كيفية استخدام Claude Code (البدء السريع للمحطة الطرفية + أفضل الممارسات)

يحاول معظم الناس استخدام Claude Code كما يحاولون استخدام أي أداة جديدة للذكاء الاصطناعي: لصق موجه، والحصول على مقتطف من الكود، والمضي قدمًا. هذا الأسلوب ناجح في المهام الصغيرة، ولكنه يفشل سريعًا في المشاريع الحقيقية.

الرمز لا يتناسب مع مستودعك، والإصلاح يفشل في CI، والسياق المهم مفقود. ينتهي بك الأمر إلى قضاء الوقت في ربط الأشياء معًا عبر المحطة الطرفية والمشكلات والمستندات.

لهذا السبب، سنرشدك في هذا المنشور على المدونة إلى كيفية بدء استخدام Claude Code من المحطة الطرفية والعادات التي تساعدك في الحصول على نتائج متسقة منه.

ابقَ معنا حتى النهاية لأننا سنلقي نظرة أيضًا على البدائل مثل ClickUp التي تجمع بين التخطيط والسياق والترميز المدعوم بالذكاء الاصطناعي + سير عمل التطوير في مساحة عمل واحدة! 🤩

ما الذي صُمم Claude Code للقيام به

عبر Claude Code

Claude Code هي أداة ترميز ذكاء اصطناعي وكيلية طورتها Anthropic، مصممة لمساعدة المطورين من خلال فهم قواعد الترميز بالكامل وتنفيذ مهام الترميز المعقدة من خلال أوامر اللغة الطبيعية.

يتكامل البرنامج مباشرة مع المحطات الطرفية وبيئات التطوير المتكاملة مثل VS Code وJetBrains وSlack ومتصفحات الويب وحتى تطبيقات iOS.

أطلقت Anthropic Claude Code في أوائل عام 2025 كنسخة تجريبية بحثية لمهندسيها. ومنذ ذلك الحين، تطورت من أداة أساسية لسطر الأوامر إلى وكيل برمجة أكثر قدرة.

يوضح هذا التحول كيف تستخدم الفرق الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات، متجاوزة اقتراحات الترميز السريعة إلى أدوات يمكنها فهم المشاريع والمساعدة في الأعمال الهندسية الحقيقية. يعمل Claude Code بواسطة نماذج مثل Opus و Sonnet و Haiku.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لـ Claude Code التي تساعدك على أن تصبح مبرمجًا أفضل:

تجهيز قاعدة الكود: يرسم ويشرح بنية المشروع والتبعيات والهندسة في ثوانٍ دون الحاجة إلى اختيار الملفات يدويًا

التحرير المتعدد الملفات والأتمتة: يقوم بإجراء تغييرات منسقة، وتشغيل الاختبارات/البنى/اللينتس، وإصلاح المشكلات، والالتزام/PRs بشكل مستقل.

تكامل سير العمل: يتكامل مع CLI الأصلي (أمر Claude) وامتدادات IDE مع الاختلافات المرئية وGitHub Actions لـ CI وإشارات Slack لمهام الفريق

أوضاع التفكير: تعمل المحفزات مثل "think hard" أو "ultrathink" على تخصيص المزيد من الحوسبة للتخطيط المعقد قبل التنفيذ.

الأمان والتحكم: يتطلب الموافقة على التعديلات/الأوامر ويعمل محليًا مع وصول مباشر إلى واجهة برمجة التطبيقات (API)، بالإضافة إلى كونه جاهزًا للاستخدام في المؤسسات مع دعم Bedrock/Vertex AI.

🧠 حقيقة ممتعة: أسس كلود شانون نظرية المعلومات في عام 1948، وأثبت أن المنطق والتواصل يمكن التعبير عنهما رياضيًا. كل نموذج ذكاء اصطناعي يكتب كودًا يستند إلى هذا العمل.

كيف تستخدم الفرق Claude Code في الممارسة العملية

تستخدم الفرق هذا البديل لـ ChatGPT للترميز كوكيل طرفي يتولى أجزاء حقيقية من أعمال التطوير ويديرها من البداية إلى النهاية. الهدف هو تنفيذ أسرع عبر الترميز والاختبارات وتصحيح الأخطاء، مع تدخل البشر للمراجعة واتخاذ القرارات.

إليك كيف يبدو ذلك في سير العمل اليومي:

نشر حلقات الوكيل المستقل (وضع القبول التلقائي): يمكّن المطورون القبول التلقائي (Shift + Tab) يمكّن المطورون القبول التلقائي (Shift + Tab) ويستخدمون Claude للترميز وإجراء الاختبارات واكتشاف الأخطاء وإصلاحها في حلقات. غالبًا ما تنضم فرق الهندسة في النهاية لمراجعة الاختلافات وتوجيه قرارات التصميم، وليس لإدارة كل تعديل على حدة.

