11 بدائل Grok للذكاء الاصطناعي والمنافسين في عام 2025

إذا كنت تستخدم Grok AI، فمن المحتمل أنك على دراية بالفعل بقدرته على مساعدة الفرق على تحليل البيانات والتعاون بشأنها.

ولكن ربما كنت تبحث عن شيء مختلف قليلاً - ميزة جديدة، أو واجهة أبسط، أو مجرد شيء يناسب احتياجاتك بشكل أفضل.

إذا كان هذا يبدو لك، فأنت في المكان المناسب.

لقد قمنا بتجميع قائمة تضم 11 بديلًا قويًا ل Grok AI للتحقق منها. تقدم هذه الأدوات كل شيء بدءًا من تصور البيانات إلى ميزات التعاون، وقد تكون هذه الأدوات هي ما يحتاجه فريقك. ها نحن أولاء! 💪🏼

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل Grok AI؟

عندما تبحث عن بديل ل Grok AI، فأنت تريد أداة تناسب احتياجاتك الخاصة وتساعدك في التغلب على تحديات الذكاء الاصطناعي . إليك ما يجب التركيز عليه:

سهولة الاستخدام: يجب أن يكون للمنصة واجهة سهلة الاستخدام تتيح لك البدء بسرعة دون منحنى تعليمي حاد

يجب أن يكون للمنصة واجهة سهلة الاستخدام تتيح لك البدء بسرعة دون منحنى تعليمي حاد خيارات التخصيص: سيتيح لك البديل الجيد لمساعد Grok AI ضبط الإعدادات وطرق العرض وسير العمل لتناسب احتياجاتك

سيتيح لك البديل الجيد لمساعد Grok AI ضبط الإعدادات وطرق العرض وسير العمل لتناسب احتياجاتك ميزات التعاون: إذا كنت تعمل مع فريق، يجب أن يسهّل روبوت الدردشة الآلي للذكاء الاصطناعي مشاركة البيانات والتعاون في المشاريع

إذا كنت تعمل مع فريق، يجب أن يسهّل روبوت الدردشة الآلي للذكاء الاصطناعي مشاركة البيانات والتعاون في المشاريع إمكانيات التكامل: إن أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الاندماج بسلاسة مع مجموعة التقنيات الموجودة لديك، مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء ومصادر البيانات والمنصات الأخرى

إن أفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الاندماج بسلاسة مع مجموعة التقنيات الموجودة لديك، مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء ومصادر البيانات والمنصات الأخرى أمان البيانات: من الناحية المثالية، يجب أن توفر الأداة ميزات أمان قوية لحماية بياناتك الحساسة

من الناحية المثالية، يجب أن توفر الأداة ميزات أمان قوية لحماية بياناتك الحساسة قابلية التوسع: مع نمو فريقك أو عملك، يجب أن تكون الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على التوسع معك، والتعامل مع مجموعات بيانات أكبر وتدفقات عمل أكثر تعقيدًا

🔍 هل تعلم؟ هل تعلم؟ أنشئت عام 1966 على يد جوزيف وايزنباوم في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ويعتبر أول روبوت دردشة آلي. كان يحاكي معالجًا نفسيًا ويمكنه الرد على أسئلة مثل "كيف يجعلك هذا تشعر؟ وقد تفاعل الناس معه لدرجة أن البعض اعتقدوا أن لديه مشاعر حقيقية.

أفضل 11 بديلًا ل Grok AI

إذا كنت تبحث عن أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للإنتاجية فأنت في المكان الصحيح.

فيما يلي 11 بديلاً رائعاً لـ Grok AI التي تقدم ميزات فريدة لتعزيز الإنتاجية وتحسين التعاون وتبسيط إدارة المشاريع. 💭

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع التعاونية) كليك أب هو تطبيق كل شيء للعمل، يجمع بين التواصل و

أدوات إدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي في منصة واحدة سلسة.

إذا كنت تستكشف بدائل لـ Grok AI، فإن ClickUp يقدم لك مزيجًا لا مثيل له من ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وأدوات التعاون لمساعدتك في الحفاظ على إنتاجيتك.

ClickUp Brain

جرّب ClickUp Brain

ClickUp Brain: جرب الدردشة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp للحصول على تحديثات سلسة للمشروع والمزيد

لنبدأ بـ انقر فوق الدماغ مساعد ذكاء اصطناعي شخصي مدمج مباشرةً في منصة ClickUp. ينظم عملك ويحسن الكتابة أثناء التنقل.

