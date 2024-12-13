أفضل 20 أفضل بدائل ChatGPT في 2025

في هذه الأيام، يبدو أن الجميع يقفزون على عربة الذكاء الاصطناعي!

فوفقًا لشركة PwC، قد يصل تأثير حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي على الاقتصاد العالمي إلى 15.7 تريليون دولار بحلول عام 2030 . أكثر من 2 مليون مطور يستفيدون بالفعل من واجهة برمجة تطبيقات ChatGPT لبناء حلول ذكاء اصطناعي مخصصة.

لقد اكتسبت ChatGPT مكانتها - لم يكن هناك أي شك في ذلك. ولكن بعد استكشاف ChatGPT وغيرها من برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى، أدركت بالضبط حيث تتفوق ChatGPT وأين تقصر في ذلك.

مع مدخلات من متحمسين آخرين في فريقنا للذكاء الاصطناعي، قمتُ بتجميع قائمة بأفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في التنقل في مجال الذكاء الاصطناعي المتوسع. لكل من هذه الأدوات حالات استخدام فريدة من نوعها وإيجابياتها وسلبياتها. تابع القراءة لاكتشاف أفضل بدائل ChatGPT بنفسك.

قيود ChatGPT

بينما يعمل ChatGPT بشكل جيد في توليد استجابات محادثة استنادًا إلى تعليماتك وملفك الشخصي، إلا أنه يعاني من بعض القيود الأساسية:

يحتوي على أدوات مدمجة محدودة لمساعدتك في إدارة المهام أو إنشاء تدفقات عمل معقدة

تحتاج إلى تطبيقات طرف ثالث للتكامل مع أدوات إدارة المشاريع أو أدوات المحتوى

إذا كنت تريد مزيداً من التحكم في كيفية عمل الذكاء الاصطناعي في مهام سير عمل محددة، فقد تجد أن ChatGPT مقيداً

قد تجعلك هذه القيود تريد المزيد - لإدارة المشاريع، أو الترميز، أو إنشاء المحتوى.

ما الذي يجعل من ChatGPT بديلاً جيداً؟

عند تقييم كل بديل من بدائل ChatGPT، ركزت على حالات الاستخدام الأنسب لها. ثم قمت بتقييمها بناءً على ما يلي:

جودة الاستجابة : الدقة والتماسك في الإجابة عن الأسئلة

: الدقة والتماسك في الإجابة عن الأسئلة الوعي بالسياق : القدرة على تقديم إجابات ذات صلة ومخصصة دون هلوسة

: القدرة على تقديم إجابات ذات صلة ومخصصة دون هلوسة التخصيص : التخصيص: خيارات لضبط النماذج أو استخدام حلول معدة مسبقًا لمهام محددة

: التخصيص: خيارات لضبط النماذج أو استخدام حلول معدة مسبقًا لمهام محددة دعم اللغات والصناعات : دعم اللغات والصناعات: القدرة على التعامل مع لغات متعددة وصناعات معينة

: دعم اللغات والصناعات: القدرة على التعامل مع لغات متعددة وصناعات معينة الإدماج : التكامل: سهولة الاتصال بأدوات الطرف الثالث والوصول القوي إلى واجهة برمجة التطبيقات

: التكامل: سهولة الاتصال بأدوات الطرف الثالث والوصول القوي إلى واجهة برمجة التطبيقات الأمان والخصوصية : الأمان والخصوصية: الامتثال للوائح البيانات مثل GDPR أو CCPA

: الأمان والخصوصية: الامتثال للوائح البيانات مثل GDPR أو CCPA ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي : الأتمتة وإنشاء المحتوى والدعم متعدد الوسائط

: الأتمتة وإنشاء المحتوى والدعم متعدد الوسائط تجربة المستخدم : تجربة المستخدم: واجهة سهلة الاستخدام مع خيارات التخصيص

: تجربة المستخدم: واجهة سهلة الاستخدام مع خيارات التخصيص الأداء : الأداء: استجابات سريعة وقابلية للتوسع لتلبية الطلبات الأعلى

: الأداء: استجابات سريعة وقابلية للتوسع لتلبية الطلبات الأعلى الدعم والمجتمع : الدعم والمجتمع: دعم عملاء قوي ومجتمع مستخدمين نشط

: الدعم والمجتمع: دعم عملاء قوي ومجتمع مستخدمين نشط الاستخدام الأخلاقي : التحكم في التحيز والشفافية في الاعتبارات الأخلاقية

: التحكم في التحيز والشفافية في الاعتبارات الأخلاقية التسعير: خطط ميسورة التكلفة مع تكاليف قائمة على الاستخدام وتوسيع نطاق المؤسسة

بدائل ChatGPT في لمحة سريعة

قد يكون ChatGPT هو مساعد الذكاء الاصطناعي المفضل لديك، ولكن اعتماداً على احتياجاتك، قد يكون هناك شيء أفضل من ذلك. سواء كنت ترغب في ميزات فريدة من نوعها تتصل مباشرة بسير عملك الحالي، أو تكامل أفضل، أو ببساطة المزيد من المزايا مقابل المال، فيما يلي أفضل بدائل ChatGPT التي يمكن أن تلبي توقعاتك.

الأداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية /href/ https://clickup.com/ClickUp/%href/ إدارة العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي ClickUp Brain، وأتمتة المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة المستندات، وتتبع المشاريع، والتلخيص، والمزيد /href/https://gemini.google.com/Google Gemini/%href/ معالجة اللغة الطبيعية وتوليد الصور الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط، ومعالجة المدخلات اللغوية والبصرية / href/https://copilot.microsoft.com/Microsoft Copilot/%href/ أتمتة المكاتب على مستوى المؤسسة التكامل مع حزمة أوفيس، وأتمتة المهام، وتوليد المستندات /href/ https://claude.ai/Claude/%href/ الذكاء الاصطناعي الأخلاقي للمحادثات محادثات شبيهة بالبشر، نماذج لغوية كبيرة /href/https://docs.perplexity.ai/homePerplexity AI/%href/ استرجاع المعلومات الواقعية في الوقت الفعلي عمليات البحث القائمة على الاقتباس وتوليد البيانات في الوقت الفعلي /href/https://www.jasper.ai/Jasper AI/%href/ إنشاء المحتوى والتسويق إنشاء المحتوى القائم على الذكاء الاصطناعي، نغمات وأنماط قابلة للتخصيص /href/https://ai.meta.com/meta-ai/Meta AI/%href/ التفاعل في الوقت الحقيقي عبر منصات Meta تحرير الصور، والتعرف على الأشياء، والتفاعل مع الدردشة الجماعية، والتكامل مع Meta /href/ https://writesonic.com/chat?688c7ccb\https://writesonic.com/chat?688c7ccb\page=2Chatsonic/%href/ بيانات في الوقت الحقيقي ومحادثات الذكاء الاصطناعي بيانات الأخبار في الوقت الحقيقي، والتفاعلات الصوتية، وتوليد الصور /href/ https://writesonic.com/Writesonic/%href/** إنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي كتابة المدونات والمقالات، تحسين محركات البحث، إنشاء روبوتات الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي / href/https://www.semrush.com/apps/contentshake/Semrush ContentShake AI/%href/ إنشاء المحتوى وتحسينه اقتراحات المحتوى المستندة إلى تحسين محركات البحث، تحليل المنافسين / href/https://platform.openai.com/playground/chatOpenAI Playground/%href/ تجربة نماذج الذكاء الاصطناعي نماذج الذكاء الاصطناعي القابلة للتخصيص، تجارب تعتمد على المستخدم /href/ https://character.ai/Character.AI/%href/** إنشاء شخصيات ذكاء اصطناعي تفاعلية استجابات شخصية شبيهة بالبشر، حوارات تفاعلية /href/ https://elicit.com/Elicit/%href/** توليد أوراق بحثية ملخصات بحثية من إنشاء الذكاء الاصطناعي، وتتبع الاقتباسات /href/https://surferseo.com/aiSurfer AI/%href/ إنشاء محتوى مدعوم بتحسين محركات البحث تحليل محركات البحث، تحسين المحتوى القائم على تحسين محركات البحث / href/ https://huggingface.co/chat/HuggingChat/%href/** الذكاء الاصطناعي التخاطبي مفتوح المصدر تطوير نماذج يحركها المجتمع، نماذج قابلة للتخصيص /href/ https://www.socraticworks.com/Socratic/%href/ إدارة الهندسة التنبؤية مراقبة جودة التعليمات البرمجية والإنتاجية /href/https://docs.aws.amazon.com/codewhisperer/latest/userguide/what-is-cwspr.htmlAmazon CodeWhisperer/%href/ مساعد الترميز بالذكاء الاصطناعي لمطوري AWS توصيات برمجية، اقتراحات في الوقت الفعلي /href/https://you.com/businessYouChat AI/%href/ الذكاء الاصطناعي للمحادثة للأغراض العامة محادثة عامة، تلخيص المحتوى، الترميز /href/ http://undetectable.aiUndetectable.ai/%href/** توليد المحتوى والتهرب من الكشف توليد محتوى الذكاء الاصطناعي، نص غير قابل للكشف من إنشاء الذكاء الاصطناعي /href/https://github.com/features/copilotGitHub Copilot/%https://github.com/features/copilotGitHub/ كتابة الأكواد بمساعدة الذكاء الاصطناعي إكمال الأكواد، اقتراحات في الوقت الحقيقي

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أفضل 20 بديل ChatGPT جربناه في عام 2025 (مجاني ومدفوع)

فيما يلي قائمة مفصلة بجميع بدائل ChatGPT العشرين بناءً على بحثي. وهي تتضمن معلومات عن جميع ميزاتها وقيودها وأسعارها لتتمكن من تقييمها. ستساعدك على تحديد الأداة الأفضل لك.

1. ClickUp (الأفضل لإدارة العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

البدء

ClickUp Brain: كيفية إنشاء جدول زمني في Excel

ClickUp هو أداة لإدارة مشاريع الذكاء الاصطناعي, وميزة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها, ClickUp Brain ، لا بد من اقتنائه لكل دور. مثل كثيرين آخرين في ClickUp، وقعتُ في حبه. نظرًا لأنه مدمج في مجموعة ClickUp، فإنه يتجاوز مجرد أتمتة المهام البسيطة: فهو يسخّر براعة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحسين تخطيط المشاريع وسير العمل، وإنشاء المحتوى وتنظيمه، وإدارة معرفة الشركة، وتقديم اقتراحات ذكية لتعزيز الإنتاجية.

الميزة الأكبر التي يتميز بها ClickUp Brain عن ChatGPT هي أنه يعمل في سياق مشاريعك، على عكس ChatGPT، الذي يعمل بشكل مستقل عن أي أنظمة سير عمل أو إدارة مهام محددة. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن ChatGPT ممتاز للمساعدة النصية وتوليد المحتوى، إلا أنه لا يوفر أدوات تنفيذ المشاريع.

يتعلم ClickUp من احتياجات فريقك الفريدة، مما يوفر نهجًا أكثر تخصيصًا لإدارة العمل يتناسب مع أهداف مؤسستك.

أفضل ميزات ClickUp

استخدام استعلامات اللغة الطبيعية للعثور على المستندات والمهام والإشارات والتعليقات ذات الصلة عبر مساحة العمل الخاصة بك

اطرح أسئلة واحصل على إجابات وتحليلات واضحة وموجزة من المهام والمستندات والأشخاص باستخدام مدير معرفة الذكاء الاصطناعي

احصل بنقرة واحدة على تحديثات وتقارير حالة وملخصات للمهام والمستندات والأشخاص باستخدام مدير مشروع الذكاء الاصطناعي

أنشئ محتوى ووثائق تقنية وضمانات تسويقية خالية من العيوب النحوية بنبرة صوتك وأسلوبك الفريد باستخدام كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل

أنشئ قوالب مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع اتصالات العمل الشائعة مثل تحديثات الحالة أو ملخصات المشروع

قيود ClickUp

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي أكثر حدة لإعداد مهام سير العمل المعقدة

قد لا تكون تجربة الهاتف المحمول على قدم المساواة مع إصدار سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شهريًا

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شهريًا شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن ClickUp

يوفر ClickUp منصة متكاملة للغاية لإدارة المشاريع. وهي تلبي احتياجات المشاريع البسيطة والمعقدة على حد سواء. ويضمن مستويات عالية من الوضوح لكل من أعضاء الفريق والمديرين فيما يتعلق بالمخرجات التي يتكون منها المشروع وكيفية تقدمها. كما أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي (ClickUp Brain) لتقليل مستويات الإدارة المطلوبة لجميع جوانب المشاريع. يمكنه إنشاء تقارير المشروع بسهولة. يوفر لجميع أعضاء المشروع نظرة عامة شاملة عن جميع عناصر المشروع، ومن يقوم بماذا. ماثيو ب. ، مدير إدارة الأصول والأداء

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟ إليك التفاصيل ClickUp مقابل ChatGPT مقارنة لك.