استخدامه لإكمال ميزة بسرعة: الخطوة المعتادة هي البدء الخطوة المعتادة هي البدء بموجه Claude AI واسع النطاق مثل "إضافة OAuth إلى هذه الخدمة وتحديث الاختبارات". يتولى معالجة معظم الأمور الأساسية، ثم يتولى البشر الحالات الاستثنائية وطلبات الهندسة والتنظيف. إذا استمرت الأمور في الانحراف لفترة طويلة، تعيد الفرق ضبط الحالة إلى حالة git نظيفة وتعيد التشغيل.

الانضمام إلى قواعد برمجية كبيرة وغير مألوفة: يمكن للموظفين الجدد أن يطلبوا من Claude تخطيط المجلدات وشرح كيفية تدفق البيانات عبر الخدمات وتحديد الأماكن التي يجب إجراء التغييرات فيها. يتم استخدامه كـ "جولة برمجية" سريعة وتفاعلية.

تصحيح الأخطاء تحت ضغط الوقت : تستخدمه فرق البنية التحتية والأمن أثناء الحوادث لتتبع الأعطال عبر الخدمات والتكوينات والسجلات. يمكنك تزويده بتتبع المكدس أو الاختبارات الفاشلة أو حتى لقطات شاشة من لوحات المعلومات، والحصول على خطوات أو أوامر إصلاح محددة في غضون دقائق.

النماذج الأولية عبر التخصصات: تقوم فرق المنتجات والتصميم بتثبيت Claude Code لتحويل المواصفات الأولية أو تصميمات Figma إلى نماذج أولية قابلة للتشغيل. يستخدمه غير المهندسين لتشغيل الأدوات الداخلية أو الأتمتة الصغيرة، ثم يسلمونها للمطورين لتعزيزها.

🧠 حقيقة ممتعة: قبل ظهور المُترجمات البرمجية، كان المبرمجون يترجمون الكود إلى تعليمات آلية يدويًا. أول مُترجم برمجي واسع الاستخدام تم إنشاؤه بواسطة Grace Hopper. قيل لها إن ذلك مستحيل، لكنها قامت بإنشائه على أي حال.

🎥 مكافأة: يستكشف هذا الفيديو كيفية استخدام الفرق لـ Claude AI في البرمجة 👇🏽

أفضل الممارسات للحصول على مخرجات موثوقة من Claude Code

يعمل Claude Code بشكل أفضل عندما تعامله كنظام يمكنك توجيهه والتحقق منه، وليس كصندوق أسود تأمل أن يقوم بالأمور بشكل صحيح. إليك كيفية الحصول على نتائج جاهزة للإنتاج والتغلب على تحديات تطوير البرامج:

الحفاظ على ملف CLAUDE. md: قم بتوثيق القواعد الخاصة بالمستودع وأوامر الاختبار وسير العمل الشائع حتى يبدأ Claude كل جلسة بالسياق الصحيح.

حدد معايير التحقق مسبقًا: أخبره بالضبط كيف يثبت أن التغيير صحيح (الاختبارات التي يجب إجراؤها، النتائج التي يجب التحقق منها، الحالات الاستثنائية التي يجب تغطيتها)

أعد إدخال الأخطاء الكاملة: الصق رسائل الخطأ الكاملة وتتبع المكدس، واطلب تحليل الأسباب الجذرية، وليس التصحيحات السريعة

تحقق من صحة تغييرات واجهة المستخدم بصريًا: بالنسبة للأعمال الأمامية، قم بمقارنة لقطات الشاشة بالتصميمات وكرر العملية حتى تتطابق.

أوقف الأساليب السيئة في وقت مبكر: اضغط على Esc لإيقاف التشغيل، واضبط الاتجاه، وتابع قبل أن تضيع الوقت في المسار الخاطئ.

مسح السياق عند التبديل بين الموضوعات: استخدم /clear عند التبديل للحفاظ على سياق العمل محكمًا.

اجعل Git شبكة أمان: اجعل Claude يلتزم بالتغييرات وراجع الالتزامات الأخيرة حتى تتمكن من التراجع بشكل نظيف إذا لزم الأمر.

استخدم ملحقات IDE لمراجعة الاختلافات: راجع التغييرات بصريًا في VS Code أو JetBrains

إليك كيف يبدو سير عمل Claude Code لمستخدم Reddit ، إذا كنت تبحث عن بعض الإلهام الحقيقي:

عبر Reddit

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

إذا كانت أداة الترميز الوكيلة تبدو غير موثوقة، فعادةً ما يكون ذلك بسبب هذه الأخطاء التي يمكن تجنبها. إليك ما يجب الانتباه إليه، وما يجب فعله بدلاً من ذلك لتعزيز إنتاجية المطورين.