إذا كنت تدير مشروعًا وتحتاج إلى كتابة تحديثات، فيمكن أن يساعدك ClickUp Brain. أثناء عملك، يقترح عليك تغييرات لتحسين الوضوح والنبرة والبنية - سواء كنت تكتب تحديثًا لمهمة أو خطة مشروع أو بريدًا إلكترونيًا.

على سبيل المثال، إذا كنت تكتب تحديثًا لمهمة متأخرة عن الجدول الزمني المحدد، فقد يقترح مساعد الذكاء الاصطناعي إعادة صياغة عبارة "نحن متأخرون، لكننا سنلحق بالركب" إلى شيء مثل "لقد تأخرنا ولكننا نعمل بنشاط للعودة إلى المسار الصحيح"

أبعد من مجرد إصلاح الأخطاء المطبعية, ميزات ClickUp Brain تساعدك على تنظيم المحتوى بشكل أفضل، وتحويل المسودات الأولية إلى مستندات مصقولة. 📑

انقر فوق الدردشة

حافظ على اتصال المحادثات والمهام والمشاريع باستخدام ClickUp Chat

والآن، ضع في اعتبارك قوة انقر فوق الدردشة مركز التواصل النهائي لفريقك.

لا تتصل المحادثات والمهام والمشاريع هنا فقط - بل تتلاقى هنا.

على سبيل المثال، لنفترض أن فريق التسويق لديك يناقش مراجعات نسخ الإعلانات. فبدلاً من الانتقال إلى أداة دردشة منفصلة، يمكنك إجراء محادثة مباشرةً داخل المنصة، وربط المحادثة بمشاريع محددة، وحتى تحويل أجزاء من المناقشة إلى مهام قابلة للتنفيذ - كل ذلك دون فقدان السياق.

هل أنت قلق من فقدان شيء مهم؟ يلخّص لك الذكاء الاصطناعي في ClickUp Chat المحادثات نيابةً عنك، وهو مثالي لمتابعة ما فاتك بعد يوم حافل.

أتمتة ClickUp أتمتة ClickUp

تبسيط مهام سير العمل باستخدام أتمتة ClickUp Automations وعدم تفويت أي خطوة أتمتة ClickUp يجمع كل ذلك من خلال التعامل مع المهام المتكررة بسلاسة.

على سبيل المثال، إذا كنت تدير عملية إطلاق منتج، يمكنك إعداد أمثلة على الأتمتة لإخطار أصحاب المصلحة عندما تكون المسودات الجديدة جاهزة أو تحديث حالات المهام تلقائيًا بناءً على التقدم المحرز.

يمكنك حتى تعيين مشغّلات للتذكير أو الموافقات، مما يجعل سير العمل أسرع وأكثر سلاسة داخل برنامج إدارة المشاريع من ClickUp .

ClickUp لديه الكثير ليقدمه في مكان واحد مثل إدارة المشاريع، وخيارات العصف الذهني، وإدارة المهام، وتخطيط المشاريع، وإدارة الوثائق، وما إلى ذلك. لقد جعل الحياة أسهل نسبيًا بالتأكيد لأنه سهل الاستخدام، وواجهة المستخدم مصممة بشكل جيد، والتعاون داخل الفريق ومع الفرق الأخرى أسهل. لقد تمكنا من إدارة العمل بشكل أفضل، وتتبع العمل والإبلاغ عنه بسهولة، وبناءً على التقدم المحرز في الاجتماعات اليومية، كان التخطيط المستقبلي سهلاً.

أنش برابهاكار، محلل تحسين عمليات الأعمال في Airbnb

أفضل ميزات #### ClickUp

تتبع البيانات القابلة للتخصيص: إنشاء بيانات مخصصة لوحات معلومات ClickUp لتتبع المقاييس الأكثر أهمية، سواء كان ذلك تقدم المشروع أو أداء الفريق أو مهام محددة

إنشاء بيانات مخصصة لوحات معلومات ClickUp لتتبع المقاييس الأكثر أهمية، سواء كان ذلك تقدم المشروع أو أداء الفريق أو مهام محددة تنظيم المهام بفعالية: قم بإعداد انقر فوق تبعيات المهام لتحديد الترتيب الذي يجب أن تُنجز به المهام. يساعد على تجنب التأخير في المشاريع المعقدة