2. جوجل جيميني (الأفضل للمعالجة متعددة الوسائط)

عبر جوجل الجوزاء يُقدِّم Google Gemini تجربة ذكاء اصطناعي متعددة الوسائط حقًا، حيث يدمج بسهولة تحليل النصوص والصور. كما أن تكامل Gemini العميق مع نظام Google البيئي يميزه عن غيره، مما يتيح لي الاستفادة من خدمات Google وأدوات Google Workspace مثل مستندات وجداول بيانات Google.

يستفيد Gemini من خوارزميات البحث الخاصة بـ Google، مما يوفر إمكانية الوصول إلى بيانات الويب في الوقت الفعلي. فيما يلي بعض من أفضل الميزات والقيود لمساعدتك الاختيار بين Google Gemini وChatGPT.

جوجل جيميني جوجل أفضل الميزات

الوصول إلى بيانات الويب في الوقت الفعلي المدعومة من محرك بحث Google

إنشاء مخرجات إبداعية للمحتوى (محرّر مستندات Google)، والتصميم (عرض Google التقديمي)، والتحليل (جداول بيانات Google) من داخل واجهة الذكاء الاصطناعي

الحصول على رؤى غنية بالبيانات من الرسم البياني المعرفي من Google

قيود Google Gemini

يشكو بعض المستخدمين من محدودية فهمه السياقي

أبلغ المستخدمون عن أوقات استجابة بطيئة أحيانًا عند التعامل مع الاستعلامات المعقدة متعددة الوسائط

قد يجد بعض المستخدمين أن التكامل مع الخدمات غير التابعة ل Google محدود مقارنة بأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى

تسعير Google Gemini

الإصدار المجاني متاح

الشركات: 20 دولارًا لكل مستخدم/شهرًا، يتم دفعها سنويًا

20 دولارًا لكل مستخدم/شهرًا، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم/شهريًا، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Google Gemini

G2: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Google Gemini

لقد غيّر Gemini طريقة استخدامنا لبياناتنا وإدارتها بالكامل، فهو نظام أساسي قوي وقابل للتكيف مع مجموعة ميزات مذهلة يمكنها تلبية متطلبات الشركات الكبيرة وكذلك المستخدمين الأفراد، وقد لاحظنا على الفور عندما بدأنا استخدام Gemini لأول مرة أن إنتاجية المستخدم وكفاءته كانتا على رأس أولويات تصميمه. إحدى أبرز خصائص Geminis هي التكامل السلس بين Google ومصادر البيانات المختلفة، فمع هذا الاتصال، لم نعد مضطرين للتعامل مع عملية التنقل الشاقة بين العديد من الأدوات وقواعد البيانات، مما يمنحنا صورة موحدة لبياناتنا، وقد زادت إنتاجية فريقنا وأصبحت تدفقات العمل لدينا أكثر كفاءة نتيجة لذلك. فرانك أو ، محلل أبحاث

3. Microsoft Copilot (الأفضل للإنتاجية المعززة بالذكاء الاصطناعي في Microsoft Office)

عبر مايكروسوفت كوبيلوت من المحتمل أنك تستخدم بالفعل Microsoft Copilot إذا كنت تستخدم مجموعة Microsoft 365. فهو مدمج مباشرةً في تطبيقات مثل Word وExcel وPowerPoint، مما يضيف طبقة من المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ويحسن كل شيء بدءاً من صياغة المستندات وحتى تحليل البيانات.

إن بديل ChatGPT هذا ليس مجرد روبوت محادثة آخر يعمل بالذكاء الاصطناعي - فهو يتفوق في استخدام نماذج لغوية كبيرة لتوليد نصوص المحادثة وقادر على إجراء تحليل متقدم للبيانات.

أفضل ميزات Microsoft Copilot

الحصول على اقتراحات لتحليل البيانات، وتوليد الصيغ، وإنشاء المحتوى

أتمتة المهام المتكررة، بما في ذلك صياغة رسائل البريد الإلكتروني في Outlook

تعزيز التعاون مع تكامل Microsoft Teams

قيود Microsoft Copilot

متاح فقط لمشتركي Microsoft 365

قد تبدو إمكانات الذكاء الاصطناعي أساسية للمستخدمين الأكثر تقدماً المطلعين على الأدوات المعقدة

تشير التقارير المبكرة إلى وجود أخطاء عرضية في توليد بعض صيغ Excel

تسعير Microsoft Copilot

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت كوبيلوت مايكروسوفت

G2 : 4.3/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

: 4.3/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Microsoft Copilot

يقلل Copilot من المهام اليومية العادية، مثل كتابة جدول أعمال الاجتماع أو تلخيص نتائج الاجتماعات الافتراضية. أستخدمه كل يوم. فهو يساعد في البحث عن موضوع ما بنتائج أكثر تحديداً واستهدافاً من ترك الأمر لمحرك البحث. أو بدء عرض تقديمي في PowerPoint لإعطائي بعض الأفكار الملقنة عند محاولة كتابة مستند أو تقرير، ولكنني لا أستطيع معرفة كيفية البدء. بمجرد أن تتعلم قليلاً حول كيفية كتابة مطالبات جيدة، يصبح من السهل جدًا استخدامه خاصةً عندما يكون مدمجًا في جميع أدوات Office 365 وعندما يكون جزءًا من مؤسستك ولديه إمكانية الوصول إلى جميع المستندات الداخلية. كريج ب. ، قائد تصميم التجربة

4. كلود (الأفضل لتوليد النصوص الإبداعية والتخاطبية)

عبر كلود كلود هو محادثة أخرى أداة ذكاء اصطناعي التي جربتها، خاصةً لتوليد النصوص الطويلة. يهدف كلود الذي طوّرته شركة Anthropic، إلى تحسين سلامة الذكاء الاصطناعي وسهولة استخدامه. بالمقارنة مع ChatGPT، فإن المخرجات التي تولدها أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي هذه تبدو أكثر سهولة.