الأخطاء الحلول كتابة مطالبات غامضة حدد السلوك المتوقع والمدخلات/المخرجات والقيود وأماكن ظهور الأخطاء، حتى تظل التغييرات موجهة قبول المسودة الأولى دون تمحيص وتخطي عملية التحسين المتكررة راجع النتائج، واطلب إعادة الفحص، وكرر العملية حتى يتم تغطية الحالات الاستثنائية ومسارات الفشل. السماح للوكيل بالاستمرار دون مقاطعة أوقف الحلقة، وأضف سجلات أو اختبارات، والصق المخرجات الحقيقية، وقم بتثبيت الإصلاح في ما فشل بالفعل. تخطي الاختبارات أو التحقق المحلي قم بإجراء الاختبارات محليًا، وأعد إنتاج المشكلة، وتأكد من الإصلاح قبل المضي قدمًا. السماح بالتعديلات التلقائية غير الآمنة على الملفات أو المجلدات قم بتقييد الوصول للكتابة، ومراجعة الاختلافات قبل تطبيق التغييرات، وحماية المسارات والدلائل الهامة.

أين يبدأ Claude Code في التعطل

حتى أفضل محرري الكود لديهم حدود حقيقية. يتميز Claude Code بقوته في قراءة المستودعات، والتفكير في الكود، وإجراء تغييرات على ملفات متعددة، ولكنه يبدأ في مواجهة صعوبات عندما ينتقل العمل خارج المحرر.

فيما يلي الأماكن الرئيسية التي يتعطل فيها Claude Code في سير عمل الهندسة اليومي:

منطق الأعمال الدقيق والفروق الدقيقة في المجال: يمكن لـ Claude إنتاج كود صحيح من الناحية النحوية يبدو صحيحًا ولكنه يفشل في التقاط المنطق أو القيود الدقيقة في العالم الحقيقي.

العمل المتواصل لعدة جلسات يعاني من مشاكل في الذاكرة: خلال الجلسات الطويلة، قد يؤدي تدهور السياق أو ضغط الذاكرة إلى "نسيان" الوكيل للقرارات، مما يجبره على إعادة التشغيل بشكل متكرر.

لا تزال عمليات التحرير المتعددة الملفات عبر الملفات تنطوي على مخاطر: يمكن أن تؤدي عمليات إعادة الهيكلة الآلية التي تمتد عبر مناطق منفصلة من قاعدة الكود إلى تعطيل الواجهات بشكل غير صحيح أو إحداث تراجع في الأداء.

نقاط الضعف في الأمان والصحة: قد يغفل الكود الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي عيوب الأمان أو نقاط الضعف العميقة لأن بيانات التدريب وأنماطه لا تضمن تصميمًا آمنًا.

الهلوسة مستمرة: لا تزال تحدث استدعاءات أو تطبيقات API تبدو معقولة ولكنها غير موجودة في مستودعك أو تبعياتك، ويجب تصحيحها يدويًا.

🧠 حقيقة ممتعة: في مؤتمر هندسة البرمجيات لحلف شمال الأطلسي (NATO) عام 1968، ناقش الخبراء ما إذا كان تطوير البرمجيات يستحق أن يُطلق عليه هندسة. تم اختيار المصطلح عن قصد من قبل فريتز باور كاستفزاز لتسليط الضوء على الحاجة إلى نهج منضبطة وقائمة على التصنيع لإنشاء البرمجيات.

لماذا لم يعد الترميز مجرد مشكلة تتعلق بالمستودعات

معظم الأخطاء لا تنشأ من سطر واحد خاطئ في الكود. بل تحدث بسبب كيفية تشغيل الكود في CI، وكيفية نشره، والتكوينات المحددة في الإنتاج، والبيانات التي يراها أثناء التشغيل، أو كيفية تصرف التبعيات تحت الحمل الحقيقي.

يمكنك استخدام Claude AI لإصلاح الكود ومع ذلك تعطل النظام لأن المشكلة تكمن في كيفية عمل جميع هذه الأجزاء معًا.

لهذا السبب يبدو تصحيح الأخطاء مختلفًا الآن. في الأنظمة الحديثة، لا توجد الكثير من المشكلات في المستودع. قد يكون ذلك بسبب:

الأخطاء الناتجة عن تكوين CI

الأعطال الناتجة عن متغيرات بيئة الإنتاج

المشكلات التي تسببها البيانات في الإنتاج

تغيير السلوك بسبب علامات الميزات

الانقطاعات الناتجة عن البنية التحتية أو الحاويات أو إصدارات الخدمة

المرجع هو مجرد مدخل واحد. النظام هو ما يختبره المستخدمون. لا تعمل الأشياء إلا عندما يتوافق البرمجة والتكوينات والنشر والبيانات وسلوك وقت التشغيل في البيئة الحقيقية.