قم بإعداد انقر فوق تبعيات المهام لتحديد الترتيب الذي يجب أن تُنجز به المهام. يساعد على تجنب التأخير في المشاريع المعقدة تتبع الوقت دون عناء: تتبع ساعات عمل فريقك باستخدام ClickUp تتبع الوقت . يمكنك مراقبة المدة الزمنية التي تستغرقها المهام، مما يضمن بقاء المشاريع في الموعد المحدد

تتبع ساعات عمل فريقك باستخدام ClickUp تتبع الوقت . يمكنك مراقبة المدة الزمنية التي تستغرقها المهام، مما يضمن بقاء المشاريع في الموعد المحدد تصور الجداول الزمنية للمشروع: خطط لمشاريعك باستخدام ClickUp Gantt Charts . تتيح لك هذه المخططات عرض المواعيد النهائية للمهام والتبعيات لاكتشاف المشكلات المحتملة مبكرًا

خطط لمشاريعك باستخدام ClickUp Gantt Charts . تتيح لك هذه المخططات عرض المواعيد النهائية للمهام والتبعيات لاكتشاف المشكلات المحتملة مبكرًا مركزية الوثائق الخاصة بك: استخدم انقر فوق المستندات لإنشاء جميع وثائق مشروعك وتخزينها والتعاون بشأنها في مكان واحد

استخدم انقر فوق المستندات لإنشاء جميع وثائق مشروعك وتخزينها والتعاون بشأنها في مكان واحد عمليات تكامل سلسة مع جهات خارجية: أضف وظائف إضافية مع تكاملات ClickUp للحفاظ على مزامنة جميع بياناتك وتنظيمها

أضف وظائف إضافية مع تكاملات ClickUp للحفاظ على مزامنة جميع بياناتك وتنظيمها إمكانيات توليد الصور: الوصول ClickUp Whiteboards واستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور بناءً على مطالباتك

الوصول ClickUp Whiteboards واستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور بناءً على مطالباتك مساعدة الاجتماع: أرسل أداة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من ClickUp إلى الاجتماعات بدلاً منك للحصول على النقاط البارزة وعناصر الإجراءات والمزيد

قيود ClickUp ClickUp

يوفر الذكاء الاصطناعي في ClickUp Chat ملخصات ولكن لا يمكنه حتى الآن توليد رؤى أعمق حول اتجاهات المشروع أو التوصيات التنبؤية

قد يكون تطبيق الهاتف المحمول مربكاً في البداية مقارنةً بالويب

تسعير تطبيق ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

📖 اقرأ أيضًا: ChatGPT مقابل ClickUp: ما هي أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي الأفضل؟

2. Microsoft Copilot (الأفضل للتكامل المؤسسي وأتمتة سير العمل بسلاسة)

عبر مايكروسوفت يعد Microsoft Copilot خيارًا جيدًا للمؤسسات التي تعتمد على نظام Microsoft البيئي. فهو يتكامل بعمق عبر أدوات Office مثل Excel وPowerPoint ويوفر مساعدة في الوقت الحقيقي للاجتماعات.

ستجده مفيدًا بشكل خاص لإنشاء التقارير، وتصحيح التعليمات البرمجية في Visual Studio، وأتمتة المهام المتكررة. كما يضمن Copilot، المصمم للعمليات على مستوى المؤسسات، أماناً قوياً للبيانات والامتثال.

أفضل ميزات برنامج Copilot من Microsoft Copilot

أتمتة مهام سير العمل عبر Excel وPowerPoint وOutlook وتطبيقات Microsoft 365 الأخرى لتحسين الإنتاجية

تحليل الملفات الكبيرة والمعقدة وتفسيرها، بما في ذلك ملفات PDF وجداول البيانات، للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ

تصحيح الأخطاء وإنشاء التعليمات البرمجية لمختلف لغات البرمجة، ودعم مشروعات التطوير على أي نطاق

إنشاء مكونات إضافية خاصة بالمؤسسة لتلبية المتطلبات الفريدة دون الاعتماد على أدوات الطرف الثالث

قيود مايكروسوفت كوبيلوت

يتطلب استثمارًا كبيرًا في النظام البيئي لمايكروسوفت لإطلاق إمكاناته الكاملة

خيارات تخصيص محدودة للمستخدمين الذين يعملون خارج إطار عمل Microsoft الأصلي

تسعير مايكروسوفت كوبيلوت

مجاناً

كوبيلوت برو 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا كوبيلوت لمايكروسوفت 365: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت كوبيلوت