عندما طلبت منها تلخيص مقالات أو المساعدة في العصف الذهني للأفكار، قدمت كلود باستمرار إجابات مفصلة ومتماسكة تتماشى مع هدف مطالبات الذكاء الاصطناعي. لقد استخدمت كلود أيضًا في مهام إبداعية مثل كتابة الخطوط العريضة للمدونة وصياغة التقارير، وقد كان أداؤه في كلا الأمرين جيدًا.

أفضل ميزات كلود #### كلود

الاستفادة من المحادثات المتعمقة والمدركة للسياق

أداء المهام البسيطة وحل الاستفسارات المعقدة بنفس السهولة

تقليل المخرجات الضارة أو المتحيزة مع ميزات الأمان المحسّنة والالتزام بالذكاء الاصطناعي الأخلاقي

قيود كلود

يبلغ المستخدمون عن بطء في بعض الأحيان عند التعامل مع حجم كبير من المدخلات

ليس لديه القدرة على توليد الصور أو العمل مع الوسائط بخلاف النصوص

تسعير #### كلود

الخطة المجانية متاحة

المحترفين: 20 دولارًا للشخص الواحد/شهريًا

20 دولارًا للشخص الواحد/شهريًا الفريق: 25 دولارًا أمريكيًا للفرد/الشهر، تُدفع سنويًا

25 دولارًا أمريكيًا للفرد/الشهر، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات كلود

G2 : 4.7/5 (23 مراجعة)

: 4.7/5 (23 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن كلود

الأمر الأكثر فائدة في كلود هو قدرة الذكاء الاصطناعي على التدفق بشكل طبيعي أكثر. يعجبني أن الردود تبدو أشبه بالمحادثة بين البشر. الشيء الآخر الذي يعجبني في Claude هو أن إجاباته سياقية وجذابة. يعجبني أيضًا أنه يحاول إعطاء ردود دقيقة ويعترف بحدوده عندما لا يعرف شيئًا ما. سكوت ج. ، مدير تكنولوجيا المعلومات

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5. الذكاء الاصطناعي الحيرة (الأفضل لإيجاد مصادر موثوقة للبيانات)

عبر حيرة الذكاء الاصطناعي يشبه استخدام Perplexity AI الاعتماد على مزيج من محرك بحث ومساعد محادثة للعثور على إجابات. يعجبني كيف يمكنه سحب المعلومات من مصادر موثوقة متعددة عبر الويب للإجابة عن الأسئلة بشكل متعمق وبدون هلوسة.

بالمقارنة مع ChatGPT، الذي يركز على توليد إجابات مبتكرة، يوفر Perplexity AI إجابات قائمة على الحقائق والأبحاث التي يمكنك التحقق من دقتها من خلال المصادر المذكورة. لقد استخدمته للإجابة عن أسئلة متخصصة احتجت فيها إلى بيانات موثقة، ولم يخيب ظني.

أفضل ميزات Perplexity AI

احصل على مصادر موثوقة مستشهداً بها مع كل إجابة من أجل شفافية أفضل

الوصول إلى بيانات دقيقة للبحث والإجابة على الاستفسارات المتخصصة

استمتع بواجهة سهلة الاستخدام تساعدك في العثور على الإجابات وفك تشفيرها بشكل أسرع

قيود الذكاء الاصطناعي الحيرة

محدودة في توليد محتوى إبداعي أو تحادثي مقارنةً بأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى

قد تكون الإجابات في بعض الأحيان موجزة للغاية بالنسبة للاستفسارات المعقدة

يفوت أحيانًا البيانات الأحدث إذا لم تتم فهرستها في قاعدة مصادرها

الحيرة تسعير الذكاء الاصطناعي

التسعير بناءً على حجم الرمز المميز والطلبات

تقييمات ومراجعات Perplexity AI

G2: 4.6/5 (أكثر من 30 مراجعة)

4.6/5 (أكثر من 30 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Perplexity AI

تمكنت من البحث عن مواضيع محددة مع المصادر. فبدلاً من إلقاء معلومات عشوائية، يعرض Perplexity مكان أخذ المعلومات، من مصدرها، وأستطيع التحقق مما إذا كان المصدر من موقع موثوق به. أثناء البحث عن محتوى مكتوب أو البحث عن مواضيع بحثية معينة فإن العثور على المصادر يكاد يكون مهماً جداً و Perplexity يقوم بذلك بشكل أفضل. إنه سهل الاستخدام على الكمبيوتر الشخصي والجوال وواجهة المستخدم الخاصة به سهلة الاستخدام للغاية. يمكن استخدام Perplexity والاعتماد عليه كل يوم للبحث الشامل والكتابة. شاران ك. ، كاتب رئيسي

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6. Jasper AI (الأفضل لإنشاء المحتوى على نطاق واسع)

عبر جاسبر AI جاسبر هو منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي مصمم للمسوقين ومنشئي المحتوى والوكالات التي تحتاج إلى إنتاج كميات كبيرة من المحتوى بسرعة. لقد وجدته مفيدًا بشكل خاص في إنشاء منشورات المدونات، ونسخ البريد الإلكتروني، ومحتوى الوسائط الاجتماعية، وأوصاف المنتجات.

إنه أفضل من ChatGPT في فهم نبرة صوت علامتك التجارية والتكيف معها بشكل أفضل من ChatGPT، مما يضمن بقاء المحتوى متوافقاً مع رسائل شركتك.