هذا هو المكان الذي تقصر فيه أدوات الترميز AI المخصصة للملفات فقط. يمكنها تحرير الملفات في المستودع، ولكنها لا تستطيع رؤية فشل CI أو السجلات أو حالة النشر أو سلوك واجهة المستخدم.

وهذا هو السبب في أهمية الأدوات الوكيلة. فهي تعمل عبر هذه الأسطح، وتجري الاختبارات والتجميعات، وتفحص مخرجات CI، وتستخدم السجلات والأوامر، وحتى تتحقق من حالة واجهة المستخدم.

ClickUp AI كبديل للبرمجة التي تعتمد على Repo-First

تفشل عملية الترميز التي تركز على المستودع لأن العمل الحقيقي لا يبدأ وينتهي في محرر الأكواد. المتطلبات موجودة في المستندات، والأخطاء موجودة في التذاكر، والسياق موجود في التعليقات، والتسليم يعتمد على التنسيق بين الأشخاص والأنظمة.

وهنا يأتي دور ClickUp لفرق البرمجيات. باعتباره أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم، يعامل ClickUp الترميز كجزء من سير العمل الكامل الذي يبدأ بمشكلة وينتهي بعمل تم تسليمه والتحقق منه. فهو يركز دورة حياة الهندسة بأكملها في مكان واحد، مما يقلل من انتشار الأدوات.

دعونا نلقي نظرة على كيفية دعم ClickUp لنظام يركز على سير العمل لفرق البرمجيات:

اربط الكود بسياق العمل الحقيقي باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Brain هو مساعد الذكاء الاصطناعي المدرك للسياق المدمج في مساحة العمل الخاصة بك. لديه حق الوصول إلى سير عمل البرنامج الكامل حول الكود الخاص بك، بما في ذلك المهام والتعليقات وسجل السباقات والقرارات والتبعيات والجداول الزمنية. وهذا يحافظ على توافق الكود الذي تم إنشاؤه والإرشادات الفنية مع النطاق ومعايير القبول والحالة الحالية للمشروع.

لنلقِ نظرة على كيفية تطبيق ذلك في الحياة الواقعية:

حوّل السياق المتشتت إلى توجيه واضح

باعتباره ذكاءً اصطناعيًا سياقيًا له إمكانية الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي، يقرأ ClickUp Brain مهامك و PRDs ومواصفاتك وتعليقاتك وقراراتك السابقة لفهم ما يقوم فريقك ببنائه بالفعل ولماذا.

اطلب من ClickUp Brain تلخيص المخاطر والعوائق التي تواجه سباقاتك

📌 على سبيل المثال، يمكنك طرح أسئلة مثل "ما الذي لا يزال غير واضح بشأن ترحيل واجهة برمجة التطبيقات؟" أو "ما الذي اتفقنا عليه بشأن الميزة X؟" والحصول على إجابات تستند إلى مساحة العمل الخاصة بك. هذا مفيد عندما تنضم إلى مشروع في منتصف المرحلة، أو تلتقط ميزة نصف مكتملة، أو تراجع عملًا يمتد عبر عدة فرق.

وإذا كنت تفقد التحديثات باستمرار، أو تفقد تتبع القرارات، أو تبحث في سلاسل طويلة من الرسائل بحثًا عن عناصر العمل، يمكن لـ ClickUp Brain تلخيص الاجتماعات اليومية، والمراجعات، ومراجعات PRD، وسلاسل التعليقات الفوضوية في نقاط واضحة وقابلة للاستخدام.

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 1999، فقدت وكالة ناسا الاتصال بمركبة Mars Climate Orbiter قبل دخولها مدار المريخ بوقت قصير. استخدم أحد الفرق الوحدات الإمبراطورية بينما استخدم فريق آخر الوحدات المترية لحساب الدفع وتصحيحات المسار، ولم يلاحظ أحد هذا التباين. كلف هذا الخطأ وكالة ناسا 125 مليون دولار. حتى أذكى الفرق تستفيد من الأتمتة والتحقق.