G2: 4.3/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

4.3/5 (أكثر من 70 تقييمًا) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

🧠 حقيقة ممتعة: اختبار تورينج, صممه آلان تورينج في عام 1950، ويقيس قدرة الآلة على إظهار سلوك ذكي لا يمكن تمييزه عن الإنسان. وقد أصبحت مفهومًا أساسيًا في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن تورينج أشار إليها باسم "لعبة التقليد"

3. كلود (الأفضل للتحليل المتقدم والبحث والتنفيذ الأخلاقي للذكاء الاصطناعي)

عبر كلود تم تصميم كلود لمعالجة المواضيع المعقدة وتقديم إجابات مدروسة ومفصلة. يعمل بشكل جيد في الأبحاث الأكاديمية أو الكتابة التقنية أو صياغة الوثائق المهنية. تضمن لك قدرة الأداة على الحفاظ على السياق أثناء المناقشات الطويلة إمكانية استكشاف الأفكار المعقدة دون أن تفقد المسار الصحيح.

إذا كنت بحاجة إلى توضيحات مفصّلة خطوة بخطوة أو مساعدة في حل المشكلات التفصيلية، فإن Claude يتعامل معها بسلاسة. كما أنها تعطي الأولوية للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، مما يضيف طبقة إضافية من الطمأنينة للمستخدمين الذين يركزون على التنفيذ الأخلاقي.

أفضل ميزات كلود

تحليل المستندات الأكاديمية والتقنية مع التركيز على العمق والدقة، مما يساعدك على الكشف عن الرؤى الهامة

تصحيح ومراجعة التعليمات البرمجية بفعالية، ودعم سير عمل التطوير وتقليل الأخطاء عبر لغات متعددة

حل المسائل الرياضية والعلمية المتقدمة باستخدام مناهج واضحة ومنطقية وتدريجية

الاحتفاظ بالسياق خلال المحادثات الممتدة، مما يجعلها مثالية للأبحاث التعاونية والمشاريع طويلة الأجل

قيود كلود

لا يوفر الوصول إلى الويب في الوقت الفعلي، مما يحد من قدرته على استرداد البيانات الحالية

لا يمكنه توليد صور أو صوت، مما يقلل من تعدد استخداماته لمهام الوسائط المتعددة

أسعار كلود

مجاني

المحترف: 20 دولارًا شهريًا

20 دولارًا شهريًا الفريق: 30 دولارًا شهريًا (خمسة أعضاء على الأقل)

30 دولارًا شهريًا (خمسة أعضاء على الأقل) المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

🔍 هل تعلم؟ هل تعلم؟ كتب الذكاء الاصطناعي فيلمًا قصيرًا بعنوان Sunspring في عام 2016، بطولة توماس ميدليديتش. كان السيناريو سرياليًا ومليئًا بالحوار الغريب، مسلطًا الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي الإبداعية وحدوده في سرد القصص.

4. الحيرة (الأفضل في البحث في الوقت الحقيقي وتوليف المعلومات)

عبر الحيرة يوفر Perplexity إجابات في الوقت الحقيقي مدعومة بمصادر يمكن التحقق منها، مما يجعله أداة قوية للبحث والمهام المهنية. تضمن لك قدرته على تجميع المعلومات من مصادر متعددة موثوقة الحصول على إجابات دقيقة وجديرة بالثقة.

تساعدك أسئلة المتابعة التفاعلية للمنصة على استكشاف الموضوعات بشكل أكبر، بينما تسهّل واجهتها النظيفة التركيز على استفساراتك. تتجاوز نتائج Perplexity القائمة على البحث ما قد تجده في بحث Google العادي أو من خلال محركات البحث التقليدية، مما يتيح لك سهولة الوصول إلى معلومات دقيقة ومفصلة.

أفضل ميزات بيربليكسيتي

إجراء عمليات بحث على الويب في الوقت الفعلي مع إسنادات موثوقة للمصادر لضمان المصداقية والشفافية

التعمق في الموضوعات باستخدام أسئلة المتابعة التفاعلية للكشف عن طبقات إضافية من الرؤى

مقارنة مصادر المعلومات المتعددة ومقارنتها للحصول على فهم أكثر شمولاً لأي موضوع

شارك النتائج مع زملائك في الفريق باستخدام أدوات التعاون المدمجة التي تعمل على تبسيط سير العمل البحثي

قيود التعقيد

يمكن أن تطغى نتائج البحث في بعض الأحيان على التحليلات التي يولدها الذكاء الاصطناعي، مما يقلل من فائدته لبعض الاستفسارات