جاسبر للذكاء الاصطناعي أفضل الميزات

استفد من مكتبة واسعة من القوالب لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى بسرعة

استخدام خيارات متعددة لنبرة الصوت لتخصيص رسائل العلامة التجارية

تحسين المحتوى لمحرك بحث Google وكذلك محرك بحث Bing بدون منصات خارجية

قيود الذكاء الاصطناعي لجاسبر

قد ينتج محتوى متكرر بدون إرشادات إدخال واضحة

يمكن أن يكون منحنى التعلم للتكيف مع الميزات المتقدمة للمنصة حادًا

أفاد بعض المستخدمين أن دقة المحتوى يمكن أن تنخفض عندما تكون المطالبات عامة

تسعير جاسبر للذكاء الاصطناعي

المنشئ: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا

39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، تُدفع سنويًا المحترف: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا الشركات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جاسبر للذكاء الاصطناعي

G2: 4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Jasper AI

حسناً، هناك الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة على الإنترنت، وبعد تجربة عدد قليل من أدوات الذكاء الاصطناعي المدفوعة تلك، التزمت أخيراً بأداة واحدة وهي Jasper. جودة إنشاء المحتوى وكذلك القدرة على توفير المحتوى المخصص هما السبب الرئيسي لاختيار هذه المنصة. V.S. الناشر

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7. Meta AI (الأفضل للتكامل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي المرئي)

عبر التعريف بالذكاء الاصطناعي لقد كنت أستخدم Meta AI، وهو مثالي للتكامل الاجتماعي. إنه يوفر ميزات إبداعية عبر Meta منصات مثل واتساب وفيسبوك وإنستغرام. يساعدني بديل ChatGPT المجاني هذا البديل المجاني في تحرير الصور والتعرف على الأشياء في الصور، وحتى إنشاء تعليقات ذكية.

يسمح لي نموذج الذكاء الاصطناعي بتحرير الصور في الدردشة أو الحصول على رؤى في الصور دون عيب. إن دمج تطبيقات Meta يعني أن كل شيء يبدو سلسًا، بدءًا من المهام اليومية إلى المساعي الإبداعية.

أفضل ميزات Meta AI

استخدام التفاعل الصوتي للدعم بدون استخدام اليدين عبر نظارات الواقع المعزز والأجهزة المحمولة

التكامل مع منصات Meta للحصول على إمكانات توليد الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي والاقتراحات الذكية

ضع علامة @Meta AI في المحادثات الجماعية لإجراء محادثات ديناميكية

قيود الذكاء الاصطناعي في Meta AI

قد لا تعمل بعض ميزات التحرير المتقدمة على النحو المنشود على الصور المعقدة

متوفر بلغات ومناطق محدودة، مما يحد من استخدامه على نطاق أوسع

أسعار Meta AI

الإصدار المجاني متاح

تقييمات ومراجعات Meta AI

غير متوفرة على نطاق واسع بسبب التكامل داخل منصات Meta

8. شاتسونيك (الأفضل للدردشة الصوتية)

عبر شاتسونيك يجعلني Chatsonic أشعر وكأنني أتحدث مع صديق بدلاً من آلة. إنه أحد بدائل ChatGPT المجانية التي تقدم تكاملاً مع منصات مختلفة، مما يجعل من السهل دمج روبوتات الدردشة الآلية القائمة على الذكاء الاصطناعي في مشاريعك أو تطبيقاتك.

بشكل عام، إذا كنت تبحث عن أداة ذكاء اصطناعي تجمع بين المحادثة وإمكانيات الرد الصوتي، فإن Chatsonic خيار جيد.

أفضل ميزات Chatsonic

الوصول إلى الويب في الوقت الفعلي للحصول على أحدث المعلومات والسياق

تخصيص المطالبات لتخصيص المحادثات بناءً على احتياجات المستخدم

قيود Chatsonic

قد تتطلب ميزات الصوت جهود إعداد أو تكامل إضافية

قد تنحرف الردود من دردشة الذكاء الاصطناعي أحياناً عن الموضوع إذا لم تكن المطالبات محددة بما فيه الكفاية

تسعير شاتسونيك

الوصول المجاني متاح

تقييمات ومراجعات شاتسونيك

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

9. Writesonic (الأفضل للكتابة بالذكاء الاصطناعي)

عبر يكتبونك Writesonic متخصص في إنشاء نسخ تسويقية وإعلانات ومحتوى طويل بسرعة وإبداع مذهلين. على عكس ChatGPT، التي تركز بشكل أكبر على مهام المحادثة، تنشئ Writesonic نسخًا مقنعة لزيادة المشاركة والتحويلات.

أكثر ما يقدره المستخدمون في Writesonic هو واجهته البديهية وتجربته سهلة الاستخدام.

أفضل ميزات Writesonic

الرافعة الماليةقوالب مطالبة الذكاء الاصطناعي لأنواع مختلفة من كتابة الإعلانات

إنشاء أشكال متعددة للإخراج لاختيار المحتوى الأكثر إقناعًا

تحسين المحتوى لمحركات البحث باستخدام ميزات تحسين محركات البحث المضمنة

قيود الكتابة

في بعض الأحيان، يتطلب تحريرًا للفروق الدقيقة في اللغة والسياق

يمكن أن ترتفع الأسعار بسرعة إذا تجاوزت حدود الاستخدام

تسعير Writesonic

الوصول المجاني متاح

فرد : 16 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا

: 16 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا معيار : 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

: 79 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا المؤسسات: أسعار مخصصة للفرق الكبيرة

تقييمات ومراجعات Writesonic

G2 : 4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Writesonic

أثبت Writesonic أنه أداة مفيدة لإنشاء أساس سريع لمنشور مدونتي بسرعة. لقد وفرت الوقت من خلال توفير مخطط تفصيلي منظم ومحتوى مناسب. ومع ذلك، لا يزال الإخراج يتطلب المراجعة والتحرير لضمان الدقة وإضافة لمسة شخصية أكثر للكتابة. لوكمان ، مدير تنفيذي لتحسين محركات البحث

10. Semrush ContentShake ContentShake AI (الأفضل لتحسين محركات البحث SEO المحتوى)

عبر Semrush ContentShake AI Semrush ContentShake AI يساعد المسوّقين ومنشئي المحتوى على تحسين المحتوى الخاص بهم لمحركات البحث مع إنشاء مقالات عالية الجودة. وهو يسمح لفرق المحتوى بتحليل أداء الكلمات المفتاحية وإنشاء محتوى مصمم خصيصًا للحصول على ترتيب جيد.