هل سبق لك أن أهدرت الوقت في التنقل بين الأدوات في محاولة للعثور على "طلب السحب" أو المستند الذي يشرح سبب وجود ميزة ما؟

استخرج الإجابات من التذاكر والوثائق والتطبيقات المتصلة باستخدام ClickUp Enterprise AI Search

باستخدام ClickUp’s Enterprise AI Search، يمكنك سحب السياق من جميع أنحاء مساحة العمل والأدوات المتصلة في مكان واحد. ويشمل ذلك PRs من GitHub وملفات التصميم من Figma والمستندات من Google Drive أو SharePoint والمشكلات من الأدوات الأخرى.

هذا مفيد بشكل خاص عندما تحتاج إلى:

اعثر على المتطلبات والمواصفات بسرعة: اعرض قصص المستخدمين والمواصفات الفنية ومعايير القبول دون الحاجة إلى البحث في المجلدات أو البحث في اعرض قصص المستخدمين والمواصفات الفنية ومعايير القبول دون الحاجة إلى البحث في المجلدات أو البحث في أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى للمطورين.

تتبع القرارات من البداية إلى النهاية: تابع ميزة ما من الفكرة الأصلية إلى التنفيذ، بما في ذلك المناقشات ذات الصلة وملفات التصميم وتغييرات المتطلبات.

أضف سياقًا إلى مراجعات الترميز: استخرج المواصفات ذات الصلة وتقارير الأخطاء السابقة وقرارات التصميم السابقة المرتبطة بمهمة ما قبل مراجعتها أو شحنها.

تسريع عملية التهيئة: ساعد زملاء الفريق الجدد في البحث عن القرارات السابقة والوثائق المعمارية وسياق المشروع دون الحاجة إلى الاتصال بخمسة أشخاص للحصول على المعلومات الأساسية.

قم بتبديل النماذج بناءً على المهمة المطلوبة

يمنح الوصول إلى العديد من نماذج اللغة الكبيرة (LLM) داخل ClickUp فريقك ميزة عملية. تختلف النماذج في كفاءتها في أنواع مختلفة من العمل، ويتيح لك ClickUp اختيار الذكاء الاصطناعي المناسب لفرق البرمجيات التي تناسب المهمة.

طابق نموذج الذكاء الاصطناعي مع العمل واحصل على نتائج أفضل دون مغادرة ClickUp Brain

📌 على سبيل المثال، غالبًا ما تتدفق سرد الاستراتيجيات والتفكير في المنتجات بشكل أفضل من خلال Claude (Sonnet و Opus)، وتصبح الكتابة الموجهة للعملاء أكثر دقة من خلال ChatGPT عندما يكون الوضوح والنبرة والبنية مهمين. وعندما تحتاج إلى أبحاث وتفاصيل تقنية أكثر وضوحًا، يمكنك اختيار Gemini.

إذا كان ناتج أحد النماذج غير مناسب لمهمة ما، يمكنك التبديل على الفور ومقارنة النتائج دون تغيير أدوات الذكاء الاصطناعي أو إعادة تنسيق المدخلات.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب تطوير البرامج

حوّل المتطلبات إلى كود فعال باستخدام Codegen

قلل من التكرار عن طريق إنشاء الكود مباشرة من سياق المشروع باستخدام ClickUp Codegen

ClickUp Codegen هو وكيل ترميز مستقل مصمم لإنشاء كود جاهز للإنتاج وأتمتة المهام الهندسية من متطلبات المشاريع الحقيقية.

بدلاً من البدء من مطالبات فارغة، يعمل من مصدر الحقيقة الذي يستخدمه فريقك بالفعل، بحيث يظل التنفيذ متوافقًا مع ما تم التخطيط له بالفعل. بمرور الوقت، يتكيف مع كيفية عمل فريقك ومراجعة الكود، بحيث تبدأ مخرجاته في مطابقة اصطلاحاتك.

إليك ما يتعامل معه Codegen داخل سير عملك:

إنشاء الكود من المتطلبات: اقرأ المهام والمستندات والتعليقات لإنتاج كود جاهز للإنتاج يتوافق مع النطاق والقيود ومعايير القبول.

مراجعات الترميز الآلية: تحقق من التغييرات مقارنة بالمتطلبات وإرشادات الأسلوب وأفضل الممارسات الأساسية؛ قم بتمييز الثغرات أو اقتراح الإصلاحات

تكامل المستودع: اتصل بـ GitHub ومستودعات أخرى للحفاظ على التغييرات المرتبطة بالمهام من أجل التتبع من المتطلبات إلى النشر.

افتح طلبات السحب مباشرة من مهام ClickUp مع التغييرات ذات الصلة في الترميز والوثائق وتغطية الاختبار باستخدام ClickUp Codegen

بمجرد الاتصال، يتكيف Codegen مع طريقة عمل فريقك بالفعل في ClickUp بثلاث طرق:

قم بتعيين المهام لتشغيل التنفيذ: قم بتعيين قم بتعيين مهمة ClickUp إلى Codegen، وستقوم ببدء العمل باستخدام وصف المهمة والوثائق المرتبطة ومعايير القبول والتبعيات. يظل المالك البشري مسؤولاً عن المراجعة والدمج.