لا يدعم الإصدار المجاني تحميل المستندات، مما يحد من الخيارات المتاحة للمشاريع كثيفة البحث

لا يمكن إجراء العمليات الحسابية المتقدمة أو حل المشكلات التقنية المطلوبة لبعض المستخدمين

تسعير التعقيد

يعتمد التسعير على حجم الرمز المميز والطلبات

تقييمات ومراجعات التعقيد

G2: 4.7/5 (أكثر من 30 مراجعة)

4.7/5 (أكثر من 30 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

💡 نصيحة للمحترفين: استفد من قدرة الذكاء الاصطناعي على توليد أفكار أو مسودات متعددة. استخدمه لاختراق العوائق الإبداعية، ثم صقل أفضل الخيارات لتناسب أسلوبك واحتياجاتك.

5. تعانق الدردشة (الأفضل لتجربة الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر وتخصيص النماذج)

عبر تعانق الدردشة إن Hugging Chat عبارة عن منصة مرنة وشفافة تمنحك إمكانية الوصول إلى العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر. إنها مثالية للمطورين والباحثين والمعلمين الذين يرغبون في استكشاف كيفية أداء بنى الذكاء الاصطناعي المختلفة.

يمكنك التبديل بين النماذج، وتخصيص تفاعلاتك، وحتى المساهمة في تطوير المنصة. بالإضافة إلى ذلك، يشجع نهجها القائم على المجتمع على التعاون، مما يجعلها مساحة قيمة للتعلم والتجريب.

أفضل ميزات الدردشة المعانقة

الوصول إلى مجموعة واسعة من النماذج اللغوية مفتوحة المصدر لمقارنة نقاط قوتها وقدراتها

تخصيص وتجربة مخرجات الذكاء الاصطناعي لفهم أفضل لكيفية معالجة النماذج للاستعلامات المختلفة

التفاعل مع مجتمع مطورين قوي يعمل على تحديث المنصة وتحسينها باستمرار

استكشف حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التعليمية والتجريبية مع التركيز على الشفافية والتعلم

قيود الدردشة المعانقة

يمكن أن يختلف أداء النموذج بشكل كبير اعتمادًا على البنية المختارة

تفتقر جودة الاستجابة إلى اتساق حلول الذكاء الاصطناعي المملوكة، مما قد يؤثر على الموثوقية

لا يتضمن ميزات على مستوى المؤسسات، مما يجعله أقل ملاءمة للاستخدام التجاري واسع النطاق

يمكن أن تكون أوقات الاستجابة أبطأ عند معالجة الاستعلامات على نماذج أو مجموعات بيانات أكبر

تسعير المحادثة المعانقة

مجانًا

المبتدئين: 59 دولارًا في الشهر

59 دولارًا في الشهر المحترفين: 249 دولارًا شهريًا

249 دولارًا شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص تسعير خاص بالنموذج صغير: 100,000 طلب شهريًا (عبر جميع النماذج) مقابل 12.90 دولار شهريًا المتوسط: 1 مليون طلب شهرياً (عبر جميع النماذج) مقابل 59 دولاراً شهرياً الكبيرة: 5 ملايين طلب شهريًا (عبر جميع الطرز) مقابل 249 دولارًا شهريًا



تقييمات ومراجعات الدردشة المعانقة

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 1997, ديب بلو من آي بي إم هزم بطل الشطرنج غاري كاسباروف، ليصبح أول ذكاء اصطناعي يتفوق على بطل عالمي. لاحقًا، في عام 2016 ألفا جو من جوجل هزم بطل جو لي سيدول، مُظهراً بذلك التفكير الاستراتيجي المتنامي للذكاء الاصطناعي.

6. الذكاء الاصطناعي الفوقي (الأفضل لفهم السياق الاجتماعي والتعبير الإبداعي)

عبر التعريف بالذكاء الاصطناعي يركز الذكاء الاصطناعي الفوقي على إنشاء محتوى واعٍ اجتماعياً وملائم ثقافياً. استخدمه لإنتاج نصوص أو صور أو مقاطع فيديو جذابة مصممة خصيصًا لجماهير متنوعة. إن فهم الأداة العميق للتفاعلات الاجتماعية والاتجاهات والفروق الدقيقة يميزها عن غيرها كأداة لصياغة محتوى هادف ومؤثر.

