى الطويل حيث يمكن أن يصبح متكررًا ويفتقر إلى العمق

ضعف القدرات السياقية حيث يبدو معظم المحتوى باردًا ويفتقر إلى النبرة الإنسانية

تسعير Notion

مجاني

بالإضافة: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

10 دولارات شهرياً لكل مستخدم الشركات: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص إضافة برنامج Notion AI إلى أي خطة مدفوعة مقابل 8 دولارات لكل عضو/شهرًا، ويتم احتسابها سنويًا. 10 دولارات لكل عضو/شهر للفواتير الشهرية والخطط المجانية.

تقييمات ومراجعات برنامج Notion AI

G2: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

7. ووردأي

عبر WordAi عندما تشعر أن نسختك أو منشورك أو مستندك بحاجة إلى شرارة من الإبداع، فإن WordAi هي أداة إعادة الكتابة التي يمكن أن تساعدك.

بمجرد أن تقوم بتغذية مولد النص بالذكاء الاصطناعي هذا بمنشورك، يقوم WordAi بإعادة كتابة المنشور بأكمله دون تغيير معناه ولكن مع تحسين أسلوبه ونبرته لجعله مناسبًا للقارئ.

يمكنك أيضًا استخدامه لإعادة صياغة المحتوى الحالي لجعله أكثر قبولا وإعطائه فرصة جديدة للحياة.

أفضل ميزات WordAi

تحسين ترتيب تحسين محركات البحث لأي منشور باستخدام الكلمات المفتاحية الصحيحة

تعزيز الإبداع وتحسين الجودة الشاملة للمحتوى من خلال التنقيح المدعوم بالذكاء الاصطناعي

الحصول على جمل مُعاد هيكلتها لتحسين الوضوح

أحد بدائل كلود القليلة التي يمكنك استخدامها لجعل مقالتك تبدو أصلية وتجنب اكتشاف الذكاء الاصطناعي

قيود WordAi

عرضة للأخطاء النحوية والتناقضات الواقعية

يخلق نصًا متكررًا، مما يعيق التدفق

تسعير WordAi

شهريًا: 57 دولارًا شهريًا

57 دولارًا شهريًا سنويًا: 27 دولارًا أمريكيًا في الشهر

27 دولارًا أمريكيًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

WordAi التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

8. Wordtune

عبر ضبط الكلمات يمكن استخدام Wordtune من قبل الكتّاب ومحترفي التسويق والأكاديميين وحتى الطلاب الذين يرغبون في تحسين جودة كتاباتهم. ومن خلال أداته الكتابة وإعادة الصياغة، يمكنه إعادة كتابة جمل وفقرات كاملة لإنشاء أجزاء محتوى أكثر ملاءمة للقارئ.

إذا كنت تعاني في كثير من الأحيان من إيجاد اللهجة والأسلوب المناسبين، فيمكن لـ Wordtune مساعدتك. من خلال تعديل نبرة وأسلوب المحتوى الخاص بك، فإنه يجعل كتابتك أكثر قبولاً لدى جمهور أكبر.

أفضل ميزات Wordtune

تلخيص المستندات وحتى مقاطع الفيديو على YouTube لتوفير الوقت باستخدام أداة القراءة والتلخيص

زيادة الإنتاجية باستخدام قوالب للمهام المتكررة

إنشاء المستندات وتحريرها وتنظيمها مركزيًا باستخدام محرر Wordtune

استخدمه كملحق متصفح كروم، أو على تطبيق iOS للأجهزة المحمولة، أو كإضافة على Edge

قيود Wordtune

مساحة محدودة للكلمات في المحرر، لذلك تستغرق المستندات الكبيرة وقتاً أطول لإعادة كتابتها أو تلخيصها

يفتقر إلى تسهيلات التخصيص والتكامل

تسعير Wordtune

مجاني

بالإضافة إلى: 24.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

24.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا غير محدود: 37.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر

37.50 دولارًا أمريكيًا في الشهر الشركات: تسعير مخصص

Wordtune التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 170 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 170 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييم)

تحقق من هذه بدائل برنامج Wordtune !

9. الكتابة السريعة

عبر الكتابة السريعة يعد Speedwrite مثاليًا للمحترفين والطلاب الذين يرغبون في إنشاء محتوى بانتظام حول مواضيع متعددة. يمكن أن يتخذ المحتوى أشكالاً متعددة، مثل منشورات المدونات، وكتابة وسائل التواصل الاجتماعي، والمقالات، وما إلى ذلك.

إنها أداة كتابة بالذكاء الاصطناعي تعمل كمولد نص آلي. وهي تساعد في كتابة محتوى جديد وتحديث المحتوى الحالي من خلال تحسين أسلوبه وقواعده النحوية. وهو معروف بإنشائه لمحتوى فريد من نوعه، بحيث لا تتطابق نسختك مع أي نسخة أخرى.