@mention للمتابعة المستهدفة: اسحب Codegen إلى سلسلة مهام لمهام محددة مثل التعامل مع الحالات الاستثنائية أو إضافة اختبارات أو إصلاح بناء فاشل.

أتمتة عمليات التسليم القابلة للتكرار: قم بتشغيل Codegen عندما تنتقل المهام المعقدة إلى حالات معينة (على سبيل المثال، "جاهز للتنفيذ") لمسح الأعمال المتراكمة أو توحيد طريقة اكتشاف الأخطاء والميزات الصغيرة.

🧠 حقيقة ممتعة: أنشأ Linus Torvalds Git في عام 2005 بعد أن فقد مجتمع Linux kernel إمكانية الوصول إلى نظام التحكم في الإصدارات الاحتكاري BitKeeper بسبب خلافات حول الترخيص. طور Torvalds بسرعة نظام Git الأولي في غضون أيام قليلة لتلبية احتياجات تطوير Linux، ومنذ ذلك الحين نما ليصبح نظام التحكم في الإصدارات الموزعة الذي يدعم الآن معظم سير عمل البرامج الحديثة.

أتمتة التسليم عبر سير العمل باستخدام ClickUp Super Agents

ClickUp Super Agents هي أعضاء فريق متقدمون وقابلون للتخصيص يعملون بالذكاء الاصطناعي ومدمجون مباشرة في منصة ClickUp. إنهم يتجاوزون بكثير برامج الدردشة الآلية البسيطة أو مساعدات الترميز مثل Claude Code من خلال العمل كوكلاء مستقلين ومتخصصين في سير العمل يمكنهم التفكير والتشغيل الآلي والتنسيق بين عمليات تطوير البرامج والترميز المعقدة في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك.

باستخدام هذا البديل لـ Claude، يمكنك تقسيم العمل وإنشاء المهام وتعيين المالكين وتتبع التقدم ومتابعة العوائق. يصبح الترميز خطوة واحدة في تدفق منسق يشمل المراجعة وضمان الجودة والتسليم. هذه هي الفجوة التي لا تستطيع أدوات repo-first تغطيتها.

سلسلة إجراءات التسليم من البداية إلى النهاية مع ClickUp Super Agents التي تتولى الأعمال الروتينية

📌 لنفترض أن فريقك أطلق ميزة ما وبدأ المستخدمون في الإبلاغ عن مشكلات. يقوم وكيل فرز الأخطاء بمسح تقارير الأخطاء الواردة ووضع علامات على الأخطاء الحرجة وتعيينها للمهندسين المناسبين بناءً على خطورتها وحجم العمل.

عندما يبدأ المهندسون في دفع الإصلاحات، يقوم منسق مراجعة الكود بتعيين المراجعين، وتلخيص الملاحظات الرئيسية في المهمة، ومراقبة التعليقات التي لم يتم حلها. إذا تم حظر إصلاح ما أو بدأ يتجاوز تاريخ استحقاقه، يقوم Sprint Health Monitor بتمييزه مبكرًا وتنبيه القائد قبل أن يصبح التأخير خطرًا على الإصدار.

🚀 ميزة ClickUp: انقل قوة ClickUp AI خارج المنصة إلى تجربة سطح مكتب مخصصة للذكاء الاصطناعي باستخدام ClickUp Brain MAX. فهو يوحد البحث ونماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة وسياق دليل المشاريع المباشر عبر مجموعتك الهندسية. بدلاً من لصق مقتطفات من مستودع التخزين أو إعادة بناء السياق لكل موجه، يعمل Brain MAX من نفس مصدر المعلومات الذي يستخدمه فريقك للتخطيط والبناء والشحن. ستحصل على: بحث موحد عبر أدوات الهندسة: اسحب على الفور المتطلبات من المستندات، والقرارات من تعليقات المهام، وطلبات السحب من GitHub، والتصميمات من Figma

إجابات تراعي السياق وتستند إلى العمل الفعلي: اطرح أسئلة مثل "ما هي القرارات التي تؤثر على إعادة الهيكلة هذه؟" واحصل على إجابات تستند إلى سجل السباقات السريعة ووثائق PRD ومناقشات الفريق.

مرونة متعددة النماذج للأعمال الهندسية: استخدم Claude للتفكير العميق، و ChatGPT للوضوح والهيكل، أو Gemini للبحث التقني دون مغادرة سير عملك.