تُعد هذه المنصة مفيدة بشكل خاص للمشاريع الإبداعية والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يمكّن الفرق من الحفاظ على الملاءمة والأصالة في رسائلهم.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

إنشاء محتوى يتماشى مع السياقات الاجتماعية والثقافية لإشراك جماهير متنوعة بفعالية

الاستفادة من قدرات متعددة الأشكال لإنشاء النصوص والصور والفيديو لدعم احتياجات التواصل المختلفة

تحليل الاتجاهات وتقديم اقتراحات في الوقت الفعلي لرسائل أكثر استهدافاً وملاءمةً

تكييف الاستجابات استناداً إلى الإشارات العاطفية لتقديم محتوى متعاطف ومناسب

قيود الذكاء الاصطناعي

الاعتماد الكبير على نظام Meta البيئي قد يحد من المرونة للمستخدمين الذين لا يستخدمون منصاته

وظائف محدودة للمهام التقنية أو العلمية مقارنةً ب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى قد تنشأ مخاوف بشأن الخصوصية بسبب طبيعة استخدام البيانات في نظام Meta البيئي

خيارات التكامل مع الأدوات الخارجية مقيدة مقارنة بالمنصات المستقلة

تسعير ميتا للذكاء الاصطناعي

مجانًا

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي ميتا AI

G2: 4.3/5 (أكثر من 140 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 2,350 تقييم)

🔍 هل تعلم؟ يمكن لبعض أدوات الذكاء الاصطناعي التنبؤ بالأمراض قبل ظهور الأعراض. على سبيل المثال، أنشأت شركة DeepMind التابعة لشركة Google ذكاءً اصطناعيًا قادرًا على التنبؤ بالفشل الكلوي حتى 48 ساعة مقدمًا مما يمنح الأطباء مهلة حرجة.

7. جوجل الجوزاء (الأفضل للذكاء متعدد الوسائط وحل المشكلات المتقدمة)

عبر الجوزاء يجمع Google Gemini بين إمكانات معالجة النصوص والصور والأكواد في نظام أساسي واحد، ويضمن تكامله العميق مع أدوات Google Workspace سير العمل بسلاسة، مما يجعله خيارًا عمليًا للفرق التي تتطلع إلى تحسين الإنتاجية.

وتوفر إمكانات Gemini متعددة الوسائط حلاً شاملاً لمواجهة التحديات المتنوعة، مما يجعله مناسبًا للمهام التحليلية والإبداعية على حد سواء.

أفضل ميزات Gemini من Google Gemini

معالجة النصوص والصور والأكواد في منصة واحدة لحل المشكلات التي تتطلب مدخلات متنوعة

التكامل مع Google Workspace من أجل الانتقال السلس بين مهام البحث والتحليل والتعاون

إنشاء تصورات للبيانات وإجراء حسابات معقدة لدعم اتخاذ القرارات

الوصول إلى رؤى في الوقت الفعلي من خلال الاستفادة من قاعدة معارف Google الواسعة وقدرات البحث

قيود Google Gemini

يتطلب حساب Google للحصول على الوظائف الكاملة، وهو ما قد يمثل عائقًا أمام المستخدمين من خارج Google

يمكن أن يختلف الأداء بناءً على مدى تعقيد المهمة التي يتم التعامل معها

تسعيرة جوجل جيميني

مجانًا

الشركات: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) المؤسسات: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات جوجل جيميني

G2: 4.4/5 (أكثر من 160 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 160 تقييمًا) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🔍 هل تعلم؟ من المتوقع أن ينمو سوق الذكاء الاصطناعي بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 27.67% بين عامي 2025 و2030 لتصل قيمتها السوقية إلى 826.7 مليار دولار بحلول عام 2030.

اقرأ أيضًا:📖 اقرأ أيضًا: Google Gemini مقابل ChatGPT: ما هي أداة الذكاء الاصطناعي الأفضل؟

8. بو (الأفضل لتجربة نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم)

عبر بو يوفر Poe طريقة مباشرة للتفاعل مع نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة ومقارنتها. وهو مصمم للمستخدمين الذين يرغبون في تجربة مناهج مختلفة لمهام الذكاء الاصطناعي، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص في التعليم والبحث وحل المشكلات الإبداعية.

تشجّع واجهة المنصة سهلة الاستخدام ومشاركة المحتوى التي يحركها المجتمع على التعلم والتعاون، مما يتيح لك استكشاف قدرات الذكاء الاصطناعي في سياقات مختلفة.