أفضل ميزات Semrush ContentShake AI

التكامل مع مجموعة أدوات تحسين محركات البحث من Semrush لإنشاء استراتيجيات محتوى تعتمد على البيانات

إنشاء ملخصات ومخططات تفصيلية للمحتوى بسرعة

الحصول على توصيات في الوقت الفعلي استنادًا إلى رؤى الكلمات الرئيسية والجمهور

قيود الذكاء الاصطناعي لمحتوى Semrush ContentShake

أكثر فاعلية للمستخدمين المطلعين على تحسين محركات البحث ونظام Semrush البيئي

قد تتطلب بعض الميزات اشتراكًا في خدمات Semrush الأوسع نطاقًا

تسعير الذكاء الاصطناعي ل Semrush ContentShake AI

يتطلب اشتراكًا في Semrush؛ يبدأ السعر من 60 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Semrush ContentShake AI

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

11.OpenAI Playground (الأفضل لتجربة نماذج الذكاء الاصطناعي)

عبر ساحة لعب OpenAI يسمح لي OpenAI Playground بالتفاعل مع نماذج OpenAI المختلفة في بيئة سهلة الاستخدام. في حين أن ChatGPT لا يسمح للمستخدمين بتجربة المطالبات والإعدادات والمعلمات ، فإن OpenAI Playground يسمح بذلك. وهذا يجعلها أداة مثالية للمطورين والباحثين الذين يتطلعون إلى ضبط تفاعلات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.

أفضل ميزات OpenAI Playground

الوصول إلى نماذج ذكاء اصطناعي متنوعة لتطبيقات مختلفة

تخصيص الإعدادات لاختبار كيفية تأثير التغييرات في معلمات الإدخال على استجابات الذكاء الاصطناعي

جرب بسهولة مع المطالبات من خلال واجهة بسيطة وبديهية

قيود ساحة لعب OpenAI Playground

يتطلب فهماً جيداً لمفاهيم الذكاء الاصطناعي لتحقيق أقصى قدر من إمكاناته

قد تحتاج بعض الميزات المتقدمة إلى خبرة فنية للتكامل

تسعير ساحة لعب OpenAI Playground

التسعير على أساس الاستخدام للمزيد من الميزات المتقدمة والحدود الأعلى

تقييمات ومراجعات ملعب OpenAI Playground

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12. Character.AI (الأفضل للعب الأدوار والمحادثات التفاعلية)

عبر حرف.AI لقد استمتعتُ كثيرًا باستخدام Character.AI، خاصةً في سيناريوهات لعب الأدوار ورواية القصص التفاعلية. باستخدام الخيار المجاني ل Character.AI، يمكنني إنشاء شخصيات فريدة من نوعها، مما يتيح لي المشاركة في حوارات تتراوح بين المزاح المرح والمناقشات الفلسفية العميقة.

إنه رائع للكتاب الذين يتطلعون إلى تبادل الأفكار أو أي شخص يريد الانغماس في محادثة إبداعية.

Character.AI أفضل الميزات

إنشاء وتخصيص شخصيات فريدة للمحادثات

الانخراط في سيناريوهات لعب الأدوار لسرد القصص الغامرة

اعتمد على التحسينات المستمرة في استجابات الشخصيات حيث يتعلم النظام باستمرار من تفاعلات المستخدم

قيود Character.AI

قد يكون لبعض الشخصيات عمق شخصية محدود، مما يؤثر على جودة المحادثة

قد تتطلب إبداعًا أكبر من المستخدمين لبدء حوارات أكثر تعقيدًا

تسعير Character.AI

الخطة المجانية متاحة

البريميوم: 9.99 دولار شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Character.AI

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13. استنباط (الأفضل للبحث وجمع البيانات)

عبر استنبط يعد Elicit بديلاً مفيدًا للغاية إذا كنت تستخدم ChatGPT للبحث وجمع البيانات. هذه الأداة مخصصة للأكاديميين والباحثين، مما يسهل تنظيم المعلومات وتحليلها بكفاءة.

أكثر ما أقدره في Elicit هو أنه يمكنني مشاركة أبحاثي بسهولة مع الزملاء.

أفضل ميزات Elicit

تنظيم مراجعات الأدبيات وبيانات البحث باستخدام قوالب منظمة

مشاركة النماذج وتلقي التعليقات عبر ميزات تعاونية واسعة النطاق

توليد أسئلة بناءً على الأدبيات الموجودة لتحليل أعمق

استنباط القيود

هناك منحنى تعليمي للتنقل بين وظائفه المتقدمة

استنباط الأسعار

الإصدار المجاني متاح

بالإضافة: 10 دولارات شهريًا

10 دولارات شهريًا الإصدار الاحترافي: 42 دولارًا شهريًا

42 دولارًا شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على السعر

استنباط التقييمات والمراجعات

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14. سيرفر AI (الأفضل لإنشاء سير عمل محتوى تحسين محركات البحث)

عبر متصفح الذكاء الاصطناعي يساعد Surfer AI في إنشاء محتوى محسّن لمحركات البحث. من خلال دمج البحث عن الكلمات المفتاحية والتحسين على الصفحة من خلال الأداة، يمكنك كتابة مقالات ليست غنية بالمعلومات فحسب، بل صديقة لتحسين محركات البحث أيضًا. على عكس ChatGPT، الذي يركّز على إنشاء المحتوى دون رؤى تحسين محركات البحث، يجمع Surfer AI بين الإبداع والتحسين القائم على البيانات.

قدرة Surfer AI على تحسين سير عمل إنشاء المحتوى تجعلها أداة متميزة. وهذا يوفر الوقت ويحسن فرص أداء مقالاتي بشكل جيد على الإنترنت. إنه حل شامل لأولئك الذين يريدون محتوى عالي الجودة وتحسين محركات البحث دفعة واحدة.

سيرفر الذكاء الاصطناعي أفضل الميزات

دمج البحث عن الكلمات الرئيسية ورؤى تحسين محركات البحث مباشرةً في إنشاء المحتوى

تحسين اقتراحات المحتوى استنادًا إلى تحليل المنافسين الأعلى تصنيفًا

صياغة الخطوط العريضة المنظمة لإنشاء مقالات محسنة لتحسين محركات البحث بسرعة

قيود الذكاء الاصطناعي للمتصفح

يعتمد بشكل كبير على اتجاهات تحسين محركات البحث، والتي قد تتوافق في بعض الأحيان فقط مع أهداف المحتوى الإبداعي

قد يكون مربكًا للمبتدئين الجدد في تحسين محركات البحث

تسعير الذكاء الاصطناعي لمتصفح سيرفر

179 دولارًا أمريكيًا في الشهر، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات Surfer AI

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15. HuggingChat (الأفضل لمشاريع الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر)

عبر عناق الدردشة HuggingChat يجعل العمل على مشاريع الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر أمرًا ممتعًا. يتيح تطبيق HuggingChat، الذي طورته Hugging Face، للمتحمسين الاستفادة من مكتبته الواسعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة مسبقًا لبناء واختبار ونشر التطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ما يميّز HuggingChat هو مرونته - من توليد النصوص إلى الترجمة، يمكنه مساعدتك في إنجاز كل شيء دون التقيد بمنصة واحدة مثل ChatGPT.