تسريع عملية الإدماج واستعادة السرعة في منتصف السباق: يمكن للمهندسين الجدد فهم ما تم اتخاذه من قرارات، وما تم حظره، وما تبقى لتنفيذه.

من الرؤية إلى العمل، على الفور: حوّل الملخصات والمخاطر والأسئلة المفتوحة مباشرة إلى مهام أو تعليقات أو متابعات شاهد هذا الفيديو لمعرفة المزيد:

وثائق Anchor داخل ClickUp Docs

توفر ClickUp Docs لفريقك مكانًا واحدًا لكتابة PRDs والمواصفات الفنية وملاحظات الهندسة وخطط الإصدار، وتبقيهم على اتصال بالعمل الفعلي أثناء حدوثه.

عندما تتغير المتطلبات في منتصف السباق (وهو ما يحدث دائمًا)، لن ينتهي بك الأمر بوثائق قديمة للكود. يمكنك ربط المهام مباشرة داخل المستندات، وتضمين قوائم المهام الحية، والرجوع إلى التبعيات، بحيث يرى المهندسون النطاق الحالي بجوار ما يقومون ببنائه.

كما أن Docs يتصل مباشرة بتدفق التسليم الخاص بك:

حوّل أقسام PRD إلى مهام مع مالكيها وتواريخ استحقاقها

حافظ على ظهور المواصفات والتصميمات ومعايير القبول أثناء التنفيذ

قم بالتعليق على القرارات والمفاضلات

استخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص المواصفات الطويلة واستخراج عناصر العمل وتحديث المستندات بعد كل سباق.

قم بتخزين مقتطفات الكود القابلة للقراءة ووثائق الكود التي ترتبط بمهامك، داخل ClickUp Docs.

📮 ClickUp Insight: يشير 33٪ من المشاركين في الاستطلاع إلى تطوير المهارات كأحد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي يهتمون بها أكثر. على سبيل المثال، قد يرغب العمال غير التقنيين في تعلم كيفية إنشاء مقتطفات كود لصفحة ويب باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي. في مثل هذه الحالات، كلما زاد سياق الذكاء الاصطناعي حول عملك، كلما كانت استجاباته أفضل. باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يتفوق الذكاء الاصطناعي لـ ClickUp في هذا المجال. فهو يعرف المشروع الذي تعمل عليه ويمكنه أن يوصي بخطوات محددة أو حتى يؤدي مهام مثل إنشاء مقتطفات كود بسهولة.

عندما تختار الفرق بين Claude Code و ClickUp

فيما يلي جدول مقارنة يوضح ClickUp مقابل Claude عبر أبعاد متعددة من أعمال البرمجيات الحديثة.

المعايير ClickUp Claude Code تكامل سير العمل مدمج في دورة حياة الهندسة الكاملة، بما في ذلك المهام والوثائق والسبرينت والإصدارات والأتمتة في مكان واحد التركيز على الترميز والاستدلال؛ سياق سير العمل يأتي من المحادثة/المدخلات تنسيق المهام والأتمتة يعمل على أتمتة سير العمل متعدد الخطوات، وتعيين المالكين، ومراقبة الحالة، وتنسيق الفرق من البداية إلى النهاية. يمكنه تنفيذ مهام الترميز الوكيلة ولكنه لا يدير سير عمل الفريق أو دورات حياة المهام الوعي بسياق المشروع يقرأ عبر المهام والمستندات والتعليقات والسجلات لاتخاذ قرارات وتقديم اقتراحات مرتبطة بسياق المشروع الفعلي. يفهم مقتطفات الكود والمواصفات، ولكنه ليس مخصصًا لسياق إدارة المشاريع مرونة نموذج الذكاء الاصطناعي يدعم العديد من نماذج اللغة الكبيرة (Claude و ChatGPT و Gemini و DeepSeek) حتى تتمكن من اختيار النموذج المناسب للمهمة. يستخدم نماذج Claude؛ يتميز بقدرة قوية على الاستدلال وفهم السياق الطويل، ولكنه يقتصر على عائلة نماذج واحدة. توليد الكود يُنشئ كودًا من المتطلبات الحقيقية المخزنة في المهام والمستندات، بما يتوافق مع سياق المشروع قوي في الترميز المستقل والفهم العميق لقاعدة الترميز؛ يمكنه تنفيذ عمليات إعادة هيكلة واختبارات متعددة الملفات طلبات السحب الآلية يمكنه إنشاء طلبات سحب من المهام وإبقائها مرتبطة بالمتطلبات يقوم بإنشاء طلبات السحب والالتزامات مباشرة في سير عمل المحطة الطرفية. إعداد التقارير والتلخيص يمكن إنشاء ملخصات المشاريع وملاحظات الإصدار وتقارير المخاطر وتحديثات الحالة التلقائية يمكنه تلخيص النصوص والمنطق، ولكنه لا يُنشئ تقارير مشاريع منظمة البحث والتتبع بحث مؤسسي مدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر المهام والمستندات والأدوات المتصلة للمتطلبات والمواصفات والسجل بحث محادثي بناءً على السياق المقدم؛ يفتقر إلى بحث موحد عبر الأدوات التعاون بين الفرق مصدر مركزي للمعلومات عن المنتج والهندسة وضمان الجودة والتصميم؛ يقلل من العزلة والتكرار يتم التعاون من خلال الدردشة ومخرجات الترميز، وليس من خلال إدارة المهام المتكاملة. سهولة الانضمام يمكن لأعضاء الفريق الجدد العثور على القرارات والوثائق المعمارية والتاريخ داخل ClickUp دون الحاجة إلى أدوات إضافية. يتطلب وثائق خارجية وسياقًا لتنفيذ عملية الإدماج بفعالية مساعدة مستقلة في البرمجة إنشاء كود جيد عند ربطه بسياق المهمة/سير العمل متميز في التفكير العميق في قاعدة الكود وحلقات الترميز المستقلة نافذة السياق لمهام الترميز يعتمد على النموذج المختار؛ يمكن الاستفادة من نماذج السياق الطويل نوافذ سياق كبيرة جدًا (على سبيل المثال، تصل إلى ~200 ألف رمز)، مناسبة للمهام المعقدة متعددة الملفات