أفضل ميزات بو

مقارنة مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة لفهم نقاط قوتها وحدودها بشكل أفضل

تخصيص واجهة الدردشة والمطالبات لحالات استخدام محددة، مما يعزز قابلية الاستخدام والتكيف

الوصول إلى المحتوى الذي يحركه المجتمع ومكتبات المطالبات لتحسين التعاون ومشاركة المعرفة

استكشف إمكانات الذكاء الاصطناعي أثناء التنقل باستخدام واجهة Poe البديهية للجوال وسطح المكتب

قيود بو

تختلف جودة الاستجابة بشكل كبير بين النماذج، مما قد يؤثر على الموثوقية

يفتقر إلى الذاكرة المستمرة عبر الجلسات، مما يجعله أقل ملاءمة للمشاريع المستمرة

تسعير بو

شهريًا: 19.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

19.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا سنوياً: 199.99 دولاراً في السنة

تقييمات ومراجعات بو

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

🧠 حقيقة ممتعة: روبوت الدردشة الآلي تاي, أطلقته مايكروسوفت في عام 2016 تم تصميمه للتعلم من تفاعلات المستخدمين. ولسوء الحظ، بدأ في توليد استجابات مسيئة في غضون 24 ساعة بسبب تعرضه لمدخلات غير مناسبة، مما يدل على مخاطر التعلم الآلي غير المصفى.

9. Character.ai (الأفضل لتفاعلات الذكاء الاصطناعي الشخصية ولعب الأدوار الإبداعية)

عبر حرف.ai يتخصص Character.ai في صياغة تفاعلات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتشعر بأنها شخصية وجذابة. يمكنك إنشاء شخصيات ذكاء اصطناعي مخصصة لسرد القصص أو لعب الأدوار أو المحاكاة التعليمية، وتكييف سلوكياتها لتناسب سيناريوهات أو أهداف تعليمية محددة.

إن قدرة المنصة على الحفاظ على شخصيات متناسقة ووعي عاطفي يجعلها خيارًا ممتازًا للكتابة الإبداعية أو السيناريوهات التفاعلية. وهي مناسبة بشكل خاص للمستخدمين الذين يبحثون عن تجارب محادثة خيالية ومرنة.

أفضل ميزات Character.ai

تصميم شخصيات ذكاء اصطناعي فريدة من نوعها يمكنها التكيف مع مختلف السيناريوهات، بما في ذلك سرد القصص ولعب الأدوار

الاحتفاظ بذاكرة شخصية دائمة لدعم المحادثات طويلة الأمد واستمرارية السرد

مشاركة شخصياتك المخصصة مع مجتمع من المستخدمين، مما يعزز التعاون والإبداع

محاكاة السيناريوهات التعليمية بفعالية لتعزيز التعلم والمشاركة

قيود Character.ai

وظائف محدودة للمهام التحليلية أو المهام كثيفة البيانات، مما يقلل من تعدد استخداماته

قدرات التكامل مع الأدوات الخارجية محدودة، مما يجعله أقل ملاءمة للتطبيقات الاحترافية

تسعير Character.ai

مجاني

القسط: 9.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Character.ai

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

🤝 تذكير ودي: الذكاء الاصطناعي ليس مثاليًا - قد يخطئ أحيانًا في بعض الأحيان. كن صبوراً وقدم تعليمات أوضح إذا كنت بحاجة إلى نتائج أكثر تحديداً. استكشف تقنيات مثل سلسلة المطالبة الفكرية .

10. Jasper AI (الأفضل لإنشاء محتوى مخصص واستراتيجيات تسويق)

عبر جاسبر Jasper AI هو مساعد كتابة متعدد الاستخدامات يساعدك في إنشاء محتوى للمدونات ورسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. يقوم الذكاء الاصطناعي الخاص به بإنشاء نص بناءً على المدخلات، مما يتيح لك التركيز على صياغة رسائل جذابة دون البدء من الصفر.

تدعم الأداة نغمات ولغات مختلفة، حتى تتمكن من تكييف المحتوى الخاص بك لمختلف الجماهير والأسواق. إذا كنت تبحث عن منصة سهلة الاستخدام لتلبية احتياجات الكتابة المتنوعة، فإن Jasper AI يوفر لك الكثير من المرونة مقارنةً بـ Grok AI.