أفضل ميزات HuggingChat

الوصول إلى مكتبة واسعة من نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر لمختلف التطبيقات

تخصيص نماذج الذكاء الاصطناعي لتناسب احتياجات ومشاريع محددة

الاعتماد على مجتمع مطورين نشط للحصول على الدعم والتعاون

قيود HuggingChat

يتطلب بعض الخبرة التقنية للاستفادة من قدراته بشكل كامل

يقتصر على المطورين المطلعين على أطر العمل مفتوحة المصدر

تسعير #### تسعير HuggingChat

الإصدار المجاني متاح

الخطط المدفوعة:

المبتدئين: 59 دولارًا في الشهر الإصدار الاحترافي: 249 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة للاستخدام على نطاق واسع

التسعير الخاص بالنموذج صغير: 100,000 طلب شهرياً (عبر جميع النماذج) مقابل 12.90 دولار شهرياً متوسط: 1 مليون طلب شهرياً (عبر جميع الطرازات) مقابل 59 دولاراً شهرياً الكبير: 5 ملايين طلب شهرياً (عبر جميع الطرز) مقابل 249 دولاراً شهرياً



تقييمات ومراجعات HuggingChat

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16. سقراط (الأفضل للإدارة الهندسية التنبؤية)

عبر سقراط Socratic هي نعمة للفرق الهندسية التي تتطلع إلى التحول من الإدارة اليدوية للمشروع إلى الإدارة الهندسية التنبؤية. تتزامن المنصة مع أدوات مثل GitHub، مما يسمح للفرق بالحصول على رؤى في الوقت الفعلي لتقدم المشروع مع تبسيط سير العمل.

يستخدم Socratic الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالجداول الزمنية واختناقات عبء العمل، مما يمنح الفرق رؤية واضحة لما هو قادم. كما أنه يوفر أيضاً طرق عرض وتقارير قابلة للتخصيص مصممة خصيصاً لأهداف الفريق الفريدة، مما يجعل تتبع الأداء أكثر قابلية للتنفيذ.

أفضل ميزات سقراط

احصل على صورة واضحة للجداول الزمنية للمشروع وتوزيع عبء العمل من خلال التنبؤ بالذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي

إعادة توزيع المهام بكفاءة والحفاظ على كفاءة الفريق المتوازنة مع إدارة عبء العمل

قم بإنشاء لوحات معلومات مخصصة لتتبع مقاييس محددة ذات صلة بمشاريعك وأداء فريقك باستخدام طرق عرض قابلة للتخصيص

القيود السقراطية

يفتقر إلى التكامل مع أدوات إدارة المشاريع الأخرى بخلاف Jira وGitHub

يستغرق إعداد النظام وتكوينه وقتًا طويلاً في البداية

التسعير السقراطي

اتصل لمعرفة الأسعار

التقييمات والمراجعات السقراطية

G2: لا توجد مراجعات كافية

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17. Amazon CodeWhisperer (الأفضل للمساعدة في البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Amazon CodeWhisperer Amazon CodeWhisperer يحسّن عملية البرمجة الخاصة بك كمطور. تقدم هذه الأداة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي اقتراحات ذكية للأكواد البرمجية بشكل محادثة لمساعدتك في كتابة الأكواد البرمجية وتصحيحها وتحسينها بشكل أسرع من أي وقت مضى.

أفضل ميزات Amazon CodeWhisperer من Amazon CodeWhisperer

دمج اقتراحات أكواد الذكاء الاصطناعي مباشرةً في بيئات التطوير المتكاملة الشائعة (IDEs)

إنشاء تطبيقات جاهزة للسحابة محسّنة لخدمات AWS

الحصول على دعم لغات برمجة متعددة لتعدد الاستخدامات عبر المشاريع

قيود Amazon CodeWhisperer (Amazon CodeWhisperer)

يقتصر على المطورين الذين يعملون ضمن نظام AWS البيئي

قد يولد كودًا أقل من الأمثل، خاصة في حالات الاستخدام المتقدمة

تسعير Amazon CodeWhisperer من Amazon CodeWhisperer

الإصدار المجاني متاح لمستخدمي AWS الأفراد

لمستخدمي AWS الأفراد الخطط المدفوعة متاحة للاستخدام على مستوى المؤسسات

تقييمات ومراجعات Amazon CodeWhisperer من أمازون كودويسبرر

G2: لا توجد مراجعات كافية

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18. YouChat AI (الأفضل للمساعدة الشخصية وتصفح الويب)

عبر YouChat AI YouChat AI هو خيار رائع للمساعدة الشخصية القائمة على الذكاء الاصطناعي وتصفح الويب السريع. وهو مصمم لتقديم إجابات في الوقت الفعلي على الاستفسارات المعرفية العامة. أجده مفيدًا في استرجاع المعلومات الحالية، خاصةً في الموضوعات الحساسة من حيث الوقت. سواء كنت بحاجة إلى البحث عن حدث حديث، أو الحصول على اقتراحات لمهام شخصية، أو تلخيص مقالات طويلة، فإن YouChat يجعل الأمر سهلاً.