🎥 مكافأة: إذا كنت تبحث عن بديل لـ Claude Code في مجال البرمجة، فاستكشف أفضل الأدوات هنا:

قم بالبناء والتخطيط والشحن داخل ClickUp

يكون Claude Code فعالًا عندما تعرف بالفعل ما تريد إنشاؤه. عند استخدامه بشكل جيد، يمكنه تسريع عملية تصحيح الأخطاء وإعادة الهيكلة وكتابة الاختبارات وتنفيذ أجزاء صغيرة من المحطة الطرفية. لكن جودة ما تحصل عليه ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى قدرتك على التحكم في السياق والتحقق وسير العمل المحيط به.

بمجرد أن يشمل العمل التخطيط والتبعيات والمراجعات والتسليم وتنسيق الإصدار، يبدأ وكلاء المحطة الطرفية في الشعور بالضيق.

إذا كنت تريد أن تعمل الذكاء الاصطناعي على دفع العمل إلى الأمام عبر دورة الهندسة الكاملة، وليس فقط المساعدة في كتابة الكود، فهذا هو المكان المناسب لـ ClickUp. باعتباره مساحة عمل متقاربة للذكاء الاصطناعي، يوفر لك مكانًا واحدًا للتخطيط والتنسيق والتنفيذ والشحن. بالإضافة إلى ذلك، مع ClickUp Brain، يمكنك الوصول إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعمل مباشرة على سير عملك الحقيقي، وليس فقط على مستودعك.

اشترك في ClickUp اليوم مجانًا! ✅

الأسئلة الشائعة (FAQ)

نعم. يعمل Claude بشكل جيد في مهام الترميز وإعادة هيكلة الملفات المتعددة والتفكير في قواعد الترميز الكبيرة الموجودة، مع التزام قوي بالتعليمات المحددة ووعي عميق بالسياق. ومع ذلك، لا يزال يتطلب مراجعة واختبارًا بشريًا للاستخدام في الإنتاج.

لا يحل ClickUp محل إنشاء الكود العميق لـ Claude بشكل مباشر، ولكنه يمكن أن يحل محل الاعتماد على مساعد ترميز منفصل من خلال تضمين إنشاء الكود وأتمتة سير العمل في سياق مشروع أوسع.

استخدم ملخصات Claude كنقاط انطلاق مفيدة، ولكن تحقق منها بمقارنتها بالمواد الأصلية والاختبارات. مثل جميع نماذج الذكاء الاصطناعي، قد يفوت Claude بعض الفروق الدقيقة أو يقدم أخطاء في السياقات المعقدة وذات المخاطر العالية.

نعم. من خلال ClickUp Codegen، يمكنك إنشاء كود جاهز للإنتاج، وإنشاء طلبات سحب، ومراجعة الكود بناءً على متطلبات المهام الحقيقية داخل مساحة العمل الخاصة بك.

استشر دائمًا الوثيقة الأصلية. قد تفوت ملخصات الذكاء الاصطناعي ومخرجات الترميز الفروق الدقيقة، أو تسيء تفسير التفاصيل الفنية، أو تحذف الحالات الاستثنائية، لذا تظل المصدر أساسية لضمان الدقة.