كما أن Speedwrite بارع أيضًا في إجراء تغييرات على المحتوى الحالي دون تغيير الفكرة الأصلية والهدف من ورائه.

أفضل ميزات سبيد وايت

تشغيل استجابات بديهية للغاية حسب المدخلات، مما يجعل كل استجابة فريدة من نوعها

إعادة تصميم النص وإعادة هيكلة الجمل

أدخل المواد البحثية الخاصة بك للحصول على رؤى

أدخل معلومات عن أي موضوع جديد واحصل على نسخة تم إنشاؤها بمعلومات محدثة

احصل على نص الإدخال الخاص بك مصححاً

تسعير الكتابة السريعة

مجاناً

شهريًا: 7.99 دولارًا أمريكيًا

7.99 دولارًا أمريكيًا نصف سنوي: 39.95 دولارًا أمريكيًا

39.95 دولارًا أمريكيًا سنويًا: 59.95 دولارًا أمريكيًا

تقييمات ومراجعات سبيد وايت

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: المراجعة غير متوفرة

10. أي كلمة

عبر أي كلمة Anyword هو أحد بدائل كلود العديدة التي تستهدف محترفي التسويق الذين يتطلعون إلى تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق عبر كتابة الأداء

يمكن لـ Anyword إنشاء محتوى وتحسينه مثل المدونات والصفحات المقصودة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ونسخة الويب والإعلانات ورسائل البريد الإلكتروني بصوت علامتك التجارية. يمكن لمحترفي التسويق استخدامه لإنشاء أجزاء محتوى جذابة تزيد من الإيرادات.

والأفضل من ذلك أن Anyword يساعدك أيضًا على قياس أداء نسختك على القنوات المختلفة.

كما أنه يحتوي على ميزات مدمجة للتدقيق النحوي والإملائي تضمن محتوى عالي الجودة.

أفضل ميزات Anyword

تحسين معدلات التحويل باستخدام نموذج كتابة الإعلانات التنبؤية

فحص تأثير الكلمات الرئيسية على المبيعات باستخدام نقاط الأداء التنبؤي واختبار A/B

تعرّف على نقاط الألم والتركيبة السكانية للجماهير المستهدفة من خلال أي نص أو عنوان URL للموقع الإلكتروني

استمتع بوقت إنجاز سريع للمحتوى الطويل والقصير على حد سواء

قيود أي كلمة

تتسبب قاعدة المعرفة المحدودة في عدم دقة المعلومات وارتفاع فرص حدوث أخطاء

بعض الميزات، مثل نقاط الأداء التنبؤية، متاحة فقط في إطار خطط محددة

تسعير Anyword

البداية: 49 دولارًا/شهرًا

49 دولارًا/شهرًا المدفوعة بالبيانات: 99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

99 دولارًا أمريكيًا في الشهر الشركات: 499 دولارًا شهريًا

499 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أي كلمة

G2: 4.8/5 (أكثر من 1100 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 1100 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 380 تقييم)

ClickUp، مساعدك الشامل للكتابة بالذكاء الاصطناعي

يمكن أن تكون إدارة إنشاء المحتوى ونشره عملاً شعوذة. من التفكير إلى الكتابة إلى التحرير والموافقات، فإن الحفاظ على تنظيم جميع الأجزاء المتحركة أمر بالغ الأهمية لإنتاج محتوى عالي الجودة في الوقت المحدد.

هذا هو المكان الذي يمكن أن تساعد فيه منصة متكاملة لإنشاء المحتوى وإدارة المشاريع مثل ClickUp.

تتضمن بعض الفوائد الرئيسية لاستخدام ClickUp لإنشاء المحتوى ما يلي:

مساحة عمل مركزية لتخطيط وتعيين وتتبع كل ما يتعلق بالمحتوىمشاريع المحتوى في مكان واحد

التعاون في الوقت الفعلي الذي يسمح للكتاب والمحررين والمراجعين بالعمل معًا

مساعد الذكاء الاصطناعي لكتابة المسودات واقتراح التحسينات

أتمتة سير العمل لتبسيط دورات المراجعة والموافقة

تكامل مكتبة المطالبات المتقدمة

وعلاوة على ذلك، فإن واجهته السهلة والخالية من المتاعب تجعله مناسباً لكل من الفرق الصغيرة والمؤسسات الكبيرة.

استفد من إمكانيات ClickUp القوية لإدارة المشاريع بالإضافة إلى المساعدة في الكتابة بالذكاء الاصطناعي ودعم جميع احتياجاتك في إنشاء المحتوى. اشترك في ClickUp اليوم!