أحد الجوانب المفضلة لديّ في تطبيق YouChat للذكاء الاصطناعي هو كيفية تقديم إجابات موجزة دون إغراقي بتفاصيل غير ضرورية.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي على YouChat

احصل على نتائج تصفح الويب في الوقت الفعلي للحصول على إجابات دقيقة ومحدثة

دمج المصادر والاستشهادات ذات الصلة في إجاباته

قيود يوتشات للذكاء الاصطناعي

قد يؤدي تصفح الويب إلى إبطاء أوقات الاستجابة مقارنةً بنماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى

في بعض الأحيان، يفتقر إلى العمق أو الإبداع في المناقشات المعقدة والدقيقة

تسعير يوتشات للذكاء الاصطناعي

الإصدار المجاني متاح

النسخة الاحترافية: 15 دولارًا شهريًا، تُدفع سنويًا

15 دولارًا شهريًا، تُدفع سنويًا الفريق: 25 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

25 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات يوتشات للذكاء الاصطناعي

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

19. Undetetectable.ai (الأفضل لإنشاء محتوى شبيه بالبشر)

عبر Undetetectable.ai عندما كنت أحتاج إلى إنشاء محتوى عالي الجودة يبدو طبيعيًا وأصيلًا، كان Undetectable.ai أداة تغيير قواعد اللعبة. يتفوق بديل ChatGPT هذا في إنتاج كتابة جذابة تشبه الكتابة البشرية، وهو مثالي للمقالات أو منشورات المدونات أو أي محتوى يتطلب لمسة شخصية.

تعطي ميزات Undetectable.ai المتقدمة الأولوية للكتابة السلسة والاحترافية، مما يجعلها أداة ممتازة للطلاب والكتاب ومسوقي المحتوى الذين يتطلعون إلى تحسين عملهم.

أفضل مزايا Undetectable.ai

إنشاء نص شبيه بالبشر يجذب جمهورك

تخصيص أسلوب الكتابة لمختلف النغمات والتعقيدات

احصل على تعليقات فورية حول سهولة قراءة المحتوى وصحته

قيود Undetetectable.ai

قدرات محدودة في الكتابة الإبداعية مقارنةً بأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى

قد يظل المحتوى قابلاً للاكتشاف بواسطة أكثر أنظمة اكتشاف الذكاء الاصطناعي تقدماً

تسعير Undetectable.ai

الإصدار المجاني متاح

مدفوعة: 5.00 دولارات شهريًا، تُدفع سنويًا

Undetectable.ai التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

ماذا يقول المستخدمون في الحياة الواقعية عن Undetectable.ai

جعل عملي أسهل في تحديد المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. إنه يبحث عن جميع احتمالات اكتشاف الذكاء الاصطناعي تقريبًا والتي يمكن لأي شخص من خلالها إنشاء المحتوى على النحو المطلوب بدلاً من كتابته من الصفر، الأمر الذي يستغرق بعض الوقت. مراجعة G2 التي تم التحقق منها 20. GitHub Copilot (الأفضل لدعم ترميز البرامج)

عبر GitHub Copilot يساعد GitHub Copilot، وهو تعاون بين GitHub وOpenAI، المطورين من خلال تقديم اقتراحات برمجية في الوقت الفعلي أثناء الكتابة. وقد وجد فريقنا أنها مفيدة بشكل خاص عند العمل على مشاريع تطوير البرمجيات المعقدة، حيث يمكنها تلقائيًا إنشاء أسطر أو كتل كاملة من التعليمات البرمجية بناءً على السياق، مما يساعدنا على كتابة تعليمات برمجية أنظف وأكثر كفاءة.

يمكن لنموذج الذكاء الاصطناعي هذا أن يتعرف على الأنماط في بنية التعليمات البرمجية الخاصة بك لاقتراح الحلول، وإعادة هيكلة التعليمات البرمجية، وحتى تقديم التعليقات، مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء. عندما تكون عالقًا في مهام متكررة، مثل إعادة تسمية الأساليب أو تنفيذ منطق متشابه في أماكن متعددة، يتدخل Copilot باقتراحات فورية.

أفضل ميزات كوبيلوت GitHub Copilot

احصل على حالة إكمال التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي لمختلف لغات البرمجة وأطر العمل

الحفاظ على الاتساق عبر المشاريع مع قواعد المعرفة المخصصة من مستودعات GitHub

استفد من الاقتراحات السياقية المستندة إلى بنية وأنماط التعليمات البرمجية الحالية، مما يجعلها تتكيف مع أسلوب التطوير الخاص بك

تكامله مع IDEs وGitHub Mobile وGitHub Mobile وCLI للحصول على تجربة تطوير متعددة الاستخدامات

قيود GitHub Copilot

يقترح أحيانًا تعليمات برمجية لا تناسب احتياجات المشروع، مما يتطلب تدخلًا يدويًا

يُدخل ثغرات أمنية إذا لم تتم مراجعتها بعناية، خاصة في المشاريع الحساسة أو المملوكة

تسعير GitHub Copilot

Copilot Individual : 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم Copilot Business : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Copilot Enterprise: 39 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

GitHub Copilot التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييم)

ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن GitHub Copilot

لقد كان Github Copilot أحد أفضل مساعدي البرمجة في مسيرتي المهنية في مجال البرمجة. فهو يولد التعليمات البرمجية بناءً على أسلوب الترميز الخاص بك. لقد ساعدني Copilot في توفير الكثير من وقتي لأنه يولد كودًا متكررًا. بمجرد الضغط على علامة تبويب يمكنني إكمال الكود الخاص بي بالكامل. لقد ساعدتني ميزة مثل الإصلاح مع Copilot كثيرًا أيضًا لأنني لست مضطرًا لتصفح الإنترنت للحصول على الحل. كما أنه من السهل دمجها في كود الاستوديو المرئي. آرين ، مطور React

أحضر الذكاء الاصطناعي إلى مساحة عملك مباشرةً مع ClickUp Brain

مع استمرار تطوُّر الذكاء الاصطناعي، من الجيد دائماً استكشاف بدائل لـ ChatGPT التي قد تناسب احتياجاتك بشكل أفضل. لقد جمعنا لك بعض الخيارات الرائعة بناءً على جودة الاستجابة، والتخصيص، والتسعير، وغير ذلك. ومع ذلك، فإن معظمها موجود كأدوات قائمة بذاتها تتطلب منك تغيير سير عملك لإدخال قدرات الذكاء الاصطناعي في مشاريعك.

من بين هذه الخيارات، تبرز ClickUp كأداة شاملة لإدارة العمل لا تعطل الطريقة الحالية التي تعمل بها ولكنها تعززها بذكاء ClickUp Brain الذي لا مثيل له. إذا كنت بحاجة إلى منصة قوية تقوم بكل شيء - من أتمتة المهام إلى إدارة المستندات وتتبع المشاريع، فإنني أوصي بشدة بتجربة ClickUp. اشترك للحصول على حساب ClickUp مجاناً هنا !