أفضل ميزات جاسبر للذكاء الاصطناعي

إنشاء منشورات مدونة مفصلة وتقارير ومحتوى طويل آخر بسرعة للحصول على نقطة انطلاق قوية

استخدام الميزات التي تعتمد على تحسين محركات البحث من خلال مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) لضمان تصنيف المحتوى الخاص بك بشكل جيد مع الحفاظ على ملاءمته لجمهورك

وفِّر الوقت باستخدام القوالب المصممة لأغراض محددة مثل حملات البريد الإلكتروني والنسخ الإعلانية وتحديثات وسائل التواصل الاجتماعي

اكتب بلغات متعددة، مما يساعدك على التواصل مع الجماهير العالمية دون الحاجة إلى خدمات ترجمة خارجية

قيود جاسبر للذكاء الاصطناعي

لا يسمح بالتخصيص العميق لمخرجات الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يجعلك تشعر بالتقييد إذا كنت تريد المزيد من التحكم

الوصول إلى الميزات المتقدمة مثل إنشاء محتوى طويل يتطلب خطة ذات مستوى أعلى

يمكن أن تبدو الواجهة مربكة للمبتدئين الذين يتعلمون كيفية استخدام أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أسعار جاسبر للذكاء الاصطناعي

المبدع: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات جاسبر للذكاء الاصطناعي

G2: 4.7/5 (1,200+ تقييم)

4.7/5 (1,200+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

🤝 تذكير ودي: تحقق دائمًا من المعلومات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، خاصةً في المهام البحثية أو المهنية. على الرغم من أنها أداة رائعة، إلا أن التحقق من الحقائق يساعد على ضمان الدقة.

11. ChatGPT (الأفضل للمحادثات متعددة الاستخدامات والمساعدة في المهام)

عبر ChatGPT يوفر ChatGPT وصولاً مجانيًا إلى مجموعة واسعة من الإمكانيات للاستخدام العادي والمهني. يمكنك الاعتماد عليه للكتابة الإبداعية، أو المساعدة في الترميز، أو التحليل المتعمق، مما يجعله خياراً متعدد الاستخدامات لمختلف المهام.

تعمل واجهته سهلة الاستخدام وتحديثاته المنتظمة على تعزيز سهولة الاستخدام، بينما يضيف نظامه البيئي للمكونات الإضافية وظائف للاحتياجات المتخصصة. تتيح قدرة ChatGPT على التكيف للفرق معالجة التحديات المختلفة بكفاءة، حيث يوفر اتساعًا وعمقًا في تطبيقاته.

أفضل ميزات ChatGPT

التعامل مع الكتابة الإبداعية والتوثيق التقني ومهام الترميز بسهولة، ودعم مهام سير العمل المتنوعة

تعزيز الوظائف باستخدام منظومة ملحقات شاملة لمهام مثل إدارة الملفات والوصول إلى الويب

الانخراط في محادثات طبيعية وسلسة حول مجموعة متنوعة من الموضوعات مع روبوت المحادثة القائم على الذكاء الاصطناعي

إنشاء صور ومرئيات واقعية من خلال تكامل DALL-E، مما يتيح لك إنشاء مرئيات مخصصة لمشاريعك أو أفكارك

قيود ChatGPT

تقلل نافذة السياق المحدودة للنموذج الأساسي من قدرته على التعامل مع المحادثات الموسعة

لا يمكن معالجة الملفات مباشرةً أو إجراء بعض عمليات التكامل المتقدمة

تسعير ChatGPT

شخصي مجاناً بالإضافة إلى: 20 دولارًا شهريًا الإيجابي: 200 دولار شهريًا

شركة الفريق: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)



تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4.7/5 (أكثر من 650 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 650 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

🧠 حقيقة ممتعة: وصلت ChatGPT 100 مليون مستخدم نشط شهريًا في يناير 2023، مما جعله التطبيق الأسرع نموًا حتى تجاوزه تطبيق Threads في يوليو 2023.

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AI + ClickUp = العمل الجماعي الذي فعليًا ينقر

يمكن أن يُحدث العثور على الأداة المناسبة كل الفرق عندما يتعلق الأمر بكيفية عمل فريقك.

سواء كنت تبحث عن شيء ما لتبسيط مشاريعك، أو للحفاظ على تزامن فريقك، أو لجعل يومك أسهل قليلاً، فهناك أداة مناسبة لك. كل أداة من تلك التي قمنا بتغطيتها هنا تقدم لك شيئًا فريدًا من نوعه، لذا فإن الأمر كله يتعلق باكتشاف ما يناسبك.

ومع ذلك، من الصعب التغلب على ClickUp. فهو يحتوي على كل ما تحتاجه للبقاء منظمًا، والتواصل بشكل أفضل، وإنجاز المزيد من المهام - كل ذلك في مكان واحد.

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